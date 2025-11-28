10 plantillas esenciales de seguimiento de pedidos para simplificar la gestión de tus envíos

Mantener el control de los pedidos es todo un reto, especialmente cuando se trabaja con varios proveedores. El seguimiento de los envíos entrantes, la entrega puntual de los pedidos, la gestión de los niveles de inventario y todo lo demás hacen que el proceso sea complejo y propenso a errores.

¿El resultado? Graves consecuencias para tu empresa, tus empleados y tus clientes. 😥

Entonces, ¿cómo puedes simplificar la gestión de pedidos? Con una herramienta muy útil: ¡una plantilla de seguimiento de pedidos!

Las plantillas de seguimiento de pedidos son como paneles de control fiables que te ofrecen toda la información relacionada con los pedidos de un solo vistazo. Para ayudarte a encontrar las mejores plantillas de seguimiento de pedidos, hemos recopilado una lista con las diez mejores. ¡Quédate con nosotros hasta el final para encontrar la plantilla que necesitas!

⏰ Resumen en 60 segundos Encontrar la plantilla de seguimiento de pedidos adecuada puede marcar la diferencia a la hora de gestionar los pedidos de forma eficiente. Aquí tienes diez opciones recomendadas para mantener tus pedidos organizados y bajo control: Plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp Plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp Plantilla de pedidos de artículos promocionales de ClickUp Plantilla de gestión de inventario de ClickUp Plantilla de informe de inventario de ClickUp Plantilla de registro de entregas de ClickUp Plantilla de seguimiento de pedidos de Jotform Plantilla de seguimiento de pedidos online de Canva Plantilla básica de inventario de Template.net Plantilla de orden de trabajo de FMX

¿Qué es una plantilla de seguimiento de pedidos?

Una plantilla de seguimiento de pedidos es una herramienta muy útil para mantener el orden al gestionar pedidos masivos. Piensa en ella como una lista de control maestra que te ayuda a realizar un seguimiento de detalles clave como números de pedido, descripciones de productos, estados de envío y fechas de entrega, todo en un solo lugar.

La plantilla actúa como un hub desde el que puedes seguir el estado de los pedidos en tiempo real, para que sepas en todo momento qué ocurre con cada uno de ellos.

Una plantilla de seguimiento de pedidos puede ayudarte a:

Realiza un seguimiento de los detalles de los pedidos : gestiona los nombres de los productos, las cantidades, los números de pedido y la información de los clientes en un solo lugar

Supervisa el estado del envío : mantente informado sobre si un pedido está pendiente, enviado o entregado

Mantente al día de los plazos : realiza el seguimiento de las fechas de entrega estimadas y de cualquier retraso

Detecta los problemas a tiempo: identifica los retrasos o las discrepancias en los pedidos antes de que se conviertan en problemas mayores.

Al tenerlo todo organizado en un solo lugar, podrás reducir los errores, mejorar la comunicación y garantizar entregas puntuales.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de seguimiento de pedidos?

Una buena plantilla de seguimiento de pedidos es sencilla, clara y personalizable para adaptarse a las necesidades específicas de tu empresa. Por encima de todo, debe ajustarse a tus requisitos de manera que tu empresa sea más eficiente.

A la hora de ultimar sus plantillas de seguimiento de pedidos, le sugerimos que tenga en cuenta estos 5 factores clave:

Claridad : La plantilla debe presentar la información en un diseño limpio y fácil de entender, con secciones para cada detalle, como la información del cliente, el estado del pedido y las fechas de envío.

Personalización: Elige una plantilla que se pueda personalizar en función de tus tipos de productos, servicios o procesos de cumplimiento.

Simplicidad: Las mejores plantillas de seguimiento de pedidos son fáciles de usar, lo que garantiza que los equipos puedan acceder y actualizar rápidamente la información de los pedidos.

Integración : una buena plantilla se integra a la perfección con otras herramientas que utilices, como : una buena plantilla se integra a la perfección con otras herramientas que utilices, como el software de gestión de pedidos y los sistemas de pago.

Ayudas visuales: Añadir claridad visual a tu plantilla mediante códigos de colores o indicadores de estado puede ayudar a tu equipo a priorizar las tareas.

10 plantillas de seguimiento de pedidos para optimizar la gestión de pedidos

1. Plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp

Descargar esta plantilla Optimiza la gestión de pedidos con la plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp

Una entrega eficiente de los productos es la base de un servicio al cliente excepcional, y todo comienza con una gestión eficaz de los pedidos. La plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp está diseñada para optimizar el proceso de gestión de pedidos, proporcionando a las empresas una herramienta fácil de usar para realizar el seguimiento y gestionar los pedidos de principio a fin.

Puede utilizar esta plantilla para ver el estado de cada pedido en tiempo real, ya sea que se esté empaquetando, esté en tránsito o se haya entregado. Además, puede utilizar esta plantilla para recopilar fácilmente la información de los clientes a través de un formulario y garantizar así una entrega fluida del producto.

Esta es una de las mejores plantillas de formulario de pedido para empresas que gestionan pedidos a granel, ya que ofrece un método estructurado para realizar el seguimiento de los pedidos y las entregas. Al integrar esta plantilla de formulario de pedido en su flujo de trabajo, podrá:

Optimice las operaciones automatizando el seguimiento de pedidos

Optimice la logística de envío para conseguir entregas más rápidas y fiables

Mejora la experiencia del cliente ofreciendo visibilidad en tiempo real sobre el estado de sus pedidos

Ideal para: Empresas que gestionan pedidos al por mayor

2. Plantilla de ClickUp para pedidos de compra e inventario

Descargar esta plantilla Gestiona las compras y el inventario con la plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp

¿Te cuesta gestionar grandes inventarios y múltiples proveedores? La plantilla de pedidos y inventario de ClickUp es lo que necesitas.

Te ayuda a estandarizar el proceso de compra para llevar un control de las cantidades de los pedidos, los precios y las entregas. También puedes utilizar la plantilla para realizar el seguimiento del stock disponible en tiempo real a través de la vista Tabla. De esta forma, podrás realizar los pedidos a tiempo y evitar interrupciones en la cadena de suministro.

Otro uso excelente de esta plantilla es la gestión de proveedores. Te ayuda a mantener una lista de todos los proveedores, sus precios, cronogramas de entrega y condiciones de pago para agilizar la comunicación.

Al integrar esta plantilla de pedido en su flujo de trabajo, podrá:

Configura fácilmente un sistema de pedidos de compra

Optimice el proceso de pedidos de principio a fin

Controle los costes de compra

Ideal para: Organizaciones que realizan pedidos a varios proveedores

3. Plantilla de pedidos de artículos promocionales de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona los pedidos de material promocional de forma eficiente con la plantilla de pedidos de material promocional de ClickUp.

Los elementos promocionales (swag) son ideales para promover la marca y establecer relaciones duraderas con empleados y clientes. Puedes regalar elementos como camisetas, botellas de agua, bolsas de tela o cuadernos con el logotipo de tu empresa en conferencias, ferias comerciales o reuniones con clientes.

Pero adquirir elementos promocionales puede ser una molestia. Encontrar proveedores, garantizar la personalización, gestionar los costes y hacer el seguimiento del inventario: hay mucho trabajo detrás de todo esto. Sin embargo, la plantilla de pedidos de elementos promocionales de ClickUp Company facilita enormemente la gestión de los pedidos.

Puedes utilizar la plantilla para establecer un presupuesto para artículos promocionales y crear un sistema para realizar pedidos y realizar el seguimiento del inventario de dichos artículos. Te ayuda a centralizar información como los detalles de los productos, las cantidades, los plazos de entrega y los datos de contacto de los proveedores, lo que reduce el riesgo de errores.

Esta plantilla te permite:

Centraliza los registros de pedidos de inventario de artículos promocionales

Evita la falta de existencias

Garantiza el control de calidad y una imagen de marca coherente en todos los eventos y campañas

Ideal para: Agencias de marketing y publicidad, startups, organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones benéficas

4. Plantilla de gestión de inventario de ClickUp

Descargar esta plantilla Simplifica el seguimiento y la gestión de pedidos con la plantilla de gestión de inventario de ClickUp

La plantilla de gestión de inventario de ClickUp simplifica el seguimiento y la gestión del inventario. Al centralizar todos los datos de inventario, puedes supervisar los niveles de stock en tiempo real. Esto evita la falta de existencias y garantiza que puedas satisfacer las demandas de los clientes sin retrasos ni interrupciones en el servicio.

Esta plantilla resulta especialmente útil para operaciones de venta al por menor y comercio electrónico. Permite evaluar rápidamente las necesidades de inventario y realizar nuevos pedidos a tiempo.

Además, gracias a la clara visibilidad del estado actual del stock, la plantilla:

Mejora la colaboración en la realización de pedidos y la actualización de los registros de inventario

Optimiza los procesos de aprovisionamiento

Optimiza la cadena de suministro gestionando las interacciones con los proveedores

Permite llevar registros precisos del inventario

Además, la plantilla reduce los costes asociados al exceso de stock y a la falta de existencias, allanando el camino hacia un crecimiento sostenible.

Ideal para: Tiendas minoristas, empresas manufactureras, empresas de comercio electrónico y empresas del sector hostelero

💡Consejo profesional: Puedes enlazar esta plantilla con un software de gestión de operaciones para mejorar la colaboración, reducir los errores y satisfacer las demandas de los clientes de forma eficaz.

5. Plantilla de informe de inventario de ClickUp

Descargar esta plantilla Consigue visibilidad sobre la disponibilidad de los productos con la plantilla de informe de inventario de ClickUp

Imagina que estás preparando una promoción. Pero te enteras en el último momento de que tu producto más vendido está a punto de agotarse. Ahora tendrás que retrasar la promoción hasta que dispongas de existencias suficientes.

La plantilla de informe de inventario de ClickUp te ayuda a evitar estas instancias. Permite a las empresas realizar el seguimiento del estado de sus existencias en tiempo real y tomar decisiones informadas sobre la cadena de suministro. La plantilla también facilita la creación de un proceso de pedidos eficiente, ya que permite anticipar la demanda y realizar los pedidos con antelación.

Con esta plantilla, podrá:

Mantén registros de inventario precisos

Optimice el proceso de pedidos

Toma decisiones informadas sobre la cadena de suministro

Ideal para: Tiendas minoristas, distribuidores mayoristas, empresas de suministros farmacéuticos y médicos

💡Consejo profesional: Descarga e integra esta plantilla con un software de compras para alinear la información de tu inventario con las estrategias de compra. Te ayudará a negociar mejores condiciones con los proveedores y a optimizar los flujos de trabajo de compras.

6. Plantilla de registro de entregas de ClickUp

Descargar esta plantilla Realiza el seguimiento del cronograma de entrega de los pedidos con la plantilla de registro de entregas de ClickUp

¿Sufres errores o retrasos frecuentes en las entregas a los clientes? ¡La plantilla de registro de entregas de ClickUp puede ayudarte! Centraliza toda la información esencial relacionada con tus pedidos, incluidos los números de pedido, los nombres de los clientes, los detalles del pedido, los plazos de entrega, las direcciones de envío y los números de seguimiento, todo en una única ubicación práctica.

Con todo organizado al alcance de la mano, podrás supervisar y gestionar fácilmente cada entrega, garantizando un cumplimiento puntual y minimizando los errores.

Con esta plantilla, podrás:

Organiza las entregas por fecha, hora y ruta

Realiza el seguimiento del cronograma de entrega

Accede rápidamente a información importante sobre las entregas

Mantén a los clientes informados sobre el estado de sus pedidos

Ideal para: Tiendas de alimentación, empresas de organización de eventos y distribuidores mayoristas

7. Plantilla de seguimiento de pedidos de Jotform

vía Jotform

La plantilla de seguimiento de pedidos de JotForm es una herramienta muy útil para optimizar la gestión de pedidos en distintos sectores. Tanto si gestiona una tienda online, un restaurante o una empresa de servicios, esta plantilla simplifica la gestión de pedidos al centralizar el nombre del cliente, el número de teléfono, la dirección de entrega, el correo electrónico, los elementos comprados y el estado del pedido.

También hay secciones adicionales para notas o solicitudes de los clientes, lo que permite gestionar de forma eficiente las entregas y las aprobaciones de pedidos. Además, puedes realizar el uso compartido de esta plantilla con tu equipo para que todos estén al tanto de la misma información.

Ideal para: Tiendas de comercio electrónico y tiendas minoristas en línea

Más información: Las mejores alternativas y competidores de Jotform

8. Plantilla de seguimiento de pedidos online de Canva

vía Canva

La plantilla de seguimiento de pedidos online de Canva es una plantilla personalizada que ayuda a las empresas a gestionar los pedidos online. Su interfaz intuitiva te permite supervisar todos los pedidos, desde su realización hasta la entrega, y realizar un seguimiento de detalles esenciales como la información del cliente, el estado del pago y las actualizaciones del envío.

Lo mejor es que puedes realizar la edición de esta plantilla para añadir diversos elementos de diseño, como el logotipo de la marca, imágenes de fondo, etc. Sin embargo, esta plantilla no ofrece actualizaciones en tiempo real, por lo que tendrás que introducir los datos manualmente.

Ideal para: Empresas que ofrecen servicios creativos, como agencias de marketing y publicidad y empresas de organización de eventos

9. Plantilla básica de inventario de Template.net

La plantilla «Basic Inventory» de Template.net destaca como una de las plantillas de inventario más útiles para pequeñas empresas. Ofrece una solución sencilla para realizar el seguimiento de los niveles de stock y organizar los datos de los productos.

Tanto si gestiona una pequeña tienda minorista como un restaurante local, esta plantilla le ayudará a mantener registros de inventario precisos y a optimizar las operaciones de la cadena de suministro.

Con esta plantilla, podrás:

Controle el inventario disponible

Evita situaciones de exceso de stock

Obtenga información sobre los movimientos de stock

Optimice los procesos de inventario

Además, puedes integrar la plantilla con tus herramientas de gestión de productos para simplificar las tareas y gestionar los recursos de forma eficaz.

Ideal para: Pequeñas empresas con recursos limitados, como boutiques o restaurantes locales

Más información: Las 11 mejores herramientas de gestión de productos

10. Plantilla de orden de trabajo de FMX

vía FMX

La plantilla de órdenes de trabajo de FMX agrupa todas tus órdenes de trabajo en un solo lugar. Puedes realizar un seguimiento de los datos del cliente, los detalles del problema, el estado de la solicitud, el trabajo necesario y los costes asociados. Ofrece un seguimiento y una gestión completos de los pedidos en cada fase del proceso.

Con la plantilla de órdenes de trabajo, puedes:

Obtén una visión general clara del estado de cada pedido

Garantice una entrega rápida del servicio

Obtén información valiosa sobre trabajos anteriores con los registros históricos

Toma decisiones informadas

En general, esta plantilla te permite gestionar todos los pedidos en un solo lugar para que no se te escape ningún detalle importante.

Ideal para: Empresas manufactureras, empresas de servicios informáticos y empresas de gestión de flotas

Más información: Plantillas gratuitas de formularios de pedido para Excel

Se acabaron los retrasos en las entregas con las plantillas de seguimiento de pedidos de ClickUp

Cada una de estas plantillas ofrece funciones únicas para abordar aspectos específicos del seguimiento de pedidos y la gestión de inventario. A la hora de elegir una plantilla, recuerda tener en cuenta factores como la claridad, la personalización, la simplicidad, las capacidades de integración y las ayudas visuales.

Al implementar la plantilla de seguimiento de pedidos adecuada a las necesidades de su empresa, podrá mejorar la precisión en la gestión de los pedidos, potenciar la comunicación con los clientes y aumentar su satisfacción, además de optimizar la gestión del inventario. Por lo tanto, tómese el tiempo necesario para evaluar estas plantillas y seleccione la que mejor se adapte a los requisitos de su empresa.

Sin embargo, si quieres estar bien preparado para gestionar las complejidades de la gestión de pedidos, no dejes de probar las plantillas de seguimiento de pedidos de ClickUp.

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