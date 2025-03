Zoom Pro frente a Zoom Business: ¿Cuál es el mejor?

En un entorno de trabajo global, las videollamadas no son sólo un detalle: son el arma secreta para mantener a los equipos conectados entre continentes

Tanto si quieres intercambiar ideas en tiempo real con el uso compartido de la pantalla como si quieres grabar sesiones clave para tu equipo internacional, contar con las herramientas digitales adecuadas es absolutamente esencial.

Por supuesto, Zoom Basic hace el trabajo terminado, pero si te sientes agobiado por sus límites, puede que haya llegado el momento de subir de nivel

Acompáñenos a través de las interesantes funciones de Zoom Pro y Zoom Business para ayudarle a encontrar la solución perfecta.

Diseñado para usuarios individuales y equipos pequeños, Zoom Pro es una cuenta de pago que le permite organizar reuniones ilimitadas sin preocuparse por el límite de 40 minutos del plan básico. También obtendrá acceso a funciones avanzadas como la gestión de usuarios, 30 horas de límite de reuniones y herramientas para mantener el flujo de trabajo de su equipo sin problemas.

Zoom Pro consigue el equilibrio perfecto para equipos en crecimiento que necesitan más que lo básico sin la escala que ofrece el plan Enterprise de Zoom.

➡️ Más información: Las 8 mejores alternativas y competidores de Microsoft Teams

Si está pensando en cambiar a Zoom Pro, estas son algunas de las funciones clave que puede encontrar en este nivel de precios.

Zoom Pro permite hasta nueve usuarios con licencia, lo que permite a cada uno de los miembros de su equipo tener su propia cuenta de Zoom y celebrar reuniones simultáneamente. Esto elimina los dolores de cabeza de programación, por lo que es perfecto para configuraciones remotas o híbridas donde las videoconferencias son la norma.

Puedes asignar licencias a los líderes o a la alta dirección mientras utilizas licencias compartidas para el resto del equipo. La verdadera ventaja es que las licencias pueden reasignarse en cualquier momento para mantener la agilidad de la empresa.

Con Zoom Pro, puede incluir hasta 100 participantes en cada reunión para sesiones de intercambio de ideas, asambleas públicas o foros de preguntas y respuestas. Para equipos remotos, el límite más alto de participantes permite a su equipo global conectarse en un espacio y compartir actualizaciones, sin importar desde dónde estén trabajando.

Consejo profesional: Utilice un plantilla de notas de reunión

para que sus reuniones sean más productivas. Ofrece una estructura básica para redactar sus notas de reunión, que luego pueden compartirse con otras partes interesadas.

Los planes de pago de Zoom incluyen un práctico asistente de IA que simplifica la gestión de las reuniones. El asistente capta los puntos clave de la discusión y los resume en elementos de acción que puedes compartir a través del chat de equipo o por correo electrónico.

Y si necesita volver sobre algo, las transcripciones con función de búsqueda permiten hojear las grabaciones sin esfuerzo.

vía Zoom Además, el compañero de IA de Zoom también edita el tono, la longitud y el formato de tus mensajes de correo electrónico o de chat para adaptarlos a tu caso de uso exclusivo.

➡️ Más información: 10 Mejores Actas de Reuniones y Notas de Software

Los Clips son breves fragmentos de vídeo o audio que puedes crear y compartir con Zoom Pro. Son útiles para explicar un concepto general, compartir actualizaciones rápidas o dar información detallada sobre un proyecto.

Puede utilizar clips para capturar momentos clave de una reunión y compartirlos con su equipo. Esto es muy útil para mantener a todo el mundo alineado, especialmente cuando tu equipo está repartido por distintas zonas horarias y geografías.

Zoom Business es el conjunto de herramientas todo en uno para equipos en crecimiento que tiene todo lo del plan Pro y funciones avanzadas para que la comunicación sea más fluida. Piense en una mayor capacidad de reunión, opciones de marca personalizadas, y herramientas que hacen que la gestión de su equipo y de las reuniones sea pan comido.

Esto es lo que encontrarás en él:

Zoom Business está pensado para equipos que buscan flexibilidad. Permite ajustar hasta 250 licencias, con un mínimo de 10 para empezar. Las 250 cuentas pueden albergar reuniones simultáneamente, por lo que es perfecto para grandes organizaciones que necesitan gestionar varias conversaciones a la vez.

Con una capacidad de 300 participantes por reunión, Zoom Business le permite organizar eventos de Zoom, reuniones de equipo y reuniones a gran escala sin problemas.

Con Zoom Business, puede enviar invitaciones a reuniones y notificaciones de eventos utilizando el dominio de correo personalizado de su empresa. Además de un aspecto profesional, esta función añade una capa de confianza. Es un paso más allá del plan Pro, y ayuda a que tu lugar de trabajo en Zoom sea profesional y seguro.

Zoom Business incluye un "Programador" Optimiza la programación de reuniones mostrando tu disponibilidad a otros miembros del equipo (o clientes). Esto reduce las interminables idas y venidas para concertar reuniones, especialmente en el caso de equipos grandes en los que hay que consultar varios calendarios individuales antes de concertar una reunión.

Todo lo que tiene que hacer es compartir bloques de su disponibilidad a través de un enlace, que se reflejará en sus correos electrónicos, textos o chats.

➡️ Más información: los 10 mejores programas de uso compartido de archivos para documentos en línea 🍬 Consejo de bonificación: Emparejar las transcripciones de las grabaciones con un plantilla de reunión individual

es una buena manera de agilizar el seguimiento de las conversaciones. La plantilla puede ayudarle a seguir el progreso de las tareas, mientras que la transcripción le ofrece un registro de las acciones clave y los plazos.

Zoom Pro y Zoom Business ofrecen muchas funciones similares con capacidades diferentes en función del precio.

A continuación encontrará una comparación de las funciones de ambos planes que le ayudará a elegir el que mejor se adapte a las necesidades de su empresa.

Programador de Zoom No disponible Disponible

| Grabación de transcripciones No disponible Disponible

Acompañante IA Disponible Disponible

| Soporte por teléfono y chat en directo Sólo disponible para planes de suscripción superiores a 50 $/mes y 200 $/mes Sin coste adicional

| Soporte de vídeo | No disponible | Disponible sólo para planes de suscripción superiores a 200 $/mes | | No disponible

Zoom Pro te permite organizar reuniones de hasta 100 participantes (ideal para reuniones de equipo, seminarios web a pequeña escala o talleres). Puede ampliar su límite de participantes con complementos para grandes reuniones, aunque le costarán un poco más.

Para las empresas más grandes, Zoom Business va un paso más allá y permite hasta 300 participantes por reunión. Para equipos grandes, Zoom Business va un paso más allá y permite hasta 300 participantes por reunión. Incluye todas las funciones necesarias para organizar presentaciones o sesiones de videoconferencia con interlocutores externos.

Ganador 🏆: Zoom Pro es perfecto para equipos pequeños y personas que necesitan una opción fiable y económica para sus reuniones y talleres cotidianos. Zoom Business se lleva la palma para grandes equipos y eventos de mayor envergadura, ya que ofrece más capacidad y funciones profesionales para gestionarlo todo sin esfuerzo

Con Zoom Pro, puedes organizar reuniones directamente desde la app de Zoom o a través de herramientas como Google Calendar o Microsoft Outlook. Sin embargo, las invitaciones a las reuniones proceden del dominio predeterminado/a de Zoom (por ejemplo, @zoom.us), por lo que no existe la opción de personalizar la marca.

Zoom Business da un paso adelante con el "Planificador", que muestra tu disponibilidad y permite a los miembros del equipo y a los interesados reservar reuniones en los momentos que mejor convengan a todos. Es un salvavidas para equipos con un gran volumen de reuniones. Además, puedes añadir un toque profesional personalizando tus invitaciones y enviándolas a través de un dominio de correo personalizado.

Ganador🏆: Zoom Business se lleva la palma. Hace que reservar reuniones sea pan comido mostrando tu disponibilidad a los demás. Además, añade marcas personalizadas para las invitaciones y les da un aspecto más profesional.

Las herramientas de (elaboración de) informes de Zoom te ayudan a hacer un seguimiento de las estadísticas clave de las reuniones, como el número de reuniones, los días de mayor actividad y el número de participantes.

Esta información puede mostrarle las horas de mayor actividad, la eficacia de su plan actual e incluso el grado de compromiso de su equipo durante las reuniones. Es perfecto para pequeñas y medianas empresas.

Lo mejor es que tanto Zoom Pro como Zoom Business incluyen prácticas funciones de elaboración de informes, lo que facilita el ajuste de su estrategia de reuniones.

Ganador🏆: En lo que respecta a la (elaboración de) informes, Zoom Pro y Business funcionan igual de bien. Sin embargo, Zoom Pro es una opción más asequible para quienes organizan menos reuniones pero necesitan información sobre la frecuencia, los días activos, la participación, etc.

Si opta por Zoom Pro, tendrá acceso a compatibilidad técnica y a la base de conocimientos, la comunidad y el chatbot de Zoom. También puede enviar tickets a su servicio de asistencia técnica siempre que tenga una consulta.

Zoom Business ofrece todos los canales de compatibilidad anteriores, así como chat en directo y teléfono. Si tu plan supera los 200 $ mensuales, puedes incluso hablar con un agente de Zoom por videollamada.

Ganador 🏆: Zoom Business ha ganado esta ronda simplemente porque te permite acceder a compatibilidad a través de varios canales directos. Obtener compatibilidad personalizada en directo es muy útil, algo de lo que carece Zoom Pro.

Zoom Pro te ofrece una serie de funciones: reuniones más largas, almacenamiento en la nube de Zoom, streaming, elaboración de informes y acceso multidispositivo. Cuesta 15,99 $ al mes por usuario y, con un máximo de nueve licencias (que se pueden reasignar), es perfecto para equipos pequeños con necesidades flexibles

Zoom Business, por el contrario, se basa en las funciones de Pro con algunas mejoras más. ¿La más destacada? Ofrece hasta 250 licencias y permite organizar reuniones con hasta 300 participantes, lo que resulta ideal para equipos grandes o agendas con muchos clientes.

Ganador 🏆: Zoom Pro es perfecto para equipos pequeños que necesitan flexibilidad sin arruinarse. Zoom Business es ideal para equipos grandes que necesitan más licencias y capacidad para más participantes

➡️ Más información: ¿Cuáles son los mejores grabadores de pantalla gratis, sin marcas de agua?

Veamos esto Comentario de Redditor destacando los retos y consideraciones para encontrar el plan de Zoom más rentable:

Durante los últimos años he gestionado una única cuenta Pro con la necesidad ocasional de celebrar dos reuniones simultáneas. Así que cada pocos meses pago una segunda cuenta Pro (mismos datos de pago, distinto correo electrónico). Luego cancelo la 2ª cuenta por enésima vez. ¿Hay alguna forma mejor o más barata de iniciar 2 reuniones simultáneas de más de 40 minutos de duración? Mirando la Comparación de Planes Completos veo que hay una opción de Recuento de Licencias para Pro 1-9. ¿Cómo funcionaría aumentar el número de licencias? ¿Tendría el mismo precio que una licencia separada? Como alternativa, estoy estudiando la posibilidad de adquirir una licencia de Business Zoom, pero sólo necesito 2 reuniones simultáneas cada pocos meses.

A esto, otro usuario de Reddit respondió:

Sí, Business tiene un mínimo de diez licencias. Creo que estás haciendo lo mejor posible añadiendo una licencia a tu cuenta Pro cuando la necesites. Dado que hay un mínimo de un mes, si usted está necesitando las 2 reuniones simultáneas cada mes, entonces parece que usted está atascado con el costo de 2 licencias, y tal vez el ahorro de compromiso anual se aplicaría. Pero, si hay lagunas, puede agregar la segunda licencia a su cuenta según sea necesario sobre una base mensual y se reducirá después del mes.

Tuve una situación similar, pero como necesitamos la función de interpretación de idiomas, la licencia Business de 10 funcionó mejor durante ese periodo. Zoom hace que sea muy fácil añadir y quitar licencias. Si aún no lo has hecho, te sugerimos que mantengas una CUENTA y añadas/retires LICENCIAS desde ella. Yo hice varias cuentas de correo electrónico y cada una con su propio acceso a Zoom en nuestra cuenta de empresa. Entonces, puedo comprar una licencia adicional y asignar según sea necesario a los.

Creo que el ejemplo que se da en el artículo de Zoom es un poco engañoso porque no dice que John necesita comprar una licencia adicional para Paul con el fin de "invitarlo".