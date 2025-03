Las 20 ideas de negocio de IA más rentables en 2025

Si aún no has probado ChatGPT, Google Gemini o el último Notebook LM, te invitamos a salir de debajo de las piedras. Es broma, pero... en realidad no.

En los últimos dos años, la inteligencia artificial (IA) ha transformado el mundo de los Business, reconfigurando la forma en que las empresas operan, toman decisiones y aportan valor.

La proliferación de la IA no es una moda pasajera. McKinsey calcula que la IA podría suponer hasta un 13 billones de dólares para la economía mundial en 2030 . Si quieres un trozo de ese pastel, aquí tienes 20 ejemplos de ideas de negocio de IA rentables para inspirar tu próxima empresa.

Los 20 mejores ejemplos de ideas de negocio rentables con IA

La mayoría de los usuarios de IA generativa la consideran una herramienta de "generación de contenidos". Aunque ese es el caso de uso más popular, no es el único. La IA avanza a pasos agigantados en diversos sectores, como la música y el entretenimiento, la sanidad, la industria farmacéutica, la fabricación y el desarrollo de software, entre otros.

He aquí una muestra de ideas de negocio basadas en la inteligencia artificial para despertar su interés, sea cual sea su sector de actividad.

1. Planes personalizados de fitness y nutrición

La personalización es una de las tareas más eficaces que puede realizar la IA. Puede estudiar tendencias, comprender los datos de entrada y personalizar los resultados a gran escala. El primer ejemplo de negocio de IA aprovecha esta capacidad.

Las apps de fitness y nutrición basadas en IA adaptan las prácticas de salud y bienestar a cada usuario en función de su edad, sexo, nivel de actividad, metas de salud y preferencias dietéticas. Estas aplicaciones pueden:

Recomendar planes de comidas y entrenamientos

Sugerir cambios en el estilo de vida

Ayudar a los usuarios a realizar ejercicios que creen hábito

Ayudar a dejar de fumar u otros hábitos poco saludables

Recordatorio a los usuarios para que tomen sus suplementos o medicamentos

A diferencia de las apps de fitness tradicionales, las que funcionan con IA pueden adaptarse a los cambios en las necesidades y el estilo de vida del usuario. Por ejemplo, si el usuario ha alcanzado su meta de peso, la aplicación puede cambiar automáticamente los entrenamientos para mantener su estado actual.

Consejo para empresas: Como empresa, los planes personalizados de fitness y nutrición siguen modelos de suscripción de empresa a consumidor (B2C). Puedes elegir entre modelos de suscripción con compatibilidad con anuncios, freemium o por niveles para rentabilizar esta app.

2. Automatización de la gestión de inventarios

Por lo general, la automatización se basa en reglas, es decir, sigue un modelo de si-esto-entonces-eso. La IA cambia el juego por completo. La IA permite a los equipos automatizar procesos complejos con múltiples desencadenantes/reacciones.

Este tipo de automatización es ideal para la gestión de inventarios a gran escala en almacenes y organizaciones de la cadena de suministro. Una sólida herramienta de gestión de inventarios basada en IA puede:

Gestionar la oferta y la demanda : Comprender la demanda, hacer un seguimiento de los niveles de existencias y reordenar automáticamente los suministros sin intervención humana

: Comprender la demanda, hacer un seguimiento de los niveles de existencias y reordenar automáticamente los suministros sin intervención humana Gestionar las fluctuaciones del mercado : Predecir las fluctuaciones estacionales de la demanda y ofrecer información sobre la fabricación, la fijación de precios u otras intervenciones estratégicas

: Predecir las fluctuaciones estacionales de la demanda y ofrecer información sobre la fabricación, la fijación de precios u otras intervenciones estratégicas Mejorar la eficiencia del transporte: Identifique los cuellos de botella en la cadena de suministro y sugiera las rutas de entrega más eficientes

Consejo para empresas: Se trata de una app B2B que suele facturarse como contratos a largo plazo. Aunque los modelos de suscripción de pago por uso son posibles en este caso, la creación de contratos plurianuales podría ser más rentable.

3. Mantenimiento predictivo para plantas de fabricación

La IA potencia el impacto del Internet de las Cosas (IoT). Las soluciones de mantenimiento predictivo basadas en IA utilizan sensores y dispositivos para supervisar los equipos industriales. A partir de los datos recopilados, la app de mantenimiento predictivo basado en IA prevé cuándo es probable que falle una máquina.

Esto permite a las empresas realizar tareas de mantenimiento antes de que se produzcan averías, evitando costosos tiempos de inactividad y reparaciones. Es especialmente rentable para industrias como la manufacturera, la aeronáutica y la energética, donde el coste de las averías de los equipos puede ascender a millones.

Consejo de negocios: Una app, aplicación de mantenimiento predictivo implica algo más que software. Necesita una matriz de sensores conectados en red, lo que puede suponer una importante inversión inicial. Este producto B2B se establece mejor como una solución a largo plazo de hardware + software.

4. Sistemas de aprendizaje adaptativo basados en IA

Hay todo tipo de alumnos: los que aprenden visualmente, los que escuchan, los que leen, los que hacen cosas, etcétera. Un buen sistema de aprendizaje es el que se adapta a las necesidades únicas del usuario sin necesidad de crear docenas de planes de lecciones diferentes.

Las herramientas basadas en IA pueden conseguir exactamente eso. Pueden proporcionar experiencias educativas personalizadas analizando cómo aprenden los alumnos. Por ejemplo, Cursos de IA puede ofrecer imágenes y gráficos a los alumnos visuales y mnemotécnicos a los textuales. También puede recomendar materiales complementarios adaptados a las necesidades de los estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea más atractivo y eficiente.

Si quieres crear sistemas de aprendizaje adaptativo con IA, aquí tienes algunas de las necesidades de aprendizaje más populares.

Aprendizaje de idiomas

Currículo escolar, como matemáticas, física, química, etc

Ejercicios de productividad y memoria

Lenguajes de programación

Aficiones como ganchillo, punto, pintura, etc

Formación profesional, como carpintería, construcción, fontanería, etc

Consejo para empresas: Los sistemas de aprendizaje pueden ser B2C mediante suscripciones. También puede construirlo en un modelo B2B, vendiendo programas de aprendizaje y desarrollo para corporaciones.

5. Gestión inteligente del Inicio basada en IA

La gestión inteligente del hogar es uno de los sectores de mayor crecimiento en IA. Grandes empresas como Google Nest y Samsung Smart Things están creando soluciones para gestionarlo todo, desde el control de la temperatura hasta la iluminación y la seguridad.

Algunos de los casos de uso más atractivos en la gestión del Inicio son:

Gestionar dispositivos encendiéndolos y apagándolos desde lejos

Personalizar el color, la calidez y el brillo de la iluminación

Optimizar el uso y la eficiencia energética ajustando o apagando automáticamente los aparatos que no se utilicen

Supervisar la actividad inusual y alertar a los propietarios sobre posibles amenazas

Normalmente, las apps para el hogar inteligente se venden a través del fabricante del dispositivo.

Por ejemplo, si Samsung o Xiaomi fabrican frigoríficos o aspiradoras robóticas, también proporcionan una app móvil para controlarlos.

Business Tip: Si está creando un sistema de gestión del hogar basado en IA, haría bien en asociarse con fabricantes de dispositivos o empresas de implementación para agrupar sus productos con ellos.

6. Asesoramiento financiero basado en IA

El asesoramiento financiero también es una tarea educativa. Los asesores son responsables de garantizar que los clientes comprendan los términos, condiciones, riesgos y recompensas de sus decisiones de inversión. La profundidad de estas conversaciones dificulta su ampliación.

El asesoramiento financiero basado en IA puede cambiar esta situación. La capacidad de la IA para procesar rápidamente grandes cantidades de datos financieros la hace ideal para predecir las tendencias del mercado, gestionar el riesgo e identificar oportunidades de inversión.

Para los inversores, la IA puede ofrecer asesoramiento de inversión personalizado por una fracción del coste de los asesores tradicionales. Para los asesores, puede automatizar y hacer operativas multitud de relaciones con los clientes sin esfuerzo adicional.

Business Tip: Como fabricante de apps, puede cobrar una cuota de suscripción a ambos tipos de usuarios, aprovechando un modelo de mercado.

7. Diagnóstico sanitario basado en IA

Hoy en día, gran parte de los servicios sanitarios son reactivos, es decir, los pacientes acuden a los médicos cuando sienten dolor o enfermedad. Sin embargo, todo el sector -y el envejecimiento de la población- está considerando la posibilidad de adoptar un enfoque proactivo con ofertas de asistencia sanitaria basadas en el valor.

Este cambio se basa en gran medida en datos, predicciones y automatizaciones. Sus apps de diagnóstico sanitario basadas en IA pueden aprovechar esta ola de forma rentable:

Procesamiento de datos de monitorización/prendas de vestir en tiempo real para detectar anomalías

Analizar imágenes médicas, resultados de laboratorio e historial del paciente para detectar enfermedades en una fase temprana

Lectura de escáneres médicos y mejora de la precisión diagnóstica

Correlacionar comportamientos, como hábitos alimenticios, entrenamientos, ingesta de azúcar, tabaquismo, etc. con resultados de salud

Consejo para empresas: Como parte de un sector muy regulado, tendrá que hacer todo lo posible por cumplir la normativa. Considere la posibilidad de asociarse con aseguradoras acreditadas para implantar sus servicios de diagnóstico.

8. IA para la detección y prevención del fraude en la banca

En el primer semestre de 2024, 570 millones de libras (equivalentes a 740 millones de dólares) fueron por fraude en los pagos en el Reino Unido . El año pasado, Clientes estadounidenses perdieron 10.000 millones de dólares por fraude . A medida que los actores maliciosos diseñan estafas en constante evolución para embaucar a bancos y clientes, todos los líderes del sector bancario buscan ayuda en la IA.

Una app de detección y prevención de fraudes preparada para la corporación puede:

Analizar grandes volúmenes de datos de transacciones en tiempo real para detectar patrones

Identificar transacciones anómalas o fraudulentas

Detectar actividades sospechosas y alertar a los equipos pertinentes

Predecir posibles fraudes y recomendar medidas preventivas

Consejo para empresas: A medida que los sistemas de detección de fraudes basados en IA se adaptan con el tiempo, el aprendizaje de nuevas técnicas que podrían utilizar los defraudadores los hace más eficaces que los sistemas tradicionales basados en reglas.

9. Creación de contenidos impulsada por IA

En el mundo del marketing digital, el contenido lo es todo. Las herramientas potenciadas por IA pueden elevar realmente lo que puedes hacer con el contenido.

Creación de borradores : Utilizar el procesamiento del lenguaje natural para comprender las indicaciones humanas para crear contenidos

: Utilizar el procesamiento del lenguaje natural para comprender las indicaciones humanas para crear contenidos Reutilización de contenidos : Tomar entradas en un formulario de contenido, como un blog o un estudio de caso, y reutilizarlo automáticamente en guiones de vídeo, podcasts, boletines, actualizaciones de redes sociales, etc

: Tomar entradas en un formulario de contenido, como un blog o un estudio de caso, y reutilizarlo automáticamente en guiones de vídeo, podcasts, boletines, actualizaciones de redes sociales, etc Elaboración de contenidos : Creación de contenidos curados, como listas de reproducción en Spotify y YouTube, aprendiendo las preferencias de los usuarios a partir de su historial

: Creación de contenidos curados, como listas de reproducción en Spotify y YouTube, aprendiendo las preferencias de los usuarios a partir de su historial Mantenimiento del control de calidad : Comprobación de plagios, errores gramaticales, SEO, etc

: Comprobación de plagios, errores gramaticales, SEO, etc Generación de resúmenes legibles: Procesar contenidos de formato largo y resumirlos para facilitar su lectura y consulta

Consejo de Business: Las herramientas de creación de contenidos que utilizan IA tienen numerosas opciones para los modelos de empresa. Por ejemplo, si estás creando un comprobador de plagio, puedes cobrar por el número de palabras que compruebas.

Si está reutilizando contenido, tendría sentido cobrar una tarifa plana de suscripción. Las herramientas de personalización pueden integrarse en dispositivos o aplicaciones multimedia y venderse juntas. Con los contenidos, las posibilidades son realmente infinitas.

10. IA para la productividad

Optimizar la productividad personal y de los equipos es uno de los mayores retos de todo líder empresarial. Especialmente en el trabajo del conocimiento, donde es casi imposible definir la productividad sin ambigüedades, cualquier herramienta que mejore el rendimiento es una bendición para las organizaciones.

Gestión de proyectos de IA: Una herramienta de IA integrada como Cerebro ClickUp dentro de un software de gestión de proyectos para startups puede ayudarle a

Generar actualizaciones/standups

Recuperar información del proyecto

Automatizar la programación y el plan

Gestionar las cargas de trabajo de equipos interfuncionales

la inteligencia de proyectos al alcance de su mano con ClickUp Brain_

Gestión de calendarios mediante IA: Las reuniones son un mal necesario para los trabajadores del conocimiento. La IA puede ayudar a controlarlo personalizando los calendarios en función de preferencias, patrones y prioridades.

Copilotos de IA: La IA generativa ha dado lugar al surgimiento de agentes de IA en todas las funciones. Puedes crear tu Copiloto para redactores, editores, desarrolladores, responsables de operaciones, vendedores, profesionales de las finanzas, etc.

Consejo de Business: Puedes hacer estas herramientas B2C, vendiendo a particulares. También puedes crearlas como producto colaborativo, cobrando suscripciones por usuario a herramientas de IA para startups y equipos de corporación.

11. Automatización de RRHH y contratación basada en IA

El trabajo moderno es complejo. Con la renuncia silenciosa, la economía gig, la fuerza de trabajo híbrida y otros modelos de trabajo transformadores, la adquisición de talento es un caos. Las herramientas de IA pueden ayudar a gestionar mejor ese caos hacia resultados significativos.

Las apps basadas en IA para cualquiera de los siguientes casos de uso pueden ser una idea de negocio rentable.

Selección de currículos : Utilización de modelos de aprendizaje automático para realizar el primer nivel de selección de currículos para diversos roles

: Utilización de modelos de aprendizaje automático para realizar el primer nivel de selección de currículos para diversos roles Pruebas automatizadas : Pruebas prediseñadas para medir la competencia de los candidatos en las habilidades que necesitan para el trabajo

: Pruebas prediseñadas para medir la competencia de los candidatos en las habilidades que necesitan para el trabajo Evaluación por vídeo : Análisis de entrevistas en vídeo para conocer el lenguaje corporal, las habilidades de comunicación, etc

: Análisis de entrevistas en vídeo para conocer el lenguaje corporal, las habilidades de comunicación, etc Programación de entrevistas : Combinación automática de la disponibilidad del entrevistador y el candidato para programar las entrevistas

: Combinación automática de la disponibilidad del entrevistador y el candidato para programar las entrevistas Incorporación: Habilitación de flujos de trabajo de incorporación completos y personalizados para los nuevos empleados en función de su departamento, rol, nivel de antigüedad, etc.

Consejo para empresas: Puede crear cualquiera de estas aplicaciones para clientes de empresa o sus socios de contratación. Para los equipos de adquisición de talentos de las corporaciones, estas apps pueden integrarse en el flujo de trabajo de la organización para aumentar la eficacia del proceso. Para las agencias de contratación, estas aplicaciones pueden crear eficiencias extraordinarias a escala.

Para ambos clientes, estas apps pueden funcionar con un modelo de suscripción mensual/anual. También sería significativo tener precios basados en el uso. Por ejemplo, se puede cobrar por cada currículum examinado o por cada empleado contratado.

12. Asistentes virtuales con IA

Todo el mundo utiliza un asistente virtual, ya sea pidiéndole a Siri que ajuste una alarma o utilizando una aplicación de finanzas personales para crear informes de gastos. Los asistentes y agentes virtuales son excelentes ideas de negocio basadas en IA para que las empresas de nueva creación creen productos de valor exponencial.

A continuación, te mostramos algunas de las apps que puedes convertir en una empresa rentable.

Asistentes personales: Automatización de flujos de trabajo que se conectan a diferentes apps para que los usuarios realicen tareas personales como enviar un correo electrónico, pagar una factura, pedir comida o reservar citas.

Asistentes de compatibilidad al cliente: Los chatbots de IA desempeñan el rol de agentes de atención al cliente para ayudar a los usuarios a encontrar información, resolver problemas sencillos, abrir tickets, etc.

Asistentes expertos: Herramientas de IA con inteligencia especializada en áreas como bolsa, meteorología, reserva de viajes, investigación, etc.

Asistentes ejecutivos: Herramientas de IA que ayudan a los líderes de las empresas a programar reuniones, procesar correos electrónicos, resumir documentos, planificar seguimientos, etc.

Consejo para empresas: Dependiendo de la naturaleza de su asistente virtual, puede cobrar suscripciones. Por ejemplo, los asistentes expertos pueden cobrar una suscripción más alta por su conocimiento en profundidad, mientras que los asistentes ejecutivos pueden llegar a una base de audiencia más amplia a un precio más bajo.

13. Marketing y publicidad basados en IA

El marketing digital se basa en la intención y la relevancia. El software publicitario basado en IA puede optimizarlo ofreciendo anuncios, recomendaciones de productos y mensajes de marketing muy específicos.

Correos electrónicos predictivos : Las herramientas de IA pueden enviar correos electrónicos personalizados a los usuarios en el momento oportuno en función de sus interacciones con sus productos en todos los canales

: Las herramientas de IA pueden enviar correos electrónicos personalizados a los usuarios en el momento oportuno en función de sus interacciones con sus productos en todos los canales Ofertas limitadas en el tiempo : Los dispositivos IoT pueden identificar a un cliente que entra en una tienda y ofrecerle descuentos puntuales para incentivar las compras impulsivas

: Los dispositivos IoT pueden identificar a un cliente que entra en una tienda y ofrecerle descuentos puntuales para incentivar las compras impulsivas Catálogos personalizados : La IA puede crear catálogos personalizados de productos que podrían gustar a un cliente desde su enorme sitio web de comercio electrónico

: La IA puede crear catálogos personalizados de productos que podrían gustar a un cliente desde su enorme sitio web de comercio electrónico Publicidad contextual : La IA puede procesar grandes cantidades de datos para presentar anuncios basados en las preferencias del cliente y el contexto de navegación

: La IA puede procesar grandes cantidades de datos para presentar anuncios basados en las preferencias del cliente y el contexto de navegación Notificaciones en función de la hora: Las aplicaciones móviles pueden integrar herramientas de IA para enviar notificaciones en el momento oportuno y en el idioma adecuado para influir en el comportamiento del usuario

Consejo de Business: Además de crear productos de IA, también tiene la oportunidad de convertirse en una agencia de tecnología de marketing de IA especializada para clientes específicos. Puedes crear soluciones de marketing de IA personalizadas para sus necesidades. Por ejemplo, puede crear un bot para realizar un seguimiento del rendimiento de palabras clave específicas o informar sobre la evolución del mercado, creando productos que ofrezcan una ventaja competitiva.

14. Automatización de ventas basada en IA

La capacidad de una organización para llegar a más clientes y crear más conciencia/interés se correlaciona directamente con la cantidad de ingresos que pueden obtener. En un mercado altamente competitivo, los equipos de ventas buscan formas de reducir costes sin comprometer el rendimiento. Los productos basados en IA pueden permitir exactamente eso.

A continuación se muestran los productos que puede crear para ayudar en diversos casos de uso de marketing y ventas.

¿Cómo puede utilizarse la IA en marketing y ventas?

Automatización de tareas: Cree una app, aplicación de automatización basada en IA para reducir el número de tareas repetitivas que deben realizar los representantes del equipo de ventas.

Por ejemplo, los seguimientos pueden automatizarse completamente con IA, con mensajes personalizados y predictivos.

Transcribir vídeos: Los tomadores de notas con IA tienen una gran demanda entre los profesionales de ventas, que utilizan la herramienta para grabar/transcribir la conversación mientras se centran en construir una relación significativa con el cliente potencial.

Cree demostraciones de vídeo en ClickUp Clips con transcripciones generadas por IA en tiempo real

Diseñar los próximos pasos: Basándose en la conversación, las herramientas de IA pueden crear automáticamente elementos de acción para ambas partes. De hecho, la capacidad de integrar la herramienta de IA en apps como CRM, correo electrónico, videoconferencias, plataformas de demostraciones, etc., puede automatizar incluso flujos de trabajo complejos.

Crear paneles de control: La mayoría de las herramientas de equipo de ventas actuales ofrecen algún tipo de (elaboración de) informes. Sin embargo, la (elaboración de) informes estándar no suele ser suficiente. La IA puede ayudar a los equipos a crear paneles personalizados basados en los indicadores clave de rendimiento (KPI) con sólo la información más importante en cada momento.

Es más, también puede crear un chatbot de IA que responda con números. "¿Cuál es el total de ventas hasta el momento?" o "¿Cuántos clientes potenciales han permanecido inactivos durante más de 30 días?", ¡permitiendo a los equipos explorar dinámicamente sus datos de ventas sin molestar a un analista de datos!

Paneles de control basados en KPI para equipos de ventas con ClickUp

Consejo para empresas: Es importante entender que las ventas son un espacio altamente competitivo. Las grandes plataformas de CRM ya dominan el mercado. Así que, como empresa, tiene más sentido crear productos de IA especializados.

Como alternativa, puedes crear apps para funciones de las que carecen estas plataformas de CRM. De este modo, puede alojar estas apps en el mercado de Salesforce o HubSpot y cobrar una tarifa basada en el uso.

Más información: Si le interesa algo de lo anterior, aquí tiene más información sobre cómo utilizar la IA en el equipo de ventas .

15. IA en el desarrollo de software

Hace más de una década, el inversor Marc Andreessen bromeó diciendo que el software se está comiendo el mundo . Desde entonces, no hemos hecho más que rodearnos de más y más software, que nos ayuda a hacer de todo, desde pagar facturas hasta jugar a videojuegos cada día.

La IA está dando un paso de gigante en el desarrollo de este tipo de software. Puede crear productos sencillos pero potentes para cualquiera de los problemas de ingeniería de software a los que se enfrentan las organizaciones hoy en día. Algunas ideas a continuación.

Control de calidad con revisión, depuración y pruebas de código basadas en IA

Documentación automatizada con elementos visuales, gráficos, diagramas de flujo de trabajo, etc

Copilotos para que los desarrolladores de software creen código a partir de entradas en lenguaje natural

Programación en parejas y retroalimentación sobre la calidad y el rendimiento del código

Modelos de aprendizaje automático para la ciberseguridad

Desde la gestión de proyectos de software hasta la implantación, hay docenas de casos de uso en ingeniería que pueden mejorarse con IA. Si trabaja en este sector, puede que le interese nuestra entrada del blog sobre cómo utilizar la IA en el desarrollo de software interesante.

Business Tip: Ya existen varias herramientas que utilizan los equipos de software. Por ejemplo, Jira para la gestión de tickets, Github para la gestión de código, etc. son utilizadas por millones de desarrolladores en todo el mundo. A la hora de crear una empresa de desarrollo de software basado en IA, es útil identificar cuidadosamente las lagunas en estos productos comunes y resolverlas cuidadosamente.

En las primeras fases de la adopción de la IA, es posible que desee utilizar algunos de los productos de ClickUp plantillas de planes de desarrollo para guiarle en su viaje.

16. Recomendaciones de moda basadas en IA

Uno de los mayores retos del comercio electrónico son las devoluciones. Los clientes compran productos para probárselos y devuelven los que no les quedan bien. Lo peor es que productos como el maquillaje que no pueden devolverse -aunque no sean adecuados- crean remordimientos en el comprador.

Las apps de moda basadas en IA pretenden resolver precisamente este problema. Aquí tienes algunas ideas de apps que puedes crear.

Recomendaciones de tamaño : Basándose en las tallas declaradas por el cliente, sus compras anteriores y la información sobre el producto, haga recomendaciones precisas con IA

: Basándose en las tallas declaradas por el cliente, sus compras anteriores y la información sobre el producto, haga recomendaciones precisas con IA (Versión de) prueba virtual : Para productos como zapatos, pintalabios, ropa, etc., utilice aplicaciones de IA y realidad virtual para que los usuarios puedan probarlos virtualmente antes de comprarlos

: Para productos como zapatos, pintalabios, ropa, etc., utilice aplicaciones de IA y realidad virtual para que los usuarios puedan probarlos virtualmente antes de comprarlos Libros de recetas: Utilizando el historial de compras del cliente, recomiende accesorios que combinen bien con su vestuario actual

Consejo para empresas: Con todos estos datos en la mano, su producto de IA también puede predecir las futuras tendencias de la moda, ayudando a los minoristas a mantenerse por delante de la competencia. Solo tienes que asegurarte de recibir el consentimiento del usuario antes de aprovecharlos.

17. IA para el sector inmobiliario y la gestión de propiedades

El sector inmobiliario no es el más entusiasta a la hora de adoptar tecnología. Sin embargo, un producto atractivo puede ser el empujón que necesitan. La tecnología de IA ofrece inmensas oportunidades en este sector en plena expansión.

Valoración de propiedades: Técnicas de IA pueden hacer valoraciones más precisas de las propiedades basándose en datos históricos, tendencias del mercado y otros factores, como el crecimiento del vecindario o los tipos de interés.

Servicios al inquilino: Las herramientas de gestión inmobiliaria impulsadas por IA pueden automatizar los servicios al inquilino, como el cobro del alquiler y las solicitudes de mantenimiento.

Gestión de instalaciones: Las herramientas de IA pueden ayudar a los administradores de propiedades a programar el próximo mantenimiento, predecir tiempos de inactividad/reparaciones, evaluar decisiones de reparar o sustituir, etc.

Colaboración: Herramientas de colaboración basadas en IA como ClickUp para inmobiliarias puede ayudar a mejorar notablemente los resultados. Por ejemplo, con las herramientas de ubicación de ClickUp, puede correlacionar listas, utilizar códigos de color para diferenciar las listas por intervalo de precios y guardar fácilmente la información para más tarde.

Vista Mapa interactiva para correlacionar visualmente con el cliente en ClickUp

Consejo para empresas: Al tratarse de un sector prudente y relativamente lento, es posible que los clientes del sector inmobiliario no se apresuren a comprar herramientas de IA. Por tanto, un modelo freemium ayudaría a demostrar valor y a generar confianza a lo largo del recorrido del cliente.

18. Soluciones agrícolas basadas en IA

La IA puede desempeñar un papel decisivo en la modernización de la agricultura. Los sistemas basados en IA pueden analizar datos de sensores del suelo, previsiones meteorológicas e imágenes por satélite para optimizar la agricultura en varios frentes.

Algunas claves Casos de uso de la IA son:

Recomendaciones sobre cuándo y cuánto regar los cultivos

Sugerencias sobre cuándo plantar o cosechar

Estrategias para controlar las plagas

Decisiones basadas en datos sobre la gestión de la explotación y la productividad del agricultor

Consejo de Business: Como producto de IA, tiene la opción de cobrar una cuota de suscripción a los consumidores/agricultores directamente. Sin embargo, en este mercado, también puede diseñar un modelo B2B asociándose con ONG u organizaciones comunitarias para modelos de ingresos compartidos.

19. IA para viajes y hostelería

Las empresas de viajes y las plataformas de hostelería como Airbnb y TripAdvisor llevan tiempo aprovechando la IA para crear experiencias de viaje personalizadas para los usuarios. Sin embargo, aún queda mucho por terminar en este espacio.

Algunos de los problemas que aún quedan por resolver son:

Decisiones sobre el destino : Elegir el destino de vacaciones adecuado en función de preferencias, temporadas, eventos, costes, etc

: Elegir el destino de vacaciones adecuado en función de preferencias, temporadas, eventos, costes, etc Presupuestación y plan : Diseñar las vacaciones completas, incluidos billetes, estancias en hoteles, visados, actividades, compras, etc., dentro del presupuesto

: Diseñar las vacaciones completas, incluidos billetes, estancias en hoteles, visados, actividades, compras, etc., dentro del presupuesto Viajes en grupo : Equilibrar la disponibilidad, las preferencias y las necesidades de varias personas en un viaje en grupo

: Equilibrar la disponibilidad, las preferencias y las necesidades de varias personas en un viaje en grupo Recomendaciones contextuales : Sugerir eventos/visitas en función de la temporada, hora del día, ubicación, etc

: Sugerir eventos/visitas en función de la temporada, hora del día, ubicación, etc Automatizaciones: Facilitar el check-in, check-out, traslados al aeropuerto, etc

Consejo empresarial: Dado que el sector de los viajes es un espacio muy concurrido, lo mejor es crear mejoras y venderlas a varias empresas. Por ejemplo, puede crear una solución de automatización personalizada para una cadena hotelera que se integre con su ERP.

20. Investigación jurídica y análisis de contratos basados en IA

"Una empresa típica del Fortune 1000 mantiene entre 20.000 y 40.000 contratos activos en un momento dado", afirma un experto de la empresa estudio de World Commerce and Contracting . Conocer las cláusulas, fechas y detalles de estos contratos puede ser una tarea manual agotadora.

Con la IA, eso cambia. La IA está aportando un valor exponencial mediante la automatización:

Análisis de contratos para revisiones, ejecución y pagos

Revisión de documentos antes de ejecutar los contratos

Investigación jurídica para garantizar los mejores acuerdos para todas las partes

Búsqueda de jurisprudencia en bases de datos jurídicas

Cumplimiento y acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Consejo para empresas: En este mercado funcionan tanto los precios basados en el usuario como los basados en el uso. Por ejemplo, en el caso de las apps de investigación jurídica, puedes cobrar una cuota de suscripción por usuario. En el caso de las apps de revisión de documentos, puedes cobrar por cada proceso de documento/página.

Si ninguna de estas te llama la atención, tenemos una 21ª idea, un poco meta pero que merece totalmente la pena: Pregúntale a una IA. 😊

Utiliza una herramienta de IA como Cerebro ClickUp e intercambia ideas con él. Si tiene problemas para empezar, pida a ClickUp Brain que le sugiera ideas y las perfeccione.

¿Cuáles son las ideas de startups de IA más rentables?

Las startups de IA constituyen un vasto panorama de empresas. A través de la creación de modelos, plataformas, B2C, B2B y ofertas de servicios, el mundo es tu ostra. Al evaluar las ideas para su startup, tenga en cuenta la naturaleza, el valor de mercado y la competitividad de cada actor existente en este espacio.

Para empezar, aquí tienes algunos ejemplos de empresas que se están haciendo un hueco en la actualidad.

En el espacio de la IA generativa, empresas de desarrollo de modelos como OpenAI y Anthropic se encuentran entre las startups más valiosas de la actualidad. En análisis de datos con IA, destaca Databricks. La startup sanitaria Abridge está ganando popularidad entre la comunidad de médicos.

En productividad y colaboración, Notion y ClickUp están dando pasos de gigante. En creación de contenidos, Writer es cada vez más popular.

Es importante notar que todas ellas son empresas en crecimiento que aún no han alcanzado la fase de rentabilidad. Sin embargo, el camino hacia el intento correcto de la IA en las empresas está claro.

Una vez que tengas una idea que explorar, así es como puedes empezar a desarrollar tu herramienta.

Comprender el proceso de desarrollo de herramientas de IA

Crear una herramienta de IA es una tarea exhaustiva que implica consideraciones empresariales, tecnológicas y del consumidor. A continuación te explicamos paso a paso cómo puedes desarrollar la tuya.

Idear e investigar

Antes de empezar a desarrollar su herramienta, aclare su idea.

Defina claramente el problema del usuario

Comprenda al cliente y su comportamiento

Estudie las soluciones que utilizan actualmente

Evalúe la oportunidad que se le presenta

Una vez que haya cristalizado su idea, realice un estudio de mercado para saber a qué atenerse. Hazte las siguientes preguntas.

¿Existe un mercado para este producto?

¿Tiene el usuario la capacidad y la voluntad de pagarlo?

¿Existen otras herramientas en el mercado? ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto cobran?

¿Cuáles son las amenazas a las que probablemente se enfrente a la hora de sacar su producto al mercado?

Por ejemplo, si estás creando una herramienta de gestión de redes sociales basada en IA, dependes en gran medida de la API de X (antes Twitter) para realizar la tarea. Si X le retira la compatibilidad, su modelo de empresa se vendrá abajo.

Comprende estos parámetros antes de aventurarte a crear tu herramienta de IA.

Definir objetivos

Identifique el valor significativo que su producto basado en IA ofrece al cliente. Esto respondería a la pregunta: "¿Cuáles son los beneficios de la IA?"

La respuesta podría ser mejorar la eficiencia, aumentar la productividad, ahorrar costes operativos, automatizar el servicio al cliente, proporcionar análisis en tiempo real, etc.

Cuando defina sus objetivos, hágalos SMART (específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y de duración determinada). Asegúrese de que su producto cumple estos objetivos para sus clientes a lo largo del tiempo.

Recopile y prepare los datos para su herramienta de IA

Este paso es la piedra angular del desarrollo de la IA. El rendimiento de un modelo de IA está directamente ligado a la cantidad y calidad de los datos con los que se entrena. Unos datos imprecisos, completos o mal estructurados pueden hacer fracasar las herramientas de IA.

Recopilar datos relevantes

Límpielos para eliminar ruidos o incoherencias

Anote o etiquete los datos si utiliza modelos de aprendizaje supervisado

Desarrollar e implantar el modelo

Una vez que prepares los datos, desarrolla los modelos de IA utilizando algoritmos de aprendizaje automático o aprendizaje profundo. A nivel básico, estarías:

Seleccionar el algoritmo adecuado

Entrenar el modelo con los datos preparados

Perfeccionar el modelo para comprobar su rendimiento

Probar y validar el modelo para garantizar que se generaliza bien a los nuevos datos

Desplegarlo en la nube o en una infraestructura local y permitir su uso

Lea también: Un manual sobre cómo integrar la IA en un sitio web .

Comercializar y vender la herramienta de IA

Una vez creada la herramienta, es hora de lanzarla al mercado. El marketing y las ventas de un producto de software es un libro completo en sí mismo. Así que aquí hablaremos de algunas buenas prácticas básicas a tener en cuenta.

🏆 Posicionamiento: Utiliza tu investigación para posicionar tu producto de IA en el mercado. Céntrate en lo que hace diferente y mejor. Dirige los beneficios de tu producto a las necesidades del usuario.

canales: Aproveche canales como el marketing de contenidos, la publicidad, los eventos, las demostraciones y la prueba social para generar confianza y credibilidad entre los clientes potenciales.

💵 Precios: Decide lo que vas a cobrar a tu cliente y cómo. Exploramos algunos modelos en la siguiente sección.

😎 El intento correcto del cliente: Las herramientas de IA, por diseño, mejoran con el uso. Esto significa que necesitas que tus clientes utilicen la herramienta durante largos periodos de tiempo para poder recopilar y aprovechar los datos. Establezca equipos sólidos de éxito del cliente y fomente el uso prolongado.

Supervisar y optimizar

Como tecnología en constante evolución, las herramientas de IA necesitan una supervisión y optimización continuas. Permita que el modelo aprenda dinámicamente a partir de nuevos datos. Supervise el rendimiento para asegurarse de que cumple los objetivos definidos. Recopile los comentarios de los usuarios y los datos de rendimiento del sistema para que la herramienta de IA siga siendo adecuada y relevante.

Ya hemos hablado de la creación y comercialización del producto. Ahora es el momento de hablar del resultado final, literalmente.

Nuevas empresas de IA: Rentabilidad y generación de ingresos

Como cualquier empresa, Nuevas empresas de IA necesitan ganar dinero. Para ello, generan ingresos a través de diversos canales.

¿Cómo ganan dinero las empresas de IA?

Suscripciones a productos: Las startups crean herramientas de IA a las que se puede acceder mediante el pago de una cuota recurrente en un modelo basado en suscripciones. Algunos ejemplos populares son Google Gemini y Jasper.

Licencias: Algunas startups crean algoritmos de IA y los licencian a proveedores o empresas de sectores como la sanidad, las finanzas o el comercio minorista. Los modelos Med-PaLM de Google o GPT de OpenAI funcionan de esta manera.

Consultoría: Las startups ofrecen servicios de consultoría, desarrollando soluciones de IA personalizadas para clientes o integrando la IA en los flujos de trabajo existentes.

Insights: También hay startups que monetizan los datos, vendiendo insights o análisis predictivos derivados de modelos propios de IA. BloombergGPT es un buen ejemplo.

Independientemente del modelo de ingresos que elija, no pierda de vista el retorno de la inversión. Dado el importante coste, la infraestructura, los datos y la habilidad que implica la creación de herramientas de IA, el retorno de la inversión (ROI) puede convertirse en un sueño lejano. Este es, de hecho, uno de los principales retos de una startup de IA.

Desafíos de la implantación de la IA en las empresas y cómo superarlos

Crear una empresa basada en IA es más sencillo y fácil que la mayoría de las demás. Por ejemplo, si quieres abrir un gimnasio, tienes que invertir en inmuebles, equipos, entrenadores, ventas, marketing, etc. En cambio, puedes crear una app, aplicación de entrenamiento basada en IA desde el garaje de tu casa.

Sin embargo, hay otros Retos de la IA que hay que tener en cuenta.

Datos

Las herramientas de IA se construyen sobre enormes volúmenes de datos. Al adquirir y utilizar estos datos, es posible que se enfrente a retos como:

La ética de cómo se capturaron los datos

Problemas de privacidad relacionados con el uso de los datos, especialmente si se trata de información de identificación personal

Seguridad en el almacenamiento de los datos

Cumplimiento de la legislación local, estatal, federal e internacional

Antes de crear una herramienta de IA, considere a fondo los problemas relacionados con los datos. Pida ayuda a expertos en datos y abogados para empezar con buen pie.

Otro formulario de datos es la experiencia. Por ejemplo, si está diseñando entrenamientos basados en IA, necesita expertos en la materia para validar la precisión y adecuación de su entrenamiento. Tu herramienta no puede recomendar a los clientes que realicen actividades potencialmente arriesgadas sólo para cumplir sus metas de peso.

Considera la inferencia/recomendación que ofrece tu app de IA y contrata a expertos para validarla. Cree un modelo de rendición de cuentas para garantizar que el contenido está avalado por expertos en la materia. Si trabajas en sectores muy regulados, como la sanidad o las finanzas, presta especial atención y consulta a expertos legales para que te orienten.

Coste

¿Cuánto cuesta lanzar una startup de IA?

El coste de lanzar una startup de IA puede oscilar entre 5.000 y más de 100.000 dólares, en función del producto, la infraestructura, la adquisición de datos, el tamaño del equipo y la complejidad del desarrollo del producto. A menudo, estos costes se incurren por adelantado, mucho antes de que el producto pueda salir al mercado o producir beneficios.

Para eliminar los retos relacionados con los costes, elabore un plan de empresa claro a largo plazo para recuperar su inversión. Empiece con un MVP más pequeño y valídelo antes de ampliarlo.

Privacidad y seguridad

Dado que los sistemas de IA se basan en grandes cantidades de datos confidenciales, es de esperar que surjan problemas de privacidad y seguridad. Para evitar infracciones, construya sistemas robustos para:

Prevenir el tratamiento indebido de datos

Cumplir la normativa y evitar sanciones

Gestionar la gobernanza de los datos

Garantizar las mejores prácticas de seguridad, como la anonimización, el cifrado, etc

Aplicar medidas y auditorías de ciberseguridad

Confianza del cliente

A pesar del entusiasmo, los clientes pueden desconfiar de la IA. Esto es especialmente cierto en ámbitos como la sanidad, las inversiones o incluso la moda, donde se valoran mucho la creatividad y el criterio humanos.

Afronte este recelo generando confianza. Sea transparente sobre cómo se utiliza la IA, qué datos se recopilan y cómo se toman las decisiones. Dé a los usuarios un mayor control sobre sus datos. Permítales interactuar con humanos cuando lo deseen. Busque y aplique las opiniones de los usuarios.

Inicie sus negocios de IA con ClickUp

Desde el lanzamiento de ChatGPT y otros grandes modelos lingüísticos (LLM) similares, la IA está en todas partes.

Cada herramienta de trabajo y plataforma de productividad tiene IA ahora. Apple está integrando Apple Intelligence en iOS y MacOS. Están surgiendo herramientas que dan prioridad a la IA en todos los sectores y casos de uso.

Sin embargo, sólo estamos al principio de una gran oportunidad en el mercado de la IA. Como la próxima generación de productos de software, las startups de IA redefinirán los negocios tecnológicos. Si quieres un trozo de ese pastel, es hora de poner en marcha tus mejores ideas de negocio de IA.

ClickUp tiene todo lo que necesitas para dar el paso. Idear con ClickUp Brain. Realice encuestas y analice datos con ClickUp Formularios. Planifique el desarrollo de sus herramientas de IA con ClickUp Tasks. Cree un CRM, automatice flujos de trabajo, controle el rendimiento y optimice, todo en un solo lugar con ClickUp.