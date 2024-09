10 mejores software de optimización de inventarios 2024

Gestionar el inventario es una tarea fundamental para cualquier empresa, pero hay un dato sorprendente: el pequeño minorista medio de EE.UU. sólo consigue 63% de precisión de inventario .

¿El culpable? A menudo, el error humano, que provoca problemas costosos como el exceso de existencias o la pérdida de equipos de ventas.

Si aún confía en las hojas de cálculo para gestión de inventario puede que se esté preparando para estos problemas.

Pero hay buenas noticias Las modernas plataformas de software de optimización de inventarios pueden dar la vuelta a esta situación. Estas herramientas vienen repletas de funciones para hacer más eficientes los procesos de su cadena de suministro, desde escáneres de códigos de barras hasta la integración del intercambio electrónico de datos (EDI).

Invertir en el software adecuado puede reducir drásticamente los costes de inventario, mejorar la eficiencia y ahorrar tiempo. Durante el último año, mi equipo y yo en ClickUp hemos probado y recopilado una lista de las 10 mejores soluciones de software de optimización de inventario para 2024, destacando para quién son más adecuadas, sus precios y sus funciones clave.

Pero antes, ¡descubramos qué debe buscar en un software de optimización de inventario!

¿Qué debe buscar en un software de optimización de inventario?

Un software de optimización de inventario fiable debe dar prioridad a la precisión. Esto es lo que debe buscar para asegurarse de que satisface eficazmente las necesidades de su empresa:

Seguimiento en tiempo real : Asegúrese de que el software proporciona niveles y movimientos de inventario actualizados para evitar el desabastecimiento y el exceso de existencias

: Asegúrese de que el software proporciona niveles y movimientos de inventario actualizados para evitar el desabastecimiento y el exceso de existencias Escaneado de códigos de barras : Elija sistemas compatibles con el escaneado de códigos de barras para una identificación y un seguimiento eficaces de los productos

: Elija sistemas compatibles con el escaneado de códigos de barras para una identificación y un seguimiento eficaces de los productos Capacidad de integración : Compruebe si el software se integra con sus sistemas de punto de venta, cadena de suministro y contabilidad para facilitar el flujo de datos

: Compruebe si el software se integra con sus sistemas de punto de venta, cadena de suministro y contabilidad para facilitar el flujo de datos Alertas automatizadas : Busque funciones de automatización que le permitan recibir notificaciones automáticas de existencias reducidas, fechas de caducidad y puntos de pedido para evitar problemas de inventario

: Busque funciones de automatización que le permitan recibir notificaciones automáticas de existencias reducidas, fechas de caducidad y puntos de pedido para evitar problemas de inventario Soporte multicanal : Seleccione un software que pueda gestionar el inventario en varios canales de ventas para mantenerlos sincronizados

: Seleccione un software que pueda gestionar el inventario en varios canales de ventas para mantenerlos sincronizados Accesibilidad móvil : Asegúrese de que los sistemas de inventario son compatibles con varios dispositivos para mejorar la flexibilidad y la gestión sobre la marcha

: Asegúrese de que los sistemas de inventario son compatibles con varios dispositivos para mejorar la flexibilidad y la gestión sobre la marcha Escalabilidad : Busque herramientas que puedan crecer con su empresa, gestionando mayores complejidades de datos e inventario a medida que se expande

: Busque herramientas que puedan crecer con su empresa, gestionando mayores complejidades de datos e inventario a medida que se expande Interfaz fácil de usar: Opte por una plataforma intuitiva que reduzca el tiempo de formación y potencie la eficiencia del equipo

Los 10 mejores software de optimización de inventarios para usar en 2024

En la siguiente lista, voy a analizar las mejores herramientas de software de optimización de inventarios de 2024. También proporcionaré una breve descripción general de cada herramienta para que pueda comparar fácilmente sus opciones.

1. ClickUp (La mejor para planificar, gestionar y optimizar el inventario)

Si está buscando una herramienta que destaque en la planificación y optimización de inventarios, ClickUp puede ser justo lo que necesitas.

ClickUp es una aplicación de

para empresas de todos los tamaños, desde pequeñas startups hasta grandes corporaciones. Es ideal para gestionar operaciones de comercio electrónico, gestionar inventarios de productos y ajustar objetivos.

Manténgase al tanto de los datos de inventario en tiempo real con la plataforma de gestión de proyectos de ClickUp

Con Solución de gestión de proyectos de ClickUp puede simplificar sus procesos con paneles personalizables que muestran métricas en tiempo real, realizar un seguimiento del inventario con listas organizadas y automatizar los flujos de trabajo para que las tareas se ejecuten sin problemas. Paneles de ClickUp son increíblemente versátiles y ofrecen una vista de 360° de la información de sus productos.

Visualice sus productos disponibles, existencias y otros inventarios en los cuadros de mando de ClickUp

Puede ajustar la interfaz para que se adapte a sus necesidades, con opciones para personalizar estados, tablas y herramientas de (elaboración de) informes. Además, los widgets del panel de control le permiten consultar fácilmente datos cruciales como el tiempo de seguimiento y los gráficos, lo que aumenta la eficacia de su inventario.

Si te gustan más los diseños estructurados, Vista Tabla de ClickUp puede llamarte la atención.

Analice datos sin esfuerzo para una gestión estructurada de la información con la vista Tabla de ClickUp

Le permite organizar presupuestos, inventarios y detalles de clientes en un formato ordenado de filas y columnas. Cree Campos personalizados de ClickUp para registrar prácticamente cualquier cosa: el progreso de una tarea, archivos adjuntos, valoraciones con estrellas y más de 15 tipos de campos.

Si desea realizar un seguimiento del movimiento y la disponibilidad de las existencias, las plantillas prediseñadas de ClickUp son increíblemente eficaces. Por ejemplo, la plantilla Plantilla de gestión de inventario de ClickUp Simplifica la gestión de inventarios grandes o complejos. Le ayuda a realizar un seguimiento de los niveles de inventario, los movimientos de existencias y los cambios de costes, así como a organizar la información de los productos en una base de datos fácil de usar.

Gestione su inventario y reponga siempre a tiempo con la plantilla de gestión de inventario de ClickUp

Esta plantilla también le ayuda:

Supervisar los niveles de inventario, la disponibilidad de existencias, los movimientos y las fluctuaciones de costes

Organizar los detalles de los productos, incluidos precios e imágenes, en una base de datos fácil de usar

Analizar las tendencias del inventario para tomar decisiones informadas sobre la reposición de existencias

Plantilla de informes de inventario de ClickUp mejora aún más la precisión en el seguimiento de los niveles de producto, ofrece información sobre la cadena de suministro y agiliza el proceso de pedido. Esta plantilla también le permite ajustar objetivos de inventario y anticiparse a la demanda, con lo que se asegura de anticiparse a posibles desabastecimientos.

Realice un seguimiento de sus niveles de inventario e identifique rápidamente las carencias con la plantilla de informes de inventario

Esta plantilla le permite:

Visualizar rápidamente los niveles de existencias de un vistazo

Actualizar fácilmente los datos sin necesidad de introducir códigos

Organizar los productos en categorías para facilitar la navegación

Automatizaciones ClickUp es otra función que puede mejorar significativamente la gestión del inventario al agilizar las tareas repetitivas y reducir los errores manuales. Con las automatizaciones, puede desencadenar la actualización automática de los niveles de existencias cuando se añaden o eliminan elementos, lo que garantiza la precisión en tiempo real.

Automatice la gestión del inventario con ClickUp Automations

Se pueden configurar notificaciones para que le avisen cuando las existencias alcancen un nivel crítico, lo que le indicará la toma de decisiones oportuna y la reposición de existencias. Además, puede utilizar la automatización de clientes para categorizar y organizar los datos de inventario, lo que facilita el seguimiento y el análisis de tendencias. Esto no sólo ahorra tiempo, sino que también le ayuda a tomar decisiones informadas, mejorando en última instancia la eficiencia y la productividad en la gestión de su inventario.

ClickUp mejores funciones

Gestione las reposiciones y entregas de productos conVista del Calendario de ClickUp. Vea los plazos de entrega de los pedidos y las tareas en tiempo real a través de cronogramas y calendarios de recursos colaborativos

Ajuste recordatorios para la reposición de existencias conTareas periódicas de ClickUp* Integraciones de ClickUp con plataformas de comercio electrónico garantizan una sincronización precisa de los datos de inventario para optimizar las operaciones de la empresa y tomar decisiones informadas

Realice el seguimiento de las ventas de productos y gestione la capacidad con prácticas herramientas de planifiplantillas de listas de proveedores Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje en torno al alto grado de personalización

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: 7 $/usuario al mes

7 $/usuario al mes Business: 12 $/usuario al mes

12 $/usuario al mes Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por entorno de trabajo por miembro al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.500 opiniones)

4,7/5 (más de 9.500 opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

2. Zoho Inventory (Mejor para pequeñas y medianas empresas)

vía Inventario Zoho Zoho ofrece un paquete de software todo en uno que incluye varias aplicaciones, como Zoho CRM, un sistema de asistencia técnica y Zoho Inventory.

Zoho Inventory ofrece funciones como el seguimiento del inventario, gestión de pedidos y gestión de almacenes, por lo que es ideal para pequeñas y medianas empresas.

Zoho se integra con plataformas populares de comercio electrónico como Shopify, Amazon, Etsy, eBay y ZohoCommerce. Aunque sus opciones de integración son algo limitadas, Zoho sigue teniendo un precio competitivo en comparación con otras plataformas de comercio electrónico gestión de inventario de comercio electrónico soluciones.

Las mejores funciones de Zoho Inventory

Gestione eficazmente el inventario utilizando tecnología de códigos de barras e identificación por radiofrecuencia (RFID)

Asegura la rotación oportuna de productos perecederos

Proporciona tarifas de envío en tiempo real de los principales transportistas mundiales

Limitaciones de Zoho Inventory

Integración limitada con plataformas de comercio electrónico y mercados

Los precios se basan en el volumen mensual de pedidos, por lo que es necesario actualizar el plan a medida que crece la empresa

Precios de Zoho Inventory

Plan Free (50 pedidos y un solo usuario)

(50 pedidos y un solo usuario) Estándar: $39/mes por organización (con 500 pedidos mensuales y dos usuarios)

$39/mes por organización (con 500 pedidos mensuales y dos usuarios) Profesional: $99/mes por organización (con 3000 pedidos mensuales y dos usuarios)

$99/mes por organización (con 3000 pedidos mensuales y dos usuarios) Premium: 159 $/mes por organización (con 7500 pedidos mensuales y dos usuarios)

159 $/mes por organización (con 7500 pedidos mensuales y dos usuarios) Enterprise: 299 $/mes por corporación (con 15.000 pedidos mensuales y siete usuarios)

Valoraciones y reseñas de Zoho Inventory

G2: 4.4/5 (90+ opiniones)

4.4/5 (90+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (380+ opiniones)

3. Fishbowl Inventory (Mejor software de gestión de inventario basado en la nube)

vía Inventario de la pecera Fishbowl es un software de gestión de inventarios y de la cadena de suministro de gran prestigio, que se integra perfectamente con QuickBooks para agilizar los procesos de inventario. Aumenta la precisión con el escaneado de códigos de barras, garantizando un seguimiento preciso de los elementos a lo largo de la cadena de suministro, y es compatible con el control de existencias en tiempo real en múltiples ubicaciones, lo que resulta ideal para operaciones a gran escala.

La función de seguimiento de piezas del software le permite controlar el inventario mediante números de serie, números de lote o fechas de caducidad, lo que aumenta la trazabilidad y el cumplimiento, especialmente en sectores con normativas estrictas.

Las mejores funciones de Fishbowl Inventory

Adecuado para empresas de envíos a gran escala y fabricantes

Automatiza la creación de pedidos de compra en función de las tendencias de ventas y las necesidades de inventario con el sistema de gestión de pedidos de Fishbowl

Accede y gestiona el inventario sobre la marcha con la app móvil

Limitaciones del inventario de Fishbowl

Puede resultar costoso para empresas con muchos usuarios

Las funciones adicionales conllevan costes adicionales

Precios de Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : 349 $/mes para dos usuarios

: 349 $/mes para dos usuarios Fishbowl Advanced: 399 $/mes para dos usuarios

Valoraciones y reseñas del inventario de Fishbowl

G2: 4/5 (más de 200 opiniones)

4/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.2/5 (900+ opiniones)

4. Cin7 (Mejor para minoristas omnicanal)

vía Cin7 Cin7 es una herramienta de gestión de inventario basada en la nube disponible gratis/a para tiendas de comercio electrónico Shopify. Cuenta con un intervalo de funciones e integraciones de plataformas.

Este sistema basado en web utiliza el método Kanban para facilitar la reposición y reordenación de existencias e incluye funciones de contabilidad como el método FIFO (First In, First Out).

Cin7 se distingue por su precio rentable para empresas de cualquier tamaño y la capacidad de gestionar un número ilimitado de unidades de mantenimiento de existencias (SKU).

Las mejores funciones de Cin7

Transfiera sin problemas existencias entre almacenes

Genere pedidos de compra rápidamente con sus funciones de automatización

Acceda a sistemas de TPV y escaneado de códigos de barras en todos los planes

Límites de Cin7

El plan básico carece de funciones como conexiones (a internet) EDI y configuraciones 3PL

No hay planes gratuitos ni opciones de prueba disponibles

Precios de Cin7

Cin7 Core Estándar : A partir de 349 $/mes

: A partir de 349 $/mes Cin7 Core Pro : A partir de 599 $/mes

: A partir de 599 $/mes Cin7 Core Avanzado: A partir de 999 $/mes

Valoraciones y reseñas de Cin7 (Core)

G2: 4.2/5 (más de 200 opiniones)

4.2/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.3 /5 (700+ opiniones)

5. Ordoro (Mejor para envío y cumplimiento)

vía Ordoro Ordoro ofrece funciones que le permiten gestionar los envíos, gestionar el inventario dropshipping, acceso abierto a API y análisis avanzados. La plataforma permite una integración perfecta de varios canales de ventas para mejorar los procesos de cumplimiento.

Tanto si gestiona 100 elementos de inventario como 500.000 pedidos al mes, la completa estructura de datos de exportación y el sistema de contabilidad de Ordoro pueden simplificar la gestión de su inventario.

Las mejores funciones de Ordoro

Ofrece una moderna automatización de las compras para agilizar las operaciones

Permite la gestión centralizada para empresas con múltiples almacenes

Conexión con plataformas de comercio electrónico populares como Shopify, Magento y WooCommerce

Limitaciones de Ordoro

Carece de una versión móvil, a diferencia de muchas otras opciones de software de inventario

El precio puede ser elevado para las pequeñas empresas

Precios de Ordoro

Envío : Free

: Free Inventario : 349 $/mes

: 349 $/mes Envíos directos: 299 $/mes

Valoraciones y reseñas de Ordoro

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: 4.8/5 (70+ opiniones)

6. QuickBooks E-commerce (Lo mejor para las empresas de comercio electrónico en crecimiento)

vía QuickBooks Conocido por su interfaz fácil de usar y sus sólidas funciones, QuickBooks Commerce (antes TradeGecko) ayuda a las empresas a gestionar eficazmente las existencias, automatizar los flujos de trabajo y analizar el rendimiento.

Las capacidades de automatización de la herramienta permiten a las empresas agilizar las tareas repetitivas y reducir los errores manuales. Al automatizar procesos como la realización de pedidos, la generación de órdenes de compra y los ajustes de inventario, la herramienta agiliza las operaciones y le ayuda a ahorrar tiempo.

QuickBooks E-commerce mejores funciones

Se conecta sin esfuerzo con Xero para agilizar la contabilidad

Supervisa los niveles de existencias en múltiples ubicaciones y canales

Optimice las operaciones de almacén con funciones como la gestión de ubicaciones y listas de picking

Limitaciones de comercio electrónico de QuickBooks

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje pronunciada al utilizar el software por primera vez

Opciones de personalización limitadas para las necesidades específicas de la empresa

Precios de QuickBooks E-commerce

Inicio simple: $35/mes

$35/mes **Básico:$65/mes

**Más:99 $/mes

Avanzado: $235/mes

TradeGecko (QuickBooks E-commerce) valoraciones y comentarios

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: N/A

7. DEAR Systems (Mejor para fabricación y venta al por mayor)

vía Sistemas DEAR Al ser una solución ERP basada en la nube, DEAR Systems elimina la necesidad de costosas infraestructuras informáticas como servidores y conmutadores.

Con esta herramienta, puede gestionar eficazmente todo, desde las materias primas hasta los productos acabados, garantizando que su cadena de suministro funcione sin problemas de principio a fin. Una función destacada es su capacidad de previsión de la demanda, que le permite predecir con exactitud las necesidades de inventario, minimizando el exceso de existencias y las roturas de stock.

El módulo de aprovisionamiento de la plataforma mejora sus decisiones de compra con precisión y eficacia. Cuenta con una página de información sobre proveedores y herramientas de elaboración de informes financieros.

Para las empresas que aún confían en métodos manuales de planificación de la demanda, DEAR Systems ofrece herramientas que pueden reemplazar métodos obsoletos planificación de la capacidad en Excel con procesos más eficientes y automatizados. Esto garantiza que sus series de producción se alineen perfectamente con la demanda, maximizando la eficiencia y minimizando los residuos.

Las mejores funciones de DEAR Systems

Identifique y mejore cada paso de su cadena de suministro conanálisis de la cadena de valor* Reciba notificaciones para indicar pedidos de reaprovisionamiento cuando se agoten las existencias con las alertas de punto de pedido

Acceda a más de 300 informes estándar para obtener información detallada

Límites de DEAR Systems

Su elevado coste puede ser un obstáculo para las pequeñas empresas

Precios de DEAR Systems

Desde 249 $/mes para 5 usuarios

Valoraciones y reseñas de DEAR Systems

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

8. NetSuite ERP (El mejor para la gestión de inventarios a nivel corporativo)

vía ERP NetSuite NetSuite ERP ofrece un completo conjunto de herramientas que cubren todos los aspectos, desde la gestión financiera hasta el control de inventario, lo que lo convierte en una ventanilla única para empresas que buscan mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento.

Los paneles en tiempo real del sistema le ofrecen una visión completa de sus procesos de gestión de inventario, ayudándole a tomar decisiones basadas en datos con confianza.

NetSuite ERP proporciona visibilidad en tiempo real de los niveles de existencias, la previsión de la demanda y la gestión de pedidos, garantizando que los productos adecuados estén en el lugar y el momento adecuados. Esto ayuda a reducir los costes de transporte y minimiza el riesgo de falta de existencias, mejorando en última instancia la satisfacción del cliente.

La plataforma se integra perfectamente con software logístico que proporciona visibilidad y control de principio a fin sobre sus operaciones.

Las mejores funciones de NetSuite ERP

Gestione múltiples filiales, unidades de negocio y entidades legales con facilidad, compatibilidad con múltiples idiomas y monedas

Optimice la programación en tiempo real y gestione eficazmente el inventario mediante calendarios y diagramas de Gantt

Obtenga visibilidad global con la gestión de la ubicación de los proveedores, la planificación de los requisitos de distribución y las herramientas de planificación multiubicación

Limitaciones de NetSuite ERP

Curva de aprendizaje pronunciada, especialmente al personalizar la plataforma ERP

Existen restricciones en los tipos de documentos que se pueden exportar y no toda la información se transfiere correctamente

Precios de NetSuite ERP

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de NetSuite ERP

G2: 4/5 (más de 3.000 opiniones)

4/5 (más de 3.000 opiniones) Capterra: 4.2/5 (1,500+ opiniones)

9. SAP IBP (Lo mejor para la optimización del inventario en cadenas de suministro complejas)

vía SAP IBP Utilizando algoritmos de aprendizaje automático y datos en tiempo real, SAP IBP prevé con precisión la demanda futura, permitiendo a las empresas alinear sus niveles de inventario con las necesidades del mercado.

SAP IBP permite a las empresas optimizar el inventario en múltiples ubicaciones y niveles dentro de la cadena de suministro. Esta función tiene en cuenta las interdependencias entre los diferentes niveles de existencias, lo que permite una distribución más eficiente y la reducción del exceso de inventario, manteniendo altos niveles de servicio.

También soporta la planificación de escenarios, lo que permite a las empresas evaluar los posibles resultados de diversas decisiones, como cambios en los plazos de entrega de los proveedores o cambios en la demanda de los clientes, y seleccionar la estrategia más eficaz.

Las mejores funciones de SAP IBP

Obtenga visibilidad, alertas y análisis completos para medir el rendimiento, predecir interrupciones y anticiparse a los problemas

Realice simulaciones en tiempo real de varios escenarios de negocio para satisfacer las crecientes demandas de la empresa

Soporte una perfecta compatibilidad con otros sistemas SAP y aplicaciones de terceros para mejorar la funcionalidad

limitaciones de SAP IBP

Curva de aprendizaje debido a su complejidad y a sus amplias funciones

La herramienta utiliza la tecnología RDP para algunos procesos, que no es la última tecnología disponible

Precios de SAP IBP

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SAP IBP

G2: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

4,3/5 (más de 200 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

10. inFlow Inventory (El mejor para la gestión de inventarios fácil de usar)

vía inventario inFlow inFlow Inventory está diseñado para simplificar el control de existencias para empresas de cualquier tamaño. Centraliza el inventario y los datos de los pedidos, proporcionando visibilidad en tiempo real de los niveles de existencias y los movimientos en sus centros de distribución.

Algunas de sus funciones clave incluyen códigos de barras, gestión de almacenes en múltiples ubicaciones y análisis detallados, lo que permite un seguimiento, reordenación y optimización eficientes del inventario.

inFlow Inventory mejores funciones

Se integra perfectamente con varias plataformas de ventas de comercio electrónico, incluidos mercados en línea, sitios web y tiendas físicas, para gestionar el inventario desde una única interfaz

Aumente la precisión y la eficiencia en la recepción, el picking y la gestión del inventario con el escaneado de códigos de barras y RFID (identificación por radiofrecuencia)

Cree, procese y realice el seguimiento de pedidos, y diseñe plantillas de pedidos de compra para futuros ciclos de aprovisionamiento

limitaciones de inFlow Inventory

Problemas de escalabilidad para empresas de comercio electrónico grandes o en rápido crecimiento

Precios de inFlow Inventory

Empresario : $110/mes

: $110/mes Pequeña empresa : 279 $/mes

: 279 $/mes Mediana empresa : 549 $/mes

: 549 $/mes Empresa: 1319 $/mes

valoraciones del inventario inFlow

G2: 4.1/5 (30+ opiniones)

4.1/5 (30+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (450+ opiniones)

Cómo elegir el mejor software de optimización de inventarios para su empresa

A medida que las empresas crecen, el seguimiento manual del inventario se hace cada vez más difícil, lo que provoca errores, extravíos de elementos y retrasos en el cumplimiento de los pedidos, problemas que pueden afectar negativamente a sus operaciones.

Cambiar a un sistema de optimización de inventario basado en la nube puede ser transformador. Simplifica el seguimiento del inventario, lo que facilita la gestión de los niveles de existencias, reduce los errores y agiliza el procesamiento de pedidos.

Si es usted gestor de inventario o propietario de una empresa, ClickUp le ofrece una potente solución para optimizar la gestión del inventario. Cuenta con funciones de seguimiento en tiempo real, flujos de trabajo automatizados y paneles personalizables, que garantizan que sus procesos de inventario sean lo más fluidos y eficaces posible.