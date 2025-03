13 mejores software de diagramas de flujo de trabajo para 2025

La primera vez que un colega me sugirió utilizar un diagrama de flujo de trabajo para planificar proyectos, me sentí escéptico. Me parecía demasiado complicado, como intentar escribir "Guerra y paz" en Excel. ¿Podrían unas simples figuras aportar claridad a la gestión del flujo de trabajo de todo un equipo?

Pero cuando empecé a explorarlas, me di cuenta de lo poderosas que podían llegar a ser.

Los diagramas de flujo de trabajo proporcionan algo más que organización visual: crean claridad. Al dividir procesos complejos en pasos manejables, las herramientas de diagramación adecuadas ayudan a alinear equipos, agilizar la comunicación y poner orden incluso en los proyectos más caóticos.

Para ayudarle a elegir la herramienta adecuada, he reunido 13 de las mejores opciones de software de flujo de trabajo.

¿Qué es un software de diagrama de flujo de trabajo?

El software de diagrama de flujo de trabajo es una herramienta para correlacionar visualmente los procesos y tareas de la empresa. Ayuda a desglosar flujos de trabajo complejos utilizando símbolos y figuras estandarizados para mostrar cada paso de principio a fin.

🔑 Introducción clave

Los diagramas de flujo de trabajo no son sólo para correlacionar procesos: también mejoran la colaboración en el lugar de trabajo . Al definir claramente quién hace qué, cuándo y cómo, ayudan a alinear los equipos y fomentan una mejor comunicación entre departamentos.

Otras ventajas de utilizar software de diagramas de flujo de trabajo son:

Definir claramente los pasos, roles y responsabilidades para garantizar que todo el mundo conoce sus tareas

Identificar cuellos de botella y áreas de mejora, optimizando los procesos y ahorrando tiempo

Proporcionar una guía visual que ayude a los equipos a trabajar juntos de forma más eficaz y a mantenerse alineados

Reducir los malentendidos mediante la representación visual de flujos de trabajo complejos para facilitar el debate

Crear procesos repetibles y eficaces que puedan seguirse de forma coherente en todos los equipos o departamentos

Seguimiento del progreso en tiempo real, garantizando que las tareas se completen a tiempo y dentro del alcance

Aunque los flujos de trabajo se originaron en la industria manufacturera, hoy en día se utilizan en sectores como las finanzas, la sanidad y la tecnología. Con las avanzadas herramientas de visualización de datos actuales, crear y compartir estos diagramas es más fácil y eficaz que nunca.

¿Qué debe buscar en un software de diagramas de flujo de trabajo?

El software de diagramas de flujo de trabajo puede ir desde lo más básico a lo más avanzado. A pesar de esto, hay algunas funciones comunes que debe esperar de su herramienta.

Personalización y flexibilidad : Busque un software que le permita personalizar completamente las plantillas de diagramas, figuras y símbolos para una mayor precisión y escalabilidad

: Busque un software que le permita personalizar completamente las plantillas de diagramas, figuras y símbolos para una mayor precisión y escalabilidad Funciones de colaboración : Colaboración en tiempo real permite que varios usuarios contribuyan simultáneamente, especialmente para equipos que trabajan en distintas zonas geográficas

: Colaboración en tiempo real permite que varios usuarios contribuyan simultáneamente, especialmente para equipos que trabajan en distintas zonas geográficas Plantillas: Deberías poder acceder a plantillas, incluidas plantillas de diagramas de flujo y plantillas de gráficosplantillas de mapas mentales-para reducir la curva de aprendizaje y empezar a utilizar el software elegido de inmediato

Deberías poder acceder a plantillas, incluidas plantillas de diagramas de flujo y plantillas de gráficosplantillas de mapas mentales-para reducir la curva de aprendizaje y empezar a utilizar el software elegido de inmediato Integraciones : Busca software que se integre con plataformas populares como sistemas CRM, herramientas de gestión de proyectos y servicios de almacenamiento en la nube

: Busca software que se integre con plataformas populares como sistemas CRM, herramientas de gestión de proyectos y servicios de almacenamiento en la nube Control de versiones : Esta función realiza un seguimiento de los cambios realizados en los diagramas de flujo de trabajo a lo largo del tiempo, manteniendo un registro de revisión claro

: Esta función realiza un seguimiento de los cambios realizados en los diagramas de flujo de trabajo a lo largo del tiempo, manteniendo un registro de revisión claro Automatización : Algunas herramientas de diagramas de flujo de trabajo son compatibles con la automatización de tareas basadas en desencadenantes o condiciones específicas, lo que reduce el trabajo manual

: Algunas herramientas de diagramas de flujo de trabajo son compatibles con la automatización de tareas basadas en desencadenantes o condiciones específicas, lo que reduce el trabajo manual Visualización de datos : Asegúrese de que el software es compatible con la visualización de datos mediante la transformación de conjuntos de datos complejos en gráficos fáciles de entender

: Asegúrese de que el software es compatible con la visualización de datos mediante la transformación de conjuntos de datos complejos en gráficos fáciles de entender Interfaz fácil de usar : Una interfaz de usuario limpia e intuitiva es vital para la facilidad de uso, garantizando que incluso los usuarios sin conocimientos técnicos puedan crear y editar diagramas de flujo de trabajo

: Una interfaz de usuario limpia e intuitiva es vital para la facilidad de uso, garantizando que incluso los usuarios sin conocimientos técnicos puedan crear y editar diagramas de flujo de trabajo Funciones de seguridad : Busque un software que proporcione cifrado, controles de acceso seguros y cumplimiento de las normas del sector (por ejemplo, GDPR, HIPAA) para proteger la información confidencial

: Busque un software que proporcione cifrado, controles de acceso seguros y cumplimiento de las normas del sector (por ejemplo, GDPR, HIPAA) para proteger la información confidencial Opciones de uso compartido y exportación: Elija un software que permita exportar fácilmente los flujos de trabajo en múltiples formatos (por ejemplo, PDF, PNG, SVG) con fines de uso compartido y presentación

Con estas funciones en mente, veamos los 13 mejores software de diagramas de flujo de trabajo.

Los 13 mejores programas de diagramas de flujo de trabajo

La creación de un flujo de trabajo eficaz comienza con el análisis de los procesos existentes. Este análisis ayuda a identificar los posibles cuellos de botella e ineficiencias, asegurando que las áreas que necesitan mejoras son objetivo de optimización. Hay software para todos los estilos, sólo tiene que encontrar el que encaje.

A continuación trataré todas las plataformas de flujo de trabajo que ofrecen lo esencial para crear e implementar flujos de trabajo más inteligentes.

1. ClickUp (la mejor para la gestión visual de proyectos)

Cree un diagrama de flujo de trabajo con las pizarras y plantillas de ClickUp

Gran cantidad de herramientas visuales de gestión de proyectos pueden ayudarte a crear diagramas de flujo de trabajo, pero no todas se adaptan a los distintos tipos de equipos. Mientras que algunas herramientas están dirigidas principalmente a gestores de proyectos y otras están pensadas para ingenieros, me encanta cómo ClickUp está diseñado con la flexibilidad necesaria para crear diagramas que se adapten a cualquier flujo de trabajo.

Por ejemplo, mi equipo de RR.HH. puede crear fácilmente un gráfico de organización, mientras que el equipo de marketing puede utilizarlo para planificar su próxima gran campaña. Los equipos de ventas pueden correlacionar su embudo de ventas, y los desarrolladores pueden ilustrar los recorridos de los clientes. Es estupendo que cada equipo pueda adaptar los diagramas a sus necesidades.

Cree en colaboración diagramas de flujo de mapas mentales con ClickUp Mind Maps

Con Pizarras ClickUp con ClickUp, puedo dibujar figuras, añadir notas adhesivas, insertar elementos multimedia en mi lienzo, enlazar pasos del proceso entre sí y crear gráficos. Me encanta arrastrar y soltar elementos para reorganizar el flujo según sea necesario. Conectar los elementos de mi diagrama con mis tareas también es sencillo, de modo que puedo pasar sin problemas de la planificación a la acción.

No puedo estar más de acuerdo con Jayson Ermac de Abejas IA cuando dice,

ClickUp tiene herramientas para visualizar tu proceso, metas, etc. Es la cumbre del trabajo colaborativo y ha ido mejorando en ese sentido, especialmente con la incorporación de la vista de Pizarra.

Además de Pizarras, Mapas mentales ClickUp son perfectos para organizar ideas y flujos de trabajo. A menudo los utilizo para crear diagramas de flujo que visualizan los próximos proyectos o para resaltar las relaciones entre conceptos clave en sesiones de brainstorming con mi equipo.

Hay miles de plantillas prediseñadas, así que es fácil encontrar siempre el diagrama adecuado para cualquier necesidad. En plantillas de lluvia de ideas a diagramas de espina de pescado las posibilidades son infinitas. Usted y su equipo pueden modificar y ajustar cualquier diagrama para adaptarlo a proyectos específicos.

Con las Pizarras y Mapas mentales de ClickUp, tienes todas las herramientas para correlacionar tu próxima gran idea, ya sea utilizando diagramas de afinidad, diagramas de Venn o gráficos de Gantt.

**Lea también 10 Plantillas Free de Pizarra Interactiva para Zoom & ClickUp ClickUp lleva la planificación del flujo de trabajo un paso más allá con más de 100 plantillas para automatizaciones de flujos de trabajo y la posibilidad de crear sus propias secuencias de automatización. Utilice Automatizaciones ClickUp para agilizar tareas repetitivas, como asignar tareas, actualizar estados o desencadenar notificaciones automáticamente.

Utilice flujos de trabajo de automatización prediseñados en ClickUp o personalícelos en función de sus necesidades, y deje que su equipo se centre en lo que más importa

Las mejores funciones de ClickUp

Acceda a toneladas de plantillas yejemplos de diagramas para poner en marcha la planificación de su flujo de trabajo

Crear y gestionar Tareas de ClickUp y subtareas directamente desde sus Pizarras

Añadir enlaces, imágenes, documentos, y más fácilmente a sus diagramas de flujo de trabajo para un mejor contexto

Integrar y automatizar su camino a través de herramientas de productividad populares como Slack, Zoom, GitHub, y más

Limitaciones de ClickUp

Lleva tiempo aprender y acostumbrarse a todas las funciones de ClickUp

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios Cerebro ClickUp: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ opiniones)

: 4.7/5 (9.000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4.000+ reseñas)

2. Lucidchart (La mejor para correlacionar flujos de trabajo avanzados)

vía Lucidchart Lucidchart es otra herramienta que recomendaría para crear diagramas de flujo de trabajo, especialmente si buscas versatilidad. Ofrece una gran variedad de plantillas y funciones, lo que me permite personalizar figuras e incluso importar datos para crear flujos de trabajo únicos.

Me encanta cómo el formato automático ajusta cada elemento, manteniendo el diagrama limpio y profesional sin ningún trabajo extra. Lucidchart también hace que sea fácil para mí compartir diagramas con compañeros de equipo y dejar comentarios directamente en figuras específicas, asegurando que todo el mundo se mantiene en la misma página con respecto a cada elemento de flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Lucidchart

Alinear automáticamente los elementos, dando diagramas de flujo de trabajo un aspecto pulido y profesional

Utilice Lucidchart dondequiera que trabaje, está disponible en plataformas Mac, Linux y Windows

Se integra con plataformas de uso generalizado, como Office y Google Workspace

Limitaciones de Lucidchart

La cuenta gratuita ofrece un acceso limitado

La función de enlazado de datos es muy útil, pero puede resultar difícil de usar

Precios de Lucidchart

Gratuito

Individual: $7.95/mes

$7.95/mes Equipos: $9.00/mes por usuario

$9.00/mes por usuario Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lucidchart

G2 : 4.5/5 (2.000+ opiniones)

: 4.5/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4,5/5 (1.000+ opiniones)

3. Miro (Lo mejor para espacios de trabajo en equipo remotos todo en uno)

vía Miro Si buscas una herramienta fiable para crear diagramas de flujo de trabajo, Miro es sin duda una de las buenas opciones. Te ofrece un potente sistema de diseño, muchas plantillas y todas las funciones que necesitas para plasmar rápidamente tus ideas en papel.

Lo he utilizado para correlacionar flujos de trabajo de producción de contenidos y gráficos orgánicos para nuevas contrataciones en cuestión de minutos, ahorrando tiempo. También me encanta el sistema de Pizarra: es fácil que varias personas hagan cambios simultáneamente y los indicadores del cursor mantienen a todo el mundo sincronizado.

Además, la app de Miro me permite acceder al trabajo desde cualquier lugar, lo que la hace muy flexible para los equipos en movimiento.

Las mejores funciones de Miro

Visualiza proyectos enteros, documentos, imágenes o archivos en un lienzo infinito

Acceso a más de 300 plantillas para empezar rápidamente proyectos como la planificación de sprint, diagramas de flujo de trabajo o la creación de diagramas de flujo

Permita a los equipos compartir diagramas de flujo de trabajo y colaborar en ellos en tiempo real

Integre con software de gestión de tareas para convertir los flujos de trabajo en tareas procesables

Mantenga los diagramas a salvo con seguridad de nivel empresarial, permitiendo a los equipos centrarse en la innovación

Arrastre y suelte herramientas, documentos e imágenes fácilmente dentro de una interfaz fácil de usar

Límites de Miro

Puede resultar complicado al importar o exportar contenido

Puede resultar más difícil de navegar para cuentas grandes

Precios de Miro

Free : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Para principiantes : 8 $/mes por usuario

: 8 $/mes por usuario Business: 16 $/mes por usuario

16 $/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Miro

G2: 4,8/5 (más de 6.800 opiniones)

4,8/5 (más de 6.800 opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 1.500 opiniones)

También leer: los 10 mejores programas para correlacionar mapas mentales que debes probar hoy mismo

4. FigJam (Mejor Pizarra colaborativa online para equipos)

vía FigJam FigJam, diseñada por Figma, es una pizarra colaborativa en línea diseñada para dar compatibilidad al trabajo en equipo. La plataforma incluye funciones prácticas como notas adhesivas, sellos y chatear con el cursor, lo que facilita a los miembros de mi equipo la participación en todo tipo de proyectos, desde la lluvia de ideas para el lanzamiento de un producto hasta la creación de diagramas detallados de flujo de trabajo para la aprobación de presupuestos.

Además, FigJam ofrece un nivel gratuito, especialmente útil para equipos pequeños o empresas con presupuestos limitados.

Mejores funciones de FigJam

Mapa de ideas complejas en una estructura jerárquica clara utilizando el modo de esquema

Cree maquetas y visualice diseños rápidamente con las funciones de esquematización dedicadas

Aumente la claridad y la creatividad estructurando mapas mentales y diagramas de flujo de trabajo con elementos de diseño complementarios

Co-creación y edición de diagramas en tiempo real con compatibilidad para la colaboración

Limitaciones de FigJam

Carece de acceso sin conexión

Precios de FigJam

Inicio : Free

: Free Profesional: 5 $/mes por asiento (facturación anual)

5 $/mes por asiento (facturación anual) Organización: 5 $/mes por asiento (facturación anual)

5 $/mes por asiento (facturación anual) Enterprise: 5 $/mes por asiento (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de FigJam

G2 : 4.7/5 (1.000+ opiniones)

: 4.7/5 (1.000+ opiniones) Capterra: 4,8/5 (más de 20 reseñas)

5. Microsoft Visio (Mejor para usuarios de Microsoft 365 y Windows)

vía

/ref/ https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/visio/flowchart-software Microsoft Visio /%href/

Visio podría ser la herramienta de diagramas de flujo de trabajo perfecta si tu equipo ya utiliza Windows y Microsoft 365. El uso compartido de documentos entre programas de Microsoft, especialmente mediante OneDrive para el almacenamiento en la nube, facilita todo el proceso, desde la creación del flujo de trabajo hasta su implementación.

Otro aspecto que aprecio son las funciones de accesibilidad. Las opciones de alto contraste y la función de conversión de texto a voz de Visio facilitan mucho el uso a los miembros del equipo con discapacidad visual. He visto de primera mano cómo estas herramientas ayudan a crear un entorno de trabajo más integrador, y diría que es una buena razón para considerar Visio.

Las mejores funciones de Microsoft Visio

Transforma datos de Excel en diagramas de flujo de trabajo

Utiliza plantillas de diagramas de red predefinidas para correlacionar rápidamente los flujos de trabajo

Trabaje con Visio durante videollamadas y con usuarios de fuera de Windows a través de la aplicación web de Visio

Limitaciones de Microsoft Visio

El formato es un reto cuando los archivos de Visio son grandes, y es difícil ver toda la información junta

El coste es superior al de las herramientas de la competencia

Tiene menos integraciones que otrassoftware de diagramas Precios de Microsoft Visio

Incluido en los planes comerciales de Microsoft 365

en los planes comerciales de Microsoft 365 Plan 1 de Visio: 5 $/mes por usuario

5 $/mes por usuario Plan 2 de Visio: 15 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (más de 600 opiniones)

4,2/5 (más de 600 opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 3.200 opiniones)

6. Gliffy (Mejor para equipos en el entorno Atlassian)

vía Gliffy Gliffy de Atlassian es una herramienta basada en web que cubre varios usos, incluyendo diagramación, diagramación de flujos de trabajo y wireframing. Su configuración de arrastrar y soltar y sus figuras, plantillas y temas listos para usar hacen que sea una delicia diseñar con ella.

Incluso puedo importar diagramas antiguos, hacer ediciones o exportar mis últimas creaciones sin problemas.

Las mejores funciones de Gliffy

Comparta su trabajo fácilmente a través de URL o incrustando diagramas de flujo de trabajo directamente en sitios web

Integrarse sin problemas con herramientas como Jira y Confluence de Atlassian para una experiencia perfecta

Colabora en tiempo real con los miembros del equipo mediante el nuevo complemento de Confluence Cloud

Realizar un seguimiento de los cambios con el historial de revisiones y volver a las versiones anteriores en cualquier momento

Limitaciones de Gliffy

Personalización de objetos limitada para diagramas complejos

No hay versión gratuita/a disponible

Precios de Gliffy

Profesional:

1 a 9 usuarios : 8 $/mes por usuario facturados anualmente

: 8 $/mes por usuario facturados anualmente De 10 a 50 usuarios : 6 $/mes por usuario facturados anualmente

: 6 $/mes por usuario facturados anualmente Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gliffy

G2: 4,4/5 (más de 220 opiniones)

4,4/5 (más de 220 opiniones) Capterra: 4.3/5 (70+ opiniones)

7. SmartDraw (El mejor para diagramación intuitiva)

vía SmartDraw SmartDraw ofrece más de 70 diagramas, desde diagramas de flujo de datos hasta esquemas detallados. Este software de diagramas de flujo está diseñado con funciones intuitivas de personalización y colaboración, lo que simplifica la obtención de diseños perfectos.

Una función que destaca es su capacidad de dibujo CAD (diseño asistido por ordenador). Es perfecto para quienes necesitan dibujos arquitectónicos o planos detallados, y es algo que no he visto en muchas otras herramientas de diagramas de flujo de trabajo.

Si usted es un equipo que requiere este nivel de precisión, SmartDraw podría ser exactamente lo que necesita.

Las mejores funciones de SmartDraw

Acceda a opciones de diseño avanzadas en comparación con otras soluciones de software de diagramas de flujo

Desbloquee más de 4500 plantillas incorporadas y 29000+ símbolos incorporados

Cree diagramas de clases y mapas de sitio directamente a partir de sus datos con las extensiones integradas

Limitaciones de SmartDraw

Incluye un montón de funciones avanzadas que no serán necesarias si usted sólo necesita unsoftware de diagramas de flujo Algunas funciones avanzadas pueden resultar complicadas para usuarios sin conocimientos técnicos



Precios de SmartDraw

Individual: $9.95/mes

$9.95/mes Equipo: $8.25/mes por usuario (facturado anualmente, mínimo tres usuarios)

$8.25/mes por usuario (facturado anualmente, mínimo tres usuarios) Sitio: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SmartDraw

G2 : 4.6/5 (270+ opiniones)

: 4.6/5 (270+ opiniones) Capterra: 4,1/5 (110 opiniones)

8. Draw.io (La mejor para diagramas de usuario final basados en navegador)

vía Draw.io Si alguna vez has pensado: "Las cosas gratuitas son mi tipo de cosas", Draw.io podría interesarte. Esta herramienta de código abierto facilita la creación de diagramas de flujo de trabajo sin gastar un céntimo. Me encanta que puedas descargar una versión de escritorio si quieres tener más control sobre tus archivos y prefieres mantenerlo todo offline. Me da la tranquilidad de saber que mi trabajo se mantiene seguro.

Cuando llegue el momento de colaborar con el equipo, la versión en línea te resultará increíblemente fluida. Puedes compartir diagramas a través de Google Drive, lo que facilita las cosas si ya utilizas la plataforma de Google. Aprecio que ponerse al día sea sencillo con Draw.io.

Las mejores funciones de Draw.io

Elige entre tres lienzos de diagramas y un montón de elementos de arrastrar y soltar

Diseñado para un amplio intervalo de diagramas, desde organigramas a diagramas de red

Comparta espacios de diagramas, vea los cursores del equipo y trabaje en colaboración

Consigue un control total de los datos y establece preferencias personalizadas de gobierno de datos con la versión de escritorio

Limitaciones de Draw.io

A algunos usuarios les resulta difícil ajustar la escala de los elementos para que se ajusten al lienzo o a los tamaños de impresión

La interfaz puede parecer un poco anticuada en comparación con las plataformas de diagramación más recientes

Precios de Draw.io

Gratis, gratuito/a

Valoraciones y reseñas de Draw.io

G2 : 4.4/5 (410+ opiniones)

: 4.4/5 (410+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (750+ opiniones)

9. Whimsical (Mejor entorno de trabajo interactivo para equipos de diseño)

vía Caprichoso Whimsical es ideal para autónomos, equipos de diseño, desarrolladores de software y gestores de productos que quieran crear diagramas de flujo y diagramas de flujo de trabajo y luego compartirlos con otros para que les den su opinión. También tiene muchos elementos configurables, como cuadros de texto, botones, casillas de selección, rótulos, estrellas de valoración e invitaciones listas para hacer clic como "Ver nuestro trabajo" y "Contacto" Me han parecido muy útiles para añadir elementos interactivos.

Whimsical ofrece una gran relación calidad-precio si no necesitas demasiados editores en tu espacio de trabajo. Puedes seguir invitando a otros usuarios gratis, permitiéndoles ver, comentar e incluso editar los archivos que has compartido.

Las mejores funciones de Whimsical

Integra con apps populares como Notion, Figma y Slack

Elige entre una amplia galería de plantillas y bloques de construcción, incluidos hubs de proyectos, planos de planta, listas de control de lanzamiento de productos y plantillas de páginas de aterrizaje

Limitaciones de Whimsical

Whimsical está limitado en sus capacidades offline. Esto podría ser un inconveniente importante si a menudo no tienes acceso a Internet

Precios de Whimsical

Inicio (gratis)

Pro: $10/mes por editor, facturado anualmente

$10/mes por editor, facturado anualmente Organización: 20 $/mes por editor, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Whimsical

G2: 4.6/5 (170+ reseñas)

4.6/5 (170+ reseñas) Capterra: 4.6/5 (50 reseñas)

10. EdrawMax (Mejor alternativa para Microsoft Visio)

vía EdrawMax EdrawMax se creó como competidor directo de Microsoft Visio. Por lo tanto, si está familiarizado con Visio, utilizar EdrawMax le resultará bastante sencillo. Esta herramienta de diagramas de flujo de trabajo proporciona una amplia biblioteca de plantillas de inicio rápido y elementos de diagramación, lo que facilita la creación de diseños personalizados.

Con más de 200 plantillas, la herramienta es compatible con tipos de diagramas especializados, como sistemas eléctricos y dibujos P&ID. También me gusta que ofrezca múltiples opciones de exportación, para poder guardar y compartir mis diagramas de flujo de trabajo en formatos como JPG, PDF, Word y Excel.

Mejores funciones de EdrawMax

Utiliza 200 plantillas para diagramas de red, organigramas, diagramas de flujo de trabajo, mapas mentales y mucho más

Exporte diagramas en varios formatos como JPG, PDF, Word, PowerPoint, Visio, etc

Garantice la seguridad con el cifrado SSL para todos sus archivos y transferencias

Compatibilidad con Mac, Windows y Linux

Límites de EdrawMax

Escalar elementos e imágenes para que quepan en su diagrama puede ser difícil

No hay opción para actualizar el tamaño del texto o la escala de la imagen en todo el diagrama

Las respuestas del servicio de atención al cliente pueden ser lentas, y algunos usuarios necesitan hacer un seguimiento varias veces

Precios de EdrawMax

**Individual

Plan de suscripción: $45.99 por año

$45.99 por año Plan vitalicio: 99,99 $ (pago único)

99,99 $ (pago único) Plan vitalicio: $125.99 (pago único)

Teams & Business: A partir de 238 $ por dos usuarios al mes, con facturación anual

Educación: A partir de 62 $ (para usuarios individuales)

Valoraciones y reseñas de EdrawMax

G2: 4.3/5 (50+ opiniones)

4.3/5 (50+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (200 opiniones)

11. Creately (Mejor para colaboración visual y diagramación)

vía Creately La construcción multifuncional de Creately combina diagramación técnica, gestión de proyectos y construcción de bases de datos, todo en una sola plataforma. Lo he encontrado especialmente útil para equipos que deben crear múltiples diagramas de flujo de trabajo mientras gestionan tareas dentro de un mismo proyecto. Mantiene las cosas organizadas, lo que hace más fácil hacer malabares con los diferentes aspectos del flujo de trabajo.

Me encanta la posibilidad de correlacionar mapas mentales, gráficos de Gantt y diagramas ER. Ayuda a mantener todo centrado, y no tengo que cambiar constantemente entre diferentes herramientas.

Una de las mejores funciones de Creately es su capacidad para incorporar texto enriquecido en sus diagramas. Esto hace que sea fácil para los equipos para agregar detalles adicionales y el contexto, asegurando que todo el mundo está en la misma página sobre el significado del diagrama.

Las mejores funciones de Creately

Cree diagramas de flujo de trabajo adecuados tanto para proyectos pequeños como grandes, garantizando claridad y detalle en las visualizaciones

Elija entre más de 8.000 plantillas y 200.000 ejemplos

Construir bases de datos personalizadas dentro de la plataforma para mejorar la organización y gestión de la información

Realice actualizaciones en tiempo real que sean inmediatamente visibles para todos los participantes, manteniendo a todos informados

Siga el progreso del proyecto, los cronogramas y las dependencias con herramientas integradas para mantener el rumbo

Límites de Creately

Descubrir todas las capacidades de la herramienta puede ser un reto

La función de búsqueda podría mejorarse para mejorar la experiencia del usuario

Precios de Creately

Personal: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Equipos: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Business: 149 $/mes

149 $/mes Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Creately

G2: 4.4/5 (1290+ opiniones)

4.4/5 (1290+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (160+ opiniones)

12. Cacoo (El mejor para correlacionar diagramas de flujo de trabajo)

vía Cacoo Cacoo es una plataforma basada en la nube ideal para empresas que desean un proceso de diagramación del flujo de trabajo fluido y sin complicaciones. Ofrece todo lo que se busca en una herramienta de diagramación de flujos de trabajo, además de funciones adicionales como videollamadas dentro de la app para colaborar y opciones inteligentes de gestión de equipos.

Lo que diferencia a Cacoo de otras herramientas es su facilidad de uso. Con un montón de tutoriales disponibles, mi equipo y yo nos convertimos rápidamente en expertos.

Para las grandes empresas, este nivel de organización puede suponer una gran diferencia. Garantiza que todo el mundo esté en la misma página y mantiene los diagramas accesibles.

Cacoo mejores funciones

Importa datos y genera diagramas de flujo de trabajo automáticamente con gráficos dinámicos

Colabora sin problemas con los miembros de tu equipo a través de videollamadas dentro de la aplicación

Mantenga organizados los diagramas de flujo de trabajo de su equipo con ajustes organizativos inteligentes que le permiten crear grupos de equipos y editar los ajustes de uso compartido

Límites de Cacoo

Hay una curva de aprendizaje empinada para entender todas las funciones completamente

Precios de Cacoo

Gratuito

Profesional: $6/mes

$6/mes Teams: $6/mes por usuario

Cacoo valoraciones y comentarios

G2: 4.5/5 (210+ opiniones)

4.5/5 (210+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (150+ opiniones)

13. FlowMapp (Lo mejor para planificar sitios web)

vía FlowMapp FlowMapp es una herramienta de planificación UX diseñada para ayudar a creativos y diseñadores a visualizar planes de proyecto. Es especialmente útil para crear flujos de trabajo, recorridos de usuario y mapas de sitios, transformando información compleja en algo fácil de digerir.

FlowMapp se centra en la estructura visual y permite a los usuarios correlacionar la arquitectura del sitio web con las metas de la empresa. Su interfaz intuitiva lo hace accesible a usuarios sin conocimientos técnicos, lo que facilita la colaboración entre equipos.

Las mejores funciones de FlowMapp

Proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos

Obtener compatibilidad para diagramas de flujo de trabajo que son fáciles de crear y compartir

Permitir la colaboración en tiempo real y la retroalimentación para la planificación de proyectos

Permite correlacionar la estrategia de contenido con la experiencia del usuario

Limitaciones de FlowMapp

Algunos usuarios podrían encontrar los planes de precios ligeramente caros si sólo utilizan un número limitado de sus funciones

Precios de FlowMapp

Gratis: $0

$0 Pro: $18/mes por usuario

$18/mes por usuario Equipo: $54/mes para hasta cinco miembros del equipo

$54/mes para hasta cinco miembros del equipo Agencia: $180/mes para usuarios ilimitados

Valoraciones y reseñas de FlowMapp

G2: 4.7/5 (80+ opiniones)

4.7/5 (80+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (40+ opiniones)

Dibuja los mejores diagramas de flujo de trabajo con ClickUp

Esta lista sólo araña la superficie de lo que está disponible a la hora de crear diagramas de flujo de trabajo. He explorado estas herramientas, y cada una tiene algo único que ofrecer, dependiendo de sus necesidades.

Una gran manera de determinar si una plataforma se adapta a su estilo es probarla. ClickUp, por ejemplo, es un centro neurálgico para el desarrollo de diagramas de flujo de trabajo y de red, la gestión de proyectos y el seguimiento de tareas entre equipos. Con las funciones de Pizarra y Mapas mentales de ClickUp, la plataforma puede convertirse en su hub de referencia para los diagramas de flujo de trabajo Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo y aporte claridad y eficacia a sus procesos de planificación de flujos de trabajo