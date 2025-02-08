Cómo inspirar tu próximo proyecto con ejemplos de diseño de paneles de control

«Por encima de todo, muestra los datos». Esta sencilla cita de Edward R. Tufte es un recordatorio de lo que deben hacer los buenos paneles: ayudarte a dar sentido a los números.

Vivimos en un mundo lleno de datos: hojas de cálculo, informes y gráficos interminables. Están por todas partes, pero a menudo pueden parecer un lío enredado que nos impide ver el panorama general.

Un panel bien diseñado elimina el ruido y convierte los números brutos en imágenes claras y prácticas. Tanto si es diseñador, analista o líder empresarial, un panel de este tipo puede cambiar su forma de ver y utilizar los datos.

En esta entrada del blog se analizan ejemplos de paneles que simplifican la complejidad y le ayudan a tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez.

⏰Resumen de 60 segundos Los paneles transforman los datos sin procesar en imágenes claras y prácticas, lo que ayuda a los usuarios a comprender información compleja de forma rápida y eficaz.

Tipos de paneles:

Paneles operativos : actualizaciones en tiempo real para una acción inmediata, ideales para supervisar métricas clave y gestionar los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente.

Paneles analíticos : muestran información para el análisis de tendencias y proyecciones futuras, útiles para el marketing y el análisis financiero.

Paneles estratégicos : vista general alineada con las metas a largo plazo, utilizada para realizar el seguimiento de los KPI de toda la empresa y del progreso hacia los objetivos.

Paneles informativos : presenta los datos como una historia con elementos visuales creativos, adecuados para mostrar el impacto a las partes interesadas.

Buenas prácticas para el diseño de paneles : Conozca a su público para adaptar la presentación de los datos. Equilibre la estética con la funcionalidad para lograr claridad y compromiso. Garantice la capacidad de respuesta para facilitar el acceso desde cualquier dispositivo. Evite el desorden y céntrese en los datos esenciales. Aproveche las funciones de integración y personalización de datos para obtener información completa.

Comprenda a su público para adaptar la presentación de los datos.

Equilibre la estética con la funcionalidad para lograr claridad y compromiso.

Garantiza la capacidad de respuesta para la accesibilidad en todos los dispositivos.

Evite el desorden y concéntrese en los datos esenciales.

Aproveche las funciones de integración y personalización de datos para obtener información completa.

Los paneles de ClickUp proporcionan un espacio organizado y personalizable para visualizar la productividad del equipo y perfeccionar los flujos de trabajo, integrando tareas, metas y control de tiempo para obtener información en tiempo real.

El diseño eficaz de paneles prioriza la información significativa sobre la estética, lo que permite a los usuarios tomar decisiones basadas en datos con claridad y control. ClickUp ofrece plantillas y funciones intuitivas para crear paneles transformadores para cualquier sector o tamaño de equipo.

El rol del diseño de paneles en la visualización eficaz de datos

Según los neurocientíficos del MIT, el cerebro registra una «firma de memorabilidad visual» unos 300 milisegundos después de ver una imagen, lo que pone de relieve la necesidad de que los diseñadores capten la atención rápidamente.

Un panel bien diseñado aprovecha esta velocidad y convierte datos abrumadores en imágenes intuitivas que:

Simplifique la complejidad : desglose grandes conjuntos de datos en información fácil de digerir.

Acelere la toma de decisiones : presente la información clave de un vistazo y ahorre tiempo.

Mejora la comprensión : ayuda a los usuarios a centrarse en patrones y tendencias en lugar de tener que examinar filas de datos sin procesar.

Involucre a las partes interesadas: haga que los datos complejos sean accesibles y atractivos, incluso para equipos sin conocimientos técnicos.

Tipos de ejemplos de diseño de paneles

El tipo de panel de control que necesita puede variar mucho en función de sus metas, su público y sus datos. Analicemos los cuatro ejemplos más comunes de diseño de paneles de control.

Paneles operativos (los solucionadores de problemas en tiempo real)

Los paneles de control operativos son la opción ideal para los equipos que procesan datos que cambian rápidamente. Estos paneles se centran en actualizaciones en tiempo real y indicadores clave de rendimiento (KPI) que requieren una acción inmediata.

El diseño del panel de control incluye:

Actualizaciones de datos en tiempo real

Diseño sencillo y despejado para una rápida visualización.

Alertas o notificaciones por desviaciones de la norma

Las empresas de comercio electrónico confían en los paneles de control operativos para realizar el seguimiento del rendimiento del sitio web, supervisar el cumplimiento de los pedidos y gestionar los niveles de inventario en tiempo real. ¿Un aumento repentino en los tiempos de carga de la página? Un panel de control operativo lo detecta y le ayuda a resolverlo de inmediato.

Los paneles operativos son ideales para:

Supervisión de métricas clave a lo largo del día

Seguimiento del tiempo de actividad del sitio web o del estado del servidor

Gestión de los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente personalizado

Lea también: Cómo crear un panel para la gestión de productos

Paneles analíticos (los detectives de datos)

Los paneles analíticos muestran información sobre los datos para descubrir tendencias, patrones y correlaciones. Son perfectos para aquellos que necesitan analizar datos históricos y hacer proyecciones futuras basadas en ellos.

Profundice en los gráficos y tablas con los paneles de ClickUp.

Sus funciones principales incluyen:

Gráficos y diagramas interactivos

Funciones de desglose para obtener información más detallada.

Comparaciones de datos históricos y actuales.

Los casos de uso más comunes de un panel de control analítico son:

Análisis del rendimiento de las campañas de marketing

Análisis de tendencias financieras de datos relevantes a lo largo de trimestres o años.

Comprender el comportamiento y la segmentación de los clientes personalizados

👀 ¿Sabías que...? Según McKinsey, las empresas que aprovechan las estrategias basadas en datos experimentan un crecimiento superior al del mercado y obtienen ganancias en el EBITDA que se encuentran en un intervalo que va del 15 % al 25 %.

Paneles estratégicos (los planificadores a largo plazo)

Los estudios sugieren que casi el 92 % de los responsables de la toma de decisiones sobre productos creen que los datos y los análisis son fundamentales para el éxito de su empresa, y el 41 % afirma que son «muy fundamentales».

Los paneles estratégicos proporcionan una vista general del rendimiento alineado con las metas a largo plazo.

Las empresas los utilizan como paneles de control de KPI para realizar el seguimiento de los KPI de toda la empresa, como los objetivos de ventas globales o las iniciativas de sostenibilidad. Durante las reuniones trimestrales, los ejecutivos utilizan estos paneles de control tácticos para evaluar la alineación con las metas estratégicas.

Cree fácilmente paneles de control de KPI en ClickUp para supervisar el rendimiento general y la sostenibilidad de su empresa.

El diseño del panel incluye:

Visualización agregada de métricas clave para obtener una panorámica amplia.

Imágenes sencillas para resaltar las tendencias clave.

Datos estáticos, que suelen actualizarse con menos frecuencia.

Un panel de control estratégico se utiliza principalmente para:

Seguimiento de los KPI de toda la empresa

Revisar el progreso hacia los objetivos anuales

Alineación del rendimiento departamental con las metas estratégicas

Paneles informativos (los narradores)

Los paneles informativos presentan los datos como una historia, lo que facilita su comprensión para cualquier público. Las empresas pueden utilizar paneles informativos para mostrar su impacto a las partes interesadas. Por ejemplo, una empresa puede crear infografías y gráficos atractivos para mostrar visualmente el número de clientes atendidos a través de una iniciativa específica.

a través de Tableau

Sus funciones principales incluyen:

Elementos visuales creativos, como infografías y gráficos.

Interactividad mínima para una comunicación directa.

Enfoque en la estética del diseño para lograr el máximo compromiso.

👀 ¿Sabías que... El cerebro humano procesa las imágenes 60 000 veces más rápido que el texto, y el 90 % de la información que se transmite al cerebro es visual.

Ejemplos destacados de diseño de paneles

Siempre es buena idea buscar inspiración en ejemplos de paneles de control, pero empezar con plantillas ya preparadas puede ahorrarle tiempo y esfuerzo. ClickUp, la aplicación que tiene todo para el trabajo, facilita la creación de paneles intuitivos adaptados a sus necesidades.

Es perfecto para gestionar y supervisar diferentes proyectos con paneles de control y trabajar con clientes invitándolos como invitados.

Pero un buen panel solo es tan potente como los datos que hay detrás. Si su empresa funciona con herramientas fragmentadas, se verá atrapado en una situación de información aislada, decisiones lentas e ineficiencias que solo empeoran con el tiempo.

ClickUp reúne todo (tareas, documentos, metas y paneles) en un entorno de trabajo unificado, para que puedas realizar un seguimiento, analizar y actuar desde un solo lugar. Se acabó el tener que saltar de una herramienta a otra: ahora la ejecución es más inteligente y rápida.

Veamos algunas plantillas tácticas de diseño de paneles que le ayudarán a diseñar paneles excelentes con un mínimo esfuerzo.

1. Plantilla de panel de control de gestión de proyectos ClickUp

La gestión de proyectos implica hacer malabarismos con docenas de tareas simultáneamente, pero el panel de control adecuado mantiene todo sincronizado. La plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp ofrece una vista general de tus proyectos, desde la asignación de tareas hasta los plazos de entrega, lo que ayuda a tu equipo a mantenerse alineado y ser proactivo. Es perfecta para simplificar flujos de trabajo complejos sin perder el ritmo.

Descargar esta plantilla Realice un seguimiento, analice y gestione tareas, recursos y el progreso de los proyectos con la plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp.

Este panel de control de gestión de proyectos ofrece vistas de tareas flexibles, como:

Vista Lista : ordena, filtra y agrupa tareas para organizarlas rápidamente.

Vista Tablero : realice un seguimiento visual del progreso de las tareas por estado, persona asignada o prioridad.

Vista de calendario : planifica y realiza el seguimiento de las actividades en un calendario tradicional.

Vista Gantt: planifique cronogramas, hitos y dependencias entre tareas.

Además, los campos personalizados de ClickUp mejoran el seguimiento y la elaboración de informes al permitirte registrar detalles como:

Nivel de riesgo : evalúa la prioridad de las tareas con marcadores de bajo, medio y alto riesgo.

Índice de progreso : realice un seguimiento automático de la finalización de tareas mediante subtareas y listas de control.

Presupuesto restante : compara los costes planificados con los reales para mejorar la supervisión financiera.

Fase del proyecto: clasifique las tareas por fases, como inicio, planificación, ejecución y cierre.

👉🏼Ideal para: equipos que gestionan proyectos complejos y necesitan un panel de control claro y personalizable para realizar el seguimiento del progreso y optimizar los resultados.

💡Consejo profesional: Personaliza la Vista de carga de trabajo en ClickUp para establecer límites de capacidad para cada miembro del equipo. Esto garantiza una carga de trabajo equilibrada, evita el agotamiento y ayuda a identificar el ancho de banda disponible para nuevas tareas.

2. Plantilla de panel de informes analíticos de ClickUp

Los datos hablan más alto y con mayor claridad cuando están bien organizados. La plantilla de panel de informes analíticos de ClickUp es tu mejor opción para convertir números sin procesar en información significativa. Puedes utilizarla para realizar el seguimiento del tráfico del sitio web o del rendimiento de las campañas en diversos canales sociales con el fin de optimizar tus iniciativas de marketing.

Descargar esta plantilla Supervise, evalúe y muestre datos de rendimiento esenciales con la plantilla de panel de informes analíticos de ClickUp.

Comience con una panorámica de los datos en línea para sentar la fase de elaboración de su informe. Utilice la plantilla para incluir un desglose de los tipos de sesión en un gráfico de columnas, comparar las visitas a la página del mes actual y del mes anterior, y visualizar la proporción de visitantes nuevos frente a visitantes recurrentes con un gráfico circular.

Puede documentar métricas críticas como el total de conversiones, las tasas de conversión y los ingresos en la sección Conversión de ventas. Utilice gráficos para ilustrar las tendencias a lo largo del tiempo y gráficos de barras para destacar los productos más vendidos.

Esta sección también le permite calcular y mostrar el valor medio de las visitas, lo que ofrece a las partes interesadas una imagen clara de cómo el tráfico del sitio web se traduce en ingresos.

Por último, concluya su informe con una sección de Transacciones. Incluya resúmenes de transacciones para asegurarse de que se cubren todos los detalles financieros esenciales, lo que facilita el seguimiento del rendimiento e identifica oportunidades de optimización.

👉🏼Ideal para: profesionales del marketing, equipos de comercio electrónico y analistas de datos que buscan optimizar sus estrategias mediante decisiones precisas basadas en datos.

3. Plantilla de panel de control para informes de marketing digital de ClickUp

Desde el rendimiento de los anuncios hasta las métricas de interacción, la plantilla de panel de informes de marketing digital de ClickUp consolida los datos clave de marketing en un resumen visualmente atractivo y fácil de compartir.

Descargar esta plantilla Realice el seguimiento del rendimiento de su campaña digital sin esfuerzo con la plantilla de panel de informes de marketing digital de ClickUp.

Utilice la sección Informe de análisis web para supervisar estadísticas importantes del sitio web, como visitas, tasas de rebote, vistas y tasas de conversión. A continuación, céntrese en el rendimiento de las campañas en redes sociales para realizar un seguimiento de los análisis de sus canales de redes sociales.

Las tablas personalizables de la plantilla te permiten introducir todos los datos de cada plataforma, lo que te ayuda a analizar métricas como la interacción, el alcance y las conversiones para comprender cómo resuenan tus esfuerzos en las redes sociales en tu público.

👉🏼Ideal para: profesionales del marketing digital, gestores de redes sociales y propietarios de empresas que buscan una forma clara y eficaz de realizar el seguimiento y la elaboración de informes sobre el rendimiento de sus campañas digitales.

4. Plantilla de panel de control de la hoja de ruta de TI de ClickUp

A la hora de gestionar iniciativas de TI, necesitas una hoja de ruta tan dinámica como tus proyectos. La plantilla de panel de control de hoja de ruta de TI de ClickUp organiza las prioridades tecnológicas, los cronogramas y los recursos por ti.

Descargar esta plantilla Planifica, realiza un seguimiento y gestiona tus proyectos de TI sin esfuerzo con la plantilla de panel de control de la hoja de ruta de TI de ClickUp.

En lugar de lidiar con hojas de cálculo y actualizaciones dispersas, obtendrá una vista en tiempo real de las próximas iniciativas, los sprints activos y los posibles obstáculos. Las vistas personalizables, como listas, diagramas de Gantt, tableros, etc., muestran detalles clave como los cronogramas del proyecto, la distribución de la carga de trabajo y el seguimiento del presupuesto, para que pueda tomar decisiones informadas sin tener que buscar en múltiples herramientas.

Tanto si gestionas actualizaciones de infraestructura como implementaciones de software, este panel mantiene todo organizado y accesible.

👉🏼Ideal para: directores de TI, gestores de proyectos y jefes de equipo que necesitan un enfoque claro y organizado para gestionar iniciativas de TI y coordinar a las partes interesadas.

Lea también: Cómo crear paneles ágiles para su equipo de software

5. Plantilla de panel de informes de marketing de ClickUp

Los resultados de marketing son tan buenos como la forma en que los elaboras para la elaboración de informes. Tanto si informas sobre el rendimiento de una campaña como si realizas el seguimiento del crecimiento de la empresa, la plantilla de panel de informes de marketing de ClickUp facilita el uso compartido de la información sobre el progreso al mostrar los KPI, los aspectos más destacados de la campaña y el ROI de un solo vistazo.

Descargar esta plantilla Informe del éxito de sus campañas de marketing con la plantilla de informe de marketing de ClickUp.

Puede utilizarlo para establecer metas de marketing claras y recordar a todos lo que su empresa pretende conseguir. Utilice el panel para esbozar metas de marketing específicas, como por ejemplo:

Lograr un aumento mensual de los ingresos del 10 %.

Consigue 12 000 visitas al mes en tu sitio web.

Generar 100 nuevos clientes potenciales antes de que finalice el trimestre.

Esta plantilla permite a tu equipo de marketing mantenerse centrado en estos objetivos, al tiempo que presenta el progreso en un formato estructurado y fácil de entender.

👉🏼Ideal para: directores de marketing, analistas y propietarios de empresas que buscan una forma eficaz de realizar el seguimiento y presentar los resultados de marketing.

Lea también: Las mejores alternativas a Google Analytics para la elaboración de informes

6. Panel de control de pago por clic (PPC) en Power BI por Coupler. io

¿Desea obtener información más detallada sobre sus campañas de pago por clic (PPC)? El panel de control PPC en la plantilla de Power BI de Coupler.io es su herramienta de referencia para analizar el rendimiento de los anuncios y optimizar el gasto. Puede realizar el seguimiento de métricas PPC esenciales, como el gasto en publicidad, las impresiones, los clics y mucho más.

Filtra fácilmente el informe por tipo de anuncio, tipo de campaña o fuentes de datos específicas de plataformas como Google Ads y Facebook Ads. Esta flexibilidad permite un análisis personalizado y detallado de tus campañas, lo que te ayuda a comprender cómo tu inversión publicitaria afecta al rendimiento.

Solo tienes que conectarlo a tus fuentes de datos y podrás visualizar métricas clave, entre las que se incluyen:

Importe gastado

Impresiones

Clics

CTR (porcentaje de clics)

CPM (coste por cada mil impresiones)

CPC (coste por clic)

Este panel interactivo y personalizable se actualiza automáticamente según un calendario elegido. También facilita el seguimiento de las tendencias y la optimización del rendimiento, ya que permite comparar métricas a lo largo del tiempo.

👉🏼Ideal para: profesionales del marketing PPC y gestores de campañas que desean realizar el seguimiento y optimizar el gasto publicitario en múltiples plataformas.

Lea también: Cómo crear un panel de control de cartera de proyectos para gestionar proyectos

Buenas prácticas para crear diseños de paneles únicos

Crear un panel que no solo sea atractivo visualmente, sino también funcional, requiere una combinación de principios de diseño y practicidad. A continuación, le presentamos algunas buenas prácticas para que sus paneles sean eficaces y atractivos.

Comprenda a su público

El primer paso para diseñar cualquier panel es comprender quién lo utilizará. ¿Son analistas de datos, gestores de proyectos o ejecutivos? Las diferentes partes interesadas tendrán diferentes necesidades y niveles de experiencia.

Al identificar a su público, puede adaptar la presentación de los datos a lo que sea más relevante para ellos.

Equilibre la estética con la función.

Un panel bien diseñado debe ser atractivo a la vista y funcional. Es clave encontrar el equilibrio adecuado con elementos interactivos. Centrarse demasiado en la estética puede llevar a adornos innecesarios que oculten datos cualitativos y cuantitativos importantes, mientras que un diseño puramente funcional puede parecer aburrido y poco atractivo.

El software de paneles como ClickUp ofrece plantillas listas para usar que garantizan una experiencia de usuario fluida sin sacrificar la claridad.

Garantiza la capacidad de respuesta.

Los dispositivos móviles (excluyendo las tabletas) representaron el 58,67 % del tráfico global de sitios web en el último trimestre de 2023.

Dado que los equipos trabajan desde distintos dispositivos, es fundamental garantizar que su panel sea responsivo. Un panel responsivo se adapta perfectamente a diferentes tamaños de pantalla, lo que lo hace accesible en cualquier momento y lugar.

Evite los errores comunes de diseño.

Los diseños desordenados, el exceso de texto o los elementos visuales abrumadores pueden confundir a los usuarios y distraerlos de la información clave.

Deberías:

Mantén tu diseño limpio, sencillo y coherente.

Adopte un enfoque minimalista centrándose solo en los datos esenciales.

Evite utilizar demasiados tipos de gráficos o colores que puedan crear ruido visual.

Aproveche las funciones de integración y personalización de datos.

📮ClickUp Insight: Los trabajadores del conocimiento envían una media de 25 mensajes al día, buscando información y contexto. Esto indica que se pierde una cantidad considerable de tiempo desplazándose, buscando y descifrando conversaciones fragmentadas en correos electrónicos y chats. 😱 Ojalá tuvieras una plataforma inteligente que conectara los datos de tus tareas, proyectos, chats y correos electrónicos en un solo lugar. Pero la tienes: ¡ClickUp!

Los paneles de ClickUp proporcionan un espacio organizado y personalizable para visualizar la productividad de su equipo y perfeccionar los flujos de trabajo. La interfaz intuitiva de la plataforma le permite adaptar varios ejemplos de interfaz de usuario de paneles a sus necesidades específicas.

Visualice el rendimiento de su equipo con facilidad utilizando los paneles de ClickUp.

Los paneles de ClickUp extraen datos en tiempo real de tareas, metas, control de tiempo y otras áreas clave, por lo que no es necesario compilar informes manualmente. En lugar de cambiar entre aplicaciones, puede realizar un seguimiento de los cronogramas de los proyectos, la capacidad del equipo y las actualizaciones del presupuesto, todo en un solo lugar.

Las tarjetas personalizadas le permiten supervisar el estado de las tareas, la distribución de la carga de trabajo y los elementos vencidos de un vistazo. ¿Necesita una instantánea del progreso del proceso de ventas o de la velocidad del sprint? Solo tiene que arrastrar y soltar las tarjetas adecuadas, sin necesidad de configuraciones complicadas.

Aquí tienes algunos paneles que puedes crear en ClickUp para tomar decisiones basadas en datos.

Paneles de tareas : realice el seguimiento de las tareas en sus distintas fases de progreso y mantenga el orden.

Paneles de control de proyectos : supervise el progreso y los plazos del equipo, identifique y resuelva los cuellos de botella y entregue los proyectos a tiempo.

Paneles de control de control de tiempo : centralice las hojas de horas y simplifique la facturación.

Paneles de control de sprints : realice un seguimiento sencillo del rendimiento y las métricas de los sprints para mantener el rumbo.

Paneles de control de trabajo : muestra los KPI, las métricas y los puntos de datos críticos relevantes para un proceso empresarial, departamento o proyecto concreto.

Paneles de control de campañas : mida el éxito de las campañas de marketing en diversos canales.

Paneles de control de ventas : visualice y realice el seguimiento del rendimiento de las ventas.

Paneles ejecutivos : cree resúmenes ejecutivos de informes e indicadores clave de rendimiento (KPI) de varias funciones empresariales o una panorámica de alto nivel para ejecutivos de nivel C.

Con ClcikUp, crea paneles que te permitan realizar el seguimiento.

El objetivo de la visualización es obtener información, no imágenes.

El objetivo de la visualización es obtener información, no imágenes.

Con esta cita, Ben Shneiderman nos envía un recordatorio sobre la importancia de dar prioridad a la información significativa por encima de la mera estética en el diseño eficaz de paneles.

Ya sea que esté gestionando proyectos, analizando informes o planificando su próxima gran campaña, un panel bien diseñado puede marcar la diferencia.

Con sus plantillas intuitivas y sus funciones personalizables, ClickUp te permite crear paneles que no solo son funcionales, sino también transformadores. Los paneles de ClickUp te proporcionan la claridad y el control que tu empresa necesita para prosperar, independientemente de tu sector o del tamaño de tu equipo.

Regístrese hoy mismo en ClickUp y compruebe lo fácil que puede ser crear un diseño excelente.