Cómo crear un diagrama de relaciones entre entidades (+ ejemplos)

La primera ley de la ecología y la ciencia medioambiental es: Todo está conectado con todo lo demás. En muchos sentidos, esto también es cierto en las empresas. Las personas están conectadas entre sí como miembros de un equipo, directivos, personal de apoyo, etc. Los datos de cada miembro del equipo, como el nombre, el correo electrónico, el número de la seguridad social, el paquete de compensación, etc., están conectados a su perfil. En el software moderno, los microservicios están interconectados.

Gestionar eficazmente estas conexiones requiere un modelado visual y completo: un marco llamado diagrama entidad-relación. En esta entrada del blog, veremos qué es, cómo funciona y cómo puedes utilizar los diagramas entidad-relación en tu trabajo diario.

¿Qué es un diagrama entidad-relación? Un diagrama entidad-relación (DER) es una representación visual de elementos interrelacionados dentro de un dominio específico de conocimiento. Diseñado por el informático y profesor de la Universidad Carnegie-Mellon Peter Chen en la década de 1970, el modelo entidad-relación utiliza un conjunto de símbolos para representar la interconexión de varias entidades. Un DER típico consta de dos cosas:

Entidades: Personas, objetos, conceptos, ubicaciones o activos representados como cajas *Relaciones: Conexiones entre entidades, dibujadas como líneas Ejemplo sencillo de un diagrama entidad-relación

## Componentes de los diagramas ER Un diagrama ER típico solo tiene dos componentes, es decir, entidades y relaciones. Sin embargo, la naturaleza de estos puede variar, creando más componentes.

### 2. Mapa de procesos Un mapa de procesos es una representación visual del recorrido, los eventos y los hitos de cualquier proceso. Correlaciona quién debe hacer qué en cada paso del camino.

Los diagramas entidad-relación también son una forma de archivar el diseño del sistema. Son un formulario visual, accesible y adaptable en el que se pueden almacenar, consultar, utilizar y actualizar grandes cantidades de información.

Los diagramas entidad-relación aceleran la resolución de problemas al ofrecer una vista clara y completa de todo el panorama. Facilitan el rastreo de las incidencias hasta su causa raíz. ### Documentación Los diagramas entidad-relación también son una forma de archivar el diseño del sistema. Son un formulario visual, accesible y adaptable en el que se pueden almacenar, consultar, utilizar y actualizar grandes cantidades de información.

A pesar de sus muchas ventajas, los diagramas ER no son perfectos para todas las necesidades. ## Limitaciones y retos de los diagramas ER Los diagramas entidad-relación son elementos visuales específicos diseñados para un propósito concreto. Esto significa que también tienen sus limitaciones. Limitado a datos relacionales: Dado que el propósito de un diagrama ER es mostrar relaciones, es inútil cuando los datos no tienen una estructura relacional.

Límite de datos estructurados: Adecuado para bases de datos relacionales, el diagrama ER no es aplicable a datos no estructurados o semiestructurados. Símbolos complejos: Entre las patas de gallo y Bachman e IDEF1X, hay varios formatos de notación, que pueden resultar confusos si no todos utilizan el mismo estilo.

Cardinalidades ausentes: Las líneas pueden dar la impresión de que todas son relaciones uno a uno, lo que rara vez es el caso. Cuando se utilizan correctamente, estos desafíos pueden superarse fácilmente. ## Consejos y recursos para la creación de diagramas ER Antes de terminar, aquí hay algunas buenas prácticas que puede utilizar al crear y utilizar sus ERD. ### Elija primero su nivel

Antes de dibujar el diagrama, decide si quieres que sea a nivel conceptual, lógico o físico. Esto te ahorrará muchos problemas a la hora de tomar decisiones sobre el nivel de granularidad de la información. ### Sigue una convención de nomenclatura Asegúrate de que los nombres de las entidades y los atributos sean coherentes. Por ejemplo, utiliza todos los singulares, como cliente, proveedor, socio logístico y repartidor. Utiliza la misma ortografía para cada repetición / periodicidad. ### Añade algo de color

No rehúyas el código de colores. Puedes poner las tablas no utilizadas en rojo o los atributos derivados en morado para facilitar la lectura. ### Añade notas No es necesario que digas todo en el diagrama. Para las explicaciones, utiliza ClickUp Docs y escribe tus notas. Enlaza este documento con tu diagrama para que todo el mundo tenga fácil acceso. De hecho, crear un documento con tus anotaciones puede ser una forma estupenda de evitar confusiones. ### Configura el control de versiones

Aunque es bueno mantener actualizado el ERD, también es necesario asegurarse de tener a mano las versiones antiguas. Active el control de versiones o mantenga copias de versiones anteriores.

Gestión de proyectos visualmente atractiva con ClickUp Una empresa es más que la suma de sus partes. En realidad, la ventaja competitiva de la empresa es la relación entre sus partes, ya sean personas, tecnología, sistemas o datos. Un buen diagrama de entidad-relación correlaciona estas conexiones y proporciona una visión clara de conjunto. Puede utilizarlo para añadir conexiones, eliminar cuellos de botella, rastrear las causas fundamentales o aumentar el valor.

