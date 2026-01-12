Contenido generado por IA frente a contenido generado por humanos: ventajas y desventajas

Mientras investigaba para esta entrada del blog, le pedí a Verse by Verse, la «musa experimental impulsada por IA» de Google, que escribiera un poema sobre la imaginación robótica combinando los estilos de Edgar Allan Poe, Emily Dickinson y Ralph Waldo Emerson. El resultado es el siguiente.

Poema generado por IA utilizando Verse by Verse de Google Research

En la poesía, la literatura, el marketing e incluso el cine, la inteligencia artificial (IA) se está abriendo paso de forma constante como una herramienta importante. Según el último recuento, existían 603 asistentes de escritura basados en IA, incluido nuestro propio ClickUp Brain. Todos los programas de escritura, desde Documentos de Google hasta Quillbot, cuentan ahora con IA integrada.

Por otro lado, más de la mitad de los profesionales del marketing encuestados por Salesforce ya utilizan o están experimentando con la IA generativa en su trabajo. En forma de texto, imágenes e incluso vídeo, los equipos están creando contenido con IA. Nos guste o no, el contenido generado por IA ya coexiste con el contenido generado por humanos.

Si quieres aceptar esta realidad y comprender cómo funcionan juntos (o por qué no), aquí tienes una guía básica sobre las ventajas y desventajas del contenido generado por IA.

Comprender el contenido generado por IA

Antes de entrar en el debate entre el contenido generado por IA y el contenido escrito por personas, veamos primero cómo funciona esto.

¿Qué es el contenido generado por IA?

El contenido generado por IA se refiere a cualquier texto o material multimedia creado por algoritmos de aprendizaje automático en respuesta a entradas humanas (conocidas como indicaciones). Puedes utilizar herramientas de creación de contenido con IA, como ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini, etc., para crear contenido.

¿Cómo funciona el contenido generado por IA?

El proceso típico de creación de contenido con IA sería el siguiente.

Elige tu herramienta

Abre una herramienta de IA para crear contenido. Dependiendo de tus necesidades, facilidad de uso, precio, etc., puedes elegir entre un número de generadores de texto con IA disponibles en la actualidad.

Proporciona una indicación a la IA

Introduce una descripción del contenido que deseas crear. Por ejemplo, podrías decir: «escribe una publicación en Twitter sobre mi evento para romper el hielo de esta noche» o «¿qué es el desarrollo rápido de aplicaciones?».

Revisa el resultado

La IA utilizará técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para comprender lo que introduzcas y generar respuestas adecuadas. Revísalas para comprobar que se ajustan a tus necesidades.

Perfecciona el resultado

No tienes por qué aceptar el primer borrador tal cual. Dale instrucciones adicionales a la IA. Por ejemplo, podrías decir: «desglósalo en viñetas» o «utiliza más referencias cinematográficas».

Comprueba la calidad del resultado

La IA no lo sabe todo. Al crear contenido con IA, puedes correr el riesgo de que haya imprecisiones, alucinaciones y, a veces, incluso divagaciones. Por eso, realiza un control de calidad exhaustivo.

Ahora ya estás listo para utilizar el contenido generado por IA de la forma que necesites. A continuación se indican algunas de las formas más habituales de utilizar el contenido generado por IA.

¿Cómo utilizar el contenido generado por IA?

Puedes utilizar el contenido generado por IA para cualquier fin para el que utilices la redacción humana. Algunos ejemplos son:

Lluvia de ideas: Utiliza la herramienta de IA para generar ideas, crear esquemas y primeros borradores, etc., a los que luego podrás dar un toque humano.

Reutilización de contenido: Una vez que hayas creado un tipo de contenido, utiliza la IA para reutilizarlo en otros. Por ejemplo, podrías introducir una entrada de blog en la IA y solicitar:

Breve resumen

Meta título y descripción

Publicaciones en redes sociales

Promociones por correo electrónico

Anuncios en motores de búsqueda

Ampliar el contenido: Si estás redactando descripciones de comercio electrónico para un gran número de productos, la IA es una herramienta fantástica. Puede crear automáticamente contenido para las páginas de tus productos acorde con el tono y el estilo de tu marca.

Traducción: Aunque no domina todos los idiomas, la IA es una herramienta eficaz para las traducciones. Especialmente en proyectos a gran escala, como manuales de instrucciones, subtitulado, etc., la IA puede ser de gran ayuda.

Esto conlleva numerosas ventajas.

Ventajas y desventajas del uso de contenido generado por IA

La IA generativa abre nuevas oportunidades para la creación de contenido como ninguna otra tecnología lo había hecho antes. Sus ventajas superan con creces las de cualquier otra herramienta digital.

Escalabilidad

La mayor ventaja de la IA es la escala a la que puede operar. Cualquier herramienta de IA tarda entre 2 y 3 segundos en crear el primer borrador de una entrada de blog completa sobre cualquier tema, por muy complejo que sea. ¡Imagina el número de primeros borradores que puedes generar cada día laborable! Por no hablar del hecho de que la IA puede trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Eficiencia

Las herramientas de redacción basadas en IA son eficaces para crear contenido a gran escala. Sin embargo, también aumentan la eficiencia de los equipos humanos.

Al generar al instante borradores iniciales sobre cualquier tema, eliminan el bloqueo del escritor.

Al proporcionar fragmentos de contenido con los que trabajar, la IA reduce el tiempo que los redactores necesitan para escribir

Al actuar como compañero de trabajo, la IA ayuda al escritor humano a explorar ideas y ver el resultado sin juzgarlo.

Al incorporar todos los datos necesarios, la IA reduce al mínimo el tiempo de investigación

Con la corrección ortográfica, la revisión y la edición, la IA mejora la eficiencia en cada fase del proceso de redacción.

Mejora del SEO

Las herramientas de contenido basadas en IA son uno de los recursos de SEO más eficaces con los que pueden contar los redactores. No solo ofrecen sugerencias de palabras clave relevantes, sino que también muestran cómo integrarlas de forma natural en el artículo para que tu contenido se posicione en los motores de búsqueda.

Coherencia

¿Necesitas seguir una guía de estilo? ¿Necesitas mantener un tono coherente? ¿Tienes un mensaje de marca que debe integrarse en todas partes? No te preocupes. Las herramientas de redacción con IA pueden garantizar que todo tu contenido siga estas directrices de forma coherente y adecuada.

A pesar de sus numerosas ventajas, el contenido generado por IA no es perfecto. Algunas desventajas importantes son las siguientes.

Creatividad limitada

En esencia, una herramienta de IA toma datos existentes de diversas fuentes de datos y los transforma en respuestas comprensibles a preguntas específicas. Por lo tanto, a pesar de su capacidad para crear contenido, la IA está limitada por los límites de los datos utilizados para entrenarla.

Y lo que es más importante, la IA aún no es capaz de tener una idea original. Puede servir de fuente de inspiración, mostrando a los redactores humanos un atisbo de las posibilidades. Pero la IA en sí misma aún no es imaginativa, por así decirlo. Por lo tanto, si dos creadores de contenido humanos utilizan la misma herramienta para escribir sobre el mismo tema, es posible que acaben siendo copias el uno del otro.

Calidad cuestionable

Todos los generadores de contenido con IA incluyen un aviso legal, como este de Google Gemini:

«Gemini puede mostrar información inexacta, incluso sobre personas, así que comprueba bien sus respuestas.»

Esto se debe a que la IA aún no es fiable para la creación de contenido. Algunos problemas de calidad a los que te puedes enfrentar son:

Inexactitudes : la IA inventa datos, eventos y otra información.

Redundancias : la IA se repite o, lo que es peor, complica o tergiversa la información existente

Falta de contexto : la IA aún no es capaz de comprender los matices de los distintos contextos culturales

Falta de profundidad : El contenido generado por IA puede resultar a veces superficial, repitiendo a menudo conocimientos ya existentes o incluso obsoletos sin aportar ninguna perspectiva nueva.

Lenguaje poco natural : Irónicamente, el contenido generado por IA puede resultar poco natural, torpe, robótico y carente de emoción.

Plagio: Al fin y al cabo, la IA se entrena con datos disponibles públicamente, lo que significa que los problemas relacionados con los derechos de autor y el plagio siguen siendo una zona muy gris.

La necesidad de la intervención humana

Hoy en día, ninguna herramienta de IA crea contenido que pueda publicarse sin intervención humana. Todas las herramientas reconocen los riesgos de la IA y animan a los usuarios a desarrollar sus propios procesos de control de calidad.

Esto significa que, a pesar del uso de herramientas de IA, las organizaciones siguen necesitando escritores, editores y correctores humanos para que el contenido sea digno de publicación. Incorporar a personas como supervisores en el proceso aporta beneficios extraordinarios que la IA aún no ha podido reproducir. Hablaremos de ello a continuación.

Ventajas e inconvenientes del contenido creado por personas

En la misma escala en la que hemos evaluado el contenido generado por IA, veamos también el escrito por personas. Sus principales ventajas son:

Creatividad : Los escritores humanos suelen aportar a sus contenidos una reflexión profunda, imaginación y algunas de sus propias experiencias vitales, algo que la IA nunca podrá igualar.

Precisión : Los seres humanos son más propensos a detectar imprecisiones en su trabajo y a realizar verificaciones exhaustivas de los datos.

Responsabilidad : Los escritores son responsables de las palabras que escriben; ¡aparecen en la firma!

Pensamiento crítico : Los escritores cuestionan el estado actual y evalúan de forma crítica lo que ven y oyen, y ofrecen perspectivas que la IA no puede aportar.

Comprensión contextual: Los seres humanos pueden adaptar su contenido para tener en cuenta la sensibilidad cultural y la inclusividad, y en respuesta a los comentarios recibidos.

Sin embargo, el mayor inconveniente del contenido escrito por personas es que está limitado por las capacidades humanas. Un redactor solo puede hacer lo que puede. Y, a pesar de sus mejores esfuerzos, las personas cometen errores. Se equivocan, malinterpretan cosas y, en algunos casos, simplemente pueden tener un mal día.

Esto no quiere decir que el contenido generado por IA sea inútil ni que el contenido creado por personas sea parcial. En la siguiente sección, veremos cómo puedes diferenciar ambos tipos o combinarlos para satisfacer tus necesidades.

Diferenciar entre contenido generado por humanos y contenido generado por IA

En pocas palabras, el contenido generado por humanos lo escribe una persona. El contenido generado por IA lo escribe un algoritmo. Sin embargo, en el mundo actual, la diferenciación no es tan sencilla. Por ejemplo, ¿qué pasa si un humano utiliza la IA para idear el esquema, pero redacta el borrador del contenido por su cuenta? ¿Se considera que la corrección también forma parte de la redacción?

Esas cuestiones existenciales las dejaremos para otro día. 🤷

Hoy nos centraremos en las diferencias clave entre el contenido generado por personas y el generado por IA.

Creatividad

Los seres humanos son creativos por naturaleza. Desde la Ilíada hasta TikTok, la creatividad humana es la responsable de todas y cada una de las herramientas y tecnologías que nos rodean. Por lo tanto, el contenido generado por humanos siempre tendrá el potencial de mostrar imaginación y creatividad pura de una forma que la IA simplemente no puede.

El contenido generado por IA es una repetición de lo que ya existe. Mientras que los humanos están limitados por la velocidad y el volumen de producción, la IA nunca puede producir algo completamente original. Además, dado que todo el contenido se inicia a partir de indicaciones humanas, se puede afirmar con seguridad que, si hay algo de imaginación de por medio, proviene del usuario.

Redactor humano 1️⃣ IA 0️⃣

Eficiencia

Todos los escritores se enfrentan al reto de encontrar la inspiración y crear contenido de cierta calidad de forma constante. Por mucha experiencia o formación que tengas, hay un límite en la cantidad de contenido que puedes crear en una jornada laboral de 8 horas.

La IA realmente no tiene ese problema. Tu simpática IA de barrio no va a sufrir un bloqueo creativo cuando le pidas que redacte un ensayo de 1000 palabras. No va a tener problemas para encontrar la inspiración ni sufrirá un bajón creativo. Por lo tanto, el contenido generado por IA es más eficiente y coherente de lo que el contenido humano jamás podrá ser.

Redactor humano 0️⃣IA 1️⃣

Subjetividad y profundidad emocional

Los seres humanos tienen experiencias vividas. Más allá de la clase social, la casta, la raza, la edad, el género, la orientación sexual, etc., existe una multitud de experiencias que dan lugar a grandes narrativas con profundidad emocional. Esto también resulta más cercano y conmovedor para los lectores humanos (que siguen siendo el grupo de público más numeroso).

La mayoría de las herramientas de IA se entrenan con conjuntos de datos existentes, lo que significa que carecen de inteligencia propia. Esto las hace algo uniformes y poco interesantes a la hora de crear historias. Sin embargo, esto no debe confundirse con ser objetivo. De hecho, ese es un concepto totalmente nuevo que exploraremos a continuación.

Escritor humano 1️⃣ IA 0️⃣

Sesgo

Cada persona tiene sesgos derivados de los conocimientos que ha adquirido a través de sus experiencias. Cualquier contenido que generen es producto de dichos sesgos.

Por ejemplo, un diseñador gráfico que considere que las personas con tatuajes no son adecuadas para entornos profesionales podría no crear nunca imágenes en las que aparezcan.

Por otro lado, la IA se entrena con datos creados por humanos. Sus sesgos se reflejan en los algoritmos.

Por ejemplo, en una incidencia muy sonada, un filtro de currículos basado en IA, entrenado con los currículos de los empleados actuales, aprendió a dar una puntuación alta a quienes incluían el béisbol o el baloncesto como aficiones, pero restaba puntos al softbol.

En resumen, el sesgo no es una cuestión de humanos contra IA. El sesgo es innato en los humanos y, por lo tanto, también es inherente a la IA. Sin embargo, un ser humano puede reconocer esos sesgos (por sí mismo o, por ejemplo, si un supervisor se los señala) y realizar el trabajo para eliminarlos.

Una IA deberá programarse específicamente para hacer cosas específicas

Redactor humano 0️⃣IA 0️⃣

Dado el estado actual de la IA generativa, la redacción humana supera las ventajas del contenido generado por IA. Sin embargo, eso no significa que debas descartar por completo el contenido generado por IA. De hecho, la eficiencia que aporta la IA es extraordinariamente valiosa cuando se utiliza junto con la imaginación, la originalidad y el control de calidad humanos.

En resumen, así es como se presenta la diferencia entre el contenido generado por humanos y el generado por IA.

Función Contenido generado por IA Contenido generado por IA Originalidad Posiblemente alto Muy bajo Eficiencia Bajo a moderado Muy alto Coherencia Moderar Muy alto Escalabilidad Complejo y costoso Más sencillo y rentable Sesgo Posible Posible Fiabilidad Alto, cuando se aplica el pensamiento crítico Contras: la IA puede producir alucinaciones y ser inexacta Calidad De moderado a alto, con ejemplos específicos y relevantes De bajo a moderado, con redundancias y un lenguaje poco fluido Ideal para Necesidades de contenido creativo y atractivo (p. ej., novelas, ensayos, contenido de marketing) Necesidades de contenido estandarizado y repetible (por ejemplo, documentación técnica, metadescripciones, transcripciones de vídeos)

Combinando la creatividad humana y la eficiencia de la IA

Aunque puedas debatir apasionadamente sobre el enfrentamiento entre humanos e IA, la practicidad dicta que la mejor forma de avanzar es una combinación bien pensada de ambos. Así es como se desarrollará en la práctica con un entorno de trabajo virtual como ClickUp.

La IA como fuente de inspiración; los humanos como valor añadido

El mejor uso que se le puede dar a la IA hoy en día es la inspiración y la generación de ideas. Abre una herramienta de redacción con IA como ClickUp Docs y utiliza la herramienta de IA de ClickUp para introducir tu indicación y empezar con un primer borrador, o para resumir el contenido de un borrador ya elaborado.

Integra ClickUp Brain directamente con tus documentos

¿No sabes por dónde empezar? Prueba la plantilla de redacción de contenido de ClickUp para crear de forma sencilla contenido atractivo y de alta calidad.

IA para la investigación; personas para la interpretación

Los chatbots con IA son excelentes asistentes de investigación. ¿Alguna vez te has quedado atascado pensando «¿cómo se dice…»? Tu asistente de investigación puede ayudarte. ¿Has olvidado dónde guardaste tu documento editado? Connected Search puede ayudarte. ¿Necesitas datos organizativos de tu herramienta de gestión de proyectos? ClickUp Brain tiene las respuestas.

ClickUp Brain, tu asistente de investigación ideal

Sin embargo, si estás creando contenido para un informe o una propuesta, este requiere tu visión humana. Los resumidores de documentos basados en IA pueden proporcionarte la información que necesitas para extraer conclusiones del mismo.

Por ejemplo, tu herramienta de gestión de proyectos podría indicar que tus equipos tardan una media de dos semanas en publicar cada entrada del blog. Incluso podría indicar que este tiempo ha aumentado con respecto a la semana que era la norma hace seis meses. Pero esto podría significar:

El tamaño de tu equipo se ha reducido

Tus equipos están agotados

La extensión y la calidad de tu contenido han mejorado

Has reducido el número de entradas del blog y te estás centrando en el contenido de vídeo

Esos elementos e ideas correspondientes deben seguir viniendo de un ser humano capaz de pensar.

Por cierto, si diriges un equipo de redactores, aquí tienes una guía básica sobre cómo utilizar la IA en el marketing de contenidos que te puede resultar útil.

Los humanos aportan la imaginación; la IA, la escala

Tomemos como ejemplo el contenido para materiales de marketing. El contenido publicado es abundante. Incluso las palabras clave de cola larga más específicas cuentan con cientos de páginas de contenido. Lo que diferencia a una organización de éxito del resto es lo único, atractivo, interesante y valioso que es su contenido. Esto requiere imaginación humana.

A partir de ahí, la IA puede hacerse cargo. Puede corregir y comprobar la coherencia del tono y el estilo. Puede crear material de distribución para redes sociales, correo electrónico, guiones de vídeo, etc. La IA también puede personalizar el contenido para distintos grupos de público sin esfuerzo.

De esta manera, al combinar la creatividad de las personas con la eficiencia de la IA, las organizaciones pueden crear contenidos verdaderamente extraordinarios.

Potencia tu proceso de creación de contenido con ClickUp

Para escribir un poema, la herramienta Verse by Verse de Google te pide que hagas algunas cosas, como elegir el estilo poético, seleccionar tres autores que te sirvan de musas y escribir también la primera línea. Una vez hecho esto, la IA te ofrece opciones entre las que elegir; aquí, debes elegir tú mismo la siguiente línea.

La cuestión es que la IA generativa no es (todavía) una entidad consciente capaz de crear contenido por sí misma. Sin embargo, es un asistente bien informado que puede ayudar con la inspiración, la ideación, la investigación, la corrección ortográfica, la revisión, etc.

Es eficiente, pero también poco fiable. Carece de subjetividad, pero también es parcial. Es coherente, pero su calidad puede ser cuestionable.

A pesar de estas dificultades, los usuarios habituales de la IA para la generación de contenido saben que puede ser muy eficaz si se utiliza con prudencia. Puede resultar útil en numerosos casos como parte del flujo de trabajo diario de un redactor. Ya sea que estés redactando el resumen de tu reunión de pie, un correo electrónico de despedida sincero o el discurso del presidente, la IA tiene algo que ofrecer.

Integrada en la herramienta de gestión de proyectos ClickUp, la IA puede ayudarte a encontrar tareas relacionadas, responder preguntas sobre proyectos, resumir documentos largos, desarrollar ideas con ejemplos, crear plantillas de redacción de contenido y mucho más.

Prueba ClickUp gratis hoy mismo.