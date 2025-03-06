las 14 mejores plantillas gratuitas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de metas para 2025

¿Alguna vez te has quedado sin palabras cuando alguien te ha preguntado «¿qué tal te va la vida?»

Aunque nos centramos en nuestras actividades diarias, a menudo no actuamos teniendo en cuenta el panorama general. Nuestros propósitos de Año Nuevo, ese plan profesional con el que soñamos o esos cursos de mejora profesional tienden a quedar en un segundo plano.

Mantenerte al día con tus metas puede ser todo un reto, especialmente si te da miedo pasar a la acción. Pero con las herramientas y plantillas adecuadas, ¡alcanzarlas será pan comido!

Para aquellos que disfrutan utilizando Hojas de cálculo de Google para planear, realizar un seguimiento y supervisar sus metas, tenemos algunas plantillas excelentes que sirven como un buen punto de partida. En este blog exploraremos algunas de las mejores plantillas de seguimiento de metas de Hojas de cálculo de Google disponibles en línea, lo que le ayudará a encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.

*¿Qué caracteriza a una buena plantilla de seguimiento de metas de Hojas de cálculo de Google?

Con tantas aplicaciones gratuitas para el seguimiento de metas disponibles, ¿por qué querrías utilizar una plantilla de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de metas?

Puede que te sorprenda, pero las personas que utilizan hojas de cálculo para planear y supervisar sus metas personales son más propensas a rendir cuenta y a alcanzar dichas metas. Esto se debe a que las hojas de cálculo te ayudan a comprender claramente tus metas a largo plazo y a crear un sistema para alcanzarlas semana a semana.

Por ejemplo, si tu objetivo es ahorrar para un fondo de emergencia, una plantilla te proporciona un punto de partida y un marco en el que apoyarte.

Por lo tanto, una buena plantilla para establecer objetivos es, idealmente, aquella que te ayuda a ponerte en marcha y empezar a realizar un seguimiento de tus objetivos personales o profesionales con funciones clave como:

Estructura predefinida : la plantilla debe seguir una estructura clara con columnas para plazos, acciones y actualizaciones de estado que puedes personalizar para tu plan

*diseño sencillo: la plantilla debe incluir instrucciones claras para añadir metas y realizar un seguimiento del progreso, lo que facilita el inicio en comparación con la creación de una hoja de cálculo completa desde cero

Fácil de personalizar : podrás modificar los campos de la plantilla para adaptarlos a : podrás modificar los campos de la plantilla para adaptarlos a tus metas personales, académicas o profesionales

Fácil de usar : la plantilla debe ser intuitiva, lo que la hace ideal para quienes no tienen un amplio conocimiento de Hojas de cálculo de Google o cualquier otra app de hojas de cálculo

Herramientas de visualización: la plantilla debe incluir funciones de visualización que puedan convertir tus datos en gráficos o tablas que ayuden a realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo

Al elegir una plantilla que cumpla con estos criterios, estarás en el buen camino para alcanzar tus objetivos.

*plantillas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de metas

Hojas de cálculo de Google ofrece varias plantillas de seguimiento de metas diseñadas para ayudar a las personas y a los equipos a gestionar sus metas personales y profesionales. Estas plantillas simplifican el proceso de ajuste y seguimiento de metas al proporcionar estructuras organizadas, fórmulas predefinidas y campos personalizables.

Aunque hay muchas opciones, no tienes que buscar en Internet para encontrar las plantillas de metas de desarrollo personal más adecuadas en Hojas de cálculo de Google.

Ya está terminado por ti, ofreciéndote unas fantásticas plantillas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de metas que puedes utilizar según tus necesidades:

1. Plantilla de seguimiento de metas mensuales de Template.net

La clave para establecer y alcanzar metas con éxito es fijarse metas SMART. El acrónimo significa metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados. Este marco divide las metas a largo plazo en partes más pequeñas y manejables, lo que aumenta tus posibilidades de intento correcto.

La plantilla de seguimiento de metas mensuales de Template.net incluye secciones para descripciones de metas, objetivos, plazos y actualizaciones de progreso, lo que le ayudará a mantenerse al día con sus metas a lo largo del mes.

Ideal para: cualquier persona que tenga dificultades para establecer metas de forma tradicional; el marco SMART le ayuda a definir metas claras y alcanzables y le proporciona una forma estructurada de realizar seguimiento de su progreso para mantener la motivación.

2. Plantilla de hoja de trabajo para establecer metas inmobiliarias de Template.net

Si gestionas una agencia inmobiliaria, la plantilla de hoja de trabajo para establecer metas inmobiliarias de Template.net te ayudará a alcanzar tus metas.

Esta plantilla lista para usar proporciona un marco estructurado para el ajuste y el seguimiento de las metas relacionadas con los anuncios, las ventas, el marketing y mucho más. Además, puede personalizar de forma fácil y personalizada la plantilla para su agencia inmobiliaria específica.

Ideal para: Agentes inmobiliarios y agencias que desean realizar el seguimiento de métricas de rendimiento a corto y largo plazo, como el volumen de ventas, las comisiones y los acuerdos cerrados.

3. Tu mejor año hasta ahora: plantilla de hoja de cálculo para metas de So Much More Coaching

vía So Much More Coaching

Si a menudo te cuesta cumplir tus propósitos de Año Nuevo a pesar de tu esfuerzo, la hoja de cálculo Your Best Year Yet Goal Spreadsheet de So Much More Coaching tiene que estar en tu lista.

Esta plantilla ofrece un diseño completo para establecer metas personales y profesionales, desglosándolas en pasos prácticos. Incluye secciones para establecer metas, planear acciones y realizar revisiones periódicas, lo que te garantiza mantenerte en el buen camino y realizar los ajustes necesarios.

Ideal para: personas que desean realizar seguimiento de sus metas profesionales y personales para el año, con la posibilidad de separar las tareas por categorías como carrera profesional, salud, crecimiento personal, familia y más.

4. Plantilla de seguimiento de metas personales de Template.net

¿No estás seguro de cómo diversificar tus metas personales en función de áreas específicas como las finanzas, el aprendizaje, la salud, el bienestar u otras?

La plantilla gratuita para el seguimiento de objetivos personales de Template.net tiene una interfaz sencilla que te ayuda a añadir tus actividades con parámetros como la categoría del objetivo, la descripción, la fecha límite, la prioridad y las notas. Incluso tiene una barra de progreso automatizada, que te permite visualizar el logro de tus objetivos y ver cuánto has avanzado.

Ideal para: principiantes que desean un sencillo gestor de metas personales para poner en práctica sus metas, con plazos claros y prioridades definidas para cada tarea.

5. Plantilla de metas SMART para estudiantes de medicina de Template.net

Si eres estudiante de medicina y buscas una forma de realizar el seguimiento de tus ambiciosas metas, la plantilla de metas SMART para estudiantes de medicina de Template.net es la opción perfecta.

Ayuda a los estudiantes a establecer metas claras y viables para sus estudios, rotaciones clínicas y planificación profesional. También incluye secciones para definir metas, establecer hitos y realizar seguimiento del progreso, lo que garantiza que los estudiantes de medicina puedan gestionar sus aspiraciones académicas y profesionales de manera eficiente.

Ideal para: Estudiantes de medicina y profesionales de la salud que deseen implementar el marco SMART para alcanzar sus metas de aprendizaje o mejora de habilidades.

6. Plantilla de seguimiento de metas de Zavvy

vía Zavvy

La plantilla de seguimiento de metas de Zavvy ofrece un enfoque sencillo y personalizable para establecer metas.

La interfaz fácil de usar de la plantilla permite realizar actualizaciones y modificaciones rápidas, lo que la convierte en la opción perfecta para mantener la concentración y la motivación, especialmente para los usuarios sin conocimientos técnicos. Tanto si gestionas proyectos personales como si coordinas los objetivos de un equipo, la plantilla de Zavvy te garantiza que te mantendrás organizado y al día.

Ideal para: profesionales del marketing y otros profesionales creativos que desean un enfoque estructurado para planear sus objetivos y añadir tareas que les ayuden a alcanzarlos.

*límites del uso de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de metas

Si suele anotar sus tareas pendientes y las metas de sus proyectos en una agenda o un cuaderno, Hojas de cálculo de Google es una opción fantástica. En lugar de utilizar lápiz y papel, la app de hojas de cálculo le permite actualizar y realizar un seguimiento de sus metas de forma digital.

Sin embargo, a pesar de sus funciones avanzadas y su simplicidad, Hojas de cálculo de Google tiene algunas deficiencias que pueden constituir un límite para la mayoría de los usuarios, especialmente en lo que respecta a:

Falta de automatizaciones avanzadas

Hojas de cálculo de Google puede carecer de algunas funciones avanzadas, como el seguimiento integrado del progreso, los recordatorios y las integraciones con otras herramientas. Los usuarios deben actualizar y gestionar manualmente sus datos, lo que puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores.

Funciones de colaboración con límite

Aunque la mayoría de nosotros hacemos un seguimiento de nuestros objetivos personales de forma independiente, puede resultar útil compartirlos con un compañero de trabajo o un mentor. Aunque Hojas de cálculo de Google permite una colaboración básica, puede que no sea tan fluida como un software específico para la gestión de proyectos o el seguimiento de metas. Estas soluciones avanzadas te permiten añadir comentarios, sugerir actualizaciones o incluso compartir vistas personalizables.

Problemas de integración

Es posible que Hojas de cálculo de Google no se integre fácilmente con otras herramientas de productividad y gestión de proyectos, lo que dificulta el flujo continuo de información entre diferentes plataformas. Si utilizas una aplicación para realizar el seguimiento de tus tareas pendientes o prefieres añadir elementos a tu calendario, te resultará difícil realizar el seguimiento del progreso desde estas aplicaciones en la hoja de cálculo.

Retos de escalabilidad

A medida que las necesidades de seguimiento de metas se vuelven más complejas, Hojas de cálculo de Google pueden tener dificultades para adaptarse de manera eficaz. La gestión de grandes conjuntos de datos o estructuras de metas complejas en Hojas de cálculo de Google resulta engorrosa y menos eficiente en comparación con herramientas especializadas.

*plantillas alternativas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de metas

Si bien las plantillas de Hojas de cálculo de Google pueden ayudarte con el seguimiento y la planificación básicos de metas, algunas alternativas pueden ayudarte a alcanzar el siguiente nivel.

ClickUp es un software todo en uno de productividad y gestión de proyectos con todas las funciones que necesitas en una aplicación de seguimiento de objetivos. Esta plataforma te ayuda a gestionar tus objetivos de forma más eficaz con funciones avanzadas de seguimiento, automatización e integración, para que no tengas que cambiar de aplicación ni hacer malabarismos con varias pestañas.

Pero lo mejor de ClickUp es la amplia disponibilidad de plantillas personalizables y hechas a medida, que pueden ayudarte a ajustar, plan y supervisar el progreso general de tus metas.

Desde la gestión de metas sencillas hasta las metas profesionales más complejas, aquí tienes nuestra lista de plantillas gratuitas de ClickUp que puedes utilizar:

1. Plantilla de metas SMART de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratis, gratuita/a Utiliza el marco de metas SMART para realizar el seguimiento de tus metas y supera tus planes con la plantilla de metas SMART de ClickUp

¿Tienes un desglose práctico de tus metas que defina lo que quieres lograr este año, este mes o hoy? Sin este desglose detallado de tus actividades, las posibilidades de intento correcto son escasas. La plantilla de objetivos SMART de ClickUp te ayuda a dividir los grandes objetivos audaces en pequeños hitos manejables.

Esto le permitirá comprender fácilmente qué actividades van por buen camino, cuáles están destinadas al éxito y cuáles se han desviado y requieren su atención. La plantilla ofrece un enfoque integral para el establecimiento de metas, que incluye la definición de metas, el seguimiento del progreso, recordatorios y funciones de colaboración.

¿Lo mejor de todo? Incluso te ayuda a configurar recordatorios para acabar con esa vocecita en tu cabeza que te dice que procrastines.

Ideal para: planear y supervisar tus metas personales o de equipo, asegurándote de que puedes colaborar fácilmente con otras partes interesadas para lograr un esfuerzo conjunto.

2. Plantilla de metas diarias de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Comprenda los elementos que debe realizar cada día con la plantilla de objetivos diarios de ClickUp

Si eres de los que prefieren una lista de pendientes diarias, la plantilla de objetivos diarios de ClickUp está diseñada para dividir tus objetivos a largo plazo en tareas diarias manejables.

La plantilla te permite marcar cada tarea del día o reprogramar las tareas pendientes para más adelante, lo que te ayuda a comprender cuánto progreso has hecho hacia tus metas generales. Este enfoque diario te mantiene motivado y garantiza que trabajes de forma constante para alcanzar tus metas más importantes, día a día.

Ideal para: Aquellos a los que les gusta realizar seguimiento de sus metas personales y profesionales desglosando su visión a largo plazo en tareas viables que pueden revisarse a diario.

3. Plantilla de OKR de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratis, gratuita/a Define metas y actividades basados en OKR para adoptar un enfoque más orientado a los resultados con la plantilla OKR de ClickUp

La plantilla OKR de ClickUp está diseñada para ayudarte a establecer y realizar un seguimiento de los objetivos y resultados clave (OKR). OKR es un potente marco para el establecimiento de metas que alinea los esfuerzos de tu equipo con tu visión específica.

La plantilla proporciona la estructura básica para tus metas y tareas. Te ayuda a dividir tus metas en tareas manejables, que luego pueden asignarse a equipos o miembros específicos. También incluye la opción de visualizar tus actividades en una vista Lista, tablero, Calendario o Actividad.

Con esta plantilla, podrás implementar de forma eficaz el marco OKR para impulsar el rendimiento, mejorar la alineación y alcanzar tus metas estratégicas.

Ideal para: Personas y equipos que desean un enfoque estructurado para establecer metas basados en los resultados esperados de un proyecto.

4. Plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Ajuste sus metas a la acción asignando equipos y partes interesadas para lograr un enfoque más colaborativo utilizando la plantilla de plan de acción de metas SMART de ClickUp

¿Quieres llevar tus metas SMART al siguiente nivel? Utiliza la plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp para realizar el seguimiento de tus metas en función de métricas específicas. Si eres gerente, esta plantilla te ayudará a realizar el seguimiento de qué miembro del equipo está trabajando en una meta específica.

Esta plantilla de lista te permite desglosar cada actividad por urgencia e importancia, lo que te ayuda a centrarte primero en las actividades de mayor impacto y reajustar los cronogramas para que sean más factibles.

La plantilla también te permite añadir etiquetas, clasificar tareas y utilizar vistas personalizadas para gestionar de forma eficiente los objetivos de múltiples proyectos.

Ideal para: Personas y líderes empresariales que necesitan un enfoque más detallado y estructurado para el seguimiento de metas. Su enfoque en dividir las metas en pasos más pequeños puede ayudarte a mantenerte organizado y motivado.

Más información: Cómo establecer y alcanzar metas de liderazgo eficaces

5. Plantilla de metas anuales de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Haz que este sea tu año haciendo un seguimiento de tus propósitos y metas anuales con la plantilla de objetivos anuales de ClickUp

Si prefieres establecer metas anuales y luego trabajar para alcanzar esta visión, la plantilla de metas anuales de ClickUp es perfecta para ti. Al utilizar esta plantilla, puedes definir tus principales metas para el año, desglosándolas en pasos y hitos viables. Incluso puedes establecer hitos clave a lo largo del año para medir el progreso y mantener la motivación.

Si las cosas no salen como esperabas, siempre puedes priorizar tus metas anuales en función de su impacto y relevancia, asegurándote así de ponerte al día con tus tareas a largo plazo.

Ideal para: Aquellos que buscan planificar y alcanzar sus objetivos principales a lo largo de un período extendido. La plantilla es perfecta tanto para la planificación personal como para la de equipos, ya que permite esbozar y realizar un seguimiento de tus metas anuales con claridad y precisión.

6. Plantilla de metas anuales de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratis, gratuita/a Alcanza tus metas anuales creando hábitos poderosos y haciendo un seguimiento del progreso con la plantilla de metas anuales de ClickUp

La plantilla de objetivos anuales de ClickUp es una excelente opción para personas y equipos que desean establecer y alcanzar sus metas más importantes para el año. Esta plantilla proporciona un marco completo para planificar y realizar un seguimiento de los objetivos anuales, lo que garantiza que te mantengas centrado y organizado.

Lo mejor de esta plantilla es la posibilidad de utilizar gráficos y gráficos para realizar un seguimiento visual de su progreso y sus logros. Estas herramientas le ofrecen una visión general rápida de cómo está cumpliendo sus metas anuales y dónde puede ser necesario realizar ajustes.

Mejora tu productividad utilizando esta plantilla con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, como recordatorios, fechas de límite y dependencias. La integración garantiza que tus metas estén alineadas con tus tareas diarias y plazos.

Ideal para: realizar seguimiento de las metas anuales con un desglose trimestral de los objetivos que debe alcanzar para superarlas. Perfecto tanto para establecer metas profesionales como personales.

7. Plantilla de metas y OKR de ClickUp Company

Obtenga esta plantilla gratis, gratuita/a Alinea tus actividades y proyectos en función de las metas de tu empresa utilizando la plantilla de metas empresariales y OKR de ClickUp

La plantilla de objetivos de la empresa y OKR de ClickUp integra la metodología OKR en la planificación diaria de tareas, lo que la convierte en una herramienta poderosa para las empresas que desean alcanzar sus metas comerciales de manera eficiente.

Con la plantilla, puedes esbozar resultados clave medibles que indiquen el progreso hacia cada objetivo. Esto garantiza que puedas realizar un seguimiento del rendimiento, lo que facilita la evaluación del cumplimiento de los objetivos en toda la organización.

La plantilla también ofrece espacio para reflexionar sobre los logros, identificar áreas de mejora y planear para ciclos futuros.

Ideal para: Organizaciones o equipos pequeños que buscan alinear sus objetivos estratégicos con resultados medibles.

8. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratis, gratuita/a Crea nuevos hábitos y supera tus metas anuales con la plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Si quieres realizar un seguimiento de tus metas como Hermione conoce sus hechizos mágicos, entonces la plantilla ClickUp Personal Habit Tracker debería estar en tu lista. Aunque no es estrictamente un gestor de metas, puede ser una herramienta valiosa para brindar compatibilidad con tus metas generales y mejorar tu productividad.

Utiliza esta plantilla para supervisar y registrar tus hábitos diarios, al tiempo que estableces metas específicas para cada hábito (frecuencia o hitos). Puedes adaptar la plantilla a diferentes hábitos, ya sean relacionados con la salud, la productividad o el desarrollo personal.

Ideal para: Cualquier persona que desee mejorar sus rutinas diarias y crear hábitos duraderos, especialmente en lo que respecta a metas personales.

alcanza tus metas con ClickUp*

El primer paso para alcanzar tus metas es plasmarlas en papel o, en este caso, en una hoja de cálculo. Pero, aunque ese es el punto de partida, no es suficiente para hacer realidad tu visión.

Igualmente importante es la capacidad de trabajo en tus metas, establecer plazos realistas y realizar un seguimiento periódico del progreso general.

Si bien Hojas de cálculo de Google ofrece una base sólida para el seguimiento de metas, ClickUp lo lleva al siguiente nivel. Con sus funciones avanzadas, su colaboración fluida y sus potentes integraciones, ClickUp es la plataforma ideal para personas y equipos que desean alcanzar sus metas empresariales de manera eficiente y eficaz.

Las plantillas para establecer metas de ClickUp se integran perfectamente con las numerosas funciones que ofrece la plataforma, lo que te permite utilizarlas para diversas necesidades, desde tareas diarias hasta planificación estratégica a largo plazo.

¿Estás listo para llevar el seguimiento de tus metas al siguiente nivel? Regístrate hoy mismo en ClickUp y da el primer paso para empezar a alcanzar tus sueños.