Plantillas gratuitas de gestión financiera en Excel para optimizar los gastos

Ahorrar dinero no tiene por qué ser una tarea tediosa. Una plantilla de gestión financiera lista para usar puede marcar la diferencia.

El uso de una plantilla de gestión financiera en Microsoft Excel es un primer paso muy popular para muchos de nosotros. Para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades, hemos seleccionado las 10 mejores plantillas de Excel disponibles en la actualidad.

También veremos algunas alternativas a ClickUp, una potente solución de gestión de proyectos que podría simplificar aún más la gestión de tus finanzas.

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes las 10 mejores plantillas de Excel para la gestión del dinero con las que podrás realizar un seguimiento eficaz de tus presupuestos, gastos y metas financieras. Plantilla de gestión financiera de Vertex42 Plantilla básica de presupuesto personal de Microsoft Plantilla «Mi presupuesto universitario» de Microsoft Plantilla de presupuesto de gastos de Microsoft Plantilla sencilla de presupuesto anual de Microsoft Plantilla de presupuesto de gastos domésticos de Microsoft Plantilla Financial Vision de Microsoft Plantilla de panel de control de gastos personales de Microsoft Plantilla de proyección de ingresos de Vena Plantilla de presupuesto quincenal de Template.net Plantillas alternativas de ClickUp para un enfoque más dinámico y de automatización en la elaboración de presupuestos. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp Plantilla de gestión financiera de ClickUp Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp Plantilla de presupuesto personal de ClickUp Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp Plantilla de presupuesto para gestión de proyectos de ClickUp Presupuesto de proyecto ClickUp con plantilla WBS Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp Plantilla de informe de gastos de ClickUp

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de Excel para la gestión del dinero?

Las plantillas de Excel para la gestión del dinero le ayudarán a empezar a elaborar presupuestos. A continuación se indican cinco aspectos clave que toda plantilla debe tener para ser eficaz:

Personalización: asegúrate de que tu plantilla de presupuestación se pueda ajustar a diferentes necesidades financieras. Opta por soluciones que te permitan añadir, eliminar o renombrar campos según te convenga.

Claridad: mantenga su plantilla bien estructurada y sencilla. Seleccione aquellas que faciliten un flujo de información claro, como títulos, subtítulos y códigos de colores.

Visualización: elija soluciones con resúmenes visuales para transmitir información. Incorpore tablas y gráficos para realizar el seguimiento de los patrones de gasto y las asignaciones presupuestarias y facilitar así el análisis de tendencias.

Fórmulas predefinidas: opte por plantillas que simplifiquen la entrada de datos y los cálculos para ahorrar tiempo. Utilice fórmulas y formato condicional para sumar automáticamente los totales, señalar discrepancias o resaltar los umbrales presupuestarios.

Seguridad de los datos: priorice las plantillas que permiten la protección con contraseña para mantener la seguridad de los datos. Restrinja el acceso a celdas específicas y habilite copias de seguridad periódicas de los datos si trabaja con varios equipos.

Las 10 mejores plantillas de Excel para la gestión del dinero

Teniendo en cuenta los elementos clave, aquí tienes 10 plantillas de Excel para la gestión del dinero que te ayudarán a empezar:

1. Plantilla de gestión financiera de Vertex42

vía Vertex42

La plantilla de gestión financiera de Vertex42 es una solución diseñada para visualizar las finanzas a un nivel detallado.

Incluye hojas de cálculo con fórmulas para sus transacciones, metas e informes y una completa sección de ayuda para que pueda empezar a utilizarlo sin problemas.

La plantilla de presupuesto de Excel también tiene dos hojas de cálculo para la elaboración de informes y obtener una visión general, y una sección para registrar y realizar el seguimiento de sus cuentas.

⭐ Por qué te encantará

Utilice hojas de cálculo detalladas para supervisar las transacciones y establecer metas financieras.

Compare los presupuestos semanales y mensuales con los gastos reales para descubrir cómo ahorrar más.

Ideal para: personas que desean controlar sus finanzas y mejorar la elaboración de presupuestos.

2. Plantilla básica de presupuesto personal de Microsoft

a través de Micros oft

La plantilla básica de presupuesto personal de Microsoft es una solución rápida para la gestión del dinero. Ofrece hojas de cálculo claras para realizar el seguimiento de los ingresos y gastos mensuales. La plantilla también proporciona una hoja de gastos para detallar sus gastos y generar un total.

Con su diseño limpio y su formato fácil de usar, esta plantilla de Excel para la gestión del dinero es perfecta para organizar las finanzas de cara al futuro.

⭐ Por qué te encantará

Realice un seguimiento sencillo de sus ingresos y gastos con hojas de cálculo organizadas.

Resuma el rendimiento financiero con imágenes claras del flujo de caja y los gastos.

Ideal para: Cualquier persona que busque una herramienta sencilla para una gestión financiera personal eficaz.

3. Plantilla «Mi presupuesto universitario» de Microsoft

a través de Microsoft

La plantilla My College Budget de Microsoft está diseñada para ayudar a los estudiantes a gestionar su dinero. Una de sus funciones más destacadas son sus coloridos gráficos y cuadros, que permiten ver fácilmente en qué se gasta el dinero.

Realiza un seguimiento de los ingresos mensuales, los gastos e incluso los gastos semestrales para registrar los gastos educativos habituales. De esta manera, podrás controlar tu presupuesto durante todo el año escolar.

Es ideal para tomar y adaptar decisiones financieras sin afectar su meta principal.

⭐ Por qué te encantará

Utilice visualizaciones atractivas para optimizar fácilmente los hábitos de gasto mensuales y semestrales.

Establezca y supervise sus metas financieras con indicadores de progreso para mejorar la elaboración de presupuestos.

Ideal para: estudiantes universitarios que desean gestionar sus finanzas a lo largo del año académico.

4. Plantilla de presupuesto de gastos de Microsoft

a través de Microsoft

La plantilla de presupuesto de gastos de Microsoft es perfecta para planificar los gastos de un proyecto profesional o personal. Ofrece toda la información clave en una sola página, centrándose en la gestión de gastos.

Esta plantilla le ayuda a registrar todos los gastos y enlazarlos a una lista predefinida de categorías de gastos.

⭐ Por qué te encantará

Registre todos los gastos enlazados con categorías para realizar el seguimiento.

Visualice las discrepancias en los gastos para identificar áreas en las que se pueden reducir los costes.

Ideal para: Profesionales que gestionan gastos de proyectos o presupuestos personales.

5. Plantilla sencilla para presupuestos anuales de Microsoft

a través de Microsoft

A continuación, presentamos la plantilla de presupuesto anual simple de Microsoft, una solución de una sola página que recoge los detalles de su presupuesto anual. Cuenta con una tabla clara en la parte superior izquierda que resume los totales y los saldos.

La plantilla incluye tablas de ingresos y gastos con fórmulas preestablecidas. Esto simplifica los cálculos y le ofrece una visión clara de su rendimiento.

⭐ Por qué te encantará

Mantenga su presupuesto libre de errores humanos con sus fórmulas prellenadas.

Utilice tres gráficos de barras para ilustrar el rendimiento financiero y las categorías de gastos clave.

Ideal para: cualquier persona que busque una visión general completa de sus finanzas anuales.

6. Plantilla de presupuesto de gastos domésticos de Microsoft

a través de Microsoft

¿Quiere controlar los gastos compartidos de su hogar? La plantilla de presupuesto de gastos domésticos de Microsoft puede simplificarle la vida. Está diseñada para correlacionar cuánto gastan los compañeros de piso en el hogar.

La plantilla tiene una tabla para registrar los gastos, el valor, quién pagó y notas. También tiene un gráfico de barras rápido que visualiza los gastos por compañero de piso.

⭐ Por qué te encantará

Documente los gastos compartidos del hogar con detalles sobre los pagos y notas.

Realice un seguimiento de las contribuciones de cada compañero de piso y fomente la responsabilidad con un gráfico de barras situado en la parte superior central de la hoja.

Ideal para: Compañeros de piso que desean realizar el seguimiento y gestionar los gastos relacionados con el uso compartido.

7. Plantilla Financial Vision de Microsoft

a través de Microsoft

La plantilla Financial Vision de Microsoft es ideal para visualizar metas de ahorro claras. Presenta sus planes financieros y su visión en dos pasos claros.

El primer paso le permite registrar sus ingresos, gastos por categorías y ahorros. Aquí también puede anotar sus valores y metas actuales. Otra sección de este paso resume estos detalles en una tabla y un gráfico de barras apiladas.

El segundo paso de la plantilla incluye una tabla para correlacionar sus planes de ahorro mensuales. Esto incluye las metas de ahorro mensuales, el valor total, el desglose mensual, la fecha de inicio y la fecha de consecución.

⭐ Por qué te encantará

Manténgase al tanto del progreso con comparaciones automáticas entre la situación actual y las metas.

Mantén tus metas y esfuerzos enfocados con una tabla de ahorros mensual estructurada.

Ideal para: personas centradas en visualizar y alcanzar sus aspiraciones financieras.

8. Plantilla de panel de control de gastos personales de Microsoft

a través de Microsoft

Con la plantilla del panel de control de gastos personales de Microsoft, identificar las áreas en las que se puede mejorar la elaboración de presupuestos resulta muy sencillo. La plantilla realiza el seguimiento de los gastos personales con un panel atractivo y fácil de usar. Muestra los gastos mensuales en las categorías de vivienda, transporte y ocio.

Además, cuenta con una función que permite visualizar claramente los gastos a través de un gráfico dinámico en una hoja específica. En general, la solución es muy adecuada para resúmenes visuales y decisiones financieras informadas.

⭐ Por qué te encantará

Controle sus gastos personales con un panel interactivo y gráficos dinámicos.

Mantenga un registro detallado de gastos para una supervisión financiera completa.

Ideal para: cualquier persona que desee conocer mejor sus hábitos de gasto para tomar decisiones informadas.

9. Plantilla de proyección de ingresos de Vena

vía Ve na

La plantilla de proyección de ingresos de Vena está diseñada para visualizar y realizar la previsión de los ingresos después de los gastos. Proporciona un marco estructurado para introducir detalles sobre productos, materiales, ventas y costes de producción.

La plantilla también incluye gráficos de tendencias, promedios y totales integrados. Esto ayuda a analizar los datos históricos sin problemas y a crear perspectivas claras. Junto con los últimos avances, esta plantilla facilita estrategias y previsiones precisas.

⭐ Por qué te encantará

Introduce datos de ventas y costes para realizar la previsión de ganancias y visualizar tendencias financieras.

Analice el rendimiento histórico utilizando gráficos integrados y promedios para la planificación estratégica.

Ideal para: Empresas que desean realizar previsiones de ingresos precisas y perfeccionar sus estrategias financieras.

10. Plantilla de presupuesto quincenal de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de presupuesto quincenal de Template.net está diseñada para planear las finanzas en períodos más cortos.

Cada hoja de cálculo muestra las metas de ingresos y ahorros en la parte superior para que las prioridades estén claras. A continuación, ofrece espacio para los gastos fijos (como el alquiler) y los gastos variables (como la compra).

Una sección resumen describe las metas, los ingresos y los gastos, con un gráfico circular que ofrece información instantánea sobre la distribución. La sección de notas de la plantilla ayuda al seguimiento eficaz de situaciones puntuales.

Esta solución también está disponible como plantilla de presupuesto de Hojas de cálculo de Google si necesita una plataforma diferente.

⭐ Por qué te encantará

Planifique sus finanzas en intervalos más cortos con hojas de cálculo semanales y quincenales específicas.

Visualice los gastos fijos y variables mediante gráficos de barras para obtener una visión clara.

Ideal para: personas que desean gestionar su presupuesto con mayor frecuencia para lograr un mejor control financiero.

Limitaciones del uso de Excel para la gestión del dinero

Excel es una potente herramienta para el cálculo y el análisis. Aunque es una herramienta fácil de usar para la gestión del dinero, Excel se queda corto en algunos aspectos.

Estas son algunas de las desventajas de utilizarlo como plataforma de gestión financiera:

Colaboración: Carece de funciones de colaboración en tiempo real y resulta complicado gestionar los historiales de versiones. El uso compartido de archivos provoca confusión y entradas duplicadas.

Seguimiento de tareas: No admite la gestión de tareas ni el seguimiento del progreso. Es difícil conectar las tareas presupuestarias con los plazos. Esto hace que los usuarios tengan que hacer malabarismos con las prioridades sin una responsabilidad clara.

Recordatorios y alertas: No tiene alertas integradas para el pago de facturas o la revisión de presupuestos, lo que puede dar lugar a retrasos en los pagos de tarjetas de crédito y descuidos financieros.

Limitaciones de integración: Excel ofrece una integración limitada con aplicaciones financieras externas o sistemas bancarios. Su falta de automatización provoca un aumento de la carga de trabajo, errores humanos e ineficiencias.

Visualización de datos: aunque tiene compatibilidad con gráficos básicos, las visualizaciones de Excel son bastante básicas en comparación con las herramientas financieras especializadas. No cuenta con información visual integrada para hacer más intuitivo el seguimiento de los hábitos de gasto o las metas de ahorro.

Debido a estos límites, Excel puede resultar engorroso para una gestión eficaz del dinero, especialmente en escenarios de colaboración o de elaboración de presupuestos dinámicos.

Plantillas alternativas de Excel para la gestión del dinero

Dadas estas limitaciones, Excel puede resultar una herramienta de gestión financiera que requiere mucho tiempo. A la hora de buscar una alternativa a Excel para la gestión financiera, es fundamental centrarse en las tareas, los calendarios y la automatización.

Se acabó el tener que hacer números en celdas de datos.

Aquí es donde entra en juego ClickUp. Es claramente mejor que Excel y muchas otras alternativas a las Hojas de cálculo de Google.

¿Quiere saber cómo? Aquí tiene una comparación rápida.

Función ClickUp Excel Gestión de tareas ✅ Gestión de tareas integrada con seguimiento del estado. ❌ Limitado a la creación y el seguimiento manual de tareas. Plantillas para presupuestos ✅ Plantillas de presupuestación listas para usar para equipos ✅ Hojas de cálculo básicas para presupuestos disponibles. Integración con el calendario ✅ Calendario integrado para realizar el seguimiento de los plazos. ❌ Requiere configuración manual o integración externa. Automatización ✅ Flujos de trabajo automatizados para aprobaciones, recordatorios y actualizaciones. ❌ Automatización limitada, requiere VBA o complementos. Colaboración ✅ Colaboración y comentarios en tiempo real con tu equipo. ❌ Colaboración limitada y requiere almacenamiento en la nube. Paneles personalizables ✅ Paneles interactivos para realizar el seguimiento de los gastos y los presupuestos. ❌ Los paneles personalizados son limitados y manuales. Flujos de trabajo de aprobación ✅ Flujos de trabajo integrados para aprobaciones y enrutamiento. ❌ No tiene compatibilidad con el flujo de trabajo nativo y requiere una configuración manual. Accesibilidad ✅ Disponible en escritorio, móvil y web. ❌ Acceso desde el escritorio y la web, y desde el móvil a través de la nube. Integración con otras herramientas ✅ Se integra fácilmente con herramientas de contabilidad y CRM. ❌ Integraciones con límites y, a menudo, requieren herramientas de terceros. Facilidad de uso para los usuarios ✅ Interfaz intuitiva, requiere una formación mínima. ✅ Intuitivo, pero puede tener una curva de aprendizaje pronunciada.

Una vez aclarado esto, aquí tienes algunas plantillas alternativas para la gestión del dinero.

1. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree y gestione metas financieras claras con la plantilla de presupuesto sencillo de ClickUp.

La plantilla de presupuesto simple de ClickUp es bastante sencilla y detallada. La solución guarda al instante la información presupuestaria con 16 Campos personalizados prediseñados.

También facilita el seguimiento del progreso con dos estados de tarea claros: Entrada nueva y Completa. Si necesita centrarse en los ingresos y los gastos, la plantilla presenta detalles categorizados en vistas personalizadas específicas.

Tanto si trabajas con un equipo como con tu familia, ClickUp te permite asignar tareas, realizar el seguimiento del tiempo y crear dependencias.

⭐ Por qué te encantará

Céntrese en los ingresos, los gastos, el presupuesto e incluso la evolución del efectivo neto con vistas personalizadas independientes, organizadas y específicas.

Colabora al instante y realiza el trabajo relacionado con tus metas presupuestarias utilizando funciones de edición en tiempo real y gestión de tareas.

Ideal para: personas o equipos pequeños que necesitan un seguimiento sencillo y categorizado del presupuesto.

2. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona las finanzas de tu empresa, impulsa los beneficios y optimiza los gastos generales con la plantilla de gestión financiera de ClickUp.

La plantilla de gestión financiera de ClickUp facilita todos los aspectos relacionados con los resultados de una empresa. Incluye listas prediseñadas.

La carpeta Producto visualiza el ID, el valor de venta y el precio de compra para revisar los precios de los materiales. Esta sección incluso correlaciona los detalles de las existencias y los proveedores.

Su carpeta de gastos también cubre todo tipo de cuotas, incluidos los pagos a empleados, reembolsos, pedidos de compra y contratos de suministro. En cuanto a los ingresos y beneficios, el espacio de ventas realiza el seguimiento de las facturas y los negocios en curso.

Esta solución le ayuda a centrarse en los pagos puntuales y en obtener ganancias positivas después de impuestos.

⭐ Por qué te encantará

Optimice las finanzas de la empresa de forma integral con sus listas y campos de datos específicos.

Controle el estado de los productos y el presupuesto con imágenes del inventario y seguimiento de gastos en tiempo real.

Ideal para: pequeñas empresas, equipos de contabilidad y profesionales que deseen mejorar cualquier actividad o proceso financiero.

3. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Establezca proyecciones, planifique los resultados reales y dirija los beneficios de su empresa con la plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp.

¿Quiere optimizar los gastos generales de su tienda? La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp facilita el proceso. Permite una gestión eficiente de los beneficios mediante listas de tareas claras. La plantilla incluye secciones sobre salarios, coste de los productos y ventas.

Su Lista de salarios registra los nombres de los empleados, sus roles y los importes mensuales que cobran, e incluso tiene campos para los datos de los gerentes y las bonificaciones.

La Lista de gastos operativos detalla todos los costes. Tu equipo puede añadir nuevos elementos utilizando un formulario fácil de usar para introducir la información sobre los gastos y las personas encargadas de aprobarlos.

⭐ Por qué te encantará

Gestiona los detalles salariales y los gastos empresariales con listas específicas para mayor claridad.

Analice los costes de los productos y los datos de ventas para garantizar un seguimiento preciso de los beneficios.

Ideal para: propietarios de empresas que desean tener una vista clara de los gastos generales y los ingresos anuales o mensuales.

4. Plantilla de presupuesto personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Visualice cada presupuesto por categoría y realice un seguimiento instantáneo de cuánto ha ahorrado con la plantilla de presupuesto personal de ClickUp.

La plantilla de presupuesto personal de ClickUp fomenta hábitos presupuestarios eficaces. Incluye una guía clara y un tutorial en vídeo detallado.

La vista «Cuotas pendientes» de la solución muestra las cuotas en formato de calendario para un seguimiento eficaz de los pagos. También incluye una vista Tablero para visualizar los elementos del presupuesto por categoría. Esta función es perfecta para identificar la naturaleza de los gastos.

Si necesita un seguimiento detallado, su Vista Lista de tareas registra el plan presupuestario, los datos reales y el saldo. También le permite registrar los niveles de prioridad y los gastos como fijos o variables.

⭐ Por qué te encantará

Realice un seguimiento visual de los pagos con vistas de Calendario y vista Tablero adaptadas a las categorías presupuestarias.

Registra planes financieros, datos reales y prioridades en un formato de lista de tareas fácil de seguir.

Ideal para: personas que han comenzado a centrarse en sus finanzas personales y aquellas que prefieren un seguimiento intuitivo de sus ahorros y gastos.

5. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona las actividades y las finanzas de los eventos en un espacio organizado con la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp.

¿Quiere simplificar sus próximos eventos? Elija la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp. Combina las finanzas y la planificación de eventos para reunir todos los aspectos de su evento en un solo espacio.

La lista Lugares de la plantilla correlaciona los datos de contacto y las direcciones esenciales. Agrupa estos campos por actividad, como alojamiento, entretenimiento y catering. Además de los lugares, la plantilla tiene una lista dedicada a las actividades clave del evento y los gastos relacionados.

La solución también incluye una Lista resumida de eventos que cubre el presupuesto, el público, el tipo de evento, la fecha y los detalles. La vista de calendario de este espacio de eventos es ideal para realizar el seguimiento de los cronogramas de un vistazo.

⭐ Por qué te encantará

Coordine los detalles del lugar, las actividades y los gastos asociados dentro de un marco presupuestario integral.

Controle eficazmente los cronogramas y las asignaciones presupuestarias para eventos con la función Vista de calendario.

Ideal para: equipos de planificación de eventos que necesitan un control centralizado de la ejecución y las finanzas.

Planifique el coste total de la producción cinematográfica para evitar pérdidas.

Organice toda la información del proyecto en una base de datos colaborativa y sin código.

6. Plantilla de presupuesto para gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantenga el presupuesto de cada tarea y fase del proyecto correlacionado y bajo control con la plantilla de presupuesto para gestión de proyectos de ClickUp.

La plantilla de presupuesto para gestión de proyectos ClickUp está diseñada para organizar presupuestos desde la planificación hasta la entrega del proyecto.

La solución incluye nueve Campos personalizados que le ayudan a realizar el seguimiento del desarrollo de su presupuesto definido. También ofrece vistas personalizadas para visualizar el progreso según las fases y los calendarios del proyecto.

Incluye campos de datos como niveles de prioridad, personas asignadas, barras de progreso y duración de las tareas. Esta plantilla es perfecta para gestionar los fondos restantes por actividad en tiempo real.

⭐ Por qué te encantará

Combine los calendarios de entrega de proyectos y las actividades de revisión financiera con funciones de control de tiempo y calendario.

Organice el seguimiento de sus gastos con la gestión de proyectos por fases.

Ideal para: gestores de proyectos que buscan un seguimiento presupuestario en tiempo real de todas las tareas y aquellos que necesitan una interfaz sencilla en sus plantillas presupuestarias.

7. Plantilla ClickUp Proyecto de Presupuesto con WBS

Obtenga una plantilla gratuita Divida su proyecto en actividades y realice un seguimiento sencillo de los presupuestos con la plantilla ClickUp Project Budget with WBS.

Integre la elaboración de presupuestos en sus estructuras de desglose del trabajo con la plantilla ClickUp Project Budget with WBS. Esta solución le permite asignar valores presupuestarios a cada tarea del proyecto. Cuenta con funciones para secuencias WBS, niveles de prioridad y estados.

La Vista de presupuesto de la plantilla ofrece un resumen claro para los gerentes y responsables. Les ayuda a evaluar si las tareas se ajustan al presupuesto y a comprender las variaciones de costes.

⭐ Por qué te encantará

Asigna valores presupuestarios a cada tarea del proyecto manteniendo secuencias WBS claras.

Realice un seguimiento de los detalles clave del presupuesto, como las tarifas de mano de obra y los costes reales, en una vista de resumen designada.

Ideal para: proyectos complejos que requieren visibilidad presupuestaria alineada con secuencias de tareas.

8. Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice campañas de marketing impactantes y rentables con la plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp.

La plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp es esencial para las empresas que buscan un marketing rentable. Su vista de cronograma permite a los equipos seguir una secuencia precisa del proyecto, realizando un seguimiento y anticipando todos los gastos de las actividades. Un rastreador de costes personalizable supervisa los gastos y facilita la asignación de recursos.

La vista de gastos específicos de la campaña de la plantilla maximiza el retorno de la inversión. Además, realiza el seguimiento de las metas de marketing y los niveles de impacto, lo que ayuda a los equipos a optimizar sus esfuerzos y obtener resultados efectivos.

⭐ Por qué te encantará

Controle los gastos de marketing y los cronogramas de las campañas utilizando un formato visual organizado con un informe presupuestario mensual.

Accede a métricas de rendimiento para refinar el gasto y mejorar la eficacia de las campañas.

Ideal para: equipos de marketing que buscan campañas rentables y basadas en datos.

9. Plantilla de informe de gastos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los gastos operativos y de los empleados y optimice los flujos de trabajo de reembolso con la plantilla de informe de gastos de ClickUp.

¿Necesita facilitar los reembolsos y organizar los documentos contables? La plantilla de informe de gastos de ClickUp lo simplifica en segundos.

Esta plantilla permite a los miembros del equipo documentar detalles esenciales, como los tipos de gastos. Cuenta con secciones para una tabla de desglose de gastos, la carga de recibos y las firmas de los aprobadores.

Los equipos de planificación de cuentas también pueden integrar fácilmente esta plantilla en los flujos de trabajo. Esto ayuda a enviar el documento a los gerentes para que lo aprueben rápidamente.

⭐ Por qué te encantará

Documenta la información esencial sobre gastos mediante tablas estructuradas y la carga de recibos. Excelente solución de organización de facturas para empresas de todos los tamaños.

Refuerce la documentación de auditoría y los flujos de trabajo de reembolso con un formato fácil de integrar.

Ideal para: Empresas con reembolsos frecuentes a empleados y gastos operativos.

Optimice la elaboración de presupuestos con ClickUp

La elaboración de presupuestos aclara los objetivos y aumenta los ingresos. Con la plantilla de gestión financiera adecuada, el proceso se vuelve más sencillo y eficaz.

Las 10 plantillas de Excel que se analizan son un buen punto de partida para gestionar la salud financiera. Sin embargo, las deficiencias de Excel, como la visualización básica y la falta de gestión de tareas, lo hacen menos eficaz.

Una gestión financiera completa requiere gestión de tareas, recordatorios y visualizaciones, todas ellas funciones en las que ClickUp destaca. 🌟

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!