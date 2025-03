Las 15 principales plataformas de software de comunicaciones unificadas para 2025

La comunicación eficaz depende de las habilidades individuales y de cómo colabora cada uno, incluso en un entorno de equipo remoto o distribuido. La plataforma de comunicaciones unificadas adecuada ayuda a salvar esta distancia, combinando mensajería, videoconferencias y mucho más en una única interfaz.

Con tantas opciones disponibles, encontrar la solución perfecta puede resultar abrumador. Por eso hemos elaborado una lista con las 15 mejores plataformas de software de comunicaciones unificadas 💬

Si echa un vistazo superficial a todos los canales de comunicación de su organización, se dará cuenta de que fácilmente hay más de uno.

Tendrá uno plataforma de comunicaciones para empresas para videoconferencias y reuniones, otra para gestionar el sistema telefónico de su empresa, otra para mensajería instantánea y una herramienta de colaboración en equipo para el uso compartido de archivos.

Hacer malabarismos con estas herramientas para gestionar las comunicaciones internas y externas puede resultar complicado. La comunicación unificada ayuda a resolver este dilema. Combina varias herramientas de comunicación en una sola plataforma, incluidas las llamadas de voz, el uso compartido de archivos y otras herramientas de colaboración.

Al ofrecer un hub centralizado para todas sus comunicaciones, desarrolla una mejor colaboración, mejora la productividad y ayuda a su empresa a mejorar su productividad equipos interfuncionales simplificar los debates relacionados con el trabajo.

Consejo profesional: Quieres agilizar la comunicación pero no sabes por dónde empezar? Identifique lagunas de comunicación en el lugar de trabajo , resuelve las lagunas a las que se enfrenta tu equipo, ¡y descubre cómo solucionarlas! 📈

A la hora de elegir un herramienta de comunicación colaborativa a continuación te indicamos los factores que debes priorizar:

🔍 ¿Sabía que? Se espera que el mercado de las comunicaciones unificadas y la colaboración (UC&C) alcance los 1.000 millones de euros en 2009 222.610 millones de dólares en 2030 lo que demuestra lo importantes que son las plataformas de comunicación centralizadas y unificadas para su organización

Hemos elaborado una lista de las 15 mejores plataformas de comunicaciones unificadas seleccionadas para simplificar las comunicaciones empresariales, impulsar la colaboración y agilizar los flujos de trabajo de las empresas modernas.

Entremos en detalles

Nuestra primera opción es ClickUp

Tanto si gestionas proyectos como si delegas tareas o facilitas las discusiones en equipo, esta plataforma lo hace todo, reduciendo las ineficiencias y mejorando la colaboración.

Christian Gonzalez, Cámara Nacional de Comercio

Descubre cómo la app Todo para el trabajo conecta tus conversaciones con tus tareas ClickUp chatear reúne todas sus discusiones y tareas en una plataforma unificada, asegurando que todo lo que necesita para comunicarse y colaborar está perfectamente integrado. Disfruta de discusiones individuales, animados mensajes de grupo y comentarios perspicaces sobre tareas o documentos, todo ello sin necesidad de cambiar de aplicación.

Comparta discusiones detalladas mediante la grabación de pantalla con Clips de ClickUp . Esta herramienta revolucionaria para equipos remotos o comunicación asíncrona evita malentendidos y fomenta la claridad.

¿Quiere mejorar sus debates? Colabore sin problemas con otros miembros del equipo y celebre prácticas sesiones de intercambio de ideas utilizando Pizarra ClickUp para planificar con eficacia La intuitiva interfaz ofrece gestos táctiles para esbozar y dibujar tu visión sobre la marcha, de modo que todos los miembros del equipo puedan realizar cambios como y cuando puedan.

¿Y lo mejor? Para eliminar el desorden, la Pizarra se integra con otras funciones, tales como Documentos de ClickUp y ClickUp Chat.

Conecte ClickUp Docs a los flujos de trabajo y haga accesible la información a todos los miembros del equipo

Con ClickUp Docs, asigne tareas rápidamente y conéctelas a flujos de trabajo para que todos los miembros de su equipo estén al tanto de cada decisión. Edite sus documentos con los miembros de su equipo en tiempo real para poder realizar un seguimiento de las tareas y terminar el trabajo rápidamente.

Además de la comunicación interna, la misma herramienta gestiona todas sus tareas, el seguimiento de proyectos y la visualización del flujo de trabajo. Con Vistas de ClickUp obtenga más de 15 vistas totalmente personalizables, incluyendo Gantt, Tabla, Cronograma, Kanban, Mapa mental y más.

Esto le permite compartir rápidamente una vista detallada del proyecto o tarea y asignar tareas o propiedad a los miembros de su equipo. Utilice ClickUp Asignar Comentarios para que los miembros del equipo actúen inmediatamente sobre puntos concretos.

vía NextivaNextiva es una plataforma de comunicaciones unificadas de primer nivel reconocida por sus servicios VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet).

Ofrece un conjunto completo de herramientas de comunicación para empresas de todos los tamaños, incluidas llamadas de voz y videoconferencias, mensajería instantánea y colaboración en equipo.

El sistema VoIP de la plataforma es especialmente elogiado por la calidad superior de sus llamadas. Con su app, los empleados pueden participar en reuniones por vídeo, hacer llamadas VoIP y enviar mensajes instantáneos sin estar atados a un escritorio.

via RingEXRingEX es una opción ideal para las organizaciones que desean sistemas de comunicación a medida para satisfacer las necesidades específicas de sus equipos y clientes.

Esta plataforma de comunicaciones unificadas integra un amplio intervalo de canales de comunicación, principalmente llamadas de voz, videoconferencias y mensajería, en una única interfaz, lo que permite una colaboración sin fisuras.

La infraestructura basada en la nube de la plataforma garantiza que los empleados puedan trabajar desde cualquier lugar manteniendo altos niveles de colaboración, ya sea en la oficina o a distancia.

www.avaya.com AvayaAvaya es un nombre de renombre en comunicaciones unificadas, que ofrece grandes soluciones para las necesidades de las grandes empresas.

Con un marcado enfoque en la escalabilidad y la fiabilidad, es una plataforma de nivel corporativo que gestiona un gran volumen de comunicación a través de varios canales. Es compatible con la implantación basada en la nube, lo que permite a las empresas ampliar la plataforma sin preocuparse por los límites de la infraestructura.

Con la analítica impulsada por IA, Avaya se asegura de que obtenga información sobre sus flujos de trabajo de comunicación, optimizando gestión de equipos y mejora del servicio al cliente.

Me gusta lo compacto y sencillo que es utilizar Avaya. The app is not in your face and taking up a large portion of your screen, which allows you to multitask more easily._ _Me gusta lo compacto y sencillo que es utilizar Avaya Una reseña de G2

5. Dialpad (Lo mejor para la comunicación y la colaboración basadas en IA)