Cómo y cuándo realizar un Scrum de Scrums

Un gestor de proyectos experimentado, en el que se confía para entregar productos de software esenciales con precisión, recurrirá a menudo al marco Scrum dentro de la metodología Agile.

Al dividir el proyecto en partes más pequeñas y manejables, denominadas sprints, su equipo puede colaborar eficazmente en lugar de abordar todo el proyecto de una sola vez. De este modo, no sólo se crea un producto, sino que se perfecciona a cada paso para satisfacer las necesidades del cliente.

Sin embargo, si su proyecto empieza a parecer un laberinto angustioso, es posible que necesite incorporar varios equipos Scrum para abordarlo.

Aquí es donde hay que dar un paso más e introducir el Scrum de Scrums. Pero, ¿cómo llevar a cabo reuniones regulares de Scrum sin perder el seguimiento de todo? Averigüémoslo.

Scrum of Scrums es esencial para una gestión de proyectos eficaz. Entender qué es y cómo funciona aumenta la coordinación del equipo y mejora la transparencia.

Un Scrum of Scrums (SoS) es una reunión en la que representantes de diferentes equipos que practican Agile Scrum se reúnen para sincronizar, compartir progresos y resolver problemas entre equipos en proyectos de mayor envergadura que utilizan metodologías ágiles.

Aunque esto pueda parecer sencillo, requiere un cuidadoso plan.

Antes de empezar, las organizaciones deben equilibrar el tamaño y el número del equipo Scrum asegurando al mismo tiempo que todos los equipos están en la misma página, confían los unos en los otros, y tienen ganas de trabajar hacia una meta compartida del proyecto.

Cuando está bien terminado, SoS fomenta transparencia, revisiones regulares, y la flexibilidad para adaptarse. Dividir grandes equipos en otros más pequeños ayuda a la organización a conectar varios equipos, reforzar las conexiones y mantener la concentración.

De acuerdo con su creador, Jeff Sutherland, el Scrum de Scrums es:"..." responsable de entregar el software de trabajo de todos los equipos a la Definición de Terminada al final del Sprint, o para los lanzamientos durante el sprint"

En términos más sencillos, Scrum of Scrums es una reunión en la que representantes de diferentes equipos alinean su trabajo para evitar bloqueos. Es esencial para escalar las prácticas ágiles en proyectos complejos con varios equipos.

La reducción de las múltiples vías de comunicación garantiza una colaboración fluida y la entrega sincronizada de un producto integrado en la final de cada sprint .

En pocas palabras, un Scrum de Scrums le ayuda:

Por lo tanto, si usted está constantemente haciendo malabares con varios equipos Scrum, un SOS pondrá todo en orden mientras mantiene a todos en el bucle. Es un componente esencial de scrum gestión de proyectos .

Pero, ¿cómo es un SoS?

A primera vista, el Scrum de Scrums puede parecer un diagrama de flujo complicado con demasiadas partes móviles. Pero cuando lo desglosas, son sólo unos pocos componentes clave los que principalmente dirigen el espectáculo.

Un representante, por lo general el Scrum Master, asiste al Scrum de Scrums. Esto también podría ser un miembro del equipo, propietario del producto, o líder técnico-cualquiera que pueda discutir el progreso y los retos del equipo. Una parte interesada o gerente podría unirse ocasionalmente si su opinión es necesaria.

Las reuniones suelen celebrarse de 2 a 3 veces por semana, pero pueden ser diarias si hay muchas dependencias entre equipos. Para proyectos con menos problemas entre equipos, las reuniones pueden celebrarse semanalmente, ajustando la frecuencia en función de las necesidades del proyecto.

Las reuniones de Scrum of Scrums tienen una duración de entre 15 y 30 minutos por motivos de eficacia.

Scrum of Scrums viene con una larga lista de beneficios que son cruciales para escalar las prácticas ágiles en proyectos más grandes. Esto incluye:

En proyectos complejos, donde varios equipos deben trabajar en tándem, Scrum of Scrums asegura la alineación y aborda las dependencias rápidamente, lo que lleva a operaciones más eficientes y un flujo de trabajo sin problemas.

Esto se logra a través de varias prácticas clave:

Scrum de Scrums ayuda a los equipos a interactuar abiertamente entre sí mientras trabajan hacia metas comunes. Aumenta la probabilidad de una entrega de proyecto correcta.

Los elementos clave que contribuyen a esto incluyen:

Comprender los beneficios de Scrum of Scrums le ayuda a evaluar su relevancia e impacto en los procesos. Este conocimiento permite tomar decisiones informadas sobre si mejorará el trabajo del equipo, la coordinación, la resolución de problemas y la eficiencia del proyecto.

Usted ha tomado una decisión: va a llevar a cabo un Scrum de Scrums. Entonces, ¿por dónde empezar?

Empecemos por la estructura, dividiéndola en dos partes principales: "¿De qué se trata (agenda)?" y "¿Quién va a hacer qué (roles)? "

Cada reunión de Scrum of Scrums sigue una agenda clara y estructurada similar a una scrum diario pero se centra en problemas que afectan a varios equipos.

Normalmente se centra en preguntas como:

La agenda de Scrum of Scrums también puede incluir cambios, métricas y progreso para tener una idea general del estado actual del proyecto.

Diferentes personas participan en un Scrum of Scrums, y cada uno de ellos juega roles específicos de scrum para que la reunión sea eficaz. Estos roles son:

Como era de esperar, hay mucho que hacer y gestionar si desea llevar a cabo con éxito una reunión de Scrum of Scrums. ¿Cuál es la solución? Una plataforma Scrum todo-en-uno como ClickUp. ClickUp es la solución definitiva para la gestión de proyectos que le ayudará a gestionar la gran cantidad de reuniones ágiles que se celebran constantemente para sus proyectos más importantes.

En Tableros Scrum a las plantillas de planificación de sprint, las Plataforma ClickUp de gestión ágil de proyectos tiene todo lo necesario para llevar a cabo Scrum of Scrums con facilidad. Además, cuenta con herramientas de colaboración integradas que pueden ayudar a los equipos a llevar a cabo reuniones ágiles incluso virtuales.

Planifique su Scrum de Scrums utilizando la Plataforma de Gestión Ágil de Proyectos ClickUp

Esta plataforma le ayuda a configurar una estructura de espacios de trabajo personalizable compuesta por espacios, carpetas, listas y tareas, una jerarquía que puede adaptarse a las metodologías ágiles. Cuenta con una matriz de funciones ágiles, como herramientas de gestión de sprints y gráficos de burnup y burndown.

Ahora, vamos a ver cómo llevar a cabo un Scrum de Scrums utilizando esta plataforma.

Utilice la vista Lista de ClickUp para comprobar todos los eventos que ha planificado para sus proyectos

Utilice Sprints de ClickUp para que los equipos de Scrum y Agile colaboren eficazmente en la consecución de metas compartidas. A continuación te explicamos cómo puedes ajustarlo:

Emanuel Gumieiro, CMO (Chief Marketing Officer), Dinâmica Consultoria

Además, utilice la plantilla Plantilla de reunión de ClickUp Scrum para empezar con buen pie tus reuniones individuales de Scrum y las que se celebren entre cada equipo de desarrollo.

Mantenga a su equipo alineado y centrado en las metas del sprint con la plantilla de reuniones Scrum de ClickUp

Esta plantilla está diseñada para ayudarle a organizar y personalizar sus reuniones de Scrum Reuniones de Scrum para lograr la máxima eficacia. He aquí cómo:

Una de las formas ideales de empezar con Scrum of Scrums es utilizando plantillas. ClickUp te ofrece toda una biblioteca de donde elegir. Tomemos la Plantilla de planificación de sprints SCRUM de ClickUp por ejemplo.

La plantilla de planificación de sprints SCRUM de ClickUp está diseñada para ayudar a aumentar la colaboración y la comunicación del equipo a través de una planificación de sprints fluida

Esta plantilla viene con una interfaz fácil de usar para el ajuste de metas de sprint claras y planificar sus sprints eficazmente. Utilice esta plantilla para:

Tanto si necesita gestionar productos, realizar el seguimiento de tareas, gestionar incidencias o generar informes, puede personalizar cada aspecto y amoldarlo a sus preferencias.

Hacer listas de control de elementos de acción para convertirlos en Tareas de ClickUp

También puede utilizar listas de control, subtareas y Campos personalizados para esquematizar sus reuniones. Si el orden del día de la reunión es hablar de las actualizaciones del equipo para un solo proyecto, puede hacer una lista de control con las preguntas de las que hemos hablado antes.

Sobre la base de esta lista de control, también puede crear subtareas para cada equipo Scrum que participan en la reunión. Y puedes hacer un seguimiento de todo esto con campos personalizados, como:

Esta configuración le ayuda a asegurarse de que cada reunión de Scrum of Scrums se ejecuta sin problemas y mantiene todos los detalles importantes a su alcance.

Si quieres algo un poco más avanzado, prueba Plantilla de gestión Agile Scrum de ClickUp . Está especialmente diseñada para equipos de desarrollo de software, lo que la convierte en un recurso inestimable para proyectos centrados en TI.

Optimice los sprints y los planes de hoja de ruta a través de elementos visuales procesables utilizando la plantilla de gestión Agile Scrum de ClickUp

Esta plantilla incluye herramientas para llevar a cabo Eventos Scrum como backlog grooming y retrospectivas de sprint . Con 30 estados diferentes y 6 vistas distintas, esta plantilla está optimizada para la gestión de proyectos Agile. Ofrece:

En definitiva, esta plantilla ofrece una solución completa para la gestión de Scrum que es muy adecuada para manejar las complejidades de la gestión de un Scrum de Scrums.

Visualiza tus tareas programadas y bloquea el tiempo para ellas usando la vista de Calendario de ClickUp

Una vez que tenga todas sus tareas y plantillas en su espacio de Scrum of Scrums, cambie a la opción Vista del Calendario de ClickUp para organizar su calendario de reuniones.

Sólo tienes que hacer clic en "Vistas", seleccionar Calendario y nombrarlo "Calendario de reuniones de SoS" Ahora, usted tiene una visión clara de todos sus próximos Scrum de Scrums para todos los equipos.

Para programar reuniones periódicas, haz clic en una fecha en el Calendario, crea una tarea periódica, y aplícala a tu plantilla de reuniones de Scrum of Scrums. Para una mayor eficiencia, utiliza el Bloqueo de Tiempo en el Calendario para ajustar horas específicas de reunión. Sólo tienes que arrastrar la tarea de la reunión a la franja horaria deseada y ajustar la duración.

Si tu equipo utiliza calendarios externos como Google o Outlook, la función de sincronización de calendarios de ClickUp también garantiza que las reuniones de Scrum of Scrums aparezcan en los calendarios de todos.

Dejar comentarios sobre acciones importantes dentro de las tareas utilizando @mención

Para una comunicación proactiva, utilice la Sección de Comentarios de ClickUp dentro de cada tarea de Scrum of Scrums para discusiones más estructuradas. Puede @mencionar a los miembros del equipo para señalar puntos importantes o utilizar respuestas en hilos para mantener las conversaciones organizadas.

Comuníquese con los miembros de su equipo en tiempo real mediante la vista de chat de ClickUp

Si necesita actualizaciones rápidas y en tiempo real, pruebe ChatView de ClickUp. Cree un canal de chat dedicado a Scrum of Scrums para facilitar discusiones informales y aclaraciones rápidas durante la reunión.

Esto mantiene el flujo de las conversaciones sin formalidades innecesarias.

Por suerte, puede crear documentos de ClickUp específicos para cada reunión y guardar todas sus notas e información en un solo lugar. Puede organizar estos documentos con encabezados para diferentes temas y utilizar tablas para resumir los puntos clave.

Las opciones de formato de ClickUp garantizan que los documentos sean fáciles de leer. Una vez listos, compártalos con su equipo mediante el botón Compartir y establezca permisos para su vista, comentario o edición. El historial de versiones de ClickUp también le permite realizar un seguimiento de los cambios y revertirlos si es necesario.

Si prefiere no tomar notas manualmente, utilice Cerebro ClickUp para sresumir las discusiones y generar elementos de acción rápidamente mediante la herramienta IA Assist. También puede integrar la transcripción con IA de las reuniones grabadas para ahorrar tiempo. Yendo un paso más allá, puede convertir automáticamente la voz en texto y utilizar IA para responder a las preguntas de sus reuniones.

Bonus: Incrusta tareas directamente en tus notas de reunión haciendo clic en el "+" de tu documento y seleccionando el widget Lista de tareas para añadir tareas relacionadas con la reunión de Scrum of Scrums.

Con las subtareas y campos personalizados en su lugar, el seguimiento de las reuniones de Scrum of Scrums es fácil. Utiliza etiquetas como #ActionItem, #Decision, #Blocker y #QuickWin para filtrar y priorizar tareas fácilmente. Para una lista de elementos de acción, crear una lista de control dentro de la tarea para facilitar la gestión.

Para visualizar y hacer un seguimiento de los estados de las tareas, crea una lista de control Vista Tablero con columnas como Pendiente, En curso, Bloqueada y Terminada. Puede arrastrar y soltar fácilmente tareas entre columnas para actualizar su progreso. Dependencias de ClickUp es otra práctica función que permite enlazar tareas relacionadas. Ajuste las relaciones "Esperando en" y "Bloqueando" para ver cómo afectan los retrasos a otras tareas. Esto ayuda a gestionar las dependencias de forma eficaz.

En nuestra empresa, Click Up ayuda a organizar y priorizar proyectos en todos los departamentos. Con las automatizaciones y todas las demás funciones de Click Up (que no son pocas), crear procesos coherentes a la hora de ejecutar proyectos resulta muy fácil. El seguimiento del estado de los proyectos también es muy sencillo.