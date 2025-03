15 mejores alternativas a los grupos de Facebook en 2025

¿Buscas un espacio para crear una comunidad próspera en línea para los miembros más valiosos de tu audiencia? Los grupos de Facebook pueden ser un punto de partida fácil, pero a menudo se quedan cortos a medida que tu comunidad crece y evoluciona.

Una vez que desaparezca el entusiasmo inicial, es probable que te des cuenta de que la plataforma carece de funciones de comunidad avanzadas necesarias para crear un Business centrado en la comunidad, como la personalización de la marca, los análisis avanzados y las herramientas de gestión de eventos.

Por eso hemos elaborado una lista de las mejores alternativas a los Grupos de Facebook. Desde apps de mensajería gratuitas hasta potentes programas de transmisión de vídeo, estas sencillas plataformas de comunidad gratuitas están repletas de funciones diseñadas para conectar, implicar y ampliar tu comunidad como tú quieras.

⏰ Resumen de 60 segundos

15 mejores alternativas a los grupos de Facebook:

ClickUp: La mejor para la colaboración en grupo con herramientas de gestión de proyectos y flujo de trabajo Slack: La mejor para profesionales y equipos corporativos Discord: Lo mejor para streamers y jugadores Mighty Networks: Lo mejor para crear una comunidad en línea de marca blanca LinkedIn: Lo mejor para redes profesionales y grupos específicos del sector Discourse: Lo mejor para crear foros comunitarios estructurados y de código abierto Circle: Lo mejor para plataformas comunitarias con herramientas de creación de cursos integradas Kajabi Communities: La mejor para alojar y vender cursos en línea Patreon: La mejor para crear una comunidad para monetizar contenidos BuddyBoss: Lo mejor para crear comunidades online personalizables Reddit: Lo mejor para conectar con personas afines en comunidades de nicho Bettermode: Lo mejor para gestionar comunidades de clientes profesionales de marca blanca en su sitio web Telegram: Lo mejor para alojar grandes grupos con emisiones y canales monetizados WhatsApp: Lo mejor para crear comunidades personales y profesionales Hivebrite: Lo mejor para crear redes de antiguos alumnos y comunidades profesionales

¿Por qué optar por las alternativas a los grupos de Facebook?

Los grupos de Facebook son una forma fácil y popular de conectar con la gente y crear comunidades en línea, gracias a su amplio alcance y accesibilidad. Sin embargo, tienen algunas limitaciones:

1. Uso compartido de archivos ineficaz

Los archivos y adjuntos están dispersos por las publicaciones y comentarios de cualquier grupo de Facebook, lo que dificulta su ubicación y organización. Tienes que desplazarte sin parar para localizar publicaciones o documentos concretos.

2. Falta de personalización

Claro que los grupos de Facebook son fáciles de ajustar, pero no son exactamente personalizables. ¿Quieres cambiar el diseño, la fuente o la experiencia del usuario para reflejar mejor tu marca? Pues no. No te queda más remedio que seguir el enfoque de Facebook de "talla única".

3. Discusiones desorganizadas

Llevar un grupo de Facebook puede parecer un trabajo a tiempo parcial. Entre las cuentas de spam, los trolls y los limitados controles de administrador, es difícil que las cosas funcionen sin problemas. Y como las herramientas de Facebook son bastante rígidas, no puedes personalizar la forma de gestionar las publicaciones, las aprobaciones o la moderación.

Aquí están las buenas noticias: Facebook no es la única plataforma de creación de comunidades. Hay varias plataformas que te dan mucho más control y te ayudan a crear un espacio que se parezca exactamente a tu marca.

Algunas de las alternativas a los grupos de Facebook ofrecen incluso herramientas de monetización y participación de la comunidad.

Las 15 mejores alternativas a los grupos de Facebook: De un vistazo

Nombre de la herramienta Mejores funciones Adecuado para Precio ClickUp Gestión de tareas y proyectos, entornos de trabajo personalizables, herramientas de colaboración en tiempo real y plantillas integradas para la gestión de comunidades Colaboración en grupo Gratuito/a Slack Conversaciones organizadas, DMs, trabajo compartido Lugar de trabajo Gratuito Discord Gratis/a Discord Foros gratuitos, retransmisión de juegos Foros de juegos Gratis/a Mighty Networks Membresías cerradas, Explorador de personas, Participación de miembros impulsada por IA Comunidades gratuitas y de pago + Cursos, transmisiones en directo y eventos $41/mo $41/mo $41/mo LinkedIn Redes profesionales, discusiones de grupos objetivo Comunidades centradas en la industria Free Gratis/a

Discourse Foros de código abierto, herramientas de moderación, software de código abierto (GitHub) 50 $/mes

| Circle | Plataforma de comunidad, DMs y cursos | Comunidades | $89/mo | Gratis

Kajabi Community Cursos asíncronos, marketing por correo electrónico y embudos Cursos asíncronos y membresías simples $55/mo

| Patreon | Membresías basadas en suscripción | Creadores y artistas | 5% de las ganancias | Patreon | Membresías basadas en suscripción | Creadores y artistas | 5% de las ganancias | Patreon | Membresías basadas en suscripción | 5% de las ganancias

| BuddyBoss | Plataforma de comunidad personalizable y opciones de integración de cursos en línea | Creación de comunidades de marca | 299 $/año | Reddit | Membresías por suscripción | Creadores y artistas | 5% de ganancias

| Reddit | Foros de discusión, valoración de respuestas | Foros de conversación abiertos | Gratis/a

| Bettermode | Foros de marca blanca para sitios web | Comunidades de clientes en un sitio web | $19/mo |

| Telegram | Emisiones Monetizadas, Canales y Chat | Emisiones Livestream + Mensajes | Gratis | | | | | | | | | | | | | | | | WhatsApp | | | | | gratis, gratuito/a

WhatsApp | Chat encriptado (1:1 + Grupos), Llamadas WiFi, Funciona con Móviles | Llamadas 1:1 & Grupos | Gratis/a

| Hivebrite | Foros, Gestión de Eventos y Tableros de Trabajo | Comunidades de Antiguos Alumnos | Personalizado | Gratis | Hivebrite | Foros, Gestión de Eventos y Tableros de Trabajo | Comunidades de Antiguos Alumnos | Personalizado | Gratuito

Las 15 mejores alternativas a los grupos de Facebook

Hemos probado un amplio intervalo de plataformas de comunidad para encontrar las mejores alternativas a los grupos de Facebook, y nos complace compartir nuestros hallazgos. Estas son las mejores opciones que te permiten crear tu propia comunidad en línea con experiencias de usuario mejoradas.

1. ClickUp (la mejor para la colaboración en grupo con herramientas de gestión de proyectos y flujo de trabajo)

conecta con gente en ClickUp y colabora en tiempo real

Si estás buscando una alternativa a los grupos de Facebook que te ayude a conectar y crear conexiones significativas con los miembros de tu comunidad, ClickUp es justo lo que necesitas.

ClickUp es la app todo para el trabajo que combina gestión de proyectos, documentos y comunicación en equipo, todo en una sola plataforma, acelerada por la automatización y búsqueda de IA de última generación. Puedes usarla para invitar a miembros o añadirlos a tu entorno de trabajo para una colaboración fluida en proyectos de creación de comunidades.

Con Chat ClickUp con ClickUp Chat, puedes enviar mensajes de texto personales para interactuar cara a cara. Si colaboras con un miembro de tu equipo o eres su mentor, puedes convertir fácilmente tus conversaciones en tareas viables.

A diferencia de los grupos de Facebook, no es necesario añadir varios archivos adjuntos una y otra vez. ClickUp Chat te permite enlazar tareas y mensajes para asegurarte de que todo el mundo conoce el contexto. También puedes organizar el chat en espacios creando canales públicos y privados independientes para diferentes ideas o proyectos.

¿Necesita compartir actualizaciones con toda la comunidad? **Utiliza las publicaciones para hacer anuncios, suscitar debates o compartir ideas interesantes

conéctese con los miembros de su comunidad y realice un seguimiento de las tareas mediante ClickUp Chat_

¿Y lo mejor? Puede encontrar cualquier mensaje utilizando la función de búsqueda en el chat. Ya no tendrá que desplazarse por cientos de mensajes para encontrar la información relevante.

Empezar es muy fácil con la función plantilla de gestión de la comunidad ClickUp . Es una configuración lista para usar que le ayuda a organizar su entorno de trabajo, planificar estrategias de comunicación agilice los flujos de trabajo y empiece a construir su comunidad sin perder tiempo resolviendo cosas.

Las mejores funciones de ClickUp

Grabe y comparta vídeos o tutoriales en pantalla sin esfuerzo para comunicar ideas o instrucciones de forma visual con Clips de ClickUp Colabore con los miembros de la comunidad en tiempo real con Documentos ClickUp . Ofrece controles de acceso seguros para garantizar la privacidad y la seguridad

Obtenga automáticamente resúmenes de proyectos y siga el progreso de las tareas con Cerebro ClickUp Optimice fácilmente las estrategias de equipo y alinee las metas con herramientas pre-construidas y personalizablesplantillas de planes de comunicación Simplifique su plan de contenidos con plantillas listas para usarplantillas de redes socialesdiseñadas para ahorrar tiempo

Integración con más de 1.000 aplicaciones como Slack, Google Drive y Zoom con Integraciones ClickUp para gestionarlo todo en un solo lugar

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede abrumar a los nuevos usuarios y requerir tiempo para dominarlas

Precios de ClickUp

Free Forever (gratuito/a)

Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por miembro al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ opiniones)

4.7/5 (9,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales de ClickUp?

Nuestro reto era crear una organización virtual que proporcionara suficiente estructura sin ahogar a los distintos equipos, todos con una cultura y un estilo de trabajo diferentes. El secreto fue adoptar un enfoque ascendente en el que todos compartieran sus buenas prácticas. El resultado ha sido una cultura virtual de colaboración realmente autodirigida y en constante mejora gracias a la innovación y los comentarios de los usuarios.

David Corner, Director Digital para Europa de STANLEY Security

2. Slack (la mejor para la colaboración en el lugar de trabajo y la empresa)

vía Slack Slack es una popular aplicación de herramienta de comunicación para empresas para la colaboración en equipo y la gestión de comunidades en línea. A diferencia de los grupos de Facebook, Slack mantiene las cosas organizadas y profesionales. Puedes crear espacios o canales privados para temas específicos, adjuntar archivos para facilitar la colaboración, y crear subgrupos para discusiones específicas.

¿Quieres conectar con un miembro en tiempo real para mantener conversaciones elaboradas? Utiliza Huddle. Slack también te permite guardar mensajes importantes por separado para acceder a ellos más tarde.

Las mejores funciones de Slack

Anclar mensajes y recursos importantes dentro de los canales para acceder a ellos fácilmente

Notificaciones personalizadas para reducir las distracciones

Establece recordatorios dentro de las conversaciones para estar al tanto de las tareas importantes

Límites de Slack

Las conversaciones se eliminan automáticamente después de 90 días en el plan gratuito/a

Precios de Slack

Gratuito/a

Pro: $8.75/mes

$8.75/mes Business+: 15 $/mes

15 $/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4.5/5 (33,000+ opiniones)

4.5/5 (33,000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (27,000+ opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales de Slack?

Lo mejor de Slack son sus intuitivos canales de comunicación, que permiten una colaboración organizada dentro de nuestros equipos. Funciones como los hilos de discusión, el uso compartido de archivos y la integración con herramientas como Google Drive, Trello y Zoom hacen que los flujos de trabajo sean fluidos. Los planes gratuitos tienen una capacidad de almacenamiento restringida para los archivos compartidos.

Reseña de G2

3. Discord (mejor para juegos y retransmisiones en directo)

vía Discord Discord ofrece una nueva forma de conexión (a internet) y de hacer crecer tu comunidad, especialmente para aquellos que valoran las interacciones en tiempo real. Funciona muy bien para transmisiones en directo, juegos o discusiones informales. Los miembros del equipo pueden incluso añadir emojis y pegatinas, crear avatares personalizados y utilizar efectos de caja de resonancia para mejorar la participación de la comunidad.

¿Quieres optimizar tu servidor? Prueba Discord hacks como la creación de canales temáticos para mantener las conversaciones centradas y organizadas. También puedes ajustar permisos personalizados para cada canal, lo que garantiza el acceso a contenidos relevantes y evita que los chats estén abarrotados.

Las mejores funciones de Discord

Integra plataformas como Twitch y YouTube para centralizar las interacciones de la comunidad

Automatización de tareas como la bienvenida a nuevos miembros y la gestión de roles con bots de IA

Comunicación fluida con opciones de voz y texto

Añade hasta 250.000 miembros en un servidor de Discord

Límites de Discord

Dispone de chat de voz, pero no de vídeo

Precios de Discord

Gratuito/a

Discord Nitro Básico: 2,99 $/mes

2,99 $/mes Discord Nitro: 9,99 $/mes

Valoraciones y reseñas de Discord

Capterra: 4.7/5 (450+ opiniones)

4.7/5 (450+ opiniones) G2: No hay suficientes opiniones

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Discord?

Me encanta lo fácil que es usar Discord. Es rápido y tiene una interfaz de usuario muy atractiva. Es muy fácil crear diferentes grupos y comunidades y es divertido interactuar con los demás.

Opinión de Capterra

4. Mighty Networks (La mejor para crear una comunidad en línea de marca blanca)

vía Redes Mighty Mighty Networks te permite crear una comunidad totalmente personalizada y rentable. Usted puede agregar sus cursos, membresías, y ofertas en un solo lugar. Ofrece bloques de construcción flexibles llamados espacios para añadir funciones personalizadas para su comunidad.

MightNetworks también permite transmitir en directo y chatear en tiempo real. Los miembros de la comunidad pueden unirse fácilmente desde la web, Android o iOS y conectarse entre sí a través de mensajes privados o chats de grupos pequeños.

Las mejores funciones de Mighty Networks

Integra apps de terceros para organizar eventos

Escala sin esfuerzo sin límites de anfitriones, miembros o moderadores

Desarrolle una app, aplicación móvil de marca para personalizar la experiencia de su comunidad

Crea bibliotecas de recursos y programa contenidos para tus cursos

Limitaciones de Mighty Networks

No ofrece un plan gratuito/a

A los nuevos usuarios familiarizados con los Grupos de Facebook puede costarles adaptarse al principio

Precios de Mighty Networks

**Comunidad:$49/mes

Plan de cursos: 119 $/mes

119 $/mes Business: $219/mes

$219/mes Plan Camino a Profesional: $430/mes

Valoraciones y reseñas de Mighty Networks

G2: 4.6/5 (350+ opiniones)

4.6/5 (350+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (80+ opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales de Mighty Networks?

Durante años, alojé a mi comunidad de podcasters y creadores de contenido en un grupo de Facebook. Pero una GRAN cosa que siempre se interponía en nuestro camino era la distracción. Ahora, en nuestra comunidad Mighty Network, Podcasters Connect, la gente sabe que cuando entra, no va a ser bombardeada por todas las distracciones que conllevan las típicas redes sociales. El único problema que tengo con Mighty Networks es el sistema de "plan". Ha sido más difícil migrar a los clientes existentes a la plataforma de lo que pensé en un principio. Pero poco a poco le voy cogiendo el truco.

Reseña de G2

💡Pro Tip: Crea una app móvil completamente de marca para tu comunidad usando Mighty Pro añadiendo el logo de tu empresa y el tema cromático.

5. LinkedIn (Mejor para redes profesionales y grupos específicos de la industria)

vía LinkedIn Los Grupos de LinkedIn ofrecen una forma fantástica de crear una comunidad dentro de una plataforma de redes sociales. Estos grupos crean un espacio comunitario en el que personas con ideas afines pueden conectarse, intercambiar ideas y crecer juntas.

Puedes establecer las reglas del grupo, invitar a tus conexiones a unirse a los grupos y añadir el enlace del grupo a tu perfil de LinkedIn. Te ayuda a estar al día de las tendencias del sector al tiempo que construyes una comunidad que añade valor real. LinkedIn también te permite publicar anuncios de pago para promocionar tu grupo.

Las mejores funciones de LinkedIn

Accede a oportunidades de contactos globales más allá de los límites geográficos

Comparte blogs, libros blancos, infografías, vídeos y mucho más con un público específico

Utiliza los grupos para realizar estudios de mercado y estar al día de las tendencias

Límites de LinkedIn

No ofrece opciones integradas para monetizar tu grupo

La retransmisión en directo es demasiado compleja y requiere aprobación y software externo para su ajuste

Precios de LinkedIn

Gratuito/a

Premium: 29,99 $/mes

29,99 $/mes Business: 59,99 $/mes

Valoraciones y reseñas de LinkedIn

G2: 4,3/5 (más de 350 opiniones)

4,3/5 (más de 350 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué dicen los usuarios de la vida real sobre LinkedIn?

Me encanta que la gente pueda compartir contenido relacionado e importante dentro del grupo, intereses comunes, ofertas de trabajo importantes y artículos (en LinkedIn). Me gustaría que fuera más fácil buscar contenido de publicaciones anteriores en lugar de tener que desplazarme durante un rato.

Revisión de G2

Dato curioso: Los grupos de LinkedIn se remontan a 2005, lo que los convierte en una de las herramientas de comunidad en línea más antiguas que se siguen utilizando hoy en día

6. Discourse (La mejor para crear foros comunitarios estructurados y de código abierto)

vía Discurso Discourse es una plataforma de código abierto, alojada en GitHub. Es una versión moderna de los foros de debate clásicos. Discourse te permite añadir moderadores a la comunidad y tiene una práctica función de notificaciones que te mantiene informado cuando alguien responde a tus mensajes.

Dicho esto, Discourse es muy básico en comparación con algunas de las plataformas de comunidad más avanzadas que existen. Es más adecuada para comunidades de desarrolladores con algunos conocimientos de código, ya que el ajuste por su cuenta puede ser complicado.

Las mejores funciones de Discourse

Seguimiento y gestión eficaz de contenidos con un sencillo sistema de colas para moderadores

Notificaciones personalizadas mediante el ajuste de alertas granulares para ver categorías específicas

Mantenga la supervisión y resuelva problemas de forma eficaz con un seguimiento de registro esencial

Supervisar las interacciones de los usuarios sin problemas mediante el uso de útiles notas de personal para los compromisos de varios miembros

Límites de Discourse

Discourse está diseñado pensando en los desarrolladores y requiere conocimientos de administrador de sistemas para el alojamiento y la configuración

Pasar de otra plataforma de comunidad personal a Discourse puede ser difícil y llevar mucho tiempo

Precios de Discourse

Inicial: $20/mes

$20/mes **Estándar:100 $/mes

Business: 500 $/mes

500 $/mes Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Discourse

Capterra: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones G2: 4.0/5 (60+ opiniones)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Discourse?

Discourse es realmente fácil de usar y permite un debate abierto en una plataforma estilo foro. Es bastante personalizable y permite crear diferentes temas y categorías, así como realizar un seguimiento de la participación de los usuarios.

Reseña de G2

Consejo profesional: Si no eres un experto en tecnología, Discourse ofrece un servicio para crear la comunidad por ti, pero tiene una etiqueta con un precio elevado: unos 100 dólares al mes.

7. Circle (lo mejor para plataformas comunitarias con herramientas de creación de cursos integradas)

vía Círculo Circle es una plataforma comunitaria para creadores, coaches y emprendedores que quieren obtener ingresos pasivos a través de sus cursos y eventos. Dentro de la plataforma, puedes crear grupos basados en cohortes y lecciones por goteo, enviar DMs masivos y realizar sesiones de coaching personales o en grupo.

Incluso te permite crear un feed de Inicio personal para todos los miembros de la comunidad y enviar resúmenes semanales automatizados para mejorar el compromiso. La mejor función de Circle es la experiencia de vídeo en directo. Puedes establecer horarios de oficina, realizar sesiones de AMA en directo y hacer retransmisiones en directo para interactuar con tu comunidad.

Las mejores funciones de Circle

Personaliza la plataforma para reflejar tu identidad de marca única

Facilita la mensajería privada y directa y los debates en grupo para fomentar conexiones más profundas

Cree páginas de destino personalizadas para eventos en directo

Límites del círculo

Los espacios no son versátiles; no se pueden combinar debates con espacios de cursos

La app para Android es limitada, y no hay opción de crear un rótulo en marca blanca

Precios de Circle

Profesional: 89 $/mes

89 $/mes Business: 199 $/mes

199 $/mes Empresa: 360 $/mes

360 $/mes Plus Branded App: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Circle

G2: 4.8/5 (60+ opiniones)

4.8/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (20+ opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales de Circle?

Circle.so destaca por ofrecer una interfaz intuitiva y fácil de usar que simplifica la creación y gestión de comunidades.

Reseña de G2

Dato curioso: Los espacios tipo "watercooler" de Circle permiten discusiones informales, por lo que es ideal para fomentar conexiones fuera de tema en grupos profesionales.

8. Kajabi Communities (Mejor para alojar y vender cursos online)

vía Comunidades Kajabi Kajabi es ampliamente reconocida como una plataforma para la creación y gestión de empresas en línea. Le permite crear su propio sitio web, diseñar currículos de cursos o programas de coaching, procesar pagos, realizar campañas de marketing y ajustar embudos de ventas, todo desde un mismo lugar.

Lo que diferencia a Kajabi como alternativa a los grupos de Facebook es su función de producto comunitario. Esta herramienta le permite crear un espacio comunitario directamente en su sitio web, que funciona de forma muy similar a un foro.

Kajabi Comunidades mejores funciones

Construye un sitio web de miembros con un robusto constructor de sitios web

Acceda a un amplio intervalo de plantillas de páginas de destino personalizables

Utilice las herramientas integradas de marketing por correo electrónico para un uso sin problemas comunicación de grupo Utilice el software de embudo de ventas para captar clientes potenciales en cada fase de su recorrido

Cree experiencias de aprendizaje gamificadas con seguimiento del progreso, cuestionarios y certificados

Límites de las Comunidades Kajabi

Herramientas limitadas para la participación de estudiantes y comunidades

El precio puede resultar caro para la creación de comunidades

Precios de las Comunidades Kajabi

Kickstarter: $69/mes

$69/mes **Básico:149 $/mes

**Crecimiento: 199 $/mes

**Pro: 399 $/mes

Kajabi Comunidades valoraciones y comentarios

G2: 4.3/5 (80+ opiniones)

4.3/5 (80+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales de Kajabi Communities?

Fácil de implementar todo en una plataforma para cursos, sitio web, correo electrónico, carrito de compras, y mucho más. Tiene etiquetas, secuencias de correo electrónico, cuestionarios, podcasts, blogs, alojamiento de vídeo, y una flexibilidad increíble.

Reseña de G2

9. Patreon (Lo mejor para crear una comunidad para monetizar contenido)

vía Patreon Patreon facilita a los creadores de contenido el crecimiento y la monetización de sus comunidades. Es una plataforma de afiliación que te permite obtener ingresos fácilmente a través de servicios de suscripción. La configuración es sencilla: regístrate, crea tus niveles de suscripción y empieza a ofrecer ventajas exclusivas a tus fans. Estas ventajas pueden incluir acceso a tu feed de Patreon, chats de grupo exclusivos para miembros, foros y otras bonificaciones especiales.

Patreon ofrece una forma de conectar con tu público a un nivel más profundo. Proporcionas a tus fans un trato VIP a la vez que creas una estructura comunitaria sostenible en torno a tu trabajo. ¿A quién no le gustaría?

Las mejores funciones de Patreon

Crea foros exclusivos para niveles de afiliación específicos con la integración de Discourse

Asignar roles por niveles en Discord para reconocer la fidelidad de los suscriptores

Obtenga ingresos continuos mediante suscripciones periódicas

Límites de Patreon

No ofrece tanto control en comparación con la gestión de grupos en tu propio sitio web

Patreon deduce un porcentaje de tus ganancias obtenidas a través de la plataforma

Precios de Patreon

Gratuito

**Pro: 8% de las ganancias

**Prima:12% de los ingresos

Valoraciones y reseñas de Patreon

G2: 4.1/5 (60+ críticas)

4.1/5 (60+ críticas) Capterra: 4.9/5 (100+ opiniones)

¿Qué dicen los usuarios de la vida real sobre Patreon?

Patreon es una forma increíble de conectar con tus clientes y hacerles sentir que forman parte de una comunidad especial.

Reseña de G2

🧠 ¿Sabías que? Los creadores en Patreon ganaron colectivamente más de 8 mil millones de dólares desde su lanzamiento, lo que la convierte en una de las principales plataformas de comunidades monetizadas.

10. BuddyBoss (La mejor para crear comunidades en línea personalizables)

vía BuddyBoss BuddyBoss comenzó como un software de código abierto, dando a los usuarios la libertad de modificarlo y personalizarlo como quisieran. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una plataforma comunitaria en línea.

Con BuddyBoss, puede crear una experiencia de comunidad similar a la de Facebook directamente en su sitio de WordPress. Te permite añadir funciones personalizadas de creación y gestión de comunidades, como tiendas online, traducciones, paneles de actividad y menciones. Sin embargo, sus opciones de diseño son limitadas, por lo que necesitarás un buen tema para que tu sitio sea visualmente atractivo.

Las mejores funciones de BuddyBoss

Crea perfiles de usuario, noticias, mensajería privada, foros y grupos sociales con funciones integradas

Se integra perfectamente con LearnDash y WooCommerce para vender contenido a través de suscripciones o pagos únicos

Mejora el compromiso de los miembros añadiendo gamificación, Tableros de trabajo, eventos y mucho más con plugins de WordPress compatibles

Limitaciones de BuddyBoss

Aunque es fácil de usar, puede llevar tiempo dominarlo si eres nuevo en WordPress o en las plataformas de comunidades

Pueden ser necesarios plugins adicionales para funciones específicas

Precios de BuddyBoss

Plan de un sitio: $299/año

$299/año Plan de cinco sitios: 349 $/año

349 $/año Plan de diez sitios: $449/año

$449/año Plan Estándar: $179/mes, facturado anualmente

$179/mes, facturado anualmente Servicio Hecho Para Usted: Por una tarifa única adicional de 1.999 $, este servicio ofrece servicios mejorados de diseño de marca y marketing, añadidos al plan Estándar

Por una tarifa única adicional de 1.999 $, este servicio ofrece servicios mejorados de diseño de marca y marketing, añadidos al plan Estándar Complemento para desarrolladores: Una tarifa única de 299 $

Valoraciones y reseñas de BuddyBoss

No hay opiniones disponibles

11. Reddit (Lo mejor para conectarse con personas de ideas afines en comunidades especializadas)

vía Red Reddit funciona de forma muy parecida a los Grupos de Facebook, pero te da más control sobre tu comunidad y no se mete con los datos de los usuarios. Puedes configurar un subreddit para reunir a personas con intereses comunes y debatir temas de forma organizada. También permite a los usuarios suscribirse a **comunidades o temas específicos, lo que ayuda a crear un sentimiento de conexión (a internet)

Las marcas pueden crear subreddits para responder a las preguntas y comentarios de los usuarios y entablar debates con su público objetivo. Las comunidades de Reddit también ayudan a las empresas a comprender los puntos débiles, las preferencias y las tendencias de sus clientes observando las conversaciones.

Las mejores funciones de Reddit

Elija entre cuatro tipos de comunidades en Reddit: pública, restringida, privada o sólo premium

Añade reglas y directrices únicas adaptadas a cada subreddit

Aumenta o disminuye los votos de un contenido en función de su relevancia, interés y utilidad para la comunidad

Límites de Reddit

No hay una opción integrada para monetizar tu grupo o generar ingresos directamente

Carece de la función de chatear con vídeo, lo que limita las opciones de interacción en tiempo real

Precios de Reddit

Free para usuarios y empresas para crear un subreddit. Los anuncios son de pago

Valoraciones y reseñas de Reddit

G2: 4.2/5 (50+ opiniones)

4.2/5 (50+ opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué dicen los usuarios de la vida real sobre Reddit?

Reddit es una excelente plataforma de medios sociales que permite a sus usuarios unirse a una comunidad, publicar contenido y participar en debates con otros usuarios.

Reseña de G2

💡Consejo profesional: Utilice el sistema de premios de Reddit para otorgar "premios" a los miembros con publicaciones o comentarios excepcionales, impulsando así la participación de la comunidad.

12. Bettermode (Lo mejor para gestionar comunidades de clientes profesionales y de rótulo blanco en su sitio web)

vía Bettermode ¿Busca una forma de crear una comunidad de clientes personalizada directamente en el sitio web de su empresa? Bettermode (antes Tribe) podría ser justo lo que necesita. Esta plataforma de rótulo blanco se integra directamente en su sitio web corporativo, ofreciéndole un espacio de foro profesional donde su público puede conectarse y participar.

Con Bettermode, puede dirigir debates, compartir contenidos y crear una app para móviles con su marca. Tus clientes pueden participar publicando imágenes y vídeos, uniéndose a encuestas y participando libremente en debates organizados por espacios específicos de la comunidad.

Mejores funciones de Bettermode

Establezca reglas de automatización para reducir el spam y garantizar la privacidad y seguridad de la comunidad

Habilite discusiones basadas en foros bajo la marca de su empresa

Organice conversaciones de forma eficiente utilizando espacios

Limitaciones de Bettermode

Carece de funciones para chatear en comparación con otras herramientas de comunicación en el lugar de trabajo

No es compatible con el alojamiento de eventos

Precios de Bettermode

Gratuito

Lite: $24/mes

$24/mes **Pro:59$/mes

Business: 119 $/mes

Valoraciones y reseñas de Bettermode

G2: 4.6/5 (100+ opiniones)

4.6/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (90+ opiniones)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Bettermode?

Es muy fácil de usar, obtienes lo que son esencialmente bloques de construcción para hacer tu plataforma comunitaria y luego puedes añadir más funciones y características personalizadas si lo deseas.

Reseña de G2

💡Pro Tip: Puedes usar el panel de análisis personalizable de Bettermode para monitorear las tendencias y el compromiso dentro de tu comunidad.

13. Telegram (Mejor para alojar grandes grupos con transmisiones y canales monetizados)

vía Telegrama Telegram empezó como una app para chatear entre comunidades, pero ahora es mucho más que eso. Piensa en ella como una mezcla de correo electrónico, transmisión en directo y mensajería. Puedes enviar mensajes, compartir vídeos y subir archivos en grupo.

Te permite ajustar diferentes canales y crear comunidades centradas en temas específicos. También puedes fijar reglas de grupo y mensajes importantes. Lo que convierte a Telegram en una gran alternativa a los Grupos de Facebook es su opción de retransmisión en directo para conectar con los miembros de tu público objetivo en tiempo real.

Las mejores funciones de Telegram

Crear grupos de hasta 200.000 miembros

Responder a Mensajes específicos en chats de grupo deslizando el dedo hacia la izquierda y escribiendo tu respuesta

Menciona a miembros en un chat de grupo para captar su atención e involucrarlos al instante en la conversación

Límites de Telegram

Principalmente unidireccional, carece de una verdadera interacción comunitaria

No tiene compatibilidad con eventos en directo o cursos online

Precios de Telegram

Gratis, gratuito/a

Valoraciones y reseñas de Telegram

Capterra: 4.7/5 (6,000+ reseñas)

4.7/5 (6,000+ reseñas) G2: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales de Telegram?

Lo que me gusta de Telegram es la posibilidad de crear grandes grupos, canales, y el uso compartido de archivos de hasta 2GB es fantástico.

Opinión de Capterra

💡Pro Tip: Prueba las encuestas y cuestionarios de Telegram para hacer tus canales más interactivos y mantener a los miembros comprometidos.

14. WhatsApp (Lo mejor para crear comunidades personales y profesionales)

vía WhatsApp Aunque WhatsApp se utiliza mucho como aplicación de mensajería personal, también permite a los usuarios crear un espacio comunitario privado (gratuito o de pago) para conectar con personas de ideas afines, clientes actuales o clientes potenciales. WhatsApp es compatible con chats de grupo, mensajería empresarial e incluso llamadas de voz y videollamadas para una comunicación fluida en tiempo real.

Puedes enviar anuncios comunitarios en el chat general, crear eventos comunitarios, y utilizar la IA para obtener respuestas rápidas a cualquier pregunta. Además, El gran tamaño de los grupos de WhatsApp te permite conectarte con montones de miembros en un solo lugar.

Las mejores funciones de WhatsApp

Crea subgrupos dentro de la comunidad para temas específicos

Aprobar o eliminar miembros y controlar quién puede enviar mensajes al grupo

Añadir miembros mediante enlaces o directamente desde los contactos

Limitaciones de WhatsApp

Cualquiera que tenga tu número de teléfono puede acceder a tu información personal y a tu estado, a menos que ajustes la privacidad

WhatsApp restringe el número de imágenes que puedes enviar a la vez

Precios de WhatsApp

Gratuito/a

Valoraciones y reseñas de WhatsApp

G2: 4,7/5 (más de 80 opiniones)

4,7/5 (más de 80 opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 15.000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales de WhatsApp?

Personalmente, creo que WhatsApp tiene una buena base de audiencia en todo el mundo, lo que la convierte en la mejor plataforma para llegar al máximo público con fines empresariales. Esta plataforma está disponible en todos los dispositivos, lo que facilita el contacto con los clientes en cualquier momento.

Reseña de G2

15. Hivebrite (la mejor para crear redes de antiguos alumnos y comunidades profesionales)

vía Hivebrite Hivebrite es una plataforma de comunidad privada creada pensando en las redes de antiguos alumnos. Ofrece funciones como foros de debate, grupos y subgrupos, una app para móviles con tu marca, e incluso un tablero de empleo para compartir oportunidades. Puede enlazarla con su CRM para gestionar eventos en directo, venta de entradas y listas de asistentes sin sudar la gota gorda.

También le permite crear opciones de perfil personalizadas para limitar la visibilidad y la capacidad de búsqueda de los miembros, de modo que los miembros de la comunidad no puedan enviar mensajes de spam a los demás. Dicho esto, Hivebrite se inclina más hacia la creación de redes que hacia la creación de una comunidad activa y muy comprometida.

Las mejores funciones de Hivebrite

Establece secciones regionales para atender a las comunidades locales y ampliar tu alcance

Acceder a valiosos datos y herramientas de análisis para realizar un seguimiento de la participación y mejorar el rendimiento

Organiza y gestiona eventos en directo sin problemas con funciones de programación integradas

Cree aplicaciones móviles de marca para ofrecer una experiencia personalizada a los miembros de su comunidad

Limitaciones de Hivebrite

El diseño y la interfaz de la plataforma pueden parecer un poco anticuados

Precios de Hivebrite

Conexión: $799/mes

$799/mes Escala: Precios personalizados

Precios personalizados Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hivebrite

**G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4.4/5 (60+ opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales de Hivebrite?

Destacan el diseño flexible, la facilidad de implementación, la facilidad de integración, las funciones de interacción con los miembros y el soporte al cliente de Hivebrite. Sin necesidad de conocimientos técnicos (o con conocimientos mínimos), puedes personalizar el diseño de cada página con elementos de página de arrastrar y soltar y contenido automatizado.

Reseña de G2

Actualiza Grupos de Facebook con ClickUp

Sin duda, los grupos de Facebook son una forma práctica de conectar con la gente, ampliar tu red y promocionar tus productos. Sin embargo, para construir y ampliar una comunidad en línea verdaderamente próspera, necesitas una plataforma de comunidad dedicada que permita una fácil personalización y una interacción organizada.

Para una comunidad profesional sencilla, Grupos de LinkedIn es la mejor alternativa a Facebook. Si buscas crear una comunidad de nicho para tu marca, Mighty Networks podría ser la opción adecuada. Pero si quieres una plataforma que facilite la colaboración, ClickUp es la mejor alternativa a los grupos de Facebook.

Con ClickUp, puedes crear y gestionar tu comunidad online sin esfuerzo, colaborar con los miembros del grupo, hacer un seguimiento del progreso de las tareas, automatizar tareas repetitivas y mucho más. Registrarse en ClickUp y aumente sus esfuerzos por crear comunidad