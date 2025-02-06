Las mejores plantillas de cartas de presentación de Documentos de Google para 2025

Aunque parezca increíble, un 77 % de los reclutadores se inclinan por los candidatos que envían una carta de presentación, ¡incluso cuando es opcional!

Las cartas de presentación son una oportunidad para compartir con los responsables de contratación tus motivaciones, tus metas profesionales, tus logros y algunos aspectos de tu personalidad.

Sin embargo, escribir una carta de presentación convincente desde cero puede resultar abrumador, especialmente si no sabes por dónde empezar. ¡No te preocupes! Tenemos la solución perfecta: ¡plantillas de cartas de presentación!

Herramientas como los Documentos de Google ofrecen un amplio intervalo de plantillas de cartas de presentación gratuitas y altamente personalizables que facilitan el proceso y lo hacen más eficiente.

En este blog, te mostraremos las mejores plantillas de cartas de presentación de Documentos de Google.

⏰ Resumen de 60 segundos Escribir una buena carta de presentación puede parecer un reto, ¡pero no tiene por qué serlo! Estas son las mejores plantillas gratuitas de cartas de presentación en Documentos de Google: Plantilla de carta de presentación para currículum vitae de Documentos de Google

Plantilla de carta de presentación profesional de Documentos de Google Escribir una carta de presentación es solo el principio: ¡ClickUp te ayuda en todo el proceso de búsqueda de empleo! Te ayuda a escribir, organizar y realizar el seguimiento de todo, desde las solicitudes hasta los seguimientos, para que nunca pierdas la oportunidad de conseguir el trabajo de tus sueños. ¡Todo en un solo lugar! ClickUp Docs: Crea, realiza la edición y organiza tus cartas de presentación y currículums en una ubicación centralizada.

Tareas de ClickUp: Lleva un registro de los plazos de solicitud, los horarios de las entrevistas y los seguimientos para mantenerte organizado.

Plantillas de ClickUp: utiliza plantillas prediseñadas para currículos y cartas de presentación para ahorrar tiempo y mantener la coherencia.

¿Qué hace que una plantilla de carta de presentación sea buena?

Una buena plantilla de carta de presentación te ayuda a crear una carta atractiva y profesional en la que te presentas y describes tu trayectoria profesional. Para ello, debe incluir:

Un diseño profesional : elige una plantilla con un diseño limpio y ordenado que te ayude a presentar la información con claridad. Debe tener una fuente, márgenes y espacio uniformes.

Opciones de personalización: asegúrate de que la plantilla, ya sea una asegúrate de que la plantilla, ya sea una plantilla de mapa profesional o una plantilla de carta de presentación, te permita personalizar el texto, las fuentes y los colores para que se adapten a tu estilo personal y a los requisitos del puesto.

Una estructura clara : asegúrate de que la plantilla tenga una estructura clara, que incluya una sección de encabezado para tus datos, una breve introducción, un cuerpo y una conclusión.

Alta accesibilidad : elige una plantilla fácil de usar. Debe estar disponible en formatos de uso generalizado (por ejemplo, .docx, .PDF) y ser compatible con los programas de procesamiento de texto más populares.

Un tono positivo: elige una plantilla con un tono positivo, seguro y profesional para atraer a los reclutadores y reflejar tu entusiasmo.

Plantillas gratuitas de cartas de presentación en Documentos de Google

Estas son las mejores plantillas gratuitas de cartas de presentación en Documentos de Google:

1. Plantilla de carta de presentación para currículum vitae de Documentos de Google

a través de Gdoc

La plantilla «Carta de presentación para currículum» es una plantilla gratuita de Documentos de Google. Su estructura clara y sencilla presenta la información de forma clara a los lectores. Cuenta con un espacio específico para añadir tus datos personales, como número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección postal.

Puedes utilizar esta sencilla plantilla para destacar tu experiencia y habilidades, y explicar por qué eres el candidato ideal para el rol que solicitas. Además, realiza una mención clara sobre por qué te atrae el rol.

Las plantillas de currículum son altamente personalizables, por lo que puedes cambiar el formato, los colores y las fuentes. Esta plantilla es compatible con Google Slides, Microsoft PowerPoint y MacOS Keynote.

2. Plantilla básica de carta de presentación de Documentos de Google

a través de Gdoc

Esta plantilla de carta de presentación profesional ofrece un diseño limpio y elegante que garantiza que tu carta de presentación destaque.

El cuerpo de la plantilla contiene contenido que expresa interés en la posición y detalla roles y logros anteriores. También puedes destacar tu trayectoria profesional con logros y métricas específicas.

Hay una sección específica para describir por qué te atrae la empresa. Las últimas líneas hacen referencia al currículum adjunto, a una nota de agradecimiento y a tu entusiasmo por el rol.

Este documento prediseñado se puede editar fácilmente en Documentos de Google y tiene una estructura clara que garantiza la legibilidad y la profesionalidad. Es perfecto para los solicitantes de empleo que desean causar una impresión duradera.

3. Plantilla de carta de presentación para solicitud de empleo de Documentos de Google

a través de Gdoc

Esta plantilla gratuita de carta de presentación en Documentos de Google tiene un diseño elegante y fácil de usar. ¿Lo mejor? Te da consejos para que tu carta de presentación suene más profesional y así atraigas la atención de los reclutadores. Los consejos incluyen revisar la ortografía, usar una fuente sencilla, dividirla en párrafos cortos y organizar bien la información.

También destaca la importancia de no repetir la información de tu currículum y de adaptar la carta a cada empleador. Si crees en causar el máximo impacto con pocas palabras, la plantilla de carta de presentación para solicitud de empleo es ideal.

💡 Consejo profesional: Utiliza las plantillas de ClickUp para crear la carta de presentación y el currículum perfectos. ClickUp ofrece más de 1000 plantillas con distintos grados de complejidad (principiante, intermedio y avanzado), tipos y casos de uso. También puedes crear fácilmente nuevas plantillas que se adapten a tus necesidades.

4. Plantilla de carta de presentación para prácticas en Documentos de Google

a través de Gdoc

¿Buscas unas prácticas? ¡Tenemos algo para ti! La plantilla de carta de presentación para prácticas de Documentos de Google destaca tus habilidades, tu entusiasmo, tu estado académico y tus metas a largo plazo para impresionar a los reclutadores.

Puedes compartir tu interés en las prácticas con una empresa específica destacando los servicios únicos, las reseñas y la reputación que te atraen del rol. También puedes expresar tus metas profesionales y cómo las prácticas se alinean con ellas.

Conseguir unas prácticas mientras estudias no es tarea fácil, pero esta plantilla hace que el proceso sea más eficiente y sencillo.

Diseñada para abordar el reto común de los estudiantes de tener una experiencia laboral limitada, esta plantilla con formato profesional proporciona la plataforma perfecta para mostrar las habilidades y aspiraciones de los principiantes.

5. Plantilla profesional de carta de presentación de Documentos de Google

a través de Gdoc

Esta es otra opción gratuita de la galería de plantillas de Documentos de Google. A diferencia de otras plantillas de la lista, esta utiliza los colores gris, negro y marrón para resaltar la información importante. Puedes incluir tu información de contacto en la parte derecha, mientras que la información del responsable de contratación aparece justo debajo de tu nombre.

El diseño limpio ayuda a separar la información y hace que la carta sea visualmente atractiva. Realiza la edición de la plantilla para incluir información sobre tus roles anteriores, los motivos por los que deseas cambiar de carrera, tus habilidades, logros, titulaciones académicas y los motivos por los que solicitas este trabajo.

Bonificación: ¿Estás solicitando un rol de gestor de proyectos? Echa un vistazo a nuestra lista de plantillas de currículum para gestores de proyectos.

¿Cómo redactar una carta de presentación eficaz?

No se puede negar el poder de las plantillas de Documentos de Google. Acortan el trabajo de redactar una carta de presentación desde cero y son increíblemente prácticas y eficaces. Sin embargo, para utilizar estas plantillas de forma eficaz, es necesario conocer los elementos esenciales de una carta de presentación.

La carta de presentación suele ser la primera impresión que el reclutador tiene de ti. Por lo tanto, debes asegurarte de que refleje con precisión tus motivaciones, habilidades e intereses.

A continuación te explicamos cómo redactar una carta de presentación eficaz:

Investiga, investiga e investiga

Antes de empezar a redactar la carta de presentación, realiza una investigación exhaustiva. Visita el sitio web de la empresa para conocer su misión, sus valores, sus productos y sus servicios. Lee artículos de actualidad o comunicados de prensa recientes sobre la empresa para mantenerte al día.

Lee atentamente la oferta de trabajo para comprender los requisitos y las responsabilidades que se exigen y destaca las habilidades que requiere el rol. Por ejemplo, si el trabajo requiere dominio de Python y gestión de proyectos, destaca en tu carta de presentación tu experiencia con lenguajes de programación como Python y la gestión de proyectos.

Elige la plantilla adecuada

A continuación, elige una plantilla adecuada para el sector y el rol. Por ejemplo, si solicitas un rol de diseñador gráfico, elige un diseño único e innovador para tu carta de presentación que destaque tu creatividad.

Asegúrate de que la plantilla:

Presenta la información con una estructura profesional y clara.

Combina con tu currículum en cuanto a estilo de fuente, tamaño de fuente y combinación de colores para lograr un aspecto coherente.

Se pueden personalizar fácilmente.

Es fácil de leer, con suficiente espacio en blanco, márgenes adecuados y un tamaño de fuente legible.

Hacer visible tu información de contacto es un paso fundamental en el proceso de creación de la carta de presentación. En la parte superior de tu carta de presentación, realiza una mención de tu nombre e información de contacto. Añade detalles como:

Nombre completo en fuente grande y negrita.

Título profesional debajo de tu nombre

Tu dirección actual

Una dirección de correo electrónico profesional

Tu número de teléfono

Tu ciudad y estado/país

Enlace al sitio web, perfil de LinkedIn o portafolio.

Incluye el nombre del destinatario.

En lugar de utilizar «Estimado señor/Estimada señora», dirige la carta de presentación directamente al responsable de contratación. Puedes encontrar su nombre en la oferta de empleo o buscando en la página de LinkedIn de la empresa. Dirigirte a una persona concreta demuestra que has hecho los deberes.

Sin embargo, si no encuentras el nombre, dirige la carta a la empresa o al departamento.

Haz que la introducción sea interesante

Los responsables de contratación reciben cientos de cartas de presentación. No tienen tiempo suficiente para leerlas todas. Por lo tanto, tu introducción, el primer párrafo de tu carta de presentación, debe ser llamativa, relevante y memorable. Debe expresar entusiasmo por el rol.

Incluye lo siguiente:

La posición que solicitas

Tus logros anteriores relevantes para el rol

¿Por qué quieres este rol?

¿Qué te diferencia de los demás candidatos?

También puedes incluir una conexión personal con la empresa o una recomendación, si la tienes.

Incluye todos los detalles

El cuerpo principal de tu carta de presentación debe incluir todo lo que te convierte en un candidato cualificado para el rol. Cuando redactes una propuesta de trabajo o una carta de presentación, toma como referencia la oferta de empleo. Destaca tus habilidades y logros que sean relevantes para el rol.

Explica por qué eres el candidato ideal para el puesto describiendo cómo tus valores y tu estilo de trabajo encajan con la cultura de la empresa. La idea es compartir lo que aportarás si te incorporas a la empresa.

Y, por muy tentador que resulte, no enumeres todos tus roles anteriores. En su lugar, céntrate en los más relevantes.

Escribe una conclusión contundente

Es hora de concluir tu carta de presentación. Escribe una conclusión contundente que reitere tu entusiasmo por la posición y la empresa. Sugiere cortésmente un seguimiento, como una llamada telefónica o una entrevista, para hablar más detenidamente sobre tu solicitud.

Recuerda agradecer al lector su tiempo y consideración. Utiliza un cierre profesional, como «Atentamente» o «Saludos cordiales».

Puedes utilizar herramientas de IA para redactar cartas de presentación perfectas. Las mejores herramientas te ayudan a establecer el tono de un mensaje, realizar la edición, corregirlo y ofrecer sugerencias para mejorarlo.

Consejos que debes recordar al redactar tu carta de presentación

Aquí tienes algunos consejos que debes recordar al redactar tu carta de presentación:

Personaliza tu carta de presentación

Aunque puede resultar cómodo utilizar la misma carta de presentación para todos los trabajos, las solicitudes genéricas reducen tus posibilidades de ser contratado. Tómate siempre el tiempo necesario para informarte sobre la empresa y adapta tu carta a los puestos específicos.

Cuantifica tus logros

Los números pueden tener un mayor impacto que las palabras, especialmente cuando se enumeran tus logros. Da ejemplos específicos en tu carta de presentación. Cuantifica tus logros con números.

Por ejemplo: «Desarrollé un nuevo protocolo de atención al cliente que redujo los tiempos de respuesta en un 40 % y aumentó los índices de satisfacción de los clientes en un 15 %».

Esto te ayudará a mostrar el impacto de tu trabajo en tus anteriores empleadores o proyectos.

Sé breve y profesional.

Una carta de presentación debe ser concisa y directa. Los responsables de contratación no tienen tiempo para leer ensayos largos. Por lo tanto, intenta utilizar pocas palabras para causar el máximo impacto.

Una carta de presentación ideal no debe tener más de una página y debe constar de tres o cuatro párrafos. Debe evitar frases vacías y afirmaciones genéricas.

Asegúrate de que tu tono sea coloquial, pero profesional y respetuoso en todo momento. Evita el uso de jerga, lenguaje demasiado informal o bromas que puedan malinterpretarse. Utiliza un lenguaje claro y sencillo, sin jerga del sector. Por ejemplo: ejemplo:

❌ «Le escribo para expresarle mi gran interés en la posición de coordinador de marketing en [nombre de la empresa], anunciada en [bolsa de empleo]. Con una gran pasión por el marketing y una trayectoria probada de éxitos, estoy seguro de mi capacidad para contribuir de manera significativa a las metas de su equipo». ✅ «Solicito la posición de coordinador de marketing en [nombre de la empresa], tal y como se anuncia en [bolsa de empleo]. La reciente campaña de su empresa, [campaña específica], demuestra un profundo conocimiento de un nicho de mercado [mercado objetivo] y se ajusta a mi trabajo en [experiencia relevante]. »

Sigue las instrucciones

Si un anuncio de empleo solicita algo específico en tu solicitud, es fundamental que lo sigas. Por ejemplo, puede dar instrucciones específicas sobre el formato del archivo: «Envía tu carta de presentación en formato PDF e incluye tu nombre y el título del puesto en el nombre del archivo».

💡 Consejo profesional: utiliza nombres de archivo coherentes y descriptivos, como «Doe_John_Resume. PDF», para facilitar su identificación. Esto demuestra profesionalidad e impresiona a los posibles empleadores.

El anuncio o la oferta de empleo también pueden incluir directrices específicas para el envío de solicitudes o instrucciones sobre el contenido. Léelos atentamente y sigue los requisitos. La atención al detalle es una habilidad que siempre se valora.

Aborda las lagunas en tu historial laboral

Si hay alguna laguna en tu currículum, una carta de presentación es el lugar perfecto para reconocerlo. Esto te ayudará a proporcionar más contexto y tranquilizar a los posibles empleadores.

Sé sincero sobre el periodo de inactividad, destaca cualquier actividad relevante que hayas realizado durante ese tiempo y demuestra que estás preparado para retomar tu carrera profesional.

Revísalas antes de enviarlas.

Por último, no olvides revisar tu carta de presentación antes de enviarla. Busca errores gramaticales, ortográficos y de puntuación. Utiliza Grammarly o una herramienta de IA como ClickUp Brain para hacerlo. Además, asegúrate de que la información de tu carta de presentación coincida con la de tu currículum.

Lee tu carta en voz alta para detectar errores o frases incómodas.

Empieza con ClickUp Brain Corrija sus errores ortográficos para causar una impresión impecable con ClickUp Brain.

💡 Consejo profesional: utiliza la plantilla de carta de presentación de ClickUp con Brain para redactar y pulir tu carta de presentación. Esta herramienta detecta problemas ortográficos, gramaticales y de redacción, y ofrece sugerencias para ajustar el tono. Incluso puede ayudarte a generar ideas para crear cartas de presentación más creativas. Descargar esta plantilla Plantilla de carta de presentación de ClickUp

Gestiona tu búsqueda de empleo con ClickUp

Buscar un nuevo trabajo puede ser un proceso emocionante. Sin embargo, también puede resultar agotador y estresante. Aquí es donde una herramienta de productividad y gestión de proyectos como ClickUp puede ayudarte.

ClickUp es una herramienta de productividad versátil que mejora considerablemente tu proceso de búsqueda de empleo al ayudarte a mantenerte organizado, centrado y eficiente. Desde organizar las solicitudes de empleo hasta realizar el seguimiento de los plazos de solicitud, puedes hacerlo todo con ClickUp.

Crea tareas específicas para cada solicitud de empleo, investigación y preparación de entrevistas en el Calendario de ClickUp.

Por ejemplo, la vista de calendario de ClickUp puede ayudarte a establecer plazos para cada solicitud de empleo y entrevista. Puedes visualizar tu agenda, coordinar eventos, realizar el seguimiento de las tareas y sincronizarla con tu aplicación de Calendario.

Los recordatorios de ClickUp te garantizan que nunca se te pasará el plazo para enviar una solicitud de empleo. También puedes incluir adjuntos y fechas. Estos recordatorios se pueden gestionar desde cualquier dispositivo, incluidos tu escritorio y tus dispositivos móviles.

Kartikeya Thapliyal, director de producto de Smallcase, opina lo siguiente sobre ClickUp:

El uso de calendarios para completar tareas antes de las fechas límite siempre es fundamental. Con ClickUp, esto es muy fácil, ya que tus fechas límite son visibles en tus calendarios junto con las tareas, por lo que planificar tu ancho de banda diario/semanal es muy fácil y rápido.

El uso de calendarios para completar tareas antes de las fechas límite siempre es fundamental. Con ClickUp, esto es muy fácil, ya que tus fechas límite son visibles en tus calendarios junto con las tareas, por lo que planificar tu ancho de banda diario/semanal es muy fácil y rápido.

Veamos algunas de sus funciones:

Documentación avanzada

Utiliza los formatos avanzados para que tu carta de presentación destaque.

ClickUp Docs puede ayudarte a crear, almacenar y gestionar todos tus documentos. Escribe varias cartas de presentación, realiza la edición y realiza el seguimiento de los cambios con Docs. El tipo de fuente, el tamaño, la altura, el ancho de la página y mucho más son totalmente personalizables.

Crea nuevas plantillas de cartas de presentación para tener varias opciones a mano y utiliza la función de colaboración para invitar a tu mentor o amigos a perfeccionar estos documentos y dar su opinión.

Funciones inteligentes de IA

Empezar Utiliza ClickUp Brain para crear mensajes personalizados para los responsables de contratación.

Ya hemos hablado antes de ClickUp Brain y realmente es un potente asistente de redacción para redactar cartas de presentación únicas y eficaces. Puedes escribir contenido específico para cada rol, investigar temas, perfeccionar conceptos, realizar revisiones gramaticales y pulir el lenguaje para mejorar la legibilidad.

Haz preguntas a ClickUp Brain sobre habilidades o experiencias específicas que puedas destacar para mejorar tu carta. También puede ayudarte a crear plantillas de cartas de presentación personalizadas. Incluso puedes utilizar la IA para preparar entrevistas. Por ejemplo, pide a ClickUp Brain que resuma la evolución del sector y analice las acciones de la competencia para estar al día de todo lo relacionado con el sector de tu posible empleador.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain se puede utilizar directamente en documentos para ayudarte a redactar y realizar la edición de tu carta de presentación.

Plantillas listas para usar

La plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp es una herramienta imprescindible para quienes buscan trabajo. Te ayuda a recopilar ofertas de empleo de diferentes fuentes en un solo lugar. Puedes organizar las solicitudes, realizar el seguimiento de los contactos y las conversaciones con los reclutadores y encontrar el trabajo adecuado. ¡Es la forma perfecta de poner en práctica esas cartas de presentación!

Descargar esta plantilla Mantén el control de todas tus solicitudes con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp.

La plantilla te ayuda a:

Visualiza el progreso mediante vistas como solicitudes con prioridad, fase de solicitud, lista de empresas, etc.

Establece metas para tu búsqueda de empleo.

Crea diversos documentos de solicitud que se adapten a diferentes roles y empresas.

El trabajo de tus sueños comienza con una carta de presentación

Las plantillas de cartas de presentación de Documentos de Google son una solución práctica y eficaz para los solicitantes de empleo que desean crear cartas de presentación pulidas y profesionales. Al utilizar estas plantillas, puedes ahorrar tiempo y garantizar la coherencia en tus solicitudes.

Sin embargo, ClickUp ofrece una variedad aún más amplia de plantillas personalizables que se adaptan a diferentes estilos y sectores, lo que te permite adaptar tu carta de presentación al puesto específico que solicitas.

Además, las funciones de gestión de proyectos de ClickUp también pueden facilitarte la búsqueda de empleo y hacer que te lleve menos tiempo. Utiliza sus completas funciones para asegurarte de que nunca se te pase el plazo de solicitud y consigue rápidamente el trabajo de tus sueños. ¡Regístrate gratis hoy mismo!

¡Te deseamos lo mejor en tu aventura!