Construir una estructura de equipo ágil optimizada

Pregunte a cualquier equipo de desarrollo de software cómo gestiona varios proyectos entregables y procesos de desarrollo, y su respuesta apuntará a las metodologías de desarrollo ágil.

La metodología ágil, o marco ágil de gestión de proyectos, sigue un enfoque iterativo de la gestión de proyectos. Los proyectos se dividen en fases más pequeñas, y cada fase se completa mediante la mejora y la colaboración continuas y varias fases de planificación, ejecución y evaluación.

Según Radix en la actualidad, Agile es una de las metodologías de gestión de proyectos más utilizadas en el mundo, y alrededor del 61% de las empresas utilizan Agile para el desarrollo de software.

Pero, ¿qué es un equipo Agile y cómo puede adoptar este enfoque para su proceso de gestión de proyectos y desarrollo de software?

Esta guía le dirá todo lo que necesita saber. Empecemos

¿Qué es un equipo ágil?

ágil" es ahora sinónimo de velocidad, flexibilidad y orientación al cliente.

Los Teams ágiles no son sólo procesos y Sprints, sino también individuos capacitados que comparten una visión común y prosperan en el aprendizaje y la adaptación continuos. Así pues, la Equipo ágil está formado por un grupo de personas con diferentes (y múltiples) habilidades que trabajan juntas en una sucesión de fases para completar un proyecto.

Las estructuras de los equipos ágiles suelen ser pequeñas, por lo que cada miembro del equipo se selecciona cuidadosamente para cumplir una o varias metas de empresa. Esto también significa que cada miembro del equipo tiene múltiples habilidades y debe trabajar en colaboración para completar las fases con éxito.

Estas son las características principales de la estructura de un equipo Agile:

Multidisciplinariedad: Cada miembro de la estructura del equipo Agile debe contribuir a más de una disciplina Transfuncional: Aunque cada miembro del equipo es experto en un dominio, también tiene habilidades complementarias que añaden valor a la estructura general del equipo Colaborativo: Dado que los equipos ágiles trabajan juntos para lograr una única meta, deben colaborar, comunicarse, compartir ideas, formarse mutuamente, ofrecer asistencia y trabajar bien con otros equipos y miembros No jerárquico: Para facilitar una colaboración fluida, los equipos Agile no son jerárquicos. La estructura del equipo Agile es plana, y la responsabilidad y la rendición de cuentas se comparten por igual

Estructuras de equipo tradicionales frente a ágiles

Ahora que entendemos la estructura de un equipo ágil, comprendamos la diferencia fundamental entre los equipos ágiles y los tradicionales.

Equipos tradicionales

Los equipos tradicionales suelen seguir la metodología de cascada, que utiliza una secuencia lineal. Aquí, los directivos planifican y crean una estrategia de avance, y el equipo ejecuta este plan. En dinámica de equipo se definen en función de las responsabilidades, metas y conocimientos específicos de los miembros del equipo.

Así, los Teams tradicionales suelen:

Siguen la metodología tradicional de gestión de proyectos y tienen una jerarquía definida. Hay empleados, jefes de equipo, gerentes, ejecutivos de nivel C, etc

Los jefes definen las tareas y las asignan a los equipos, que delegan en los miembros a través de los jefes de equipo. El rol y el día a día de cada uno están definidos

El modelo tradicional deja poco margen para el uso compartido de competencias ycolaboración interfuncional ya que cada miembro del equipo se contrata en función de sus competencias específicas y se le asignan las tareas correspondientes

El modelo tradicional funciona en grandes organizaciones que necesitan jerarquía y una gestión de proyectos lineal para conseguir resultados. También es adecuado para proyectos que no suelen desviarse mucho de los planes o para los que requieren plazos estrictos para su finalización

Equipos ágiles

La metodología ágil, en cambio, consiste en completar un proyecto en fases iterativas. Dado que cada fase requiere personas con un amplio intervalo de competencias, la estructura del equipo difiere del enfoque tradicional en cascada.

clickUp Gantt Chart View for a Product Team, which gives a realistic view of tasks and deliverables for agile team management_ Vista de diagrama de Gantt para un equipo de producto, que ofrece una visión realista de las tareas y los entregables para la gestión ágil de equipos

Un equipo Agile es un grupo de personas con múltiples habilidades capaces de entregar cada fase y el proyecto por sí mismos.

Un equipo ágil suele ser pequeño (de 5 a 10 miembros) y está formado por miembros que juntos tienen todas las habilidades necesarias para completar el proyecto

Los Teams ágiles son altamente colaborativos. Como cada fase pasa por todas las fases de desarrollo en poco tiempo, tiene que haber una comunicación adecuada ycolaboración en equipo* Una estructura de equipo ágil se compone de personas con múltiples habilidades que pueden trabajar en un entorno interfuncional. El resultado es que los miembros se enseñan y aprenden unos de otros. Esto también significa que las tareas no se asignan de forma estricta y que los miembros experimentados de un equipo ágil pueden elegir las tareas según sus necesidadesrequisitos del proyecto y habilidades

Por último, los equipos ágiles no son jerárquicos. La estructura de un equipo es plana, y cada miembro es igualmente responsable de la velocidad de entrega de un proyecto ágil

Este aparente contraste pone de manifiesto la marcada diferencia de filosofía y enfoque. Mientras que las estructuras tradicionales dan prioridad a la previsibilidad y el control, Agile se nutre de la flexibilidad y la adaptación.

Al adoptar los principios básicos de la interfuncionalidad, análisis de procesos gracias a la autonomía y al desarrollo iterativo, los equipos ágiles alcanzan un nuevo nivel de capacidad de respuesta, adaptabilidad y orientación al cliente.

Tipos de estructuras de equipos ágiles

Aunque la estructura de un equipo ágil no tiene roles fijos, algunos requisitos son comunes a la mayoría de los proyectos. Así, un equipo ágil típico estará formado por lo siguiente:

Generalista

El equipo ágil generalista es aquel en el que cada miembro tiene un amplio intervalo de habilidades en las que es bueno, pero generalmente no es experto en ninguna. Como todos los miembros del equipo tienen múltiples habilidades (y éstas se solapan), pueden alcanzar sus metas mediante la colaboración y el trabajo en equipo. Dos miembros que conocen el desarrollo front-end pueden trabajar juntos y suplir las carencias de conocimientos que cada uno pueda tener.

Esta estructura funciona bien para equipos pequeños y puede no ser adecuada para roles (o tareas) críticos que requieran expertos.

Especialista

Un especialista es alguien experto en un nicho concreto. El equipo Agile de especialistas está formado por un grupo de estos especialistas. Cada especialista tiene una habilidad básica y es responsable de su área. En este enfoque, los roles y responsabilidades suelen definirse automáticamente en función de la especialidad de cada miembro.

Esta metodología es lo contrario de la estructura generalista y se emplea cuando los proyectos (o tareas) son de misión crítica.

Híbrido

Como habrás adivinado, el equipo Agile híbrido es una mezcla heterogénea de generalistas y especialistas. En este modelo, los especialistas asumen tareas complejas dentro de la fase en la que son expertos, mientras que los generalistas rellenan los huecos y mantienen unido al equipo.

Los equipos ágiles suelen ser híbridos. Los generalistas dentro del equipo permiten que éste sea flexible y adaptable (lo que distingue a la metodología Agile), y los especialistas garantizan resultados de calidad.

Paralelo

En los tres primeros modelos, la estructura del equipo y los entregables siguen siendo más o menos los mismos en cada iteración.

En la estructura paralela, los equipos cambian de tarea en cada iteración. Un equipo que trabajó en sistemas back-end en una iteración puede trabajar en desarrollo front-end en la siguiente.

Esto permite que las distintas iteraciones se desarrollen en paralelo y que los miembros contribuyan a otras áreas del proyecto. Los miembros pueden mejorar sus conocimientos durante el proceso y aportar nuevas perspectivas a cada área dentro de la iteración.

Sub equipo

Aunque no hay jerarquías en Agile, es posible que vea una estructura que se asemeja mucho a una, llamada estructura de sub-equipo.

En este enfoque, el equipo Ágil podría ser parte de un equipo más grande o de varios equipos Ágiles que trabajan juntos. Cada equipo Ágil es responsable de una parte concreta de la iteración, pero la fase se completa sólo cuando todos los equipos tienen éxito.

Suelen formarse subequipos cuando las fases son demasiado extensas para ser gestionadas por un único equipo ágil.

Roles y responsabilidades clave en un equipo Agile

Si bien el equipo Agile no es jerárquico, el marco Agile exige una estructura organizativa.

A continuación se presentan la estructura y roles de un equipo Agile reconocidos en el manifiesto Agile:

Propietario del producto

El propietario del producto es responsable de comprender las necesidades de las partes interesadas y los clientes, comunicarlas al equipo y garantizar que se satisfacen durante todo el ciclo de vida del proyecto Agile.

creación de estados personalizados en ClickUp para definir las metas y entregables del proyecto

Para conseguirlo, el propietario del producto se reunirá periódicamente con las partes interesadas y el equipo para asegurarse de que el proyecto va por buen camino. También ofrece orientación cuando es necesario, ya que es quien mejor conoce las necesidades del cliente.

Líder de equipo o Scrum master

El jefe de equipo (o scrum master en Scrum) es esencialmente responsable de todos los miembros del equipo y de sus resultados. Eligen a las personas, construyen el equipo, facilitan la colaboración, gestionan tareas y flujos de trabajo, organizan reuniones, etc.

El jefe de equipo es responsable de garantizar que el equipo trabaje según los principios descritos en el manifiesto Agile.

Dependiendo del tipo de práctica Agile, este rol puede tener diferentes nombres. Sin embargo, las responsabilidades siguen siendo las mismas. En Agile Scrum teams por ejemplo, el líder del equipo se llama Scrum Master.

Miembros del equipo

Comprende a todos los miembros del Equipo ágil de desarrollo de productos . Dependiendo del tipo de empresa y equipo, los miembros pueden ser desarrolladores, diseñadores, probadores, comercializadores, vendedores, etc. Dentro de la informática y el desarrollo de software (donde Agile es más popular), los roles típicos definidos son:

Desarrollador : Escribe código y construye el producto, y es responsable de la ingeniería del producto y de darle vida

: Escribe código y construye el producto, y es responsable de la ingeniería del producto y de darle vida Diseñador : Crea el flujo de usuarios y define la estética visual del producto

: Crea el flujo de usuarios y define la estética visual del producto Probador: Prueba el producto en busca de errores y otros problemas mediante la simulación de escenarios. El desarrollador y el probador trabajan juntos para crear un producto sin errores

En función de la estructura definida, cada miembro del equipo puede ser generalista, especialista o ambas cosas. Los miembros del equipo trabajan con el jefe de equipo para alcanzar las metas que el propietario del producto define para satisfacer a las partes interesadas.

Consultores/Expertos en la materia

Una función clave del marco ágil es que permite flexibilidad y adaptabilidad. Esto significa que el proyecto puede cambiar para satisfacer las demandas cambiantes del mercado y los paisajes a medida que avanza a través de iteraciones.

Estos cambios requieren ciertas habilidades o conocimientos que no existen dentro de la estructura del equipo ágil. En estos casos, el líder del equipo puede solicitar ayuda a una PYME o a un consultor. Estas personas son especialistas en un nicho y suelen trabajar durante breves períodos con un equipo, durante los cuales ofrecen apoyo y orientación.

Ejemplo de cómo los equipos de desarrollo pueden añadir fácilmente Lógica Condicional a Formularios en ClickUp

Gestionar un equipo ágil especializado, los equipos de desarrollo pueden utilizar formularios especializados para recoger los detalles de la solicitud y elevar las peticiones a los equipos especializados.

Parte interesada

Las partes interesadas son las principales partes interesadas de un proyecto. Les afecta el resultado y también influyen en él. Una parte interesada puede ser un cliente, un inversor, un Tablero, etc.

Sus necesidades definen la figura del proyecto y todas las estrategias posteriores. Las partes interesadas no suelen implicarse en las actividades cotidianas y suelen comunicarse a través del propietario del producto.

Construir una estructura de equipo ágil eficaz

Habiendo entendido la metodología Agile, sus beneficios y cómo operan los equipos Agile, puede considerar implementar Agile usted mismo. Hay algunos pasos para construir una estructura de equipo Ágil efectiva que nos gustaría compartir:

Elegir métodos Ágiles

Existen diferentes métodos Ágiles como Scrum, Kanban, etc. Elige uno o varios de estos métodos en función del sector y del tipo de trabajo. El método pesará mucho en la estructura del equipo y las operaciones.

ClickUp Vista Tablero Kanban que ayuda a los gestores de proyectos a gestionar eficientemente los sprints en proyectos Agile

Defina el nivel de habilidad

¿Va a crear un equipo generalista o un equipo de especialistas, o va a optar por el enfoque híbrido? Esta decisión influirá en a quién contrate y cómo se estructure el equipo.

Promover la adaptabilidad

La adaptabilidad es lo que distingue al marco Agile. Promueva este sentido de adaptabilidad también dentro del equipo. Desde el principio, todos los miembros del equipo deben saber que se espera de ellos que adquieran nuevas habilidades, que trabajen en distintos roles, etc.

Seguir las fases de desarrollo del grupo de Tuckman

Etapas de desarrollo de un grupo de Tuckman vía Alun Gather Good En general, estas son las cuatro fases por las que pasa cada miembro de un equipo Agile:

Depender en gran medida del líder y del propietario del producto para obtener orientación Se sienten cómodos en sus roles y asumen responsabilidades sin necesidad de orientación Los lazos se estrechan con los demás miembros del equipo y empiezan a aceptar las responsabilidades del equipo Empiezan a rendir al máximo y a obtener resultados óptimos

Usa la tecnología

La tecnología puede acelerar enormemente su camino en Agile. Soluciones de software como ClickUp proporciona a los propietarios de productos y a los jefes de equipo todas las herramientas necesarias para gestionar eficazmente un equipo Agile.

Funciones como tareas y subtareas, pizarras y gráficos de Gantt permiten a los equipos aplicar el marco Agile y a los líderes realizar un seguimiento del progreso.

vista Gantt de ClickUp con tareas y dependencias para gestionar eficazmente las tareas dependientes

Gestione equipos ágiles con ClickUp

Los propietarios y líderes de productos pueden gestionar equipos de forma más eficiente con las herramientas adecuadas. Software de gestión de proyectos ClickUp es una de estas herramientas.

paquete de Tableros de ClickUp con metas de equipo para ayudar a cada departamento a entender su rol y esfuerzo en un proyecto ClickUp Ágil proporciona gestores de proyectos, Equipos Scrum equipos ágiles y de desarrollo con todas las funciones necesarias para configurar y gestionar un equipo ágil y sus fases. Desde la gestión de tareas y gestión de la carga de trabajo hasta análisis y elaboración de informes, gestiónelo todo desde una sola plataforma.

Con la Organigrama de ClickUp , puede trabajar eficazmente en la gestión ágil de equipos y obtener una ventaja. En lugar de empezar desde cero, puede utilizar nuestro organigrama listo para usar Plantillas ágiles para gestionar recursos individuales, definir relaciones y ayudarle a adoptar un entorno ágil para sus equipos.

Si desea adoptar metodologías ágiles para sus organizaciones y habilitar Desarrollo ágil de productos y colaboración en equipo, ¡inscríbase hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes

**1. ¿Cómo funciona un equipo ágil?

Los equipos ágiles se componen de individuos multifuncionales y autogestionados seleccionados para realizar una tarea concreta en un proyecto. Estos individuos son elegidos por su experiencia específica en el negocio y pueden trabajar en sus respectivas áreas de negocio para ayudar a alcanzar una meta común.

Estos equipos ágiles especializados colaboran entre departamentos, lo que permite que varios proyectos interfuncionales se ejecuten simultáneamente con tiempos de inactividad y retrasos mínimos.

2. ¿Cuáles son los distintos roles en Agile?

Los diferentes roles en Agile son Stakeholders, Product Owners, Team Lead, Agile Project Managers y miembros de equipo.

**3. ¿Cuál es la estructura ideal de un equipo ágil?

El equipo ágil ideal debe tener una estructura plana, lo que significa que todos los miembros del equipo tienen la misma responsabilidad y la libertad de trabajar de forma independiente. El tamaño de este equipo es pequeño o magro, con 3-10 personas.

Esto hace que el equipo rinda cuentas de sus actividades y mejora la comunicación interna para que el equipo funcione sin problemas. También ayuda a los gestores de proyectos a asignar eficazmente las actividades y gestionar un equipo de este tipo.

4. ¿Por qué es necesaria una estructura ágil?

Una estructura ágil es un marco para gestionar equipos pequeños en función de las actividades del proyecto, los flujos de trabajo y los roles del equipo. Es crucial porque garantiza que cada miembro del equipo conozca sus entregables y metas, al tiempo que fomenta la comunicación activa y la transparencia. Ayuda a los equipos a confiar los unos en los otros, aceptar el cambio y prosperar en un entorno dinámico.

5. ¿Cómo pueden ayudar herramientas de software como ClickUp a organizar un equipo ágil?

Herramientas como ClickUp se construyen utilizando marcos ágiles, ayudando a los gestores de proyectos a trabajar en múltiples proyectos sin riesgos. Dado que un equipo ágil se autogestiona, el seguimiento del trabajo diario y de los objetivos puede suponer un reto para los jefes de equipo y los propietarios de los productos.

La interfaz intuitiva y las potentes funciones de ClickUp agilizan el flujo de trabajo, aumentan la transparencia y mantienen a todo el mundo en la misma página. Utiliza elementos visuales para ofrecer una vista clara de las tareas, desglosar los entregables y los recursos y realizar un seguimiento del progreso de los proyectos pendientes. Esto ayuda al gestor de proyectos a tomar decisiones oportunas y a garantizar el éxito de la entrega del producto.