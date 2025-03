20 atajos esenciales de OneNote para aumentar tu productividad

Abres OneNote para anotar ideas, organizar tareas o tomar notas de reuniones. Pero en lugar de sentirte eficiente, te estás ahogando en clics, menús y problemas de formato. No tiene por qué ser así. Con los atajos adecuados, puedes navegar por OneNote como un profesional: organizar notas al instante, dar formato al texto y encontrar lo que necesitas en segundos.

Ya sea que esté capturando ideas sobre la marcha, estructurando notas de reuniones o cambiando entre proyectos, estos 20 atajos esenciales de OneNote le ayudarán a trabajar de manera más inteligente. ¡Siga leyendo para aprenderlos todos! Como beneficio adicional, le presentaremos dos alternativas perfectas a OneNote: ClickUp Docs y ClickUp AI Notetaker.

## Ventajas de utilizar atajos en OneNote

| Descripción | Atajo | | ------------------------------------------------------------------------- | ------------ | | Crear una nueva página en la sección actual | Ctrl+N | | Crear una nueva sección | Ctrl+T | | Abrir el panel «Ir a» para navegar a otra página, sección o cuaderno | Ctrl+G |

| Activar el cuadro de búsqueda para buscar en sus notas | Ctrl+E | | Deshacer la última acción | Ctrl+Z | | Rehacer la última acción | Ctrl+Y | | Insertar un salto de línea sin comenzar un nuevo párrafo | Mayús+Intro | | Poner en negrita el texto seleccionado | Ctrl+B |

| Poner en cursiva el texto seleccionado | Ctrl+I | 💡Consejo profesional: También puedes utilizar el método undefined

(Pregunta, Evidencia, Conclusión). Este enfoque analítico es adecuado para sesiones de lluvia de ideas. Planteas una pregunta, seguida de evidencia para tu solución y conclusión. ### Paso #2: Usa atajos regularmente Estos son algunos consejos para usar atajos regularmente: *Practica regularmente: Usa atajos y *Combinar atajos con acciones del ratón: Utilizar acciones del ratón para tareas complejas que podrían no tener atajos directos /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/Shortcut-Cheat-Sheet-1400x614.png Hoja de trucos de atajos: atajos de OneNote /%img/ para ayudarte a documentar fácilmente las reuniones. 🔍¿Sabías que...? Tomar notas no consiste solo en escribir cosas; es un entrenamiento cerebral activo. Cuando escuchas, filtras información y decides qué anotar, estás participando en un proceso llamado «codificación».

Este esfuerzo mental te ayuda a retener ideas clave, priorizar lo que importa y aumentar la comprensión general. Así que, la próxima vez que tomes notas, recuerda que no solo estás registrando información, ¡la estás haciendo tuya! Los 20 mejores atajos de OneNote para aumentar tu productividad Los atajos de teclado pueden marcar una gran diferencia en la forma en que usas OneNote y te vuelves más productivo. Aquí tienes algunos atajos avanzados de OneNote para agilizar tu flujo de trabajo.

Una nota rápida para que le resulte más fácil: Un signo más (+) en un atajo significa que debe presionar varias teclas al mismo tiempo Un signo de coma (,) en un atajo implica que debe presionar varias teclas en el pedido especificado | Descripción | Atajo | | ----------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |

| Crear una nota rápida | Ctrl+Mayús+M | | Revisar la ortografía | F7 | | Abrir el diccionario de sinónimos de la palabra seleccionada | Mayús+F7 | | Mostrar el menú contextual del objeto seleccionado | Mayús+F10 o tecla de menú de Windows | | Insertar un hipervínculo | Ctrl+K |

| Mostrar u ocultar las líneas de regla en la página actual | Ctrl+Mayús+R | | Insertar la fecha actual | Alt+Mayús+D | | Insertar la hora actual | Alt+Mayús+T | | Reproducir la grabación de audio seleccionada | Ctrl+Alt+P | | Detener la reproducción de la grabación de audio | Ctrl+Alt+S |

| Saltar la grabación de audio actual hacia delante 10 segundos | Ctrl+Alt+U | | Saltar la grabación de audio actual hacia atrás 10 segundos | Ctrl+Alt+Y | | Insertar un documento o archivo en la página actual | Alt+N, F | | Insertar una imagen de un archivo | Alt+N, P |

| Iniciar una ecuación matemática o convertir el texto seleccionado en una ecuación matemática | Alt+signo igual | | Crear una tabla | Tecla Tab después de escribir una nueva línea de texto | | Saltar al título de la página y seleccionarlo | Ctrl+Mayús+T | | Seleccionar el párrafo actual y sus párrafos subordinados | Ctrl+Mayús+Guión |

| Expandir todos los niveles de un esquema | Alt+Mayús+0 | | Activar o desactivar la vista de página completa | F11 | | Poner el foco en la pestaña de la página actual | Ctrl+Alt+G | | Ir a la página anterior o siguiente de la sección | Ctrl+Re Pág, Ctrl+Av Pág | ## Limitaciones del uso de OneNote

OneNote está repleto de funciones valiosas, pero puede ser limitante. Estos son algunos obstáculos comunes con los que te puedes encontrar: *🔄 Problemas para sincronizar: Dado que OneNote depende de OneDrive, la sincronización puede ser lenta o tener fallos, lo que te deja con notas perdidas o versiones desactualizadas (especialmente si cambias de dispositivo a menudo). * 🔌 Compatibilidad limitada: OneNote no siempre funciona bien con otras herramientas, lo que hace que [* Para cambiar a un cuaderno diferente en la barra de navegación, presione Ctrl+G. Luego use la tecla de flecha hacia abajo o hacia arriba para navegar por las secciones o use la tecla pestaña para elegir un cuaderno diferente, luego presione Enter * Para ir a la página anterior, presione Alt+tecla de flecha izquierda ⚙️Bonus: https://clickup.com/blog/clickup-best-practices-tips-and-tricks-for-getting-started// Empezar con ClickUp /%href/ . 👀 ### Optimizar la documentación con ClickUp Docs ¿Alguna vez has tomado notas en una app, aplicación, gestionado tareas en otra y luego pasado una eternidad cambiando de una a otra? undefined ayuda a eliminar la pérdida de productividad debida al cambio de contexto al mantener sus ideas, notas y elementos de acción en un solo lugar. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ClickUp-Docs-8.gif ClickUp Docs /%img/

Utiliza el formato enriquecido de ClickUp Docs para tomar notas de forma atractiva. ¿Anotas una idea brillante durante una reunión? Resáltala, conviértela en una tarea y asígnasela a un compañero de equipo sin salir del documento. A diferencia de OneNote, donde tus notas viven aisladas, ClickUp Docs se vincula directamente a tus proyectos y tareas. ¿Necesitas consultar las notas de la reunión mientras trabajas en una tarea? Todo está ahí (no es necesario saltar de una pestaña a otra). Con los comandos de barra inclinada /href/ https://clickup.com/blog/slash-commands// /%href/, puede agregar tablas, tiras, columnas o incluso bloques de código resaltados con sintaxis para documentación técnica. ¿Quiere que sus notas sean más atractivas? Incruste vídeos, imágenes y enlaces para una experiencia más rica e interactiva

📌 Truco de productividad: ¡Aumente su eficiencia en ClickUp habilitando los atajos de teclado! Diríjase a la esquina superior derecha, haga clic en su avatar personal y seleccione Ajustes. Desplácese hacia abajo hasta la sección Preferencias y habilite Atajos de teclado para acelerar la navegación al instante. ¡Aquí tiene una hoja de trucos de atajos para ClickUp Docs! 🤩

| Acción | Atajo Mac | Atajo Windows | | ------------------------------------------- | ----------------------- | -------------------- | | Crear un comentario a partir del texto seleccionado. | Cmd+Shift+M | Ctrl+Shift+M | | Crear una tarea a partir del texto seleccionado. | Cmd+Option+T | Ctrl+Alt+T |

| Resaltar un bloque de texto seleccionado. | Cmd+Shift+H | Ctrl+Shift+H | | Duplicar un bloque de texto. | Cmd+D | Ctrl+D | | Alinear texto a la derecha o a la izquierda | Cmd+Shift+R | Ctrl+Shift+R |

| Alinear el texto al centro | Cmd+Shift+E | Ctrl+Shift+E | | Usar código en línea | Cmd+Shift+C | Ctrl+Shift+C | | Crear una lista con viñetas | Cmd+Shift+9 | Ctrl+Shift+9 |

| Crear una lista de control | Cmd+Mayús+8 | Ctrl+Mayús+8 | | Crear una lista numerada | Cmd+Mayús+7 | Ctrl+ Mayús+7 | | Mover uno o varios bloques de contenido | Opción+Flecha arriba o abajo | Alt+Flecha arriba o abajo | ### Gestionar notas y listas de control en ClickUp Bloc de notas

¿Alguna vez ha garabateado una idea solo para olvidar dónde la puso? /href/ https://clickup.com/features/notepad El Bloc de notas de ClickUp /%href/ se asegura de que eso no vuelva a suceder. Anota notas y transforma las entradas en tareas rastreables con ClickUp Notepad. Ya sea que estés haciendo una lluvia de ideas, anotando recordatorios o correlacionando un proyecto, esta herramienta mantiene todo organizado. Así es cómo: 📝 *Notas rápidas, sin desorden: Consigue la simplicidad de un bloc de notas con el poder de un gestor de tareas. Utiliza encabezados, viñetas y códigos de colores para mantener tus notas estructuradas y fáciles de escanear ✅ *Convierte las notas en tareas al instante: ¿Tomas notas en las reuniones? A medida que surjan elementos de acción, conviértelos en tareas sobre la marcha, asígnaselas a tus compañeros de equipo y establece plazos, sin necesidad de copiar y pegar en otra herramienta más tarde

🔄 Arrastra, suelta y organiza con facilidad: Crea listas de control interactivas, reordena tareas y anida subtareas para una mejor estructura. Ya sea una lista de la compra o un desglose completo de un proyecto, esta app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app, aplicación, app

¡Aquí tienes algunos atajos de texto que puedes usar en Bloc de notas y Documentos! | Acción | Atajo de teclado para Mac | Atajo de teclado para Windows | | --------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------------- | | @mencionar a una persona | @ | @ | | @mencionar una tarea | @@ | @@ |

| @mencionar un documento | @@@ | @@@ | | Flechas Insertar flechas a la izquierda, a la derecha y bidireccionales en el texto | -><-<-> | -><-<-> | | Bloque de código Seleccionar todos los caracteres de un bloque de código | Cmd+A | Ctrl+A |

| Comentario Editar su comentario más reciente | Flecha arriba | Flecha arriba | | Emoji | :nombreDelEmoji | :nombreDelEmoji | | Hipervínculo Hipervínculo mientras se resalta texto | Cmd+K | Ctrl+K |

💡Consejo profesional: ¿Quieres ver todos los atajos disponibles en un solo lugar? Haz clic en tu avatar personal y selecciona Atajos de teclado. Desde allí, puedes explorar diferentes categorías a la izquierda para encontrar los atajos más útiles para tu flujo de trabajo. Dominar estos atajos te ayudará a ahorrar tiempo y mantenerte concentrado. ### Obtén un asistente de escritura con IA con ClickUp AI Notetaker y ClickUp Brain

ClickUp AI Notetaker Tomar notas se vuelve 10 veces más potente con /href/ https://clickup.com/features/ai-notetaker ClickUp AI Notetaker /%href/: una herramienta creada para convertir el desorden después de las reuniones en información clara y procesable. Obtenga resúmenes automáticos de las reuniones con el tomador de notas con IA de ClickUp. Así es como ayuda:

✅ Garantiza que todas las decisiones tomadas se registren y puedan ser de uso compartido fácilmente con cualquier persona, independientemente de si estaban presentes en la sala o no 📝 Registra los elementos de acción y los asigna a las personas adecuadas 🔗 Conecta cada discusión con las tareas y archivos relevantes, a la vez que proporciona un contexto completo, para que tu equipo pueda avanzar sin necesidad de volver a repasar el pasado undefined

📌 Algunas indicaciones para probar: Convierte la transcripción de esta reunión en un resumen estructurado con tareas y plazos Extrae las ideas más importantes de esta sesión de lluvia de ideas Organiza estas notas dispersas en categorías para facilitar su consulta Crea una lista de control basada en estas notas para facilitar su ejecución * Identifica las tareas de este plan de proyecto y asígnalas a las personas adecuadas Automatice tareas como escribir, generar ideas, resumir y editar con ClickUp Brain Plus, sus capacidades de transcripción le permiten convertir las discusiones en texto con capacidad de búsqueda, lo que lo hace perfecto para reuniones en línea y sesiones de lluvia de ideas.

También ofrece sugerencias de edición en tiempo real para corregir la gramática, mejorar la claridad y perfeccionar la redacción sobre la marcha. Ya sea para la elaboración de informes, entradas de blog o documentos internos, ClickUp Brain garantiza un flujo de palabras fluido.

/href/ https://scholarly.so/blog/introduction-to-note-taking Renacimiento /%href/ marcó un cambio significativo en las prácticas de toma de notas. Con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV, fue posible producir libros en masa. A medida que los libros se hicieron más accesibles, las personas comenzaron a anotar y marginar textos para capturar sus pensamientos y conocimientos. Estas notas escritas a mano, conocidas como «marginalia», se convirtieron en un formulario para tomar notas. ## Elige la app que vale la pena: ClickUp Ahora que has desbloqueado estos atajos de OneNote, estás en camino de dominar tus notas. Sin embargo, si necesitas algo más robusto para gestionar proyectos, realizar un seguimiento de las tareas y colaborar con equipos mientras documentas todo, ClickUp es el camino a seguir.

ClickUp, la app de todo para el trabajo, ofrece un conjunto de herramientas para mantener la eficiencia. Con ClickUp Docs, puedes crear documentos y colaborar en ellos mientras los mantienes conectados a tu trabajo. ClickUp Brain ayuda a organizar ideas dispersas en un plan claro, y ClickUp Bloc de notas garantiza que tus pensamientos rápidos no se pierdan en la confusión.

Con ClickUp, puedes pasar menos tiempo cambiando de herramienta y más tiempo terminando tus tareas pendientes. /href/ https://clickup.com/signup ¡Regístrate en ClickUp /%href/ gratis hoy mismo! ✅