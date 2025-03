Cómo aplicar el método PQRST para estudiar con eficacia

Te sientas a estudiar, decidido a absorber todo lo que necesitas para el próximo gran examen. Una hora más tarde, el libro de texto sigue abierto en la misma página, y tu mente se siente como una nube arremolinada de sobrecarga de información.

es frustrante, ¿verdad?

El método PQRST puede ser la solución que estás buscando. Abreviatura de Revisar, Preguntar, Leer, Resumir y Probar, esta estrategia de estudio te ayuda a abordar el material de un modo que te mantiene comprometido y garantiza una mejor retención.

Veamos cómo funciona y por qué es una herramienta valiosa. 📑

TL;DR

Preview: Hojea el material para identificar los conceptos clave y crear una visión general. Utilizar listas de control o documentos de ClickUp para organizar títulos, capítulos y recursos incrustados

Pregunta: Convierte los títulos en preguntas abiertas para despertar la curiosidad. Realice una lluvia de ideas visual con las Pizarras ClickUp o anótelas en las Listas de control

Lee: Sumérgete en el material metódicamente, guiado por tus preguntas. Resalte las ideas clave, agrupe los términos relacionados y confirme la comprensión después de cada sección

Resume: Resume los puntos clave de memoria para reforzar el aprendizaje. Utiliza Brain para hacer resúmenes rápidos basados en IA o añade notas directamente a documentos o listas de control

Prueba: Evalúa la comprensión respondiendo a tus preguntas e identificando lagunas. Utilice mnemotécnicos o cree cuestionarios para una autoevaluación eficaz

¿Qué es el método PQRST?

El método PQRST es una estrategia de aprendizaje que le ayuda a comprender, retener y recordar mejor la información. Consta de cinco fases:

P revisión (Previsualiza el material para identificar sus ideas principales)

revisión (Previsualiza el material para identificar sus ideas principales) **Preguntar (Formular preguntas pertinentes sobre el material)

**Leer (leer el material y reaccionar ante él)

**Resumir (resumir el material para recordarlo a largo plazo)

Test (Pon a prueba tu comprensión y comprueba lo bien que has entendido lo que has leído)

Este método puede mejorar drásticamente el aprendizaje y la retención de información mediante la interacción activa con el material de estudio. Es útil para todo el mundo, incluidas las personas con problemas de memoria o funciones cognitivas, como las afectadas por daños en la corteza prefrontal .

Pros y Contras del Método PQRST

Sin duda, el método PQRST ayuda a absorber y retener la información mejor que los métodos de aprendizaje tradicionales. Sin embargo, el método tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que es importante conocer antes de implementarlo en tu proceso de aprendizaje.

Veámoslo a continuación. 👇

Ventajas

Aquí tienes un desglose de los principales beneficios:

Promueve el compromiso: En lugar de leer o escuchar pasivamente, te comprometes con el texto haciendo preguntas, resumiendo los puntos clave y poniéndote a prueba

En lugar de leer o escuchar pasivamente, te comprometes con el texto haciendo preguntas, resumiendo los puntos clave y poniéndote a prueba Mejora habilidades metacognitivas : Previsualizar el material de aprendizaje y ajustar las preguntas te ayuda a identificar lo que ya entiendes y lo que requiere más atención. Esta toma de conciencia le permite ajustar su enfoque de forma eficaz, lo que le permite obtener mejores resultados

habilidades metacognitivas : Previsualizar el material de aprendizaje y ajustar las preguntas te ayuda a identificar lo que ya entiendes y lo que requiere más atención. Esta toma de conciencia le permite ajustar su enfoque de forma eficaz, lo que le permite obtener mejores resultados Mejora la retención de la información: Resumir (S) y poner a prueba (T) ayuda a retener la información y refuerza la memoria con la exposición repetida al material

Resumir (S) y poner a prueba (T) ayuda a retener la información y refuerza la memoria con la exposición repetida al material Personaliza el aprendizaje: PQRST se adapta a sus necesidades específicas. Usted crea autoevaluaciones y resúmenes basados en las partes que considere más relevantes

PQRST se adapta a sus necesidades específicas. Usted crea autoevaluaciones y resúmenes basados en las partes que considere más relevantes **PQRST le ayuda a extraer y anotar rápidamente la información clave de los bloques de texto. Te permite concentrarte y retener la información más importante a la vez que ahorras tiempo en la revisión

Desventajas

Aunque el método de estudio PQRST tiene mucho a su favor, echemos un vistazo a sus límites y a cómo solucionarlos.

Inversión inicial de tiempo: PQRST requiere más tiempo y esfuerzo por adelantado.

✨ Para contrarrestar esto, intente empezar con material de aprendizaje más corto y menos complejo y amplíe gradualmente sus límites a medida que se familiarice

Problemas para adoptar el modelo: Si está acostumbrado a estilos de aprendizaje de forma libre, el PQRST puede parecerle demasiado rígido.

✨ Puedes adaptar el método a tus preferencias y combinar pasos cuando sea necesario. La clave está en hacer que funcione para ti, no en encasillarte a la fuerza

**El PQRST puede no ser igual de eficaz en todas las asignaturas. Por ejemplo, las asignaturas creativas como el arte o el trabajo práctico (por ejemplo, la ingeniería o la música) pueden no encajar tan bien.

✨ Aun así, puedes adaptarlo centrándote en repasar los conceptos clave y poniéndote a prueba con la teoría

Dependencia de la automotivación: PQRST es una técnica de aprendizaje autodidacta. Requiere automotivación para su realización.

✨ Si te sientes desmotivado, aumenta la constancia integrándolo en una rutina diaria y dedicando franjas horarias específicas al aprendizaje

Cómo utilizar el método PQRST

PQRST implica un marco probado y estructurado que solidifica la retención de información y promueve la interacción activa con el material de estudio.

Hemos elaborado una guía paso a paso para ayudarle a comprender y poner en práctica esta estrategia de aprendizaje con la Software de gestión de proyectos ClickUp Student . Esta app de gestión del aprendizaje impulsada por IA ofrece herramientas y recursos para gestionar materiales de aprendizaje, resumir y mucho más.

Paso 1: La fase previa

En esta fase, hojeas el material de estudio y realizas una lectura superficial. Trata de hacerse una idea general de lo que trata el material.

Digamos que estás estudiando para tu examen de historia sobre la Segunda Guerra Mundial.

En esta fase, recopilarás todo el material de estudio (libros de texto y notas), leerás la tabla de contenidos para encontrar los títulos y subtítulos clave relacionados con la Segunda Guerra Mundial, irás a esas páginas y buscarás los eventos, conceptos, imágenes y cronogramas destacados.

Pero cada material requiere un enfoque diferente. He aquí algunos ejemplos prácticos para previsualizar con eficacia:

Para un libro: Empieza por el prefacio o la introducción para entender el propósito del autor. Echa un vistazo a la tabla de contenidos, los títulos de los temas, los subtítulos y los resúmenes de los capítulos. Presta atención a los términos en negrita o cursiva, a los elementos visuales y a los gráficos

Empieza por el prefacio o la introducción para entender el propósito del autor. Echa un vistazo a la tabla de contenidos, los títulos de los temas, los subtítulos y los resúmenes de los capítulos. Presta atención a los términos en negrita o cursiva, a los elementos visuales y a los gráficos Para un capítulo o artículo: Lea los títulos, subtítulos y las primeras y últimas frases de las secciones. Fíjese en el orden de los temas y hojee el resumen

Lea los títulos, subtítulos y las primeras y últimas frases de las secciones. Fíjese en el orden de los temas y hojee el resumen Para un curso: Revisar el programa, los materiales necesarios, el calendario y los métodos de evaluación. Examine las herramientas en línea o el contenido introductorio para conocer la estructura y las expectativas

Revisar el programa, los materiales necesarios, el calendario y los métodos de evaluación. Examine las herramientas en línea o el contenido introductorio para conocer la estructura y las expectativas Para un proyecto: Comprender las metas y los resultados leyendo el resumen, el cronograma y el alcance. Identificar los roles del equipo y hojear los materiales y herramientas de referencia

Recuerde que ésta es sólo la fase previa a la lectura, por lo que todo lo que necesita es echar un vistazo de 10 a 15 minutos al material didáctico clave.

La fase previa establece una base sólida para la sesión de estudio y proporciona una orientación clara sobre cómo enfocar el aprendizaje. Forma la base para sumergirse en el material detallado con concentración, asegurando que sus esfuerzos se alinean perfectamente con el material del curso que ha elegido.

Listas de control de ClickUp

Por ejemplo, Listas de control de ClickUp le permite anotar rápidamente los títulos y capítulos importantes, convirtiéndolos en una lista de tareas pendientes. Las listas de control le ayudarán a repasar el material más adelante y a no olvidarse de nada.

Controle su trabajo proyectado y escriba notas en las listas de control de ClickUp

Documentos de ClickUp

Incluso puedes anidar temas similares, crear sublistas y arrastrar y soltar elementos de listas para organizarte mejor.

Anota tus ideas y compártelas con ClickUp Docs

Si prefiere un enfoque más detallado del proceso de vista previa, pruebe a utilizar Documentos de ClickUp para esbozar una estructura clara con títulos y subtítulos bien organizados.

Docs también te permite incrustar recursos externos, como vídeos, artículos o PDF, y reunir todo el material de estudio pertinente en un solo lugar.

Varias personas pueden editar y contribuir al documento en tiempo real, lo que permite organizar conjuntamente el contenido, añadir notas y crear una experiencia de aprendizaje en grupo perfecta.

Paso 2: La fase de preguntas

En esta fase, debes convertir los títulos y conceptos clave en preguntas abiertas. Hay varias formas de hacerlo:

Empiece por convertir los títulos y subtítulos de los capítulos en preguntas. Por ejemplo, si el título es Teoría de la materia oscura y la energía oscura, las preguntas podrían ser "¿Qué es la materia oscura?", "¿Qué es la energía oscura?" o "¿Cómo se relacionan ambas?"

No tienes por qué ceñirte a los títulos; si otras partes del avance plantean preguntas similares, anótalas

Si el texto incluye preguntas de estudio, siéntete libre de añadirlas a la lista

Escribe preguntas basadas en tus conocimientos previos. Por ejemplo, si ni siquiera sabías si existía la materia oscura, simplemente anota: "¿Existe la materia oscura? ¿De dónde viene y dónde se queda?"

Cuando conviertes una sección en preguntas sencillas y fáciles de digerir, te involucras activamente con el recurso antes de empezar la tercera fase.

Este tipo de compromiso al principio del proceso de aprendizaje estimula la curiosidad de tu cerebro para encontrar respuestas a tus preguntas más candentes.

consejo profesional: No dudes en repetir y reiterar tus preguntas a medida que releas el material. Si te encuentras con algún punto importante que tus preguntas originales no respondían, añádelo.

Pizarras ClickUp Pizarras ClickUp son excelentes para realizar lluvias de ideas y organizar preguntas de forma visual en una plataforma digital.

Almacene todas sus preguntas, ideas y notas rápidas libremente con las Pizarras ClickUp

Utiliza notas adhesivas para hacer listas de preguntas importantes, conectar temas relacionados o planificar áreas de investigación.

📌 Ejemplo: La Segunda Guerra Mundial duró seis largos años y varios eventos estuvieron interrelacionados. Con las Pizarras, puedes enlazar estos eventos, crear una jerarquía o arrastrarlos y soltarlos para dibujar conexiones, hojas de ruta o flujos de trabajo.

💡 Pro Tip: En esta fase, también puede utilizar listas de control ClickUp y otras plantillas de listas de control para anotar las preguntas. Una vez que encuentres las respuestas, sólo tienes que marcarlas.

Paso 3: La fase de lectura

Durante esta fase, tu meta es tener una sesión de lectura en profundidad y con propósito. Aquí comprenderás conceptos y encontrarás respuestas a las preguntas que te planteaste en la fase de Preguntas.

¿Y adivina qué? Todo lo que has hecho hasta ahora te va a servir para ello. Pero a diferencia de la lectura normal, vamos a adoptar un enfoque más estructurado y metódico.

He aquí cómo:

Utiliza los títulos, subtítulos, términos especiales, imágenes y resúmenes como guía de las ideas principales

Recuerda que cada párrafo contiene una idea principal e ideas de compatibilidad. Búscalas y subraya, resalta o anota las ideas principales en los márgenes

Entrénate para buscar un grupo de palabras relacionadas y encontrar conexiones en lugar de leer cada palabra por separado

Utiliza el bolígrafo o el cursor para guiarte en la lectura. Tenga a mano un rotulador fluorescente para resaltar los grupos de palabras importantes

Después de cada sección, pregúntese: "¿Lo he entendido? Si la respuesta es afirmativa, lo estás haciendo muy bien

**Añadir colores al texto puede ayudarte a encontrar información importante 70% más rápido y hacerlo un 39% más memorable.

Paso 4: La fase de resumir

Esta fase también se denomina fase de autorrecita. Aquí se resume lo que se acaba de leer para comprobar si se ha entendido y retenido el material.

Es muy importante: no te la saltes. Refuerza lo que has aprendido al tiempo que pone de relieve las áreas que pueden necesitar más lectura.

Esto es lo que tienes que hacer:

Sin consultar el libro, recuerda los títulos principales y sus ideas clave, resumiendo lo que has leído en una o dos frases. A continuación, repasa rápidamente la sección para captar cualquier detalle importante que hayas podido pasar por alto

Puedes hablar en voz alta en una presentación oral y anotar lo que recites para que la memorización sea aún más eficaz

Lo mejorestrategias para tomar notas incluyen anotar los números de página de los conceptos importantes o las ayudas visuales para referenciarlos

Si tienes poco tiempo, utiliza Cerebro ClickUp para resumir temas extensos o jerga compleja en puntos de partida sencillos y definidos, reduciendo la sobrecarga cognitiva.

Conozca el término: La sobrecarga cognitiva es un punto en el que el cerebro se ve abrumado por la nueva información y reduce la eficacia del aprendizaje.

Así es como funciona: usted introduce texto o contenido sin procesar y Brain identifica los puntos clave, extrae la información esencial y los presenta en un formato más digerible. Es el sistema perfecto Resumidor de notas de IA .

Resume cualquier cosa al instante con ClickUp Brain

📖 Lea también: 10 Herramientas de IA educativas para estudiantes

Paso 5: La fase de prueba

La "fase de prueba" es la fase final del método PQRST. Sirve como autoevaluación para valorar lo aprendido hasta el momento e identificar áreas de mejora.

Ponte a prueba en las 24 horas siguientes a la lectura del material para evitar olvidarlo.

Veamos cómo hacerlo.

Empieza recordando todo lo que puedas sin consultar el libro ni las notas escritas. Si tienes dificultades, repasa las preguntas que has escrito para desencadenar tu memoria, pero evita comprobar tus respuestas u otras notas hasta que hayas comprobado por completo tu capacidad de recordar

Ahora, intenta responder a las preguntas sin consultar el material de estudio

Anota las preguntas que creas que no has contestado lo suficientemente bien

Vuelve al material y concéntrate en los puntos débiles. Puedes reescribir las notas para reforzarlas

Si te sientes cómodo con los contenidos en línea, prueba a participar en cuestionarios interactivos y foros de debate

🔍 ¿Sabías que? Utilizar dispositivos mnemotécnicos o ayudas para la memoria, como acrónimos, rimas, canciones o imágenes, simplifica y retiene la información difícil. Por ejemplo, "Mi muy culta madre nos acaba de servir unos nachos" ayuda a recordar el orden de los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, etc.

Plantilla ClickUp para estudiantes

La plantilla de estudiante de ClickUp está diseñada para ayudar a estudiantes y profesores a mantenerse organizados y al día con sus tareas.

Si desea hacer las cosas de manera eficiente, el Plantilla ClickUp para estudiantes es un buen punto de partida.

Esta plantilla facilita la organización de los trabajos del curso y las clases, la clasificación de las asignaturas y la gestión de las tareas mediante tareas claras y prácticas. Si la combinas con el método PQRST, aumentarás la eficacia de tus estudios y te mantendrás concentrado.

Empieza con una lista de los próximos temas o capítulos que tienes que repasar, ajustando la fase para estudiar con concentración. Formule preguntas orientativas durante la vista previa y añádalas como tareas en ClickUp. Mientras lee, tome notas organizadas en ClickUp, dividiéndolas en subtareas para secciones o temas específicos. Resuma los puntos clave en comentarios o tareas de resumen para reforzar su comprensión.

El uso de esta plantilla junto con el método PQRST crea un plan de estudio estructurado y sin estrés que mejora el aprendizaje y la retención.

Descargar esta plantilla

⚡ Archivo de plantillas: Las notas de Cornell son un método de eficacia probada para organizar la información. Explorar Plantillas de notas Cornell que proporcionan un formato estructurado para resumir, revisar y retener conocimientos de forma eficaz.

Beneficios de utilizar ClickUp para la gestión del estudio

Recordatorios de ClickUp Recordatorios ClickUp te permite ajustar alertas automáticas para hitos, plazos y tareas importantes del estudio. Con Recordatorios, tendrás acceso a:

Alertas personalizables para realizar un seguimiento de las tareas y los plazos

Notificaciones recurrentes para sesiones de estudio o tareas en curso

Recordatorios entre dispositivos para no perderte ninguna actualización

Indicaciones basadas en la ubicación que se activan al llegar a tu lugar de estudio

No te pierdas ni una sesión de estudio con los recordatorios de ClickUp

Vista del Calendario de ClickUp

Siguiente, Vista del Calendario ClickUp ofrece una forma organizada de seguir y gestionar tus sesiones de estudio. Puede programar sesiones, fijar fechas límite y verlas en formato diario, semanal o mensual desde una sola ventana.

Controle su agenda de lectura con la vista de Calendario de ClickUp

Sincronizar con calendarios externos como Google o Outlook ayuda a los estudiantes a integrar todos sus compromisos en un solo lugar, garantizando que las sesiones de estudio coincidan con otros eventos importantes.

Esta es la ventaja especial de ClickUp: ofrece la mayoría de las herramientas necesarias para organizar los proyectos en un solo lugar. No sólo permite la gestión y asignación, sino que también ofrece otras herramientas en el mismo entorno, como Documentos, donde se pueden tomar notas y elaborar de) informes, e integración con Calendario y correo electrónico, todo en un mismo lugar.

gustavo Seabra, Profesor Asociado de Investigación

📖 Lea también: 6 Plantillas y recursos gratuitos de KWL para profesores

Consejos para personalizar el proceso a las necesidades individuales

El método PQRST es muy adaptable. A continuación se ofrecen algunos consejos y ejemplos para adaptar el método PQRST a distintas situaciones:

Comprender los estilos de aprendizaje: Su estilo de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico) define su enfoque. Ajústalo según sea necesario. Por ejemplo, si eres un estudiante visual, utiliza diagramas o mapas mentales durante las fases de Previsualizar y Resumir para organizar las ideas clave

Su estilo de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico) define su enfoque. Ajústalo según sea necesario. Por ejemplo, si eres un estudiante visual, utiliza diagramas o mapas mentales durante las fases de Previsualizar y Resumir para organizar las ideas clave Utiliza tu criterio: Si ciertos temas te resultan especialmente difíciles, dedica más tiempo durante la fase de Lectura para comprenderlos por completo. Tome decisiones sobre cuándo y cuánto tiempo dedicar a cada fase

Si ciertos temas te resultan especialmente difíciles, dedica más tiempo durante la fase de Lectura para comprenderlos por completo. Tome decisiones sobre cuándo y cuánto tiempo dedicar a cada fase Ajusta el tiempo dedicado a cada fase: Si eres una persona que absorbe la información con rapidez, puedes acelerar las fases de Previsualización y Preguntas. Del mismo modo, si un concepto requiere una exploración más profunda, amplía la fase de Lectura

Si eres una persona que absorbe la información con rapidez, puedes acelerar las fases de Previsualización y Preguntas. Del mismo modo, si un concepto requiere una exploración más profunda, amplía la fase de Lectura Personaliza la fase de Resumir y Probar: Durante la fase de Resumir, adapta tus notas al formato que prefieras, ya sean viñetas, infografías o formato digitalaplicaciones para tomar notas. Para la fase de prueba, crea cuestionarios o preguntas de práctica que se ajusten a la forma en que sueles retener la información

Durante la fase de Resumir, adapta tus notas al formato que prefieras, ya sean viñetas, infografías o formato digitalaplicaciones para tomar notas. Para la fase de prueba, crea cuestionarios o preguntas de práctica que se ajusten a la forma en que sueles retener la información Incorpora la autorreflexión y la flexibilidad: Reflexiona sobre qué fases son más beneficiosas para ti y ajústalas en consecuencia. Tal vez necesites más tiempo para autoevaluarte o reflexionar durante la fase Resumir para reforzar lo que has aprendido

Casos de uso del método PQRST

El método PQRST no es sólo un herramienta de estudio -es un método versátil que puede adaptarse a diferentes situaciones de aprendizaje. Ya sea para repasar libros de texto, preparar exámenes u organizar notas de clase, este método te ayuda a dividir la información en pasos manejables.

Exploremos dónde funciona mejor. 📋

1. Estudio académico

Como estudiante, es probable que tengas que hacer malabarismos con múltiples asignaturas, tareas y plazos. Es fácil sentirse abrumado por la cantidad de información que tienes que asimilar.

Sin embargo, el método de estudio PQRST puede ayudarte a dividirlo todo en pasos manejables y eficaces. A continuación te explicamos cómo utilizarlo:

**Antes incluso de sumergirte en un capítulo o en las notas de clase, hojea primero el material. Fíjate en los títulos, subtítulos, términos en negrita y resúmenes. Por ejemplo, antes de abordar un capítulo denso de historia, echa un vistazo a los temas principales como "La Primera Guerra Mundial", "La Gran Depresión" o "El Tratado de Versalles"

Preguntas: Mientras hojeas, anota las preguntas que crees que se responderán en el texto. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo contribuyó el Tratado de Versalles al surgimiento de la Segunda Guerra Mundial? Con preguntas concretas en mente, ya estás activando la curiosidad

Mientras hojeas, anota las preguntas que crees que se responderán en el texto. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo contribuyó el Tratado de Versalles al surgimiento de la Segunda Guerra Mundial? Con preguntas concretas en mente, ya estás activando la curiosidad Lee: Ahora, lee en profundidad, ten en mente esas preguntas y céntrate en encontrar respuestas. Subraya los puntos clave o haz notas al margen. Supongamos que estás leyendo un libro de historia sobre la Gran Guerra. Mientras lees, busca respuestas a las preguntas que se te han ocurrido

Ahora, lee en profundidad, ten en mente esas preguntas y céntrate en encontrar respuestas. Subraya los puntos clave o haz notas al margen. Supongamos que estás leyendo un libro de historia sobre la Gran Guerra. Mientras lees, busca respuestas a las preguntas que se te han ocurrido Resume: Cuando hayas terminado una sección, intenta resumir lo que has aprendido con tus propias palabras y toma notas nítidas sobre Historia. Podrías decir: "El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914 fue la causa inmediata de la Primera Guerra Mundial"

Cuando hayas terminado una sección, intenta resumir lo que has aprendido con tus propias palabras y toma notas nítidas sobre Historia. Podrías decir: "El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914 fue la causa inmediata de la Primera Guerra Mundial" **Por último, ponte a prueba con lo que acabas de aprender. No te limites a un repaso pasivo: hazte preguntas o utiliza fichas

2. Desarrollo profesional

Supongamos que desempeñas un rol de marketing y necesitas aprender a utilizar una nueva herramienta de gestión de las relaciones con los clientes (CRM).

Así es como puedes aplicar PQRST:

**Antes de abrir la guía de CRM, echa un vistazo rápido a la tabla de contenidos o al menú principal de la herramienta. Identifique las secciones principales como Gestión de clientes potenciales, (elaboración de) informes y Automatización. Esto le dará un marco básico de lo que está a punto de aprender

Pregunta: Crea una lista de preguntas basadas en la vista previa. Por ejemplo: "¿Cómo añado un nuevo contacto?" o "¿Cómo automatizo las campañas de correo electrónico?" Estas preguntas guiarán tu enfoque

Crea una lista de preguntas basadas en la vista previa. Por ejemplo: "¿Cómo añado un nuevo contacto?" o "¿Cómo automatizo las campañas de correo electrónico?" Estas preguntas guiarán tu enfoque Lee: Ahora, revisa los tutoriales o la documentación. Concéntrate en encontrar respuestas a tus preguntas y toma nota de las funciones clave o las buenas prácticas

Ahora, revisa los tutoriales o la documentación. Concéntrate en encontrar respuestas a tus preguntas y toma nota de las funciones clave o las buenas prácticas Resume: Una vez que hayas completado una sección, resume el proceso de una manera sencilla. Por ejemplo, puedes escribir algo parecido a "Para añadir un contacto, ve a la pestaña "Contactos", haz clic en "Añadir nuevo" y rellena los campos necesarios"

Una vez que hayas completado una sección, resume el proceso de una manera sencilla. Por ejemplo, puedes escribir algo parecido a "Para añadir un contacto, ve a la pestaña "Contactos", haz clic en "Añadir nuevo" y rellena los campos necesarios" **Pon en práctica tus nuevos conocimientos. Intenta añadir un contacto o ajustar una campaña de prueba. Cuanto más practiques, más retendrás

3. Crecimiento personal

El método PQRST funciona igual de bien en el ámbito personal y puede ayudarte a conseguir metas de desarrollo personal .

Puedes utilizarlo para cualquier cosa, desde iniciarte en una nueva afición y aprender un idioma hasta sumergirte en libros de desarrollo personal. Te ayudará a retener lo que aprendes y a aplicarlo en tu vida diaria.

Digamos que estás estudiando español. Así es como puedes aplicar PQRST:

**Revisa el vocabulario o el plan de la lección del día. Por ejemplo, si la lección trata sobre comida, echa un vistazo a la lista de palabras como Manzana, pan y leche. Así te harás una idea de lo que vas a aprender

Preguntas: Hazte preguntas como "¿Cómo pronuncio manzana correctamente?" o "¿Cómo utilizo pan en una frase?"

Hazte preguntas como "¿Cómo pronuncio manzana correctamente?" o "¿Cómo utilizo pan en una frase?" Lee: Repasa tus materiales de estudio y toma nota de las reglas gramaticales, el vocabulario y los ejemplos. Mientras lees, concéntrate en encontrar respuestas a tus preguntas

Repasa tus materiales de estudio y toma nota de las reglas gramaticales, el vocabulario y los ejemplos. Mientras lees, concéntrate en encontrar respuestas a tus preguntas Resume: Después de estudiar, resume lo que has aprendido. Por ejemplo: "En español, la palabra para manzana es 'manzana', y para decir 'me gustan las manzanas', diría 'me gustan las manzanas'"

Después de estudiar, resume lo que has aprendido. Por ejemplo: "En español, la palabra para manzana es 'manzana', y para decir 'me gustan las manzanas', diría 'me gustan las manzanas'" **Por último, ponte a prueba. Intenta mantener una conversación con un compañero o ponte a prueba con el vocabulario

📖 También leer: 10 Metas SMART para estudiantes universitarios

Consejos para maximizar la eficacia del método PQRST

El método PQRST es bastante eficaz. Pero hay algunas cosas que puede hacer para hacerlo aún más potente. Vea a continuación. 👀

🔹Fijar objetivos claros

Antes de lanzarte al método PQRST, define unas metas de aprendizaje claras para tu sesión de estudio:

¿Qué quieres conseguir exactamente?

¿Necesitas memorizar algunos datos?

¿Te estás preparando para un examen?

Cuando ajustas objetivos específicos, orientas tus sesiones de estudio de una manera que hace que el método PQRST sea más centrado y eficaz.

🔹Crea preguntas bien pensadas

Considera los conceptos o términos principales del material y conviértelos en preguntas que desafíen tu comprensión.

Por ejemplo, al leer sobre el sistema circulatorio humano, una buena pregunta sería: ¿Qué rol desempeña el corazón en la circulación de la sangre?

Este tipo de indagación te anima a pensar críticamente sobre el contenido, en lugar de limitarte a absorberlo pasivamente. Cuanto más concretas sean las preguntas, más probabilidades habrá de que el alumno se interese por el material.

🔹Resume con tus propias palabras

En lugar de limitarse a releer el material o a subrayar secciones, dedique un momento a resumir los conceptos de forma breve y coherente.

Cuando te explicas el material a ti mismo de forma simplificada, estás forzando a tu cerebro a procesar la información más a fondo.

🔹Utiliza el recuerdo activo para hacer pruebas

Recordar activamente significa recuperar la información de la memoria sin mirar las notas. Esta técnica de memorización consiste en escribir todo lo que recuerdes sobre un tema o utilizar tarjetas de memoria.

Por ejemplo, si has estudiado el sistema circulatorio, cierra tus notas y escribe todo lo que recuerdes sobre cómo circula la sangre por el cuerpo. Incluso puedes dibujar una imagen para representarlo visualmente.

💡 Consejo profesional: Para combatir déficits graves de memoria, prueba a utilizar la repetición espaciada combinada con el recuerdo activo. Esta técnica consiste en repasar la información a intervalos crecientes a lo largo del tiempo, lo que refuerza la retención a largo plazo.

🔹**Revisar y reflexionar con regularidad##

Por último, tómate tiempo para repasar y reflexionar sobre lo que has aprendido. Este paso puede consistir en repasar tus resúmenes, revisar tus notas y volver a ponerte a prueba.

Reflexionar sobre lo bien que has entendido el material y sobre los puntos en los que puedes necesitar más aclaraciones garantiza que el material se mantenga fresco en tu mente. Por ejemplo, después de completar un capítulo, vuelve un día más tarde y examínate de nuevo sobre los conceptos clave para ver si se te han quedado grabados.

consejo profesional: Recuerda espaciar las sesiones de repaso de forma equilibrada. No quieras hacerlo tan pronto que no haya posibilidad de que se te olvide nada ni tan tarde que se te olvide todo.

Errores Comunes a Evitar con PQRST

Aquí tienes algunos errores comunes que debes evitar cuando utilices el método PQRST:

Saltarse la fase de 'Previsualización

Puede parecer una pérdida de tiempo, pero previsualizar el material es esencial porque te da una idea general de lo que te espera.

Si te lanzas directamente a leer sin conocer la estructura ni los temas principales, es probable que te pierdas conexiones (a internet) y contextos importantes.

Lectura pasiva

Leer el material no garantiza que retengas la información. Tienes que participar activamente durante la fase de lectura.

Esto significa prestar atención al material mientras respondes a las preguntas que te has formulado. Hojea el capítulo de forma activa, concentrándote en responder a tus preguntas concretas. No te dejes llevar por el texto, procesa la información de forma activa.

No examinarse a fondo

Un error común del método PQRST es no ponerse a prueba lo suficiente, lo que puede limitar seriamente la comprensión y retención del material. Cuando termines de leer y resumir, no te limites a echar un vistazo a tus notas y dar por sentado que lo has entendido todo.

Ponerse a prueba es la única forma de verificar si realmente has interiorizado la información.

Ya sea mediante fichas, preguntas de práctica o incluso enseñando el material a otra persona, asegúrate de poner a prueba tus conocimientos a fondo.

📖 Lea también: Cómo utilizar el método Chunking para mejorar la memoria

Aprender y Retener Mejor con PQRST y ClickUp

El método PQRST mejora el aprendizaje promoviendo el compromiso activo con el material, mejorando la retención y fomentando el pensamiento crítico. Tanto si eres un estudiante visual como si prefieres el autodiagnóstico, el método PQRST te ayuda a descomponer conceptos complejos en pasos manejables.

Para agilizar sus sesiones de estudio y mantenerse organizado, pruebe a utilizar ClickUp para gestionar tareas, establecer recordatorios y realizar un seguimiento del progreso a lo largo de cada fase del proceso de aprendizaje. Regístrate gratis, gratuito/a ¡hoy mismo!