Cómo anular una oferta de empleo

Conseguir trabajo puede ser una hazaña difícil. Pero, ¿sabe qué le sigue de cerca? Renunciar a una oferta de trabajo que ya has aceptado sin ninguna repercusión profesional.

Piénsalo: te has puesto en contacto con una empresa para un trabajo, has enviado una solicitud, has asistido a un montón de entrevistas y has recibido la oferta. Pero justo antes de empezar, algo te hizo reconsiderarlo. ¿Quizá una emergencia familiar? ¿O una oferta mejor en otro sitio?

Sea cual sea el motivo, es importante que te asegures de rescindir la aceptación del trabajo con elegancia, tacto y un alto grado de profesionalidad. No hacerlo puede acarrear consecuencias negativas, como la exclusión de la organización, la ruptura de relaciones profesionales e incluso problemas legales.

Pero no se preocupe. Estamos aquí para ayudarle.

En este blog, hablaremos de cómo rescindir una aceptación de trabajo de forma profesional minimizando los posibles inconvenientes.

Razones para rescindir la aceptación de una oferta de trabajo

Estas son algunas de las razones que generalmente hacen que alguien tomar esta difícil decisión :

Incompensación inadecuada

Para la mayoría de la gente, el dinero es la principal motivación para un trabajo. Por eso, cuando descubren que el paquete salarial propuesto no justifica su rol y sus responsabilidades, tienden a rescindir la oferta de trabajo por muy reputada que sea la empresa.

Alineación con las metas profesionales

Supongamos que se sintió motivado para solicitar un empleo porque un compañero también lo solicitó. Sin embargo, tras ser aceptado, descubres que la descripción del puesto no se ajusta en absoluto a tus objetivos profesionales objetivos profesionales . Ahora bien, no tiene sentido comprometer tus aspiraciones profesionales por un título que no llevará tu carrera en la dirección que deseas. En ese caso, la única solución viable podría ser rescindir la oferta.

Mejor oferta en otro sitio

Si recibe una oferta de trabajo competidora -con un paquete salarial más alto, mejor carrera profesional y otras ventajas: naturalmente, querrás elegir la mejor.

Condiciones de trabajo insatisfactorias

Imagínate esto: has solicitado un trabajo en una empresa y has recibido una oferta. Pero, mientras navegas por las redes sociales o las páginas de ofertas de empleo, descubres que los ex empleados de la empresa han señalado su cultura de trabajo tóxica. En ese caso, es posible que decidas no continuar con el proceso de incorporación.

Razones personales

Digamos que no sabías que el trabajo requiere que te traslades a otra ciudad. O tal vez, sin saberlo, solicitó un puesto de trabajo in situ cuando su estado de salud o sus circunstancias personales no le permiten desplazarse diariamente. En estos casos, puede que no te quede más remedio que rescindir la aceptación del trabajo.

Cómo rescindir una aceptación de trabajo de forma educada y profesional

A continuación te explicamos paso a paso cómo rescindir una oferta de trabajo de forma educada y profesional:

Paso 1: Piénsalo bien

Una vez que retractes tu aceptación, no podrás cambiar de opinión. Así que tómate tu tiempo para pensarlo bien. Evalúa detenidamente la razón por la que quieres revocar tu aceptación. Sopesa todos los pros y los contras para asegurarte de que tu decisión es acertada y comprende que, una vez que lo hagas, ya no habrá lugar para más consideraciones.

Paso 2: Revisar el contrato

Antes de iniciar el proceso de retractación, revisa el contrato de trabajo que firmaste con la organización. Estos documentos suelen contener términos y condiciones cruciales en relación con la dimisión, la rescisión, etc., y violarlos podría tener consecuencias legales.

💡 Consejo profesional: Si necesitas ayuda para entender los términos y condiciones de un contrato, puede serte útil consultar a un profesional del Derecho versado en legislación laboral y de empleo.

Paso 3: Actúa con rapidez

Una vez que decidas rechazar la oferta de trabajo aceptada, no esperes para comunicárselo al responsable de la contratación. Déle una respuesta inmediatamente después de llevar a cabo su diligencia debida.

De este modo, la organización tendrá tiempo suficiente para buscar a su sustituto. Si espera demasiado para comunicar su decisión al responsable de contratación, puede crear complicaciones al equipo y dañar su reputación profesional.

Paso 4: Considerar alternativas

Cuando te pongas en contacto con el responsable de contratación para comunicarle la rescisión de tu aceptación del trabajo, es posible que intente influir en tu decisión y cambiarla. **Puede que incluso te ofrezcan opciones como un aumento de sueldo, vacaciones adicionales u otras ventajas

Considera todas estas alternativas detenida y reflexivamente antes de comunicárselas al responsable de contratación. Pregúntate si alguna ventaja adicional (mejor sueldo, más permisos, etc.) evitará que rescindas el nuevo contrato.

Paso 5: Comunica tu decisión

Por último, es hora de comunicar tu decisión al responsable de contratación. La mejor manera de hacerlo es siendo honesto, profesional y respetuoso. No pongas excusas endebles o abstractas. En su lugar, explique de forma sincera y honesta el motivo de su renuncia. Expresa tu gratitud por la oportunidad y discúlpate por cualquier inconveniente que tu decisión haya podido causar.

Importancia de la buena fe y la cortesía profesional

Rescindir la aceptación de un trabajo significa retirarse de un compromiso que había aceptado inicialmente, lo que, en la mayoría de los casos, no es un indicio de conducta profesional. Puede tener varias repercusiones (de las que hablaremos más adelante en este artículo). Pero si no tienes otra opción, lo mejor que puedes hacer es mantener la buena fe, la transparencia y la integridad durante todo el proceso de retractación.

A continuación te explicamos por qué debes rescindir la aceptación de un trabajo con la máxima cortesía profesional:

Garantiza que su imagen en el sector siga siendo positiva

Le ayuda a establecer y mantener una relación con el empleador

Te posiciona como un profesional ético

Mantiene la puerta abierta a futuras colaboraciones con la organización

Te ayuda a adquirir la destreza necesaria para enfrentarte con madurez a situaciones profesionales complejas

Dar la noticia: Métodos de comunicación a utilizar

Una comunicación eficaz es vital para rescindir una aceptación de trabajo con integridad. Pero, ¿cómo puede asegurarse de ello? Eligiendo el método de comunicación adecuado.

He aquí cuatro medios tradicionales de comunicación para rescindir una oferta de trabajo, con sus pros y sus contras:

**Llamada telefónica

La llamada telefónica es la forma más habitual de informar al responsable de contratación de tu decisión de rescindir la aceptación del trabajo. **Sin embargo, no deja constancia escrita de la decisión, lo que es crucial para abordar cualquier implicación legal que pueda surgir en el futuro.

💡 Consejo profesional: Si te sientes nervioso antes de la llamada para informar a la empresa de tu decisión de rescindir tu aceptación, considera la posibilidad de escribir los puntos clave que quieres transmitir y practicarlos de antemano.

**Carta formal

Aunque ya no es una práctica habitual en las empresas, puedes escribir una carta física al responsable de contratación para rescindir la aceptación del trabajo. Esto te permite transmitir tu mensaje de manera más formal y respetuosa. El inconveniente es que la carta puede tardar días en llegar (a menos que la entregues en mano) y ralentizar la comunicación.

**Correo electrónico

La opción más popular es escribir un correo electrónico para rescindir la aceptación de un trabajo. Es rápido, profesional y deja constancia escrita de tu decisión.

Un correo electrónico también es ideal si te pone nervioso enfrentarte al director de recursos humanos por teléfono. A diferencia de una llamada telefónica o una videollamada, puedes tomarte tu tiempo para redactar un mensaje que comunique sucintamente el motivo de tu renuncia sin parecer poco profesional o confiado.

además, existen* varias herramientas en línea y sitios web software de comunicación que puede ayudarte con esto, y* ClickUp **es el mejor de todos

ClickUp es una completa herramienta de gestión del trabajo todo en uno. Sus funciones de última generación le ayudarán a mejorar sus comunicaciones formales.

crea correos electrónicos y mensajes perfectos para una comunicación profesional con ClickUp Docs_

Con Documentos de ClickUp con ClickUp Docs puedes escribir y editar tus correos electrónicos profesionales a la perfección. Personalice el tamaño y el estilo de la fuente, ajuste el ancho de su página y adjunte capturas de pantalla, archivos PDF y otros archivos directamente a su correo electrónico.

¿Sigues perdiendo el seguimiento de tus pensamientos? **Además, la función Docs controla el número de palabras para que tu correo electrónico no se convierta en una carta larga y farragosa.

Y eso no es todo. ClickUp Docs también alberga un amplio intervalo de plantillas listas para usar y personalizables que puedes utilizar para escribir un correo electrónico profesional de rescisión de aceptación de empleo. Dado que el software se integra con aplicaciones y herramientas de terceros como Gmail, también puedes enviar un correo electrónico a tu director de recursos humanos directamente a través de la plataforma.

añada la magia de la facilidad y la eficacia a todos sus correos electrónicos y Mensajes profesionales con ClickUp Brain_

Pero espere, esto no acaba aquí. También puede integrar ClickUp Docs con ClickUp Brain **Con el asistente de IA incorporado, puede escribir correos electrónicos adaptados hasta el más mínimo detalle con unas pocas indicaciones. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a ClickUp Brain que te escriba un correo electrónico para rescindir la aceptación de un trabajo y ¡obtendrás un borrador pulido en cuestión de segundos! He aquí un ejemplo rápido:

utiliza ClickUp Brain para generar correos electrónicos a medida al instante_

Reunión en persona

En situaciones excepcionales, se recomienda que programe una reunión en persona con el responsable de contratación para hablar de su rescisión del contrato. Esta es una opción si usted tiene una ecuación personal con el gerente de contratación o fue referido a través de un contacto personal.

Una reunión en persona te da la oportunidad de dar un toque personal a tu mensaje. Puedes expresar tu gratitud por la oportunidad y tu sincero pesar por haberte echado atrás. Sin embargo, también es esencial que envíe un correo electrónico formal para dejar constancia escrita de su decisión.

**Lee también Cómo renunciar a un trabajo sin quemar puentes profesionalmente

Las posibles desventajas de rechazar una oferta de trabajo después de aceptarla

Ahora ya sabe cómo rechazar una oferta de trabajo profesionalmente después de haberla aceptado. Pero la siguiente pregunta es: ¿cómo mitigar las posibles consecuencias de tu decisión?

Aquí tienes una lista de los inconvenientes de rechazar una oferta de trabajo y cómo evitarlos.

Desventaja # 1: Sin consideraciones futuras

Cuando rechazas una oferta de trabajo de una empresa después de haberla aceptado, es posible que no te tengan en cuenta para futuras oportunidades.

Hacerlo puede dañar tu relación con el departamento de Recursos Humanos de la empresa. Incluso pueden incluir a esos candidatos en una lista negra permanente. Pero si se trata de una gran marca y no quieres quemar puentes en el futuro, es crucial que te plantees la rescisión meticulosamente.

¿Cómo evitarlo?

No esperes a que llegue la fecha de incorporación: informa al responsable de contratación de tu renuncia lo antes posible

Mantén la profesionalidad durante todo el procesoentrevista de salida o la conversación posterior a la salida, si la hubiera. Muestra gratitud por la oferta y discúlpate por las molestias que tu decisión haya podido causar

Sea sincero sobre sus motivos, pero no dé demasiados detalles. Esto reflejará tu respeto por el trabajo y el tiempo del equipo de contratación

Desventaja # 2: Reputación profesional dañada

Renunciar a un trabajo en el último momento puede parecer poco profesional y está mal visto por muchos profesionales. Puede empañar tu reputación no sólo dentro de esa organización, sino en todo el sector.

Incluso puede dificultar tus perspectivas de conseguir un empleo en la empresa de tus sueños.

¿Cómo evitarlo?

Cuida tu tono de comunicación. Mantén la calma, sé respetuoso y siempre educado. Esto puede ayudar a preservar su imagen profesional

Asegúrate de enviar una nota de agradecimiento a RRHH, expresando tu sincera gratitud por la consideración

Desventaja #3: Repercusiones legales

Si rechazas una oferta de trabajo, puedes meterte en problemas legales. Sobre todo si ya has firmado el contrato de trabajo, la organización puede exigirte responsabilidades por incumplir sus condiciones.

Además, es posible que tengas que pagar sanciones económicas a la organización como compensación por el coste que supondrá reiniciar el proceso de selección y contratación.

¿Cómo evitarlo?

Lee atentamente las condiciones del contrato antes de rescindir la aceptación

Informe al responsable de contratación de su rescisión lo antes posible

Intenta llegar a un acuerdo mutuo con el responsable de contratación para minimizar las implicaciones legales

Desventaja # 4: Inestabilidad financiera

Otra desventaja importante de rescindir un contrato es la inseguridad económica que conlleva.

Supongamos que decides renunciar a un trabajo porque no es compatible con tus objetivos profesionales. ¿Y ahora qué? Vuelves a estar en paro o infelizmente empleado (dado que estás buscando un nuevo trabajo). Esto puede afectar a tu condición económica, sobre todo si no estás solicitando trabajo activamente o no tienes otras oportunidades a las que recurrir.

¿Cómo evitarlo?

Ten un plan de copia de seguridad: trata de conseguir una posición mejor en otra empresa antes de rescindir el contratovolver a encarrilar tu carrera profesional* Mantén un fondo de emergencia para subsistir durante esta fase de desempleo

Controla tu presupuesto. Intenta reducir al máximo los gastos innecesarios

Desventaja # 5: Estrés y ansiedad

En un mercado laboral volátil, puede sentirse estresado y ansioso tras rescindir una oferta de trabajo. Esto puede deteriorar su salud, sus relaciones y, en última instancia, su bienestar.

¿Cómo evitarlo?

Construye un sistema de compatibilidad y recurre a asesoramiento profesional cuando lo necesites, incluso mientras sigues buscando trabajo

Encuentra unmentor profesional que pueda guiarte durante esta fase difícil

Sigue trabajando en tus habilidades y amplía tu red profesional mientras buscas un nuevo trabajo

¿Es correcto rechazar una oferta de trabajo después de haberla aceptado?

Sinceramente, no hay una respuesta sencilla a esta pregunta.

La verdad es que renegar de un trabajo después de haberlo aceptado se considera poco profesional en el mercado de contratación actual. Puede afectar a tu imagen profesional y perjudicar tus posibilidades de volver a trabajar para esa empresa.

Pero hay veces en que las circunstancias escapan a tu control. A pesar de ser consciente de las posibles repercusiones, puede que no tenga más remedio que rescindir la aceptación del trabajo.

En estos casos, no pasa nada por dar un paso atrás. Si tienes una razón de peso para rescindir el contrato, afronta la situación con profesionalidad, respeto y empatía hacia el equipo de contratación que apostó por ti.

Navega por situaciones profesionales complejas con ClickUp

Y ahí lo tienes. Toda la información que necesitas sobre cómo rescindir la aceptación de una oferta de trabajo con profesionalidad. Al final, todo se reduce a lo bien que comuniques al posible empleador tus motivos para rechazar la oferta.

Siempre puedes utilizar ClickUp para crear correos electrónicos y mensajes eficaces y bien pensados que transmitan tu integridad y profesionalidad sin tener que hacer el trabajo pesado tú solo.

Pruebe ClickUp hoy mismo de forma gratuita/a. Regístrese aquí ¡!

FAQs

¿Es legal dejar un trabajo antes de empezar?

Depende de si has firmado un contrato con la empresa; en caso afirmativo, asegúrate de revisar sus condiciones, ya que pueden exigirte que aceptes o rescindas en un periodo determinado o que avises con antelación. Consulta con un profesional del Derecho si necesitas más aclaraciones.

¿Puedes dejar un trabajo que acabas de empezar?

Sí, puedes dejar un trabajo que acabas de empezar. Sin embargo, tienes que comprobar tu contrato de trabajo para ver si hay algún término o condición que regule tu renuncia al empleo a voluntad.

¿Es incorrecto rescindir la aceptación de una oferta para buscar otra?

Aunque no es intrínsecamente incorrecto rescindir una oferta de trabajo para buscar otra, debes tener cuidado con cómo lo haces, ya que muchos profesionales no ven con buenos ojos esta práctica y pueden considerarla un acto de mala fe. La rescisión de la aceptación de un empleo es un asunto muy delicado que debe abordarse con profesionalidad y respeto.