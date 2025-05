las 10 mejores apps para organizar tus pensamientos e ideas

¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu cerebro tiene mil pestañas abiertas a la vez? Yo también.

Y no somos solo nosotros: la ciencia lo respalda: Un estudio de la Universidad de Queen's descubrió que la persona promedio tiene ciclos de más de 6000 pensamientos por día.

Eso es mucho desorden mental, y seamos sinceros: al menos la mitad de ellos son solo una mezcla caótica de listas de tareas pendientes, plazos y notas aleatorias que nos cuesta seguir.

Como cualquier otro profesional, mi cerebro no puede permitirse el lujo de hacer las veces de gestor de tareas y solucionador de problemas al mismo tiempo. Necesita un sistema.

Por eso, las apps para hacer brain dump son mis herramientas de cabecera durante todo el día. Ya sea para tomar notas, hacer listas de tareas pendientes u organizar cosas del trabajo, estas herramientas me ayudan a tenerlo todo bajo control y evitan que me sienta abrumada.

Basándome en mi experiencia y tras utilizar algunas de las herramientas más populares en línea, he elaborado una lista de las 10 mejores herramientas de vaciado de ideas para ayudarte a gestionar proyectos de forma más eficiente.

⏰ Resumen de 60 segundos Si te estás ahogando en ideas y tareas, estas apps de vaciado de ideas pueden ayudarte a capturar, organizar y estructurar tus pensamientos sin esfuerzo: ClickUp: Lo mejor para tomar notas, resumir y colaborar con la ayuda de la IA Evernote: la mejor opción para tomar notas y organizarse de forma exhaustiva OneNote: Lo mejor para tomar notas y organizarse de forma libre y gratuita Notion: ideal para entornos de trabajo personalizables y para volcar ideas de forma estructurada Obsidian: La mejor para enlazar y visualizar pensamientos conectados Google Keep: Lo mejor para tomar notas de forma rápida y minimalista Roam Research: Lo mejor para el pensamiento en red y el enlace bidireccional Bear: Lo mejor para tomar notas de forma minimalista y sin distracciones Apple Notes: La mejor opción para tomar notas sin problemas dentro del ecosistema de Apple Trello: la mejor opción para la gestión visual de tareas y la organización de proyectos

¿Qué debes buscar en las apps para hacer brain dump?

El objetivo de las apps para vaciar la mente es crear un espacio de pensamiento digital en el que puedas despejar tu mente y concentrarte, ya que las investigaciones demuestran que el estrés afecta negativamente a las redes del cerebro responsables del pensamiento creativo.

Personalmente, las uso para organizar información que se alinea con mis horarios de trabajo, para que mi cerebro solo tenga que recordar lo que es relevante en ese momento.

La mejor app para ti es aquella que se adapta perfectamente a tu flujo de trabajo, permitiendo flexibilidad e ideas espontáneas.

📌 Esto es lo que debe buscar: Facilidad de uso: Registre sus pensamientos y encuentre rápidamente las ideas almacenadas mediante el dictado de voz, atajos o una función de entrada rápida

Organización perfecta: Tome notas ilimitadas y clasifíquelas con etiquetas y códigos de colores para una rápida identificación

Gestión de tareas: Cree listas de tareas pendientes, establezca recordatorios y enlace entradas a fechas límite

Visualización: Utiliza herramientas de mapas mentales y listas estructuradas para correlacionar ideas

Adjuntos y enriquecimiento: Añada imágenes, bocetos y archivos de marcado para proporcionar contexto

Capacidades de integración: Accede a tus notas en todos tus dispositivos y conéctalas con calendarios, listas de pendientes y apps para tomar notas

Exportación y uso compartido: Convierte notas en archivos PDF, archivos de marcado o documentos de texto y compártelos fácilmente

Seguridad y accesibilidad: Proteja la información confidencial con cifrado y utilice la app, aplicación, sin Internet

*colaboración y uso compartido eficaces: comparta ideas con equipos o creadores para sesiones de lluvia de ideas

Las mejores apps para vaciar la mente

Aquí tienes una lista seleccionada de las mejores apps para organizar tus ideas y ayudarte a mantenerte organizado y productivo:

1. ClickUp (Lo mejor para tomar notas, resumir y colaborar con tecnología de IA)

Nuestra lista comienza con ClickUp. He usado ClickUp durante años, y es fácilmente mi primera opción para hacer volcados de ideas, tomar notas y gestionar proyectos.

Y con razón, porque ClickUp es la app de Todo para el trabajo que combina la gestión de proyectos y tareas, el intercambio de conocimientos y la colaboración con la automatización impulsada por IA.

Yo utilizo ClickUp Docs para anotar mis pensamientos a medida que surgen, sin preocuparme por el formato o la estructura. Gracias a su jerarquía de gestión de documentos, encontrar información específica más adelante es muy fácil.

Organice la información, las ideas y los pensamientos dispersos en un lienzo abierto, rico en funciones y listo para usar con ClickUp Docs

ClickUp Docs también admite la vinculación bidireccional con las tareas de ClickUp, por lo que puedo conectar a la perfección tareas relacionadas y mantener una visión clara y estructurada de mi flujo de trabajo.

Como aprendiz visual, me gustan especialmente las opciones de formato enriquecido de ClickUp Docs, como viñetas, títulos, listas de control, tiras, resaltados y códigos de colores. Me ayudan a escanear rápidamente mis notas y recordar puntos clave al instante (son especialmente útiles cuando me preparo para reuniones). 📈

Además, puedo incrustar imágenes, archivos de marcado y adjuntos para tener todo en un solo lugar.

Pero eso no es todo. ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, puede resumir notas, generar automáticamente listas de tareas e incluso proponer nuevas ideas

Genere esquemas de proyectos, resuma documentos extensos y genere ideas de manera eficiente con ClickUp Brain

Esto es todo lo que ClickUp me ayuda a hacer:

Convierte los volcados de ideas en tareas con asignaciones y plazos relevantes en segundos. ✅

Captura mis pensamientos en forma de entrada libre sin necesidad de edición o formato, ya sea que esté escribiendo o hablando. ✅

Analiza mis notas y ofrece sugerencias contextuales para las relaciones entre tareas, subtareas y conexiones (a internet) del proyecto ✅

Ayuda a generar esquemas, estructurar proyectos y desglosar ideas complejas en pasos prácticos. ✅

Se integra a la perfección con otras funciones de ClickUp, por lo que puedo dirigir todo mi trabajo a un único entorno de trabajo, manteniendo todo optimizado y accesible. ✅

🗒 El Bloc de notas de ClickUp es otro de mis favoritos: lo uso como mi bloc de notas de referencia para tomar notas rápidas a lo largo del día. Ya sea para capturar ideas aleatorias o recordatorios de trabajo, ¡puedo convertir instantáneamente las notas en tareas!

Convierta ideas e información dispersas en elementos de acción y tareas listas para ejecutar con la función Bloc de notas de ClickUp

Por ejemplo, si anoto «Enviar un correo electrónico de seguimiento al cliente», puedo convertirlo en una tarea con una fecha límite y una persona asignada en segundos. ⏱

La plantilla de notas de reuniones de ClickUp desempeña el rol de un software de actas de reuniones y te ayuda a capturar la agenda de la reunión, los puntos de discusión, las decisiones y los elementos de acción, todo en un solo lugar, ¡lo que aumenta la productividad y ahorra tiempo!

Otros usuarios están entusiasmados con las herramientas de colaboración de ClickUp.

Nuestra apreciación más reciente de ClickUp fue mientras trabajábamos en un plan de contenido para el lanzamiento de un producto. La herramienta de documentos nos permitió crear y mantener un repositorio de contenido estructurado con organización jerárquica, colaboración en tiempo real y funciones de integración sin problemas.

Nuestra apreciación más reciente de ClickUp fue mientras trabajábamos en un plan de contenido para el lanzamiento de un producto. La herramienta de documentos nos permitió crear y mantener un repositorio de contenido estructurado con organización jerárquica, colaboración en tiempo real y funciones de integración sin problemas.

Las mejores funciones de ClickUp

Tome notas en cualquier lugar: Descargue ClickUp en el móvil, el escritorio y como Descargue ClickUp en el móvil, el escritorio y como extensión de Chrome para acceder a las notas sobre la marcha

Clip y guardar al instante: Utilice la extensión de Chrome para capturar sitios web, realizar capturas de pantalla y almacenar información relevante rápidamente

Mejore la toma de notas con plantillas: Pruebe las plantillas de ClickUp, que hacen que el vaciado de ideas y la toma de notas sean estructurados y eficientes

Usa Bloc de notas para apuntar ideas rápidamente: Anota ideas y conviértelas en tareas factibles sin salir de la app, aplicación

Automatización de flujos de trabajo con IA: Convierta datos no estructurados en tareas organizadas con la generación de tareas y las asignaciones automáticas impulsadas por IA

Límites de ClickUp

La plataforma de ClickUp, con sus numerosas funciones, puede resultar abrumadora para los principiantes

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

ClickUp AI Notetaker: Añádalo a cualquier plan de pago por tan solo 6 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4. 7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que un usuario de Trustradius compartió:

Esta es la ventaja especial de ClickUp: ofrece la mayoría de las herramientas necesarias para organizar los proyectos en un solo lugar. No solo permite la gestión y la asignación, sino que también ofrece otras herramientas en el mismo entorno, como Documentos, donde se pueden tomar notas y hacer informes, y la integración con el Calendario y los correos electrónicos, todo en un solo lugar. No es necesario utilizar programas externos o diferentes apps, aplicaciones para cada función.

Esta es la ventaja especial de ClickUp: ofrece la mayoría de las herramientas necesarias para organizar los proyectos en un solo lugar. No solo permite la gestión y la asignación, sino que también ofrece otras herramientas en el mismo entorno, como Documentos, donde se pueden tomar notas y hacer informes, y la integración con el Calendario y los correos electrónicos, todo en un solo lugar. No es necesario utilizar programas externos o diferentes apps, aplicaciones para cada función.

🍪 Bono: Ya sea que esté estructurando ideas, planificando proyectos o conectando pensamientos relacionados, use los mapas mentales de ClickUp para organizar visualmente sus volcados de ideas y crear una hoja de ruta clara e intuitiva para su flujo de trabajo.

2. Evernote (la mejor para tomar notas y organizarse de forma exhaustiva)

A través de Evernote

Evernote es una app, aplicación para volcar ideas que te permite capturar ideas, notas, recortes web e incluso archivos PDF en un solo lugar. Con cuadernos, etiquetas y una potente función de búsqueda, puedo anotar mis pensamientos sin preocuparme por la estructura y organizarlos más tarde.

Una de mis funciones favoritas es Web Clipper de Evernote, una herramienta útil para guardar artículos, investigaciones y fragmentos de sitios web directamente en mis notas.

Mi equipo y yo dependemos mucho de él para recopilar ideas, conocimientos y referencias para proyectos. La sincronización entre dispositivos garantiza que siempre podamos acceder a nuestras notas, mientras que las pilas de cuadernos mantienen estructurados los proyectos relacionados.

Las mejores funciones de Evernote

Clasifique las notas en cuadernos específicos para diferentes temas y proyectos

Captura y guarda texto, notas escritas a mano, imágenes, grabaciones de audio y archivos PDF

Organice las notas con un potente sistema de etiquetas para recuperarlas fácilmente

Estructura las notas con cuadernos y pilas para una mejor organización

Establezca recordatorios en notas importantes para futuras consultas

Límites de Evernote

Las notas se organizan de forma lineal, lo que dificulta correlacionar visualmente las relaciones complejas entre ideas

Precios de Evernote

*personal: 14,99 $/mes por usuario

Profesional: 17,99/mes por usuario

Teams: 24,99 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4. 4/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 8200 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Evernote?

Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de sitios web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «correo electrónico a Bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.

Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de sitios web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «correo electrónico a Bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.

Lea también: Cómo compartir notas

3. OneNote (la mejor opción para tomar notas y organizarse de forma gratuita y gratuita)

A través de OneNote

Cuando necesito espacio ilimitado para anotar ideas sin preocuparme por el formato, lo primero que se me ocurre es Microsoft OneNote. OneNote, al ser un software de gestión de documentos, me ofrece un lienzo de forma libre en el que puedo hacer clic en cualquier lugar y empezar a escribir, dibujar o incluso grabar audio y vídeos.

Todo se mantiene organizado en cuadernos, secciones y páginas, lo que facilita la categorización de ideas y su posterior revisión.

Al poder sincronizar entre dispositivos, puedo acceder a mis notas en cualquier momento desde el escritorio, el móvil o la web. La función de escritura a mano es una de mis favoritas, ya que me permite escribir a mano, hacer bocetos o anotar notas como en un cuaderno de verdad.

Las mejores funciones de OneNote

Sincronice notas en el escritorio, el móvil y la web para un acceso sin problemas

Capture ideas rápidas y perfecciónelas más tarde sin cambiar de herramienta

Enlazar páginas relacionadas para facilitar la navegación

Utiliza etiquetas para categorizar y buscar notas de manera eficiente

Dibuja, esboza y anota utilizando un lápiz óptico o una pantalla táctil

Límites de OneNote

Las funciones de colaboración tienen límites en comparación con otras apps para volcar ideas

Precios de OneNote

Microsoft 365 Empresa Básico: 7,20 $/mes por usuario

Microsoft 365 Empresa Standard: 15 $/mes por usuario

Microsoft 365 Empresa Premium: 26,40 $/mes por usuario

Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas: 9,90 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de OneNote

G2: 4. 5/5 (más de 1800 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 1800 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre OneNote?

Utilizo esta herramienta a diario para escribir notas rápidas durante las reuniones y redactar borradores antes de que salgan. Es como mi carpeta virtual, ¡con ventajas añadidas como la capacidad de búsqueda y el dictado!

Utilizo esta herramienta a diario para escribir notas rápidas durante las reuniones y redactar borradores antes de que salgan. Es como mi carpeta virtual, ¡con ventajas añadidas como la capacidad de búsqueda y el dictado!

Lea también: Las 10 mejores apps de IA para tomar notas en reuniones

4. Notion (la mejor para entornos de trabajo personalizables y para volcar ideas de forma estructurada)

A través de Notion

Notion es un entorno de trabajo flexible y todo en uno donde puedo capturar ideas, crear listas de tareas pendientes y organizar pensamientos sin ninguna estructura rígida. Funciona como una app de notas, un gestor de tareas y una base de datos, lo que la convierte en una herramienta increíblemente poderosa para volcar ideas y organizar información.

El sistema basado en bloques de Notion hace que cada elemento sea movible. Los bloques personalizables transforman fácilmente los volcados de ideas en documentos estructurados. Las amplias opciones de formato, como títulos, viñetas y bloques de código, ayudan a mantener las notas organizadas visualmente.

Me gusta especialmente la función de base de datos de Notion. Me permite convertir ideas en bruto en listas estructuradas, tableros Kanban o tablas, lo que facilita el seguimiento de proyectos y elementos de acción.

Las mejores funciones de Notion

Accede a cada texto, imagen, vídeo o enlace como un bloque que se puede mover y reorganizar

Capture pensamientos libremente en un lienzo en blanco sin diseños predefinidos

Utilice la edición de texto enriquecido, incluidos títulos, negrita, cursiva, viñetas y bloques de código

Incruste imágenes, vídeos y enlaces directamente en las notas para añadir contexto

Convierta los volcados de ideas en listas estructuradas, tablas o tableros Kanban con función de base de datos

Límites de Notion

Notion carece de un modo sin conexión dedicado, lo que puede resultar inconveniente si necesitas acceder sin conexión a Internet

Precios de Notion

Free

Además: 12 $/mes por usuario

Business: 18 $/mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4. 7/5 (más de 6000 reseñas)

Capterra: 4. 7/5 (más de 2400 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Notion?

Notion es una gran herramienta para organizar el trabajo y las tareas personales

Notion es una gran herramienta para organizar el trabajo y las tareas personales

💡 Consejo profesional: ¿Te cuesta captar los puntos clave mientras ves vídeos? Domina el arte de tomar notas de un vídeo con estas estrategias expertas, ¡y no vuelvas a perderte ningún detalle importante!

5. Obsidian (la mejor para enlazar y visualizar pensamientos conectados)

A través de Obsidian

Prefiero el flujo libre de ideas durante mis procesos de ideación, pero también anhelo contenido estructurado más adelante. Aquí es donde Obsidian puede ser útil. Esta app te permite capturar pensamientos e ideas en bruto de forma no estructurada, mientras que su potente sistema de enlaces te ayuda a conectar conceptos relacionados sin esfuerzo.

La vista de gráfico de Obsidian es muy popular entre sus usuarios. Esta función proporciona una representación visual de cómo se conectan las diferentes notas e ideas, una función que hace que parezca un mapa mental para volcar ideas.

Obsidian también está basado en Markdown, lo que significa que puedo dar formato al texto rápidamente sin distracciones. El sistema de bóveda mantiene todas mis notas perfectamente categorizadas, y con su función de notas diarias, puedo volcar todo lo que tengo en mente y organizarlo más tarde.

Las mejores funciones de Obsidian

Formato de notas usando Markdown, lo que permite tomar notas de forma rápida y sin distracciones

Utiliza notas diarias para capturar pensamientos, ideas y reflexiones fugaces

Visualice las conexiones de las notas con vistas de gráficos para ver las relaciones entre las ideas

Aprenda a organizar notas con el sistema de bóveda, estructurándolas en carpetas y subcarpetas

Notas personalizadas con plantillas prediseñadas para notas de reuniones, proyectos y lluvia de ideas

Amplíe la funcionalidad con complementos para la gestión de tareas, mapas mentales y mucho más

Límites de Obsidian

Algunos usuarios experimentan problemas con la versión móvil, especialmente en dispositivos Android

Precios de Obsidian

Sincronizar: 5 $/mes por usuario

Publicar: 10 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4. 8/5 (más de 30 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Obsidian?

Fácil de usar para tomar y editar notas. Fue útil para importar y leer notas marcadas que había exportado desde Mac Notes.

Fácil de usar para tomar y editar notas. Fue útil para importar y leer notas marcadas que había exportado desde Mac Notes.

🧠 ¿Sabías que...? La forma en que tomas notas puede afectar a la retención y el recuerdo de la información. Tanto si eres un mind mapper, un tomador de notas al estilo Cornell o un garabateador digital, estos cinco métodos eficaces para tomar notas pueden potenciar tu productividad y ayudarte a capturar ideas de forma más eficaz.

📮ClickUp Insight: El desorden mental es un gran asesino de la creatividad que requiere la centralización de la información dispersa. Según la investigación de ClickUp, el 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones cruciales enterradas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema centralizado para capturarlas y hacerles seguimiento, los valiosos conocimientos de la empresa pueden perderse fácilmente. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, puede mantener todo organizado sin esfuerzo: ¡cree tareas directamente desde chats, comentarios, documentos y correos electrónicos con un solo clic!

6. Google Keep (la mejor opción para tomar notas de forma rápida y minimalista)

A través de Google Keep

Google Keep es una app, aplicación de notas ligera que permite a los usuarios anotar rápidamente ideas, hacer listas de control, establecer recordatorios e incluso grabar notas de voz, todo lo cual se sincroniza perfectamente entre dispositivos.

A mi equipo y a mí nos encanta el sistema de códigos de colores y rótulos de Google Keep, que facilita la organización de las notas de un vistazo.

Ya sea para fijar notas importantes, archivar otras más antiguas o extraer texto de imágenes, todo queda perfectamente estructurado. Además, con la integración de Google Keep con Documentos de Google, puedo convertir notas importantes en documentos completos al instante, lo que lo hace perfecto para convertir ideas rápidas en contenido estructurado.

Las mejores funciones de Google Keep

Extraer texto de imágenes mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR)

Establezca recordatorios basados en tiempo o ubicación integrados con Google Now

Organice las notas poniendo rótulos, códigos de colores, fijándolas y archivándolas

Sincronice notas en todos los dispositivos para acceder a ellas al instante desde cualquier lugar

Convierta notas en Documentos de Google para una edición estructurada

Límites de Google Keep

Las notas tienen un límite de 20 000 caracteres, aproximadamente 20-30 páginas, lo que puede no ser ideal para tomar notas de formato largo

El límite de almacenamiento es común con otras apps de Google

Precios de Google Keep

Business Starter: 7 $/mes por usuario

Estándar para empresas: 14 $/mes por usuario

Business Plus: 22 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Precios del entorno de trabajo de Google

Business Starter : 6 $/mes

Estándar para empresas : 12 $/mes

Business Plus: 18 $/mes

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4. 7/5 (más de 210 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Google Keep?

En general, me encanta la facilidad de uso de Google Keep para tomar notas de forma rápida y eficiente. La función de voz a texto es increíble y facilita la creación de recordatorios personales. Google Keep funciona en todos mis dispositivos y se sincroniza perfectamente, lo que lo hace ideal para mantenerme organizado y ser productivo.

En general, me encanta la facilidad de uso de Google Keep para tomar notas de forma rápida y eficiente. La función de voz a texto es increíble y facilita la creación de recordatorios personales. Google Keep funciona en todos mis dispositivos y se sincroniza perfectamente, lo que lo hace ideal para mantenerme organizado y ser productivo.

Lea también: Cómo implementar estrategias colaborativas para tomar notas

7. Roam Research (la mejor para el pensamiento en red y el enlace bidireccional)

a través de Roam Research

Roam Research está diseñado para el pensamiento en red: conecta las ideas de una manera que imita cómo trabaja nuestro cerebro de forma natural.

En lugar de almacenar notas en carpetas rígidas, Roam enlaza conceptos sin esfuerzo, convirtiendo los volcados de ideas aleatorios en una red dinámica de conocimiento.

Una cosa que me gustó en particular es el enlace bidireccional de Roam, que facilita ver cómo se relacionan entre sí los diferentes pensamientos, incluso si se escribieron con semanas de diferencia.

La vista de gráfico es otra función destacada, que correlaciona visualmente estas conexiones (a internet) como un mapa mental para mis volcados de ideas.

Las mejores funciones de Roam Research

Enlaza notas sin esfuerzo utilizando el enlace bidireccional para construir una red de ideas

Tome notas diarias para volcar pensamientos espontáneos y revisarlos más tarde

Organice el contenido de forma dinámica sin carpetas ni jerarquías rígidas

Busque y recupere notas rápidamente con potentes funciones de consulta

Usa Roam en Windows, macOS y Linux, con compatibilidad móvil disponible

Roam Limitaciones de la investigación

No hay modo sin conexión dedicado, lo que significa que se requiere una conexión a Internet para todas las funciones

Precios de Roam Research

Pro : 15 $/mes por usuario

Believer: 500 $ por 5 años por usuario

Valoraciones y reseñas de Roam Research

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4. 3/5 (más de 10 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Roam Research?

Roam me introdujo en el mundo de los enlaces en red y en esta increíble forma de tomar notas. Todo va al grano y no se pierde tiempo en funciones aleatorias. Tomar notas de forma sencilla y limpia.

Roam me introdujo en el mundo de los enlaces en red y en esta increíble forma de tomar notas. Todo va al grano y no se pierde tiempo en funciones aleatorias. Tomar notas de forma sencilla y limpia.

Lea también: Las 15 mejores apps y herramientas de IA para tomar notas

8. Bear (la mejor para tomar notas de forma minimalista y sin distracciones)

a través de Bear

Si eres como yo y aprecias una experiencia de toma de notas limpia y elegante, Bear es la app de volcado de ideas que ofrece simplicidad con potencia.

Lo que más aprecio es la hermosa interfaz de Bear, libre de distracciones, lo que la hace perfecta para volcados de ideas de flujo libre, notas estructuradas y escritura creativa. Bear también tiene compatibilidad con texto, imágenes, bocetos y listas de pendientes, todo ello manteniendo un entorno de trabajo elegante y ordenado.

Las mejores funciones de Bear

Escriba y dé formato a las notas sin esfuerzo con Markdown

Organice las notas con un sistema flexible de etiquetas en lugar de carpetas rígidas

Sincronizar en Mac, iPhone y iPad a través de iCloud

Exporta notas a múltiples formatos, incluyendo PDF, HTML, DOCX y ePub

Busca dentro de imágenes y archivos PDF con tecnología OCR

Acepta los límites

Solo disponible en dispositivos Apple, sin app, aplicación web o Windows oficial

Precios de oso

Suscripción mensual: 2,99 $/mes por usuario

Suscripción anual: 29,99 $/año por usuario

Valoraciones y reseñas de osos

G2: 4. 6/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡 Consejo profesional: ¿Quieres organizar tus pensamientos sin salir de tu flujo de trabajo? Utiliza herramientas de IA para tomar notas en reuniones y capturar ideas al instante desde cualquier pantalla, ya sea navegando por un sitio web, leyendo un artículo o revisando documentos, y anota tus pensamientos de forma eficiente.

9. Notas de Apple (la mejor opción para tomar notas sin problemas dentro del ecosistema de Apple)

a través de Apple Notes

Para los usuarios de Apple, Apple Notes es una app de volcado de ideas gratis, gratuita, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o, gratuita/o,

También me gustó usar el sistema de carpetas inteligentes de Apple Notes, que organizaba automáticamente mis notas en función de hashtags y filtros. Además, para mantener la seguridad de la información confidencial, Apple Notes también habilitaba el cifrado de extremo a extremo para las notas bloqueadas.

Las mejores funciones de Apple Notes

Cree notas de texto, listas de control, tablas y bocetos escritos a mano

Busca notas con reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado para texto dentro de imágenes y PDF

Colabore con notas y carpetas de uso compartido en tiempo real

Asegure las notas con cifrado de extremo a extremo para mayor privacidad

Sincroniza a la perfección en Mac, iPhone, iPad e iCloud. com

Límites de Apple Notes

Solo disponible en el ecosistema de Apple, sin compatibilidad oficial con Windows o Android

Precios de Apple Notes

Free

Valoraciones y reseñas de Apple Notes

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔮 Idea clave: Nuestro cerebro es como una pizarra llena de información e ideas. Despeja tu mente con estas plantillas para tomar notas que te ayudarán a capturar, organizar y desarrollar tus ideas, ¡para que puedas concentrarte en la brillantez, no en el caos!

10. Trello (la mejor para la gestión visual de tareas y la organización de proyectos)

a través de Trello

Trello es una app para volcar ideas que captura, clasifica y organiza ideas sin esfuerzo.

Viene con tableros, listas y tarjetas de estilo Kanban, que permiten una forma estructurada de volcar tareas, notas e ideas sin abrumar a los usuarios con una complejidad innecesaria.

Me gustó especialmente el flujo de trabajo visual de Trello, que me permite arrastrar y soltar notas, crear listas dinámicas de pendientes y añadir plazos y adjuntos sin perder el seguimiento de las ideas importantes.

Las mejores funciones de Trello

Organice notas, tareas e ideas con tableros Kanban, listas y tarjetas

Sincronice a la perfección en el escritorio, el móvil y la web para acceder fácilmente desde cualquier lugar

Automatice los flujos de trabajo mediante la automatización de Butler para agilizar las tareas repetitivas

Mejore la productividad con Campos personalizados, rótulos y fechas límite

Utiliza los complementos de Trello para funciones como mapas mentales, vistas de Calendario y mucho más

Límites de Trello

Sin modo sin conexión, lo que significa que necesita una conexión a Internet para acceder a las notas

Opciones de formato limitadas para notas de formato largo en comparación con las apps tradicionales para tomar notas

Precios de Trello

Free

Estándar : 6 $/mes por usuario

Premium : 12,50 $/mes por usuario

Enterprise: 17,50 $/mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4. 4/5 (más de 13 600 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 400 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Trello?

Es sencillo. He probado muchas herramientas a lo largo de los años para gestionar mis tareas y hacer un seguimiento de las notas/información clave, pero siempre vuelvo a la simplicidad de Trello.

Es sencillo. He probado muchas herramientas a lo largo de los años para gestionar mis tareas y hacer un seguimiento de las notas/información clave, pero siempre vuelvo a la simplicidad de Trello.

Aquí hay algunas menciones honoríficas para apps y herramientas de vaciado de ideas que no están en nuestra lista de las 10 mejores, pero que me han ayudado bastante:

Joplin: Me encanta cómo esta herramienta de código abierto me da control total sobre mis notas, con almacenamiento local, compatibilidad con Markdown y sincronización a través de OneDrive o Dropbox, sin cuotas de suscripción

UpNote: A veces, solo quiero un espacio limpio y bonito para anotar mis pensamientos, y UpNote lo ofrece con su interfaz de usuario sin distracciones, temas personalizables y acceso sin conexión

Milanote: Cuando estoy haciendo una lluvia de ideas u organizando proyectos creativos, la interfaz de arrastrar y soltar, los tableros visuales y las funciones de colaboración en tiempo real de Milanote me ayudan a gestionar mi entorno de trabajo digital de forma eficiente

No lo dejes todo tirado, ¡hazlo con ClickUp!

Seré sincero: de todas las apps para hacer brain dump que he probado, ClickUp es mi favorita. Y por una buena razón:

Me encantan los entornos de trabajo limpios y visualmente atractivos

Aprecio una interfaz sencilla pero intuitiva

Creo en el trabajo inteligente, y la IA juega un rol enorme en eso

Con ClickUp Docs, puedes anotar ideas sobre la marcha, estructurar tus pensamientos sin esfuerzo y enlazar notas directamente a tareas. Además, ClickUp Brain automatiza resúmenes, organiza volcados de ideas y transforma pensamientos dispersos en planes viables, lo que te ahorra horas de trabajo manual.

Pruébelo usted mismo. Regístrese hoy mismo en ClickUp.