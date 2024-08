Lark frente a Slack: ¿Qué app para chatear es mejor?

Con el crecimiento del teletrabajo y la expansión de los equipos distribuidos, la selección de la plataforma adecuada puede influir drásticamente en la dinámica del equipo.

Slack ha sido durante mucho tiempo un líder en comunicación empresarial, conocido por sus funciones bien diseñadas y su interfaz fácil de usar. Sin embargo, Lark está ganando adeptos rápidamente al ofrecer capacidades únicas que desafían el estado actual.

Dada su popularidad, puede resultar complicado tomar una decisión informada. Por ello, este blog ofrece una guía detallada sobre Lack frente a Slack para ayudarle a determinar qué app para chatear se adapta mejor a las necesidades cambiantes de su empresa.

via Lark Lark, entre los más populares nuevas apps de comunicación en equipo business es una completa suite de colaboración diseñada para agilizar las operaciones empresariales y mejorar la productividad en toda la empresa. Es un hub digital para todo, desde la mensajería y las videoconferencias hasta la gestión de tareas y la automatización del flujo de trabajo.

Lark tiene como objetivo mejorar la comunicación y la eficiencia operativa en todos los niveles de su organización. He aquí un desglose de algunas funciones clave:

Lark ofrece un sistema de mensajería integrado que admite interacciones fluidas en varios formatos: texto, voz y vídeo.

Este sistema permite a los usuarios crear chats de grupo, mensajes privados e incluso foros públicos para debates más amplios. Su función de búsqueda facilita el uso compartido de archivos. Además, facilita la recuperación de conversaciones anteriores y garantiza que no se pierda ninguna información importante. Además, cuenta con capacidades de traducción, lo que lo hace adecuado para equipos internacionales

Lark mejora la gestión de tareas permitiendo a los usuarios organizar tareas, establecer plazos y seguir el progreso dentro de una interfaz unificada. Incluye otras herramientas como el calendario para la programación y los recordatorios, simplificando los flujos de trabajo y reduciendo la necesidad de múltiples plataformas.

Es compatible con el etiquetado, la priorización y la actualización del estado de las tareas, lo que favorece una mejor coordinación de los equipos y la gestión de proyectos.

La herramienta de videoconferencia de Lark es muy intuitiva software de pantalla compartida que ofrece vídeo y audio de alta definición. Esto lo hace ideal para presentaciones detalladas y sesiones de colaboración.

Proporciona herramientas para la gestión de los participantes, como silenciar o eliminar asistentes, lo que lo hace adecuado tanto para reuniones de equipos pequeños y grandes como para grandes seminarios web o sesiones educativas.

vía Slack Slack es una plataforma de comunicación dinámica que mejora el trabajo en equipo a través de canales organizados y herramientas integradas. Su principal objetivo es sustituir el correo electrónico tradicional por una comunicación más estructurada y en tiempo real app de mensajería para empresas que puede escalar desde pequeños equipos a grandes corporaciones.

Slack está repleto de funciones diseñadas para mejorar la productividad y la colaboración. A continuación te mostramos algunas de sus funciones más destacadas:

Con los canales de Slack, puedes agilizar la comunicación de tu equipo creando espacios dedicados a diferentes temas o proyectos

Esta configuración te ayuda a mantenerte organizado, garantiza que las conversaciones sean fáciles de seguir y facilita el acceso a la información importante. Además, puedes elegir que los canales sean públicos para una mayor visibilidad o que sean privados para conversaciones delicadas.

El creador de flujos de trabajo de Slack permite a los equipos automatizar procesos rutinarios directamente dentro de la plataforma. Puedes utilizarlo para diseñar flujos de trabajo personalizados para actividades como la incorporación de nuevos miembros al equipo o el procesamiento de solicitudes sin necesidad de código.

Simplifica los procesos, reduce las tareas manuales y garantiza que las tareas se lleven a cabo de forma coherente, lo que aumenta la productividad y la eficacia del equipo. Esta función hace de esta app no sólo una herramienta de comunicación, sino una plataforma versátil compatible con los flujos de trabajo básicos de gestión de proyectos.

Leer más: Cómo utilizar Slack para la gestión de proyectos

Con Slack Connect, lleva tus comunicaciones más allá de tu organización colaborando de forma segura con socios, clientes o proveedores externos.

Esta función le permite crear canales compartidos entre diferentes espacios de trabajo de Slack. Le ayuda a agilizar sus comunicaciones y a garantizar que permanezcan seguras y en línea con las políticas de su empresa.

Leer más: ClickUp vs. Slack: La Mejor Herramienta de Comunicación en Equipo para tu Empresa

Tanto Lark como Slack satisfacen las necesidades cambiantes de las empresas modernas con funciones eficaces de comunicación y colaboración. Sin embargo, comparemos tres funciones clave para ver una comparación detallada de Lack frente a Slack.

Lark brilla por su sistema de mensajería integrada, que es compatible con texto, voz y vídeo. Esto es crucial para los equipos globales e incluye la traducción automática para minimizar las barreras del idioma.

En cambio, Slack, conocido por sus canales estructurados, excelente para organizar conversaciones de forma eficaz, lo que resulta ideal para equipos grandes que necesitan flujos de comunicación claros. Aunque ambas plataformas gestionan la comunicación con destreza, los canales de Slack podrían aventajar a las empresas que dan prioridad a los historiales de conversación altamente organizados y con capacidad de búsqueda.

Ambas plataformas se integran a la perfección con servicios populares de almacenamiento en la nube como Google Drive. Esto mejora sus sistemas de gestión de archivos y garantiza que los usuarios puedan acceder y compartir documentos fácilmente dentro de la app, chatear.

Ganador: En la primera ronda de la comparativa Lark vs. Slack, Lark se lleva la palma en mensajería integrada porque es más adaptable e inclusiva. Esto lo convierte en la mejor opción para equipos globales y diversos.

En el ámbito de la gestión de tareas, Lark proporciona una solución completa dentro de su plataforma, que permite asignar y actualizar tareas sin problemas. Esta integración es especialmente útil para equipos que buscan una herramienta todo en uno para gestionar proyectos y comunicaciones de forma conjunta.

Aunque Slack facilita las integraciones con aplicaciones de terceros, requiere configuraciones adicionales, lo que podría complicar el flujo de trabajo para algunos equipos. Las herramientas de gestión de tareas de Lark ofrecen una solución mejor para las empresas que buscan simplicidad y eficacia integradas.

Ganador: Lark gana esta ronda del cara a cara Lark vs. Slack por sus funciones integradas de gestión de tareas que simplifican la gestión de proyectos. Esto lo hace ideal para equipos que prefieren tenerlo todo en un mismo sitio.

Ambas plataformas ofrecen potentes funciones de videoconferencia, pero **Lark las integra más profundamente con otras herramientas de productividad, proporcionando una experiencia unificada.

Por otro lado, Slack ha hecho avances significativos con Slack Connect, mejorando las capacidades de colaboración externa. La función Slack Connect puede suponer una ligera ventaja si tu empresa se relaciona mucho con interlocutores externos. Su capacidad para mantener comunicaciones seguras y organizadas entre diferentes organizaciones le da una ventaja.

Ganador: La ronda final de la comparación entre Lark y Slack es para Slack. La app destaca en la colaboración externa con su función Slack Connect, que proporciona mayor seguridad y organización. Por eso es la opción preferida de las empresas que colaboran externamente con regularidad.

Al comparar Lark frente a Slack, es evidente que ambas plataformas tienen funciones similares que son compatibles con la comunicación y la gestión de tareas. Sin embargo, cada una aporta herramientas únicas a la tabla que pueden adaptarse a las diferentes necesidades de las empresas.

Para entender mejor cómo se comparan Lack y Slack en el mundo real, hemos explorado los debates de los usuarios en Reddit. Esto es lo que encontramos entre los usuarios que tienen una amplia experiencia con ambas plataformas:

Un usuario de Reddit elogia a Lark como una alternativa superior para uso personal, destacando sus mejoras de productividad debido a "la cantidad de incrustaciones e integraciones disponibles"

Otro usuario comparte una experiencia positiva:

Lo encontré hace poco y estoy bastante impresionado. Tuve una llamada con uno de sus representantes y respondieron a muchas de mis preguntas. Planeo cambiar de entorno de trabajo de Google. Pagaría lo mismo por una herramienta mucho mejor

Además, los debates sobre la creación de un CRM en Lark demuestran su flexibilidad y su potencial para sustituir a varias herramientas independientes. Los usuarios aprecian la capacidad de Lark para facilitar la gestión interna comunicación en equipo y gestión integral de tareas sin integraciones adicionales.

A pesar de algunas frustraciones recientes con las actualizaciones, Slack sigue siendo apreciada por sus funciones básicas. Muchos usuarios consideran la plataforma indispensable para el trabajo teletrabajo y la comunicación eficaz dentro de las organizaciones tecnológicas.

Por ejemplo, un usuario mencionó:

Personalmente, no hay ningún otro producto que haya utilizado que sea tan eficaz y fácil de usar cuando se trabaja a distancia en una organización tecnológica. Es superior a todos los demás.

Esto pone de relieve la sólida reputación de Slack para facilitar una comunicación fluida.

Además, otro usuario expresó su satisfacción con el rendimiento y la facilidad de uso de Slack:

Me encanta, no se me ocurren otras alternativas y funciona muy rápido.