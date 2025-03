Cómo compartir una grabación de pantalla

Los empleados dedican una cantidad de tiempo sorprendente a repetir las mismas tareas. Esta redundancia le cuesta a la economía estadounidense la asombrosa cantidad de 1,8 billones de dólares al año. Sí, billones con «T»

Por eso precisamente las grabaciones de pantalla son una bendición. A la persona que graba le ahorra repetir la misma demostración una docena de veces. Para el espectador, significa pulsar el botón de repetición un millón de veces sin enviar otro: «¿Puedes explicar ese paso otra vez?». El uso compartido de grabaciones de pantalla es la única forma de garantizar que cumplen su propósito y llegan a las manos adecuadas sin perderse en el vacío digital. Si lo primero que piensa es «Se lo enviaré por correo electrónico», hagamos una pausa. Los archivos de vídeo grandes no se reproducen bien con los adjuntos de correo electrónico. Afortunadamente, hay muchas formas de compartir eficazmente las grabaciones de pantalla, desde herramientas basadas en navegadores hasta plataformas de almacenamiento en la nube.

En este artículo, veremos las mejores herramientas para el trabajo y algunas buenas prácticas que puede seguir para obtener las mejores grabaciones de pantalla. ## ⏰ Resumen de 60 segundos ❓: Ahorre tiempo y reduzca las demostraciones repetitivas con soluciones visuales claras

💯 Buenas prácticas: Utilice MP4 para la compatibilidad, optimice la calidad, difumine los detalles sensibles y mantenga las grabaciones concisas ✅ Principales herramientas para compartir: Dropbox, YouTube, Google Drive, Slack y ClickUp ofrecen opciones de uso compartido únicas 🟢 Dropbox: Ideal para compartir de forma sencilla, pero carece de gestión de tareas 🟢 YouTube: Perfecto para compartir públicamente, pero con límites para la colaboración

🟢 Google Drive: Flexible con permisos, pero puede parecer disperso para proyectos 🟢 Slack: Ideal para uso compartido interno rápido, pero con límite de 5 minutos por Clip 🟢 da un paso al frente: un grabador de pantalla integrado en la plataforma de gestión de proyectos de ClickUp. Con , una herramienta de transcripción con IA. En cuestión de minutos, tus grabaciones se transcriben, se les añade una marca de tiempo y se pueden buscar. ¿Necesitas anotar o resaltar puntos clave? No hay problema, puedes hacerlo fácilmente con las funciones de IA de ClickUp Brain. Con ClickUp Brain, sus grabaciones se transcriben automáticamente, completadas con marcas de tiempo

¿Buscas grabadores de pantalla con IA? Consulta nuestra lista de los/a/ https://clickup.com/blog/ai-screen-recorders///https://clickup.com/blog/ai-screen-recorders/ 10 mejores grabadores de pantalla con IA /%href/ . ## Herramientas para ayudarle a compartir una grabación de pantalla Como ya hemos acordado, el correo electrónico no es ideal para compartir archivos de vídeo de gran tamaño.

Entonces, ¿cómo se comparten los vídeos de grabación de pantalla? Afortunadamente, hay muchas opciones que no pondrán a prueba su paciencia. Estas son algunas opciones populares y eficientes: ### 1. Dropbox: Proceso y funciones para compartir pantalla via Abre Dropbox Capture (descárgalo si aún no lo tienes) Graba tu pantalla, cámara web o audio utilizando la interfaz intuitiva de la herramienta Guarda la grabación directamente en tu carpeta de Dropbox Genera un enlace para compartir con un solo clic Copia y pega el enlace donde quieras: correo electrónico, apps de mensajería o herramientas de gestión de proyectos El destinatario puede ver, comentar o descargar la grabación sin complicaciones

2. YouTube: Carga y uso compartido de grabaciones de pantalla via Pulsa Crear y selecciona tu archivo de vídeo Añade un título pegadizo y elige los ajustes de privacidad (Público, No listado o Privado) Si tu vídeo es corto y vertical, puedes subirlo como un Corto de YouTube Establece la audiencia (por ejemplo, «Hecho para niños» o no) y pulsa Subir * Coge el enlace a tu vídeo y compártelo con tu equipo a través de correo electrónico, apps de mensajería o herramientas de gestión de tareas

Slack no es solo para interminables guerras de GIF y mensajes rápidos del tipo «¿Puedes ponerte en una llamada?». También es una forma sencilla de integrar grabaciones de pantalla directamente en las conversaciones de tu equipo. Con Slack Clips, puedes grabar y compartir vídeo, audio o grabaciones de pantalla en canales y mensajes directos. Esto significa que las actualizaciones, demostraciones y vídeos de

https://clickup.com/blog/async-video-communication// vídeos se pueden comunicar de forma asíncrona /%href/, lo que reduce las reuniones innecesarias y mantiene a todos sincronizados. 📌 Cómo compartir: Abre un canal o un mensaje directo en Slack Haz clic en el icono de la cámara en el campo de mensajes para empezar a grabar * Elige grabar tu pantalla, una ventana específica o incluso a ti mismo con la cámara encendida

Añade personalizaciones opcionales como difuminar el fondo o cambiar de micrófono Una vez grabado, haz clic en Detener grabación y añade una miniatura o un mensaje de acompañamiento Pulsa el icono del avión de papel para compartir tu grabación al instante ✅ Ventajas de Slack Ideal para la comunicación asincrónica con Clips integrados para actualizaciones rápidas Perfecto para equipos que hacen malabarismos con diferentes zonas horarias *⚠️ Desventajas de Slack

El límite de cinco minutos en los Clips puede no ser suficiente para actualizaciones o demostraciones más largas El uso compartido fuera de Slack requiere pasos adicionales, como descargar y volver a cargar ✨ *Ideal para: Teams que hacen malabarismos con diferentes zonas horarias y horarios y que necesitan comunicación asincrónica con un contexto rico. Lea también: [Además, los correos electrónicos te permiten mantener un práctico registro de mensajes para futuros contextos y facilitan el reenvío de archivos a varias personas sin necesidad de explicar el contexto. 📌 Cómo compartir : Guarda la grabación de tu pantalla como un archivo de vídeo Abre Microsoft Outlook o Gmail y redacta un nuevo correo electrónico Haz clic en el icono del clip para adjuntar tu archivo de vídeo Selecciona el archivo de tu ordenador y pulsa Enviar via /href/ https://blog.google/products/g-suite/new-security-and-intelligent-features-new-gmail-means-business/ Google /%href/]() , el 74 % de los formadores incorporan el aprendizaje en vídeo en su formación, lo que demuestra la creciente dependencia del contenido visual para una educación eficaz. Sin embargo, el verdadero valor reside en la capacidad de ClickUp para compartir grabaciones de pantalla directamente en En resumen, al integrar las grabaciones en las tareas, los equipos pueden acceder a todo el contexto que necesitan sin tener que cambiar de herramienta o buscar enlaces. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Clips.gif Clips de ClickUp: Cómo compartir una grabación de pantalla /%img/ ## Buenas prácticas para el uso compartido de grabaciones de pantalla El uso compartido eficaz de grabaciones de pantalla requiere un poco de planificación, sobre todo si quieres que tus vídeos tengan buen aspecto, sean seguros y comuniquen tu mensaje sin confusiones. Estos son algunos consejos para que el proceso sea más fluido: Leer también: undefined ### 1. Garantizar la calidad y compatibilidad del vídeo No querrás que tu equipo tenga que entrecerrar los ojos para ver un texto borroso o que tenga problemas para abrir un archivo que no funciona en su dispositivo. Para que tus grabaciones de pantalla sean nítidas y accesibles: *Usa MP4: Es el estándar de oro para la compatibilidad entre plataformas

Una buena grabación de pantalla puede estropearse rápidamente si expone datos confidenciales. A continuación, le indicamos cómo protegerse a sí mismo y a su equipo: *Difuminar o pixelar: Utilice herramientas de edición para ocultar información confidencial como contraseñas o datos personales. *Cerrar pestañas innecesarias del navegador: Evite revelar accidentalmente su carrito de la compra lleno de elementos cuestionables. *Enmascarar la pantalla: Utilice las funciones del software para ocultar partes de su pantalla durante la grabación de forma selectiva

Obtener consentimiento: si aparecen personas en su grabación, hágaselo saber y obtenga su aprobación antes de su uso compartido Lea también: /href/ https://clickup.com/blog/screen-recording-software-windows// Los 10 mejores programas de grabación de pantalla para PC con Windows /%href/ ### 3. Consejos para una comunicación eficaz

Parte de las buenas grabaciones de pantalla consiste en contar la historia correcta. He aquí cómo hacer que la suya sea impactante: *Sea breve y claro: Nadie quiere una explicación de 20 minutos para algo que podría llevar 2 minutos *Resalte los puntos clave: Utilice anotaciones o señales verbales para llamar la atención sobre lo que importa *Diversifique la comunicación: Utilice grabaciones de pantalla junto con chats, correos electrónicos y llamadas para asegurarse de que todos estén en la misma página

Cuando se trata de comunicación, ClickUp lleva las cosas a otro nivel al incorporar grabaciones de pantalla directamente en las tareas. Puede etiquetar a los miembros del equipo para asegurarse de que se les notifiquen las actualizaciones o asignar comentarios como tareas procesables. Facilita la comunicación con comentarios y ediciones instantáneas usando ClickUp Asignar comentarios Por ejemplo, digamos que has grabado una demostración de producto para tu equipo de ventas. La subes a una tarea, marcas los puntos clave para mayor claridad y usas la sección de comentarios de ClickUp para recopilar comentarios. Con todo en un solo lugar, undefined Lea también: /href/ https://clickup.com/blog/screen-recorder-mac// Los 10 mejores programas de grabación de pantalla para Mac /%href/ ## El uso compartido es cariñoso y menos estresante con ClickUp

Como dijo una vez Carl Sandburg: «Todo el mundo es más inteligente que nadie». La transferencia de conocimientos es el arma secreta de toda organización, solo es cuestión de quién la maneja mejor. Registrar, documentar y compartir soluciones, flujos de trabajo o conocimientos operativos permite a su equipo omitir tareas redundantes y centrarse en alcanzar sus metas más rápidamente. La verdad es que el trabajo duro es imposible sin trabajo inteligente, y las grabaciones de pantalla son el epítome del trabajo inteligente. Proporcionan pruebas visuales de las soluciones, simplifican el uso compartido de conocimientos y aumentan la productividad. Pero solo si se cuenta con la herramienta adecuada. Por eso debe elegir ClickUp. Con funciones como ClickUp Clips, puede grabar, compartir e insertar vídeos directamente en las tareas sin problemas, mientras que ClickUp Brain transcribe sus grabaciones, añade marcas de tiempo y las hace buscables. Todo está centralizado, para que su equipo pueda colaborar eficazmente sin cambiar de herramienta ni perder el contexto.

Como resultado, la información se vuelve omnipresente y fácilmente accesible, independientemente de quién se una y quién se vaya. /href/ https://clickup.com/signup Cree una cuenta gratis en ClickUp /%href/ y vea por qué el uso compartido con ella es más inteligente, más rápido y menos estresante.