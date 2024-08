Cómo utilizar el método Chunking para mejorar la memoria

¿Alguna vez se ha preguntado cómo algunas personas parecen recordarlo todo sin esfuerzo, desde listas de la compra hasta complejas teorías?

Es poco probable que todas ellas estén dotadas de la codiciada memoria eidética.

Esta técnica, basada en la psicología cognitiva, ayuda a nuestro cerebro a procesar y retener la información de forma más eficaz. Tanto si estás preparando una presentación como si intentas recordar listas de tareas diarias el dominio de la fragmentación reducirá la carga cognitiva, mejorará la eficacia del aprendizaje y le ayudará a recordar más rápidamente.

Averigüemos más cosas sobre el método chunking.

¿Qué es el método Chunking?

**El método de fragmentación es una técnica de memorización que consiste en dividir grandes bloques de información en trozos del tamaño de un bocado. Puedes crear estos trozos basándote en similitudes, asociaciones personales o pistas visuales

Nuestra memoria de trabajo, o memoria a corto plazo, puede procesar alrededor de cuatro trozos de información de una sola vez. Cuando el cerebro recibe una nueva entrada, puede manejarla de dos maneras. Una es sobrescribir los datos existentes para dejar espacio a los nuevos. La segunda opción es trasladar trozos significativos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, desde la que podrás recuperarlos más tarde sin mucho esfuerzo mental.

Cuando se intenta retener una información, lo que se quiere es empujarla a la memoria a largo plazo. Y esto es algo en lo que la fragmentación puede ayudarte.

Funciona muy bien para los estudiantes que tienen que aprender y memorizar trozos grandes de información a diario. Los adultos tienen menos necesidad de memorizar, pero aun así, hay algunas cosas clave que todos tenemos que recordar de memoria: números de teléfono importantes, números de tarjetas, caras y nombres de personas, procesos de trabajo vitales y contraseñas, por mencionar algunos.

Si no eres estudiante, quizá no tengas que hacer un examen para poner a prueba tu capacidad de memorización. Pero tener una buena memoria te hace la vida un poco más fácil, tanto personal como profesionalmente.

Historia del método Chunking

El psicólogo cognitivo George A. Miller introdujo el concepto de chunking en su artículo ' El mágico número siete, más o menos dos: algunos límites de nuestra capacidad para procesar información publicado en 1956.

Miller propuso que el cerebro humano sólo puede retener un número limitado de elementos en su memoria de trabajo a la vez (alrededor de 7 ± 2 elementos). Sin embargo, al agrupar los elementos individuales en unidades o "trozos" más grandes y significativos, las personas recuerdan y procesan información más compleja con eficacia.

Las investigaciones de Miller sentaron las bases para el avance de la psicología cognitiva, sobre todo para comprender cómo las personas organizan y procesan mentalmente la información.

Neal F. Johnson repitió algo parecido en su artículo "The Role of Chunking and Organization in The Process of Recall" (El papel de la fragmentación y la organización en el proceso de recuerdo) (1970). **Habló de cuatro conceptos clave implicados en la organización de la memoria: trozo, código de memoria, descodificación y recodificación

Los chunks son secuencias de comportamiento agrupadas, que a menudo se producen en patrones específicos. Pueden ser conjuntos de información almacenados en el mismo código de memoria. La recodificación consiste en aprender el código de un fragmento y la descodificación traduce el código en información utilizable. Los fragmentos son secuencias de comportamiento agrupadas, que a menudo se producen siguiendo patrones específicos.

La forma en que se organizan los elementos afecta a sus relaciones asociativas: los elementos de un mismo fragmento tienen asociaciones fuertes, mientras que los de fragmentos diferentes muestran asociaciones más débiles o no transferibles.

Hoy en día, el método chunking es importante en nuestros sistemas educativos y en la resolución de problemas cotidianos. Ahora vamos a ver cómo puedes utilizar este método para sorprender a todos con tu capacidad de recordar.

Cómo utilizar el método de fragmentación

Veamos cómo puedes poner en práctica el método de fragmentación en tu vida diaria:

Priorice la información vital

El cerebro humano procesa miles de informaciones cada día. Pero no toda ella merece el codiciado estatus de permanecer en nuestra memoria a largo plazo. Por eso, el primer paso es averiguar cuál es la información clave que quieres retener.

Puedes utilizar una matriz de prioridades para

priorizar la información

en función de la importancia, el impacto, los plazos o cualquier otro criterio que se aplique a su caso.

La técnica de la pirámide invertida también es útil. Dibuja una pirámide invertida en papel y divídela en secciones utilizando líneas horizontales. Ahora, empieza a rellenar la información en orden descendente de importancia.

Por ejemplo, supongamos que tienes que pronunciar un discurso sobre la importancia de la ciberseguridad en una conferencia empresarial. Dividirías la pirámide invertida así:

Información básica (parte superior de la pirámide): El mensaje principal que desea transmitir: por qué la ciberseguridad es necesaria para las empresas, tipos de amenazas y formas de prevenir las brechas de seguridad

El mensaje principal que desea transmitir: por qué la ciberseguridad es necesaria para las empresas, tipos de amenazas y formas de prevenir las brechas de seguridad **Información adicional (centro de la pirámide): consejos para ser ciberinteligentes en nuestra vida cotidiana

Información de apoyo (base de la pirámide): Esta sección incluye todos los datos y estadísticas que has utilizado para apoyar tus argumentos

La información básica y la complementaria son las que debes recordar al pronunciar el discurso. Para la información complementaria, basta con una presentación de PowerPoint

Identificar asociaciones/conexiones

Intente encontrar un vínculo o similitud entre las cosas y agrupar la información en función de esas similitudes. La extensión de la información decidirá cuántos grupos necesita.

Por ejemplo, si te ocupas de la estrategia de una empresa pequeña, tendrás que ocuparte de múltiples piezas móviles.

Manejar la investigación de palabras clave, crear grupos temáticos, SEO dentro y fuera de la página, lanzar un boletín de noticias, publicar y participar en línea con regularidad, escribir blogs, realizar un seguimiento de los KPI, y más... ya entiendes.

Identifica las conexiones entre estas tareas y agrúpalas en categorías generales: SEO (búsqueda de palabras clave, creación de grupos temáticos, SEO dentro y fuera de la página), creación de contenidos (creación de entradas de blog y contenidos para redes sociales), etc. Puedes dedicar un día a la semana a elaborar estrategias para un grupo. Agrupar las tareas ayuda a mantener la concentración y la organización, y los resultados son más impactantes.

También puedes combinar información antigua con nueva para retenerla mejor. Supongamos que dos veces al año te reúnes con miembros de tu equipo de otros lugares. Puedes utilizar asociaciones para recordar rápidamente de dónde son.

Si te cuesta recordar que Tim es de Michigan, puedes intentar relacionar tus recuerdos preexistentes de Michigan con Tim. ¿Quizá viajaste allí con tus padres? Crea un vínculo mental para recordar información clave y mantener conversaciones sin problemas.

'Mi Excelentísima Mamá Acaba de Servirnos Fideos': ¿recuerdas esta popular mnemotecnia que te enseñaron en el colegio para memorizar los nombres de los planetas del sistema solar? ¿O el acrónimo 'VIBGYOR' para recordar los siete colores del arco iris?

Estos

técnicas de memorización

resultan útiles cuando no se pueden encontrar vínculos o similitudes entre los pasos.

Digamos que estás aprendiendo a escribir correos electrónicos eficaces. Hay demasiados consejos para recordar, así que puedes acortarlo a CLARO.

C (Conciso): Los correos electrónicos deben ser breves y directos

L (Lógico): Mantener un flujo lógico de principio a fin

E (Atractivo): Escribir de forma que despierte el interés del lector

A (Accionable): Asegúrate de que tu correo electrónico incluye CTAs o próximos pasos

R (Respetuoso): Mantén un tono respetuoso y evita el lenguaje incendiario

Puede crear acrónimos o mnemotécnicos similares para los distintos procesos de su flujo de trabajo. De este modo, ¡recordar pasos complejos le resultará pan comido!

Use mapas mentales

Recordar un gran bloque de texto puede resultar complicado, pero si creas una representación visual, retendrás la información durante más tiempo.

Supongamos que eres nuevo en la gestión empresarial e intentas recordar las distintas partes de un plan de negocio. En primer lugar, divide el concepto principal en varios trozos/secciones y subsecciones. A continuación, crea un mapa mental como éste para visualizar el concepto:

vía

ClickUp

Una vez que entiendas lo básico, puedes añadir más ramas (tema/concepto principal) o ramitas (subtemas) al mapa mental e incorporar otros detalles importantes.

Uno de los métodos más populares

métodos para tomar notas

este método funciona de maravilla cuando estás aprendiendo algo nuevo o buscando ideas.

¡Practica, practica, practica!

Cuanto más practiques, más experto serás en crear asociaciones, identificar similitudes y comprender cómo funciona la fragmentación. Con la práctica diaria, podrás trasladar información compleja de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo y recordarla con la misma naturalidad con la que recitas el abecedario.

Lectura recomendada: The Time Chunking Method por Damon Zahariades

El método de fragmentación de Miller se centra en cómo procesamos y recuperamos la información. El autor sobre productividad y empresario Damon Zahariades toma prestada la idea de la fragmentación y la aplica al campo de la gestión del tiempo en su libro The Time Chunking Method: A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017).

vía Amazon Es un gran recurso si siempre sientes que vas contrarreloj. He aquí algunos puntos clave del libro que te ayudarán a ser más productivo y a utilizar tu tiempo de forma más eficiente:

Antes de explorar el método Time Chunking, el autor sugiere que aclares tus objetivos . Cuando tus objetivos estén claros como el cristal, podrás organizar eficazmente tu agenda y asignar trozos de tiempo a tareas específicas

. Cuando tus objetivos estén claros como el cristal, podrás organizar eficazmente tu agenda y asignar trozos de tiempo a tareas específicas Recomienda utilizar laObjetivo SMART para definir tus objetivos. Anota los pasos que debes dar y crea una hoja de ruta para alcanzar esos objetivos

para definir tus objetivos. Anota los pasos que debes dar y crea una hoja de ruta para alcanzar esos objetivos Una vez establecidos tus objetivos, es hora de desglosarlos en tareas , las esenciales para alcanzar tu objetivo. Estas tareas deben tener prioridad en tus espacios de tiempo. Prioriza las que son sensibles al tiempo o tienen un impacto significativo en tu éxito general

, las esenciales para alcanzar tu objetivo. Estas tareas deben tener prioridad en tus espacios de tiempo. en tu éxito general No todas las tareas tienen la misma importancia. Si abordas primero las tareas más importantes , podrás avanzar rápidamente hacia la consecución de tus objetivos

, podrás avanzar rápidamente hacia la consecución de tus objetivos Construye tus bloques de tiempo programando bloques de tiempo dedicados a cada tarea (similar a la técnica Pomodoro). Adapta la duración de cada bloque en función de la importancia y complejidad de la tarea.

(similar a la técnica Pomodoro). Adapta la duración de cada bloque en función de la importancia y complejidad de la tarea. Incorpora descansos en tu horario. Las pausas regulares -de unos 10-15 minutos cada hora- pueden aumentar la productividad y evitar el agotamiento, manteniendo la mente fresca y concentrada durante todo el día

Aplique estas estrategias prácticas y tome las riendas de su tiempo

Usos populares del método Chunking

Desde las listas de tareas personales hasta las responsabilidades profesionales, organizar la información en trozos te ayuda a mantener la concentración, recordar cosas rápidamente y mejorar la productividad.

Muchas técnicas de memoria se basan en principios de fragmentación. Técnicas como el método de los loci (palacio de la memoria) consisten en colocar la información en lugares conocidos, creando esencialmente trozos de ideas asociadas.

Los actores que memorizan frases pueden utilizar un método similar agrupando escenas o diálogos.

Los deportistas pueden dividir sus rutinas o planes de juego en pasos más pequeños y manejables. Un bateador de béisbol puede visualizar la preparación del lanzador, los tipos de lanzamiento y el swing como fases distintas.

Los oradores suelen dividir sus discursos en puntos clave y argumentos de apoyo. De este modo, pueden centrarse en exponer cada fragmento de forma eficaz sin tener que memorizar un enorme guión al pie de la letra.

Aunque no les oigamos atribuir directamente el mérito al "troceado", es seguro que muchas personas de éxito utilizan estrategias similares para organizar y retener la información con eficacia.

A continuación te explicamos cómo puedes aplicar tú también el proceso de fragmentación en situaciones de la vida real:

**En lugar de recordar una larga secuencia de números, divídelos en grupos de tres o cuatro. Por ejemplo, recordar π (pi) como 3,141 / 592 / 653 / 589. Este truco funciona con números de teléfono, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y contraseñas numéricas

Memorizar listas : Imagina que vas a comprar manzanas, fresas, bombones, anacardos, tomates, judías, brócoli, huevos y pollo. Clasifica esta larga lista en frutas (manzanas, fresas), verduras (tomates, judías, brécol), aperitivos (bombones, anacardos) y proteínas (huevos y pollo)

: Imagina que vas a comprar manzanas, fresas, bombones, anacardos, tomates, judías, brócoli, huevos y pollo. Clasifica esta larga lista en frutas (manzanas, fresas), verduras (tomates, judías, brécol), aperitivos (bombones, anacardos) y proteínas (huevos y pollo) Recordar el orden del día de las reuniones: Discutir todo a la vez durante una reunión puede abrumar a tu equipo, y es posible que se te pase mencionar puntos importantes. Para evitarlo, estructura el orden del día de la reunión en secciones o trozos para mantenerte organizado desde el principio. Por ejemplo, si se trata de una reunión de revisión trimestral, divídela en comentarios iniciales, actualizaciones de proyectos, informes financieros y planes futuros

Puedes utilizar la fragmentación para muchas otras tareas, como reconocer a las personas por su cara o su nombre, recordar cumpleaños, recordar referencias de libros o películas, ¡y la lista es interminable!

¡Get, Set, Chunk! Consejos para aplicar el método Chunking en su rutina de aprendizaje con ClickUp

Poner en práctica el método chunking es mucho más fácil si tiene a su lado una herramienta tan completa como ClickUp. Puede que piense en ClickUp como una herramienta de gestión de proyectos, pero funciona igual de bien como una ayuda de aprendizaje para estudiantes y profesionales que buscan mejorar sus conocimientos.

Exploremos cómo puede aplicar el método chunking para enriquecer su experiencia de aprendizaje y mejorar su memoria:

1. Divide un concepto en trozos más pequeños

Tome cualquier concepto o tema que desee aprender y divídalo en trozos pequeños y manejables. Este paso te ayuda a comprender los distintos aspectos del tema uno por uno, te mantiene organizado y te permite sumergirte en los detalles sin sentirte abrumado.

Utiliza

Jerarquía de proyectos de ClickUp

para añadir una estructura a su rutina de aprendizaje. Te ayuda a dividir un tema más amplio en varias secciones, subsecciones y más.

Veamos cómo utilizar esta función:

Cree un Espacio de trabajo en ClickUp dedicado al tema que desea aprender

Divida el área de trabajo en varios espacios

Divide los Espacios en Listas (que contengan Tareas y Subtareas individuales)

Agrupa tareas/listas similares en carpetas

Organice su trabajo y sus lecciones en una estructura ordenada con ClickUp Hierarchy

Supongamos que el tema en cuestión es el marketing digital. Usted crea un Espacio de trabajo para marketing digital y lo divide en Espacios como SEO, Marketing de contenidos, Marketing en redes sociales, Marketing de afiliación y Relaciones públicas digitales, por mencionar algunos.

Ahora, si desea concentrarse en SEO, puede dividir este espacio en listas como SEO fuera de la página y SEO en la página. La lista de SEO fuera de la página puede dividirse a su vez en creación de enlaces, SEO local, optimización de redes sociales y gestión de la reputación.

La Optimización de Redes Sociales y la Gestión de la Reputación comparten algunas similitudes, por lo que puede agruparlas en una Carpeta para mantener la cohesión y mejorar el aprendizaje.

Añade tus materiales de estudio dentro de cada

Tarea ClickUp

y podrá recuperar rápidamente la información adecuada en el momento oportuno.

2. Identifique lo más importante

No puedes hacer muchas cosas a la vez. Para saber qué temas/tareas debes abordar primero y evitar prioridades contrapuestas debe ordenarlas por prioridad.

Puede utilizar

Prioridades de tareas de ClickUp

para este paso. Le permite clasificar sus tareas en cuatro tipos de prioridades: Urgente, Alta, Normal y Baja, para que pueda identificar rápidamente cuál necesita atención inmediata y cuáles puede dejar de lado. Esta categorización es similar a la división de ideas en unidades más pequeñas en el método de fragmentación.

Manténgase al tanto de lo que es importante con las prioridades de tareas de ClickUp

Las relaciones en ClickUp le permiten vincular tareas, ideas y conceptos relacionados entre sí. Por ejemplo, cuando la finalización de un tema le ayuda a comprender mejor otro, puede vincularlos.

Enlaza tareas similares en ClickUp para ayudar a asociarlas y recordarlas más rápidamente

¿Quiere ir un paso más allá con la agrupación? Elija la función

Agrupar por menú

y decida cómo desea organizar sus tareas. Disponible en las vistas Lista, Tablero, Cronograma, Tabla y Carga de trabajo, esta función te permite agrupar las tareas por Prioridad, Estado, Fecha de vencimiento, etc. Así que, si te apetece ver todas tus prioridades de una sola vez, ¡ya sabes lo que tienes que hacer!

Agrupe sus tareas por Prioridad, Estado o Fecha de vencimiento

3. Conecta los puntos con los Mapas Mentales

Cuando se trata de memorizar, lo visual dice más que las palabras. Al dividir un tema en trozos, añadir algunos elementos visuales ayuda a captar la información más rápidamente y a retenerla mejor.

Aquí es donde

Mapas mentales ClickUp

entran en juego. Te permite visualizar tus tareas, temas e ideas con la ayuda de un diagrama fácil de comprender. Con esta función, puede:

Añadir, editar o eliminar elementos para crear un mapa mental totalmente personalizable

**Utilizar colores que corresponden a Listas y Tareas para una organización perfecta

Crear Mapas Mentales de forma libre en el Modo en Blanco y añadir un toque creativo al proceso de aprendizaje

Organice la información visualmente con los Mapas Mentales de ClickUp

Consejo profesional: Si su mapa mental parece demasiado desordenado después de una intensa sesión de lluvia de ideas, utilice la opción Reorganizar para limpiar su estructura. Esta función realinea automáticamente los elementos para conservar la jerarquía y las prioridades originales que habías establecido inicialmente.

Restaure la estructura original del mapa mental con la función de redistribución de ClickUp

**Lea también

Cómo utilizar el método de toma de notas de mapeo

4. Anote los puntos clave

También puedes aplicar el método de fragmentación a tus

estrategia de toma de notas

ya sea en conferencias académicas o en presentaciones de empresa. La fragmentación te ayuda a organizar y estructurar los apuntes de forma que destaquen los conceptos clave y las relaciones entre ellos.

Hay que trabajar con inteligencia cuando se dispone de muchos recursos de los que aprender pero de poco tiempo. En lugar de hojear una página tras otra, utiliza

Cerebro ClickUp

para extraer la información esencial de tus materiales.

Como copiloto de inteligencia artificial, ClickUp Brain le ahorra trabajo:

Resuma notas de Tareas ClickUp y Documentos ClickUp

Obtenga transcripciones de voz y vídeo para materiales de aprendizaje audiovisuales

Edite contextualmente y corrija ortográficamente su trabajo escrito en cuestión de segundos

Traduce textos a tu idioma local (Brain es compatible actualmente con francés, español, portugués de Brasil, alemán e italiano)

Con esta herramienta de inteligencia artificial, puedes estar seguro de que nada se te escapa y de que toda la información importante está al alcance de tu mano.

Edita, mejora, corrige la ortografía y resume notas en un instante con ClickUp Brain

El camino hacia una memoria poderosa

Desde la educación hasta el lugar de trabajo y más allá, el método de fragmentación ha facilitado el procesamiento, la retención y la recuperación de la información. No importa lo complejo que sea el tema, la fragmentación crea un lugar seguro para él en su memoria a largo plazo, y puede recuperarlo al instante siempre que lo necesite.

Este método es una joya en un mundo en el que la palabra "memoria" nos recuerda más al almacenamiento de un teléfono que al cerebro humano. Mantiene el cerebro activo, mejora las capacidades cognitivas y te convierte en una versión más inteligente de ti mismo.

Dale una oportunidad al chunking con ClickUp: ¡puede que cambie tu forma de aprender, para mejor!

Regístrate en ClickUp

¡hoy mismo!