Las 10 mejores alternativas a Whereby

Las apps de videoconferencia suelen traer consigo un sinfín de frustraciones: descargas interminables, registros tediosos y la necesidad de recordar los ID de las reuniones. Por eso muchos usuarios aprecian Whereby. Ofrece una experiencia fluida con reuniones basadas en navegador y una sala virtual fija, que permite a los equipos conectarse a través de una simple conexión (a internet) compartida. Además, su integración con Google Calendar simplifica la programación. 📅

Sin embargo, hay un inconveniente: los problemas de conexión (a internet). Algunos usuarios han informado de instancias en las que Whereby se cuelga en distintos navegadores, lo que interrumpe las reuniones con una baja calidad de vídeo.

Si eres usuario de Whereby y tienes problemas similares, ¡te ayudamos! Después de probar varias herramientas de videoconferencia durante el mes pasado, he elaborado una lista de las mejores alternativas a Whereby. En este artículo, compartiré las mejores alternativas a Whereby y destacaré lo que hace que cada una destaque para que puedas encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades. ✅

¿Qué debe buscar en una alternativa a Whereby?

Mientras buscaba alternativas Whereby, lo reduje a estas cinco capacidades clave de videoconferencia:

Facilidad de uso

No me canso de repetir lo importante que es la sencillez. Necesito una herramienta que me permita entrar en una reunión o empezar una sin tener que preocuparme de complicados ajustes. Si tardo demasiado en averiguarlo, ¡la borro de mi lista! Cuando tienes prisa por entrar en una reunión, lo último que quieres es perder el tiempo con ajustes complejos. Se trata de hacerme la vida más fácil, y una interfaz de usuario intuitiva no es negociable para tener un control total.

Funciones de colaboración

Una gran herramienta de audioconferencia y videoconferencia es mucho más que una simple comunicación cara a cara. A menudo trabajo en proyectos compartidos durante las reuniones, por lo que las herramientas que me permiten colaborar en tiempo real -con funciones como la pantalla compartida, las pizarras y la colaboración en documentos- son importantes.

Integración con otras herramientas

Lo último que quiero es una herramienta de videoconferencia que no se integre con las apps que ya utilizo. Tiene que encajar perfectamente en mi flujo de trabajo actual.

Seguridad

La seguridad es muy importante, sobre todo cuando se trata de información confidencial de los clientes. El cifrado de extremo a extremo y los controles estrictos de privacidad, como las reuniones protegidas con contraseña y la posibilidad de controlar quién entra, son esenciales para mantener la seguridad de las reuniones y los datos en línea.

Calidad de vídeo y audio

Por muy buenas que sean sus funciones, una plataforma con vídeo entrecortado o audio con fallos no sirve para nada. El vídeo y el audio de alta calidad no son negociables para reuniones productivas especialmente cuando trabajar con equipos a distancia o clientes.

Las 10 mejores alternativas a Whereby

Antes de entrar en la lista de las 10 mejores alternativas Whereby, quiero hacer las cosas más fáciles para usted:

He creado una tabla comparativa de las 10 mejores herramientas de videoconferencia y alternativas a Whereby. Esta tabla destaca el mejor uso de cada herramienta, las funciones clave que las diferencian y cualquier límite notable. Tanto si buscas sencillez como funciones de colaboración o seguridad, esta comparativa te guiará a la hora de elegir la mejor opción entre las alternativas a Whereby.

Y para más detalles sobre precios y demás, ¡sigue leyendo!

Herramienta Mejor para Características Clave Limitaciones Precios Zoom Videoconferencias de gran tamaño Salas de reuniones, resúmenes de reuniones con IA, grabación en la nube Interfaz abrumadora para nuevos usuarios Free, Pro $14.99/usuario/mes, Business $21.99/usuario/mes Use standard markdown links for Teams de Microsoft and GoTo Meeting. GoTo Meeting Eventos de gran capacidad Transcripción en tiempo real, aloja hasta 3.000 asistentes Opciones de personalización limitadas Profesional $12/organizador/mes, Business $16/organizador/mes, Enterprise: Precios personalizados Cisco Webex Meetings Reuniones de equipo seguras Traducción en tiempo real, cancelación de ruido por IA, reuniones seguras Abrumador debido a sus numerosas funciones Gratuito, Webex Meet 12 $/usuario/mes, Webex Suite 25,50 $/usuario/mes Skype Chat de vídeo sencillo Llamadas a teléfonos fijos/móviles, pantalla compartida, subtítulos en directo Uso compartido de archivos limitado a 300 MB Gratuito, suscripción 2,99 $/mes (llamadas a EE.UU. y Canadá), plan mundial 13,99 $/mes Jitsi Meet Gratuito, suscripción 2,99 $/mes (llamadas a EE.UU. y Canadá), plan mundial 13,99 $/mes Skype Chat de vídeo sencillo Llamadas a teléfonos fijos/móviles, pantalla compartida, subtítulos en directo Uso compartido de archivos limitado a 300 MB Gratuito, suscripción 2,99 $/mes (llamadas a EE.UU. y Canadá), plan mundial 13,99 $/mes Jitsi Meet Reuniones gratuitas Gratis/a para siempre, código abierto, colaboración de documentos en tiempo real Carece de funciones avanzadas de colaboración Gratuito/a Adobe Connect Sesiones interactivas Diseños personalizables, seguimiento de la participación, encuestas/cuestionarios interactivos Precios más altos comparados con otras plataformas Estándar 190 $/host anuales, Premium 290 $/host anuales Zoho Meeting Usuarios de Zoho Se integra con las apps de Zoho, uso compartido de pantalla, herramientas de webinar Funciones gratuitas limitadas Free, Meeting Standard $2/mes, Webinar Standard $9/mes TeamViewer Control de dispositivos durante reuniones Pantalla compartida 4K, compatibilidad con varios monitores, control remoto Sin app móvil dedicada Acceso remoto 24,90 $/mes, Business 50,90 $/mes Google Workspace Reuniones colaborativas en tiempo real Se integra con apps de Google, cancelación de ruido por IA, compartición de archivos Opciones de personalización limitadas Business Starter $6/mes, Business Standard $12/mes, Business Plus $18/mes

Tabla comparativa de alternativas a Whereby

Ahora, hablemos de cada una de ellas en detalle.

1. Zoom (Mejor para realizar videoconferencias)

por Zoom Merece la pena tener en cuenta a Zoom US cuando hablamos de alternativas a Whereby. Mientras que Whereby es conocido por su sencillez y facilidad de uso, Zoom es más versátil, especialmente para llevar a cabo reuniones de grupos más grandes. Permite el uso compartido de la pantalla, el cambio de fondos y los subtítulos en varios idiomas, por lo que tenemos todas las manos en la masa.

Algo que distingue a Zoom es su función de salas de reuniones, perfecta si quiero organizar talleres o sesiones de intercambio de ideas. Me permite dividir a los asistentes en grupos más pequeños para centrar más los debates. Además, la tecnología de Zoom permite colaborar en tiempo real en las reuniones a través de pizarras y chats.

Las mejores funciones de Zoom

Adjunta lecturas previas yagendas de reuniones a las invitaciones de reunión paragestión eficaz de reuniones Obtenga resúmenes automáticos de reuniones y elementos de acción con IA

Integre un amplio intervalo de apps, como Evernote para tomar notas o Kahoot para actividades interactivas, directamente en sus reuniones de Zoom

Grabe sus reuniones y guárdelas en la nube para acceder fácilmente a ellas y compartirlas más tarde con participantes o colegas

Límites de Zoom

La compleja interfaz de Zoom puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios, ya que requiere una curva de aprendizaje para navegar por todas las funciones de forma eficaz

Precios del Zoom

Básico: Gratuito/a

Gratuito/a Profesional: 14,99 $/usuario/mes

14,99 $/usuario/mes Business: 21,99 $/usuario/mes

Valoración y críticas de Zoom

G2: 4.5/5 (55,000+ opiniones)

4.5/5 (55,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (11,000+ opiniones)

Leer más: 10 plantillas de reuniones individuales

2. Microsoft Teams (la mejor para reuniones de equipos profesionales)

Microsoft Teams Microsoft Teams es otra excelente opción entre las alternativas de Whereby, ya que permite la comunicación en equipo en tiempo real y asíncrona. Es ideal para reuniones de equipo, seminarios web y sesiones de formación. Una función destacada es el modo Juntos, que se centra en las caras y las señales no verbales, creando una experiencia más atractiva para los usuarios de empresa.

Un aspecto único de Teams es el espacio de chatear separado para cada reunión, donde los participantes pueden compartir documentos y continuar las discusiones antes, después o durante la sesión. Además, las herramientas de colaboración, como la adición de texto, las notas adhesivas y el uso compartido de reacciones, ayudan a mantener la participación de todos.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Colabore en tiempo real en documentos compartidos directamente desde el chat o las videollamadas

Organice grandes reuniones o eventos en directo con hasta 10.000 participantes, por lo que es perfecto para grandes presentaciones o anuncios en toda la empresa

Utilice canales para organizar debates en equipo, compartir archivos y gestionar tareas, todo en un mismo lugar sin tener que cambiar de herramienta

Aproveche las integraciones de aplicaciones de terceros como Trello o GitHub para agilizar los flujos de trabajo y mantenerlo todo sincronizado

Limitaciones de Microsoft Teams

Teams puede consumir muchos recursos, ya que requiere un ancho de banda y una memoria del sistema considerables, lo que puede ralentizar el rendimiento en los dispositivos con menos especificaciones

Precios de Microsoft Teams

Gratuito

Esencial: 4 $/usuario/mes

4 $/usuario/mes Básico: 6 $/usuario/mes

6 $/usuario/mes Estándar: 12,5 $/usuario/mes

Valoración y críticas de Microsoft Teams

**G2: 4,3/5 (más de 15.000 opiniones)

Capterra: 4.7/5 (2200+ opiniones)

Leer más:

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/14540/alternativas-a-microsoft-teams/ Las 8 mejores alternativas a Microsoft /%href/

3. GoTo Meeting (mejor para eventos de gran capacidad)

/%img/ GoTo Reunión Similar a Whereby, GoTo Meeting también permite a los asistentes un acceso rápido a la reunión con un solo clic y sin necesidad de descargar. Sin embargo, su reducción de ruido y su conmutador hacen que la experiencia de la reunión sea mucho más fluida. Incluso puedo comunicarme cuando estoy fuera de casa.

Una de las funciones más interesantes es su notas de reunión en tiempo real lo que evita que los asistentes tengan que tomar notas y ayuda a que todos se concentren y estén presentes en el debate real.

Las mejores funciones de GoTo Meeting

Transcriba automáticamente sus reuniones en tiempo real, facilitando la revisión o el uso compartido de los puntos destacados de la reunión

Aloje hasta 3.000 asistentes en seminarios web o reuniones a gran escala, lo que resulta ideal para eventos de gran capacidad

Habilite el uso compartido del teclado y el ratón para una colaboración fluida

Límites de GoTo Meeting

Ofrece opciones de personalización limitadas

Precios de GoTo Meeting

Profesional: $12/organizador/mes, facturado anualmente

$12/organizador/mes, facturado anualmente Business: 16 $/organizador/mes, facturación anual

16 $/organizador/mes, facturación anual Enterprise: Precios personalizados

Valoración y críticas de GoTo Meeting

G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

4,5/5 (más de 1000 opiniones) Capterra: 8/10 (1000+ opiniones)

4. Cisco Webex Meetings (lo mejor para reuniones de equipo seguras)

www Cisco Webex Si busca una herramienta de videoconferencia que dé prioridad a la seguridad y la fiabilidad, la aplicación web Cisco Webex Meeting se encuentra entre las alternativas sólidas de Whereby. Es especialmente adecuada para empresas que manejan datos confidenciales y vídeo en tiempo real y necesitan una protección sólida.

Lo mejor de Cisco Webex es su flexibilidad. Las funciones de integración Move to Mobile QR Code y Apple CarPlay permiten una transición fluida entre dispositivos durante las reuniones, lo que garantiza flexibilidad y comodidad. Estas herramientas facilitan el cambio entre plataformas en la oficina o sobre la marcha.

Las mejores funciones de Cisco Webex

Utilice traducciones en tiempo real para más de 100 idiomas, lo que facilita la comunicación con equipos globales

Garantice vídeo y audio de alta calidad, optimizados incluso para entornos con poco ancho de banda

Aproveche las funciones interactivas como sondeos, preguntas y respuestas, y levantamiento de manos para una experiencia más atractiva durante las grandes reuniones

Disfrute de la cancelación de ruido con IA para eliminar las distracciones de fondo durante las llamadas

Limitaciones de Cisco Webex

Puede resultar abrumador al principio debido a sus numerosas funciones y opciones

Precios de Cisco Webex

Webex Free (gratuito/a)

(gratuito/a) Reunión Webex: 12 $/usuario/mes

12 $/usuario/mes Webex Suite: 25,50 $/usuario/mes

25,50 $/usuario/mes Webex Enterprise: Precios personalizados

Valoración de Cisco Webex

G2: 4,2/5 (más de 18.000 opiniones)

4,2/5 (más de 18.000 opiniones) Capterra: 4.4/5 (7000+ opiniones)

5. Skype (El mejor para chatear por vídeo)

Skype Cuando pienso en apps interactivas para chatear con vídeo y herramientas de conferencia, Skype es uno de los primeros nombres que me vienen a la cabeza. Skype existe desde hace años, pero es único por lo bien que se integra en la comunicación diaria, ya sea un chateo rápido, una llamada de audio o una videollamada.

Una función destacada es la posibilidad de llamar a teléfonos fijos y móviles directamente desde Skype, lo que resulta muy práctico si quieres comunicarte con personas que no siempre están conectadas a Internet. Además, Skype permite llamadas continuas durante un máximo de 24 horas, lo que lo hace eficaz para largas sesiones de equipo.

Las mejores funciones de Skype

Haz llamadas a teléfonos fijos y móviles, ampliando tu comunicación más allá de las reuniones por Internet

Comparte tu pantalla fácilmente con los participantes, perfecto para presentaciones o resolución de problemas en tiempo real

Habilita subtítulos en tiempo real para tus conversaciones, haciéndolas más accesibles con la función de subtítulos en directo de Skype

Límites de Skype

Solo puedes enviar archivos de hasta 300 MB directamente a través de la ventana de chat sin necesidad de herramientas externas

Precios de Skype

Gratis : Llamadas entre usuarios de Skype, mensajes y uso compartido de archivos

: Llamadas entre usuarios de Skype, mensajes y uso compartido de archivos Crédito : Las llamadas a teléfonos de EE.UU. cuestan unos 2,3 céntimos/minuto

: Las llamadas a teléfonos de EE.UU. cuestan unos 2,3 céntimos/minuto Suscripción : 2,99 dólares al mes por llamadas ilimitadas a EE.UU. y Canadá

: 2,99 dólares al mes por llamadas ilimitadas a EE.UU. y Canadá Plan Mundial: 13,99 $/mes para llamadas globales ilimitadas

Valoraciones y reseñas de Skype

G2: 4.3/5 (más de 23.000 opiniones)

4.3/5 (más de 23.000 opiniones) Capterra: 4,2/5 (más de 400 opiniones)

6. Jitsi Meet (El mejor para realizar reuniones gratuitas/a)

a través de Reunión de Jitsi Jitsi Meet es una alternativa convincente a Whereby, especialmente si estás buscando una solución de videoconferencia gratuita, de código abierto, construida pensando en la privacidad y la flexibilidad. Funciona muy bien para realizar reuniones largas reduciendo la carga de trabajo del sistema y mejorando la experiencia del usuario con su tecnología de reescritura SSRC.

Además, puede utilizarla directamente en su navegador o descargar la app, lo que le permite unirse desde casi cualquier dispositivo. Jitsi Meet también se puede personalizar, lo que permite a los desarrolladores modificarlo para adaptarlo a sus necesidades específicas, lo que lo convierte en un producto destacado para usuarios expertos en tecnología o empresas que buscan autoalojarse.

Mejores funciones de Jitsi Meet

Encripta las reuniones completamente con seguridad de código abierto para mantenerlas a salvo

Únete a reuniones o inícialas sin una cuenta: sólo tienes que utilizar un simple enlace

Colabora en tiempo real con Etherpad para el uso compartido de documentos

Transmita en directo directamente a YouTube para retransmisiones públicas

Limitaciones de Jitsi Meet

Carece de funciones avanzadas de colaboración integradas, como salas de reuniones e integración de apps

Precios de Jitsi Meet

Free Forever (gratuito/a)

Valoración y críticas de Jitsi Meet

G2: 4.3/5 (170+ críticas)

4.3/5 (170+ críticas) Capterra: 4.1/5 (70+ críticas)

7. Adobe Connect (el mejor para realizar sesiones interactivas)

a través de Adobe Si buscas algo más personalizable que Whereby, Adobe Connect puede ser una buena opción. Lo que lo hace único es la capacidad de controlar y adaptar completamente su reunión y espacio en línea.

Puedes crear diferentes diseños y configurar pods para diversos fines, como preguntas y respuestas, uso compartido de archivos o cuestionarios. Lo mejor es que esos ajustes se guardan para utilizarlos en el futuro. Adobe Connect es ideal si organizas regularmente reuniones, seminarios web, talleres o sesiones de formación y quieres una herramienta que vaya más allá de la videoconferencia básica.

Mejores funciones de Adobe Connect

Mantenga los ajustes y el diseño listos para futuras sesiones con salas de reuniones persistentes

Analice métricas de participación detalladas para realizar un seguimiento de la interacción de los participantes durante la sesión

Personalice completamente los diseños de las reuniones organizando pods para chatear, preguntas y respuestas y presentaciones

Utilice herramientas integradas como cuestionarios y encuestas para que las sesiones sean más interactivas

Límites de Adobe Connect

Su precio, más elevado que el de otras plataformas, puede disuadir a los equipos más pequeños de buscar soluciones rentables

Precios de Adobe Connect

Estándar: 190 $/host, facturados anualmente

190 $/host, facturados anualmente Premium: 290 $/host, facturados anualmente

290 $/host, facturados anualmente Enterprise: 390 $/host, facturados anualmente

Valoración y críticas de Adobe Connect

G2: 4/5 (más de 900 opiniones)

4/5 (más de 900 opiniones) Capterra: 4,3/5 (más de 690 opiniones)

8. Zoho Meeting (Mejor para usuarios de Zoho)

/%img/ Zoho Reunión Si buscas una alternativa a Whereby centrada en la simplicidad y diseñada para empresas de todos los tamaños, Zoho Meeting ofrece una solución sólida. Ofrece múltiples señales de vídeo y es ideal para reuniones de equipos grandes. Puedo ver 50 canales en mi pantalla de una sola vez, lo que facilita la interacción con los miembros del equipo.

Tanto si estás llevando a cabo una rápida sincronización de equipo o un seminario web más grande, Zoho Meeting mantiene las cosas intuitivas. Su integración con el conjunto de aplicaciones de negocios de Zoho hace que sea aún más potente para los usuarios que ya están en el ecosistema Zoho.

Zoho Meeting mejores funciones

Integración completa con la suite de aplicaciones de Zoho para una colaboración sin fisuras

Moderar sesiones de preguntas y respuestas para controlar el flujo del seminario web y garantizar debates relevantes

Cree formularios de registro para seminarios web y automatice recordatorios por correo electrónico para atraer a los asistentes

Compartir pantallas y grabar sesiones tanto para reuniones como para webinars

Limitaciones de Zoho Meeting

Nivel gratuito/a limitado, que ofrece menos funciones a menos que se actualice a un plan de pago

Precios de Zoho Meeting

Edición Gratuita

Reunión Estándar : A partir de $2/mes

: A partir de $2/mes Meeting Professional : A partir de 3 $/mes

: A partir de 3 $/mes Webinar Standard : A partir de 9 $/mes

: A partir de 9 $/mes Webinar Profesional : A partir de 19 $/mes

: A partir de 19 $/mes Webinar Enterprise: A partir de 79 $/mes/organizador

Valoración y críticas de Zoho Meeting

G2: 4.5/5 (1000+ opiniones)

4.5/5 (1000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (480+ opiniones)

Leer más:

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/170764/como-utilizar-la-ai-para-las-notas-de-una-reunion/ Cómo utilizar la IA para las notas de una reunión /%href/

9. Teamviewer (Lo mejor para el control de dispositivos durante las reuniones)

https://www.teamviewer.com/en/global/support/knowledge-base/other-products/meeting/what-is-teamviewer-meeting/ TeamViewer /%href/

TeamViewer ofrece una mezcla única de acceso remoto y videoconferencia dentro de la selección de alternativas de Whereby. Es especialmente útil para empresas que necesitan compatibilidad y herramientas de colaboración en una sola plataforma.

La ventaja clave de este software es su capacidad para combinar la grabación en la nube de pantallas compartidas con el control de dispositivos en tiempo real. Esto convierte a TeamViewer en una opción sólida para equipos de TI o empresas que necesitan solucionar problemas durante las reuniones. Además, ofrece uso compartido de pantalla 4K con compatibilidad multimonitor, lo que garantiza imágenes de alta calidad durante las presentaciones.

Las mejores funciones de TeamViewer

Comparte en 4K con compatibilidad multimonitor para presentaciones nítidas y claras

Utilice un ID de reunión personal para un acceso fácil y seguro

Integración con Outlook para programar y gestionar reuniones

Proteja las reuniones con una contraseña para mayor seguridad

Chat de equipo integrado para la comunicación junto con las videollamadas

Límites de TeamViewer

La falta de una app dedicada limita el acceso sobre la marcha

Precios de TeamViewer

Acceso remoto : 24,90 $/mes

: 24,90 $/mes Empresa : 50,90 $/mes

: 50,90 $/mes Premium : 112,90 $/mes

: 112,90 $/mes Empresas: 229,90 $/mes

Valoración y críticas de TeamViewer

Capterra: 4.6/5 (11000+ opiniones)

4.6/5 (11000+ opiniones) G2: 4.4/5 (3000+ opiniones)

10. Google Workspace (Lo mejor para reuniones de colaboración en tiempo real)

vía Entorno de trabajo de Google ¿Cómo no añadir Google Workspace entre las alternativas de Whereby? Google Workspace (antes G Suite) ofrece mucho más que videoconferencias. Ofrece una solución totalmente integrada para equipos remotos que desean una colaboración fluida.

La herramienta de videoconferencia y conferencia web de Google Workspace es Google Meet, y lo que la hace destacar es cómo se integra sin esfuerzo con el resto de apps de Google, como Gmail, Google Calendar y Google Drive. Además, puedes grabar tus reuniones directamente en Google Drive, lo que facilita el uso compartido y el acceso posterior.

Las mejores funciones de Google Workspace

Colabora en tiempo real durante las reuniones utilizando Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google o Diapositivas compartidas

Acoge hasta 250 participantes con Google Meet, perfecto para grandes equipos o presentaciones

Cancela el ruido de fondo con la función de cancelación de ruido basada en IA durante las llamadas

Integración perfecta con Gmail, Calendar y Google Drive para programar y compartir archivos

Limitaciones del entorno de trabajo de Google

Ofrece opciones de personalización limitadas, menos control sobre los diseños y funciones interactivas en comparación con otras plataformas

Precios de Google Workspace

Business Starter : 6,00 $/mes

: 6,00 $/mes Estándar para empresas : 12,00 $/mes

: 12,00 $/mes Business Plus: 18,00 $/mes

Valoración y opiniones de Google Workspace

G2: 4,6/5 (más de 2400 opiniones)

4,6/5 (más de 2400 opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 11.000 opiniones)

Leer más: Las 10 mejores alternativas a Google Meet

Prueba ClickUp para tus reuniones

Aunque las reuniones en tiempo real son esenciales, también se necesita una herramienta compatible con la comunicación asíncrona por vídeo, especialmente para equipos remotos. A menudo grabo vídeos cortos para que mi equipo explique temas complejos, comparta demostraciones de nuevas funciones y proporcione comentarios detallados.

Así que, aunque todas las alternativas a Whereby son estupendas, he añadido ClickUp a mi lista de apps favoritas para la comunicación por vídeo. Aunque no es una plataforma dedicada a las videoconferencias, me ayuda a grabar y compartir vídeos y a colaborar con mi equipo en tiempo real. ClickUp Clips permite realizar grabaciones rápidas de pantalla. Puedo abrir cualquier conversación y hacer clic en Clips para grabar un vídeo. Lo mejor es que puedo convertir cualquier Clip en una tarea, de modo que no tengo que grabar elementos de acción por separado. La gente también puede comentar los Clips para compartir opiniones.

utilice ClickUp Clips para crear grabaciones de pantalla con el fin de compartir información o proporcionar comentarios_

Y eso no es todo El potente asistente de IA de ClickUp, Cerebro ClickUp clickUp Brain, transcribe automáticamente todos los Clips, proporciona resúmenes de las conversaciones y ayuda a encontrar información en los Clips, lo que lo convierte en un "todo en uno" software de gestión de proyectos y herramienta de colaboración.

transcribir Clips con ClickUp Brain

ClickUp también es un excelente software para gestionar reuniones. Con ClickUp Reuniones con ClickUp Meetings puedes tomar notas, gestionar el orden del día de las reuniones, organizar los elementos de acción y crear tareas periódicas para que todo el mundo esté sincronizado. ✅

Consejo profesional: Antes de sus reuniones, cree siempre una Agenda detallada en ClickUp, que le ayudará a centrar los debates y a garantizar que se traten todos los puntos críticos. Comparta la Agenda con los participantes de antemano para prepararse eficazmente. 📋

gestione reuniones de equipo sin esfuerzo con ClickUp Meetings_

En Integración de Zoom de ClickUp y Integración de Microsoft Teams si lo desea, puede conectar sus reuniones de vídeo directamente a tareas y flujos de trabajo, lo que convierte a ClickUp en un hub de colaboración integral.

Aparte de las funciones de las que he hablado, ClickUp también ofrece una amplia biblioteca de reuniones y.. plantillas de gestión de conferencias para la gestión de reuniones. La mejor es la Plantilla ClickUp para reuniones . Me ayuda a organizarlo todo, desde las agendas hasta los seguimientos, y garantiza que mis reuniones se desarrollen sin problemas.

Plantilla de agenda de reuniones de ClickUp

La plantilla de reuniones de ClickUp está diseñada para agilizar su proceso de gestión de reuniones, facilitando la planificación, realización y seguimiento de las mismas. Estas son sus funciones clave:

Agendas de reuniones estructuradas: Cree agendas claras y organizadas para mantener las reuniones centradas y productivas

Cree agendas claras y organizadas para mantener las reuniones centradas y productivas Seguimiento de elementos de acción: Asigne y realice el seguimiento de elementos de acción directamente dentro de la plantilla, garantizando la responsabilidad y el seguimiento de las tareas tratadas

Asigne y realice el seguimiento de elementos de acción directamente dentro de la plantilla, garantizando la responsabilidad y el seguimiento de las tareas tratadas Notas y actas: Capture las notas y actas de las reuniones en una ubicación centralizada, facilitando la referencia a discusiones y decisiones importantes

Capture las notas y actas de las reuniones en una ubicación centralizada, facilitando la referencia a discusiones y decisiones importantes Integraciones: Se integra perfectamente con otras funciones y herramientas de ClickUp, lo que mejora la colaboración y garantiza que todos los miembros del equipo estén informados

Se integra perfectamente con otras funciones y herramientas de ClickUp, lo que mejora la colaboración y garantiza que todos los miembros del equipo estén informados Plantillas para reuniones periódicas: Utilice plantillas predefinidas para reuniones periódicas con el fin de ahorrar tiempo y mantener la coherencia en sus reuniones

En general, esta plantilla mejora la colaboración, la organización y la eficacia, haciendo que las reuniones sean más efectivas para los equipos.

💡Consejo profesional: Para planificar una conferencia sin problemas, consulte la plantilla Plantilla de gestión de conferencias ClickUp . Le ayuda a gestionar agendas, hacer un seguimiento de los ponentes y supervisar los detalles de los asistentes, garantizando que todo vaya sobre ruedas. Agilice el proceso de planificación y consiga que su evento sea un intento correcto

Las mejores funciones de ClickUp

Más allá de la grabación de pantallas, ClickUp destaca por sus herramientas de colaboración en tiempo real:

ClickUp Docs: Cree, edite y colabore en notas importantes, resúmenes de proyectos o propuestas directamente con su equipo utilizando Documentos ClickUp

anote todas las notas de las reuniones con ClickUp Docs_

ClickUp Chat: Mantén toda la comunicación en contexto con Chat ClickUp . Ya sea para discutir una tarea o intercambiar ideas, el chat garantiza que las conversaciones se mantengan organizadas y sean productivas

Unifica la comunicación y la gestión del trabajo con ClickUp Chat

Pizarras ClickUp: Intercambie ideas con su equipo utilizando Pizarras ClickUp . Es el espacio ideal para realizar lluvias de ideas, planificar proyectos o elaborar estrategias, ya que proporciona a su equipo una forma interactiva de correlacionar ideas

lluvia de ideas y anota ideas con tu equipo gracias a las pizarras ClickUp

💡Consejo profesional: Fomente la participación durante las reuniones animando a todos los miembros del equipo a contribuir. Utilice funciones como la Pizarras ClickUp para sesiones de brainstorming en las que todo el mundo puede compartir ideas visualmente en una única plataforma. Esto crea un ambiente interactivo y garantiza que se tengan en cuenta diversos puntos de vista. 🤝

Limitaciones de ClickUp

Tiene una curva de aprendizaje debido a la variedad de funciones

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por miembro al mes

Cambie a ClickUp para colaborar en equipo sin problemas

Le hemos presentado una sólida lista de alternativas de Whereby para mejorar su experiencia de videoconferencia. Ahora, para elevar aún más la colaboración de su equipo, considere agregar ClickUp a la mezcla. Con funciones como ClickUp Clips para grabaciones rápidas de pantalla, gestión intuitiva de tareas y comunicación optimizada, ClickUp está diseñado para que la gestión de proyectos sea más fluida y eficiente. 🚀

No espere más inscríbete en ClickUp y disfrute de un flujo de trabajo más inteligente y productivo con ClickUp