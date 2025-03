Cómo lidiar con un jefe microgestionario

Todos bromeamos sobre lo difíciles que pueden llegar a ser a veces nuestros jefes, pero espere a experimentar el estilo de liderazgo de un jefe que microgestiona.

Imagina una desconfianza constante, cero autonomía y a los demás miembros de tu equipo vigilando constantemente a sus espaldas porque temen cometer errores.

La microgestión actúa como un lento veneno en la cultura del lugar de trabajo y es contraria a la lógica de un entorno de trabajo productivo.

La microgestión es señal de un directivo que no está en contacto con su equipo.

Amy Edmondson, Profesora, Harvard Business School

Sin embargo, hay formas de enfrentarse a un jefe microgestor (que no implican dejar la organización). En este artículo, aliviaremos parte de esa preocupación mientras nos enfrentamos a la difícil cuestión de cómo tratar con un jefe que microgestiona mediante habilidades directivas y una conversación productiva.

Primero, respire hondo antes de empezar.

¿Qué es la microgestión?

Casi tres de cada cuatro trabajadores afirman que la microgestión es la máxima señal de alarma en un lugar de trabajo. Y casi la mitad, el 46% para ser exactos, dejaría su trabajo por este motivo.

Entonces, ¿qué es exactamente este asesino del trabajo que acecha en los pasillos de las oficinas?

Utilizamos el término microgestión con frecuencia, pero en realidad se refiere a un estilo de gestión particular y a menudo doloroso.

La microgestión implica una supervisión y un control excesivos y una falta general de confianza. Es un patrón de comportamiento en el que los jefes limitan la toma de decisiones y se ciernen constantemente sobre los procesos de trabajo de los empleados, implicándose en exceso y dejando al empleado con una autonomía nula.

Entonces, ¿cómo detectar estas tendencias de microgestión? He aquí un ejemplo algunos signos clásicos :

Quieren que se les incluya en cada correo electrónico. Así es, son prácticamente tu sombra digital

Siempre están mirando por encima de tu hombro -literal y figuradamente- vigilando cada movimiento que haces

Las actualizaciones nunca son suficientes. Necesitan conocer el estado de las tareas cada cinco minutos, y no les hagas hablar de las "cosas pequeñas"; te pedirán detalles de cada una de ellas

A los jefes que microgestionan les encanta el control y a menudo no dejan espacio para la toma de decisiones independiente. De hecho, puede parecer que no sólo quieren que se haga el trabajo, sino que lo quieren terminado a su manera, en cada paso del camino.

He aquí un ejemplo de la vida real: En un Artículo de la BBC alison, una ingeniera de software de 24 años de Bristol, Reino Unido, compartió sus problemas con la microgestión: "Si ella ve que mi estado en Slack cambia a 'ausente', sé que en 30 minutos habrá un correo electrónico preguntando cómo va mi proyecto."

Identificar los signos de un jefe microgestor

La microgestión puede confundir a empleados y empresarios porque a menudo procede de buenas intenciones, aunque no lo parezca. Según la Harvard Business Review los altos directivos microgestionan para sentirse más conectados con los empleados de niveles inferiores.

Aunque este motivo pueda parecer inofensivo, rara vez lo perciben así quienes lo reciben.

Entonces, ¿cómo detectar a un microgestor en acción? He aquí siete señales reveladoras:

Perder de vista el panorama general : Los microdirectivos suelen obsesionarse con los pequeños detalles, lo que les impide centrarse en las metas generales

: Los microdirectivos suelen obsesionarse con los pequeños detalles, lo que les impide centrarse en las metas generales Se requiere aprobación para cada paso : Los microgestores no suelen perder el control y exigen que los empleados aprueben incluso las decisiones más pequeñas, lo que puede minar rápidamente la confianza

: Los microgestores no suelen perder el control y exigen que los empleados aprueben incluso las decisiones más pequeñas, lo que puede minar rápidamente la confianza Ansia constante de actualizaciones : La necesidad de actualizaciones continuas puede hacer que los empleados pasen más tiempo informando que trabajando, lo que fomenta sentimientos de desconfianza

: La necesidad de actualizaciones continuas puede hacer que los empleados pasen más tiempo informando que trabajando, lo que fomenta sentimientos de desconfianza Dificultades para delegar tareas : Los microdirectivos dudan a la hora de delegar responsabilidades, lo que lleva a los empleados a preguntarse si se confía en ellos para hacer su trabajo

: Los microdirectivos dudan a la hora de delegar responsabilidades, lo que lleva a los empleados a preguntarse si se confía en ellos para hacer su trabajo Necesidad de participar en todas las conversaciones : Los microdirectivos quieren que se les copie en todos los correos electrónicos, lo que demuestra su miedo a quedarse al margen y su necesidad de controlar todos los detalles

: Los microdirectivos quieren que se les copie en todos los correos electrónicos, lo que demuestra su miedo a quedarse al margen y su necesidad de controlar todos los detalles Sobrecargar de detalles las instrucciones : Las tareas sencillas se vuelven demasiado complejas cuando los microdirectivos intentan controlar hasta el más mínimo detalle, lo que confunde a los empleados y les hace depender demasiado de ellos

: Las tareas sencillas se vuelven demasiado complejas cuando los microdirectivos intentan controlar hasta el más mínimo detalle, lo que confunde a los empleados y les hace depender demasiado de ellos La creencia de que sólo ellos pueden hacerlo bien: Los microgestores suelen pensar que nadie más es capaz de hacerlo, por lo que exigen a los miembros del equipo que controlen cada decisión, por pequeña que sea

¿Sabías que...? Según las investigaciones las personas que trabajan en empresas con un alto nivel de confianza disfrutan de una vida laboral significativamente mejor que las que trabajan en empresas con un bajo nivel de confianza. Declaran tener un 74% menos de estrés, un 106% más de energía en el trabajo y un 50% más de productividad. Además, cogen un 13% menos de días por enfermedad, están un 76% más comprometidos y se sienten un 29% más satisfechos con su vida en general.

El impacto de la microgestión en los empleados

¿Cómo pueden los trabajadores remotos hacer frente a esta incesante supervisión? (Algunos recurren a soluciones creativas, como utilizar el ratón para mantener su estado activo aunque se hayan alejado).

Es un juego del gato y el ratón que pone de manifiesto lo perjudicial que puede ser la microgestión.

He aquí diez formas en las que la microgestión afecta a los empleados:

1. Los empleados pierden motivación

La microgestión agota rápidamente la motivación.

Por ejemplo, Lisa, especialista en marketing, solía disfrutar con las lluvias de ideas creativas. Pero cuando su jefe empezó a dictarle todo lo que hacía, dejó de esforzarse. Pensó que ceñirse a la rutina era la única forma de evitar un mayor escrutinio. Con el tiempo, este control constante le hizo cuestionarse sus capacidades y preguntarse si su rol era el adecuado para ella.

2. Los trabajadores se comprometen menos

Si hemos aprendido algo de nuestro último ejemplo, es que el compromiso consiste en sentirse absorbido por el trabajo. La microgestión acaba con esa sensación.

En lugar de centrarse en las tareas, los empleados empiezan a lidiar con instrucciones constantes y preguntas intrusivas. Algunos simplemente "desconectan" mentalmente, mientras que otros se ponen nerviosos o se frustran. En cualquier caso, su compromiso disminuye, al igual que su interés por el trabajo.

3. La iniciativa pasa a un segundo plano

Muchos jefes esperan que los empleados tomen la iniciativa, pero no crean un entorno de compatibilidad. Cuando alguien te pisa los talones, tomar la iniciativa parece inútil. ¿Para qué molestarse si es probable que desestimen tus ideas?

Los empleados dejan de sugerir nuevos enfoques, sabiendo que su jefe los anulará de todos modos.

4. La confianza se erosiona

La microgestión constante es señal de falta de confianza.

Dave, un representante de ventas, observó que la vigilancia constante de su jefe generaba desconfianza en el equipo. Poco a poco, empezaron a guardarse las cosas para sí, reacios a compartir ideas o colaborar, ya que esperaban que el jefe anulara sus aportaciones. Esta atmósfera de desconfianza dañó el vínculo entre los miembros del equipo y creó un ambiente de incertidumbre.

5. La rendición de cuentas se convierte en un problema

Los empleados necesitan sentirse seguros para admitir sus errores. Sin embargo, la microgestión les hace sentir que siempre están bajo sospecha. Como resultado, ocultan los errores en lugar de aprender de ellos.

Esto puede dar lugar a un juego de culpas, en el que los empleados señalan con el dedo en lugar de dar un paso al frente. El lugar de trabajo se convierte en una competición de "quién puede evitar la culpa" en lugar de un entorno productivo.

6. El trabajo en equipo se resiente

La microgestión no sólo perjudica a los individuos, sino a todo el equipo.

Ben, desarrollador de software, se dio cuenta de que su equipo había empezado a trabajar aislado. Debido a la constante supervisión del director, nadie quería colaborar en los proyectos. El excesivo control creaba tensión, haciendo que el trabajo en equipo se sintiera como una carga en lugar de una fortaleza. Como resultado, la productividad se resintió y la moral del equipo bajó considerablemente.

7. Las relaciones laborales empeoran

Como era de esperar, la microgestión crea un ambiente hostil y tensiones entre compañeros. Por tanto, el trabajo en equipo se resiente y la moral baja. Esto conduce a relaciones tensas y a un ambiente de trabajo tóxico. Según BetterUp los empleados con un bajo sentido de pertenencia experimentan un 77% más de estrés y un 109% más de agotamiento que sus compañeros.

8. El conflicto interpersonal aumenta

Los conflictos en el lugar de trabajo cuestan miles de millones al año a las empresas. Los microgestores, sin saberlo (¡o sabiéndolo!), provocan insatisfacción, frustración y tensión.

Cuando los empleados se sienten constantemente presionados, los problemas menores pueden estallar en conflictos mayores. La microgestión echa leña al fuego, haciendo que los pequeños problemas parezcan mayores. Esto da lugar a un aumento constante de los conflictos interpersonales.

9. Los trabajadores dudan en hablar

Los empleados que se sienten excesivamente controlados dudan en hablar y señalar posibles problemas.

Pensemos en un equipo de desarrollo de software que trabaja en un proyecto importante para un cliente clave. Al principio, el equipo tenía ideas valiosas para mejorar el producto. Sin embargo, su jefe empezó a microgestionar todos los detalles, desde el marco de código hasta las pequeñas opciones de diseño de la interfaz.

Los miembros del equipo no tardaron en darse cuenta de que cualquier sugerencia que se saliera del plan específico del director quedaba descartada, así que dejaron de expresar sus preocupaciones.

El resultado fue que no se abordó un problema vital de funcionalidad. Varios miembros del equipo se habían dado cuenta al principio, pero no lo plantearon porque pensaban que el director no sería receptivo.

Cuando se descubrió el problema, hubo que hacer un costoso trabajo de reparación y no se cumplieron los plazos, lo que frustró tanto al cliente como al equipo.

10. Caída de la creatividad y la innovación

Sin libertad, la creatividad se resiente. Las empresas dependen de las ideas frescas para seguir siendo competitivas, pero la microgestión aplasta este potencial. Los empleados que no se sienten valorados no harán un esfuerzo adicional para innovar. En su lugar, se aferrarán al estado actual y las empresas perderán potencial de crecimiento.

Así que, sí, la microgestión hace más mal que bien. Es un estilo de gestión que dista mucho de ser "productivo" y se acerca más a una profecía autocumplida de estrés e insatisfacción.

Cómo gestionar y tratar a un jefe que microgestiona

El micromanagement amarga la vida laboral, y nadie se lo merece. Pero antes de que empieces a planear tu huida, ¡todavía hay esperanza! Quizá puedas establecer algunos límites y ver si el mensaje cala en tu jefe. ClickUp tiene algunas herramientas estupendas que pueden hacer las cosas un poco menos intensas.

Consejo 1: Genere confianza a través de la transparencia

Cuando tratas con un jefe que te microgestiona, la visibilidad de tus progresos cuenta mucho.

El Rastreador de Progreso de Tareas de ClickUp le permite actualizarlos en tiempo real sin necesidad de hacer constantes comprobaciones. Con el Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp puede crear una plantilla clara, diseño visual de todas sus tareas fechas límite y progreso.

Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp

Además, los miembros del equipo pueden planificar sus tareas unos junto a otros, lo que fomenta la colaboración y ayuda a todos a mantenerse alineados. Tu jefe puede ver lo que está pasando de un vistazo, reduciendo la necesidad constante de pedirte actualizaciones.

Panel ClickUp

Con el Panel de ClickUp puede crear un informe completo que muestre el estado y los resultados del proyecto, las responsabilidades del equipo y la asignación de recursos.

Mediante el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI), como las tasas de finalización de tareas, los cronogramas y la distribución y gestión de la carga de trabajo puede ofrecer a su jefe una visión completa del progreso del proyecto, todo en un mismo sitio.

añada, edite y gestione fácilmente los KPI mediante el panel de control de ClickUp

¿Y lo mejor? Los paneles de ClickUp son altamente personalizables. Puede diseñar un diseño que presente los datos críticos a través de gráficos, diagramas o cualquier visualización que mejor se adapte a su proyecto. Esto no sólo les mantiene informados, sino que también le permite pasar menos tiempo explicando y más tiempo haciendo las cosas terminadas.

obtenga una visión global del estado de los proyectos y de las tareas pendientes de su equipo o departamento mediante los cuadros de mando de ClickUp

#

Tareas de ClickUp

Para un entorno de trabajo realmente transparente, Tareas de ClickUp ofrece una forma eficaz de crear flujos de trabajo complejos con todos los detalles contextuales.

Con el paquete de gestión de proyectos de ClickUp, puede asignar tareas a una o varias personas asignadas, añadir comentarios e incluso configurar Campos personalizados para cálculos específicos. Esta configuración es ideal para proporcionar a su equipo la combinación perfecta de compatibilidad de tareas y toma de decisiones independiente. También puede añadir fechas límite y personalizar las notificaciones para ayudar a todos a mantener el rumbo.

Vista de ClickUp Chat

También está Vista del chat ClickUp que le permite mantener conversaciones en tiempo real dentro de la plataforma. Utilícelo para compartir actualizaciones, aclarar tareas o discutir preocupaciones, todo ello sin necesidad de una reunión aparte o de interminables hilos de correo electrónico.

Mediante el uso de @menciones y la asignación de comentarios directamente en el chat, puede mantener a todos centrados y asegurarse de que los elementos de acción se abordan con prontitud.

Etiqueta a los miembros del equipo y asigna comentarios para mantener la conversación centrada e impulsar la acción

💡 Consejo profesional: Pruebe a combinar el control de tiempo con las actualizaciones de la vista de chat. Permite a tu jefe ver a dónde va el tiempo y te ayuda a mantener discusiones relevantes y eficientes. De esta manera, todo el mundo se mantiene en el bucle con una interrupción mínima para el trabajo real.

Consejo 2: Establezca expectativas claras desde el principio

Cuando se trata de un jefe que ansía recibir actualizaciones constantes, es fundamental ajustar las expectativas por adelantado para reducir las interrupciones del tipo "¿Cómo va todo? ClickUp ofrece una serie de herramientas que pueden ayudarle a conseguirlo.

Calendario de ClickUp Calendario de ClickUp es perfecto para planificar revisiones periódicas, actualizaciones e hitos clave. **Al programar una reunión semanal de progreso o de actualización, se establece un ritmo predecible que mantiene a su jefe al tanto de la situación sin tener que solicitar actualizaciones por sorpresa

Además, puedes compartir la vista del Calendario con tu jefe para que sepa exactamente cuándo debe esperar las actualizaciones, reduciendo así la probabilidad de que aparezcan de forma aleatoria.

manténgase organizado y al tanto de sus tareas arrastrándolas y soltándolas en la vista de Calendario de ClickUp

Mientras tanto, Automatización ClickUp simplifica las tareas repetitivas, como el envío de recordatorios, la actualización de estados o el paso de tareas a la siguiente fase.

Con la automatización, puede establecer desencadenantes para notificar a su jefe cuando se alcancen determinados hitos o incluso cuando se completen tareas específicas. Por ejemplo, puedes automatizar una notificación a tu jefe cuando una tarea se marca como "Terminada", lo que le mantiene informado sin necesidad de correos electrónicos o mensajes adicionales por tu parte.

añada automáticamente personas asignadas y observadores a las nuevas tareas, reduciendo errores y manteniendo a su equipo alineado_

💡 Pro Tip: Utilice la Automatización para asignar tareas automáticamente a medida que progresan a través de diferentes fases. Esto le ayuda a mantenerse organizado y mantiene a todos (incluido su jefe) informados de cualquier cambio en tiempo real.

Marque o acceda a cualquier tarea o subtarea dentro de su proyecto utilizando Tareas de ClickUp

#

Sugerencia 3: Pida opiniones y responda a las preocupaciones

Demostrar que valoras la opinión de tu jefe puede contribuir a mejorar la relación laboral. Documentos de ClickUp y ClickUp Comentarios facilita el seguimiento de los comentarios y demuestra a tu jefe que estáis en la misma página.

Por ejemplo, puede crear un documento compartido para un proyecto en el que puedan dejar comentarios y usted responder directamente. Todo se mantiene organizado y evitas que se te olvide lo que se ha comentado. Además, si alguna vez necesitas consultar sus comentarios, los tendrás todos en el mismo sitio.

Crea documentos de aspecto profesional con ClickUp Docs, que ofrece una gran variedad de opciones de formato y comandos de barra para ahorrar tiempo

💡 Pro Tip: Usa Comentarios en tareas específicas para mantener la retroalimentación ligada al lugar correcto. De este modo, puede realizar actualizaciones o cambios sobre la marcha, demostrando que está escuchando y manteniendo las cosas en el buen camino.

mantenga los comentarios organizados y relevantes utilizando Comentarios sobre tareas específicas en ClickUp_

Consejo 4: Cree límites para centrarse en el trabajo

Con un jefe que microgestiona, es fácil sentirse constantemente vigilado.

Sin embargo, la ClickUp Control de tiempo la función de seguimiento del tiempo de ClickUp le permite ajustar los límites mostrando el tiempo que tardan las tareas.

Imagine que su jefe le interrumpe constantemente para preguntarle dónde está. Si haces un seguimiento de tu tiempo, puedes mostrarle cómo transcurre tu jornada, lo que puede ayudarle a entender que estás concentrado y eres productivo. También demuestra que aprovechas al máximo tus horas de trabajo, así que puede que reduzcan un poco las interrupciones.

Recordatorio amistoso: No puedes cambiar a tu jefe ni su estilo de dirección; está fuera de tu control. Lo que sí puedes hacer es gestionar tu tiempo y tu energía de forma saludable.

controle la carga de trabajo y la productividad de su equipo con ClickUp Time Tracking_

Cómo mantener la productividad bajo microgestión

Ser productivo bajo un microgestor puede resultar engorroso y agotador. Dicho esto, no es imposible. Aquí tienes dos estrategias que puedes aplicar para aprovechar al máximo tus horas de trabajo:

Priorizar las tareas de forma eficaz

Cuando tu jefe te acosa, es más importante que nunca saber qué tareas requieren atención inmediata y cuáles pueden esperar.

Empiece por identificar las tareas más críticas para las metas de su departamento. Si ajusta su trabajo a estas prioridades, mantendrá su productividad y le indicará a su jefe que está en sintonía con los objetivos generales del equipo. Esto puede contribuir en gran medida a reducir su necesidad de estar pendiente constantemente.

Además, la priorización de tareas te da una sensación de control. Te ayuda a centrarte en lo esencial y facilita la explicación de tus decisiones a tu jefe si cuestiona tu enfoque.

Seguimiento de los logros: historial de tareas y vista de tareas completadas

Cuando estás bajo la atenta mirada de un microgestor, informes de incidencia y los registros de logros no son sólo una palmadita en la espalda: le ofrecen una forma tangible de mostrar sus progresos.

Los informes semanales le ofrecen una instantánea visual de sus logros y facilitan ver su progreso a lo largo del tiempo. Además, puedes ofrecer ejemplos concretos de tu trabajo a tus jefes (en este caso, a tu obsesivo jefe) o en las evaluaciones de rendimiento. Metas de ClickUp te ayuda a abordar esta tarea con facilidad.

Supongamos que se ha fijado la meta de aumentar la satisfacción de los clientes en un 20% durante el próximo trimestre. Con las Metas de ClickUp, puede dividir un objetivo en metas manejables, como resolver 50 consultas de clientes en abril, lograr un promedio de 4,5 estrellas en mayo y lanzar una encuesta de opinión en junio. Seguimiento de estas tareas en la vista de tareas completadas facilita la comprobación de hitos y la representación visual de sus logros.

establezca objetivos claros y realice un seguimiento del progreso hacia sus metas mediante las Metas de ClickUp

💡 Consejo profesional: Establezca Metas intermedias dentro de sus objetivos, como completar una formación específica o alcanzar determinados índices de respuesta. Estos marcadores le ayudarán a mantener el rumbo y le proporcionarán hitos concretos que podrá compartir con su jefe.

Cómo afrontar el impacto emocional de la microgestión

Trabajar con un jefe que microgestiona afecta a la salud mental. Cuando cada uno de tus movimientos es objeto de escrutinio, es fácil sentirse estresado y abrumado.

Por eso es importante que te concentres en tu bienestar. También puedes desarrollar estrategias para gestionar el impacto emocional. Veamos algunas de ellas:

Centrarse en el autocuidado y la gestión del estrés

El autocuidado no se limita a baños de burbujas y días de spa (aunque eso también puede ayudar); se trata de tomarse descansos regulares y encontrar formas de relajarse.

**Prueba a practicar la atención plena, la meditación o ejercicios de respiración profunda que te ayuden a desconectar durante la jornada laboral

Encontrar formas de liberar el estrés sobrante es esencial cuando termina la jornada laboral. La microgestión constante puede mantener el sistema nervioso en estado de alerta, por lo que es clave encontrar tiempo para relajarse.

Pruebe actividades que le ayuden a reconectar consigo mismo: dar un paseo, ir al gimnasio o perderse en un buen libro o su música favorita. Tener una rutina nocturna que marque el final de la jornada laboral también es útil para poder pasar a los asuntos personales y familiares.

Recordatorio amistoso: Programe pequeñas pausas a lo largo del día. Tómate cinco minutos para alejarte de la pantalla, tomar una taza de té o café y respirar. Estos pequeños momentos pueden ayudarte a romper el día y a sentirte más conectado a la tierra.

Construye una red de compatibilidad

Cuando tienes que lidiar con un jefe que te microgestiona, contar con una red de compatibilidad puede suponer una gran diferencia. Una comunidad de trabajo fuerte ofrece copia de seguridad emocional y camaradería.

Empieza por buscar compañeros que entiendan por lo que estás pasando. Según los estudios, las personas con redes de compatibilidad sólidas en el trabajo son 45% más resistentes en situaciones difíciles.

Compartir una risa rápida o intercambiar miradas cómplices, tener compañeros que "lo entienden" puede ayudar a aligerar la carga y dar sensación de pertenencia.

Otra gran opción es unirse o ayudar a organizar un Grupo de Recursos para Empleados (ERG). Estos grupos crean un espacio en el que los empleados pueden abogar por el cambio y construir una comunidad. Además, ofrecen oportunidades para establecer contactos y crecer profesionalmente, lo que nos lleva al último paso.

Cuándo escalar la situación

Si tu jefe sigue dándote la lata después de probar todas las soluciones propuestas, ha llegado el momento de actuar en serio. He aquí algunos aspectos a tener en cuenta:

Reconocer las señales de que ha llegado el momento de hablar con RR.HH

Cuando la microgestión se vuelve insoportable, puede ser el momento de buscar compatibilidad formal.

Si el comportamiento de tu jefe está afectando seriamente a tu salud mental o incluso rozando el abuso, no dudes en hablar con RRHH. Ellos ayudan a mediar y resolver problemas laborales, sobre todo si te sientes maltratado o te preocupan las represalias.

Hablar con RRHH puede darte otra perspectiva y ayudarte a aclarar tus opciones. Ya sea para presentar una queja, buscar mediación o simplemente para conocer tus derechos

Sepa cuándo considerar la posibilidad de marcharse

A veces, no hay (elaboración de) informes ni confrontación que pueda arreglar un ambiente de trabajo tóxico. Si ha intentado establecer límites, utilizar todas las estrategias de afrontamiento e incluso hablar con RRHH, pero la situación sigue siendo tóxica, puede que haya llegado el momento de buscar nuevas oportunidades.

Cuando te plantees un nuevo trabajo, ten en cuenta lo que es realmente importante para ti. Aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte:

Haz una lista de tus prioridades, como las prestaciones sanitarias, las opciones de teletrabajo y una cultura de empresa positiva

La creación de redes de contactos es crucial durante este tiempo, así que conéctate con gente de tu campo para obtener pistas de trabajo y consejos. No tengas miedo de recurrir a amigos, familiares y redes en línea como LinkedIn

Actualizar tu currículum y recabar referencias también debería estar en tu lista de tareas pendientes al empezar tu búsqueda de empleo

Recordatorio amistoso: Cuando consigas una nueva posición, recuerda entender a tu nuevo jefe y su estilo de dirección. Además, evalúa la cultura de la empresa en los primeros 90 días para asegurarte de que se alinea con tus valores y tu bienestar.

¿Jefe que microgestiona? Recupera el control con ClickUp

Este es nuestro último consejo: Te mereces trabajar en un entorno sano y de compatibilidad en el que te sientas valorado.

Si tienes que lidiar con un jefe que te microgestiona, las herramientas de ClickUp pueden ayudarte a sacar lo mejor de ti mientras estés allí, pero recuerda que también está bien anteponerte a ti mismo y buscar un lugar de trabajo que te respete de verdad.

Metas de ClickUp, seguimiento de progreso y control de tiempo: todas están diseñadas para crear un espacio de trabajo que funcione para usted y su equipo. Te ayudan a mantenerte organizado, a demostrar tu dedicación y a mostrar a tu jefe la realidad sin necesidad de supervisión constante.

Al fin y al cabo, estas herramientas hablan por sí solas. Le ayudan a hacer un seguimiento de los logros y a medir el progreso con total transparencia. Te permiten demostrar el valor de tu trabajo, por mucho que alguien te vigile.

¿Listo para tomar las riendas de tu jornada laboral y crear un respiro? Regístrate en ClickUp ¡gratis, gratuito/a!