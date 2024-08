10 startups de IA a seguir en 2024 (análisis y precios)

La Inteligencia Artificial (IA) está cambiando nuestra forma de trabajar. Tareas que tardaban horas en completarse manualmente pueden ejecutarse ahora a la velocidad de la luz. ⚡

Bueno, quizá no tan rápido, pero ya me entiendes.

OpenAI, una empresa de investigación de IA, ha causado sensación con ChatGPT y DALL-E, revolucionando la forma en que generamos contenido escrito e imágenes. Pero hay otras startups que utilizan tecnologías de IA generativa en distintos campos y de formas creativas.

Hemos reunido 10 de estas innovadoras empresas emergentes de IA, cada una de las cuales ofrece herramientas únicas para cambiar su forma de trabajar. Desde el diseño a las finanzas, pasando por el reciclaje de residuos, estas empresas utilizan la IA para facilitar el análisis predictivo, una toma de decisiones más inteligente y la eficacia de las operaciones en general.

Independientemente del trabajo que realice y del sector en el que trabaje, en esta lista encontrará una startup de IA que resuelve un problema con el que está luchando actualmente. Así que, si tienes curiosidad por saber qué hay en el mundo de la IA para ti, quédate hasta el final: te espera una herramienta de bonificación gratuita. 🎁

¿Qué deberías buscar en las startups de IA?

Cuando consideres productos de IA para incorporar a tus flujos de trabajo personales y empresariales, esto es lo que debes tener en cuenta:

Resuelve tus problemas: En primer lugar, ¿esta startup de IA soluciona algo con lo que estás luchando? Enmejores herramientas de IA son las que te facilitan el día a día

Fácil de usar: Si es un quebradero de cabeza, no merece la pena. Busca algo que sea fácil de manejar y que se adapte a tu flujo de trabajo actual sin complicaciones

Rentable: Piensa en lo que obtienes frente a lo que pagas. La herramienta debe ajustarse a tu presupuesto y añadir valor, ya sea ahorrándote tiempo o aumentando tu productividad

Integraciones: La herramienta de la startup de IA debe integrarse fácilmente con otras herramientas y sistemas que utilice. La integración perfecta garantiza flujos de trabajo más fluidos y reduce la curva de aprendizaje

Soporte: Esto es crucial, especialmente cuando se trata de herramientas avanzadas. Busque startups de IA que tengan recursos completos, foros comunitarios sólidos y un servicio de atención al cliente receptivo

Las 10 mejores Empresas emergentes de IA para usar en 2024

Aquí tienes un resumen de las 10 mejores startups de inteligencia artificial que merece la pena conocer. Para cada startup, cubriremos lo que hacen, los problemas que resuelven y las características más destacadas de sus productos.

Sigue leyendo para conocer estas startups de IA y cómo sus productos podrían encajar en tu flujo de trabajo.

1. DeepL

vía

DeepL

Una de las startups de IA que merece la pena seguir es DeepL. Se trata de una herramienta de traducción automática que aprovecha grandes modelos lingüísticos para traducir textos y archivos (TXT, DOCX, PPTX y PDF) en más de 30 idiomas. Y si has formateado tus documentos antes de la traducción, no tienes de qué preocuparte: DeepL no se meterá con ellos.

Puedes utilizar DeepL en la web o descargarlo en tu dispositivo Windows, MacOS, ChromeOS, iOS o Android. También tienen extensiones de Chrome, Firefox y Edge para una mejor experiencia de navegación. Y si eres desarrollador, puedes usar su API para añadir funciones de traducción y aumentar la eficacia del código en tus aplicaciones.

DeepL mejores características

Consigue una precisión de traducción mucho mayor en comparación con otras herramientas como Google, Microsoft y Amazon Translate 🎯

Crea varios glosarios para traducir jerga y términos específicos del sector

Cambia entre tonos formales e informales para tu traducción

Utiliza el diccionario integrado para obtener un mejor contexto sobre un término a través de sinónimos y frases de ejemplo

DeepL limitaciones

DeepL Pro funciona actualmente en 36 países

Es necesario adquirir DeepL Pro para especificar el tono de las traducciones y editar los documentos traducidos

DeepL precios

DeepL Translator: Gratuito

Gratuito DeepL Pro Starter: $10.49/mes por usuario

$10.49/mes por usuario DeepL Pro Advanced: $34.49/mes por usuario

$34.49/mes por usuario DeepL Pro Ultimate: $68.99/mes por usuario

$68.99/mes por usuario DeepL API Gratuita: Gratuita

Gratuita DeepL API Pro: 5,49 $/mes + precio basado en el uso

5,49 $/mes + precio basado en el uso DeepL API Business: Contactar para precios

DeepL valoraciones y comentarios

G2: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

4,6/5 (más de 40 opiniones) Capterra: 4.8/5 (120+ opiniones)

2. Synthesia

vía

Synthesia

Synthesia es un generador de vídeo que utiliza el procesamiento del lenguaje natural y modelos de aprendizaje profundo para convertir textos y guiones en vídeos atractivos, sin necesidad de estar delante de la cámara ni tener conocimientos de edición. Si no tienes un guión con el que empezar, no te preocupes. Synthesia puede preparar un guión para ti, solo tienes que indicarle tu tema y tu público objetivo.

Y si quieres lanzarte directamente a crear vídeos, hay plantillas para todos los gustos, desde estudiantes que quieren crear contenidos educativos a equipos de marketing que quieren crear vídeos promocionales.

Personalizar tu vídeo es tan sencillo como montar un paquete de diapositivas. Eres libre de añadir textos, formas, imágenes, grabaciones de pantalla, ¡y también algo de música de fondo! 🎶

Las mejores características de Synthesia

Invita a los invitados a dejar sus comentarios y opiniones sobre los vídeos

Exporta vídeos como archivos MP4 o incrústalos en tu sitio web para que se actualicen automáticamente con nuevas versiones

Habilita los subtítulos al exportar los vídeos

Elige entre cientos de avatares de aspecto humano y voces naturales (en varios idiomas y acentos) para tus vídeos o crea otros personalizados con tu avatar y tu voz

Limitaciones de sintaxis

No hay plan gratuito ni de prueba

La sincronización labial de un avatar no es muy fluida para idiomas que no sean el inglés

Precios de Synthesia

Creador: $29/mes (un editor y tres invitados)

$29/mes (un editor y tres invitados) Creador: 89 $/mes (un editor y cinco invitados)

89 $/mes (un editor y cinco invitados) Empresas: Consultar precios

Calificaciones y reseñas de Synthesia

G2: 4,7/5 (más de 1.100 opiniones)

4,7/5 (más de 1.100 opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

3. Marco

vía

Marco

Imagine poder medir con precisión la satisfacción del cliente y detectar problemas específicos de los clientes sin tener que enviar un montón de encuestas (y acabar con respuestas genéricas). La plataforma de inteligencia de clientes basada en IA de Frame lo hace posible.

Se conecta con su proveedor de tickets y CRM existente, indexa todas las conversaciones y utiliza algoritmos predictivos para evaluar los sentimientos de los clientes a partir de estas interacciones. Y si detecta que un cliente está a punto de abandonar el barco, te alertará para que tomes medidas y mantengas a tus clientes contentos. 🤩

Las mejores características del marco

Conecta Frame con software popular como Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack y Salesforce

Utiliza la herramienta de informes de costes para realizar un seguimiento de los gastos asociados a los tickets de los clientes y autocalcular el ahorro de costes cuando se implementen cambios

Visualice las tendencias, el compromiso de los clientes y el rendimiento del equipo en su panel de control

Acceda a un equipo de asistencia fiable y con capacidad de respuesta siempre que esté atascado y necesite ayuda

Limitaciones del marco

No hay plan gratuito ni versión de prueba

La interfaz de usuario puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios

Precios del marco

Contacto para precios

Valoraciones y reseñas del bastidor

G2: 4,5/5 (más de 15 opiniones)

4,5/5 (más de 15 opiniones) Capterra: 4.5/5 (1+ opiniones)

4. Jasper

vía

Jasper

Jasper es un Herramienta de inteligencia artificial para vendedores afiliados equipos de marketing y agencias. Utiliza IA generativa para crear textos para blogs, anuncios y campañas de correo electrónico, sitios de comercio electrónico , y páginas de redes sociales. 📱

Lo mejor de Jasper es que puedes entrenar a sus modelos de aprendizaje automático para que escriban con la voz de tu marca: lo único que tienes que hacer es darle contenido de tu sitio web o de los documentos de tu empresa. Y si quieres imágenes chulas para acompañar tus textos, el generador de imágenes nativo de IA se encargará de ello.

Las mejores características de Jasper

Reutiliza contenidos para múltiples plataformas

Instala la extensión Chrome de Jasper para que puedas utilizarlo justo donde lo necesitas

Llegue a una audiencia global generando contenidos en más de 30 idiomas, incluidos inglés, francés y español

Utilice el chatbot nativo de inteligencia artificial para investigar temas y generar ideas

Limitaciones de Jasper

Se tarda un poco en cogerle el truco

A veces, el contenido generado es impreciso

Las funciones de colaboración documental y guía de estilo sólo están disponibles en el plan de empresa

Precios de Jasper

Creador: 49 $/mes (un puesto y una voz de marca)

49 $/mes (un puesto y una voz de marca) **Pro:69 $/mes (cinco puestos y tres voces)

Empresas: Contactar para precios

Calificaciones y reseñas de Jasper

G2: 4.7/5 (1,200+ opiniones)

4.7/5 (1,200+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (1,800+ opiniones)

5. Uizard

vía

Asistente

Uizard es una herramienta de diseño de IA que te permite crear wireframes, páginas de aterrizaje y aplicaciones web y móviles, sin experiencia en diseño. Hay muchas maneras de empezar. Parta de una hoja en blanco, utilice una de sus plantillas de interfaz de usuario, convierta capturas de pantalla en diseños editables o deje que Autodesigner convierta automáticamente sus palabras en diseños de interfaz de usuario. ✨

El editor de arrastrar y soltar facilita la personalización de tus diseños con texto, iconos, imágenes, botones y formularios. Además, puedes construir tus recorridos de usuario enlazando pantallas entre sí. Y cuando quieras ver cómo funciona tu diseño, entra en el modo Vista previa para verlo en acción.

Las mejores características de Uizard

Importa pantallas desde Figma, Sketch y Adobe XD

Exporta diseños a archivos SVG, JPG, PNG y PDF

Obtenga imágenes para sus maquetas desde su ordenador, la biblioteca nativa de Unsplash o imágenes generadas por AI

Invita a miembros del equipo por correo electrónico y dales acceso de creador o visualizador

Limitaciones del asistente

El plan gratuito está limitado a dos proyectos, cinco pantallas por proyecto y 10 plantillas gratuitas

En ocasiones, Autodesigner omite o malinterpreta ciertas palabras clave en las instrucciones de usuario al generar el resultado final

Precios de Uizard

**Gratuito

**Pro:19 $/mes por creador

Empresa: 49 $/mes por creador (sólo se factura anualmente)

49 $/mes por creador (sólo se factura anualmente) Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y comentarios de Uizard

G2: 4.2/5 (15+ opiniones)

4.2/5 (15+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (190+ opiniones)

6. Adepto

vía

Adepto

Imagina tener bots que sepan utilizar el software de tu ordenador. Así, en lugar de hacer las tareas tú mismo, simplemente le dirías a un bot lo que tiene que hacer. Esta idea puede sonar como algo del futuro, pero es exactamente lo que la startup de IA de San Francisco, Adept, está tratando de hacer realidad. 🪄

Para empezar, Adept está trabajando en su primer producto: una plataforma basada en IA que automatiza los flujos de trabajo en aplicaciones web. Estos flujos de trabajo se construyen a partir de una secuencia de pasos como navegar a una URL, hacer clic, escribir, desplazarse y ejecutar código . Y puede ejecutar flujos de trabajo construyéndolos primero desde cero o personalizando cualquiera de los flujos de trabajo pre-construidos de Adept.

Las mejores características de Adept

Utilice los flujos de trabajo ya creados para ejecutar acciones como comprobar la disponibilidad de campings, buscar estados financieros de empresas públicas y completar un estudio de mercado inmobiliario

Navegue por el editor minimalista de flujos de trabajo con facilidad, incluso si es un novato

Cree flujos de trabajo enumerando los pasos en lenguaje natural

Limitaciones de depuración

Sólo hay unos pocos flujos de trabajo ya creados

Es posible que los flujos de trabajo automatizados no siempre funcionen como se espera

Aún no está disponible públicamente, por lo que hay que apuntarse a la lista de espera

Precios especiales

Contacto para precios

Calificaciones y reseñas de Depto

G2: Sin comentarios

Sin comentarios Capterra: Sin comentarios

7. Moveworks

vía

Moveworks

Hacer malabarismos con docenas de aplicaciones empresariales para acceder a la información y ejecutar tareas lleva tiempo y ralentiza la productividad de su equipo. Entre en Moveworks. Es una plataforma de IA conversacional que se conecta con sus sistemas empresariales y ayuda a su equipo a acelerar sus flujos de trabajo.

¿Necesita encontrar un artículo de conocimiento? ¿Reservar tiempo libre? ¿Completar un formulario de solicitud? ¿O aprobar una solicitud de cambio? Solo tienes que pedírselo a Moveworks en un lenguaje sencillo, y se encargará de estas tareas por ti. 💪

Las mejores características de Moveworks

Acceda a información y ejecute tareas en cualquiera de los más de 100 idiomas compatibles

Reciba notificaciones importantes a través de todas sus aplicaciones empresariales directamente en su chat

Transmita actualizaciones a departamentos específicos o a toda su empresa

Conecte Moveworks con más de 150 aplicaciones SaaS como Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp y Slack

Limitaciones de Moveworks

No hay plan gratuito ni de prueba

Algunos usuarios dicen que el equipo de soporte es lento para responder a veces

Precios de Moveworks

Contacto para precios

Valoraciones y críticas de Moveworks

G2: 4.7/5 (30+ opiniones)

4.7/5 (30+ opiniones) Capterra: 5/5 (1 opinión)

8. AlphaSense

vía

AlphaSense

Llevar a cabo un estudio de mercado puede resultar abrumador, sobre todo cuando hay que buscar en los motores de búsqueda, indagar en múltiples fuentes y reunir información fragmentada. AlphaSense es una empresa tecnológica que aborda este problema.

Se trata de una herramienta de búsqueda e inteligencia de mercado para que los profesionales de los servicios financieros y corporativos realicen estudios de mercado exhaustivos en una fracción del tiempo. La plataforma utiliza inteligencia artificial para ayudarle a descubrir, resumir y extraer la información relevante que necesita para su investigación.

Las mejores características de AlphaSense

Recibe actualizaciones diarias sobre empresas, temas y áreas de interés en tu panel de control

Acceda a más de 10.000 fuentes públicas y privadas, incluidos informes de intermediarios, convocatorias de beneficios y de expertos, e informes de analistas

Descubra información detallada sobre empresas públicas y privadas, como su financiación, salidas a bolsa, inversiones, adquisiciones y valoraciones 📊

Filtre los resultados de su búsqueda para mostrar únicamente documentos internos de la empresa, noticias o datos de fuentes específicas

Limitaciones de AlphaSense

Las integraciones nativas son limitadas

La plataforma es un poco lenta para actualizar las últimas noticias del mercado y los informes de investigación

No hay plan gratuito, y tienes que enviar los detalles de tu negocio para acceder a una prueba de dos semanas

Precios de AlphaSense

Contacto para precios

Valoraciones y críticas de AlphaSense

G2: 4.7/5 (más de 200 opiniones)

4.7/5 (más de 200 opiniones) Capterra: Sin comentarios

9. Tomo

vía

Tomo

Tome es un software de presentaciones basado en inteligencia artificial que facilita la creación de diapositivas. Empieza con una plantilla o, mejor aún, describe de qué trata tu presentación y deja que Tome genere un paquete de diapositivas único para ti, con texto e imágenes relevantes.

Si no estás satisfecho con el resultado, no te preocupes: puedes chatear con Tome para retocar y ajustar las cosas hasta que queden perfectas. Además, puedes mejorar tus diapositivas cambiando los temas, añadiendo tablas y extrayendo contenido de aplicaciones externas como Figma, Airtable, Twitter, YouTube y Miro.

Las mejores características de Home Now

Utiliza Tome en cualquiera de los 10 idiomas disponibles: inglés, francés, español, neerlandés e italiano

Convierte documentos en una presentación con imágenes a juego

Comparta enlaces a sus presentaciones Tome y sepa cuántas personas las han visto

Invita y colabora con los miembros de tu equipo en las presentaciones

Limitaciones de Tome

Tome carece de funciones avanzadas como dictado, gráficos y animaciones

El plan gratuito no permite exportar presentaciones de diapositivas de Tome como archivos PDF

Precios de Tome

Gratis

Profesional: $20/mes por usuario

$20/mes por usuario Empresas: Consultar precios

Valoraciones y comentarios

G2: 4.8/5 (2 reseñas)

4.8/5 (2 reseñas) Capterra: Sin comentarios

10. AMP Robotics

vía

AMP Robótica

Hasta ahora, hemos hablado de empresas tecnológicas y asistentes de IA que resuelven tareas cotidianas sencillas. En cambio, AMP Robotics está utilizando el poder de la tecnología de IA para abordar algo más grande: el reciclaje de residuos. En el corazón de AMP Robotics se encuentra su herramienta de IA, AMP Neuron, diseñada para identificar diversos tipos de materiales reciclables en los flujos de residuos.

AMP Neuron funciona con la herramienta de visión y los brazos robóticos de AMP Robotics. La herramienta de visión por ordenador toma imágenes de los residuos, Neuron identifica cada tipo de material y da instrucciones a los brazos robóticos sobre cómo clasificar los residuos.

AMP Robótica mejores características

Optimiza el rendimiento con un sistema de clasificación más rápido y preciso

Genera un ahorro de costes a largo plazo al reducir los gastos de mano de obra y aumentar el valor de los materiales clasificados

Trabaja directamente con el equipo de AMP para garantizar que el producto funcione siempre con la máxima eficiencia

AMP Robótica limitaciones

El despliegue de la tecnología de IA de AMP Robotics requiere una gran inversión inicial 💰

El mantenimiento y las reparaciones periódicas de la tecnología pueden aumentar los gastos operativos

AMP Robótica precios

Contacto para precios

AMP Robótica Calificaciones y reseñas

G2: Sin comentarios

Sin comentarios Capterra: Sin comentarios

Otros Herramientas de Inteligencia Artificial

Además de estas empresas de IA que hemos cubierto, hay herramientas como ClickUp que vale la pena mencionar. Si bien no es una startup específica de IA, tiene algunas funciones de IA geniales que hacen que la gestión de proyectos y tareas mucho más fácil.

Tanto si dirigiendo un equipo u organizando proyectos personales, conocer las capacidades de ClickUp en materia de IA puede ser un valioso complemento para su conjunto de herramientas. Echemos un vistazo más de cerca a lo que ClickUp ofrece. 👀

#

ClickUp

ClickUp AI

es un Herramienta de escritura de IA que te facilita el proceso de escritura. Genera los primeros borradores basándose en las instrucciones que le proporciones. Pero si no te apetece crear guiones desde cero, utiliza cualquiera de los más de 100 guiones basados en roles de ClickUp AI para ayudarte.

Por ejemplo, si se dedica al marketing, las sugerencias de ClickUp facilitan la creación de títulos y entradas de blog, correos electrónicos promocionales, planes de eventos y mucho más. Además de generar contenidos, puede utilizarlo para corregir errores de redacción, ajustar el tono, resumir textos largos e incluso convertirlos en tareas.

Con las sólidas funciones de gestión de proyectos de ClickUp, podrá administrar fácilmente estas tareas, independientemente de si trabaja en el sector de la construcción sanidad o ámbito de los servicios jurídicos . Asigne tareas a los miembros del equipo, establezca niveles de prioridad y añada plazos. Y si no desea realizar estos pasos cada vez, configure las automatizaciones de ClickUp para que lo hagan por usted... ¡fácil!

Las mejores características de ClickUp

Conecte ClickUp con más de 1.000 aplicaciones de terceros

Visualice el progreso de sus tareas y la carga de trabajo de su equipo con tablas y gráficos 📈

Comunícate con tu equipo a través del chat nativo y los comentarios de tareas con texto, audio y grabaciones de pantalla

Colabora en ideas y documentos en tiempo real con las pizarras ClickUp y ClickUp Docs

Empiece a gestionar sus proyectos con cualquiera de las más de 1.000 plantillas

Limitaciones de ClickUp

El plan gratuito restringe el acceso a ClickUp AI

Algunas funciones de las versiones web y de escritorio no están disponibles en el móvil

Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Empresas: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5$/miembro del espacio de trabajo/mes

Calificaciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ reseñas)

4.7/5 (9,000+ reseñas) Capterra: 4.7/5 (3,800+ opiniones)

El poder de la IA al alcance de tu mano

Al aprovechar el poder de estas soluciones basadas en IA, puede agilizar las tareas, conseguir más en menos tiempo y tomar decisiones basadas en datos que le acerquen a sus objetivos.

Si buscas una solución integral para aumentar tu productividad personal y la de tu equipo, descubre ClickUp: con su plataforma de gestión de proyectos basada en IA, estar al día de tus tareas personales y las de tu equipo es mucho más fácil y divertido. Regístrese para obtener una cuenta ClickUp gratuita y experimenta de primera mano cómo la IA puede revolucionar tu forma de trabajar. 🦾