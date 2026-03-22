Las 10 mejores herramientas de agentes de IA para impulsar la productividad y la innovación

Estás haciendo malabarismos con los plazos, rebuscando entre documentos y enviando mensajes a tus compañeros de equipo para pedirles novedades... otra vez. 😵‍💫

¿Y si un agente de IA pudiera encargarse de eso por ti?

Los sistemas basados en IA agilizan los flujos de trabajo, analizan datos y mejoran la toma de decisiones mediante el procesamiento del lenguaje natural y la automatización inteligente.

En ClickUp, esa idea se materializa en los Superagentes, compañeros de equipo de IA diseñados para gestionar flujos de trabajo de varios pasos y ofrecer resultados, no solo respuestas puntuales.

Tanto si eres desarrollador, aficionado a la tecnología o directivo empresarial, las herramientas de agentes de IA ofrecen potentes soluciones para la gestión de flujos de trabajo y tareas. ✨

¡Aquí tienes una tabla comparativa rápida de las 10 mejores herramientas de IA!

Nombre de la herramienta Funciones principales Ideal para Precios ClickUp Agentes de IA basados en roles, acciones sensibles al contexto, automatización de flujos de trabajo, búsqueda unificada, sugerencias inteligentes, integraciones Automatización de flujos de trabajo y de la toma de decisiones para equipos y corporaciones Plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan desde 7 $ al mes por usuario (precios personalizados para empresas). LangChain Marco de agentes de código abierto, LangGraph para flujos de trabajo multiagente, depuración a nivel de indicación e integración de herramientas personalizadas Creación de marcos de agentes de IA personalizados y aplicaciones basadas en modelos de lenguaje grande (LLM) Plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan desde 39 $ al mes por usuario; precios personalizados para corporaciones AutoGPT Operaciones autónomas con múltiples agentes, acceso a Internet, gestión de memoria, ejecución de código Operaciones autónomas con múltiples agentes y plantilla digital Gratis (código abierto) AutoGen Orquestación de múltiples agentes, interfaz low-code, análisis predictivo, distribución distribuida Optimización de flujos de trabajo complejos y aplicaciones de agentes de IA basadas en eventos Gratis (código abierto) Lyzr IA Estudio de agentes low-code, información basada en datos, orquestación híbrida, agentes preconfigurados, prácticas seguras de IA Información basada en datos e inteligencia empresarial Plan Free disponible; los planes de pago empiezan desde 99 $ al mes BabyAGI Priorización de tareas, ejecución autónoma de tareas, integración de bases de datos vectoriales, marco de código abierto Priorización de tareas y asistentes personales de IA Gratis (código abierto) SuperAGI Sistemas multiagente dinámicos, consola de acciones, telemetría de rendimiento, plantilla SuperCoder Sistemas multiagente dinámicos y automatización a gran escala Plan Free disponible; precios personalizados para empresas CrewAI Colaboración entre múltiples agentes, arquitectura modular, integración con LangChain/API, seguimiento del rendimiento Generación de contenido creativo y sistemas de agentes colaborativos Precios personalizados AgentGPT Implementa agentes de IA independientes, plantillas predefinidas, integraciones modulares e información sobre el rendimiento Implementación de agentes de IA independientes para diversas tareas Versión de prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan desde 40 $ al mes por usuario. Microsoft Copilot Studio Nodos de agente personalizables, implementación de agentes multicanal, medidas de control de gobernanza de la corporación Agentes de IA escalables para la coordinación de la corporación Opciones de precios personalizadas

Las herramientas de agentes de IA son soluciones de software diseñadas para automatizar tareas, analizar datos y optimizar los procesos de toma de decisiones. Mediante el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático, estas herramientas imitan los procesos de pensamiento humanos para gestionar todo, desde la automatización de flujos de trabajo hasta la obtención de información estratégica. 🦾

🔎 ¿Sabías que...? En 1965, The Birmingham Press and Mail, un periódico sensacionalista con sede en el Reino Unido, implementó un distribuidor automático de llamadas (ACD), un sistema revolucionario que utilizaba algoritmos para filtrar y asignar llamadas a los agentes. Esto allanó el camino para las herramientas de IA actuales que agilizan los flujos de trabajo y automatizan los procesos empresariales.

No todos los agentes de IA son iguales. Esto es lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir el más adecuado para tu equipo:

Automatización: Elige agentes de IA que automaticen las tareas repetitivas, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la eficiencia

Procesamiento del lenguaje natural (NLP): Elige agentes de IA con capacidad para procesar e interpretar el lenguaje humano, a fin de permitir interacciones y flujos de trabajo intuitivos.

Marcos de trabajo para agentes: opta por opta por herramientas de IA que te permitan crear, personalizar e implementar agentes de IA, esenciales para abordar tareas especializadas

Gestión de datos: Utiliza agentes de IA que se integren con bases de datos vectoriales y empleen el análisis de datos para procesar y extraer información de conjuntos de datos masivos

Integración de agentes: Da prioridad a un agente de IA que garantice que el software se integra con tu ecosistema actual, por ejemplo, Google Drive, GitHub, plataformas CRM o sistemas de correo electrónico.

Facilidad de uso: Elige agentes de IA con interfaces intuitivas para simplificar su adopción y uso en todos los equipos, incluso para los miembros sin conocimientos técnicos.

Escalabilidad: opta por un agente autónomo de IA que crezca al ritmo de tus necesidades y gestione sin problemas el aumento de la carga de trabajo y la complejidad.

🤝 Testimonio de cliente: Bell Direct aumentó su eficiencia operativa en un 20 % con ClickUp Super Agents 😓 El problema: «El trabajo sobre el trabajo» estaba bloqueando la productividad real El equipo de operaciones de Bell Direct estaba desbordado. Cada día gestionaban más de 800 correos electrónicos de clientes, cada uno de los cuales requería lectura manual, clasificación, categorización y derivación a la persona adecuada. La situación ejercía presión sobre la eficiencia del equipo, la visibilidad y la calidad del servicio, a pesar de que la empresa ofrecía excelentes resultados a los clientes. ✅ La solución: un entorno de trabajo unificado + agentes de IA que funcionan como compañeros de equipo En lugar de añadir otra herramienta inconexa a la pila, Bell Direct eligió ClickUp como su centro de comandos central. Consolidaron todo, desde tareas y documentos hasta procesos y conocimientos, en un único entorno de trabajo donde la IA disponía de todo el contexto. En lugar de depender de bots o plantillas genéricas, implementaron un superagente al que llamaron «Delegator». Se trata de un compañero de equipo autónomo entrenado para clasificar el trabajo entrante: Lee todos los correos electrónicos que llegan a la bandeja de entrada compartida

Clasifica la urgencia, el cliente y el tema mediante campos personalizados con IA

Prioriza y asigna cada tarea a la persona adecuada en tiempo real Automatiza los flujos de trabajo de principio a fin con los superagentes de IA sin código de ClickUp Todo ello sin necesidad de intervención manual por parte de operadores humanos. 😄 El impacto: mejoras operativas cuantificables Aumento del 20 % en la eficiencia operativa , lo que significa que se realiza más trabajo más rápido con los mismos recursos

Se ha liberado el equivalente a la capacidad de 2 empleados a tiempo completo , ahora disponible para tareas estratégicas de gran valor

Más de 800 correos electrónicos de clientes clasificados en tiempo real cada día El Super Agent ahora distribuye el trabajo tal y como lo haría un humano, pero a la velocidad y a la escala de una máquina. 👉🏼 ¿Quieres los mismos resultados para tu equipo?

Aquí tienes nuestra lista de las mejores herramientas de agentes de IA que automatizan procesos, realizan tareas y proporcionan análisis de datos:

1. ClickUp (Ideal para la ejecución autónoma de proyectos con agentes de IA similares a los humanos)

Crea un superagente sin código en ClickUp Acelera los flujos de trabajo con los Super Agents de ClickUp

ClickUp es el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo que ayuda a los equipos a gestionar proyectos, colaborar en tiempo real y alcanzar sus metas, todo ello desde un único entorno de trabajo centrado en la IA.

Con ClickUp, obtienes una IA que hace mucho más que simplemente responder preguntas como un chatbot. Te ofrece ClickUp Brain, que actúa como el sistema nervioso central de la IA, conectando tus tareas, documentos y personas, mientras que los Superagentes de IA de ClickUp se convierten en las «manos» que hacen el trabajo por ti.

He aquí por qué Super Agents se diferencia de cualquier otra herramienta de esta lista:

Orientado a resultados: En lugar de preguntar «¿Cuál es el estado?», le dices a un Superagente: «Asegúrate de que el proyecto siga según lo previsto». A continuación, el agente enviará mensajes de forma autónoma a los rezagados, reasignará las tareas estancadas y alertará al gestor de proyectos de los riesgos.

Perfiles basados en funciones: implementa un agente Triage para organizar tu bandeja de entrada o un agente Scribe para convertir las grabaciones de reuniones en subtareas y actualizaciones de diagrama de Gantt al instante

Contexto profundo gracias a ClickUp Brain: dado que los agentes funcionan con ClickUp Brain, tienen acceso a todos los documentos privados y tareas públicas (dentro de los niveles de permiso), lo que hace que sus decisiones autónomas tengan en cuenta el contexto al 100 %.

Cuando los equipos se ven abrumados por el «trabajo sobre el trabajo», los Superagentes pueden analizar los obstáculos complejos de los proyectos, negociar cambios en los recursos e interactuar con tu equipo a través del chat para mantener el impulso.

Puedes crear superagentes hablándoles dentro del generador de agentes de lenguaje natural de ClickUp. Puedes elegir cualquiera de los principales modelos de lenguaje grande (LLM) para potenciar a tus agentes: GPT, Claude o Gemini! Describe el rol y las herramientas que necesitan (por ejemplo: «Eres nuestro Sprint Master. Supervisa las tareas estancadas y avísame si una subtarea lleva más de 24 horas de retraso»).

En el caso de acciones de alto riesgo, los Superagentes solicitan autorización antes de ejecutarlas, garantizando así la seguridad y la supervisión humana.

¿En resumen? No solo le haces preguntas a los Superagentes; les asignas misiones, ¡y ellos actúan como tus compañeros de equipo de IA!

🎥 Mira cómo la gente utiliza los Superagentes de ClickUp como sus asistentes personales de IA de confianza:

Las mejores funciones de ClickUp

Utiliza el Directorio de agentes IA para personalizar plantillas de agentes prediseñadas para tus flujos de trabajo

Conecta a los agentes con el conocimiento de aplicaciones integradas como GitHub, Salesforce y HubSpot para sincronizar los datos en toda tu pila

Automatiza las tareas repetitivas para agilizar la gestión de proyectos en marketing, recursos humanos, operaciones, TI, equipo de ventas y cualquier otra función que se te ocurra

Genera recomendaciones de tareas, realiza la automatización de los flujos de trabajo y optimiza el rendimiento del equipo basándote en la actividad del entorno de trabajo

Resumir documentos complejos y notas de reuniones para una toma de decisiones rápida y eficiente

Limitaciones de ClickUp

Requiere tiempo de configuración para aprovechar todo su potencial

Es posible que las funciones avanzadas requieran formación para los usuarios

No es una plataforma basada en código para crear sistemas multiagente personalizados desde cero

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Cualquiera puede empezar a usar los agentes de IA: no necesitas tener conocimientos de desarrollo. ClickUp ha facilitado mucho la configuración de los agentes y la introducción gradual de la IA en nuestro modelo operativo.

Cualquiera puede empezar a usar los agentes de IA: no necesitas tener conocimientos de desarrollo. ClickUp ha facilitado mucho la configuración de los agentes y la introducción gradual de la IA en nuestro modelo operativo.

❗️¿Quieres multiplicar por diez tu comunicación y productividad? Te presentamos Brain MAX: la aplicación de escritorio de ClickUp que unifica la IA, la búsqueda y la automatización en todas las aplicaciones de trabajo que utilizas. Se acabó el tener que saltar de una herramienta de IA a otra sin conexión o rebuscar entre un sinfín de pestañas. Con Brain MAX, obtienes productividad centrada en la voz, búsqueda unificada en todas tus aplicaciones, la posibilidad de chatear con múltiples modelos de lenguaje grande (LLM), agentes de IA personalizados y creación instantánea de informes personalizados, todo en un solo lugar. Alivia tu carga cognitiva, elimina los retrasos en la detección de riesgos y la elaboración de informes, y acaba de verdad con la proliferación descontrolada de la IA. Si estás listo para una nueva era de IA contextual y trabajo fluido, Brain MAX es tu próxima herramienta imprescindible.

2. LangChain (el mejor agente de IA para crear marcos de agentes de IA personalizados)

vía LangChain

LangChain es un marco de código abierto que simplifica la creación de aplicaciones basadas en IA utilizando modelos de lenguaje a gran escala (LLM). Al integrar los LLM con diversas herramientas y API, como la API de OpenAI, los desarrolladores crean sistemas inteligentes capaces de razonar, tomar decisiones y actuar de forma autónoma. La arquitectura modular de LangChain ofrece compatibilidad con numerosos casos de uso, entre los que se incluyen los chatbots, la generación aumentada por recuperación, el resumen de documentos y la generación de datos sintéticos.

Una de las funciones más destacadas de LangChain es su Agent Framework. Permite a los desarrolladores crear agentes de IA y establecer conexiones con modelos GPT, bases de datos vectoriales y fuentes de datos para gestionar tareas complejas. También ofrece compatibilidad con la creación e integración de herramientas personalizadas, lo que hace que los agentes sean más adaptables a casos de uso específicos de la IA.

LangChain también ofrece LangGraph, una plataforma para implementar agentes de IA a gran escala. Proporciona API para gestionar el estado de los agentes, la memoria y las interacciones con los usuarios, lo que la hace apta para su uso en producción.

Las mejores funciones de LangChain

Utiliza LangGraph para implementar flujos de trabajo de agentes de IA escalables y de varios pasos con compatibilidad para reintentos, seguimiento de estado y ejecución eficiente

Consigue LangSmith como proveedor de visibilidad a nivel de indicación y herramientas de depuración para la ingeniería de agentes

Implementa «flotas» de agentes especializados en toda la organización con supervisión centralizada

Crea agentes que no sigan simplemente una línea recta, sino que puedan volver a un paso anterior si se dan cuenta de que han cometido un error (autocorrección).

Limitaciones de LangChain

Las configuraciones avanzadas en LangChain requieren conocimientos de código Python

La plataforma ofrece compatibilidad limitada para usuarios sin conocimientos técnicos; tú eres responsable de alojar y mantener la infraestructura de tus agentes

Precios de LangChain

OSS Framework : Gratis (licencia MIT)

LangSmith Developer: Gratis (hasta 5000 trazas al mes)

LangSmith Plus : 39 $/licencia/mes (para supervisión de nivel de producción)

Plataforma LangGraph: 0,001 $ por ejecución de nodo (pago por uso para alojamiento en la nube)

Valoraciones de los clientes de LangChain

G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LangChain?

Directamente de una reseña de G2:

LangChain reduce significativamente la complejidad de crear aplicaciones de IA listas para producción al proporcionar componentes preconfigurados para patrones comunes como RAG, memoria conversacional y flujos de trabajo de agentes. Permite a nuestro equipo cambiar entre diferentes proveedores de LLM sin necesidad de reescribir código, lo que ayuda a optimizar los costes y evitar la dependencia de un único proveedor.

LangChain reduce significativamente la complejidad de crear aplicaciones de IA listas para producción al proporcionar componentes preconfigurados para patrones comunes como RAG, memoria conversacional y flujos de trabajo de agentes. Permite a nuestro equipo cambiar entre diferentes proveedores de LLM sin necesidad de reescribir código, lo que ayuda a optimizar los costes y evitar la dependencia de un único proveedor.

3. AutoGPT (el mejor agente de IA para operaciones autónomas con múltiples agentes)

a través de AutoGPT

AutoGPT es una herramienta de agente de IA de código abierto que utiliza modelos de lenguaje avanzados, como GPT-4, para ejecutar tareas definidas por el usuario de forma autónoma. A diferencia de los sistemas de IA tradicionales que requieren una intervención humana continua, AutoGPT descompone metas complejas en subtareas manejables y las ejecuta de forma independiente. Piensa en ello como una plantilla digital que opera en un entorno seguro y aislado.

Admite acceso a Internet, gestión de memoria e integración con herramientas y API, lo que permite realizar tareas que van desde la generación de contenido hasta la ejecución de código. Esto lo hace ideal para organizaciones que utilizan aplicaciones avanzadas de IA para crear sistemas totalmente autónomos impulsados por IA.

Las mejores funciones de AutoGPT

Navega por Internet para recopilar información, realizar investigaciones y mantenerte al día con datos en tiempo real

Perfecciona las estrategias y optimiza los resultados mediante el aprendizaje iterativo y la ejecución de código

Mejora la toma de decisiones y la coherencia en la ejecución de tareas manteniendo la memoria a corto plazo para proporcionar contexto a las tareas en curso

Limitaciones de AutoGPT

Depende en gran medida de la retroalimentación automática, lo que puede agravar los errores sin supervisión humana

Las operaciones requieren llamadas frecuentes a la API, lo que genera altos costes operativos

Precios de AutoGPT

Código abierto

Valoraciones y reseñas de AutoGPT

G2: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AutoGPT?

Un usuario de G2 comenta:

AutoGPT es cada vez más avanzado que otras herramientas de IA. La forma en que crea artículos, diseños y sitios web, y nos permite obtener la información exacta sobre lo que hemos estado navegando. Lo que más me gusta de esto es que es gratis.

AutoGPT es cada vez más avanzado que otras herramientas de IA. La forma en que crea artículos, diseños y sitios web, y nos permite obtener la información exacta sobre lo que hemos estado navegando. Lo que más me gusta de esto es que es gratis.

👀 ¿Sabías que...? Más del 50 % de las aplicaciones de agentes actuales se encuentran en el ámbito de las tecnologías de la información (concretamente en DevOps), seguidas por marketing, equipo de ventas y finanzas (aproximadamente un 10 % cada uno).

4. AutoGen (el mejor agente de IA para agilizar flujos de trabajo complejos)

vía AutoGen

Desarrollado por Microsoft, AutoGen es un marco de código abierto que simplifica la gestión de tareas al dividir flujos de trabajo complejos en partes manejables. Permite a los desarrolladores crear aplicaciones basadas en modelos de lenguaje grande (LLM) mediante la coordinación de múltiples agentes para una ejecución fluida de las tareas. En un flujo de trabajo de AutoGen, puedes tener un «agente programador», un «agente revisor» y un «agente proxy de usuario», todos trabajando en un único hilo de chat.

Mediante la introducción de lenguaje natural, genera y prioriza tareas, predice cuellos de botella con análisis predictivo y optimiza los procesos en tiempo real.

A los desarrolladores les encanta su capacidad para procesar operaciones a gran escala sin problemas. Como una de las principales herramientas de agentes de IA, está diseñada para optimizar la creación y la coordinación de aplicaciones de agentes de IA distribuidas y basadas en eventos. Su eficiencia aumenta la productividad en flujos de trabajo complejos y simplifica las operaciones, lo que la convierte en una excelente opción como herramienta de IA para aplicaciones de TI.

Además, AutoGen ofrece una interfaz de bajo código a través de AutoGen Studio, lo que permite la creación rápida de prototipos y la prueba de flujos de trabajo con múltiples agentes, reduciendo así las barreras de entrada para el desarrollo de este tipo de aplicaciones.

Las mejores funciones de AutoGen

Desarrolla sistemas en los que los agentes de IA colaboren para realizar tareas, mejorando así la capacidad de resolución de problemas

Garantice el control y el respeto de los principios éticos mediante la supervisión y la intervención humanas en los flujos de trabajo de los agentes

Prueba los sistemas de agentes de forma local, con la capacidad de implementarlos en entornos de nube distribuidos a medida que crecen las necesidades

Limitaciones de AutoGen

La configuración avanzada puede resultar complicada para los principiantes

Ejecutar varios agentes de IA, especialmente con modelos de lenguaje de gran tamaño, consume muchos recursos

Precios de AutoGen

Código abierto

Valoraciones y reseñas de AutoGen

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AutoGen?

Esta es la opinión de un usuario de Reddit:

AutoGen es sin duda una buena opción para determinados flujos de trabajo, especialmente si estás muy metido en el ecosistema de Microsoft o si estás creando conversaciones multiagente de tipo investigativo listas para usar.

AutoGen es sin duda una buena opción para determinados flujos de trabajo, especialmente si estás muy metido en el ecosistema de Microsoft o si estás creando conversaciones multiagente de tipo investigativo listas para usar.

📮 ClickUp Insight: El 12 % de los encuestados afirma que los agentes de IA son difíciles de configurar o conectar a sus herramientas, y otro 13 % señala que hay demasiados pasos que seguir solo para realizar tareas sencillas con los agentes. Los datos deben introducirse manualmente, hay que redefinir los permisos y cada flujo de trabajo depende de una cadena de integraciones que pueden romperse o desviarse con el tiempo. ¿Buenas noticias? No necesitas «conectar» los Superagentes de ClickUp a tus tareas, documentos, chats o reuniones. Están integrados de forma nativa en tu entorno de trabajo y utilizan los mismos objetos, permisos y flujos de trabajo que cualquier otro compañero de trabajo humano. Dado que las integraciones, los controles de acceso y el contexto se heredan del entorno de trabajo de forma predeterminada, por defecto, los agentes pueden actuar de inmediato en todas las herramientas sin necesidad de configuraciones personalizadas. ¡Olvídate de configurar los agentes desde cero!

5. Lyzr. IA (el mejor agente de IA para obtener información basada en datos)

Lyzr.AI es una plataforma de nivel corporativo que facilita la creación, implementación y gestión de agentes de IA seguros y fiables. Con su interfaz de bajo código, Lyzr Agent Studio permite a los usuarios crear agentes de IA personalizados adaptados a flujos de trabajo específicos, garantizando una integración perfecta con las herramientas y los sistemas existentes. Sus agentes estrella, como Jazon (un SDR de IA) y Skott (un especialista en marketing de contenidos de IA), no solo sugieren ideas, sino que residen en tu CRM y CMS, realizando investigaciones y actividades de captación de forma autónoma.

La plataforma analiza diversas fuentes de datos, incluidas bases de conocimiento, para proporcionar información útil. Los usuarios pueden aprovechar el análisis en tiempo real y los modelos predictivos integrados con API externas, bases de datos y herramientas como Visual Studio Code.

Lyzr. IA también hace hincapié en prácticas de IA seguras y responsables, incorporando funciones como la ocultación de datos de identificación personal, comprobaciones de toxicidad y saneamiento de entradas para promover una implementación ética de la IA en todos los sectores.

Las mejores funciones de Lyzr. IA

Obtén inteligencia empresarial a través de un marco de agentes basado en inteligencia artificial

Consigue resultados creativos y basados en datos gracias a HybridFlow Orchestration, que combina procesos de modelos de lenguaje a gran escala (LLM) con aprendizaje automático

Limitaciones de Lyzr. IA

Centradas en el procesamiento y el análisis de datos, menos versátiles para la automatización general

La curva de aprendizaje es pronunciada para los principiantes

Precios de Lyzr. IA

Comunidad: Gratis, gratuito/a

Pro: 99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lyzr. IA

G2: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lyzr. IA?

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me impresionó fue lo fácil que resultaba crear un agente y conectar diferentes fuentes de datos. Me gustó poder subir mi currículum como base de conocimientos e incluso integrar conectores como YouTube, Slack o Hacker News sin apenas complicaciones.

Lo que más me impresionó fue lo fácil que resultaba crear un agente y conectar diferentes fuentes de datos. Me gustó poder subir mi currículum como base de conocimientos e incluso integrar conectores como YouTube, Slack o Hacker News sin apenas complicaciones.

📮ClickUp Insight: Solo el 7 % de los profesionales recurre a la IA principalmente para la gestión y organización de tareas. Esto podría deberse a que las herramientas se limitan a aplicaciones específicas, como calendarios, listas de tareas o aplicaciones de correo electrónico. Con ClickUp, la misma IA potencia tus flujos de trabajo de correo electrónico u otras comunicaciones, tu Calendario, tus tareas y tu documentación. Solo tienes que preguntar: «¿Cuáles son mis prioridades hoy?». ClickUp Brain buscará en tu entorno de trabajo y te dirá exactamente qué tienes entre manos según la urgencia y la importancia. ¡Así de sencillo, ClickUp consolida más de 5 aplicaciones en una sola superaplicación!

6. BabyAGI (el mejor agente de IA para la priorización de tareas)

vía BabyAGI

BabyAGI es la respuesta minimalista a la IA autónoma. Desarrollado por Yohei Nakajima, es un script de Python que ilustra a la perfección el ciclo agencial: creación de tareas -> priorización de tareas -> ejecución de tareas. Mediante técnicas avanzadas de entrada de lenguaje natural y aprendizaje automático, genera, prioriza y ejecuta tareas basándose en objetivos predefinidos y en los resultados de tareas anteriores.

Utiliza una base de datos vectorial (como Pinecone o Weaviate) como su «memoria a largo plazo», lo que le permite recordar lo que aprendió en el paso uno mientras ejecuta el paso diez. El intuitivo marco de agentes de BabyAGI también puede actuar como asistente personal de IA para agilizar operaciones, priorizar tareas, gestionar recursos y acelerar la consecución de metas.

Las mejores funciones de BabyAGI

Completa tareas basándote en un sistema de priorización ponderada para maximizar el impacto

Revisa las prioridades de las tareas en tiempo real para adaptarte a las condiciones cambiantes

Con menos de 200 líneas de código en su script principal, a los desarrolladores les resulta increíblemente fácil modificarlo y personalizarlo para casos de uso específicos.

Limitaciones de BabyAGI

Se trata principalmente de una herramienta de línea de comandos; a los usuarios sin conocimientos técnicos les resultará difícil implementarla sin un envoltorio de terceros.

Se requieren conocimientos de código Python para la configuración y el funcionamiento

Precios de BabyAGI

Código abierto

Valoraciones y reseñas de BabyAGI

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡 Consejo de experto: Desde gestionar agendas y actualizar listas de tareas pendientes hasta ocuparte de tareas de lectura y escritura, utiliza asistentes de IA para comprender y anticipar tus necesidades y optimizar tu vida. Empieza poco a poco integrando uno (como ClickUp Brain) en tu flujo de trabajo y observa cómo se dispara tu productividad. 😎

7. SuperAGI (el mejor agente de IA para sistemas multiagente dinámicos)

vía SuperAGI

SuperAGI es una plataforma de marco de agentes de código abierto que permite a los desarrolladores crear, gestionar e implementar agentes de IA autónomos de manera eficiente. Te permite crear agentes de IA que colaboran para resolver tareas complejas, automatizar procesos y generar conocimientos a partir de grandes volúmenes de datos.

Esta plataforma de agentes de IA mejora la eficiencia al ejecutar de forma fluida agentes de IA simultáneos y ampliar sus capacidades con diversas herramientas. La plantilla SuperCoder, disponible en SuperAGI, permite a los usuarios escribir código definiendo metas e instrucciones, lo que simplifica el proceso de desarrollo.

Además, la plataforma ofrece un ajuste fino de la trayectoria de los agentes, lo que les permite mejorar su rendimiento con el tiempo a través de bucles de retroalimentación.

Las mejores funciones de SuperAGI

Utiliza bucles de retroalimentación para «entrenar» a tus agentes. Si un agente toma una ruta ineficaz para resolver un problema, puedes corregir su trayectoria para futuras ejecuciones.

Toma el control de las operaciones de los agentes IA con una consola de acciones que actúa como una barrera de seguridad. Si un agente quiere realizar una acción de alto riesgo —como enviar un contrato legal o realizar una transacción con dinero real—, se detiene y espera a que le des el «visto bueno» en la consola.

Optimice la asignación de recursos y el rendimiento en proyectos a gran escala mediante la telemetría de rendimiento, es decir, el seguimiento del uso de tokens, el tiempo de ejecución y las tasas de éxito en toda su «flota» de agentes para optimizar el coste y la velocidad.

Límites de SuperAGI

El funcionamiento de la plataforma consume muchos recursos y requiere una gran potencia de cálculo

La curva de aprendizaje es pronunciada para quienes se inician en el uso de agentes de IA para obtener un rendimiento óptimo

Precios de SuperAGI

Free

Starter: 45 $ por usuario al mes

Business: 150 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SuperAGI

G2: (más de 400 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SuperAGI?

En G2, un usuario comenta:

…es totalmente GRATIS para pequeñas empresas e incluye 2000 créditos de IA gratis al mes con el módulo de ventas y 500 créditos gratis para el módulo de marketing. Automatizaciones relativamente sencillas pero sin duda robustas. Puedes crear literalmente 10 agentes y automatizar todo tu correo electrónico. Especialistas en marketing, comerciales y agentes de trabajo.

…es totalmente GRATIS para pequeñas empresas e incluye 2000 créditos de IA gratis al mes con el módulo de ventas y 500 créditos gratis para el módulo de marketing. Automatizaciones relativamente sencillas pero sin duda robustas. Puedes crear literalmente 10 agentes y automatizar todo tu correo electrónico. Especialistas en marketing, comerciales y agentes de trabajo.

➡️ Más información: La diferencia entre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial

8. CrewAI (el mejor agente de IA para la generación de contenido creativo)

vía CrewAI

CrewAI es un marco de código Python de código abierto diseñado para crear sofisticados sistemas multiagente. Utiliza un marco avanzado de agentes de IA para asignar roles, facilitar la toma de decisiones independiente y permitir la comunicación entre agentes. Esta colaboración permite a los agentes de IA resolver problemas complejos de forma más eficiente que si trabajaran por separado.

Su arquitectura modular también permite una fácil integración con herramientas como LangChain y las API de OpenAI, Google, Azure y HuggingFace, lo que ofrece flexibilidad y escalabilidad para todo, desde pequeños proyectos hasta aplicaciones a nivel de corporación.

Las mejores funciones de CrewAI

Los agentes pueden decidir de forma autónoma «ceder» una subtarea a un compañero de equipo que esté mejor preparado para ella (por ejemplo, el investigador entrega los datos brutos al analista).

Si la llamada a una herramienta de un agente falla o un LLM devuelve una alucinación, el «agente gestor» puede detectar el error y pedirle al agente que lo vuelva a intentar o que reconsidere su respuesta.

Arrastra y suelta agentes en un «equipo» y define su jerarquía (secuencial, jerárquica o consensuada).

Limitaciones de CrewAI

Es posible que los nuevos usuarios necesiten tiempo para explorar el marco multiagente de CrewAI y aprovechar todo su potencial

Velocidad de procesamiento lenta y resultados irregulares

Precios de CrewAI

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CrewAI

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CrewAI?

Un usuario de G2 comparte:

Lo mejor de crewAI es que, al crear un agente, podemos definir su rol, su meta y su trasfondo, lo que mejora considerablemente su rendimiento.

Lo mejor de crewAI es que, al crear un agente, podemos definir su rol, su meta y su trasfondo, lo que mejora considerablemente su rendimiento.

👀 ¿Sabías que...? Aunque el 62 % de las organizaciones están probando agentes de IA, solo alrededor del 23 % ha logrado implementar con éxito un sistema de agentes en al menos una función empresarial.

9. AgentGPT (el mejor agente de IA para implementar agentes de IA independientes)

a través de AgentGPT

AgentGPT es una plataforma de código abierto que permite a los usuarios crear e implementar agentes autónomos adaptados a requisitos específicos. La plataforma te permite crear agentes capaces de navegar por la web, ejecutar código y almacenar «memoria» a lo largo de sus ciclos de tareas. Es la herramienta perfecta para usuarios que necesitan poner en marcha un «TravelGPT» o un «MarketResearchGPT» en cuestión de segundos para gestionar investigaciones o planificaciones de carácter abierto.

El proceso es sencillo: los usuarios establecen una meta, que AgentGPT divide en tareas más pequeñas. A continuación, va completando cada tarea de forma secuencial, utilizando sus capacidades de IA para llevarlas a cabo individualmente. Su interfaz intuitiva y sus plantillas listas para usar lo hacen accesible tanto para desarrolladores como para usuarios sin conocimientos técnicos.

Las mejores funciones de AgentGPT

Toma decisiones basadas en datos gracias a un análisis detallado del rendimiento de los agentes

Habilita la integración con diversos sistemas para operaciones modulares

Utiliza la memoria a largo plazo para que los agentes recuerden los resultados de ejecuciones anteriores y puedan ofrecer resultados más matizados

Limitaciones de AgentGPT

Opciones de personalización limitadas para definir el comportamiento de los agentes en casos de uso muy específicos o especializados

Existe el riesgo de generar resultados que reflejen sesgos inherentes presentes en los datos de entrenamiento

Precios de AgentGPT

Versión de prueba gratuita

Pro: 40 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AgentGPT

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AgentGPT?

Directamente de una reseña de G2:

Lo que más me gusta de AgentGPT es su sencillez y lo fácil que es acceder a él: no hace falta escribir código, solo hay que nombrar al agente y darle un objetivo, y él termina el trabajo.

Lo que más me gusta de AgentGPT es su sencillez y lo fácil que es acceder a él: no hace falta escribir código, solo hay que nombrar al agente y darle un objetivo, y él termina el trabajo.

10. Microsoft Copilot Studio (Ideal para la coordinación de corporaciones)

a través de Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio permite a las corporaciones crear flujos de trabajo basados en agentes que abarcan Azure, Dynamics 365 y miles de API de terceros. Está diseñado para el «arquitecto» que necesita crear un agente capaz no solo de responder a las preguntas de los clientes, sino también de consultar el inventario en tiempo real en un ERP, actuar como desencadenante de un reembolso a través de una API segura y actualizar el CRM, todo ello en una secuencia autónoma.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot Studio

Utiliza un nodo de respuestas generativas para que el agente responda a preguntas de tu SharePoint privado o de tus sitios web, y luego utiliza nodos lógicos para gestionar ramificaciones complejas basadas en reglas

Conecta tu agente a más de 1000 conectores preconfigurados (como Salesforce, ServiceNow y Jira) para convertir las «palabras» en «acciones».

Crea tu agente una sola vez e impleméntalo en Microsoft Teams, el sitio web de tu empresa, aplicaciones móviles o incluso canales de mensajería personalizados

Limitaciones de Microsoft Copilot Studio

Es posible que los nuevos usuarios necesiten tiempo y conocimientos técnicos para comprender y aprovechar al máximo todas las funciones.

Precios de Microsoft Copilot Studio

Licencia estándar: Incluida en muchos planes Enterprise de M365

Suscripción a Copilot Studio : 200 $ al mes

Pago por uso: Disponible a través de Azure para agentes de alto volumen orientados al público externo

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot Studio?

Esta es la opinión de un usuario de G2:

Me gusta Microsoft Copilot Studio porque permite crear y personalizar copilotos de IA fácilmente sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados. La interfaz de bajo código y las plantillas prediseñadas permiten convertir rápidamente las ideas en soluciones funcionales.

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ClickUp: haz que tu herramienta de agente de IA sea más inteligente

Hoy en día, el trabajo ya no consiste en gestionar tareas, sino en gestionar los resultados que impulsan tu empresa. 🦾 Al combinar la intención y la inteligencia humanas con la precisión de las máquinas, los agentes de IA impulsan la eficiencia, realizan la automatización del trabajo y mejoran la toma de decisiones en equipo. 👀

Entre la gran variedad de herramientas de IA, ClickUp destaca como el único entorno de trabajo de IA convergente. Mientras que otras plataformas te obligan a saltar entre aplicaciones desconectadas para encontrar datos, los Superagentes de ClickUp se encuentran directamente donde se desarrolla tu trabajo, con acceso al contexto completo y en tiempo real de tus tareas, documentos y chats. Además, cada acción del agente queda registrada y es transparente, y hereda la seguridad y los permisos existentes de tu entorno de trabajo para garantizar que los datos permanezcan seguros y auditables.

🛠️ ¿Listo para dejar de gestionar tareas y empezar a liderar resultados? Experimenta el futuro del trabajo autónomo.