Cómo llamar para decir que está enfermo con un mensaje de texto (+ejemplos)

¿Recuerda la comedia de 1986 Ferris Bueller's Day Off?

Ferris tenía un plan maestro para fingir faltar a clase por enfermedad y disfrutar de su libertad. Aunque sus payasadas eran divertidísimas, la mayoría de nosotros no tenemos el lujo o la (falta de) brújula moral para hacer algo así.

Pero en los días en que uno se levanta sintiéndose indispuesto, aguantar no es la mejor opción. Declararse enfermo es esencial para mantener la honradez y la profesionalidad en el trabajo comunicación en equipo y el cumplimiento de la política de la empresa.

Tanto si está luchando contra la gripe, como si se enfrenta a una emergencia familiar o simplemente necesita un día de salud mental, este artículo le ayudará a elaborar mensajes de texto sobre cómo avisar de que está enfermo a través de varios ejemplos y plantillas.

Unos simples retoques pueden convertir un vago "Hoy no estoy" en un claro "Me encuentro mal y me aseguro de que mis tareas están cubiertas", manteniendo tu reputación en el trabajo, ¡sin necesidad de maquinaciones!

Buenas prácticas para enviar un texto de día de enfermedad

La comunicación es moneda de cambio cuando se trabaja en equipo. Pero, ¿por qué es mejor enviar un texto que avisar de que se está enfermo? En pocas palabras, los mensajes de texto son cómodos tanto para quien los envía como para quien los recibe.

Tu jefe o responsable puede leer el mensaje cuando le convenga, lo que evita interrumpir su flujo de trabajo. Además, a diferencia de las llamadas telefónicas, los textos dejan constancia escrita de la comunicación, lo que reduce la posibilidad de malentendidos.

👀 ¿Lo sabías?

Un estudio de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó de que el 63% de los trabajadores de EE.UU obtienen una media de ocho días por enfermedad pagados al año después de un año en el trabajo.

Su mensajería de empresa refleja tu profesionalidad, respeto e integridad en el trabajo. A mensaje fuera de la oficina bien escrito garantiza la claridad y minimiza los trastornos para su equipo.

Por el contrario, un mensaje de enfermedad mal redactado puede crear confusión, interrumpir su equilibrio entre trabajo y vida privada tensando las relaciones, o incluso infringiendo las políticas de la empresa que ofrecen bajas por enfermedad retribuidas con requisitos específicos.

**Lea también Recupera tus horas: las 10 mejores herramientas de gestión de Bandeja de entrada para una máxima eficiencia He aquí algunas buenas prácticas que pueden ayudarle a evitar complicaciones innecesarias.

Brevedad y claridad

¿Eres de los que se sienten culpables por coger días por enfermedad? Aunque no debería, el resultado puede ser que explique demasiado su situación.

Cuando informes a tu jefe, evita dar demasiadas explicaciones o explicaciones largas. Limítate a lo esencial:

Dirígete formalmente a tu jefe

Menciona el motivo de tu ausencia

Especifica tu plan de gestión de tareas

Informa de tu disponibilidad para los días siguientes o próximos

Tu jefe no necesita una larga descripción de tus síntomas. Ser conciso demuestra respeto por su tiempo y profesionalidad por tu parte.

📌 Ejemplo:

buenos días, John. Hoy estoy enfermo y no podré ir a trabajar. He informado al equipo de mi ausencia y esta tarde les comunicaré mi disponibilidad para mañana. Gracias"

Avise lo antes posible

Muchas empresas agradecen que les avises con la mayor antelación posible cuando faltes al trabajo. Esto les da tiempo para ajustar horarios o encontrar cobertura.

Así que, si sientes que te pica la garganta después de salir del trabajo, enviar el texto hoy es una buena idea en lugar de avisar con poca antelación mañana.

Cuanto antes comuniques tu imposibilidad de acudir al trabajo, mejor será para todos los implicados. Se trata de minimizar las interrupciones y garantizar que el trabajo siga fluyendo sin problemas.

📌 Ejemplo:

buenas noches, John. Hoy he salido del trabajo sintiéndome mal y tengo que dar parte de enfermo para mañana. He informado al equipo y quería comunicártelo inmediatamente para que puedas tomar las medidas necesarias en mi ausencia. Mañana te mantendré informado. Gracias

Proporcione la información necesaria

Dependiendo de la política de la empresa, puede que tengas que incluir detalles como una nota del médico o cuándo esperas volver. Lo mejor es que hables de estos requisitos con tu jefe de antemano.

Recuerda que no estás obligado a compartir ningún detalle personal, sólo lo suficiente para explicar por qué no puedes trabajar y cuánto tiempo estarás ausente.

📌 Ejemplo:

hola, John. Tengo síntomas de gripe y debo tomarme tres días de baja por enfermedad. Informaré al equipo y proporcionaré una nota del médico si es necesario. Por favor, avísame si necesitas algo más. Gracias por tu comprensión"

Plantillas y ejemplos de texto de baja por enfermedad

Un mensaje de texto profesional es importante, pero ¿significa eso que tienes que sentarte a elaborar el mensaje perfecto con un termómetro en la boca? Por supuesto que no

Utilice estas plantillas plantillas de comunicación para elaborar directamente mensajes apropiados para su jefe o gerente.

Texto básico de baja por enfermedad

Un texto básico de baja por enfermedad es perfecto para una enfermedad repentina y de corta duración. Es directo y proporciona la información necesaria sin ser excesivamente detallado.

📝 Plantilla:

"Buenos días, [nombre del jefe]. No me encuentro bien y necesito ausentarme por enfermedad. Me he puesto en contacto con [nombre del compañero] para que me cubra. Le informaré más tarde sobre si puedo volver al trabajo mañana. Gracias por su comprensión"

Ejemplo de baja prolongada por enfermedad

Si necesita varios días de baja, por ejemplo para recuperarse o someterse a una intervención quirúrgica, comunique la duración prevista de su baja y las disposiciones adoptadas para su trabajo. Ser franco sobre tu ausencia prevista ayudará a tu jefe a gestionar los recursos con eficacia.

📝 Plantilla de baja por enfermedad prolongada:

"Hola, [nombre del jefe]. Me han diagnosticado [enfermedad] y necesito reposo desde [fecha de inicio] hasta [fecha de finalización]. [nombre del colega] ha accedido amablemente a cubrirme. Por favor, hágame saber si necesita cualquier documentación u otros detalles para facilitar el traspaso. Gracias"

📝 Plantilla de baja por recuperación quirúrgica:

"Hola, [nombre del jefe]. Me van a operar y necesitaré tiempo para recuperarme. Mi médico me ha recomendado descansar desde [fecha de inicio] hasta [fecha de finalización], periodo durante el cual estaré de baja. No obstante, te informaré de mi recuperación y me aseguraré de que todo mi trabajo esté cubierto antes de marcharme. Por favor, avísenme si necesitan una nota del médico o más detalles. Gracias por vuestra compatibilidad"

Emergencias familiares

A veces, las emergencias no están relacionadas con tu salud, sino con miembros de tu familia. En estas situaciones, debes ser igual de claro y respetuoso.

Informa a tu jefe de que estás gestionando una situación urgente, pero evita detalles personales innecesarios.

📝 Plantilla de baja por enfermedad de un miembro de la familia:

"Hola, [nombre del jefe]. Necesito ausentarme hoy para cuidar a un miembro de mi familia enfermo. Me aseguraré de que mis tareas estén cubiertas y te informaré si se necesita tiempo adicional. Gracias por tu comprensión"

📝 Plantilla de baja por enfermedad:

"Buenos días, [nombre del jefe]. Mi hijo se encuentra mal y debo quedarme en casa para cuidarlo. Mientras tanto, [nombre del compañero] ha accedido amablemente a hacerse cargo de todas mis tareas principales. Al final del día les informaré de mi disponibilidad para mañana. Agradezco su consideración durante este tiempo"

📝 Plantilla de baja por duelo:

Perder a un ser querido nunca es fácil, y el permiso por duelo le permite hacer el duelo y gestionar las responsabilidades sin el estrés añadido del trabajo.

Notifíquelo directamente a su jefe y facilite los detalles necesarios, manteniendo el mensaje breve y respetuoso.

"Hola, [nombre del jefe]. Recientemente he perdido a un familiar cercano y necesito unos días de permiso por duelo para estar con mi familia. Estaré fuera del trabajo a partir de [fecha de inicio] y volveré el [fecha de regreso]. Gracias por su comprensión"

📝 Plantilla de baja por emergencia familiar:

"Hola, [nombre del jefe]. Estoy atendiendo una emergencia familiar que requiere mi atención inmediata. He comunicado mi ausencia al equipo y [nombre del compañero] tendrá la amabilidad de cubrirme hoy. Mañana volveré al trabajo. Gracias por su paciencia"

Día de la salud mental

El agotamiento laboral no es ninguna broma. De hecho, se elaboraron informes que el 52% de los trabajadores experimentan agotamiento y el 67% afirma que empeoró tras la pandemia de COVID-19.

La conciliación de la vida laboral y familiar es ahora más importante que nunca, y tomarse un día libre por salud mental es tan importante como tomarse un día libre por enfermedad física crear un entorno de trabajo positivo .

📝 Plantilla:

"Hola, [nombre del jefe]. Hoy me siento abrumado mentalmente y creo que lo mejor para mi bienestar es tomarme un día de salud mental. Planeo descansar y recargar las pilas y volveré al trabajo mañana. He informado al equipo y han aceptado cubrirme. Gracias por vuestra comprensión"

Informar a los compañeros

Si tu ausencia afecta a la colaboración en equipo, asegúrate de informar a tus compañeros de forma clara y instantáneamente a través de mensajería sobre el progreso y la propiedad de sus tareas.

Una comunicación clara puede minimizar las interrupciones, especialmente en entornos de trabajo de ritmo rápido. Y la disponibilidad de software de comunicación en equipo ha hecho mucho más fácil mantener al equipo informado.

📝 Plantilla para informar a los compañeros:

"¡Hola, equipo! Hoy no me encuentro bien y me tomo el día libre por enfermedad. He actualizado \ [tareas específicas] en nuestro Tablero de ClickUp, incluyendo plazos, etiquetas de prioridad y notas para tareas específicas. Hazme saber si algo necesita aclaración. Gracias por mantener el proyecto en marcha"

📝 Plantilla de cobertura de colegas específicos:

"Hola, [nombre del colega]. Tengo una emergencia familiar y no podré ir a trabajar hoy. ¿Podrías cubrir [tarea específica] por mí? He compartido todos los detalles en [herramienta] en la sección [nombre de la tarea/proyecto]. Avísame si necesitas más información. Le agradezco su ayuda"

Qué evitar al enviar mensajes de texto estando enfermo

Un mensaje de texto de baja por enfermedad debe ser profesional y respetuoso. He aquí algunos errores comunes que debes evitar para mantener estos estándares.

Usar un lenguaje informal

Mantenga siempre un tono profesional en su comunicación, incluso cuando no se encuentre bien. Utilice saludos adecuados, frases completas y cierres apropiados en lugar de mensajes como "Oye, estoy enfermo. No voy a venir. Paz"

Utilice una de las plantillas anteriores o pruebe con Herramientas de escritura de IA para elaborar un mensaje profesional. Esto demuestra respeto por las relaciones en el lugar de trabajo y mantiene tu imagen profesional.

Ser verboso

Mantenga un mensaje claro y directo. Céntrese en la información esencial: motivo de su ausencia, duración y planes de cobertura del trabajo.

Evita detalles innecesarios que no contribuyan a que el lugar de trabajo comprenda tu situación.

No seguir el protocolo de la empresa

Si tu empresa exige documentación o periodos de preaviso específicos, menciónalos en tu mensaje. Esto demuestra que conoce y respeta las políticas de la empresa.

No especificar la propiedad de la tarea

Comunique cómo su equipo/compañeros asumirán sus responsabilidades durante su ausencia. Mencione quién se hará cargo de tareas o proyectos concretos, y asegúrese de que su equipo tiene acceso a toda la información necesaria.

Mensajes poco claros

Evita confundir a tu jefe con mensajes vagos del tipo: "Puede que hoy no llegue al trabajo" En lugar de eso, sé directo sobre tu situación.

La ambigüedad puede dar lugar a malentendidos, afectar al flujo de trabajo y crear un estrés innecesario para tu jefe y tu equipo.

En lugar de retrasar la claridad hasta el último momento, envía pronto un texto diciendo que estás enfermo para que tu equipo tenga tiempo de cubrirte.

Compartir en exceso

No es necesario dar detalles médicos íntimos. Limítate a dar información básica que ayude a tu equipo a planificar en caso de enfermedad inesperada. Compartir información en exceso no sólo vulnera su privacidad, sino que puede incomodar a los demás.

⚠️ Aquí tienes un ejemplo de lo que NO debes hacer:

"Hola, \ [nombre del jefe], he tenido una noche dura con problemas estomacales y he estado en el baño desde las 2 AM. Hoy no puedo venir" Este nivel de detalle es mejor omitirlo.

Lo más probable es que sólo consigas incomodar a tu jefe sin ayudarle con los detalles de cuánto tiempo estás de baja y cómo se está gestionando tu trabajo en tu ausencia.

💡 Consejo profesional: Las excepciones a compartir los detalles médicos de tu baja por enfermedad incluyen los detalles y/o la documentación requerida por la Ley de Baja Familiar y Médica de 1993.

Cómo usar ClickUp para escribir mensajes sobre días de enfermedad y para compartir actualizaciones del equipo

Comunicarse con su equipo no tiene por qué resultar abrumador cuando se encuentra mal. Un sencillo herramienta de comunicación en el lugar de trabajo puede marcar la diferencia.

Como herramienta de gestión de proyectos y colaboración, ClickUp ofrece varias funciones que simplifican la gestión de las ausencias, garantizando una comunicación clara y una interrupción mínima del flujo de trabajo.

ClickUp Chat para enviar Mensajes

Utilice Chat ClickUp para enviar un mensaje de baja por enfermedad directamente a tu equipo (a través de un chat de grupo) o a tu manager (a través de un DM privado).

Lleva toda la comunicación de tu equipo allí donde trabajas con ClickUp Chat

Al compartir la actualización en un canal de grupo o equipo, también puede anclar su notificación de ausencia para que sea visible para todos los miembros del grupo.

Como ClickUp Chat reúne sus mensajes y su trabajo, también es más fácil compartir las tareas en las que está trabajando y sugerir un traspaso para las urgentes, sin tener que saltar de un canal a otro aplicaciones de mensajería para empresas . No es necesario copiar y pegar todo el contexto; basta con actualizar el chat enlazado a la tarea correspondiente con los detalles necesarios.

No olvides utilizar @menciones para etiquetar a compañeros concretos (sobre todo a los que te estén sustituyendo) y asegurarte de que no se te escapa nada.

¿Y lo mejor? La interfaz intuitiva de ClickUp Chat le garantiza que no perderá su mensaje en hilos de correo electrónico u otras plataformas.

💡Consejo profesional: Cree una plantilla de respuesta guardada para las notificaciones por enfermedad en el chat, de modo que pueda reutilizarla cuando la necesite.

ClickUp Brain para crear un mensaje de baja por enfermedad

Si no estás seguro de cómo redactar tu mensaje, Cerebro ClickUp ofrece plantillas e ideas.

Utiliza la IA para ahorrar tiempo y escribir el mensaje perfecto con ClickUp Brain

Redacte mensajes profesionales y concisos y personalícelos según su situación. Sólo tienes que introducir tus datos y la IA te sugerirá un mensaje que cubra todas las situaciones: una baja corta, una baja prolongada o una emergencia familiar.

Te ahorra tiempo y garantiza que tu mensaje tenga el tono adecuado, incluso cuando no te encuentres en tu mejor momento.

Automatización de actualizaciones

¿Se va de vacaciones? Mantenga a su equipo al día de las tareas con las funciones de automatización de ClickUp.

Trabaja de forma más inteligente y automatiza tu comunicación con Automatizaciones ClickUp Automatizaciones ClickUp le permiten enviar y programar mensajes automatizados, asignar tareas, actualizar el estado de los proyectos o notificar su ausencia a los compañeros de equipo de forma automática.

Puede establecer una regla de automatización para notificar a su gestor cuando actualice el estado de una tarea a "En espera" o "En curso" Puedes añadir comentarios para contextualizar e incluso adjuntar archivos.

De este modo, tu equipo sabrá exactamente en qué punto se encuentran los proyectos y qué necesita atención, aumentar la productividad hasta que vuelvas bien descansado.

Tómese un respiro mientras ClickUp sigue funcionando

A diferencia de Ferris Bueller, los profesionales modernos no fingimos los días de baja por enfermedad: nos comunicamos con inteligencia. Enviar un texto estando enfermo no tiene por qué ser un mensaje perfecto, sino que debe proyectar profesionalidad y responsabilidad y mantener la confianza.

Los empresarios no buscan corazones valientes que aguanten hasta el final: ¡tu salud es importante! En cambio, valoran a los comunicadores claros que no dejan colgado a su equipo, preguntándose por una ausencia inexplicable o por su estado de trabajo.

ClickUp le ayuda a gestionar su ausencia, a mantener los proyectos en marcha y a volver al trabajo sintiéndose respaldado y valorado. La próxima vez, concéntrese en recuperarse sabiendo que su trabajo está controlado. Regístrese ahora para obtener una cuenta gratuita de ClickUp ¡!