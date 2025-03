Antes de los mensajes instantáneos, las llamadas de Zoom y los paneles digitales, las semillas de la gestión de proyectos virtual se plantaron durante el Proyecto Apolo de la NASA.

Ingenieros y científicos repartidos por distintas ubicaciones se coordinaban con astronautas en el espacio, sin el lujo de la tecnología moderna. Si pudieron alunizar con sistemas de comunicación primitivos, imagínate lo que puedes hacer con las herramientas actuales

Las oportunidades son infinitas. Si eres un gestor de proyectos virtual y quieres mejorar tus procesos o estás planeando pasar de la configuración tradicional a la gestión de proyectos virtual, este artículo es para ti.

Compartiremos estrategias prácticas para gestionar un equipo virtual con eficacia, herramientas esenciales de gestión de proyectos virtuales que debes tener en tu pila tecnológica y formas de afrontar retos críticos.

Resumen en 60 segundos

Cómo dominar la gestión de proyectos virtuales para equipos remotos:

Define metas y desglosa el trabajo: Establece objetivos claros y divide los proyectos virtuales en tareas manejables

Establece objetivos claros y divide los proyectos virtuales en tareas manejables Elige la pila tecnológica adecuada: Utiliza una mezcla de herramientas para la comunicación (ClickUp Chat, Slack, Zoom), para compartir archivos (Dropbox), para el control de tiempo (Toggl), o consigue todo lo que necesitas en una sola plataforma para la gestión de proyectos con ClickUp

Utiliza una mezcla de herramientas para la comunicación (ClickUp Chat, Slack, Zoom), para compartir archivos (Dropbox), para el control de tiempo (Toggl), o consigue todo lo que necesitas en una sola plataforma para la gestión de proyectos con ClickUp Establezca pautas de comunicación: Programe reuniones periódicas, establezca tiempos de respuesta en diferentes canales y adopte la comunicación asincrónica con las herramientas de gestión de proyectos

Programe reuniones periódicas, establezca tiempos de respuesta en diferentes canales y adopte la comunicación asincrónica con las herramientas de gestión de proyectos Cree un entorno de colaboración: Utilice ClickUp para asignar tareas, establecer plazos y mantener a todos en la misma página. Tableros Kanban, vistas Lista y documentos ayudan a visualizar los proyectos y fomentar el trabajo en equipo

Utilice ClickUp para asignar tareas, establecer plazos y mantener a todos en la misma página. Tableros Kanban, vistas Lista y documentos ayudan a visualizar los proyectos y fomentar el trabajo en equipo Ayude a su equipo virtual de proyectos a trabajar de forma más inteligente: Libere tiempo para tareas creativas automatizando procesos repetitivos con las Automatizaciones de ClickUp

Libere tiempo para tareas creativas automatizando procesos repetitivos con las Automatizaciones de ClickUp Priorice la salud mental: Promueva el equilibrio entre el trabajo y la vida personal con límites claros y recursos de salud mental

Promueva el equilibrio entre el trabajo y la vida personal con límites claros y recursos de salud mental Seguimiento del progreso y revisión del rendimiento: Utilice herramientas como los gráficos de Gantt o los tableros Kanban para visualizar el progreso

Utilice herramientas como los gráficos de Gantt o los tableros Kanban para visualizar el progreso Fomentar una cultura de equipo positiva: Reconocer los logros, celebrar los hitos y organizar actividades virtuales de creación de equipos para aumentar la moral y la conexión

¿Qué es la gestión de proyectos virtual?

La gestión de proyectos virtuales es el proceso de dirigir un proyecto en el que el equipo trabaja a distancia y utiliza herramientas digitales para colaborar, comunicarse y hacer un seguimiento del progreso.

¿Por qué es importante la gestión virtual de proyectos?

La gestión de proyectos virtual le ayuda a ir más allá de los confines de los espacios de oficina tradicionales. Permite crear equipos híbridos o remotos y gestionar proyectos sin esfuerzo a pesar de no estar bajo el mismo techo.

Pasarse a la gestión de proyectos virtual también le permitirá preocuparse por el bienestar de su equipo. Una encuesta de McKinsey revela que, cuando se les da la oportunidad, 87% de los estadounidenses **eligen trabajar con una configuración flexible

Con el trabajo virtual, su equipo puede seguir siendo productivo sin dejar de pasar tiempo de calidad con sus familias.

Diferencias clave con respecto a la gestión de proyectos tradicional

A continuación le explicamos en qué se diferencia la gestión de proyectos virtual de la gestión de proyectos convencional:

Factores Gestión de proyectos virtual Gestión de proyectos tradicional Gestión de proyectos tradicional Gestión de proyectos virtual Ubicación del equipo Los equipos están geográficamente dispersos, trabajando a distancia Los equipos están en la misma oficina o ubicación Comunicación Comunicación Se basa en herramientas virtuales de gestión de proyectos Principalmente reuniones en persona o llamadas telefónicas Horario Horarios Horarios y ubicaciones flexibles, a menudo en zonas horarias diferentes Horarios de trabajo fijos y obligación de asistir a la oficina Colaboración Colaboración en línea Colaboración Plataformas de colaboración online para trabajar en equipo en tiempo real Colaboración cara a cara en espacios de oficina Eficiencia de costes Puede reducir los costes relacionados con los viajes y el espacio de oficina Costes más elevados debido al alquiler de espacio físico de oficina, los costes de viaje y las reuniones en persona Colaboración en línea para el trabajo en equipo en tiempo real Colaboración cara a cara en espacios de oficina Colaboración en línea para el trabajo en equipo en tiempo real

👀 ¿Lo sabía? Una encuesta de remote.co muestra que 63% de respondents buscarían "absolutamente" un nuevo empleo si no pudieran seguir trabajando a distancia.

Ventajas de la gestión virtual de proyectos

Repasemos las ventajas de la gestión de proyectos virtual o a distancia:

🌍 Acceso a una reserva de talento internacional

La gestión de proyectos virtual rompe las barreras geográficas para que puedas contratar a los mejores talentos independientemente de su ubicación y mejorar la calidad del trabajo.

🏁 Mayor autonomía

Sin desplazamientos y con más control sobre su tiempo, los empleados remotos disfrutan de flexibilidad. La autonomía aumenta la motivación y la productividad y mantiene a su equipo comprometido. De hecho, según la encuesta de McKinsey, 83% de los empleados estadounidenses afirman que pueden trabajar de forma más eficaz y productiva, lo que constituye una de las principales ventajas del trabajo teletrabajo.

💸 Ahorro de costes (tanto para la empresa como para los empleados)

Las empresas pueden ahorrar en gastos generales como espacio de oficina, servicios públicos e infraestructura física. Sus empleados también se benefician, ya que pueden evitar el traslado, eliminar los costes de los desplazamientos diarios y ahorrar tiempo.

🔍 Establecer sistemas transparentes de gestión de tareas

Las actualizaciones en tiempo real, la asignación de tareas y los cronogramas de los proyectos permiten identificar rápidamente los cuellos de botella antes de que se conviertan en problemas mayores.

Dado que las tareas y los resultados asignados están documentados y son fácilmente accesibles para su revisión (a través de sistemas virtuales de gestión de proyectos), la gestión de tareas es más sencilla herramientas de gestión de proyectos) los gestores de proyectos pueden evaluar el rendimiento de los miembros del equipo con mayor claridad y transparencia.

Implantación de la gestión virtual de proyectos

Desglosemos los aspectos esenciales de la gestión de equipos y proyectos virtuales. Lo cubriremos todo, desde el ajuste de metas claras hasta el aprovechamiento de potentes herramientas para mantener a su equipo conectado y productivo.

1. Definir metas y objetivos

El primer paso consiste en definir claramente los objetivos del proyecto, los entregables específicos y los resultados esperados. Debe asegurarse de que todos los miembros del equipo comprenden la finalidad y la visión del proyecto.

💡Consejo profesional: Intente Plantilla de Metas SMART de ClickUp ¡para organizar tus metas y estar un paso más cerca de lograr las cosas que has imaginado!

Una vez que haya ajustado los objetivos, divida el proyecto en fases/milestones manejables (o sprints si utiliza la metodología Agile).

Asigna tareas a los miembros del equipo, establece prioridades entre las tareas cruciales y fija plazos para seguir el progreso del proyecto y evitar retrasos fácilmente. Herramienta de gestión de proyectos de ClickUp sería una herramienta excelente para su equipo virtual.

Permite crear listas de tareas, establecer prioridades, asignar miembros del equipo y realizar un seguimiento visual del progreso. También puedes definir plazos, propietarios y dependencias específicas para cada tarea y mantener organizado tu flujo de trabajo.

Marque las tareas como Urgentes, Altas, Normales o Bajas con las Prioridades de Tareas de ClickUp

2. Elija bien su pila tecnológica

Todo el sistema virtual de gestión de proyectos se basa en herramientas digitales.

He aquí algunas herramientas esenciales de gestión de proyectos virtuales que debe tener en su pila tecnológica:

Gestión de proyectos : Herramientas de teletrabajo como ClickUp, Monday.com y Jira ofrecen un sólido sistema de seguimiento de tareas, colaboración y gestión de recursos

: Herramientas de teletrabajo como ClickUp, Monday.com y Jira ofrecen un sólido sistema de seguimiento de tareas, colaboración y gestión de recursos Comunicación : Utiliza Slack o Microsoft Teams para mensajería en tiempo real. Crea canales para temas, equipos o fases de proyecto específicos para organizar los debates. Zoom o Google Meet resultan útiles para reuniones por vídeo

: Utiliza Slack o Microsoft Teams para mensajería en tiempo real. Crea canales para temas, equipos o fases de proyecto específicos para organizar los debates. Zoom o Google Meet resultan útiles para reuniones por vídeo Uso compartido de archivos : Utiliza soluciones de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox o OneDrive para almacenar y compartir documentos de forma segura

: Utiliza soluciones de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox o OneDrive para almacenar y compartir documentos de forma segura Control de tiempo: Toggl o Harvest son excelentes herramientas para el seguimiento del tiempo dedicado a las tareas. Ayudan a los gestores de proyectos virtuales a mantener los proyectos dentro del presupuesto, identificar los obstáculos y comprender cómo distribuyen su tiempo los miembros de equipos remotos

Sin embargo, cambiar de una aplicación a otra puede resultar tedioso. La solución más sencilla es utilizar un software de teletrabajo como ClickUp. Gracias a sus sólidas integraciones, puedes gestionar toda tu pila tecnológica desde un solo lugar.

Por ejemplo, ClickUp se integra con Slack y MS Teams; alternativamente, puede utilizar las herramientas de comunicación nativas de ClickUp, como por ejemplo Chat de ClickUp y ClickUp Clips, que incorporan la comunicación por vídeo y texto a su sistema de gestión de proyectos (en breve entraremos también en los detalles).

Puedes integrar ClickUp con Zoom, Toggl, Harvest, EvenHour, Google Drive y Dropbox.

Integre ClickUp con las herramientas existentes en su pila tecnológica

3. Establecer directrices de comunicación

Una comunicación clara es clave para la gestión de proyectos virtuales.

He aquí cómo estructurarla:

Programe reuniones periódicas (por ejemplo, puestas al día diarias para actualizaciones rápidas o revisiones semanales para hacer un seguimiento del progreso). Los gestores de proyectos pueden utilizarplantillas de agenda de reuniones para mantener las reuniones centradas y productivas

(por ejemplo, puestas al día diarias para actualizaciones rápidas o revisiones semanales para hacer un seguimiento del progreso). Los gestores de proyectos pueden utilizarplantillas de agenda de reuniones para mantener las reuniones centradas y productivas Por ejemplo, Slack podría tener un plazo de respuesta de una hora, mientras que el correo electrónico podría ser de 24 horas

Definir cuándo utilizar herramientas específicas (por ejemplo, ClickUp Chat/Slack para actualizaciones rápidas, correo electrónico para comunicación formal y Zoom para discusiones en profundidad)

Al gestionar un equipo distribuido, hay que tener en cuenta las diferencias de zona horaria.

Intente programar reuniones durante horas que coincidan para equipos en zonas horarias diferentes. Herramientas como World Time Buddy pueden ayudarte a encontrar horas de trabajo comunes.

Para mantener un flujo de trabajo fluido en equipos remotos o virtuales, sincronice la comunicación. Utiliza herramientas de gestión de proyectos para compartir actualizaciones, comentarios e informes de progreso que no requieren una respuesta en tiempo real.

Chat ClickUp

En ClickUp, el trabajo y el chat ya no están separados. ClickUp Chat une ambos y agiliza la comunicación de su equipo virtual. ClickUp Chat lo ofrece todo: desde mensajes de texto rápidos hasta anuncios para toda la empresa.

Mantenga todo su trabajo y conversaciones en un solo lugar con ClickUp Chat

Puede conectar tareas (a internet) directamente a los Mensajes para asegurarse de que cada conversación tiene contexto. Con FollowUps, puede convertir instantáneamente los comentarios en tareas y tomar medidas más rápidamente.

ClickUp Clips

Más allá de la comunicación en tiempo real, puede defender trabajo asíncrono con Clips de ClickUp y comentarios de tareas.

Por ejemplo, ClickUp Clips te permite grabar tu pantalla y comunicar tu mensaje de forma clara sin necesidad de saltar a las llamadas.

Envíe grabaciones de pantalla instantáneas con notas de audio mediante ClickUp Clips y elimine las reuniones innecesarias

Si tiene que compartir/solicitar comentarios o tiene una consulta sobre una tarea, puede etiquetar a un compañero de equipo mediante los comentarios de tareas de ClickUp, y éste recibirá una notificación.

Comuníquese con sus compañeros de equipo a través de los comentarios asignados en ClickUp

Desde flujos de trabajo personalizables y múltiples canales de comunicación hasta listas para usar plantillas de gestión de proyectos múltiples beneficios hacen que ClickUp sea único .

ClickUp ha ayudado a nuestro equipo a comunicarse en un equipo remoto en diferentes zonas horarias y a saber lo que está pasando en el proyecto sin tener que celebrar reuniones innecesarias o pedir información a la gente por correo electrónico o Slack

Danielle Bush, Gestora de proyectos, EDforTech

4. Crear un entorno de colaboración

La colaboración es mucho más fácil cuando los compañeros trabajan bajo el mismo techo, y éste es uno de los mayores retos del trabajo a distancia.

Claro que la comodidad de pedir ayuda a un compañero sentado a tu lado puede ser incomparable, pero con las herramientas adecuadas en tu kit de herramientas, puedes recrear una experiencia similar y colaborar en tiempo real.

A continuación te explicamos cómo puedes fomentar el trabajo en equipo en ajustes remotos:

Utiliza herramientas de gestión de proyectos para asignar tareas, fijar plazos y mantener a todo el mundo en la misma página respecto a qué se está trabajando y quién es responsable de qué Incorpore a su flujo de trabajo herramientas que permitan a los equipos colaborar en proyectos en tiempo real Anime a los empleados a compartir sus opiniones y a tomar medidas para resolver los problemas a los que se enfrentan

Si utiliza La plataforma de teletrabajo de ClickUp tendrás acceso a un intervalo de herramientas de colaboración. A continuación le explicamos cómo sacar el máximo partido a este software:

Organizar tareas en un formato sencillo y lineal con la vista Lista de ClickUp y gestionar las prioridades de las tareas con filtros y Campos personalizados

Visualizar proyectos con un Tablero estilo Kanban utilizando Vista Tablero de ClickUp . Arrastre y suelte tareas entre fases para supervisar el progreso en tiempo real

Manténgase al tanto de los plazos viendo las tareas en un calendario con Vista del Calendario de ClickUp y deje espacio para ajustes rápidos

Capture los detalles de las tareas a través de formularios personalizables mediante Vista de formularios de ClickUp . Recopile los comentarios de los trabajadores remotos y convierta automáticamente los envíos en tareas

Cree formularios dinámicos con lógica condicional usando la Vista de Formularios de ClickUp

Consolide las métricas clave y los datos del proyecto en informes personalizables y visuales con Paneles de ClickUp para supervisar el rendimiento y realizar un seguimiento del progreso del proyecto en tiempo real

Cree informes de progreso de proyectos fáciles de entender con los cuadros de mando de ClickUp

Cree, edite y colabore en documentos directamente con Documentos de ClickUp (ideal para notas de reuniones, planes de proyectos o bases de conocimientos que permanecen enlazadas a sus tareas y flujos de trabajo)

Trabaje con sus compañeros de equipo remotos en tiempo real con ClickUp Docs

Realice lluvias de ideas, correlacione ideas y colabore visualmente con los miembros de su equipo virtual en tiempo real en Pizarras ClickUp un lienzo interactivo virtual

5. Ayude a su equipo a trabajar de forma más inteligente

En la gestión de proyectos virtuales, las interacciones cara a cara suelen ser mínimas. Largas horas de tareas extenuantes y tediosas pueden hacer que el trabajo parezca una tarea más que algo con lo que disfrute su equipo. Con herramientas para acelerar el trabajo, los miembros del equipo pueden conservar su creatividad sin sentirse agotados.

Libere el horario de su equipo para centrarse en el trabajo de alto valor, creativo o estratégico, y deje que las tareas mundanas funcionen con el piloto automático.

Eduque y forme a su equipo sobre las últimas herramientas de IA y anímeles a aplicarlas (siguiendo las directrices internas) en su flujo de trabajo diario. Por ejemplo, en ClickUp, puede obtener ayuda del asistente nativo de IA de la herramienta, Cerebro ClickUp . Utiliza Brain para:

Hacer preguntas sobre tareas, documentos y personas dentro de su entorno de trabajo

Obtener actualizaciones automáticas de los proyectos e informes de estado

Mensajes con el tono deseado, resúmenes de textos extensos y edición de documentos para corregir errores ortográficos

Transcriba a texto las notas de voz de los Clips de ClickUp

Describa su tarea en inglés sencillo y cree automatizaciones de flujo de trabajo al instante para cualquier espacio, carpeta o lista

Genere resúmenes de tareas y cree contenido contextual con ClickUp Brain

Con Automatizaciones ClickUp puede desencadenar acciones específicas basadas en condiciones preestablecidas. Desde cambiar el estado/la persona asignada/prioridad de una tarea hasta responder a los correos electrónicos de los clientes, puede automatizar múltiples tareas repetitivas y ahorrar tiempo.

Buenas prácticas para la gestión de proyectos virtuales

La gestión de proyectos de forma virtual requiere una clara comunicación en equipo la comunicación con el equipo, el seguimiento coherente y el compromiso del equipo. Veamos algunas buenas prácticas para que la gestión de proyectos a distancia sea un éxito:

1. Asigne roles y responsabilidades

Asegúrate de que todo el mundo sabe exactamente de qué es responsable.

Utiliza una herramienta como la Matriz RACI (Responsable, Contable, Consultado e Informado) para cada tarea. Asegúrese de que cada persona comprende sus tareas, plazos y expectativas para que el proyecto avance sin contratiempos.

2. Seguimiento del progreso y revisión del rendimiento

Para hacer un seguimiento visual de los hitos y las dependencias de las tareas, utilice herramientas como los gráficos de Gantt, los tableros Kanban o los paneles de progreso del proyecto.

Las revisiones periódicas (semanales o mensuales) alinean al equipo y permiten abordar los obstáculos con antelación. Un seguimiento eficaz del progreso permite ajustar el calendario o los recursos y mantener los plazos.

3. Mantener la motivación y el compromiso

Reconozca los pequeños y grandes logros de su equipo virtual y celebre los hitos para levantar la moral.

Incorpora actividades de creación de equipos virtuales, como juegos en línea u horas felices virtuales, para reforzar las conexiones, combatir el aislamiento y recrear hasta cierto punto la diversión de las conversaciones en el water cooler.

También puede planificar retiros fuera de la empresa o eventos de creación de equipos (virtuales o presenciales) para fortalecer las relaciones y reforzar la cultura de equipo.

Estrategias para superar los retos de la gestión virtual

Aunque los trabajos virtuales tienen muchas ventajas tanto para el empresario como para el empleado, también hay que tener en cuenta los inconvenientes. Según la investigación de Gallup, exclusivamente empleados remotos se sienten menos conectados con la misión o el propósito de su organización.

Si su equipo se siente desvinculado, puede bajar la moral del equipo, reducir la productividad y afectar a la satisfacción en el trabajo. Es la peor pesadilla de un directivo.

He aquí algunos retos comunes de la gestión virtual que debe conocer y algunas estrategias prácticas para mitigarlos.

Desafío 1: Incorporación y formación

En las configuraciones virtuales, los nuevos empleados se pierden las interacciones en persona que les ayudan a comprender la cultura de la empresa y los procesos internos. Como resultado, la incorporación a distancia resulta impersonal e incluso puede provocar lagunas en los conocimientos.

✅ Solución:

Crear un plan de incorporación estructurado: Desarrollar un proceso de incorporación claro, paso a paso, con una serie de módulos de formación/pasos virtuales que presenten a los nuevos empleados los valores, la cultura, las herramientas y los flujos de trabajo de la empresa

Desarrollar un proceso de incorporación claro, paso a paso, con una serie de módulos de formación/pasos virtuales que presenten a los nuevos empleados los valores, la cultura, las herramientas y los flujos de trabajo de la empresa Establezca un sistema de compañeros: Empareje a los nuevos empleados con un miembro del equipo con experiencia que pueda actuar como mentor, responder a consultas y proporcionar apoyo emocional. Con este sistema, puede salvar la distancia física y crear un sentimiento de conexión dentro del equipo

Empareje a los nuevos empleados con un miembro del equipo con experiencia que pueda actuar como mentor, responder a consultas y proporcionar apoyo emocional. Con este sistema, puede salvar la distancia física y crear un sentimiento de conexión dentro del equipo **Invierta tiempo en la grabación previa de vídeos y en la creación de una base de conocimientos con preguntas frecuentes y flujos de trabajo habituales. Estos recursos permitirán que los nuevos empleados se autoayuden cuando necesiten aclaraciones sobre los procesos

**Programar reuniones periódicas con los nuevos empleados durante sus primeras semanas para asegurarse de que no se sienten perdidos. Estas revisiones pueden ser en forma de reuniones 1:1, sesiones de retroalimentación, o reuniones virtuales de todo el equipo, donde los nuevos empleados pueden hacer preguntas y recibir orientación

Reto 2: Seguimiento de la productividad sin microgestión

Es difícil medir la productividad cuando los empleados trabajan a distancia. Como gestor de proyectos virtual, es posible que esté microgestionando a su equipo (por ejemplo, comprobando el progreso de las tareas con demasiada frecuencia) sin ni siquiera darse cuenta.

La microgestión puede dar lugar a frustración, obstaculizar la autonomía de los empleados y hacerles sentir que no confías en ellos.

✅ Solución:

**En lugar de centrarse en el número de horas que trabajan los empleados, haga hincapié en los resultados tangibles, es decir, en los resultados del proyecto

Utilice software de gestión de proyectos: Utilice una herramienta de gestión de proyectos virtual y completa como ClickUp para mantener a su equipo organizado sin necesidad de revisiones constantes.

Utilice una herramienta de gestión de proyectos virtual y completa como ClickUp para mantener a su equipo organizado sin necesidad de revisiones constantes. Proporcione autonomía con reuniones periódicas: Programe reuniones semanales o quincenales para revisar el progreso, responder a preguntas y proporcionar comentarios. Durante estasreuniones virtualescéntrate en la colaboración y la resolución de problemas, no en la microgestión

💡Consejo profesional: Establezca metas utilizando marcos como los OKR (Objetivos y Resultados Clave) o los KPI (Indicadores Clave de Rendimiento) para vincular las contribuciones individuales a un resultado mayor y hacer un seguimiento eficaz de la productividad.

Desafío 3: El agotamiento de los empleados

A pesar de ofrecer flexibilidad, el teletrabajo a menudo difumina los límites entre el trabajo y la vida personal. Las largas jornadas de trabajo pueden resultar estresantes y los empleados pueden tener dificultades para "desconectar" al final del día, lo que les lleva al agotamiento.

✅ Solución:

**Promover la importancia de establecer límites claros entre el trabajo y el tiempo personal. Anime a los empleados a utilizar métodos de bloqueo de tiempo para programar sus horas de trabajo y proteger su tiempo personal.

Programas de bienestar o jornadas de salud mental: Dé prioridad a la salud mental ofreciendo programas de bienestar, recursos de salud mental, servicios de asesoramiento en línea y jornadas de salud mental. Cree un entorno abierto en el que los empleados se sientan cómodos hablando de sus problemas

Dé prioridad a la salud mental ofreciendo programas de bienestar, recursos de salud mental, servicios de asesoramiento en línea y jornadas de salud mental. Cree un entorno abierto en el que los empleados se sientan cómodos hablando de sus problemas **Como líder, sus acciones marcan la pauta del equipo. Si usted suele trabajar hasta tarde o enviar correos electrónicos fuera del horario laboral, es posible que sus empleados se sientan obligados a hacer lo mismo. Dé un ejemplo positivo cerrando la sesión a una hora razonable y dando prioridad al tiempo personal

💡Consejo profesional: Organiza días de "no reunión" o reserva horas específicas en las que los empleados no deban trabajar (por ejemplo, no enviar correos electrónicos después de las 19.00) para ayudarles a establecer estos límites

Diga sí a la colaboración virtual sin fisuras con ClickUp

Tanto si dirige un equipo de desarrollo de software o una agencia digital, un potente software de gestión de proyectos virtuales puede hacer que su empresa funcione mucho mejor.

Y para equipos remotos, ¿qué puede haber mejor opción que ClickUp?

La plataforma unifica distintos tipos de herramientas de gestión de proyectos, ofrece comunicación síncrona y asíncrona, permite automatizar procesos recurrentes, facilita el seguimiento del progreso y mucho más.

Haga de ClickUp su cuartel general virtual y lleve sus proyectos al intento correcto- empiece gratis, gratuito/a hoy mismo ¡!