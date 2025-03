La gestión de riesgos es importante para cualquier organización de éxito, pero empezar un proyecto de evaluación de riesgos desde cero puede ser una pérdida de tiempo.

Por suerte, las plantillas gratuitas de evaluación de riesgos para Excel pueden salvarte el día.

Tanto si tiene que hacer malabarismos con proyectos, evaluaciones de seguridad o grandes decisiones, estas plantillas facilitan la organización, la priorización y el abordaje de cualquier proceso de evaluación de riesgos sin demasiado esfuerzo.

Exploremos las mejores plantillas de evaluación de riesgos para Excel para acelerar su proceso.

¿Qué debe tener una buena plantilla de Excel de evaluación de riesgos?

Una plantilla básica de evaluación de riesgos en Excel debe tener características clave que le ayuden a crear estrategias sólidas de mitigación de riesgos. Esto es lo que debe buscar

Descripción clara del riesgo: Definir claramente cada riesgo potencial

Definir claramente cada riesgo potencial Priorización de riesgos: Incluye un sistema de puntuación estandarizado para evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo

Incluye un sistema de puntuación estandarizado para evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo Pestaña de acciones personalizables: Proporcionar espacio para describir las acciones necesarias para mitigar los riesgos

Proporcionar espacio para describir las acciones necesarias para mitigar los riesgos Asignación de la propiedad: Ofrecer una sección para asignar la responsabilidad de gestionar cada riesgo

Ofrecer una sección para asignar la responsabilidad de gestionar cada riesgo Seguimiento de plazos: Permitir el ajuste y seguimiento de plazos con recordatorios puntuales

Permitir el ajuste y seguimiento de plazos con recordatorios puntuales Flexibilidad: Asegúrese de que la plantilla es fácil de actualizar a medida que los riesgos se resuelven o cambian

Asegúrese de que la plantilla es fácil de actualizar a medida que los riesgos se resuelven o cambian Visualización: Incorporar paneles, gráficos y listas para obtener una visión clara de los riesgos y prioridades

Plantillas de Excel para la evaluación de riesgos

Existen plantillas básicas de evaluación de riesgos en Internet, pero encontrar la que realmente se ajuste a sus necesidades puede ser todo un reto. Para quitarse este peso de encima, consulte nuestra lista cuidadosamente seleccionada de plantillas de evaluación de riesgos gratuitas/a que le ayudarán a encontrar la mejor de todas:

1. Plantilla de registro de riesgos de ProjectManager

Via: Gestor de proyectos La plantilla de registro de riesgos de ProjectManager le ayuda a supervisar y gestionar los riesgos de los proyectos sin esfuerzo. Puede registrar riesgos, asignar propietarios y hacer un seguimiento de su estado.

También le permite categorizar los riesgos por gravedad y probabilidad, ayudándole a priorizar los problemas y a tomar medidas de control proactivas de forma conjunta. Puede añadir, eliminar o modificar campos directamente en la hoja de Excel, lo que le permite actualizar la tabla a medida que evolucionan los riesgos.

Sin embargo, la falta de automatización integrada puede hacer que la gestión de grandes volúmenes de riesgos lleve mucho tiempo. Además, no hay forma nativa de ajustar alertas o recordatorios. Aun así, es fácil compartir y colaborar con tu equipo.

Ideal para: Jefes de proyecto que desean identificar, controlar y responder sistemáticamente a los riesgos potenciales a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.

⚡ Archivo de plantillas: Explorar gratis/a plantillas de registro de riesgos para seguir, priorizar y gestionar eficazmente los riesgos en todos sus proyectos.

2. Plantilla de matriz de riesgos de ProjectManager

Vía: Gestor de proyectos La plantilla de matriz de riesgos de ProjectManager es ideal para obtener una visión general de los riesgos potenciales. Es una cuadrícula con dos ejes -probabilidad y gravedad- que le ayuda a identificar qué riesgos necesitan más atención.

La parte izquierda muestra la probabilidad de raro a casi seguro, mientras que la parte superior muestra la gravedad de insignificante a grave. La matriz codificada por colores ayuda a priorizar los riesgos rápidamente, centrándose en las áreas de alto riesgo en rojo y las moderadas en amarillo.

Sin embargo, esta plantilla de matriz de riesgos puede simplificar en exceso riesgos complejos. Ofrece detalles limitados más allá de la prioridad y la probabilidad del riesgo. También carece de actualizaciones en tiempo real y de automatización, por lo que debe eliminar manualmente los riesgos resueltos.

Ideal para: Jefes de proyecto y equipos que necesitan una herramienta estructurada y visual para evaluar y priorizar los riesgos de un proyecto de manera efectiva.

3. Plantilla de evaluación de riesgos informáticos de ProjectManager

Vía: Gestor de proyectos Puede que la plantilla de evaluación de riesgos de TI de ProjectManager no gane puntos por su estilo, pero sobresale en la evaluación de la sustancia. Ofrece numerosos campos para evaluar a fondo cada riesgo potencial dentro de su entorno de TI.

El enfoque integral de la plantilla equipa a los equipos de TI para hacer frente preventivamente a las amenazas y vulnerabilidades de la ciberseguridad. Implementación de una sólida marco de gestión de riesgos de ciberseguridad resulta más fácil con esta estructura detallada y contextualizada.

La plantilla permite el seguimiento de diversos problemas, desde fallos del sistema hasta filtraciones de datos, e incluye secciones detalladas para la descripción del riesgo, el impacto y las estrategias de mitigación.

Incorpora fórmulas de Excel para calcular el impacto potencial de los riesgos, lo que ayuda a crear un sistema sólido plan de contingencia para la gestión de crisis. Sin embargo, necesita más funciones de automatización y colaboración, lo que lo hace menos práctico para equipos grandes. Por desgracia, es un documento estático, por lo que no es posible actualizarlo en tiempo real.

Ideal para: Directores de TI, directores de tecnología, responsables de riesgos y gestores de proyectos encargados de identificar, gestionar y mitigar los riesgos en los proyectos de TI.

4. Plantilla de matriz de evaluación de riesgos de TeamGantt

Vía: TeamGantt La plantilla de matriz de evaluación de riesgos de TeamGantt es una herramienta visual de evaluación de riesgos que categoriza sus riesgos basándose en escalas de gravedad y probabilidad.

La matriz se divide en probabilidad y gravedad del riesgo. Ambos lados tienen 3 niveles.

En cuanto a la probabilidad, se divide en 'Poco probable', 'Moderadamente probable' y 'Muy probable'. En cuanto a la gravedad, hay tres niveles: 'Aceptable', 'Tolerable' y 'Generalmente inaceptable'. Al dividir los riesgos en estas categorías que se entrecruzan, se puede comprender mejor qué es lo primero que hay que abordar y qué se puede ignorar por ahora.

La simplicidad de la plantilla limita su capacidad para captar riesgos complejos y cambiantes. Sin un seguimiento automatizado, la gestión de riesgos en tiempo real es más difícil, y las opciones de personalización son limitadas.

Ideal para: Jefes de proyecto de todos los sectores que necesitan una herramienta visual y ágil para evaluar y priorizar los riesgos de un proyecto.

5. Plantilla de registro de riesgos de HubSpot

Vía: HubSpot La plantilla de registro de riesgos de HubSpot ayuda a evaluar los riesgos simplemente dividiendo el espacio en secciones principales y luego en subsecciones, lo que mejora la legibilidad.

Tiene un formato intuitivo y fácil de usar, lo que facilita el registro de riesgos, su categorización, la asignación de propietarios y el seguimiento del estado. También incluye secciones para estrategias de mitigación de riesgos y planes, que le ayudarán a abordar de forma proactiva los posibles problemas.

Como se trata de una plantilla de Excel, la colaboración se limita a lo que Excel ofrece a través de OneDrive, que es funcional pero no ideal. Además, esta plantilla es estática, por lo que no se pueden realizar actualizaciones en tiempo real.

Ideal For: Project managers, Business analysts, and operations teams looking to document and mitigate risks.

6. Plantilla de análisis de riesgos de You Exec

Vía: Usted Exec La plantilla de análisis de riesgos de You Exec es una matriz visual de 3 por 4 que realiza una tarea similar a la de las otras plantillas de priorización pura de la Lista.

La plantilla mejora los niveles de riesgo estándar añadiendo una categoría "muy alta", completada con su propio código de colores para facilitar su uso identificación del riesgo .

Al descargar la plantilla, obtendrá un útil vídeo tutorial de YouTube que le mostrará cómo utilizarla. El modelo incluye herramientas como RACI, Triage, diagramas de Gantt y tableros Kanban, que proporcionan un enfoque completo de la gestión de riesgos.

Ideal para: Jefes de proyecto, analistas de negocio y partes interesadas que necesitan un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos dentro de los planes de proyecto.

Limitaciones del uso de Excel para la evaluación de riesgos

Cuando se trata de evaluación de riesgos desde hace mucho tiempo, Excel es la herramienta a la que recurren muchas empresas.

Aunque parece una solución sencilla y familiar, depender únicamente de Excel tiene límites que repercuten en la calidad y la eficacia del análisis de riesgos.

1. Falta de escalabilidad

Las evaluaciones de riesgos suelen implicar grandes conjuntos de datos, especialmente en sectores como las finanzas, los seguros o la gestión de la cadena de suministro. A medida que crece el volumen de datos, las hojas de cálculo se vuelven difíciles de gestionar.

El software se ralentiza, las fórmulas tardan más en calcularse e incluso tareas básicas como desplazarse por las filas se convierten en un reto. Las hojas de cálculo no están diseñadas para manejar los grandes conjuntos de datos necesarios para un análisis de riesgos exhaustivo, lo que crea cuellos de botella en el procesamiento.

2. Introducción manual propensa a errores

Cometer errores es propio de la naturaleza humana; hasta la más mínima errata o error de fórmula puede dar lugar a evaluaciones de riesgos inexactas.

Es posible que no se dé cuenta de un decimal mal colocado o de una celda de referencia incorrecta hasta que sea demasiado tarde, lo que puede tener enormes repercusiones. Esto, a su vez, consume su valioso tiempo y aumenta significativamente el riesgo de error humano.

3. Falta de funciones de colaboración adecuadas

A menudo es necesario que varias partes interesadas participen en las evaluaciones de riesgos, pero las hojas de cálculo tradicionales no ofrecen una buena compatibilidad. Compartir un archivo por correo electrónico o servicios en la nube genera problemas de control de versiones.

Los equipos trabajan con versiones diferentes o sobrescriben los cambios de los demás, lo que genera confusión y pone en peligro la integridad de los datos. Esto resulta especialmente problemático cuando varios departamentos necesitan información y cada uno aporta sus propios datos, perspectivas y factores de riesgo

4. Transparencia insuficiente

Las fórmulas y cálculos complejos pueden ocultarse fácilmente en las celdas. Esto dificulta que otra persona entienda cómo se ha calculado una puntuación de riesgo determinada.

También hace más difícil ver por qué se hicieron ciertas suposiciones. Esta falta de transparencia se convierte en un problema para las auditorías o cuando se trata de rastrear decisiones.

5. No hay actualización instantánea de datos

Las hojas de cálculo no están diseñadas para proporcionar actualizaciones dinámicas en tiempo real. El riesgo no es un concepto estático; los factores cambian a diario o incluso cada hora, según el sector.

Con Excel o programas similares, hay que actualizar manualmente los datos y volver a realizar los cálculos, lo que retrasa la toma rápida de decisiones. La automatización en hojas de cálculo tradicionales es, en el mejor de los casos, torpe, lo que significa que las empresas pierden información en tiempo real.

Plantillas de Excel alternativas para la evaluación de riesgos

Las limitaciones no deberían frenarte.

Por eso hemos recopilado una lista de plantillas de evaluación de riesgos avanzadas y básicas dentro de la ClickUp ecosistema. ClickUp es una app que lo tiene todo para el trabajo y que sirve también como potente software de gestión de riesgos.

Con su fantástica biblioteca de plantillas, ClickUp hace que el proceso de gestión de riesgos sea 100 veces más fácil. Explorémoslas juntos.

1. Plantilla de Pizarra de Evaluación de Riesgos de ClickUp

La plantilla de pizarra de evaluación de riesgos de ClickUp está diseñada para ayudarle a evaluar, documentar y gestionar los riesgos asociados a un proyecto.

¿Desea disponer de un enorme espacio compartido en el que se enumeren visualmente todos los riesgos potenciales por orden de probabilidad y cualquier otro parámetro que elija? Entonces, la Plantilla de Pizarra de Evaluación de Riesgos ClickUp es la solución perfecta.

Es una herramienta dinámica que mejora su estrategia de gestión de riesgos en todos los proyectos y operaciones de su organización. Ofrece una plataforma libremente editable, interactiva y unificada que permite a sus equipos identificar riesgos potenciales, evaluarlos y hacer frente a posibles amenazas.

El diseño de la Pizarra facilita a su equipo el intercambio de ideas y la documentación conjunta de las vulnerabilidades. Es un espacio compartido en el que todo el mundo está de acuerdo sobre los riesgos clave a los que se enfrenta su empresa.

Una de sus funciones clave es la posibilidad de categorizar y clasificar los riesgos en función de su impacto potencial con códigos de colores personalizables.

ClickUp no sólo mantiene los proyectos en seguimiento y detecta los riesgos con antelación, sino que también me ayuda a gestionar mis tareas diarias como colaborador individual

Raúl Becerra, Director de Producto, Atrato

Ideal para: Jefes de proyecto y jefes de equipo que necesitan una plataforma de colaboración para gestionar visualmente y priorizar los riesgos en varios proyectos.

2. Plantilla de Pizarra de Análisis de Riesgos ClickUp

La plantilla de pizarra de análisis de riesgos de ClickUp está diseñada para ayudarle a identificar y gestionar los riesgos asociados a un proyecto.

Si desea llevar sus plantillas visuales al siguiente nivel, la plantilla Plantilla de pizarra de análisis de riesgos ClickUp es una gran elección. Está repleta de colores que no son sólo estéticos, sino que pueden utilizarse para priorizar los riesgos con mayor precisión.

La plantilla utiliza un sistema de colores matizado, que va más allá de las típicas categorías verde, amarillo y rojo. La matriz muestra los riesgos con Probabilidad del riesgo en un eje y Gravedad del riesgo en el otro.

El fondo codificado por colores crea una transición gradual que ayuda a detectar fácilmente los niveles de riesgo intermedios. Este formato de Pizarra fomenta la colaboración, permitiendo a su equipo debatir libremente y situar los riesgos a medida que surgen.

Ayuda a mantener el proceso de análisis de riesgos dinámico y organizado, con todo visible para todo el equipo para una mejor participación.

Ideal para: Equipos que necesitan una herramienta muy visual y colaborativa para participar activamente en el análisis de riesgos, en particular los que trabajan en proyectos complejos que requieren una categorización matizada de los riesgos.

3. Plantilla de gestión de riesgos ClickUp

Cree una vista tipo lista ordenada de los riesgos potenciales con todos los detalles relevantes utilizando la plantilla de gestión de riesgos de ClickUp

En Plantilla de gestión de riesgos ClickUp es la herramienta en formato de lista más completa para la evaluación de riesgos. Proporciona una forma estructurada y detallada de identificar, seguir y mitigar los riesgos del proyecto.

Ofrece flexibilidad para cualquier proyecto, con campos personalizables para descripciones de riesgos, probabilidad, impacto y planes de mitigación. La plantilla también se integra a la perfección con otras funciones de gestión de proyectos, como la creación y el seguimiento de tareas, lo que mejora la colaboración.

Ideal para: Equipos que gestionan proyectos complejos que requieren un seguimiento detallado de los riesgos, la rendición de cuentas y la supervisión del progreso en tiempo real.

💡¿Sabías que? Software GRC como ClickUp ayuda a los equipos a prestar servicios hasta un 64% más rápido gracias a las guías de entrega al cliente. Las plantillas de ClickUp ahorran un tiempo valioso y mejoran la eficiencia al agilizar la organización del trabajo y las operaciones, como se puede ver con RevPartners ¡!

4. Plantilla ClickUp de análisis de riesgos y beneficios

La plantilla de análisis de riesgos y beneficios de ClickUp está diseñada para ayudarle a crear y seguir el análisis de riesgos de su organización.

En Plantilla ClickUp de análisis de riesgos y beneficios es su herramienta de referencia para tomar decisiones más inteligentes. Simplifica la identificación de riesgos y la evaluación costes de riesgo de los proyectos junto con los beneficios.

Todo se desglosa visualmente en la plantilla para facilitar la comparación. Obtendrá una clara evaluación del proyecto que le ayudarán a ver tanto los costes como los beneficios. Con todos los detalles clave por adelantado, la toma de decisiones es más rápida y fundamentada. Este método es perfecto para mantener el proyecto en el buen camino sin conjeturas.

Ideal para: Jefes de proyecto, analistas de negocio, equipos de dirección, equipos multifuncionales y profesionales de la gestión de riesgos para evaluar riesgos y beneficios.

Lea también: 15 Mejor Software de Gestión de Riesgos

5. Plantilla de análisis de riesgos para la gestión de proyectos ClickUp

La plantilla de análisis de riesgos para la gestión de proyectos de ClickUp está diseñada para ayudarle a identificar posibles riesgos y planificar estrategias de mitigación.

En Plantilla de análisis de riesgos para la gestión de proyectos de ClickUp ayuda a los equipos a identificar y evaluar activamente los riesgos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.

Su formato estructurado permite el registro detallado de riesgos, impactos potenciales, riesgos financieros, fuentes de riesgo, departamentos implicados, estrategias de mitigación, etc.

La plantilla fomenta la priorización mediante campos de valoración de la probabilidad y la gravedad, lo que ayuda a centrarse en los riesgos más críticos. También le permite mantener las cosas dentro de un presupuesto controlado mientras sigue planes y plazos predefinidos para sus esfuerzos de gestión de riesgos.

Ideal para: Jefes de proyecto y equipos que gestionan proyectos complejos y de alto riesgo que necesitan un seguimiento detallado de los riesgos y una colaboración fluida.

6. Plantilla de matriz de riesgos de valor ClickUp

La plantilla de matriz de riesgos de valor de ClickUp está diseñada para ayudarle a evaluar rápidamente el riesgo y el valor de tareas y proyectos.

En Plantilla de matriz de riesgos de valor ClickUp le ayuda a usted y a su equipo a tomar decisiones más inteligentes evaluando las tareas en función tanto de sus riesgos potenciales como de su valor. Resulta especialmente eficaz para priorizar el trabajo y dirigir los recursos hacia las tareas de mayor valor y menor riesgo.

Al correlacionar visualmente las tareas en una matriz, puede identificar rápidamente qué proyectos deben tener prioridad.

Una de las funciones más destacadas de esta plantilla es su sencillez y precisión. Puede asignar valoraciones y clasificaciones de riesgo utilizando una escala, lo que agiliza el trazado de tareas en la matriz.

Con ClickUp vista Tablero también obtendrá una representación visual clara de sus prioridades. Esto ayuda a su equipo a mantenerse alineado y centrado en las tareas que generan el mayor impacto, al tiempo que mitiga los riesgos potenciales.

Ideal para: Jefes de proyecto, jefes de producto y jefes de equipo que necesitan priorizar tareas en función del valor y el riesgo.

7. Plantilla de cuadrícula de asunción ClickUp

La plantilla de matriz de decisión de ClickUp está diseñada para ayudarle a correlacionar supuestos y tomar decisiones basadas en datos.

¿Te cuesta decidir qué funciones priorizar en el desarrollo o qué proyectos abordar a continuación? Pruebe la plantilla Plantilla de matriz de decisión de la parrilla de suposiciones de ClickUp . Esta herramienta organiza sus ideas en función de la certeza y los riesgos asociados, simplificando la toma de decisiones.

También evalúa decisiones complejas organizando pros y contras, lo que le permite sopesar fácilmente sus opciones. Puedes asignar pesos a cada opción en función de criterios como el coste, la opinión del cliente o el nivel de riesgo, lo que te ayudará a centrarte en lo que más importa.

Ideal para: Jefes de producto, jefes de proyecto y líderes de empresa que se enfrentan con frecuencia a decisiones difíciles sobre priorización de funciones o selección de proyectos.

8. Plantilla de registro de riesgos ClickUp*

La plantilla de registro de riesgos de ClickUp está diseñada para ayudarle a gestionar y realizar el seguimiento de los riesgos potenciales asociados a un proyecto.

En Plantilla de registro de riesgos de ClickUp es excelente para el seguimiento de proyectos y la gestión eficaz de riesgos potenciales. Le ofrece una forma clara y organizada de identificar, evaluar y hacer un seguimiento de todos los posibles riesgos que podrían afectar a su proyecto.

Incluso puede detectar posibles problemas antes de que ocurran y se conviertan en problemas reales, lo que le permite ir un paso por delante.

Su enfoque estandarizado de la evaluación y el seguimiento de riesgos lo hace aún más útil, ya que garantiza que todo el mundo esté en la misma página. Esto mejora la comunicación entre las partes interesadas y los departamentos, para que no se pasen por alto detalles importantes.

Además, le ayuda a planificar estrategias eficaces para mitigar los riesgos, aumentando la precisión y eficacia de su proceso de gestión de riesgos. Puede organizar fácilmente todas sus evaluaciones de riesgos en un formato sencillo, hacer un seguimiento de su estado, asignar la propiedad y evaluar el impacto potencial, todo en un mismo lugar.

Ideal para: Jefes de proyecto, jefes de equipo y profesionales de la gestión de riesgos que necesitan realizar un seguimiento, evaluar y gestionar los riesgos de forma eficaz durante todo el ciclo de vida de un proyecto.

9. Plantilla de planificación ClickUp Pi

La plantilla de planificación Pi de ClickUp está diseñada para ayudarle a planificar proyectos, sprints y lanzamientos.

A veces, planificar un proyecto es como intentar organizar un gran puzzle. Tienes todas esas piezas -tareas, plazos, recursos - y deben encajar a la perfección. Los métodos de planificación tradicionales son un poco pesados y a menudo llevan más tiempo del que deberían.

Ahí es donde el Plantilla de planificación de ClickUp Pi viene en.

Esta plantilla le ayuda a dividir tareas complejas en partes más pequeñas y manejables para una mejor claridad y asignación de recursos. También proporciona un enfoque estructurado de la gestión de proyectos, lo que le permite hacer un seguimiento del progreso e identificar las áreas que necesitan más atención.

Además, esta plantilla mejora la comunicación con el equipo y las partes interesadas, garantizando que todos estén alineados y preparados para gestionar cambios en el alcance o el cronograma.

Ideal para: Jefes de proyecto, jefes de equipo y equipos ágiles que necesiten desglosar tareas complejas, mejorar la comunicación y agilizar la asignación de recursos.

10. Plantilla de análisis de seguridad en el trabajo ClickUp

La plantilla de análisis de seguridad en el trabajo de ClickUp está diseñada para ayudarle a crear y realizar el seguimiento de los documentos de análisis de seguridad en el trabajo (JSA).

Tanto si trabaja con maquinaria pesada como si simplemente gestiona una oficina ajetreada, es importante detectar los posibles peligros para la salud y la seguridad y mitigar los riesgos. Por eso necesita el Plantilla de análisis de seguridad en el trabajo ClickUp .

Esta plantilla ayuda tanto a empresarios como a empleados a identificar y evaluar sistemáticamente los riesgos asociados a cualquier puesto de trabajo.

Es como tener un evaluación de riesgos lista de control de seguridad que le ayude a detectar posibles peligros físicos o ergonómicos antes de que se conviertan en problemas reales. También puede desarrollar estrategias para controlar estos riesgos y crear un entorno de trabajo más seguro para su equipo.

Ideal For: Employers, safety managers, and HR teams across industries who are responsible for ensuring workplace health and safety hazards.

Mitigue los riesgos con las herramientas superiores de gestión de proyectos de ClickUp

La gestión eficaz de los riesgos es clave para el éxito a largo plazo y, aunque las plantillas de Excel ayudan, un software GRC dinámico como ClickUp ofrece mucho más.

Con funciones como la colaboración mejorada, las actualizaciones en tiempo real, la automatización y la flexibilidad, ClickUp le ayuda a identificar, evaluar y mitigar los riesgos con facilidad, al tiempo que crea un plan de gestión de riesgos infalible.

¿Desea impulsar el crecimiento al tiempo que se anticipa a los riesgos potenciales?

Entonces inscribirse en ClickUp ¡gratis/a ahora!