Slack vs. Discord: ¿Qué app para chatear es mejor?

Cuando pensamos en la comunicación en equipo, dos de los nombres que nos vienen a la cabeza son Slack y Discord.

Slack, diseñada originalmente para la comunicación en el lugar de trabajo, ha evolucionado hasta convertirse en una versátil plataforma de colaboración para equipos de todos los tamaños. Discord, que ganó popularidad entre los jugadores, también se ha extendido a comunidades y grupos de interés.

Ahora, aunque ambas son herramientas de comunicación asíncrona que ofrecen funciones de mensajería instantánea, chat de voz y creación de comunidades, se dirigen a públicos y casos de uso diferentes.

En este artículo, compararemos Slack frente a Discord para averiguar cuál es la mejor app para chatear y por qué razones. También echaremos un vistazo a Reddit para ver qué opina el ejército de Reddit sobre Slack frente a Discord.

Empecemos por Slack. 👇

Entendiendo Slack

vía Slack Slack es una plataforma de comunicación basada en la nube diseñada para la colaboración en el lugar de trabajo. Es esencialmente un espacio de trabajo digital donde los equipos pueden comunicarse, compartir archivos y colaborar en proyectos.

Slack sustituye al correo electrónico tradicional y a la mensajería instantánea apps de comunicación en equipo centralizando su comunicación en un solo lugar. Algunas funciones básicas son:

Canales compartidos y privados: Son espacios organizados para temas o proyectos específicos

Son espacios organizados para temas o proyectos específicos Slack Huddles: Realiza llamadas de voz/vídeo instantáneas con tu equipo

Realiza llamadas de voz/vídeo instantáneas con tu equipo Mensajería directa: Envía mensajes en chats individuales o de grupo

Envía mensajes en chats individuales o de grupo Compartir archivos: Comparte y accede fácilmente a archivos de todo tipo con vistas previas del tamaño de un bocado

Comparte y accede fácilmente a archivos de todo tipo con vistas previas del tamaño de un bocado Integraciones: Conecta tu entorno de trabajo de Slack con otras aplicaciones y servicios

Hablemos de ellas en detalle.

Funciones de Slack

1. Canales y Mensajes

vía Slack

Los canales de Slack le permiten crear espacios dedicados a proyectos específicos, departamentos o temas generales. Los canales mantienen las conversaciones centradas y facilitan las búsquedas.

Con Slack, puedes crear canales públicos y privados:

# Canales públicos: Accesibles a todos los miembros de un entorno de trabajo, fomentando la comunicación abierta y el uso compartido de conocimientos

Accesibles a todos los miembros de un entorno de trabajo, fomentando la comunicación abierta y el uso compartido de conocimientos 🔒Canales privados: Canales sólo para invitados para conversaciones delicadas o confidenciales, garantizando la seguridad de la información

Slack también ofrece mensajes directos para conversaciones privadas, lo cual es ideal para discusiones rápidas, uso compartido de información sensible o colaboración uno a uno. Los hilos de Slack funcionan como los hilos de X (Twitter) para ayudar a organizar las conversaciones dentro de los mensajes directos para un mejor enfoque.

2. Reuniones rápidas y sencillas

Vía: Slack

Slack Huddles es una nueva versión del formato tradicional de reunión. Estas llamadas de audio improvisadas están diseñadas para mantener conversaciones rápidas e informales dentro de tu espacio de trabajo.

Huddles es perfecto para esas discusiones improvisadas. Ofrece:

Rapidez y espontaneidad: Inicie una reunión rápida en segundos sin necesidad de invitaciones de calendario o uso compartido de enlaces

Inicie una reunión rápida en segundos sin necesidad de invitaciones de calendario o uso compartido de enlaces Centrarse en el audio: Dar prioridad a una comunicación clara a través del audio, minimizando las distracciones y maximizando la eficiencia

Dar prioridad a una comunicación clara a través del audio, minimizando las distracciones y maximizando la eficiencia Flexibilidad: Pase fácilmente de chatear a audio o vídeo, en función de las necesidades de la conversación

Pase fácilmente de chatear a audio o vídeo, en función de las necesidades de la conversación Integración: Funciona sin problemas dentro del ecosistema de Slack, haciéndolo accesible a todos los miembros del equipo

3. Uso compartido de archivos

vía Slack

Slack facilita el uso compartido y el acceso a todo tipo de archivos, lo que permite colaborar e intercambiar documentos sin problemas. Dispone de funciones de gestión de archivos, como:

Carga y previsualización de archivos: Arrastra y suelta archivos directamente en canales o mensajes directos

Arrastra y suelta archivos directamente en canales o mensajes directos Organización de archivos: Crear carpetas para mantener los archivos organizados

Crear carpetas para mantener los archivos organizados Búsqueda de archivos: Encuentra rápidamente archivos específicos utilizando palabras clave o filtros

Encuentra rápidamente archivos específicos utilizando palabras clave o filtros Integración con almacenamiento en la nube: Conectar con servicios como Google Drive o Dropbox para un acceso sin fisuras

Conectar con servicios como Google Drive o Dropbox para un acceso sin fisuras Historial de versiones de archivos: Realiza un seguimiento de los cambios en los archivos a lo largo del tiempo

4. Integraciones

La versatilidad de Slack se ve reforzada por sus amplias capacidades de integración. Conéctate con herramientas y servicios de terceros con:

Directorio de apps: Descubre y añade apps para diversas funciones, como gestión de proyectos, soporte al cliente y análisis

Descubre y añade apps para diversas funciones, como gestión de proyectos, soporte al cliente y análisis Integraciones personalizadas: Cree integraciones personalizadas utilizando la API de Slack para requisitos exclusivos

Cree integraciones personalizadas utilizando la API de Slack para requisitos exclusivos Automatización del flujo de trabajo: Conéctate con herramientas como Zapier para automatizar tareas y reducir el trabajo manual

Conéctate con herramientas como Zapier para automatizar tareas y reducir el trabajo manual Funcionalidad mejorada: Integre con herramientas esenciales como Google Drive, Trello y Zoom para una colaboración perfecta

Precios de Slack

Gratis Forever

Pro: $8.75/usuario/mes

$8.75/usuario/mes Business+: 15 $/usuario/mes

15 $/usuario/mes Red Enterprise: Precios personalizados

Entendiendo Discord

Vía: Discord Discord está diseñado como una herramienta de comunicación para jugadores, pero también es genial para relajarse con los amigos y crear una comunidad.

Originalmente una plataforma de comunidad diseñada para jugadores, Discord evolucionó hasta convertirse en una plataforma de comunicación versátil para varias comunidades durante la pandemia.

A día de hoy, se ha convertido en una popular alternativa a Slack .

Discord ofrece un espacio donde la gente puede conectarse a través de servidores, hubs virtuales adaptados a intereses, temas o grupos específicos. Ofrece chats de grupo, llamadas de voz, videollamadas, juegos integrados y herramientas, lo que lo hace popular tanto para grupos ocasionales como organizados.

Pero no todo es Slack.

Funciones de Discord

1. Servidores

Vía: Discord

La base de Discord son los servidores, espacios virtuales donde se reúnen comunidades de personas con ideas afines. Estos servidores pueden adaptarse a intereses específicos, juegos o incluso redes profesionales.

Creación de servidores: Los usuarios pueden crear sus propios servidores con nombres, iconos y descripciones personalizados.

Los usuarios pueden crear sus propios servidores con nombres, iconos y descripciones personalizados. Personalización del servidor: Ajusta los ajustes, roles y permisos del servidor para gestionar los miembros y el contenido.

Ajusta los ajustes, roles y permisos del servidor para gestionar los miembros y el contenido. Descubrimiento de servidores: Encuentra y únete a servidores públicos en función de tus intereses mediante la función de descubrimiento de Discord.

Encuentra y únete a servidores públicos en función de tus intereses mediante la función de descubrimiento de Discord. Invitaciones a servidores: Comparte invitaciones con tus amigos para hacer crecer tu comunidad de servidores.

Comparte invitaciones con tus amigos para hacer crecer tu comunidad de servidores. Categorías y canales de servidor: Organiza tu servidor en diferentes secciones y temas.

2. Chat de voz y vídeo

Discord destaca en la comunicación en tiempo real gracias a sus funciones de llamada de voz y comunicación por vídeo de alta calidad y baja latencia.

Sin embargo, una diferencia rápida entre las reuniones rápidas de Slack y las llamadas de Discord es que Discord permite hasta 25 participantes, mientras que Slack restringe a dos participantes con el plan Free.

Otras funciones son:

Canales de voz: Crea canales de voz dedicados para diferentes grupos o actividades

Crea canales de voz dedicados para diferentes grupos o actividades Pantalla compartida: Comparte tu pantalla con otros para jugar o trabajar en colaboración

Comparte tu pantalla con otros para jugar o trabajar en colaboración Pulsar para hablar: Evite el ruido de fondo con la función pulsar para hablar

3. Canales de texto

Vía: Discord

Los canales de texto de Discord permiten la comunicación escrita dentro de los servidores, permitiendo discusiones, anuncios y uso compartido de archivos.

Puedes añadir emojis personalizados, pegatinas, efectos de caja de resonancia, establecer tu propio avatar de marca y un estado personalizado y escribir tu propio perfil para aparecer en el chat a tu manera.

4. Chats de grupo y mensajería directa

Vía: Discord

Más allá de la comunicación basada en servidores, Discord ofrece mensajería directa para conversaciones privadas entre individuos o grupos pequeños.

Chats individuales: Envía mensajes privados a otros usuarios de Discord

Envía mensajes privados a otros usuarios de Discord Mensajes directos de grupo: Crea chats de grupo con varias personas, mira vídeos, juega, escucha música o envía memes de spam

Crea chats de grupo con varias personas, mira vídeos, juega, escucha música o envía memes de spam Chats de voz y vídeo: Inicia llamadas de voz o vídeo dentro de los mensajes directos, entra y sal fácilmente de chats de voz o texto sin tener que llamar o invitar a nadie

Inicia llamadas de voz o vídeo dentro de los mensajes directos, entra y sal fácilmente de chats de voz o texto sin tener que llamar o invitar a nadie Mensajes leídos e indicadores de escritura: Sepa cuándo se leen los mensajes y cuándo están escribiendo los demás

Precios de Discord

Free Forever gratis, para siempre

gratis, para siempre Nitro Básico: 2,99 $/mes

2,99 $/mes Nitro: $9.99/mes

Slack vs. Discord: Comparación de funciones

Vayamos al grano y comparemos Slack frente a Discord. Lo analizaremos todo, desde chatear hasta el uso compartido de archivos, para que puedas decidir qué plataforma se adapta mejor a tus necesidades.

Características Slack Discord Business y organizaciones suelen usar Slack para la comunicación profesional. Discord es popular entre jugadores, aficionados y comunidades para chatear y pasar el rato Opciones de idioma Slack soporta 11 idiomas, cubriendo una buena parte del globo Discord es más inclusivo, con compatibilidad para 29 idiomas Chat y llamadas Slack brilla en la comunicación basada en texto con canales ilimitados y una interfaz limpia. Es ideal para compartir documentos y tener el trabajo terminado Discord es todo voz y vídeo. Puedes chatear con hasta 25 amigos a la vez con una calidad cristalina Historial de mensajes Slack conserva tu historial de chats durante 90 días en el plan gratuito (ampliable) para un almacenamiento más prolongado Discord es generoso con la conservación del historial de mensajes atemporal Discord es generoso con la conservación del historial de mensajes atemporal Discord es generoso con la conservación del historial de mensajes atemporal Slack conserva tu historial de chats durante 90 días en el plan gratuito (ampliable) para un almacenamiento más prolongado Discord es generoso con la conservación del historial de mensajes atemporal Opciones de personalización Slack le permite personalizar su entorno de trabajo con temas cromáticos o incluso crear los suyos propios Discord ofrece un enfoque más sencillo con temas claros, oscuros o que combinan con el sistema Slack le permite personalizar su entorno de trabajo con temas cromáticos o incluso crear los suyos propios Discord ofrece un enfoque más sencillo con temas claros, oscuros o que combinan con el sistema Slack le permite personalizar su entorno de trabajo con temas cromáticos o incluso crear los suyos propios Slack le permite personalizar su entorno de trabajo con temas cromáticos o incluso crear los suyos propios Discord ofrece un enfoque más sencillo con temas claros, oscuros o que combinan con el sistema Tamaño de archivos compartidos Slack permite compartir archivos grandes, de hasta 1 GB, lo que facilita el uso compartido de documentos y archivos multimedia Discord es mejor para compartir rápidamente imágenes y vídeos cortos, con un límite gratuito/a de 8 MB por archivo Tamaño de archivos compartidos Slack permite compartir archivos grandes, de hasta 1 GB, lo que facilita el uso compartido de documentos y archivos multimedia Discord es mejor para compartir rápidamente imágenes y vídeos cortos, con un límite gratuito/a de 8 MB por archivo Videollamadas Slack es gratuito para un máximo de 2 personas en una reunión, mientras que necesitarás un plan de pago para organizar grandes reuniones de vídeo Discord está diseñado para videollamadas en grupo, permitiendo chatear cara a cara hasta a 25 personas a la vez de forma gratuita Discord está diseñado para videollamadas en grupo, permitiendo chatear cara a cara hasta a 25 personas a la vez de forma gratuita Slack es gratuito para un máximo de 2 personas en una reunión, mientras que necesitarás un plan de pago para organizar grandes reuniones de vídeo Discord está diseñado para videollamadas en grupo, permitiendo chatear cara a cara hasta a 25 personas a la vez de forma gratuita Discord está diseñado para videollamadas en grupo, permitiendo chatear cara a cara hasta a 25 personas a la vez de forma gratuita Discord está diseñado para videollamadas en grupo, permitiendo chatear cara a cara hasta a 25 personas a la vez de forma gratuita Límites de almacenamiento El plan gratuito de Slack ofrece 5 GB de almacenamiento, mientras que los planes de pago proporcionan hasta 1 TB de almacenamiento Discord ofrece almacenamiento ilimitado Hilos de conversación Integraciones Slack permite la integración con sólo 10 apps en el plan Free, pero puedes integrarte con apps ilimitadas en la versión de pago Discord se integra con Twitch, Steam y otras. Sin embargo, el número máximo de apps que un servidor puede integrar es de 50 Discord se integra con Twitch, Steam y otras soporte al cliente Slack ofrece un sólido soporte al cliente 24/7 para usuarios de pago Discord confía más en su comunidad para la ayuda, que puede ser acertada o fallida Slack ofrece un sólido soporte al cliente 24/7 para usuarios de pago Discord confía más en su comunidad para la ayuda, que puede ser acertada o fallida Slack ofrece un sólido soporte al cliente 24/7 para usuarios de pago Slack ofrece un sólido soporte al cliente 24/7 para usuarios de pago Discord confía más en su comunidad para la ayuda, que puede ser acertada o fallada

Función #1: Canales

Los canales son los bloques de construcción de Slack y Discord, pero tienen propósitos ligeramente diferentes.

Slack

Slack destaca en la organización de canales. Con opciones públicas y privadas, puedes crear espacios dedicados a equipos específicos, proyectos o discusiones generales.

Este enfoque estructurado mantiene las conversaciones centradas y facilita la búsqueda, por lo que es ideal para lugares de trabajo.

Discord

Discord también cuenta con canales públicos y privados. Su modelo centrado en el servidor ofrece más flexibilidad, lo que resulta perfecto para crear comunidades en línea en torno a intereses compartidos.

Se pueden crear varios canales dentro de un mismo servidor, lo que permite tratar temas y debates diversos.

Ganador: En el primer asalto del cara a cara Slack vs. Discord, ambas herramientas ofrecen opciones públicas y privadas y un enfoque estructurado de la comunicación. Ambas facilitan la organización de conversaciones, la búsqueda de información y la gestión eficaz de proyectos. **Slack empata con Discord

Función #2: Mensajes directos

La mensajería directa es una función básica tanto para Slack como para Discord. Aunque ambas plataformas ofrecen esta función, hay que tener en cuenta algunos matices.

Slack

Slack ofrece sólidas capacidades de mensajería directa, lo que permite a los usuarios participar en conversaciones uno a uno o crear chats de grupo para proyectos o equipos específicos.

Funciones como los hilos de respuesta ayudan a organizar las conversaciones y a centrar los debates.

Discord

Discord también ofrece mensajería directa, que permite a los usuarios conectarse con amigos u otros miembros de sus comunidades. Recientemente ha añadido la esperada función de hilos a la sección de chatear.

Aunque puede que no tenga el mismo nivel de funciones organizativas que Slack, cumple eficazmente su propósito para interacciones casuales y basadas en la comunidad.

🏆Ganador: ¡En esta ronda del desafío Slack vs. Discord, hay empate! Ambas ofrecen sólidas capacidades de mensajería directa, lo que permite conversaciones uno a uno o en grupo. Ambas plataformas sirven eficazmente a este propósito.

Función #3: Uso compartido y gestión de archivos

Compartir archivos es esencial para la colaboración, ya sea por trabajo o por diversión. Veamos cómo se comparan Slack y Discord.

Slack

Slack ofrece un sólido sistema de uso compartido de archivos, lo que lo convierte en la opción preferida para entornos profesionales. Con generosos límites de tamaño de archivo, puedes compartir fácilmente documentos, hojas de cálculo y otros archivos de gran tamaño.

Además, las funciones organizativas de Slack, como la posibilidad de crear carpetas y buscar archivos específicos, mejoran la experiencia general de gestión de archivos.

Discord

Las capacidades de uso compartido de archivos de Discord son más adecuadas para un uso compartido rápido y casual, centrándose principalmente en GIFs, imágenes y archivos multimedia.

Aunque es práctico para compartir memes o capturas de pantalla, carece de la capacidad para manejar documentos más grandes o proyectos de colaboración.

🏆Ganador: En esta ronda, las capacidades superiores de Slack para compartir archivos, incluyendo tamaños de archivo más grandes y una mejor organización, lo convierten en el claro ganador para el trabajo profesional y colaborativo.

Función #4: Buscar

Buscar una conversación que mantuviste hace un mes es como buscar una aguja en un pajar. Una función de búsqueda eficiente es crucial para navegar por la enorme cantidad de información de una plataforma. Veamos cómo se comparan Slack y Discord.

Slack

La función de búsqueda de Slack es una función destacada, que permite a los usuarios encontrar información específica de forma rápida y sencilla. Puedes buscar en Mensajes, archivos y canales utilizando varios filtros y palabras clave.

Discord

La función de búsqueda de Discord es más limitada y se centra principalmente en el texto de los mensajes y canales. Aunque puede ser útil para encontrar conversaciones específicas, carece de la profundidad y precisión de las capacidades de búsqueda de Slack.

🏆Ganador: En la comparación Slack vs. Discord en cuanto a capacidades de búsqueda, la función de búsqueda superior de Slack, con su capacidad de buscar a través de múltiples tipos de contenido y aplicar filtros, lo convierte en el claro ganador.

Función #5: Integraciones

Las integraciones son clave para maximizar la utilidad de una plataforma. Comparemos Slack y Discord en este aspecto.

Slack Integraciones de Slack con herramientas populares de empresa y productividad. Desde software de gestión de proyectos hasta almacenamiento en la nube, Slack puede conectarse sin problemas con numerosas aplicaciones, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo y agilizando los procesos para los usuarios de Slack.

Esta versatilidad convierte a Slack en la opción preferida de empresas y organizaciones.

Discord

Mientras que Integraciones de Discord discord se centra principalmente en comunidades de jugadores y plataformas de streaming. Esto se alinea con su base de usuarios y proporciona valiosas integraciones para jugadores y creadores de contenido.

Sin embargo, cuando se trata de herramientas de productividad y Business, Slack supera claramente a Discord.

🏆Ganador: Las amplias capacidades de integración de Slack lo convierten en el claro ganador en esta categoría. Su capacidad de conexión con un amplio intervalo de herramientas de negocios y productividad aumenta significativamente su valor para los usuarios profesionales.

Característica #6: Gamificación y experiencia del usuario

Una distinción fundamental entre Slack y Discord radica en su público objetivo y sus correspondientes conjuntos de funciones.

Slack

Slack está diseñado para corporaciones y equipos profesionales. Se centra más en la eficiencia y la colaboración que en el entretenimiento.

Aunque ofrece algunos elementos básicos de gamificación, como reacciones y emojis, su objetivo principal es facilitar la comunicación y la participación en un contexto de trabajo.

Discord

Discord, con sus raíces en la comunidad de jugadores, da prioridad a las funciones que mejoran la interacción social y la diversión. Esto es evidente en su:

Vatares y perfiles personalizables: Los usuarios pueden personalizar su identidad en línea con diversas opciones

Los usuarios pueden personalizar su identidad en línea con diversas opciones **Los niveles de pago ofrecen funciones adicionales como emojis personalizados, avatares animados y límites de carga más altos, lo que añade un nivel de exclusividad

Nivelación del servidor: Los servidores pueden subir de nivel en función de la actividad de los usuarios, creando un sentido de comunidad y progreso

Los servidores pueden subir de nivel en función de la actividad de los usuarios, creando un sentido de comunidad y progreso Recompensas dentro de la aplicación: Los usuarios pueden ganar recompensas o insignias por acciones específicas, fomentando el compromiso

🏆Ganador: El último asalto en el debate Discord vs. Slack y su Discord for the win. Discord hace hincapié en la gamificación y la creación de comunidades. Slack, aunque ofrece herramientas de colaboración esenciales, adopta un enfoque más serio y profesional.

Slack vs. Discord en Reddit

Hemos comparado Slack y Discord función por función, pero ¿qué opinan los usuarios reales?

Hemos buscado Slack vs. Discord en Reddit para ver la opinión de la comunidad online sobre estas dos populares plataformas. Encontramos un comentario que lo resume perfectamente:

estos dos productos están dirigidos a dos grupos de personas muy diferentes, tanto es así que sus interfaces lo reflejan y por eso es como comparar manzanas con naranjas en un huerto frutal

discord es genial para los jugadores, hay prácticamente cero en la integración de clase y plugins, por lo que los bots personalizados compensar esa pérdida de la función de chatear. IMO Discord sobresale en los chats de voz, he tenido mucho mejores experiencias de voz llamando a alguien en Discord en comparación con Slack. Sin embargo, Discord tiene un montón de funciones enlazadas directamente con los juegos, como estados de actividad personalizados, invitaciones a partidas personalizadas, etc._

Slack es más adecuado para las empresas del entorno startup. No es especialmente para individuos, sino para equipos que desean un entorno más organizado que integre otros programas relacionados con el trabajo como Drive y Outlook.

sinceramente, no se pueden comparar los dos sin tener en cuenta para quién están pensados"

Reunión ClickUp-La Mejor Alternativa a Slack vs. Discord

Slack y Discord están muy bien para chatear, pero ¿qué pasa cuando se necesita realmente hacer las cosas? Hacer malabares con múltiples herramientas de comunicación, gestión de proyectos y gestión de tareas puede acabar con tu productividad.

ClickUp es una potente plataforma que va más allá de la simple comunicación. Combina los mejores aspectos de la gestión de proyectos, la gestión de tareas y la comunicación en un único espacio de trabajo unificado.

Exploremos cómo ClickUp puede revolucionar su forma de trabajar.

El One-Up #1 de ClickUp: chatear y colaborar

Utilice la vista de chat de ClickUp para colaborar con su equipo en tiempo real Vista de chat de ClickUp está diseñado para ser un hub central para comunicación entre equipos y colaboración. A diferencia de las herramientas de chatear independientes, ClickUp ofrece varios plantillas de planes de comunicación y se integra perfectamente con su flujo de trabajo actual, proporcionando un enfoque más holístico de la productividad.

Funciones clave de la vista de chatear de ClickUp

**Colaboración en tiempo real : Participa en la mensajería instantánea, comparte actualizaciones y colabora sin esfuerzo

Participa en la mensajería instantánea, comparte actualizaciones y colabora sin esfuerzo Integración de tareas: Asigna fácilmente elementos de acción dentro de los chats, garantizando que las tareas no se queden en el tintero

Asigna fácilmente elementos de acción dentro de los chats, garantizando que las tareas no se queden en el tintero Formato enriquecido: Personaliza tus mensajes con varias opciones de formato para una comunicación clara

Personaliza tus mensajes con varias opciones de formato para una comunicación clara Organización: Crea canales de chat para diferentes equipos o proyectos, manteniendo las conversaciones enfocadas

Crea canales de chat para diferentes equipos o proyectos, manteniendo las conversaciones enfocadas Plataforma centralizada: Evite hacer malabares con varias herramientas gestionando toda su comunicación y trabajo en ClickUp

ClickUp's One-Up #2: Mensajes de vídeo, reimaginados

ClickUp's Clips te permite grabar vídeos y compartirlos con tus compañeros al instante Clips de ClickUp ofrece un enfoque único de la comunicación y la colaboración, que va más allá de las soluciones tradicionales software de grabación de pantalla . Al integrarse a la perfección en el ecosistema de ClickUp, Clips proporciona una potente forma de compartir ideas, recabar opiniones y agilizar los flujos de trabajo.

Funciones clave de ClickUp Clips

Uso compartido instantáneo: Captura y comparte rápidamente tu pantalla, eliminando la necesidad de largas cadenas de correo electrónico o explicaciones confusas

Captura y comparte rápidamente tu pantalla, eliminando la necesidad de largas cadenas de correo electrónico o explicaciones confusas Transcripción mediante IA: Convierte automáticamente clips de vídeo en texto con la ayuda deClickUp AIfacilitando la búsqueda de información específica

Convierte automáticamente clips de vídeo en texto con la ayuda deClickUp AIfacilitando la búsqueda de información específica Comentarios colaborativos: Deje comentarios directamente en el vídeo, fomentando una comunicación eficaz y el uso compartido de ideas

Deje comentarios directamente en el vídeo, fomentando una comunicación eficaz y el uso compartido de ideas Integración de tareas: Convierte sin problemas los clips en tareas prácticas, asegurando que las ideas se convierten en resultados

Convierte sin problemas los clips en tareas prácticas, asegurando que las ideas se convierten en resultados Gestión centralizada: Mantenga todos sus clips organizados en un solo lugar con la funciónHub de clips ### ClickUp's One-Up #3: Convierte comentarios en acciones

Convierta fácilmente los comentarios en tareas procesables con los comentarios asignados de ClickUp Asignar comentarios de ClickUp transforman las conversaciones informales en tareas viables. Al asignar comentarios específicos, los equipos pueden asegurarse de que ninguna tarea o solicitud se quede en el tintero. Este enfoque centralizado de la gestión de comentarios fomenta la responsabilidad y la eficacia.

Beneficios clave de Asignar comentarios

**Asignación de comentarios a miembros específicos del equipo para una propiedad clara

Mejora de la organización: Realice un seguimiento de todos los comentarios asignados en una ubicación centralizada

Realice un seguimiento de todos los comentarios asignados en una ubicación centralizada Mejora de la productividad: Convierte los comentarios en tareas viables para impulsar un proyecto

Convierte los comentarios en tareas viables para impulsar un proyecto Reducción del agobio: Evite perderse en un mar de comentarios priorizándolos y gestionándolos eficazmente

ClickUp's One-Up #4: Colaboración visual con Pizarras

Las Pizarras de ClickUp permiten a los equipos pensar de forma creativa y colaborar eficazmente en un mismo lugar Pizarras de ClickUp ofrecen un lienzo dinámico para que los equipos ideen, colaboren y ejecuten. Combina colaboración en tiempo real, gestión de tareas y herramientas creativas.

Las Pizarras de ClickUp transforman las sesiones de brainstorming en planes viables.

Funciones clave de las Pizarras ClickUp

Colaboración en tiempo real: Colabore sin problemas con los miembros de su equipo, independientemente de su ubicación

Colabore sin problemas con los miembros de su equipo, independientemente de su ubicación Integración de tareas: Convierte las ideas en tareas viables para impulsar el proyecto

Convierte las ideas en tareas viables para impulsar el proyecto Herramientas versátiles: Utiliza un intervalo de herramientas para dar vida a tus ideas, desde el dibujo a mano alzada hasta la creación de figuras

Utiliza un intervalo de herramientas para dar vida a tus ideas, desde el dibujo a mano alzada hasta la creación de figuras Organización visual: Conecte ideas y cree representaciones visuales de flujos de trabajo y procesos

Función adicional

Sepa quién está trabajando en el documento en cualquier momento con la Detección de Colaboración de ClickUp Colaboración en vivo de ClickUp de ClickUp mejora el trabajo simultáneo al proporcionar información sobre las actividades del equipo en el momento en que se producen. Muestra cuándo los compañeros de equipo están viendo o editando tareas, ClickUp permite un entorno de trabajo más conectado y eficiente.

Beneficios clave de la colaboración en tiempo real

Conocimiento en tiempo real: Sepa cuándo los miembros de su equipo están trabajando activamente en las mismas tareas

Sepa cuándo los miembros de su equipo están trabajando activamente en las mismas tareas Mejora de la coordinación: Coordine esfuerzos sin problemas con actualizaciones en tiempo real

Coordine esfuerzos sin problemas con actualizaciones en tiempo real Mejora de la comunicación: Reduzca las idas y venidas viendo quién está trabajando en qué

Con la Detección de Colaboración, ClickUp permite a los equipos trabajar juntos de forma más eficaz y eficiente.

Si desea una comparación más detallada, función por función, consulte nuestra exhaustiva comparación entre ClickUp y Slack .

Una simple aplicación para chatear no es suficiente para tener tu trabajo terminado

Slack y Discord han revolucionado sin duda la forma en que nos comunicamos, cada una atendiendo a necesidades y públicos específicos.

Slack, centrada en la productividad y la organización, destaca en ajustes profesionales. Discord, por su parte, prospera en entornos comunitarios, ofreciendo sólidas capacidades de voz y vídeo.

Sin embargo, la naturaleza cambiante del trabajo exige algo más que herramientas de comunicación. Plataformas como ClickUp ofrecen una solución integral que combina los mejores aspectos del chat, la gestión de proyectos y la colaboración.

Funciones como ClickUp Chat, Clips, Comentarios asignados y Pizarras proporcionan un enfoque más holístico del trabajo en equipo, superando los límites de las plataformas de chat tradicionales. Consigue ClickUp para tu equipo ¡hoy mismo!