Principales certificaciones de redacción técnica en 2025

si quiere dar un paso adelante en el campo de la redacción técnica, ahora es un buen momento

Tanto si es un profesional con experiencia que desea perfeccionar sus conocimientos como si acaba de iniciarse en este campo, la obtención de la certificación puede cambiar las reglas del juego.

La redacción técnica es un formulario especializado cuyo objetivo es transmitir información compleja de forma concisa y precisa.

Desde manuales e informes hasta libros blancos y documentación, los redactores técnicos desempeñan un rol clave en la simplificación de la información en sectores como la tecnología, la ingeniería, la sanidad y las finanzas.

La obtención de un certificado de redacción técnica puede ser un activo valioso. Puede abrir puertas a nuevas oportunidades, aumentar el potencial de ingresos y mejorar la credibilidad dentro del campo.

Exploremos por qué obtener una certificación podría impulsar su carrera y analicemos 10 certificaciones de redacción técnica que puede obtener.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales los redactores técnicos de EE.UU. cobran un salario medio de 86.620 $. Si disfrutas explicando información compleja, te encanta la escritura estructurada y te interesa un campo técnico concreto, este puede ser el trabajo perfecto para ti.

Las certificaciones de redacción técnica demuestran una confirmación del desarrollo profesional y proporcionan un estándar de experiencia reconocido. Obtener este certificado podría beneficiarle por muchas razones.

Veamos algunas de ellas:

Varias organizaciones reconocidas ofrecen certificaciones muy respetadas para redactores técnicos. Organismos como la Society for Technical Communication (STC) y la American Medical Writers Association (AMWA) ofrecen programas especializados para distintos campos.

**Lea también 10 consejos de redacción técnica que te ayudarán a desglosar cualquier tema complejo para tu audiencia

No todas las certificaciones de redacción técnica son iguales. Por eso hemos destacado 10 excepcionales que pueden mejorar significativamente su desarrollo profesional.

Exploremos estas oportunidades

vía Redacción técnica HQ Technical Writer HQ es un recurso fantástico si eres principiante en la escritura técnica. Este sitio se centra en ofrecer certificaciones y cursos específicos para escritores técnicos. También proporciona una comunidad en la que los escritores pueden conectarse, compartir sus experiencias y pedir consejo a sus compañeros.

Este curso para escritores técnicos certificados cubre los fundamentos de la escritura técnica y los roles involucrados.

Aprenderá a crear documentación técnica eficaz y a desarrollar muestras de redacción de alta calidad. Además, obtendrá información sobre la elaboración de un currículum destacado y el establecimiento de una sólida presencia en línea. El curso también incluye consejos que le ayudarán a destacar en las entrevistas.

Un participante, Ben Wise compartida,

Aunque empecé el programa con cero experiencia, me di cuenta de que aprender los conceptos fundamentales no es tan insuperable como esperaba al principio, siempre y cuando me esfuerce en aprender. Este programa es la ventanilla única para todo lo relacionado con la escritura técnica. Ben Wise Estos son algunos de los temas clave del curso: