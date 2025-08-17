Las 10 mejores aplicaciones de IA para tomar notas en Google Meet en 2025

A mitad de tu llamada de Google Meet, oyes: «Espera, ¿qué era ese elemento de acción?». No sirve de nada desplazarse rápidamente por el chat, y parece que nadie ha tomado notas adecuadas. Ahora te ves obligado a reconstruir todo en lugar de seguir adelante.

Los tomadores de notas con IA para Google Meet pueden ahorrarte el caos y mantener las reuniones por buen camino. Capturan todo (puntos clave, decisiones, elementos de acción) para que tú no tengas que hacerlo.

Veamos cuáles son las mejores para que tus reuniones sean productivas y tomar notas sea muy fácil. 🧑‍💻

¿Qué debe buscar en las aplicaciones de toma de notas con IA para Google Meet?

Un buen tomador de notas debe hacer que las reuniones sean más productivas, no crear trabajo adicional. Elegir el adecuado depende de cómo se desarrollen las reuniones y del tipo de notas que se necesiten.

Estas son algunas de las funciones clave que debe buscar en una herramienta de IA para tomar notas en reuniones:

Precisión en la transcripción: Captura las conversaciones con claridad y minimiza los errores

Identificación de hablantes: distingue entre los participantes de la reunión para organizar las notas

Funciones de resumen: destaca los puntos clave y los elementos de acción para consultarlos rápidamente en futuras reuniones

Ajustes de personalización: Permite personalizar el formato, los resúmenes y las etiquetas de palabras clave

Funciones de exportación y uso compartido: guarda notas y resúmenes de reuniones en varios formatos para facilitar la colaboración

Seguridad y privacidad: protege los datos confidenciales de las reuniones mediante cifrado y medidas de cumplimiento normativo

🔍 ¿Sabías que...? Google Meet era anteriormente solo por invitación. En 2017, se llamaba «Google Hangouts Meet» y solo estaba disponible para los usuarios de G Suite. No fue hasta 2020 cuando Google lo hizo gratuito para todo el mundo, justo a tiempo para el auge del teletrabajo.

De un vistazo: las 10 mejores aplicaciones de IA para tomar notas en Google Meet

¿No estás seguro de qué herramienta se adapta mejor a tu flujo de trabajo? Aquí tienes un resumen rápido de las mejores herramientas de IA para tomar notas en Google Meet, en qué destacan y para quién están diseñadas:

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios ClickUp – Aplicación de notas con IA con integración de tareas y documentos – Extracción de elementos de acción – Flujos de trabajo automáticos de reunión a acción Equipos de proyectos que necesitan flujos de trabajo completos desde la reunión hasta la acción Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones Gemini – Integración nativa con Google Workspace – Sincronización directa con documentos de Google – Soporte multilingüe para equipos globales Equipos integrados en Google Workspace que necesitan tomar notas e integrarlas sin problemas Exclusivo para Google Workspace Enterprise; precios personalizados Tactiq – Compatibilidad con múltiples plataformas (Meet, Zoom, Teams) – Etiquetas de transcripción en tiempo real – Compatibilidad con equipos multiplataforma Equipos multiplataforma que realizan el seguimiento de las discusiones en múltiples plataformas de reuniones de vídeo Gratis; Pro: 12 $/mes por usuario; Equipo: 20 $/mes por usuario tl;dv – Destacados con marca de tiempo – Seguimientos basados en IA – Vídeos destacados para equipos de ventas Equipos de ventas y de atención al cliente que necesitan resúmenes rápidos en vídeo y seguimiento de elementos de acción Gratis; Pro: 29 $/mes por usuario; Business: 98 $/mes por usuario Scribbl – Notas listas para estudiar – Generador de cuestionarios/preguntas – Transcripciones con marca de tiempo para educación Educadores y equipos de formación que necesitan notas de reuniones que se puedan convertir en materiales de estudio Gratis; Pro: 20 $ al mes por usuario; Teams: precios personalizados (facturación anual) Bluedot – Extracción de fragmentos de código – Etiquetado de decisiones técnicas – Integraciones de gestión de proyectos Equipos técnicos y de ingeniería que necesitan realizar un seguimiento de las discusiones sobre códigos y arquitectura Gratis; Básico: 18 $/mes por usuario; Pro: 25 $/mes por usuario Leer IA – Resúmenes rápidos de reuniones – Recopilación de lo más destacado – Categorización de elementos de acción Equipos que necesitan resúmenes de reuniones rápidos y fáciles de digerir, y seguimiento de elementos de acción Gratis; Pro: 19,75 $ al mes por usuario; Enterprise: 29,75 $ al mes por usuario Otter. ai – Transcripción multilingüe – Colaboración en tiempo real – Identificación de hablantes Equipos híbridos y globales que necesitan compatibilidad con reuniones multilingües y colaboración en tiempo real Gratis; Pro: 16,99 $ al mes por usuario; Business: 30 $ al mes por usuario MeetGeek – Análisis de la eficacia de las reuniones – Seguimiento del sentimiento – Resúmenes específicos para cada rol Equipos basados en datos que optimizan la cultura de las reuniones y el seguimiento de la interacción con los clientes Gratis; Pro: 19 $/mes por usuario; Business: 39 $/mes por usuario; Enterprise: 59 $/mes por usuario Fathom – Seguimiento de las relaciones con los clientes – Correlacionar automáticamente los entregables – Seguimiento del historial de interacciones Equipos de atención al cliente (empresas de consultoría, agencias) que necesitan historiales detallados de la interacción con los clientes Gratis; Premium: 19 $/mes por usuario; Edición para equipos: 29 $/mes por usuario; Edición para equipos Pro: 39 $/mes por usuario

Las 10 mejores aplicaciones de IA para tomar notas en Google Meet

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

No faltan aplicaciones de IA para tomar notas en Google Meet, pero no todas hacen bien su trabajo. Algunas tienen problemas de precisión, mientras que otras complican más de lo necesario el uso compartido o la organización de las notas.

Aquí tienes diez opciones para que no tengas que probarlas todas. 🙌🏼

1. ClickUp (la mejor para notas de reuniones con IA y gestión del flujo de trabajo)

El trabajo actual no funciona.

Los proyectos, los conocimientos y las conversaciones están dispersos en herramientas desconectadas, lo que ralentiza el trabajo de los equipos. ClickUp soluciona este problema con la app para todo el trabajo, que combina la gestión de proyectos, la documentación y la comunicación en un solo lugar, con tecnología de IA para ayudar a los equipos a avanzar más rápido.

Las reuniones no tienen por qué ser un caos de notas perdidas, elementos de acción olvidados y seguimientos interminables. ClickUp conecta los puntos y convierte las conversaciones en resultados sin esfuerzo adicional.

ClickUp AI Notetaker

Deja que ClickUp AI Notetaker se encargue de las notas de las reuniones mientras tú te concentras en la discusión

ClickUp AI Notetaker transcribe automáticamente las conversaciones, genera resúmenes estructurados y extrae elementos de acción, al tiempo que enlaza todo con tareas y documentos.

Un equipo de marketing que debate su próxima campaña en una llamada de Google Meet no tiene que hacer una lista manual de todos los resultados esperados. La IA resalta automáticamente los puntos clave, como los plazos para las creatividades publicitarias, una nueva idea de eslogan y una estrategia de la competencia que vale la pena revisar, al tiempo que asigna los seguimientos a las personas adecuadas.

Convierte las discusiones de las reuniones en tareas sin pasos adicionales utilizando el tomador de notas ClickUp AI

Pero ClickUp AI Notetaker no se limita a las transcripciones.

Los elementos de acción se convierten en tareas de ClickUp, por lo que no se pierden los seguimientos. Un equipo de ventas que negocia un contrato puede hacer que ClickUp extraiga automáticamente las solicitudes clave de los clientes, como ajustar las condiciones de pago o añadir una cláusula específica, y asignarlas al equipo jurídico. Esto mantiene el trabajo organizado sin necesidad de una lista de tareas pendiente por separado.

ClickUp Brain

Empieza a usar ClickUp Brain Obtén respuestas instantáneas de transcripciones de reuniones, tareas y notas con ClickUp Brain

ClickUp Brain facilita la búsqueda de información. En lugar de buscar entre notas, los equipos pueden hacer preguntas directas a la IA, como «¿Qué solicitó el cliente en la reunión del mes pasado?» o «¿Cuáles fueron las preocupaciones clave sobre el lanzamiento del producto?», y obtener respuestas instantáneas.

Un gestor de productos que se prepara para una llamada de seguimiento puede recuperar al instante todas las menciones de una solicitud de función específica.

📮ClickUp Insight: El 30 % de los trabajadores cree que la automatización podría ahorrarles entre 1 y 2 horas a la semana, mientras que el 19 % estima que podría liberar entre 3 y 5 horas para realizar un trabajo más profundo y centrado. Incluso esos pequeños ahorros de tiempo se acumulan: solo dos horas recuperadas a la semana equivalen a más de 100 horas al año, tiempo que podría dedicarse a la creatividad, el pensamiento estratégico o el crecimiento personal. 💯Con los agentes de IA y ClickUp Brain de ClickUp, puedes automatizar flujos de trabajo, generar actualizaciones de proyectos y transformar las notas de tus reuniones en pasos prácticos, todo dentro de la misma plataforma. No necesitas herramientas ni integraciones adicionales: ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para automatizar y optimizar tu jornada laboral en un solo lugar. 💫 Resultados reales: RevPartners redujo un 50 % sus costes de SaaS al consolidar tres herramientas en ClickUp, obteniendo una plataforma unificada con más funciones, una colaboración más estrecha y una única fuente de información más fácil de gestionar y escalar.

Documentos de ClickUp

Mantén todas las conversaciones documentadas y accesibles con ClickUp Docs

ClickUp Docs centraliza y organiza todos los registros de las reuniones en un solo lugar. Las transcripciones y los resúmenes se guardan automáticamente, lo que garantiza que los equipos nunca pierdan conversaciones esenciales.

Un equipo legal que está ultimando un contrato puede consultar rápidamente negociaciones anteriores y etiquetar secciones específicas, lo que facilita el seguimiento de los cambios y las decisiones a lo largo del tiempo.

De manera similar, ClickUp Notepad ofrece un espacio personal para anotar ideas rápidas antes de convertirlas en tareas estructuradas. Por ejemplo, un diseñador que está pensando en mejoras para un sitio web puede tomar nota de los comentarios de una llamada con un cliente y refinar esas ideas en un plan viable más adelante.

Las mejores funciones de ClickUp

Sincroniza a la perfección con Google Meet y Zoom: Graba, transcribe y Graba, transcribe y gestiona reuniones en ClickUp para acceder a información útil sin cambiar de plataforma

Encuentre detalles clave al instante: busque transcripciones por palabra clave, filtre los interlocutores y vuelva a revisar las conversaciones sin tener que reproducir las grabaciones

Estandarice las notas de las reuniones sin esfuerzo: utilice utilice plantillas personalizables para tomar notas y estructurar resúmenes de reuniones, elementos de acción y conclusiones clave para garantizar la coherencia

Genera resúmenes instantáneos: Condensa reuniones largas en puntos clave para ayudar a los equipos a ponerse al día rápidamente

Integra las notas con el chat: Publica resúmenes generados por IA y elementos de acción directamente en Publica resúmenes generados por IA y elementos de acción directamente en ClickUp Chat para mantener las conversaciones y los seguimientos en un solo lugar

Mantén las reuniones y los horarios conectados: Sincroniza las notas de las reuniones con Sincroniza las notas de las reuniones con la vista de calendario de ClickUp y la integración de ClickUp con Google Calendar para alinear las discusiones con los plazos y las prioridades

Limitaciones de ClickUp

Actualmente, el tomador de notas es compatible con el inglés, con opciones de idioma limitadas para la transcripción y los resúmenes

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 040 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp

Un usuario de G2 compartió su experiencia con ClickUp:

ClickUp es un software increíblemente versátil que ha mejorado mi productividad al menos 10 veces. Me encanta la combinación de gestión de tareas personales con gestión del conocimiento empresarial, notas rápidas y el cerebro de IA ClickUP es FANTÁSTICO. Es increíblemente sensible al contexto y, literalmente, un asistente bestial. Documentos anidados, jerarquía de tareas, campos personalizados, filtrado avanzado... esta app, aplicación, lo tiene todo, y no es demasiado complicado ponerla en marcha. También tiene integraciones útiles en plataformas empresariales estándar, lo cual es genial.

ClickUp es un software increíblemente versátil que ha mejorado mi productividad al menos 10 veces. Me encanta la combinación de gestión de tareas personales con gestión del conocimiento empresarial, notas rápidas y el cerebro de IA ClickUP es FANTÁSTICO. Es increíblemente sensible al contexto y, literalmente, un asistente bestial. Documentos anidados, jerarquía de tareas, campos personalizados, filtrado avanzado... esta app, aplicación, lo tiene todo, y no es demasiado complicado ponerla en marcha. También tiene integraciones útiles en plataformas empresariales estándar, lo cual es genial.

🧠 Dato curioso: ¿Los fondos de Meet alguna vez tuvieron... dinosaurios? Cuando Google introdujo por primera vez los fondos virtuales, una de las primeras opciones era una escena de la selva prehistórica con dinosaurios vagando tranquilamente. Lamentablemente, no duraron mucho tiempo.

2. Gemini (ideal para usuarios nativos del entorno de trabajo de Google)

a través de Actualizaciones de Google Workspace

Google ha añadido su herramienta de toma de notas con IA, impulsada por Gemini, directamente en Meet. Esta herramienta integrada captura tus conversaciones sin necesidad de apps o extensiones adicionales.

Las notas se guardan directamente en Documentos de Google, lo que resulta muy útil si tu equipo utiliza las herramientas de Google Workspace a diario.

Puedes tomar elementos de acción, obtener resúmenes de reuniones y colaborar en notas sin salir de la ventana de Meet. El tomador de notas también maneja varios idiomas, por lo que los equipos globales pueden obtener resúmenes en su idioma preferido.

Las mejores funciones de Gemini

Transforma las discusiones de las reuniones en elementos de acción que se sincronizan automáticamente con Google Tasks, lo que te ayuda a realizar un seguimiento de los seguimientos en todo tu entorno de trabajo

Genera resúmenes personalizados de reuniones en varios idiomas conservando el contexto original y los matices de las conversaciones

Divida las discusiones complejas en secciones organizadas por temas, completas con marcas de tiempo para facilitar la consulta y la navegación

Colabora en las notas de las reuniones en tiempo real a través de Documentos de Google, lo que permite a los miembros del equipo añadir comentarios y sugerencias durante la reunión

Limitaciones de Gemini

Opciones de personalización limitadas para el formato y la organización de las notas

Solo disponible para usuarios de Google Workspace Enterprise

Requiere una conexión (a internet) estable para el procesamiento en tiempo real

Sin análisis avanzados ni información sobre las reuniones

Precios de Gemini

Disponible exclusivamente con los planes Enterprise de Google Workspace; precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gemini

G2: 4,4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios reales sobre Gemini

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de Gemini es su facilidad de uso combinada con una interfaz intuitiva. Permite la ejecución rápida de tareas complejas y es adecuado tanto para usuarios principiantes como expertos. Me ha resultado especialmente útil para automatizar flujos de trabajo y organizar información. La integración con otras plataformas es sencilla y el soporte al cliente ha sido muy receptivo.

Lo que más me gusta de Gemini es su facilidad de uso combinada con una interfaz intuitiva. Permite la ejecución rápida de tareas complejas y es adecuado tanto para usuarios principiantes como expertos. Me ha resultado especialmente útil para automatizar flujos de trabajo y organizar información. La integración con otras plataformas es sencilla y el soporte al cliente ha sido muy receptivo.

⚙️ Bonus: Prueba las plantillas de agenda de reuniones de Documentos de Google para estructurar debates, resumir temas clave y mantener las reuniones centradas y productivas.

3. Tactiq (ideal para equipos que utilizan varias plataformas de reuniones)

vía Tactiq

Tactiq va más allá de Google Meet y funciona en Zoom, Microsoft Teams y otras plataformas de vídeo. La herramienta se instala silenciosamente en tu navegador, lista para entrar en acción cuando empieces cualquier reunión.

Puedes resaltar momentos importantes durante las llamadas con solo hacer clic en un botón o usar atajos de teclado, sin necesidad de escribir frenéticamente. Los equipos pueden buscar en reuniones anteriores mediante etiquetas de temas, lo que facilita encontrar esa conversación del mes pasado.

La transcripción en tiempo real aparece justo al lado de la ventana de la reunión, para que puedas echar un vistazo a lo que se ha dicho sin interrumpir el flujo.

Las mejores funciones de Tactiq

Busca en las transcripciones de las reuniones utilizando etiquetas temáticas y marca los momentos clave durante las llamadas en directo sin pausar ni interrumpir las conversaciones

Convierte fragmentos de reuniones en tareas directamente en herramientas de gestión de proyectos como Jira, Trello y Asana para actuar de inmediato

Accede a las funciones de memoria de reuniones para recordar discusiones y decisiones pasadas en diferentes plataformas de vídeo mediante una búsqueda por temas

Extraiga automáticamente los comentarios de los clientes y las solicitudes de funciones en secciones separadas para los equipos de producto y ventas

Limitaciones de Tactiq

El plan Free restringe el acceso a las transcripciones históricas

La calidad del audio influye significativamente en la precisión de la transcripción

Algunas integraciones requieren planes de nivel superior

Precios de Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mes por usuario

Equipo: 20 $ al mes por usuario

Business: 40 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tactiq

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios reales sobre Tactiq

Esto es lo que opinó un usuario de G2:

Tactiq te ayuda a grabar y transcribir tus reuniones, llamadas, entrevistas y mucho más. Yo lo he utilizado para todo lo anterior. Es perfecto para grabar tus llamadas con clientes, clientes potenciales y socios. También te ayuda a redactar correos electrónicos de seguimiento y listas de tareas pendientes. Te ayuda a escribir mejores correos electrónicos con las sugerencias automáticas de tactiq.

Tactiq te ayuda a grabar y transcribir tus reuniones, llamadas, entrevistas y mucho más. Yo lo he utilizado para todo lo anterior. Es perfecto para grabar tus llamadas con clientes, clientes potenciales y socios. También te ayuda a escribir correos electrónicos de seguimiento y listas de tareas pendientes. Te ayuda a escribir mejores correos electrónicos con las sugerencias automáticas de tactiq.

4. tl;dv (ideal para equipos de ventas y de intento correcto)

tl;dv se centra en hacer que las conversaciones con los clientes sean más valiosas. La herramienta marca con la hora los momentos esenciales a medida que añades notas o reacciones durante las llamadas.

Los equipos de ventas pueden recortar partes clave de las reuniones para compartirlas con sus compañeros o volver a consultarlas más tarde. La transcripción aparece junto a la videollamada y puedes añadir etiquetas rápidas para marcar diferentes partes de la conversación. El uso compartido de fragmentos se realiza en cuestión de segundos, lo que resulta útil cuando necesitas informar a otros miembros del equipo que se han perdido la reunión.

tl;dv mejores funciones

Crea resúmenes de vídeo instantáneos marcando momentos durante las llamadas y compartiéndolos directamente con equipos internos o partes interesadas

Realice un seguimiento del sentimiento de los clientes y de los puntos clave de la conversación con herramientas de inteligencia conversacional basadas en IA

Cree una biblioteca con función de búsqueda de momentos de reuniones organizados por temas, cuentas o fases de acuerdos para la formación del equipo de ventas

Genera correos electrónicos de seguimiento automatizados basados en las discusiones de la reunión y los elementos de acción con plantillas personalizables

Extraiga automáticamente las menciones de la competencia y las discusiones sobre precios a su sistema CRM

Límites de tl;dv

El procesamiento de vídeo puede llevar tiempo en reuniones largas

Los planes de nivel inferior tienen límites de almacenamiento para las grabaciones de reuniones

tl;dv precios

Free

Pro: 29 $ al mes por usuario

Business: 98 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas tl;dv

G2: 4,7/5 (más de 330 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios reales sobre tl;dv

Como dice un usuario de G2:

TLDV ha marcado una gran diferencia en la forma en que gestiono las reuniones. Las transcripciones y resúmenes automáticos me ahorran mucho tiempo, especialmente cuando necesito volver a revisar puntos específicos o compartir notas con mi equipo. También me encanta la posibilidad de etiquetar momentos clave y navegar rápidamente por grabaciones largas. La interfaz es limpia y fácil de usar, y se integra bien con mis herramientas existentes.

TLDV ha marcado una gran diferencia en la forma en que gestiono las reuniones. Las transcripciones y resúmenes automáticos me ahorran mucho tiempo, especialmente cuando necesito volver a revisar puntos específicos o compartir notas con mi equipo. También me encanta la posibilidad de etiquetar momentos clave y navegar rápidamente por grabaciones largas. La interfaz es limpia y fácil de usar, y se integra bien con mis herramientas existentes.

5. Scribbl (ideal para formación y educación a distancia)

vía Scribbl

Scribbl da un giro a las notas de reuniones centrándose en los entornos de aprendizaje. Esta herramienta organiza automáticamente las notas en formatos fáciles de estudiar.

Los profesores y formadores pueden marcar los puntos clave del aprendizaje durante las sesiones, y los alumnos pueden añadir notas sin interrumpir el flujo. Las notas se sincronizan con las marcas de tiempo de la grabación, para que puedas volver exactamente al momento en que se explicó algo.

Además, cualquiera que se haya perdido la sesión en directo puede ponerse al día utilizando la combinación de notas estructuradas y grabaciones.

Las mejores funciones de Scribbl

Crea guías de estudio automáticamente a partir de las grabaciones de las reuniones marcando los conceptos y explicaciones importantes durante las sesiones en directo

Salta entre diferentes partes de las reuniones utilizando una transcripción interactiva que enlaza directamente con las marcas de tiempo del vídeo

Genera comprobaciones rápidas de conocimientos y preguntas tipo test basadas en los temas tratados para que los alumnos comprendan inmediatamente lo aprendido

Organiza el contenido de las reuniones en capítulos y subsecciones que se ajusten a la estructura de tu curso o módulos de formación

Exporta notas en varios formatos, incluyendo tarjetas de estudio y hojas de resumen para diferentes estilos de aprendizaje

Limitaciones de Scribbl

Hay una curva de aprendizaje para los usuarios que lo utilizan por primera vez

Los usuarios dicen que hay que mejorar las funciones de colaboración en grupo

Su extensión para Chrome puede entrar en conflicto con otras herramientas

Precios de Scribbl

Free

Pro: 20 $ al mes por usuario

Equipo: Precio personalizado (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Scribbl

G2: 4,9/5 (más de 320 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios reales sobre Scribbl

Una reseña de G2 dice:

Scribbl es simplemente increíble. Automatiza tareas que antes me llevaban horas, y las funciones de programación y planificación de contenidos son de primera categoría. Me encanta lo fácil que es conectar todas mis cuentas sociales y que todo funcione a la perfección. Las sugerencias de IA para mejorar mis publicaciones también son muy útiles, es como tener un asistente digital. ¡Una app genial, de lo mejor!

Scribbl es simplemente increíble. Automatiza tareas que antes me llevaban horas, y las funciones de programación y planificación de contenidos son de primera categoría. Me encanta lo fácil que es conectar todas mis cuentas sociales y que todo funcione a la perfección. Las sugerencias de IA para mejorar mis publicaciones también son muy útiles, es como tener un asistente digital. ¡Una app genial, de lo mejor!

🔍 ¿Sabías que...? Una encuesta de Dialpad reveló que la mayoría de las personas dedican hasta un tercio de su semana laboral a reuniones. Alrededor del 46 % dedica menos de cuatro horas a reuniones, mientras que el 37 % dedica entre 4 y 12 horas. Otro 12 % asiste a entre 12 y 20 horas de reuniones, y el 5 % dedica al menos 20 horas a ellas. ¡Es mucho tiempo dedicado a debates!

6. Bluedot (ideal para reuniones técnicas y equipos de desarrolladores)

a través de Bluedot

Bluedot destaca por gestionar las discusiones técnicas de forma diferente. La herramienta reconoce fragmentos de código, términos técnicos y discusiones sobre arquitectura en tus reuniones.

Los desarrolladores pueden marcar decisiones técnicas importantes sin perder la concentración. La IA ayuda a organizar la documentación técnica directamente a partir de tus conversaciones, lo que ahorra tiempo a la hora de redactar los informes.

Las notas de las reuniones también se pueden enlazar automáticamente a tu documentación tecnológica y a tus herramientas de gestión de proyectos.

Las mejores funciones de Bluedot

Extraiga fragmentos de código y decisiones técnicas de las reuniones directamente a su documentación de desarrollo

Etiqueta las decisiones arquitectónicas y enlázalas automáticamente a la documentación técnica existente en tu base de conocimientos

Crea tickets de Jira o problemas de GitHub directamente desde las discusiones de las reuniones con el contexto relevante adjunto

Realice un seguimiento de las discusiones sobre deuda técnica y las prioridades de desarrollo en múltiples reuniones de equipos

Limitaciones de Bluedot

Centrado principalmente en equipos técnicos

Precio más elevado en comparación con otras aplicaciones para tomar notas en Google Meet

Requiere tiempo de configuración para integraciones personalizadas

Precios de Bluedot

Free

Básico: 18 $ al mes por usuario

Pro: 25 $ al mes por usuario

Business: 39 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Bluedot

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios reales sobre Bluedot

Una reseña de G2 dice:

Lo mejor de Bluedot es su facilidad de uso y su interfaz muy intuitiva. La posibilidad de poder utilizarlo en cualquier lugar es otra de las ventajas de Bluedot. El nivel de compromiso que genera es de primera categoría.

Lo mejor de Bluedot es su facilidad de uso y su interfaz muy intuitiva. La posibilidad de poder utilizarlo en cualquier lugar es otra de las ventajas de Bluedot. El nivel de compromiso que genera es de primera categoría.

🧠 Dato curioso: ¿Alguna vez has tenido un enlace de Google Meet que duraba eternamente? Los enlaces de Google Meet técnicamente no caducan, ¡algunos llevan años activos! Por lo tanto, si haces clic aleatoriamente en una invitación antigua, es posible que acabes en una reunión fantasma.

7. Leer IA (ideal para resúmenes rápidos de reuniones)

vía Read AI

Read AI le da un giro diferente a las notas de reuniones al centrarse en resúmenes breves. La herramienta divide las reuniones de una hora en puntos destacados que se pueden escanear y que tienen sentido.

A diferencia de otros programas para tomar notas que lo vuelcan todo en largas transcripciones, Read te ayuda a captar los puntos clave en cuestión de minutos. A los equipos les encanta cómo organiza de forma clara los elementos de acción y las decisiones en resúmenes fáciles de revisar.

Lo mejor es su capacidad para captar esas conversaciones paralelas importantes que a menudo se pierden en las notas normales.

Lea las mejores funciones de IA

Divida las reuniones largas en resúmenes rápidos y fáciles de digerir, conservando el contexto y los matices importantes de la discusión original

Marca y clasifica los elementos de acción durante las reuniones según su nivel de prioridad

Navega por las grabaciones de las reuniones utilizando un esquema generado por IA que te ayuda a ir directamente a los puntos relevantes de la discusión

Crea resúmenes personalizados de las reuniones seleccionando los momentos clave, perfectos para compartir actualizaciones con las partes interesadas que se perdieron la llamada

Leer las limitaciones de la IA

La calidad del resumen varía en función de la claridad del audio

Ofrece opciones limitadas para organizar las notas

Los usuarios informan que la herramienta ofrece capacidades de integración muy básicas

Personalización mínima de los formatos de resumen

Leer precios de IA

Free

Pro: 19,75 $ al mes por usuario

Enterprise: 29,75 $ al mes por usuario

Enterprise+: 39,75 $ al mes por usuario

Lee valoraciones y reseñas sobre IA

G2: 3,9/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios reales sobre Read IA

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de Read es su capacidad para automatizar las transcripciones de las reuniones de Zoom. Las transcripciones en tiempo real y sus funciones de programación inteligente son muy valiosas para agilizar la comunicación y garantizar que las reuniones sean más eficientes.

Lo que más me gusta de Read es su capacidad para automatizar las transcripciones de las reuniones de Zoom. Las transcripciones en tiempo real y sus funciones de programación inteligente son muy valiosas para agilizar la comunicación y garantizar que las reuniones sean más eficientes.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de comunicación con IA

8. Otter. ai (ideal para equipos multilingües y multifuncionales)

a través de Otter.ai

Otter. ai ofrece un enfoque único para las notas de reuniones, centrándose en la colaboración en tiempo real y el procesamiento del lenguaje. Es ideal para gestionar reuniones en las que los participantes cambian de idioma o necesitan traducciones instantáneas.

Los equipos híbridos se benefician especialmente de la capacidad de este software para distinguir entre los interlocutores y capturar con precisión las conversaciones paralelas. El generador automático de resúmenes se adapta a diferentes tipos de reuniones, desde reuniones rápidas hasta largas sesiones estratégicas.

Más allá de la transcripción básica, Otter.ai ayuda a los equipos a detectar patrones de conversación y temas recurrentes en las reuniones, lo que facilita el seguimiento de la evolución de los proyectos a lo largo del tiempo.

Las mejores funciones de Otter.ai

Captura conversaciones simultáneas en varios idiomas manteniendo la atribución de los interlocutores y el contexto de cada hilo de discusión

Genera información detallada sobre las reuniones, incluyendo la distribución del tiempo de conversación, la frecuencia de los temas y los patrones de participación

Crea listas de vocabulario personalizadas con terminología específica del sector y marca automáticamente estos términos en las transcripciones para obtener una documentación coherente

Transforma las discusiones de las reuniones en documentos estructurados con la generación inteligente de esquemas

Enlaza conversaciones relacionadas de varias reuniones para crear una base de conocimientos completa sobre las decisiones del equipo y la evolución de los proyectos

Limitaciones de Otter.ai

Implica un uso intensivo del procesador durante la transcripción en tiempo real

Hay límites de almacenamiento para reuniones más largas

El entrenamiento de vocabulario personalizado lleva tiempo

Precios de Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Business: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Otter. ai

Una reseña de G2 dice:

Me encantan los resúmenes, que se puedan editar y que pueda usar la barra lateral para crear un correo electrónico de seguimiento basado en el resumen de los detalles. Ahorra MUCHO TIEMPO. Me encanta que todas las notas se puedan buscar en el sitio web y que sea fácil encontrarlas. Es fácil programar Otter para que se una a mis reuniones al comienzo de la semana. Es fácil compartir las notas con mi equipo.

Me encantan los resúmenes, que se puedan editar y que pueda usar la barra lateral para crear un correo electrónico de seguimiento basado en el resumen de los detalles. Ahorra MUCHO TIEMPO. Me encanta que todas las notas se puedan buscar en el sitio web y que sea fácil encontrarlas. Es fácil programar Otter para que se una a mis reuniones al comienzo de la semana. Es fácil compartir las notas con mi equipo.

🧠 Dato curioso: El logotipo original de Google Meet parecía una cámara, ¡pero la gente lo confundía con YouTube! Google finalmente lo rediseñó con el icono verde y amarillo que ahora nos es tan familiar para que se distinguiera mejor.

9. MeetGeek (la mejor para el análisis de reuniones basado en datos)

vía MeetGeek

MeetGeek aborda la documentación de reuniones desde la perspectiva del análisis de datos. La herramienta va más allá de la transcripción básica y analiza la dinámica de la reunión, la participación de los asistentes y los patrones de discusión.

Los equipos pueden realizar un seguimiento de la evolución de su cultura de reuniones a través de análisis detallados. La plataforma clasifica automáticamente los diferentes tipos de reuniones y adapta su estilo de toma de notas en consecuencia. MeetGeek también ayuda a los equipos a optimizar sus horarios de reuniones identificando patrones en las discusiones productivas frente a las digresiones que consumen mucho tiempo.

Las mejores funciones de MeetGeek

Supervise la eficacia de las reuniones mediante análisis exhaustivos que realizan un seguimiento de la participación de los asistentes, el flujo de la discusión y los patrones de toma de decisiones

Genera resúmenes de reuniones específicos para cada rol que destaquen la información relevante para los diferentes miembros del equipo

Realice un seguimiento de las tendencias de interacción de los clientes en las reuniones mediante el análisis de opiniones y el modelado de temas para identificar los puntos débiles comunes y las solicitudes de funciones

Automatiza la distribución de la información de las reuniones a las partes interesadas relevantes en función de los temas de debate y los proyectos mencionados

Limitaciones de MeetGeek

Sus funciones de análisis requieren un uso constante a largo plazo

Configuración compleja para la elaboración de informes personalizados

Opciones limitadas de análisis retrospectivo

Precios de MeetGeek

Free

Pro: 19 $ al mes por usuario

Business: 39 $ al mes por usuario

Enterprise: Desde 59 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de MeetGeek

G2: 4,6/5 (más de 430 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios reales sobre MeetGeek

Una reseña de G2 dice:

Me encanta poder centrarme en escuchar atentamente lo que dice el cliente, sin tener que preocuparme por tomar notas y capturar toda la información posible, ya que esto ya lo hace por mí. También ha sido muy útil disponer de un resumen conciso de los puntos a seguir, para poder consultarlo y asegurarme de que he marcado los puntos necesarios cuando me pongo en contacto después de la reunión.

Me encanta poder centrarme en escuchar atentamente lo que dice el cliente, sin tener que preocuparme por tomar notas y capturar toda la información posible, ya que esto ya se hace por mí. También ha sido muy útil disponer de un resumen conciso de los puntos de seguimiento, para poder consultarlo y asegurarme de que he marcado los puntos necesarios al ponerme en contacto después de la reunión.

🔍 ¿Sabías que Google Meet tiene huevos de Pascua ocultos? Escribe «/pitchforks» en el chat y la pantalla de todos se llenará de pequeños emojis de horquillas. Es una forma divertida de expresar (falsa) indignación.

10. Fathom (ideal para equipos que tratan con clientes)

vía Fathom

Fathom adopta un enfoque centrado en las relaciones para la documentación de reuniones. La herramienta de reuniones con IA captura y organiza las interacciones con los clientes, lo que la hace muy valiosa para empresas de consultoría, agencias y equipos de éxito de clientes.

Ayuda a realizar un seguimiento del desarrollo de las relaciones a lo largo del tiempo mediante el mantenimiento de historiales detallados de interacciones. Los equipos pueden acceder rápidamente a conversaciones y decisiones pasadas sin tener que buscar en interminables grabaciones de reuniones.

Las mejores funciones de Fathom

Cree cronogramas completos de interacción con los clientes que combinan notas de reuniones, elementos de acción e hitos de relaciones para una mejor gestión de las cuentas

Extraiga automáticamente los requisitos y comentarios de los clientes de las conversaciones, manteniendo el contexto y los niveles de prioridad para los equipos de producto

Crea tarjetas de puntuación del estado de las relaciones basadas en las interacciones de las reuniones, lo que ayuda a los equipos a identificar las cuentas que necesitan atención adicional

Realice un seguimiento del cumplimiento de los compromisos en múltiples reuniones con clientes enlazando automáticamente las promesas realizadas con los resultados reales

Comprender las limitaciones

Las funciones principales de la herramienta se centran principalmente en las interacciones con los clientes

Ofrece funciones limitadas para reuniones internas

Se necesita tiempo para crear datos significativos sobre las relaciones

La configuración de la integración requiere conocimientos técnicos

Precios de Fathom

Free

Premium: 19 $ al mes por usuario

Edición para equipos: 29 $ al mes por usuario

Team Edition Pro: 39 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 4508 opiniones)

Capterra: 5/5 (más de 630 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom

Una reseña de G2 dice:

Fathom ha sido extremadamente fácil de usar, muy intuitivo y con una plataforma muy intuitiva. Ha sido nuestra herramienta preferida para tomar notas en reuniones, tanto en inglés como en español, e incluso después de revisar las notas nunca tiene errores. Las listas de tareas pendientes, la organización de las notas y la plataforma muy fácil de usar han hecho que nuestra experiencia con Fathom sea muy agradable. Se lo he recomendado a todos los que creo que podrían beneficiarse de él.

Fathom ha sido extremadamente fácil de usar, muy intuitivo y con una plataforma muy intuitiva. Ha sido nuestra herramienta preferida para tomar notas en reuniones, tanto en inglés como en español, e incluso después de revisar las notas nunca tiene errores. Las listas de tareas pendientes, la organización de las notas y la plataforma muy fácil de usar han hecho que nuestra experiencia con Fathom sea muy agradable. Se lo he recomendado a todos los que creo que podrían beneficiarse de él.

🧠 Dato curioso: Leonardo Da Vinci llenó más de 7000 páginas de cuadernos con bocetos, ideas y observaciones científicas. Incluso escribía en espejo para mantener sus notas privadas.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Fathom IA para tomar notas con IA

Deja de garabatear y empieza a usar ClickUp

Las grandes reuniones no terminan cuando termina la llamada. El tomador de notas con IA adecuado mantiene todo organizado, realiza un seguimiento de los elementos pendientes y garantiza que no se pase nada por alto. Rebuscar entre notas dispersas es cosa del pasado gracias a los resúmenes claros y las transcripciones con función de búsqueda que facilitan el seguimiento.

ClickUp va un paso más allá. Más allá de las notas de reuniones con IA, conecta las conversaciones con tareas, documentos y chats de equipo, todo en un solo lugar. Cada reunión se convierte en un paso productivo, no solo en otra entrada en tu calendario.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅