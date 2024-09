Cómo implantar una metodología ágil híbrida

Durante décadas reinó el modelo de desarrollo de software en cascada. Las grandes empresas de software creaban planes exhaustivos y tardaban años en crear productos. Las corporaciones esperaban.

La era digital acabó con todo eso. La velocidad del cambio no podía permitirse el tiempo y los riesgos que conllevaba la gestión de proyectos en cascada. Así surgió la metodología Agile, ampliamente utilizada por equipos de ingenieros de todo el mundo.

Este cambio radical de un enfoque a otro no es fácil de adaptar para todo el mundo. Y lo que es más importante, ninguna de las dos metodologías es perfecta para todas las circunstancias. Como resultado, está surgiendo un nuevo modelo ágil híbrido. Veamos cómo funciona.

¿Qué es un enfoque ágil híbrido?

El enfoque ágil híbrido es un metodología de gestión de proyectos que combina la naturaleza iterativa y flexible de los modelos Agile con la estabilidad basada en planes de Waterfall. En un proyecto ágil híbrido típico, Waterfall ofrece el plan general y la visión a largo plazo del proyecto, mientras que las metodologías ágiles dirigen el trabajo diario.

Por ejemplo, si estás creando una app de finanzas personales, la hoja de ruta del producto a 3-5 años se terminará de la forma Waterfall. Los jefes de producto identificarán funciones, las priorizarán y las programarán trimestre a trimestre.

A partir de ahí, el equipo de ingeniería utilizará enfoques Agile para dividirlo en historias de usuario, identificar los criterios de aceptación, planificar sprints y desarrollarlo de forma incremental. También vigilarán el rendimiento y los comentarios para ajustar el producto en consecuencia.

Pero, ¿en qué se diferencia la metodología híbrida de la plétora de enfoques ya existentes? Averigüémoslo.

Iterativo vs. Incremental vs. Ágil

La metodología ágil de gestión de proyectos suele definirse como "iterativa" e "incremental" Sin embargo, estos términos no significan lo mismo y no pueden utilizarse indistintamente. He aquí por qué.

Desarrollo iterativo: En este enfoque, se divide el proyecto en pequeños segmentos llamados iteraciones. En cada iteración se revisa y perfecciona el producto hasta que alcanza el nivel deseado de calidad y funcionalidad.

Desarrollo incremental: En este enfoque, se divide el proyecto en pequeñas piezas o incrementos manejables, cada uno de los cuales añade una función específica al producto global. Cada incremento añade una parte funcional del software.

Ágil: Se trata de una metodología más amplia que engloba los enfoques iterativo e incremental. Transformación ágil hace hincapié en la flexibilidad, la colaboración y la satisfacción del cliente mediante la entrega continua de software valioso.

Ágil combinado vs. Ágil híbrido

Otro riesgo que corren los gestores de proyectos es pensar que la mezcla es híbrida. Ciertamente no lo es, al menos no en este contexto.

Blended Agile combina diferentes metodologías o prácticas ágiles en un proyecto. El enfoque híbrido combina enfoques Agile con Waterfall.

Las diferencias significativas son las siguientes.

Aspectos Ágil Combinado Ágil Híbrido Enfoque Mezcla y combinación de diferentes prácticas ágiles Integración de prácticas ágiles y tradicionales Filosofía Mantiene un núcleo Ágil Comienza como una gestión de proyectos convencional con técnicas Ágiles integradas según sea necesario Aplicación Usado en organizaciones con un alto nivel de desarrollo Aplicación Se usa en equipos de desarrollo Ágil muy maduros que necesitan metodologías flexibles Se usa en entornos nuevos en Ágil o cuando se necesita estabilidad a largo plazo Necesidad Perfecto para industrias que necesitan metodologías Ágiles Necesidad Perfecto para industrias en las que la velocidad de entrega es crítica Perfecto para industrias en las que la gestión de riesgos, el cumplimiento de normativas, etc. tienen prioridad Aplicación

Diferencias entre Agile mixto y Agile híbrido

Tanto si estás siguiendo el enfoque Waterfall como si ya te has pasado a Agile, puede que necesites un argumento sólido de por qué Agile híbrido es mejor. ¡Sigue leyendo! 📖

Beneficios de utilizar un enfoque ágil híbrido

Cada gerente de proyecto sabe que ejecutar el desarrollo de software en curso es un esfuerzo complejo. Hay múltiples partes móviles y cualquier cosa puede salir mal. Por ejemplo, si el traspaso entre diseño y desarrollo no es minucioso, pueden quedar muchas cosas entre la intención y el producto final.

Por lo tanto, el enfoque de gestión de proyectos puede ser lo que haga o deshaga el intento correcto de desarrollo de software. A continuación le mostramos cómo los modelos ágiles híbridos pueden ser compatibles con la entrega de software.

Estabilidad + flexibilidad

Un enfoque híbrido combina la naturaleza basada en planes de Waterfall con la flexibilidad de Agile. El plan a largo plazo y la visión clara que proporcionan los modelos en cascada dan al equipo una imagen clara de la dirección en la que van sin comprometer la flexibilidad para utilizar la Herramientas de Scrum métodos y automatización favorecidos por Agile.

Por ejemplo, en la fase inicial del proyecto, se puede dedicar mucho tiempo a recopilar requisitos, documentar, definir el alcance del trabajo, etc. para sentar las bases. A partir de ahí, el equipo puede pasar a utilizar Herramientas de pruebas ágiles y modelos adaptativos.

Previsibilidad

Agile da prioridad a la agilidad, lo que permite a las organizaciones evolucionar con las cambiantes demandas del mercado. A veces, esto compromete la previsibilidad para empleados, empresas e inversores/accionistas.

El Agile híbrido soluciona este problema. Aprovecha los modelos de planificación de proyectos para prever con eficacia. Esto es especialmente beneficioso en proyectos que requieren certidumbre, como en sectores muy regulados o en iniciativas que implican hardware y recursos costosos.

También ofrece más control para predecir posibles problemas y solucionarlos de forma proactiva.

Compromiso de las partes interesadas

A las empresas tradicionales les gustan sus presentaciones, (elaboración de) informes y paneles. Aunque los modelos ágiles insisten en las métricas y las retrospectivas, se centran más en el aprendizaje y la mejora continuos. A veces, las partes interesadas sienten que no hablan el mismo idioma que el equipo de desarrollo.

El Agile híbrido lo soluciona. Al principio, los equipos ágiles híbridos crean los planes y la documentación, lo que da a las partes interesadas una imagen clara. A lo largo del proyecto, pueden utilizar una herramienta avanzada de gestión de proyectos como ClickUp para ofrecer visibilidad y actualizaciones en tiempo real.

Gestión de riesgos

Si planifica con antelación y prevé las posibilidades, es más probable que tome las medidas necesarias para los riesgos potenciales. Si eres ágil y adaptable, puedes gestionar los riesgos emergentes. Eso es lo que hace el Ágil híbrido.

La planificación estructurada y las evaluaciones por adelantado de los métodos tradicionales ayudan a identificar los riesgos potenciales en una fase temprana. La naturaleza iterativa de Agile permite supervisar y mitigar continuamente los riesgos a medida que el proyecto progresa.

Tiempo de comercialización

Los modelos en cascada fueron criticados durante mucho tiempo por tardar demasiado en sacar productos al mercado. Si un proyecto se programa para tres años, el usuario no verá el lanzamiento hasta el final de ese periodo.

El Agile híbrido rompe con eso. Una vez terminado el plan del proyecto, los métodos ágiles toman el relevo y el MVP se lleva rápidamente al mercado. Esta entrega escalonada garantiza que las partes más críticas del proyecto lleguen antes al mercado.

A pesar de sus muchas ventajas, el Ágil híbrido tampoco es adecuado para todas las situaciones. Veamos dónde funciona mejor.

Cuándo usar una metodología ágil híbrida

Es cierto que el Ágil híbrido combina lo mejor de ambos mundos. Excepto que no todos los proyectos necesitan ambos mundos.

Por ejemplo, si eres una startup que quiere lanzar una app de meditación, no puedes permitirte el lujo de planificar a largo plazo. El panorama está abarrotado y el ajuste entre producto y mercado puede ser sospechoso. Esta situación exige un enfoque ágil para publicar un MVP y probar el mercado.

Entonces, ¿cuándo utilizar un enfoque ágil híbrido? Me alegro de que lo preguntes

Proyectos complejos

Todos los proyectos tienen complejidades. No es a eso a lo que nos referimos aquí. Los proyectos verdaderamente complejos son aquellos que implican el desarrollo de software con numerosas funciones, para múltiples grupos de audiencia, con capacidades entrelazadas. Construir un mercado en línea sería un buen ejemplo de proyecto complejo.

En estos casos, el Ágil híbrido es ideal. El proceso de planificación inicial puede alinearse con el plan de empresa. En un mercado en línea, si lo primero es dar de alta a los vendedores, la hoja de ruta comenzará con las funciones relevantes para esa fase.

Una vez que los Business Teams hayan empezado a hablar con los vendedores, el equipo de desarrollo puede dividir el portal del vendedor en funciones pequeñas y manejables y desarrollarlas de forma iterativa.

Sectores regulados

La banca, la gestión financiera, los seguros, la sanidad, etc. son sectores muy regulados. Requieren un grado extremadamente alto de visibilidad y control. Es posible que las metodologías ágiles no sean compatibles con la profundidad de la documentación y la supervisión que necesitan los sectores regulados.

La metodología ágil híbrida resuelve este problema mediante el ajuste de barreras de seguridad. Permiten a los equipos de empresa añadir una capa de planificación para los requisitos normativos.

Entregables estrictos

Si un cliente tiene un calendario fijo y un presupuesto limitado, es posible que los enfoques ágiles no sean los más adecuados. La naturaleza experimental de Agile funciona mejor cuando existe cierta flexibilidad.

El Agile híbrido puede arreglar eso creando planes para cumplir plazos y presupuestos. Puede ayudar a controlar los desbordamientos y a cumplir las expectativas.

Transformaciones heredadas/a

A diferencia del desarrollo de nuevos productos, la transformación heredada/a implica recrear software existente -a menudo complejo- utilizando nuevas tecnologías y enfoques. Por ejemplo, podría estar modernizando una aplicación monolítica de mainframe utilizando microservicios en la nube.

En estos casos, los modelos Agile corren el riesgo de pasar por alto algunos detalles. La parte tradicional de Agile híbrido permite al equipo peinar todo el entorno heredado/a, documentar hasta el último detalle y modernizarlo a fondo. Implementarlo de forma iterativa mediante métodos Agile puede minimizar las interrupciones en la empresa.

Escalar Agile en grandes organizaciones

En una corporación que utiliza métodos tradicionales, los sistemas están diseñados para facilitarlo. Los Teams están formados para ello, las herramientas lo permiten, los procesos están diseñados para su compatibilidad. Pasar a un modelo Agile/Scrum puede ser un cambio disruptivo para estos equipos.

El Agile híbrido puede ser el paso. Puede ofrecer un periodo de transición para que los equipos se adapten a Agile.

Cualquiera sea su situación, necesita implementar sus principios Ágiles híbridos de manera efectiva. He aquí un manual para empezar.

Cómo implementar una metodología ágil híbrida

Si bien los principios de Agile híbrido son comunes, pueden significar cosas diferentes para distintas organizaciones. Antes de implementar Agile híbrido en su organización, necesita evaluar si es adecuado para usted.

Una buena herramienta de gestión de proyectos para equipos de software, como ClickUp, será de gran ayuda en el proceso.

1. Evaluar la idoneidad del proyecto

¿Necesita su proyecto una gestión ágil híbrida? Hágase esa pregunta.

Empiece por evaluar a fondo los requisitos, limitaciones y metas de su proyecto. Describa el alcance, los requisitos normativos y los entregables clave. Documente sus observaciones e ideas para recibir comentarios y aprobaciones.

En Documentos de ClickUp puede documentarlo todo con claridad. Además, puede colaborar en tiempo real con varios miembros del equipo y compartirlo con las partes interesadas adecuadas para que le den su opinión.

recopile requisitos y documente información con ClickUp Docs_

Utilice esta información para identificar qué partes del proyecto se beneficiarían de un enfoque tradicional y cuáles se adaptarían mejor a las prácticas ágiles.

2. Definir el modelo híbrido

Basándose en la evaluación, defina el modelo ágil híbrido específico que va a utilizar. Intente no pensar en sus enfoques como "tradicionales" o "ágiles", lo que puede influir en sus sentimientos hacia ellos. Diseñe su modelo híbrido en dos partes:

Aspectos de su proyecto que necesitan un plan profundo y exhaustivo

Aspectos que requieren una acción rápida e iterativa

Por ejemplo, podría utilizar el primero para la fase de planificación y requisitos, seguido del segundo para las fases de desarrollo y pruebas.

No des por sentado que la gente entiende lo que significa tradicional y ágil. Por ejemplo, no diga simplemente a su equipo de proyecto "desarrollo en Agile" En su lugar, podría decir: "el desarrollo se realizará en repeticiones de sprints de dos semanas, siguiendo el plan de iteración, con una meta de 100 puntos de historia para cada epopeya, gestionados mediante ClickUp"

Defínalo todo con el mayor detalle posible.

3. Desarrolle un plan de proyecto detallado

La mayor ventaja del modelo Waterfall es su fase de plan. Aprovéchela como parte de su marco ágil híbrido.

Cree un plan de proyecto detallado que incorpore elementos tanto tradicionales como ágiles. Incluya cronogramas, hitos, asignación de recursos, estimaciones presupuestarias para la investigación, planes de sprint, backlogs y calendarios de iteración.

Elija una herramienta integral de gestión de proyectos para equipos Agile para ajustar todo esto. Calendario de ClickUp, (diagrama de) Gantt, y vistas cronograma son ideales para la programación. Utilice la vista Box de ClickUp para gestionar los recursos del equipo, ver en qué están trabajando las personas y qué capacidad hay disponible.

vista Box de ClickUp para una gestión perfecta de la carga de trabajo

Si eres nuevo en esto, aquí tienes ayuda: Un manual completo sobre cómo crear un plan de proyecto ágil . También puede aprovechar varios plantillas de planificación de sprints para iniciar su viaje.

4. Establezca directrices claras de comunicación

Uno de los mayores riesgos del Ágil híbrido es el malentendido. Un miembro del equipo puede estar esperando un plan claro, mientras que otro puede querer experimentar de forma Ágil. Para evitar estas situaciones es necesaria una comunicación clara.

Ajuste una plataforma de colaboración como ClickUp para mensajes asíncronos. UtilizaVista del chat de ClickUp para tratar todos los Mensajes desde un mismo lugar

Programe reuniones periódicas para dar a los miembros del equipo la oportunidad de plantear sus inquietudes

Asegúrese de tener en cuenta las necesidades de las partes Waterfall y Agile del proceso. Por ejemplo, puede tener revisiones de proyecto tradicionales cada trimestre, con puestas al día diarias y retrospectivas quincenales durante los sprints ágiles.

conéctese de forma asíncrona con los miembros de su equipo mediante la vista de chat de ClickUp

5. Ajuste una estructura de gobierno

Establezca una estructura de gobierno que sea compatible con el enfoque ágil híbrido. Definir roles y responsabilidades para las partes tradicionales del proceso. Cree una Estructura de equipo ágil para la ejecución del proyecto. Ajuste de los mecanismos de toma de decisiones y resolución de problemas.

Por ejemplo, puede designar a un jefe de proyecto para supervisar los aspectos tradicionales del proyecto y a un Scrum Master para gestionar las fases ágiles. Esta estructura ayuda a garantizar la integración efectiva de ambas metodologías y el buen funcionamiento del proyecto.

Para garantizar la coherencia de la ejecución Agile, ajuste sistemas claros. Plantilla de ClickUp para la gestión ágil de proyectos es un marco sencillo y personalizable para empezar. Esta plantilla, fácil de usar para principiantes, agilizará sus solicitudes en backlogs donde podrá priorizar y ejecutar.

Descargar esta plantilla

Si tiene necesidades más avanzadas o específicas, eche un vistazo a algunas de las otras Plantillas ágiles en ClickUp.

6. Supervisar y ajustar

Es posible que hayas invertido mucho tiempo y esfuerzo en el ajuste de tu sistema Agile híbrido. Sin embargo, puede que no sea perfecto a la primera. Así que supervise el progreso, identifique las lagunas, discuta las soluciones y adáptese con el tiempo.

Como parte del seguimiento:

Medir el rendimiento del equipo y compararlo con periodos anteriores

Evaluar los riesgos emergentes

Seguimiento de los cambios normativos

Buscar la opinión de las partes interesadas

Solicitar activamente la opinión del equipo

Además de los datos cuantitativos del seguimiento, busque también aportaciones cualitativas. Realice retrospectivas al final de cada fase o iteración para evaluar lo que funcionó bien y lo que podría mejorarse.

Reúna las opiniones del equipo y de las partes interesadas y documente las lecciones aprendidas. Utilice esta información para perfeccionar el enfoque ágil híbrido en futuros proyectos, asegurándose de que la metodología sea más eficaz con cada uso.

Ejecute sus proyectos de forma más rápida y eficaz con ClickUp

Vuélvase híbrido con la gestión ágil de proyectos de ClickUp

La gestión de proyectos de software ha cerrado el círculo. Los defensores de Agile rechazaban prácticas tradicionales como la planificación exhaustiva y la programación a largo plazo. Los seguidores del modelo Waterfall consideraban que Agile era caótico y carecía de la estructura necesaria para desarrollar productos de nivel empresarial.

Los tecnólogos inteligentes optaron por aunar los mejores aspectos de ambos enfoques para crear un modelo que funciona, conocido como Agile híbrido. El modelo híbrido ayuda a los equipos tecnológicos modernos a gestionar mejor los diversos requisitos de los proyectos, cumplir las exigencias normativas y aportar valor de forma incremental.

Sin embargo, ponerlo en práctica no es fácil. Se necesita un sistema que gestione de forma exhaustiva las numerosas piezas móviles que intervienen en la creación de software. ClickUp para equipos ágiles ofrece precisamente ese sistema.

Reúne Herramientas ágiles como Tableros Kanban, diagramas de) Gantt, tareas rastreables, estados personalizados, integraciones, y Cerebro ClickUp el asistente de IA.

Implemente la gestión de proyectos híbrida con facilidad. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo ¡!