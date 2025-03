OneDrive frente a Google Drive: ¿Qué herramienta mejora la productividad?

¿Recuerdas los días en que las fotos de las vacaciones implicaban una cámara aparatosa o un viaje al estudio fotográfico?

Hoy en día, sin embargo, los smartphones han eliminado casi por completo las cámaras físicas, y ahora hacer fotos es sólo la mitad de la historia: necesitan un hogar digital. Para ello está la nube: Google Drive o OneDrive.

La misma regla se aplica a las empresas. Desde contratos hasta archivos de proyectos, las empresas necesitan espacios seguros para subir y salvaguardar sus documentos.

Por desgracia, el almacenamiento es siempre un reto. Y a pesar de estar "en la nube", en realidad el cielo no es el límite. Ahora es cuando empiezas a pensar: _¿Cuál es la mejor opción para todos tus documentos y archivos? ¿Cuál de las herramientas más populares te ofrece la mejor relación calidad-precio?

Esta guía profundiza en el debate Google Drive vs. OneDrive, proporcionando toda la información que necesitas para hacer la mejor elección para tus necesidades.

¿Qué es OneDrive?

OneDrive es el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft que se integra perfectamente con Windows 11. Si has iniciado sesión en tu cuenta Microsoft, se convierte en el lugar predeterminado/a para guardar documentos.

Los usuarios comienzan con 5 GB de espacio de almacenamiento gratuito en Dropbox, lo suficiente para despertar su interés antes de que Microsoft Office le empuje hacia esas tentadoras opciones de actualización.

OneDrive ofrece espacio de almacenamiento para archivos, fotos y documentos en varios dispositivos. Su magia reside en la sincronización automática: si guardas algo en tu portátil, ya puedes acceder a él desde tu teléfono o tableta.

🌟 Dato divertido: OneDrive te permite continuar donde lo dejaste, ya sea en tu escritorio, en el sofá o trabajando a escondidas durante el partido de fútbol de tu hijo.

Según los comentarios, la mayoría de los usuarios de OneDrive parecen disfrutar de su perfecta integración con Microsoft 365. Aquí hay una pepita de G2 :

Microsoft OneDrive para la empresa destaca por su perfecta integración con Microsoft 365, lo que hace que la colaboración de archivos sin esfuerzo a través de Word, Excel y otras aplicaciones de Office.

Funciones de OneDrive

OneDrive tiene algunas funciones muy interesantes de las que disfrutan millones de usuarios. Vamos a desglosarlas:

Función #1: Archivos a la carta

¿No sería genial poder ver los archivos directamente desde el Explorador de archivos sin descargarlos?

Bueno, por suerte para ti, Archivos bajo demanda de OneDrive te permite acceder a todos tus archivos al alcance de tu mano sin atiborrar tu disco duro.

¿Necesitas acceso sin conexión? Sólo tienes que hacer clic con el botón derecho y seleccionar "Conservar siempre en este dispositivo" ¿Prefieres ahorrar espacio? Opta por "Liberar espacio"

Microsoft Es lo último en equilibrio de almacenamiento.

📌 Ejemplo: Estás trabajando en un proyecto con un enorme conjunto de datos almacenados en OneDrive. Mientras viajas, necesitas un solo archivo de toda la carpeta. ¡No hay problema! Files On-Demand te permite descargar ese archivo específico sin llevar todo el conjunto de datos a tu dispositivo.

Función nº 2: Adjuntos modernos

Si alguna vez has tenido que revisar un sinfín de adjuntos en hilos de correo electrónico para encontrar lo que buscabas, esto es para ti.

OneDrive se integra con Microsoft Outlook, lo que te permite compartir archivos como enlaces en lugar de adjuntos interminables.

Puedes ajustar los permisos directamente en Outlook, asegurándote de que todo el mundo está en la misma página, literalmente.

página principal Microsoft

Función nº 3: restauración de archivos

Todos cometemos errores, pero OneDrive te cubre las espaldas. Con la restauración de archivos, puedes volver a cualquier punto de los últimos 30 días.

OneDrive incluso te ofrece un histograma de seguimiento de la actividad para que puedas localizar el momento exacto en el que quieres deshacer. Piensa en ello como tu máquina del tiempo digital.

www.onedrive.com Microsoft

Función nº 4: Papelera de reciclaje

El almacenamiento limitado a menudo implica eliminar archivos. Pero a veces, acabas necesitándolos más tarde.

Entonces, ¿qué ocurre cuando borras o estropeas un archivo accidentalmente?

Los archivos eliminados permanecen en la papelera de reciclaje de OneDrive hasta 93 días antes de ser eliminados permanentemente. Es una red de seguridad para esos momentos en los que no querías borrar nada.

/%img/ Microsoft

Función nº 5: Movimiento de carpetas conocido

¿Quieres una copia de seguridad de tu escritorio y carpeta de documentos sin mover un dedo?

Mover carpeta conocida sincroniza las carpetas más utilizadas directamente con OneDrive.

Lo mejor es que está disponible tanto para usuarios de Windows como de Mac, lo que facilita la migración.

📌 Ejemplo: Tu portátil se estropea inesperadamente, pero gracias a Known Folder Move, los archivos de tu escritorio ya tienen una copia de seguridad en OneDrive. Solo tienes que descargarlos en tu nuevo dispositivo y retomarlos justo donde los dejaste.

Precios de OneDrive

Familia Microsoft 365 : 9,99 $/mes

: 9,99 $/mes Microsoft 365 Personal : 6,99 $/mes

: 6,99 $/mes Microsoft 365 Básico : 1,99 $/mes

: 1,99 $/mes OneDrive para empresas (plan 1) : 5,00 $/usuario/mes

: 5,00 $/usuario/mes Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/usuario/mes

: 6,00 $/usuario/mes Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/usuario/mes

¿Qué es Google Drive?

Google Drive es una de las soluciones de almacenamiento en la nube más populares del mercado. Viene precargado con otras herramientas de Google y ofrece espacio de almacenamiento en la nube gratuito, y ha sido un elemento básico para muchos usuarios para almacenar sus datos y archivos personales.

Sin embargo, Google Drive va más allá de lo personal y ofrece varias opciones de almacenamiento para uso empresarial. Su sincronización con G-Suite lo convierte en una opción popular entre las pequeñas y medianas corporaciones que se benefician de las funciones integradas de Google.

🌟 Dato curioso: He aquí Los poderes de almacenamiento de Google Drive puestos en perspectiva : Puedes almacenar 1,02 millones de caracteres en un documento, 10 millones de celdas en una hoja y hasta 100 MB en una diapositiva. Eso es mucho espacio para el trabajo, ¡o para vídeos de tu adorable gato!

la guinda del pastel: está repleto de herramientas basadas en IA para aumentar la productividad, desde colaboración en tiempo real a sugerencias inteligentes de archivos.

Según opiniones recientes, a los usuarios de Google Drive les encanta la versatilidad y seguridad de la herramienta, así como su capacidad para conservar archivos -como vídeos HD- en su calidad original. Por ejemplo Reseña de Gartner por ejemplo:

Google Drive es una opción segura. Puedes guardar archivos grandes como vídeos, fotos, pdf y otros archivos en el almacenamiento en la nube de Google Drive y acceder a ellos desde cualquier lugar.

Funciones de Google Drive

Google Drive te permite gestionar, colaborar y acceder a archivos desde cualquier lugar. Aquí tienes un resumen de sus mejores ofertas:

Función nº 1: uso compartido de archivos sencillo

Google Drive simplifica el uso compartido de archivos con permisos personalizables. Elige si otros usuarios pueden ver, comentar o editar, y establece fechas de caducidad para el acceso compartido.

📌 Ejemplo: Imagina que estás compartiendo una propuesta con tu cliente. Para mantener la seguridad, puedes ajustar los permisos para que sólo puedan ver el documento -sin ediciones accidentales- y garantizar que el acceso caduque al cabo de una semana.

via Google

Función nº 2: colaboración en tiempo real

Trabaja con compañeros de equipo en Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google o Diapositivas simultáneamente. Visualiza los cambios en el momento en que se producen, eliminando la molestia de enviar versiones actualizadas de un lado a otro.

Esto significa que tu equipo y tú podéis actualizar el informe de ventas para vuestra presentación urgente sin perder tiempo. Una persona ajusta los gráficos en Sheets, otra refina el texto en Docs y una tercera pule las diapositivas.

Función nº 3: Acceso sin conexión

Google Drive te permite activar el modo sin conexión para editar archivos sin conexión (a internet). Una vez que vuelvas a conectarte, los cambios se sincronizarán automáticamente.

📌 Ejemplo: El WiFi en un vuelo es realmente caro. Con Google Drive, puedes preparar una presentación para un cliente en las nubes. Con el acceso sin conexión habilitado, puedes editar tus diapositivas de Google y aterrizar con confianza, sabiendo que tu trabajo está listo para sincronizarse en cuanto vuelvas a conectarte a la Wi-Fi.

vía Google

Función nº 4: Historial de versiones

Vea y restaure fácilmente versiones anteriores de un archivo, guardando hasta 100 revisiones o 30 días de ediciones.

Así, la próxima vez que alguien borre accidentalmente una parte importante de tu sesión de brainstorming, sólo tienes que abrir el historial de versiones y volver a la versión de hace una hora.

Función nº 5: Integración con Gmail y conversión de archivos

Drive se integra perfectamente con Gmail, lo que permite adjuntar archivos de Drive a correos electrónicos o guardar archivos adjuntos de Gmail directamente en Drive.

También puedes convertir archivos de Word, Excel o PowerPoint a los formatos nativos de Google (Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Diapositivas) para editarlos y guardarlos sin problemas colaboración en equipo .

📌 Ejemplo: ¿Estás enviando un archivo de vídeo de gran tamaño a un cliente? En lugar de luchar con los límites de tamaño de los archivos adjuntos al correo electrónico, simplemente adjunta un enlace de Google Drive. El cliente puede acceder a él al instante; no es necesario descargar nada.

Precios de Google Drive

Gratuito : 15 GB de almacenamiento

: 15 GB de almacenamiento Básico : 1,99 $ al mes, 100 GB de almacenamiento

: 1,99 $ al mes, 100 GB de almacenamiento Estándar : 12 $ por usuario/mes, 2 TB de almacenamiento por usuario

: 12 $ por usuario/mes, 2 TB de almacenamiento por usuario Business Plus: 18 $ por usuario/mes; 5 TB de almacenamiento por usuario

OneDrive vs. Google Drive: Comparación de funciones

Elegir entre OneDrive y Google Drive es un poco como decidir entre dos de tus postres favoritos: ¿te decantas por la tarta de queso o por el helado?

Comparemos rápidamente sus funciones para ver qué herramienta se adapta mejor a tus necesidades.

Función nº 1: uso compartido de archivos y colaboración

⚡ OneDrive: Imagina que estás trabajando en un informe y tu jefe quiere verlo cuanto antes. Con la integración de OneDrive en Microsoft 365, puedes compartir rápidamente un enlace directamente desde Word o Excel, establecer permisos y enviarlo a través de Outlook. Es perfecto para los profesionales que lo quieren todo en un mismo ecosistema.

Google Drive: Ahora imagina a tu equipo apiñado en torno a sus portátiles -virtualmente, por supuesto- actualizando un documento compartido en tiempo real. Un compañero edita gráficos en Hojas de cálculo, otro retoca el texto en Docs y tú pules las diapositivas. Con Google Drive, los cambios de todos aparecen al instante, lo que lo convierte en un sueño para los proyectos de equipo.

Ganador: Google Drive se lleva la palma aquí, gracias a sus herramientas de colaboración en tiempo real perfectas para la lluvia de ideas y el trabajo en equipo.

Función #2: Acceso sin conexión

⚡ OneDrive: Estás a punto de embarcar en un vuelo y de repente te acuerdas de esa presentación tan importante. No te preocupes: los archivos a la carta de OneDrive te permiten descargar las diapositivas que necesites y mantener tu portátil despejado. Una vez sin conexión, esos archivos siguen siendo accesibles, y puedes marcarlos para usarlos sin conexión en cualquier momento.

Google Drive: Mientras tanto, el modo sin conexión de Google Drive es un salvavidas para los viajeros y los que van de café en café. ¿Estás trabajando en una propuesta mientras te tomas un café con leche en una zona sin Wi-Fi? No hay problema. Solo tienes que habilitar el acceso sin conexión antes de salir y los cambios se sincronizarán como por arte de magia cuando vuelvas a conectarte.

Ganador: ¡Hay empate! Ambas herramientas son muy útiles cuando no estás conectado, ya que te permiten trabajar sin estrés estés donde estés.

Función #3: Gestión del almacenamiento

⚡ OneDrive: Piensa en OneDrive como el perfeccionista de tu grupo. Su función Known Folder Move hace copias de seguridad automáticas de tu escritorio y tus documentos, así que aunque tu portátil deje de funcionar, tus archivos estarán sanos y salvos en la nube. Es como tener un asistente personal que se asegura de que todo esté bien guardado donde debe estar.

Google Drive: Google Drive es igualmente impresionante, especialmente para aquellos que tienden a dejar que los archivos se acumulen. Con sus funciones avanzadas de búsqueda y clasificación, Drive facilita la búsqueda y gestión de tus datos. ¿Necesitas localizar ese enorme archivo de vídeo que ocupa un espacio precioso? Drive puede clasificar los archivos por tamaño, lo que te ayuda a ordenar rápidamente.

Ganador: Google Drive. Aunque OneDrive es ideal para realizar copias de seguridad proactivas, las intuitivas herramientas de gestión del almacenamiento y las funciones de búsqueda de Google Drive hacen que organizar y recuperar espacio sea coser y cantar. Es una victoria para cualquiera que necesite tener su vida digital ordenada.

Función #4: Seguridad

⚡ OneDrive: La seguridad es un asunto importante, especialmente cuando se manejan cosas delicadas como formularios de impuestos o contratos de empresa. La Bóveda Personal de OneDrive es como una caja fuerte digital: añade capas adicionales de protección para tus archivos más importantes. Además, todo está cifrado y cumple con las estrictas normativas sobre datos.

Google Drive: Google tampoco se queda atrás, con funciones de seguridad inteligentes impulsadas por IA. Aprende qué archivos son confidenciales y los rótulo automáticamente para protegerlos. Los permisos personalizables y las fechas de caducidad de los enlaces añaden un toque extra de seguridad.

Ganador: OneDrive se lleva esta ronda, gracias a Personal Vault, que es como tener un guardaespaldas para tus archivos.

Función #5: Integración con otras herramientas

⚡ OneDrive: Si vives en el universo Microsoft, esta es una obviedad. OneDrive funciona a la perfección con Word, Excel y Teams, lo que significa que todo lo que haces se actualiza al instante en todas las apps. ¿Necesitas compartir un archivo en mitad de una reunión? Fácil: sácalo de OneDrive.

Google Drive: La integración de Google Drive con Gmail y Calendario es un salvavidas para los multitarea. Adjunta archivos de Drive directamente a correos electrónicos o guarda archivos adjuntos de Gmail con un solo clic. ¿Estás planificando un proyecto en Google Calendar? Enlaza archivos relevantes de Drive para acceder a ellos fácilmente.

Ganador: ¡Es un sorteo! Si eres del equipo Microsoft, OneDrive es como tu casa. Si lo tuyo es el entorno de trabajo de Google, Drive te cubre las espaldas.

OneDrive vs. Google Drive en Reddit

Cuando los Redditors se sumergen en el debate OneDrive vs. Google Drive, la conversación es de todo menos aburrida.

OneDrive es frecuentemente elogiado por su perfecta integración con Microsoft 365. A los usuarios les encanta cómo funciona sin esfuerzo con Word, Excel y Google Drive. A los usuarios les encanta cómo funciona sin esfuerzo con Word, Excel y PowerPoint, por lo que es una gran opción para los profesionales que ya están inmersos en el ecosistema de Microsoft.

Así un Redditor destacó :

OneDrive sincroniza tus archivos desde la versión local hasta la nube, y entre dispositivos si lo deseas. Es ideal para restaurar versiones anteriores de archivos y ofrece sólidas opciones de recuperación, especialmente con un plan de MS 365.

Sin embargo, su mecanismo de sincronización puede dar lugar a problemas importantes. Algunos usuarios informan de que OneDrive sobrescribe aleatoriamente documentos con versiones anteriores al cambiar de dispositivo, lo que provoca la pérdida de datos y horas de trabajo.

Cue esta revisión -

He notado que OneDrive sobrescribe aleatoriamente documentos con versiones antiguas y borra historiales de versiones. Este error me ha causado enormes dolores de cabeza a mí y a mi equipo. Es suficiente para hacerme desinstalar y volver a las copias de seguridad físicas.

Por otro lado, Google Drive obtiene buenas puntuaciones por sus herramientas de colaboración en tiempo real y su diseño intuitivo. Muchos Redditors aprecian su perfecta integración con Gmail, Google Fotos y Documentos de Google, lo que lo convierte en una ventanilla única para la productividad y el uso personal.

Google tiende a tenerlo todo en el mismo sitio. Puedes usarlo para el correo electrónico (Gmail), para fotos y vídeos (Fotos), como segundo número de teléfono (Voz), para hojas de cálculo y documentos de Word (Docs), para organizarte (Calendario)... incluso puedes usarlo para tomar notas básicas (Keep). Usuario de Reddit Sin embargo, algunos usuarios opinan que su sistema de gestión de archivos puede resultar complicado debido a su dependencia de las carpetas raíz.

Google Drive entra a menudo en "modo de eficiencia" en Windows, lo que interrumpe su función. Tengo que forzar su cierre y volver a iniciarlo desde el Administrador de tareas para que vuelva a funcionar. Es exasperante. Usuario de Reddit Conoce ClickUp-La Mejor Alternativa a OneDrive y Google Drive

Mientras OneDrive y Google Drive luchan por el dominio del almacenamiento en la nube, ClickUp se convierte en el solucionador de problemas.

¿Por qué? ClickUp es más que almacenar archivos: se trata de encontrar esos archivos, comprenderlos, compartirlos y utilizarlos para facilitar su trabajo.

ClickUp's One Up #1: Búsqueda conectada

La IA conectada no se limita a la búsqueda de archivos, sino que despliega una inteligencia infinita y permite a los equipos multiplicar por 10 su productividad mediante la automatización de flujos de trabajo integrales

Así describe el fundador de ClickUp, Zeb Evans Búsqueda conectada de ClickUp función.

Vamos a descifrarlo con una historia de la oficina de Hazel y Miya. Como muchos, Hazel es una gestora de proyectos con archivos dispersos por Google Drive, OneDrive, Slack e incluso su escritorio local.

Tiene un plazo muy ajustado para presentar un Tablero, pero no recuerda dónde guardó el informe analítico del mes pasado o ese documento clave de estrategia de marketing. Llega la frustración y el temido impuesto sobre los interruptores al cambiar de una app a otra.

En cambio, Miya utiliza ClickUp para el trabajo. Con Connected Search, Miya no pierde el tiempo buscando entre diferentes plataformas.

Simplemente escribe una palabra clave y ClickUp escanea toda su pila tecnológica -incluyendo Google Drive, OneDrive, Slack e incluso su disco local- para encontrar exactamente lo que necesita.

Y lo que es mejor, ClickUp ofrece resúmenes inteligentes para que pueda centrarse en las claves sin tener que leer documentos enteros.

ClickUp's One Up #2: Documentos e IA

La historia continúa. Ella, amiga de Miya y jefa de un equipo del departamento de productos, ha perdido el sueño por las interminables idas y venidas de correos electrónicos y documentos extraviados.

Está agotada (comprensiblemente) de rebuscar en carpetas para encontrar los últimos POE o el documento de opinión del equipo. Es entonces cuando Miya le presenta Documentos de ClickUp .

Con ClickUp Docs, Ella centraliza rápidamente los conocimientos de su equipo. Ella crea documentos visualmente impresionantes con formato de texto enriquecido, imágenes incrustadas y enlaces a tareas relevantes.

🍪 Bonus: La función de edición en tiempo real permite a su equipo trabajar simultáneamente en el mismo documento, sin tener que esperar a que aparezca "Version_15_Final_FINAL_Finally.docx"

Cuando su becario borra accidentalmente una sección crucial, Ella entra tranquilamente en el historial de versiones, restaura el contenido original y salva el día.

Con la función de comentarios, Ella deja amablemente notas para que el becario tenga cuidado la próxima vez (lo que resulta mucho menos intimidatorio que un correo electrónico formal).

Además, está la magia de Cerebro ClickUp . Cuando Ella necesita resumir el informe del proyecto de 50 páginas del último trimestre, el asistente de IA lo condensa en un resumen de dos párrafos.

ClickUp Brain incluso redacta el texto de su próxima presentación, ahorrándole horas de trabajo.

Si siguiera utilizando otras plataformas, este es el aspecto que habría tenido su flujo de trabajo:

google Drive | Función | ClickUp Docs | OneDrive | Google Drive | ClickUp Docs | ClickUp Docs | OneDrive | Google Drive | ClickUp Docs | ClickUp Docs | OneDrive | Google Drive | ClickUp Docs

| --------------------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------ | --------------------------------------- |

| Edición en tiempo real | Colaboración sencilla para todos los usuarios | Limitado a apps de Office 365 | Eficaz, pero ligado a Google Workspace |

| Integración de tareas | Conexión directa de las tareas a los documentos | Integración básica | Requiere herramientas de terceros | Integración básica | Requiere herramientas de terceros | Integración básica | Requiere herramientas de terceros | Integración básica | Requiere herramientas de terceros | Integración básica | Requiere herramientas de terceros | Asistencia de la IA

| Asistencia de la IA | Resume, genera texto y automatiza los flujos de trabajo | Funcionalidades limitadas | Generación de texto limitada | | Funciones limitadas

| Opciones de seguridad | Permisos granulares y ajustes de privacidad | Decente, pero no tan personalizable | Permisos estándar, sin vínculos con flujos de trabajo |

ClickUp's One Up #3: Gestión de tareas y automatización

El domingo se ha convertido en lunes, y usted está tratando de recordar las 15 cosas que había prometido seguir el viernes. Gestión de tareas no es sencilla, hasta que se reúnen Gestión de tareas de ClickUp y Automatización ClickUp la gestión de tareas no es sencilla.

ClickUp es su app, aplicación de productividad "todo en uno". Con ClickUp, puede centralizar todas sus tareas, ya sean periódicas, dependientes de otros elementos de acción o simplemente del tipo "volver a enviar un correo electrónico a un cliente".

transforme la eficacia de su equipo con los espacios de trabajo personalizables de ClickUp

Todo se almacena en un espacio de trabajo intuitivo, para que nunca tenga que preguntarse quién está haciendo qué o, peor aún, si lo están haciendo.

Aquí es donde ClickUp brilla:

Creación de tareas personalizadas : Defina tareas, subtareas y dependencias con facilidad

: Defina tareas, subtareas y dependencias con facilidad Programaciones periódicas : Automatización de tareas repetitivaspara que aparezcan exactamente cuando se necesitan

: Automatización de tareas repetitivaspara que aparezcan exactamente cuando se necesitan Ajuste de prioridades: Clasifique las tareas según su urgencia, asegurándose de que su equipo se centra en lo más importante

📌 Ejemplo: Imagina que estás lanzando un producto. Creas una tarea para redactar el comunicado de prensa, se la asignas a tu redactor y la enlazas con una subtarea para el diseño. Una vez que el redactor completa su parte, el estado cambia a "Listo para el diseño", lo que notifica automáticamente al diseñador para que se ponga manos a la obra. Genial, ¿verdad?

💡 Consejo profesional: Una manera de asegurarse de que las cosas van por buen camino es mantener un ojo en Paneles de ClickUp . En lugar de actualizar una Pizarra o compartir interminables hojas de cálculo, basta con echar un vistazo a su panel.

Otro gran consejo que no debes perderte es la Automatización de ClickUp.

Cree desencadenantes y acciones personalizados para simplificar el trabajo con ClickUp Automation

Le explicamos por qué: Puede despedirse oficialmente de las horas de trabajo manual que usted (y su equipo) dedican a gestionar acciones repetitivas:

Cambios de estado : Cuando una tarea pasa a "Completada", se notifica automáticamente al equipo y se archiva la tarea

: Cuando una tarea pasa a "Completada", se notifica automáticamente al equipo y se archiva la tarea Cambios de persona asignada : El cambio de propietario de la tarea actualiza su estado a "En curso" y etiqueta a la nueva persona asignada

: El cambio de propietario de la tarea actualiza su estado a "En curso" y etiqueta a la nueva persona asignada Avisos de fecha límite: A medida que se acerca una fecha límite, ClickUp coloca la tarea en la parte superior de la lista de todos y envía recordatorios Supongamos que gestiona un calendario de contenidos. Cuando el estado de una entrada de blog cambia a "Listo para revisión", ClickUp notifica al editor, le asigna la tarea e incluso establece un nuevo plazo. Sin correos electrónicos. Sin notas adhesivas. Pura eficacia.

Otro buen ejemplo que combina la potencia de ClickUp Brain y la Automatización es introducir una indicación como "Enviar un correo electrónico de bienvenida cuando se incorpore un nuevo miembro", y ClickUp Brain establece el flujo de trabajo desencadenante por usted. Es como tener un asistente personal que entiende sus necesidades mejor que usted.

ClickUp's One Up #4: Integraciones con Google Drive y OneDrive

ClickUp no está aquí para que elijas un bando, sino para que todo funcione a la perfección.

Tanto si trabajas en equipo con Google Drive como con OneDrive (o en algún punto intermedio), ClickUp te permite integrar ambas herramientas en su espacio de trabajo para lograr una colaboración asombrosa y una productividad inigualable.

Integración sin esfuerzo con Google Drive

Con ClickUp's Google Drive puedes adjuntar archivos a tareas, acceder a documentos sin salir de ClickUp e incluso crear nuevos Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google o Diapositivas directamente desde la plataforma.

Por qué es un cambio de juego:

Adjuntar con facilidad: Arrastre y suelte sus archivos de Drive en los comentarios o descripciones de tareas en cuestión de segundos

Arrastre y suelte sus archivos de Drive en los comentarios o descripciones de tareas en cuestión de segundos Navegue desde ClickUp: Navegue por sus carpetas personales o compartidas de Drive directamente desde la interfaz de ClickUp

Navegue por sus carpetas personales o compartidas de Drive directamente desde la interfaz de ClickUp Sincronización en tiempo real: Cualquier cambio que realices en Google Drive se reflejará al instante en ClickUp

📌 Ejemplo: Imagina que estás colaborando en una plataforma de marketing. En lugar de alternar entre ClickUp y Google Drive, basta con abrir la presentación desde ClickUp, realizar ediciones en Google Slides y ya está lista.

Integración con OneDrive: La nube se une a la organización

ClickUp te cubre las espaldas con Integración con OneDrive si prefieres el ecosistema de Microsoft.

Puedes enlazar tus archivos de OneDrive a tareas, previsualizarlos en ClickUp y mantenerlo todo accesible sin pasar de una plataforma a otra.

He aquí por qué te encantará:

Acceso centralizado: Adjunte archivos directamente a las tareas o comentarios desde OneDrive

Adjunte archivos directamente a las tareas o comentarios desde OneDrive Conveniencia multiplataforma: Previsualiza documentos, PDFs o imágenes de OneDrive sin salir de ClickUp

Previsualiza documentos, PDFs o imágenes de OneDrive sin salir de ClickUp Crea y adjunta: Genera nuevos documentos de Office (Word, Excel, PowerPoint) directamente desde las tareas de ClickUp

📌 Ejemplo: Digamos que su equipo de finanzas necesita una hoja de cálculo de presupuesto. Abra una tarea en ClickUp, cree la hoja de Excel y ésta se guardará automáticamente en OneDrive y se enlazará a la tarea. Esto sí que es eficacia.

En caso de duda, utilice ClickUp

Buscaba una plataforma de gestión de proyectos y encontré la mejor. De inmediato, sentí que ClickUp podría resolver todos nuestros problemas y crear soluciones innovadoras que nos beneficiarían de maneras que ni siquiera había imaginado.

Dayana Mileva, Pontica Solutions

La cosa es así:

No sólo necesitas una herramienta para organizar archivos dispersos por las unidades de disco.

Necesitas una plataforma de gestión de proyectos que coja toda esa información, la alinee con tus metas y la transforme en flujos de trabajo tan intuitivos que prácticamente se ejecuten solos.

