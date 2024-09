Cómo aplicar el marco de Personas, Procesos y Tecnología (PPT)

El mundo de la empresa se encuentra en la encrucijada de varios eventos cruciales. La pandemia ha cambiado nuestra forma de ver el trabajo: los modelos a distancia e híbridos se han generalizado. La inteligencia artificial ha alcanzado un nivel práctico de madurez con GenAI. La tecnología se ha convertido en una parte aún más integral de las empresas.

Como resultado, las organizaciones de todo el mundo se encuentran en un estado de transformación digital constante. No es de extrañar que se prevea que el mercado de la transformación digital alcance los 2.000 millones de euros 4907 mil millones de dólares en 2030 .

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la transformación digital no consiste únicamente en adoptar nuevas tecnologías. Representa un cambio fundamental en el rol que desempeña la tecnología en la empresa. Se trata de una transformación organizativa que exige reimaginar las operaciones de la empresa, agilizar los procesos y cambiar los comportamientos para ofrecer valor en el mercado.

El marco People Process Technology (PPT) está diseñado para permitir exactamente eso. PPT adopta un enfoque holístico de la transformación digital, que va más allá de la tecnología. De hecho, en PPT, ¡la tecnología es lo último!

Si tiene curiosidad por saber cómo puede ayudarle el modelo PPT a alcanzar sus metas estratégicas de transformación digital, siga leyendo.

El marco de Personas, Procesos y Tecnología (PPT) es un modelo para evaluar y mejorar la eficacia organizativa. Se centra en tres elementos clave.

🧑🏻 Personas: Los recursos humanos de su organización, incluidos empleados, contratistas y partes interesadas. Esta parte del marco hace hincapié en las competencias, los conocimientos, los roles, las responsabilidades y la cultura.

➡️ Proceso: Flujos de trabajo, procedimientos y métodos que utiliza para dirigir las empresas. Esto incluye los procesos formales e informales, que van desde la solicitud de permisos hasta el control de calidad.

🛠️ Tecnología: Las herramientas, sistemas e infraestructuras que compatibilizan el intento correcto de las operaciones de la empresa. Esto incluye software, hardware y otros recursos técnicos.

Aunque la transformación digital ganó terreno en la década de 2000, el marco del TPP tiene sus antecedentes en el modelo del psicólogo de gestión Harold Leavitt de 1965. El modelo Diamond de Leavitt se centraba en cuatro componentes clave: personas, tareas, estructura y tecnología.

Según Leavitt, estos elementos están interconectados y los cambios en un área repercutirán inevitablemente en las demás. Con el tiempo, el modelo Diamond evolucionó, y los componentes de "estructura" y "tareas" se reinterpretaron o combinaron en lo que hoy denominamos "procesos"."

Este cambio reflejaba un creciente reconocimiento de la necesidad de formalizar y optimizar los flujos de trabajo a medida que la tecnología se integraba más en las prácticas de la empresa. Esto es especialmente cierto cuando se trata de los procesos de una organización estrategia de transformación digital .

Recuerde que el marco personas-proceso-tecnología es algo más que estos tres elementos por sí solos; se trata también de su interconexión e interacciones.

Por ejemplo, no se trata sólo de la herramienta de gestión de proyectos que paga la organización, sino también de cómo la utilizan los equipos y cómo configura su rendimiento.

Lo veremos a continuación.

Uber, la mayor empresa de taxis del mundo, no posee vehículos. Facebook, el propietario de medios de comunicación más popular del mundo, no crea contenidos. Alibaba, el minorista más valioso, no tiene inventario. Y Airbnb, el mayor proveedor de alojamiento del mundo, no posee inmuebles. Algo interesante está ocurriendo. Tom Goodwin , , conferenciante, autor y líder empresarial