las 10 mejores alternativas a Bynder para la gestión de activos digitales

Tu equipo está listo para lanzar una campaña, pero hay un problema: no encuentras la versión correcta del logotipo. Se supone que debería estar en tu sistema de gestión de activos digitales (DAM), pero después de buscar durante lo que parece una eternidad, acabas desplazándote por antiguos adjuntos de correos electrónicos.

¿Te suena familiar?

Bynder es una opción popular de DAM, pero no siempre es la más adecuada para todos los equipos.

Si buscas algo más fácil de usar, con mejores funciones de colaboración o una opción más asequible, hay muchas alternativas a Bynder que pueden mejorar tu flujo de trabajo.

Aquí tienes 10 opciones sólidas a tener en cuenta. 🎯

Las mejores alternativas a Bynder de un vistazo

Desde el etiquetado automático inteligente y la categorización inteligente hasta las integraciones perfectas y las interfaces intuitivas, las herramientas que se muestran a continuación están diseñadas para equipos de marketing, profesionales creativos y corporaciones que buscan optimizar la gestión de activos digitales.

Estas son las 10 mejores alternativas a Bynder:

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios ClickUp Productividad y DAM todo en uno Tamaño del equipo: Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones Gestión de tareas y proyectos, colaboración en tiempo real, búsqueda y etiquetado automático con IA, plantillas de gestión de activos Free Forever; personalización disponible para corporaciones Canto Gestión de activos digitales fácil de usar Tamaño del equipo: pequeñas y medianas empresas Búsqueda basada en IA, control de versiones, herramientas de colaboración en equipo, reconocimiento facial Precios personalizados Filecamp Personalización de la marca y control de acceso Tamaño del equipo: equipos en crecimiento Cuentas de usuario ilimitadas, personalización de la marca, búsqueda avanzada y etiquetado, alertas de modificaciones de activos Desde 29 $ al mes Brandfolder Escalabilidad y personalización Tamaño del equipo: empresas medianas y grandes Etiquetado con IA, plantillas personalizables, coherencia de marca, análisis avanzado Precios personalizados Nuxeo Gestión avanzada de contenidos e integración Tamaño del equipo: grandes organizaciones Herramientas de automatización del flujo de trabajo, modelos de datos flexibles, entorno de desarrollo con poco código, API robustas Precios personalizados Frontify Coherencia de marca y colaboración Tamaño del equipo: equipos que mantienen la identidad visual Directrices de marca, colaboración en tiempo real, control de versiones, análisis del rendimiento para estrategias de marca Precios personalizados Adobe Experience Manager Soluciones integrales de marketing Tamaño del equipo: Grandes corporaciones Integración con herramientas de Adobe, motor de personalización de contenidos, gestión multisitio, arquitectura nativa en la nube Precios personalizados Acquia DAM (Widen) Gestión y análisis centralizados de medios Tamaño del equipo: grandes organizaciones Entrega de contenido global, integración con más de 50 herramientas, seguridad de nivel empresarial, automatización de activos Precios personalizados MediaValet Sólidas capacidades de búsqueda e integración Tamaño del equipo: equipos grandes Etiquetado con IA, red de distribución global, búsqueda avanzada, integraciones con herramientas como Adobe Creative Cloud Precios personalizados Aprimo Automatización del flujo de trabajo y gestión de recursos de marketing Tamaño del equipo: grandes corporaciones Búsqueda basada en IA, colaboración en tiempo real, gestión avanzada de metadatos, seguimiento del ciclo de vida del contenido Precios personalizados

¿Qué es Bynder?

Bynder es una plataforma de gestión de activos digitales basada en la nube que centraliza el almacenamiento, la organización y la distribución de contenidos digitales, como imágenes, vídeos, documentos y otros archivos creativos. Está diseñada para ayudar a los equipos de marketing y otros departamentos a colaborar de forma eficiente, agilizar los flujos de trabajo de contenidos y mantener la coherencia de la marca en los distintos canales.

La plataforma mantiene tu contenido acorde con la marca y fácilmente accesible para flujos de trabajo de marketing más eficientes. También hace que la gestión de contenidos digitales sea más sencilla, rápida y segura, independientemente del lugar desde el que trabaje tu equipo.

🧠 Dato curioso: Bynder llama cariñosamente a los miembros de su equipo «Byndies». La empresa celebra regularmente los hitos con historias y recuerdos de empleados veteranos.

¿Por qué optar por alternativas a Bynder?

Si eres un profesional independiente, un equipo pequeño o una startup con un presupuesto ajustado, Bynder puede que no sea la mejor opción. Está diseñado para grandes empresas con necesidades complejas, y su precio es acorde con ello. Además, para que funcione correctamente, a menudo se necesita un equipo de TI, lo que no es ideal si necesitas algo sencillo y rentable.

Aquí tienes algunas razones por las que podrías considerar alternativas a Bynder. 💁

Coste elevado: Bynder es caro para empresas o equipos pequeños, por lo que las opciones alternativas son más económicas

Curva de aprendizaje pronunciada: Su plataforma, rica en funciones, tiene una curva de aprendizaje, y los equipos sin conocimientos técnicos suelen encontrar difícil la incorporación

Lento con archivos grandes: La carga y búsqueda de activos de gran tamaño puede ser lenta, lo que provoca retrasos cuando se necesita un acceso rápido

Navegación poco intuitiva: La interfaz no es intuitiva y requiere clics adicionales para encontrar archivos en comparación con otras soluciones DAM

📮ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son 4 veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su kit de herramientas a 9 plataformas o menos. Pero, ¿qué hay de utilizar una sola plataforma? Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

📖 Lea también: ¿Cómo ayuda a su empresa una gestión eficaz de los activos de TI?

🧠 Dato curioso: El concepto de gestión de activos digitales surgió a finales de la década de 1980, cuando las empresas necesitaban una forma de organizar y recuperar grandes volúmenes de archivos digitales. Los primeros sistemas eran simples bases de datos utilizadas por los editores impresos.

Las 10 mejores alternativas a Bynder

Bynder es una herramienta sólida de gestión de activos digitales, pero no es para todo el mundo. Afortunadamente, existen muchas alternativas potentes a Bynder que ofrecen una mejor colaboración, automatización y soluciones rentables.

¡Empecemos! 💪

1. ClickUp (la mejor opción para productividad y DAM todo en uno)

Los empleados dedican el 60 % de su tiempo a buscar y actualizar información en diferentes herramientas, lo que puede reducir drásticamente la productividad. ClickUp resuelve este problema con la app para todo el trabajo, que combina la gestión de proyectos, el conocimiento y el chat en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA para el trabajo más cohesionada del mundo.

Ayuda a tus equipos a almacenar, gestionar y colaborar en activos digitales dentro de un flujo de trabajo integrado.

Encuentre rápidamente archivos con la búsqueda y el etiquetado automático basados en IA

Obtenga información en tiempo real sobre la gestión de activos digitales con ClickUp Brain

En el corazón de esta experiencia optimizada se encuentra ClickUp Brain, una función que transforma la gestión de activos digitales a través de soluciones inteligentes impulsadas por IA.

Mediante algoritmos inteligentes, ClickUp Brain comprende el contexto de cada archivo. Asigna palabras clave y detalles relevantes a cada activo, lo que garantiza que encuentres rápidamente el archivo correcto.

ClickUp Brain etiqueta automáticamente los activos y genera metadatos, lo que reduce los errores y la organización manual. En lugar de perder tiempo buscando archivos relacionados, muestra de forma proactiva los activos relevantes para tu proyecto actual.

Colabora en activos con ClickUp Docs

Colabora en documentos digitales en tiempo real con ClickUp Docs

ClickUp Docs facilita la colaboración en documentos transformando la forma en que los equipos crean, comparten y actúan sobre el contenido. Este dinámico software de colaboración en documentos te permite colaborar en tiempo real.

Desde la redacción de estrategias y la creación de bases de conocimientos hasta la lluvia de ideas, ClickUp Docs permite a varios miembros del equipo editar documentos simultáneamente, dejar comentarios y etiquetar a compañeros, todo en un solo lugar. Todo el mundo está en la misma página sin la confusión de versiones contradictorias.

¿Necesitas convertir una idea en acción? Los documentos lo hacen fácil. Solo tienes que resaltar el texto, convertirlo directamente en una tarea en ClickUp, asignarla a un miembro del equipo y realizar un seguimiento del progreso sin salir del documento.

Convierte las solicitudes en tareas con los formularios de ClickUp

Utiliza los formularios de ClickUp para recopilar activos digitales

Recopila activos digitales y solicitudes de activos con los formularios de ClickUp. Ya sea que estés recopilando resúmenes creativos, solicitudes de admisión o envíos de contenido, cada respuesta del formulario se convierte en una tarea rastreable. Añade campos como tipo de activo, nombre del proyecto y archivos adjuntos, y utiliza la lógica condicional para mostrar solo los campos que importan.

💡 Consejo profesional: Automatiza los seguimientos cuando se suban activos, asigna tareas según el tipo de solicitud y etiquétalas por campaña sin salir de ClickUp.

No vuelvas a perder archivos con la búsqueda conectada

Encuentra todo lo que necesitas dentro de tu entorno de trabajo y más allá con la búsqueda conectada de ClickUp

La gestión de activos digitales también implica un acceso rápido, organización y una colaboración fluida. En lugar de clasificar manualmente las carpetas o buscar sin fin, simplemente pregunta a ClickUp Connected Search y te mostrará los archivos, imágenes o documentos relevantes para tu proyecto.

Realiza un seguimiento de los activos con la plantilla DAM de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis La plantilla de gestión de activos de ClickUp está diseñada para ayudarte a realizar un seguimiento de los activos de tu empresa.

La plantilla de gestión de activos de ClickUp te permite organizar y almacenar todos los datos de los activos en una base de datos intuitiva. Puedes realizar un seguimiento del uso de los activos para garantizar un uso eficiente de los recursos y visualizar procesos complicados con los diagramas de Gantt en ClickUp.

La plantilla te ofrece una ventaja inicial para comprender los activos actuales y sus valores, mejorar la toma de decisiones sobre la adquisición y gestión de activos, y reducir los descuidos.

Las mejores funciones de ClickUp

Organiza los datos: Utiliza el hub de documentos como Utiliza el hub de documentos como software de organización de archivos para mantener todo organizado, incluyendo wikis verificados, potentes herramientas de búsqueda y plantillas personalizables

Colabora de forma eficaz: Comparte comentarios, archivos y enlaces mediante Comparte comentarios, archivos y enlaces mediante el chat de ClickUp para trabajar de forma sincronizada en tareas relacionadas con los activos digitales

Visualiza datos: Aprovecha Aprovecha las vistas de ClickUp para mostrar procesos complejos de gestión de activos como diagramas de Gantt, tableros y listas

Automatiza los flujos de trabajo: Configura más de 50 acciones y desencadenantes con Configura más de 50 acciones y desencadenantes con ClickUp Automations para ahorrar tiempo y reducir las tareas manuales

Limitaciones de ClickUp

Las amplias funciones de ClickUp pueden dificultar el inicio rápido de los nuevos usuarios

La gran cantidad de opciones de personalización de ClickUp puede abrumar a los usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 compartió su opinión:

ClickUp nos permite alojar todos nuestros proyectos en un solo lugar con facilidad. En cada proyecto pueden surgir problemas u obstáculos que el equipo debe superar, pero ClickUp nos permite comunicarnos rápidamente con las personas con las que necesitamos contactar. Las automatizaciones nos han permitido tomar un proceso muy anticuado y que consumía mucho tiempo y hacerlo fluir de forma más rápida y precisa.

ClickUp nos permite alojar todos nuestros proyectos en un solo lugar con facilidad. En cada proyecto pueden surgir problemas u obstáculos que el equipo debe superar, pero ClickUp nos permite comunicarnos rápidamente con las personas con las que necesitamos contactar. Las automatizaciones nos han permitido tomar un proceso muy anticuado y que consumía mucho tiempo y hacerlo fluir de forma más rápida y precisa.

🧠 Dato curioso: Fundada en 2013 en Ámsterdam, Bynder comenzó con la ambiciosa meta de convertirse en la mejor empresa de DAM. A lo largo de los años, ha pasado de ser una pequeña startup a una empresa emergente con oficinas en varias ciudades (entre ellas, Barcelona y Londres).

2. Canto (la mejor para una gestión de activos digitales fácil de usar)

vía Canto

Canto ofrece una experiencia DAM fácil de usar, intuitiva y visualmente atractiva. Su interfaz limpia facilita la organización y la recuperación de activos, aliviando a los equipos cansados de sistemas anticuados. Funciones como el reconocimiento facial y las etiquetas inteligentes mejoran la capacidad de búsqueda, lo que garantiza que dediques menos tiempo a buscar archivos.

Las herramientas de colaboración de Canto, como los comentarios y el control de versiones, facilitan el trabajo en equipo. Si buscas un DAM que combine simplicidad con funciones útiles, vale la pena explorar Canto.

Las mejores funciones de Canto

Centraliza los activos digitales en una única biblioteca para facilitar el acceso y la gestión

Utiliza funciones de búsqueda avanzada, incluidas herramientas basadas en IA y filtros inteligentes, para localizar activos rápidamente

Implemente el control de versiones para realizar un seguimiento de los cambios y mantener la integridad de los archivos digitales

Establece permisos de usuario para controlar el acceso y garantizar la seguridad de los datos en todos los equipos

Limitaciones de Canto

Las opciones de estructura de archivos y metadatos son limitadas al subir archivos al sistema

Al pulsar Intro después de añadir una etiqueta, el cursor desaparece y es necesario volver a seleccionar la barra de entrada

Precios de Canto

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canto

G2: 4,4/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canto?

Como señaló un crítico de G2 :

Existen algunas limitaciones en la estructura de archivos del backend o en los metadatos al cargarlos en el sistema; sin embargo, el equipo de Canto es ágil y el departamento de I+D escucha los comentarios de los clientes y trabaja para mejorar. Por lo demás, no hay problemas importantes en este momento.

Existen algunas limitaciones en la estructura de archivos del backend o en los metadatos al cargar en el sistema, sin embargo, el equipo de Canto es ágil y el departamento de I+D escucha los comentarios de los clientes y trabaja para mejorar. Por lo demás, no hay problemas importantes en este momento.

💡 Consejo profesional: Configura alertas para modificaciones no autorizadas o formatos incorrectos (por ejemplo, alguien que utiliza una imagen con resolución web para imprimir). Esto evita costosas reimpresiones, inconsistencias de marca y problemas de cumplimiento.

3. Filecamp (ideal para personalizar la marca y controlar el acceso)

vía Filecamp

Filecamp ofrece cuentas de usuario ilimitadas en todos sus planes, lo que lo convierte en una opción rentable para equipos en crecimiento. Sus opciones de personalización de marca te permiten adaptar la interfaz a la identidad de tu empresa, proporcionando una experiencia cohesionada a los usuarios.

La organización y el uso compartido de activos se vuelven eficientes con funciones como la búsqueda avanzada, el etiquetado y las colecciones de lightbox. Si estás buscando un DAM que se adapte a tu equipo sin arruinarte, Filecamp podría ser una gran opción.

Las mejores funciones de Filecamp

Crea páginas personalizadas con el editor WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes) integrado e intégralas en tu navegación principal

Permita a los usuarios externos cargar archivos directamente en su cuenta de Filecamp a través de enlaces de solicitud de archivos para simplificar la recopilación de archivos

Recibe alertas cuando se suban o modifiquen archivos, para estar informado de los cambios en tiempo real

Analiza y etiqueta automáticamente las imágenes para mejorar la capacidad de búsqueda y optimizar la gestión de activos

Limitaciones de Filecamp

El control de acceso a carpetas y archivos no es lo suficientemente detallado

El dispositivo móvil carece de funciones y es difícil de navegar

Precios de Filecamp

Básico: 29 $ al mes

Avanzado: 59 $ al mes

Profesional: 89 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Filecamp

G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Filecamp?

Un crítico de G2 comentó:

Recomiendo añadir metadatos a los archivos antes de subirlos a Filecamp. Aunque hay un método para añadirlos allí, es un poco engorroso debido a la naturaleza de la interfaz web. En mi opinión, no es realmente un problema de Filecamp, solo hay que hacer el trabajo adecuado con la herramienta adecuada. Añade tus metadatos mientras sigues en la aplicación de escritorio o utiliza una herramienta como Adobe Bridge para hacerlo correctamente.

Recomiendo añadir metadatos a los archivos antes de subirlos a Filecamp. Aunque hay un método para añadirlos allí, es un poco engorroso debido a la naturaleza de la interfaz web. En mi opinión, no es realmente un problema de Filecamp, solo hay que hacer el trabajo adecuado con la herramienta adecuada. Añade tus metadatos mientras sigues en la aplicación de escritorio o utiliza una herramienta como Adobe Bridge para hacerlo correctamente.

🔍 ¿Sabías que... Se prevé que el mercado de la gestión de activos digitales (DAM) casi se duplique, pasando de 5300 millones de dólares en 2024 a 10 300 millones en 2029, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 14,0 %.

4. Brandfolder (la mejor en cuanto a escalabilidad y opciones de personalización)

vía Brandfolder

Brandfolder hace hincapié en la coherencia de la marca y ofrece análisis avanzados para realizar un seguimiento del rendimiento de los activos. Su etiquetado basado en IA y sus capacidades de búsqueda intuitiva hacen que la recuperación de activos sea rápida y sencilla.

La plataforma también ofrece plantillas personalizables, lo que garantiza que todos los miembros del equipo puedan crear contenido acorde con la marca sin esfuerzo. Las funciones de análisis de Brandfolder pueden proporcionar un valioso soporte a las organizaciones que necesitan realizar un seguimiento del uso de los activos y obtener información estratégica.

Las mejores funciones de Brandfolder

Organiza los activos con funciones avanzadas de etiquetado y metadatos para realizar búsquedas eficientes

Personaliza plantillas para materiales de marketing y mantén la coherencia de la marca

Realiza un seguimiento del rendimiento y el uso de los activos mediante análisis y funciones intuitivas

Crea portales de marca para diferentes equipos o socios para mejorar la experiencia del usuario

Limitaciones de Brandfolder

Las funciones de plantillas y el sistema de etiquetado presentan fallos ocasionales

Los niveles de permiso se enumeran en diferentes lugares, lo que puede resultar confuso

Precios de Brandfolder

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Brandfolder

G2: 4,5/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Brandfolder?

Según un usuario de G2:

Parece que cada vez que sale una nueva función que parece interesante, se ve empañada por el hecho de que añadirla cuesta dinero. Incluso algo tan sencillo como añadir administradores adicionales. No me malinterpretes, entiendo el concepto de por qué se espera que las cosas sean gratis; sin embargo, estaría bien, ya que pagamos bastante, que no todo tuviera un precio desorbitado. Hemos tenido la suerte de poder solucionarlo, pero otros quizá no.

Parece que cada vez que sale una nueva función que parece interesante, se ve empañada por el hecho de que añadirla cuesta dinero. Incluso algo tan sencillo como añadir administradores adicionales. No me malinterpretes, entiendo el concepto de por qué no se puede esperar que todo sea gratis; sin embargo, estaría bien que, ya que pagamos un precio considerable, no todo tuviera que ser un abuso. Hemos tenido la suerte de poder solucionarlo, pero otros quizá no.

🔍 ¿Sabías que...? Norteamérica tiene la mayor cuota del mercado DAM, impulsada por un aumento significativo de los datos digitales. En 2023, se informó de que el tráfico de datos en Norteamérica era de alrededor de 6,4 exabytes.

5. Nuxeo (la mejor para la gestión avanzada de contenidos y la integración)

vía Nuxeo

Nuxeo ofrece una plataforma de servicios de contenido que va más allá de las capacidades tradicionales de DAM. Su modelo de datos flexible gestiona tipos de contenido complejos, lo que lo hace adecuado para organizaciones con necesidades de activos diversas.

Con API robustas y opciones de integración, Nuxeo se puede adaptar a diversos flujos de trabajo y sistemas de gestión de activos digitales. Cuando la escalabilidad y la capacidad de gestionar estructuras de contenido complejas son esenciales, esta solución podría ser una buena opción.

Nota: Nuxeo fue adquirida por Hyland Software en 2021.

Las mejores funciones de Nuxeo

Optimice los procesos empresariales con herramientas integradas de automatización del flujo de trabajo

Utiliza su entorno de desarrollo de bajo código para crear aplicaciones personalizadas

Gestiona miles de millones de objetos de contenido con una arquitectura a hiperescala sin perder rendimiento

Realiza un seguimiento del estado y el historial de los documentos a lo largo de su existencia con herramientas eficaces de gestión del ciclo de vida del contenido

Limitaciones de Nuxeo

La interfaz de usuario es difícil de navegar y lleva tiempo acostumbrarse a las diferentes funciones y ajustes

El componente de flujo debe mejorar

Precios de Nuxeo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nuxeo

G2: 4/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nuxeo?

Un crítico de G2 mencionó:

Nuxeo no es adecuado para implementaciones ECM pequeñas y departamentales. Considere Nuxeo cuando tenga un mínimo de 100 usuarios y planee escalar, tanto en términos de personal como de volumen y diversidad de contenidos.

Nuxeo no es adecuado para implementaciones ECM pequeñas y departamentales. Considere Nuxeo cuando tenga un mínimo de 100 usuarios y planee escalar, tanto en términos de personal como de volumen y diversidad de contenidos.

💡 Consejo profesional: Programa informes mensuales que señalen los activos a los que no se ha accedido en más de 6 meses. Decide si archivarlos, reutilizarlos o eliminarlos para mantener la biblioteca relevante y ordenada.

6. Frontify (la mejor para la coherencia de la marca y la colaboración)

vía Frontify

Frontify combina DAM con directrices de marca y sistemas de diseño para ayudar a los equipos a aplicar una marca coherente en todos los canales. Con manuales de marca dinámicos, versiones de activos y control del uso, está diseñado para organizaciones centradas en mantener la identidad visual a gran escala.

Frontify combina DAM con directrices de marca y sistemas de diseño para ayudar a los equipos a aplicar una marca coherente en todos los canales. Con manuales de marca dinámicos, versiones de activos y control del uso, está diseñado para organizaciones centradas en mantener la identidad visual a gran escala.

Para las empresas que priorizan el control de la marca frente a la proliferación de activos, Frontify ofrece estructura sin sacrificar la flexibilidad.

Para las empresas que dan prioridad al control de la marca frente a la proliferación de activos, Frontify ofrece estructura sin sacrificar la flexibilidad.

Las mejores funciones de Frontify

Crea directrices de marca completas que garanticen la coherencia en todos los puntos de contacto, detallando la identidad visual, la voz y el tono

Facilita la colaboración creativa mediante comentarios en tiempo real y control de versiones, mejorando el trabajo en equipo entre las diferentes partes interesadas

Analiza el rendimiento de la marca a través de sólidas funciones de análisis que miden el impacto en varios canales para perfeccionar las estrategias

Limitaciones de Frontify

Se pueden mejorar las funciones de presentación de contenidos, como añadir tablas

Las opciones de control de versiones son limitadas cuando se realizan ediciones

Precios de Frontify

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Frontify

G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

Capterra:4,8/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Frontify?

Como escribió un usuario de G2:

Nuestro gestor de éxito fue muy útil con el proceso de incorporación, pero la curva de aprendizaje de la plataforma puede ser un poco pronunciada, especialmente para los creativos que no tienen experiencia en gestión de activos. Cuando surgen preguntas o problemas, hemos podido utilizar el servicio de chat de Frontify para resolverlos de forma eficaz.

Nuestro gestor de éxito fue muy útil con el proceso de incorporación, pero la curva de aprendizaje de la plataforma puede ser un poco pronunciada, especialmente para los creativos que no tienen experiencia en gestión de activos. Cuando surgen preguntas o problemas, hemos podido utilizar el servicio de chat de Frontify para resolverlos de forma eficaz.

🔍 ¿Sabías que...? Estados Unidos domina el mercado mundial de DAM, con unos ingresos estimados de 9610 millones de dólares, la cifra más alta de todos los países.

7. Adobe Experience Manager (la mejor para soluciones de marketing integrales)

a través de Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) integra DAM con un sólido sistema de gestión de contenidos, proporcionando una solución integral para gestionar experiencias digitales. No es solo un DAM independiente, sino que forma parte de la amplia Adobe Experience Cloud, lo que permite una integración perfecta con otras herramientas de Adobe para una creación, personalización y distribución eficientes de contenidos.

Con funciones como herramientas de optimización automatizada del flujo de trabajo y entrega de contenido personalizado, AEM ayuda a perfeccionar las operaciones. Proporciona una plataforma unificada y robusta para organizaciones que han realizado una gran inversión en el ecosistema de Adobe.

Las mejores funciones de Adobe Experience Manager

Mejora la creación de contenidos con su intuitivo editor WYSIWYG para una creación de contenidos sin fisuras

Aprovecha un sofisticado motor de personalización para ofrecer contenido personalizado basado en los datos y el comportamiento de los clientes

Utiliza herramientas de gestión multisitio para adaptar el contenido a diferentes regiones y dispositivos y alcanzar así un alcance global

Aprovecha las ventajas de una arquitectura nativa en la nube que permite una rápida implementación de nuevas aplicaciones y experiencias

Limitaciones de Adobe Experience Manager

Los puntos de reunión con aplicaciones externas se basan en las preferencias del propietario del proyecto

Opciones limitadas de plantillas

Precios de Adobe Experience Manager

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (más de 3400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Adobe Experience Manager?

Una reseña de G2 afirma:

Uno de los problemas que tenemos y en el que nos gustaría ver muchas mejoras es el uso del gestor de nube para las implementaciones. Concretamente, con los servicios gestionados, tenemos muchos problemas con el hecho de que se trata de un solo canal y una sola canalización. […]

Uno de los problemas que tenemos y en el que nos gustaría ver muchas mejoras es el uso del gestor de nube para las implementaciones. Concretamente, con los servicios gestionados, tenemos muchos problemas con el hecho de que se trata de un solo canal y una sola canalización. […]

🔍 ¿Sabías que...? Se estima que el número de usuarios de activos digitales alcanzará los 861 millones en 2025, lo que pone de relieve la adopción generalizada de las criptomonedas, los NFT y los activos tokenizados.

8. Acquia DAM (Widen) (La mejor para la gestión centralizada de medios y análisis)

vía Acquia DAM

Acquia DAM, anteriormente conocido como Widen, ofrece una solución escalable adaptada a las necesidades de las corporaciones. Su sólida gestión de metadatos y sus avanzadas capacidades de búsqueda garantizan una organización y recuperación eficientes de los activos.

La plataforma también ofrece análisis completos, lo que proporciona información sobre el uso y el rendimiento de los activos. Acquia DAM sería una opción a tener en cuenta si formas parte de una gran organización que busca un DAM con funciones y compatibilidad de nivel empresarial.

Las mejores funciones de Acquia DAM (Widen)

Utiliza una red de distribución de contenidos (CDN) global para garantizar un acceso rápido y fiable a los activos en cualquier parte del mundo

Integra sin esfuerzo más de 50 herramientas, incluyendo suites creativas y software de gestión de proyectos

Protege tus activos con medidas de seguridad de nivel corporativo, que incluyen opciones de inicio de sesión único (SSO) y transferencias de datos cifradas

Automatiza las tareas de catalogación para optimizar el descubrimiento de contenidos y mejorar la eficiencia general

Limitaciones de Acquia DAM (Widen)

Añadir etiquetas de metadatos manualmente lleva mucho tiempo

No puedes recortar manualmente los activos en el DAM y exportarlos con la resolución correcta

Precios de Acquia DAM (Widen)

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Acquia DAM (Widen)?

Un usuario de G2 compartió:

El DAM se está quedando cada vez más obsoleto. Tanto los controles por parte del administrador como la experiencia diaria del usuario parecen más propios de un sistema heredado de una corporación que de una nueva y potente herramienta del futuro. No se trata solo de la estética, aunque esta influye en la experiencia del usuario, sino también del número de clics que hay que hacer para realizar cualquier acción y de lo intuitivos que son esos clics.

El DAM se está quedando cada vez más obsoleto. Tanto los controles del administrador como la experiencia diaria del usuario parecen más propios de un sistema heredado de una corporación que de una nueva y potente herramienta del futuro. No se trata solo de la estética, aunque esta influye en la experiencia del usuario, sino también del número de clics que hay que hacer para realizar cualquier acción y de lo intuitivos que son esos clics.

💡 Consejo profesional: Establece recordatorios automáticos para la caducidad de los activos en función de los acuerdos de licencia, las actualizaciones de la marca o el contenido estacional. Esto evita que se utilicen por error imágenes obsoletas y garantiza el cumplimiento de los derechos de uso.

9. MediaValet (la mejor por sus sólidas capacidades de búsqueda e integración)

vía MediaValet

MediaValet es una solución DAM basada en la nube que ofrece acceso ilimitado a los usuarios, adecuada para organizaciones con equipos extensos. Su red de distribución global garantiza una entrega rápida de los activos independientemente de su ubicación.

El etiquetado con IA y la potente función de búsqueda facilitan la localización rápida de lo que necesitas. La función de búsqueda avanzada permite a los usuarios encontrar rápidamente los activos mediante palabras clave, metadatos y atributos visuales. Además, MediaValet se integra con diversas herramientas, como Adobe Creative Cloud, lo que facilita un flujo de trabajo cohesionado entre plataformas

Las mejores funciones de MediaValet

Centraliza los activos digitales en una biblioteca unificada, lo que permite cargar, explorar y compartir sin problemas más de 200 formatos de archivo

Accede a los activos desde cualquier lugar con una interfaz optimizada para dispositivos móviles y la compatibilidad de 61 regiones de centros de datos de Microsoft Azure

Aprovecha los espacios creativos para almacenar archivos de trabajo en curso, facilitando el acceso y la colaboración en proyectos de diseño

Gestiona los activos de vídeo directamente en la plataforma recortando, convirtiendo y recortando archivos sin necesidad de software de edición externo

Limitaciones de MediaValet

Debes sustituir los archivos uno por uno, lo cual es tedioso, especialmente cuando se trata de varios archivos a la vez

La interfaz de la plataforma podría mejorarse para que fuera más moderna e intuitiva

Precios de MediaValet

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MediaValet

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MediaValet?

Como explicó un revisor de G2:

Como usuario diario de MV para mi trabajo, esta plataforma me gusta mucho más que otras que he utilizado anteriormente... Subir archivos es un poco tedioso, hay que hacer clic en muchas ventanas. Afortunadamente, algunas tienen opciones para subir varios archivos a la vez, pero puede llevar un poco de tiempo subirlo todo.

Como usuario diario de MV para mi trabajo, esta plataforma me gusta mucho más que otras que he utilizado anteriormente... Subir archivos es un poco tedioso, hay que hacer clic en muchas ventanas. Afortunadamente, algunas tienen opciones para subir varios archivos a la vez, pero puede llevar un poco de tiempo subirlo todo.

💡 Consejo profesional: En lugar de hacer que los metadatos sean responsabilidad de todos (lo que a menudo significa que no son responsabilidad de nadie), asigna a un miembro específico del equipo como responsable de los metadatos para vídeos, imágenes de productos o materiales de marketing. Así te asegurarás de que el etiquetado sea coherente y significativo.

10. Aprimo (la mejor para la automatización del flujo de trabajo y la gestión de recursos de marketing)

vía Aprimo

Aprimo combina DAM con la gestión de recursos de marketing, proporcionando una solución integral para los equipos de marketing. Más allá de las capacidades tradicionales de DAM, Aprimo ofrece planificación de contenidos, elaboración de presupuestos y seguimiento del rendimiento, lo que permite a los equipos gestionar de forma eficiente todo el ciclo de vida del contenido.

Las herramientas de automatización del flujo de trabajo y colaboración de la plataforma ayudan a perfeccionar las operaciones de marketing. Si buscas una solución que integre la gestión de activos con procesos de marketing más amplios, Aprimo podría ser la herramienta integral que necesitas.

Las mejores funciones de Aprimo

Utiliza las capacidades de búsqueda impulsadas por IA para encontrar activos rápidamente mediante consultas en lenguaje natural y recomendaciones contextuales

Permite una colaboración fluida entre los miembros del equipo y los socios externos a través de herramientas integradas para revisar, comentar y aprobar contenidos

Implemente una gestión avanzada de metadatos con funciones de etiquetado, categorización y búsqueda de activos

Genera metadatos enriquecidos para documentos e imágenes, mejorando su valor y facilidad de búsqueda dentro del sistema

Limitaciones de Aprimo

La interfaz del administrador del sistema es compleja, al igual que la secuencia de formación para la incorporación de nuevos usuarios

La plataforma carece de una «vista Lista» para los activos que ofrezca una visualización más compacta de la información

Precios de Aprimo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Aprimo

G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Aprimo?

Un revisor de G2 afirmó:

Debido a que esta plataforma es tan completa, es necesario dedicar literalmente horas de formación antes de conocer todo lo que hay que saber. Dicho esto, la persona que se encarga de ello es el administrador de Aprimo, por lo que no todo el mundo necesita realizar la formación.

Debido a que esta plataforma es tan completa, es necesario dedicar literalmente horas de formación antes de conocer todo lo que hay que saber. Dicho esto, la persona que se encarga de ello es el administrador de Aprimo, por lo que no todo el mundo necesita realizar la formación.

💡 Consejo profesional: configura tu sistema DAM para que trate como sinónimos los términos que tu equipo utiliza para referirse a lo mismo (por ejemplo, «fotos de cara» y «fotos de perfil»). Esto evita la pérdida de activos debido a la inconsistencia terminológica.

Disfruta de una gestión de activos más inteligente con ClickUp

A la hora de evaluar las opciones para una solución de gestión de activos digitales, la flexibilidad, la facilidad de uso y la asequibilidad son factores clave. Bynder funciona para algunos, pero muchas empresas necesitan una opción más adaptable y económica sin complejidad añadida.

Ahí es donde entran en juego alternativas como ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo.

ClickUp Brain mejora la gestión de activos con etiquetado basado en IA, búsqueda inteligente y recomendaciones contextuales, lo que garantiza que tus archivos estén siempre organizados y accesibles. Por su parte, ClickUp Docs facilita la colaboración en tiempo real, permitiendo a los equipos crear, editar y actuar sobre el contenido sin cambiar de herramienta.

¿Listo para dar el paso? ¡Regístrate gratis en ClickUp hoy mismo! ✅