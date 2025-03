Cultura adhocrática: Definición, ventajas y ejemplos

Entras en una reunión sin un orden del día fijo, con un simple reto: ¿Cómo podemos hacerlo de otra manera?

Empiezan a surgir ideas, algunas prácticas, otras tremendamente ambiciosas. Nadie se contiene y, en poco tiempo, el equipo ha dado forma a un plan tan audaz como inesperado. Esto no es Business as usual: es la cultura de la adhocracia.

Acuñada en los años 70, esta cultura organizativa surgió como una rebelión contra las rígidas estructuras corporativas. La cultura adhocrática no sólo se adapta al cambio, sino que vive con él.

Pero, ¿por qué es tan valiosa? Exploremos sus ventajas y veamos ejemplos de lo que se necesita para hacer realidad esta cultura.

⏰ Resumen de 60 segundos

La cultura de la adhocracia es un enfoque del lugar de trabajo que se nutre de la adaptabilidad, la creatividad y las ideas audaces, y permite a los empleados tomar la iniciativa, experimentar con nuevos conceptos y asumir riesgos calculados para impulsar un cambio significativo.

He aquí cómo construir una cultura adhocrática:

Defina claramente sus metas y objetivos de innovación Alinee a su equipo fomentando la colaboración y la comunicación Utilice las Metas de ClickUp para seguir el progreso y medir el intento correcto Organice sesiones de intercambio de ideas utilizando Pizarras y Documentos Priorizar y asignar tareas para impulsar la innovación Supervisar el progreso y analizar los datos mediante paneles de control Ajustar las estrategias en función de las perspectivas y los resultados en tiempo real

¿Qué es la cultura de la adhocracia?

La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.

Abraham Lincoln

Esta cita capta perfectamente la esencia de la cultura de la adhocracia. Se trata de fomentar una mentalidad proactiva en la que la innovación, la colaboración y la flexibilidad ocupen una fase central.

**En esencia, la cultura de la adhocracia es un enfoque del lugar de trabajo que se libera de las normas rígidas y las estructuras jerárquicas. Por el contrario, se basa en la adaptabilidad, la creatividad y las ideas audaces. Permite que los empleados tomen la iniciativa, experimenten con nuevos conceptos y asuman riesgos calculados para impulsar cambios significativos

Es ideal para entornos que cambian con rapidez y cultura de equipo donde los viejos métodos se quedan cortos.

Las características clave de una cultura adhocrática son:

Enfoque en la innovación y el pensamiento no convencional

Una estructura flexible y no jerárquica

Énfasis en la autonomía individual y la colaboración en equipo

Apertura a la experimentación y la asunción de riesgos

Adaptabilidad a las necesidades y retos cambiantes

Dato curioso: El término "adhocracia" tiene su origen en el libro de Alvin Toffler Future Shock.

Tipos de culturas organizativas

vía

/ref/ https://www.wanttoworkthere.com/competing-values-framework Quiero trabajar allí /%href/

El Marco de Valores Competitivos (MVC), desarrollado por Kim Cameron y Robert Quinn, clasifica las culturas organizativas en función de dos dimensiones principales: enfoque (interno frente a externo) y flexibilidad frente a control.

Identifica cuatro tipos distintos de culturas organizativas:

Culturas de clan: Se centra en la colaboración, el desarrollo interno y la participación de los empleados

Se centra en la colaboración, el desarrollo interno y la participación de los empleados Culturas de adhocracia: Da prioridad a la innovación, la creatividad y la asunción de riesgos para mantenerse a la cabeza del mercado

Da prioridad a la innovación, la creatividad y la asunción de riesgos para mantenerse a la cabeza del mercado Culturas de mercado: Hace hincapié en la competencia, la consecución de metas y la obtención de resultados para satisfacer las demandas externas

Hace hincapié en la competencia, la consecución de metas y la obtención de resultados para satisfacer las demandas externas Culturas jerárquicas: Valora la estructura, la estabilidad y la eficacia, con normas y procesos claros

He aquí una rápida comparación:

Tipo de cultura Enfoque Valores clave Características Culturas jerárquicas:**Valora la estructura, la estabilidad y la eficiencia, con normas y procesos claros Cultura de clan: interna, flexible, colaboración, bienestar de los empleados, ambiente familiar, fomenta el trabajo en equipo y la participación de los empleados Cultura de adhocracia: externa, flexible; innovación, asunción de riesgos, espíritu emprendedor; fomenta la creatividad, la experimentación y el cambio Cultura de mercado Externa, controlada Competitividad, resultados, consecución de metas Impulsada por el rendimiento, las metas y el resultado externo Cultura jerárquica: interna, controlada, estabilidad, orden, eficacia, procesos, estructurada, con roles y procedimientos claros

tipos de culturas organizativas

Cultura adhocrática: Ventajas y desventajas

Adoptar una cultura adhocrática puede transformar la forma en que los equipos enfocan el trabajo, fomentando la innovación y la adaptabilidad. Sin embargo, como cualquier modelo de lugar de trabajo o cultura organizativa, tiene sus retos. Exploremos sus ventajas, inconvenientes y si puede prosperar en grandes organizaciones. 🏢

Beneficios de la cultura adhocrática

Una investigación publicada en el Thammasat Review (2024) apoya la compatibilidad que destaca que la cultura de la adhocracia influye positivamente en la creatividad y la innovación organizativas al fomentar un entorno propicio para las ideas frescas y los avances.

Estas son algunas de las ventajas clave de adoptar una cultura adhocrática:

Fomenta la creatividad y el pensamiento innovador: Los equipos son libres de aportar ideas audaces y explorar soluciones poco convencionales

Los equipos son libres de aportar ideas audaces y explorar soluciones poco convencionales Capacita a los empleados: Las personas se sienten comprometidas y motivadas cuando se confía en ellas para que asuman la propiedad de su trabajo

Las personas se sienten comprometidas y motivadas cuando se confía en ellas para que asuman la propiedad de su trabajo Fomenta la colaboración: La comunicación abierta y el trabajo en equipo interfuncional generan diversas perspectivas

La comunicación abierta y el trabajo en equipo interfuncional generan diversas perspectivas Aumenta la adaptabilidad: Los equipos se adaptan y responden rápidamente a las circunstancias cambiantes o a las nuevas oportunidades

Los equipos se adaptan y responden rápidamente a las circunstancias cambiantes o a las nuevas oportunidades Recompensa los riesgos calculados: Las organizaciones logran avances a través de la experimentación y la resolución innovadora de problemas

Desventajas de la cultura adhocrática

Aunque poderosa, la cultura adhocrática también presenta varios inconvenientes:

Falta de estructura: Sin roles ni procesos claros, los equipos pueden sentirse inseguros sobre sus responsabilidades

Sin roles ni procesos claros, los equipos pueden sentirse inseguros sobre sus responsabilidades Potencial de ineficacia: Centrarse excesivamente en la experimentación puede llevar a la pérdida de tiempo o recursos

Centrarse excesivamente en la experimentación puede llevar a la pérdida de tiempo o recursos **Los líderes deben equilibrar la creatividad y la experimentación con la responsabilidad y la dirección

Agotamiento de los empleados: No todas las personas prosperan en un entorno desestructurado y sin directrices definidas

Lleve la creatividad al siguiente nivel con el Plantilla de gestión de ideas e innovación ClickUp . Genere, organice y ejecute ideas audaces sin esfuerzo.

¿Puede funcionar la cultura de la adhocracia en las grandes organizaciones?

La cultura adhocrática puede prosperar en grandes organizaciones, pero requiere un enfoque adecuado. Dividir la organización en equipos más pequeños y ágiles suele ser clave para equilibrar la flexibilidad con la estructura.

No se trata de abandonar por completo la estructura corporativa tradicional.

Se trata más bien de integrar la creatividad y la adaptabilidad en el marco de la organización, creando una cultura en la que coexistan la innovación y la escalabilidad.

Consejo profesional: La innovación prospera cuando los empleados se sienten seguros para experimentar, cometer errores y aprender. En una cultura de adhocracia, los líderes desempeñan un rol clave fomentando las conversaciones abiertas, siendo transparentes sobre sus desafíos y mostrando que asumir riesgos meditados forma parte del proceso creativo.

Ejemplos reales de cultura adhocrática

La cultura adhocrática es algo más que un concepto: es una estrategia real que impulsa a algunas de las empresas más innovadoras de la actualidad.

Pero, ¿cómo se pone en práctica?

Exploremos cómo seis organizaciones han adoptado este enfoque para fomentar la creatividad, la experimentación y el crecimiento en sus sectores. 📈

**1. Google

Google es uno de los ejemplos más conocidos de cultura adhocrática. El interés de la empresa por la innovación queda patente en sus espacios de trabajo abiertos, donde se anima a los empleados a colaborar y explorar nuevas ideas.

Su famoso "20% de tiempo" permite a los empleados dedicar una parte de su semana laboral a proyectos que les apasionan fuera de sus roles habituales. Esto ha dado lugar a avances como Gmail, Google Maps y AdSense.

La cultura de la organización es compatible con la experimentación y la asunción de riesgos creativos, lo que la convierte en un hub de nuevas ideas y avances tecnológicos.

2. 3M

Durante más de un siglo, 3M ha cultivado una cultura que se nutre de la innovación.

El compromiso de la empresa con la investigación y el desarrollo es uno de los pilares de su intento correcto, y hace especial hincapié en la creatividad impulsada por los empleados.

Al igual que Google, 3M ha dado a sus empleados la posibilidad de llevar a cabo los proyectos que les interesan, lo que ha dado lugar a productos emblemáticos como Post-it Notes y Scotch Tape.

3M permite a los equipos experimentar, lo que ayuda a la empresa a mantenerse a la vanguardia en sectores como la sanidad y la electrónica.

3. Netflix

Netflix es otra organización que opera con éxito dentro de una cultura adhocrática, especialmente cuando se adapta a los rápidos cambios en las industrias del entretenimiento y la tecnología.

La empresa fomenta la asunción de riesgos y la innovación en la creación de contenidos y el desarrollo tecnológico.

El enfoque de toma de decisiones de Netflix se basa en los datos, pero es creativo, y hace hincapié en romper con los modelos tradicionales de distribución de contenidos. Su confirmación de la disrupción y los movimientos audaces, como invertir fuertemente en contenido original y explorar nuevos formatos de streaming, les ha ayudado a mantener una ventaja competitiva.

4. Zappos

Zappos, el gigante minorista en línea, es conocido por su enfoque centrado en el cliente, pero su adhesión a una cultura adhocrática innovadora es igualmente importante para su intento correcto. La empresa ha fomentado un entorno en el que se anima a los empleados a pensar de forma innovadora y a experimentar con nuevas formas de mejorar el servicio al cliente.

El uso que Zappos hace de la holacracia, un sistema de autogestión que elimina las estructuras jerárquicas tradicionales, ejemplifica cómo ha adoptado la innovación a todos los niveles.

Esta cultura de autonomía y creatividad ha contribuido a la reputación de Zappos de ofrecer un excelente servicio al cliente y un ambiente de empresa único.

5. Airbnb

Airbnb revolucionó la forma de viajar y alojarse en distintas partes del mundo, en gran parte gracias a su adopción de la cultura de la adhocracia.

La empresa anima a sus empleados a experimentar con nuevas ideas, desde el funcionamiento de la plataforma hasta los tipos de servicios que ofrecen.

La dirección de Airbnb siempre ha hecho hincapié en la creatividad, la colaboración y la asunción de riesgos, lo que ha permitido a la empresa innovar rápidamente en un mercado saturado. La flexibilidad de la organización también le ha ayudado a escalar rápidamente, adaptando su modelo de empresa para satisfacer las necesidades cambiantes tanto de los clientes como de los anfitriones.

**6. Spotify

El intento correcto de Spotify se atribuye en gran medida a la adopción de una cultura adhocrática que fomenta la autonomía y la colaboración.

El énfasis de la empresa en equipos multifuncionales y una estructura organizativa plana permite a los empleados asumir la propiedad de los proyectos.

Spotify promueve un entorno de innovación a través de "escuadrones", donde los equipos pueden experimentar y desarrollar nuevas funciones o modelos de empresa. Esto ha ayudado a Spotify a mantenerse a la cabeza del sector de la música en streaming, adaptándose constantemente a las nuevas tecnologías y a las cambiantes necesidades de los clientes.

Implantar la cultura de la adhocracia en su organización

La transición a una cultura adhocrática requiere un liderazgo fuerte, una estrategia clara y las herramientas adecuadas para su compatibilidad. Aquí es donde ClickUp -la app de todo para el trabajo.

Con ClickUp, puede gestionar proyectos, agilizar la comunicación, realizar un seguimiento del progreso y.. crear una cultura de empresa de colaboración en un solo lugar.

Vamos a desglosar los pasos para implantar con éxito una cultura de adhocracia en su organización utilizando ClickUp. ✅

Paso nº 1: Evalúe su cultura actual

Antes de aplicar cambios culturales para ello, evalúe la posición actual de su organización y comprenda sus actitudes hacia la innovación, la creatividad y la asunción de riesgos.

Hable con los empleados de todos los niveles y recopile información sobre los puntos fuertes y débiles de la cultura actual. Formularios ClickUp pueden ayudarle a recoger opiniones estructuradas de su equipo, lo que facilita la identificación de barreras culturales y áreas que necesitan mejoras.

Puede personalizar los Formularios para formular preguntas específicas sobre colaboración, creatividad e innovación, aspectos clave de una cultura adhocrática.

Recopile las opiniones de los empleados a través de Formularios ClickUp personalizados

Por ejemplo, puede enviar una encuesta en la que pregunte a los miembros del equipo sobre su experiencia con el uso compartido de ideas, los procesos de toma de decisiones y la apertura de la dirección a la experimentación. Esta información guiará los siguientes pasos de la transición.

Consejo profesional: En lugar de un liderazgo rígido y vertical, apueste por un liderazgo que se adapte y cambie en función del proyecto o el equipo. Permita a los líderes desempeñar distintos roles en diferentes contextos: a veces guiando, otras dando un paso atrás para dar más autonomía a los equipos.

Paso nº 2: Defina su visión

Una vez que haya evaluado su cultura actual, defina cómo será la cultura de la adhocracia en su organización. Cree una visión convincente que comunique las valores fundamentales de creatividad, flexibilidad y asunción de riesgos.

El liderazgo es crucial en esta fase. Deben adoptar y modelar estos valores, dando ejemplo al equipo.

Desarrolle y comparta políticas de cultura empresarial con ClickUp Docs Documentos de ClickUp puede utilizarse para documentar y compartir esta visión en toda la organización.

Por ejemplo, cree un documento en el que se describan los aspectos clave de una cultura adhocrática (que fomente la experimentación, permita a los empleados tomar decisiones y promueva la colaboración) y, a continuación, compártalo con su equipo.

De este modo, todos estarán en la misma página y podrán consultar el documento como marco de referencia.

Paso #3: Implicar a la dirección y desarrollar una estrategia

La dirección debe respaldar el cambio cultural y liderar activamente el proceso. Este paso requiere crear una estrategia para pasar de una cultura tradicional a otra basada en la adhocracia.

Documentar y compartir la estrategia garantiza la transparencia y la alineación entre los equipos.

La dirección puede utilizar los documentos para crear planes detallados, ajustar la estrategia a las necesidades de cada equipo y mejorar el rendimiento Metas de RRHH y correlacionar cronogramas. Este documento puede compartirse fácilmente y actualizarse a medida que progresa la estrategia.

Colabore en planes estratégicos en ClickUp Docs para la transformación cultural

Paso #4: Construir una estructura de colaboración

Para que una cultura adhocrática prospere, la colaboración es esencial.

Acabar con los compartimentos estancos, promover el trabajo en equipo interfuncional y fomentar la comunicación abierta son elementos fundamentales para fomentar la innovación.

Utilice las Pizarras ClickUp para desarrollar nuevas iniciativas culturales con su equipo Pizarras ClickUp proporcionan un espacio visual flexible para la lluvia de ideas, la planificación y la ejecución. Teams can create mind maps, flowcharts, and diagrams to capture cultural initiatives or new ideas.

Por ejemplo, los equipos pueden utilizar Pizarras para diseñar en colaboración nuevos procesos, productos o servicios. Pueden esbozar ideas innovadoras en tiempo real, permitiendo a todos contribuir, editar y mejorar.

Paso #5: Fomentar la asunción de riesgos y la experimentación

La asunción de riesgos es fundamental en una cultura adhocrática.

Debe crear un entorno seguro en el que se anime a los empleados a experimentar y probar cosas nuevas sin miedo al fracaso.

Mantenga las tareas organizadas y controle el progreso con la vista Lista de ClickUp Vista Lista de ClickUp le permite gestionar y visualizar proyectos al tiempo que mantiene una supervisión clara. Realiza un seguimiento del progreso de las iniciativas experimentales y garantiza que los equipos sigan siendo eficientes mientras innovan.

Como alternativa, puede configurar un archivo Vista Tablero ClickUp para un proyecto de desarrollo de un nuevo producto, con listas y tareas dedicadas a las distintas fases de experimentación.

Visualice el progreso del proyecto para una mejor colaboración usando la vista Tablero de ClickUp

Cada tarea podría realizar el seguimiento de un prototipo o concepto, con actualizaciones y comentarios capturados en tiempo real. Esta visibilidad garantiza que los equipos cuenten con la compatibilidad y la estructura necesarias para alcanzar el éxito sin dejar de asumir riesgos.

Paso #6: Fomentar la retroalimentación continua y la iteración

Por último, para mantener una cultura de adhocracia, las organizaciones deben evolucionar continuamente. Para ello se necesitan circuitos regulares de retroalimentación y la capacidad de ajustar las estrategias con rapidez.

También en este caso puede utilizar Formularios ClickUp de nuevo para recabar la opinión de los empleados sobre las nuevas iniciativas y perfeccionar las antiguas, lo que permite a los equipos reflexionar sobre su progreso e identificar áreas de mejora. Liderazgo y gestión deben promover una mentalidad de iteración, en la que cada experimento o proyecto se considere una oportunidad de aprendizaje.

Por ejemplo, se pueden ajustar encuestas trimestrales para medir hasta qué punto la organización adopta su nueva cultura. Los directivos pueden utilizar esta información para ajustar las estrategias y garantizar que la cultura siga siendo flexible y progresista.

Con esta plantilla, puede establecer metas claras y cuantificables que fomenten la experimentación y la colaboración, dos factores clave de una cultura adhocrática. También ayuda a crear políticas que promuevan la creación de equipos flexibilidad y comunicación abierta.

Con un documento bien definido que recoja los valores, metas y políticas de su empresa, todos los miembros del equipo podrán estar en sintonía y contribuir a crear la cultura que usted desea.

**Las culturas adhocráticas suelen adoptar la mentalidad del "fracaso rápido", fomentando la experimentación y la iteración rápidas para aprender de los errores y adaptarse rápidamente. Este enfoque permite a las empresas adelantarse a la competencia y tomar decisiones ágiles.

Superar los retos de la adopción de la cultura adhocrática

La implantación de la cultura de la adhocracia tiene su parte de retos, pero las estrategias adecuadas pueden ayudar a superarlos y fomentar la creatividad y la innovación.

Exploremos. 👀

**Asegúrese de que todos comprenden las metas generales de la organización para que sepan cómo encajan sus esfuerzos creativos en la estrategia general. Si bien la cultura es flexible, la claridad en el panorama general es esencial

Fomentar la experimentación estructurada: Permitir que los equipos exploren nuevas ideas dentro de marcos estructurados. Por ejemplo, asignar tiempo para sprints de innovación y experimentos, garantizando al mismo tiempo que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa

Permitir que los equipos exploren nuevas ideas dentro de marcos estructurados. Por ejemplo, asignar tiempo para sprints de innovación y experimentos, garantizando al mismo tiempo que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa **Realice revisiones semanales o quincenales en las que se revise el progreso y se pueda corregir el rumbo. Si bien la autonomía es clave, la retroalimentación periódica garantiza que los equipos se mantengan en el camino correcto

Crear marcos flexibles: Proporcionar directrices y marcos que ayuden a los equipos a estructurar su proceso creativo. Esto proporciona suficiente flexibilidad para la innovación, al tiempo que da a los equipos un sentido de dirección

Abordar el pensamiento de grupo y la difusión de la responsabilidad

Para abordar el pensamiento de grupo, promueva el pensamiento independiente dentro de los equipos. Anime a los miembros del equipo a expresar diferentes puntos de vista, especialmente durante las sesiones de intercambio de ideas. Esto evita que todos piensen de la misma manera, estimula nuevas ideas y ayuda a la organización a seguir siendo innovadora.

Otra estrategia consiste en garantizar una definición clara del rol.

En un entorno de colaboración, es fácil que las responsabilidades no queden claras. Defina claramente los roles para que cada miembro del equipo entienda sus responsabilidades. Esta claridad ayuda a evitar que el trabajo se pierda o se ignore.

También debe fomentar una cultura de responsabilidad. Reconozca con regularidad las contribuciones individuales al intento correcto del equipo, asegurándose de que todos entienden cómo su trabajo influye en el resultado global. De este modo, la rendición de cuentas se mantiene en primer plano y se desalienta la difusión de responsabilidades.

Por último, cultive un entorno seguro para el conflicto constructivo. Reconozca que el desacuerdo puede ser valioso. Cuando los equipos se sienten seguros para expresar opiniones divergentes, se estimula la innovación y se mantiene a raya el pensamiento de grupo.

**El concepto de "innovación disruptiva", popularizado por Clayton Christensen, coincide en gran medida con la cultura de la adhocracia, que hace hincapié en la asunción de riesgos y la innovación para remodelar los sectores.

Mantener un equilibrio entre creatividad y estructura

La adhocracia se nutre de la libertad creativa, pero sin la suficiente estructura, los proyectos pueden volverse caóticos.

Para mantener el equilibrio adecuado, utiliza herramientas estructuradas de seguimiento del progreso. Por ejemplo, el Vista de (diagrama de) Gantt de ClickUp representa cronogramas, hitos y dependencias de tareas.

Mantenga la estructura a la vez que fomenta la creatividad con la vista de diagrama de Gantt de ClickUp

En Vista del Cronograma de ClickUp añade otra capa de estructura. Ofrece una visión más detallada de cómo las tareas se solapan y fluyen a través de las distintas fases.

Seguimiento del progreso y las dependencias de las tareas en tiempo real con la vista de cronograma de ClickUp

Otra estrategia consiste en definir los límites de la libertad creativa. Establezca parámetros claros en torno al tiempo, los recursos y los objetivos. Por ejemplo, permita que los equipos experimenten dentro de un marco temporal definido, asegurándose de que cumplen los plazos o entregables necesarios.

Realice revisiones periódicas. Incluso en un entorno creativo de flujo libre, las revisiones periódicas ayudan a evaluar el progreso, ajustar los cronogramas y afinar la dirección. Estas revisiones evitan que los proyectos se desvíen demasiado de su curso.

Por último, equilibra la autonomía con la alineación. Aunque los equipos deben asumir la propiedad de sus proyectos, también deben asegurarse de que sus esfuerzos están en consonancia con los objetivos de la organización.

Impulsar la innovación y el crecimiento con ClickUp

La creación de una cultura de adhocracia requiere algo más que intención; exige la mentalidad, las herramientas y las estrategias adecuadas para mantener la innovación y la adaptabilidad.

Las organizaciones que adoptan esta cultura pueden prosperar alentando la creatividad, fomentando la colaboración y asumiendo riesgos calculados. Aunque existen retos, las ventajas de un equipo ágil y con visión de futuro superan con creces los posibles inconvenientes.

ClickUp puede ayudarle a crear y mantener sin esfuerzo este tipo de cultura en el lugar de trabajo. Con sus versátiles herramientas, como Pizarras para lluvias de ideas, Formularios para recoger opiniones y Documentos para una comunicación transparente, los equipos pueden colaborar eficazmente e innovar con confianza. Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a ¡hoy mismo!