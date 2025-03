Cómo terminar una entrevista con confianza y ser contratado

Todos hemos oído el dicho: "La primera impresión es la última"

Esto también se aplica a las entrevistas, salvo que la última impresión cuenta igualmente.

El director de recursos humanos o el entrevistador evalúan cada uno de tus movimientos, desde la primera palabra que dices hasta la forma en que respondes a sus preguntas.

Saber cómo terminar una entrevista de trabajo con una nota positiva puede ser la chispa que te diferencie de los demás candidatos.

Así que, si has dado en el clavo en la entrevista, una frase final contundente puede darte esos puntos de última hora que cierran el trato.

Veamos por qué necesitas algo más que un simple "Gracias por invitarme hoy a la entrevista" para conseguir el trabajo de tus sueños, y cómo puedes dar un paso más en todas tus entrevistas.

Técnicas para terminar una entrevista positivamente

Has respondido a todas las preguntas, has sonreído hasta que te han dolido las mejillas y has mantenido tu mejor postura. Pero espera, quieres que el director de recursos humanos se quede pensando: "Ahora sí que necesitamos a alguien en nuestro equipo"

A continuación te explicamos cómo terminar con una nota alta y dejarles entusiasmados con tu potencial.

1. Refuerce su interés por la posición

A los empresarios les encantan los candidatos que realmente quieren el trabajo.

Suena obvio, ¿verdad? Sin embargo, muchos solicitantes de empleo se olvidan de mencionar esto al concluir la entrevista.

Dejar caer una línea rápida sobre por qué te entusiasma el rol es una gran manera de mostrar tu entusiasmo y hacer que el director de recursos humanos se sienta seguro de que estás realmente interesado.

Piensa en algo concreto de la empresa o del rol que te entusiasme. En lugar de decir simplemente: "Estoy muy interesado", prueba con algo como:

he estado siguiendo el enfoque innovador de su empresa en materia de sostenibilidad y estoy encantado con la oportunidad de contribuir a esa misión en este rol"

esta posición encaja perfectamente con mi pasión por la resolución creativa de problemas. Estoy impaciente por aportar mis conocimientos a un equipo que valora las soluciones con visión de futuro"

Estos pensamientos finales demuestran que no estás allí sólo para ocupar un asiento, sino que estás realmente interesado en dejar huella en tu (esperemos) nuevo trabajo.

🧠 ¿Sabías que? En 1921, Thomas Edison creó la primera entrevista una prueba escrita para seleccionar a los candidatos a un puesto de trabajo en su empresa, ¡conocida como la Prueba Edison! Esta precursora de las entrevistas modernas tenía funciones como "¿Qué países limitan con Francia?" y "¿Quién era Paul Revere?"

2. Demostrar entusiasmo y profesionalidad

A la hora de poner fin a una entrevista, la frase final adecuada puede ayudarle a lograr un equilibrio entre entusiasmo y confianza sin parecer demasiado ensayado.

He aquí un truco: recuérdele al responsable de contratación sus habilidades o logros más destacados y luego conéctelos con la forma en que puede contribuir al equipo. Por ejemplo:

"He perfeccionado mis habilidades de gestión de proyectos en los últimos años, y me entusiasma aplicar esa experiencia aquí para obtener resultados para la empresa"

en mi rol anterior, mejoré la satisfacción del cliente en un 20% en seis meses. Estoy deseando aportar a esta posición la misma confirmación de excelencia en la atención al cliente"

No te limitas a hablarles de tus habilidades, sino que les dices cómo las utilizarás para facilitarles la vida. Eso es música para los oídos de cualquier empleador.

En Documentos de ClickUp puedes crear fácilmente un registro estructurado de tus posiciones, responsabilidades y logros anteriores para prepararte para la entrevista.

trace los hitos y el progreso de su carrera profesional mediante un diagrama de flujo en ClickUp Docs_

Por ejemplo, si está solicitando un rol de gerente de redes sociales, puede usar Docs para detallar cómo aumentó la participación de la marca o dirigió campañas exitosas.

Además, ClickUp's de ClickUp le permiten colaborar en tiempo real con sus compañeros o tutores para perfeccionar los puntos clave de la entrevista.

3. Resuma los puntos clave

Esto es lo que hay: un buen resumen final debe ser como un discurso de ascensor bien elaborado

Que sea breve, sencillo e impactante. Intenta seguir esta estructura:

Menciona tu entusiasmo por el rol

Destaque una habilidad o experiencia específica que le haga idóneo para el puesto

Termina con una nota de confianza que exprese tus ganas de contribuir

Por ejemplo: "Estoy muy ilusionado con esta oportunidad y creo que mi experiencia en la gestión de equipos multidisciplinares será un gran activo para su empresa. Estoy seguro de que puedo ayudar a impulsar el intento correcto y no puedo esperar para empezar a contribuir."_

¿Lo ves? Todo es cuestión de claridad y confianza, sin palabrería.

Cómo abordar posibles preocupaciones

Ha destacado todos los aspectos positivos de su perfil, pero ningún currículum es perfecto.

Seguro que tiene algunos puntos clave bastante sólidos, pero todos tenemos aspectos que mejorar.

La buena noticia es que abordar estos posibles problemas demuestra a tu jefe de recursos humanos que eres consciente de ti mismo y proactivo a la hora de afrontar los retos. Además, pone de relieve tu honestidad y voluntad de crecimiento, una combinación que encanta a todos los empresarios.

En lugar de esperar que el entrevistador no note tus lagunas, acéptalas. Abordar de frente estos retos personales permite al entrevistador hacerse una idea de tu capacidad para resolver problemas:

1. Manejar la falta de experiencia como un profesional

Supongamos que no tienes experiencia con una determinada herramienta o habilidad de las que figuran en la descripción del puesto. En lugar de esquivar el tema con torpeza, afróntalo con confianza. Al fin y al cabo, nadie espera que seas perfecto; lo que quieren ver es cómo gestionas las imperfecciones.

Aquí tienes un par de ideas para cerrar la entrevista:

entiendo que mi experiencia con el software de gestión de proyectos es limitada, pero ya he empezado a aprenderlo desde que me di cuenta de que es un requisito clave para este rol. Estoy seguro de que, gracias a mi capacidad de aprendizaje rápido, me pondré al día en muy poco tiempo y estaré listo para aumentar la productividad"

aunque no tengo experiencia previa en la venta de servicios de marketing, he conseguido aumentar mi cartera de clientes en un 30% en mi rol actual. Creo que esto demuestra mi adaptabilidad y capacidad para comprender rápidamente nuevos productos y sectores"

¿Ves lo que pasa aquí? No sólo reconoces la carencia, sino que demuestras que tienes un plan para cubrirla.

Ahora, para mantenerte al tanto de tus progresos, utiliza Metas de ClickUp para crear objetivos rastreables para cada elemento de acción. El formato de seguimiento del progreso le ayuda a visualizar los progresos realizados en varios objetivos relacionados.

haga un seguimiento detallado de sus metas y obtenga información valiosa sobre su progreso con las Metas de ClickUp_

📌Por ejemplo: Si estás trabajando en mejorar la productividad y la adaptabilidad:

Meta 1: Aprender e implantar un software de gestión de proyectos en seis meses

Meta 2: Aumentar la captación de clientes en un 20% en el próximo trimestre

Meta 3: Desarrollar tres nuevas estrategias para la comercialización de productos a finales de año

🧠 ¿Sabías que? Más de la mitad de los directores de contratación son más propensos a ponerse en contacto con candidatos que abordan con confianza las lagunas de sus currículos.

2. Pedir información adicional (y demostrar que estás preparado)

Un consejo: al terminar la entrevista, pregunta si necesitan información adicional.

Esto demuestra que estás preparado (porque, por supuesto, tienes tu currículum, cartera y referencias a mano) y te da una última oportunidad de reiterar tu interés por el rol.

Algunas preguntas de cierre bien pensadas podrían ser:

"¿Necesita más información sobre mi candidatura? He traído mi cartera y casos prácticos por si quiere echarles un vistazo"

he creado una sólida red de contactos en el sector financiero. ¿Le gustaría tener una copia de mis referencias?

¿Sería útil facilitar copias de mi currículum al resto del equipo directivo?

Con estas preguntas se trata de dar un paso más.

Para empezar, utilice

/ref/ https://clickup.com/ai Cerebro ClickUp /%href/

para generar preguntas estratégicas y bien elaboradas para tu entrevista.

crea una buena impresión en tus entrevistas con preguntas bien preparadas generadas por ClickUp Brain_

Este Una herramienta basada en IA simplifica la preparación de entrevistas asegurándose de que las preguntas sean bien pensadas y tengan impacto.

💡Consejo profesional: Utiliza Listas de control ClickUp para crear una rutina diaria personalizada de preparación para tu entrevista. Incluye tareas como investigación sobre la empresa, revisión del currículum y práctica de respuestas.

Hacer preguntas perspicaces

Por supuesto, el responsable de contratación te está entrevistando a ti, pero cambiemos el guión por un segundo. También tienes que averiguar si este rol encaja perfectamente con tus metas profesionales.

De lo contrario, puede que acabe 42% de los empleados que renunciaron porque el trabajo no era lo que esperaban.

Hacer preguntas reflexivas y perspicaces te ayuda a determinar si este rol es el adecuado. También demuestra que has hecho tus deberes y prestado atención durante la entrevista.

He aquí algunos ejemplos de preguntas que pueden impresionar al entrevistador y aportarle información valiosa sobre la empresa:

¿Cómo mantiene la empresa su competitividad en el sector y qué estrategias han tenido más éxito a la hora de ayudarle a superar a sus competidores?

¿Tendría oportunidades de colaborar en otros departamentos o proyectos para ayudar a obtener resultados?

¿Qué pasos da la empresa para mejorar continuamente su cultura empresarial? Me encantaría saber cómo mantienen el compromiso de los empleados"

¿Podría compartir más información sobre las oportunidades de desarrollo profesional disponibles para los empleados?

¿Dónde ve las mayores oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, tanto para la empresa como para los empleados?

Este tipo de preguntas demuestran que piensa a largo plazo. Incluso puede crear una biblioteca personal de este tipo de preguntas en ClickUp Docs.

Vaya un paso por delante clasificándolas por habilidades como el liderazgo, la resolución de problemas o el trabajo en equipo.

organice las preguntas de sus entrevistas en una ubicación centralizada con ClickUp Docs_

Errores comunes de cierre que debe evitar

Incluso los entrevistados más seguros de sí mismos pueden tropezar en la línea de meta. A continuación le ofrecemos un breve resumen de los errores más comunes que debe evitar al cerrar una entrevista:

Terminar demasiado rápido : No se precipite. Piense que es como el postre: no querrá saltárselo. Tómate tu tiempo para recapitular los puntos clave, hacer preguntas perspicaces y asegurarte de que dejas una impresión duradera en el director de recursos humanos

: No se precipite. Piense que es como el postre: no querrá saltárselo. Tómate tu tiempo para recapitular los puntos clave, hacer preguntas perspicaces y asegurarte de que dejas una impresión duradera en el director de recursos humanos Ser demasiado insistente : Manifestar interés está muy bien, pero a nadie le gusta que le vendan demasiado. Mantén un entusiasmo genuino y evita insistir demasiado en tus posibilidades

: Manifestar interés está muy bien, pero a nadie le gusta que le vendan demasiado. Mantén un entusiasmo genuino y evita insistir demasiado en tus posibilidades Ignorar las señales de alarma : Las entrevistas son una calle de doble sentido, así que no ignores ninguna señal de alarma. Si hay algo que no te ha gustado -quizá la cultura de la empresa o el rol en sí-, tómatelo en serio

: Las entrevistas son una calle de doble sentido, así que no ignores ninguna señal de alarma. Si hay algo que no te ha gustado -quizá la cultura de la empresa o el rol en sí-, tómatelo en serio Olvídate de hacer un seguimiento: Has terminado con fuerza, pero no te olvides del importantísimo seguimiento de agradecimiento. Esta es también tu oportunidad de enviar un correo electrónico de seguimiento para comprobar el estado de tu solicitud

Ahora es cuando Recordatorios ClickUp son muy útiles.

Puedes ajustar fácilmente recordatorios desde tu navegador, escritorio o dispositivo móvil para hacer un seguimiento después de las entrevistas telefónicas.

establezca fácilmente recordatorios para los correos electrónicos de seguimiento con ClickUp Reminders_

Ejemplos de frases de cierre contundentes

Las frases finales pueden ser la guinda de una gran entrevista. Veamos algunos ejemplos de frases contundentes para terminar una entrevista con una nota alta.

1. Hable de los próximos pasos

Preguntar por los siguientes pasos demuestra que te tomas en serio la posición y que estás deseando avanzar. Es una forma segura de expresar tu interés y mantenerte en primera línea. Prueba con algo como

"¿Sabe cuándo me informarán de los siguientes pasos del proceso de contratación?

¿Cuándo espera cubrir esta posición?

consejo profesional: Después de la frase final, haz una pregunta que mantenga la conversación. Por ejemplo, "Confío en mi capacidad para contribuir a su equipo, ¿podría contarnos más sobre los planes de crecimiento futuro de su empresa?" Esto demuestra su compromiso y deja una impresión duradera.

2. Pregunte directamente por el trabajo

Los movimientos audaces pueden dar sus frutos, pero asegúrate de estar preparado para cualquier respuesta. Si no están preparados para tomar una decisión, sé amable.

"Sé que ésta es la empresa en la que quiero trabajar. ¿Hay algo que le impida ofrecerme el trabajo hoy?"

Y si necesitan tiempo

"Entiendo la necesidad de considerar a otros candidatos. ¿Cuándo puedo esperar tener noticias de su decisión?"

🌟 Dato curioso: ¡Más de la mitad de los puestos de trabajo se consiguen a través de contactos! Así que no tengas miedo de hacer movimientos audaces como pedir el trabajo directamente: demuestra confianza e iniciativa.

3. Ofrece una perspectiva positiva de la empresa

Demuestra que has investigado y que ya estás pensando en cómo vas a contribuir:

"Basándome en lo que he aprendido hoy y en mi investigación, creo que puedo impulsar sus ventas gracias a mis conexiones (a internet) en el sector y a mi historial de crecimiento del equipo de ventas en un 10% en los últimos cinco años."

Preparación para distintos escenarios de entrevista

Cerrar una entrevista es crucial, ya sea por teléfono o por vídeo, pero cada medio requiere un enfoque ligeramente distinto.

He aquí algunos consejos para conseguir entrevistas a distancia :

Consejo nº 1: Investigue la empresa

Antes de cualquier entrevista a distancia, profundiza en los valores, la visión y la estructura de la empresa.

Esto demuestra tu interés genuino y te ayuda a formular preguntas pertinentes y bien pensadas.

Utiliza recursos como Glassdoor y Crunchbase o ponte en contacto con empleados actuales o antiguos para obtener información.

Consejo nº 2: Prepara el escenario

Tus antecedentes forman parte de tu primera impresión.

Elija un espacio sencillo, sin distracciones y con buena iluminación. Asegúrese de que el entrevistador se centra en usted, no en lo que le rodea.

Consejo #3: Pon a prueba tu tecnología

No dejes que los fallos técnicos te roben el espectáculo Prueba antes la conexión (a internet), la cámara y el micrófono.

Haz un simulacro de entrevista con un amigo o utiliza una herramienta como ClickUp Clip para grabar una sesión de prueba y asegurarse de que todo funciona correctamente.

Grabe entrevistas, compártalas al instante y envíe mensajes adicionales para contextualizarlas

Consejo #4: Vístete a la moda

El hecho de que sea virtual no significa que no debas vestir de forma profesional.

Estar arreglado aumenta tu confianza y marca el tono de una entrevista profesional, aunque sea desde el salón de tu casa

Consejo profesional: Investiga el código de vestimenta de la empresa y elige un atuendo profesional, bien ajustado y sin distracciones. Así demostrarás tu profesionalidad y tu atención al detalle

Consejo #5: Utiliza el Bloc de notas ClickUp

Tenga notas a mano sin parecer distraído.

Apunte los puntos clave o los logros para consultarlos durante la entrevista utilizando ClickUp Bloc de notas . Esto le ayudará a organizarse sin interrumpir el flujo de la conversación.

bloc de notas ClickUp para tomar notas durante la entrevista sin parecer distraído

Consejo #6: Manténgase comprometido con la etiqueta virtual

Mantenga el contacto visual mirando a la cámara web, no a su propio reflejo.

Siéntate derecho, evita moverte y asiente de vez en cuando para mostrar que estás escuchando.

Consejo #7: Ensaye y reduzca las distracciones

Practique hablando a un ritmo constante y utilizando los gestos de las manos con naturalidad.

Prepare un entorno tranquilo y libre de interrupciones, y planifique cómo gestionará profesionalmente las distracciones inesperadas.

Consejo #8: Utilice la narración de historias

Cuente una historia sobre sus logros o retos, e invite al entrevistador a compartir historias sobre la cultura de la empresa.

Puede utilizar una herramienta como Pizarras ClickUp para colaborar visualmente durante la conversación.

cree una entrevista más atractiva y productiva con las pizarras ClickUp

Consejo #9: Adapte su cierre para entrevistas telefónicas y de vídeo

Por último, pero no por ello menos importante, cerrar una entrevista con confianza es tan importante en los formatos de teléfono y vídeo como en persona.

Aquí es donde ClickUp Brain se convierte en su arma secreta. Utilízalo para elaborar estrategias de cierre para diferentes escenarios.

Por ejemplo, si se trata de una entrevista telefónica, utiliza ClickUp Brain para generar ideas para transmitir entusiasmo únicamente a través de tu tono y tus palabras, ya que el lenguaje corporal no es visible.

En el caso de las entrevistas por vídeo, piensa en formas de equilibrar la comunicación verbal con un lenguaje corporal seguro y profesional, como mantener el contacto visual con la cámara web o asentir con la cabeza para mostrar interés.

Seguimiento: Cómo ampliar el impacto de su cierre

Enviar una nota de agradecimiento es como poner un lazo a un regalo bien envuelto: ese toque final demuestra que te importa.

De hecho, según varias encuestas, el 68% de los jefes de contratación creen que enviar una breve nota de agradecimiento después de una entrevista de trabajo marca una diferencia significativa.

Redactar una buena nota de agradecimiento no tiene por qué ser complicado. He aquí un par de ejemplos:

gracias por dedicar su tiempo a entrevistarme hoy. He disfrutado mucho de la conversación y me ha ayudado a entender mejor el rol. Estoy seguro de que mis conocimientos y experiencia pueden aportar valor a su equipo. Por favor, hágame saber si hay algo más que pueda aportar para ayudarle en los próximos pasos."_

le agradezco que se haya tomado la molestia de reunirse conmigo para hablar de la posición. Después de nuestra conversación, estoy aún más entusiasmado con el rol y la perspectiva de contribuir a su talentoso equipo. No dude en ponerse en contacto conmigo si necesita más información"

Utilice ClickUp Docs para crear y almacenar fácilmente notas de agradecimiento personalizadas, que le ayudarán a estar preparado y listo para impresionar en esa llamada de seguimiento.

De Hola a Contratado: Clave su entrevista con ClickUp

Es más fácil decirlo que terminarlo.

La búsqueda de empleo puede parecer una maratón interminable ¿Y las múltiples rondas de entrevistas? Agotadoras

Lo entendemos: este viaje ha sido duro. Pero recuerda que te estás acercando a la meta.

Supera esta recta final

Desde el ajuste de recordatorios con ClickUp para estar al tanto de los seguimientos hasta la organización de la preparación de la entrevista con ClickUp Docs, tiene todo lo que necesita para mantenerse alerta, concentrado y preparado. Utilice las herramientas de ClickUp para cerrar su entrevista y conseguir esa oferta de trabajo con confianza

¿Preparado para pasar al siguiente nivel? Regístrate en ClickUp ¡hoy mismo!