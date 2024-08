10 trucos de viaje para combinar trabajo y ocio

400 millones. Ese es el número de viajes de negocios de larga distancia realizados en un año por viajeros de empresa estadounidenses. Está claro que los viajes de negocios se han recuperado de la crisis provocada por la pandemia

Sin embargo, hay algo que quizá no sepa: En 60% de estos viajes, los empleados añadieron días de PTO o vacaciones para darse algún tiempo de descanso antes o después del viaje de trabajo. El viejo adagio de no mezclar el trabajo con el placer no parece valer en este caso, porque los viajes de ocio son una tendencia creciente en todo el mundo.

una encuesta de la Asociación Mundial de Viajes de Negocios reveló que

36% de las empresas

de las personas que viajan por negocios en EE.UU. han realizado viajes de ocio al menos una vez

El bleisure, literalmente una combinación de "negocios" y "ocio", es la tendencia de viajes combinados que ha hecho que las empresas y compañías de viajes de todo el mundo se fijen en ella. Si aún no has planeado un viaje de ocio, sigue leyendo para saber más sobre esta tendencia. También compartiremos algunos consejos para sacar el máximo partido a un viaje combinado y formas de superar algunos de los obstáculos típicos a los que te puedes enfrentar con este tipo de viaje. 🧳

¿Qué es el viaje de bleisure?

vía Unsplash El término "viaje de ocio" se refiere a cualquier viaje en el que los viajeros de negocios combinan viajes de negocios y de ocio. Las opciones de ocio pueden ser cualquier cosa, desde un fin de semana añadido a un viaje de trabajo a una ciudad vecina hasta unos días extra de vacaciones incluidos en viajes corporativos de larga distancia. Para los trabajadores independientes de su ubicación, podría tratarse incluso de una estancia más larga en algún lugar con una mezcla de reuniones externas y tiempo libre.

¿Alguna vez ha viajado para asistir a una conferencia de trabajo y ha prolongado su estancia uno o dos días más por motivos de ocio? ¿O ha hecho que su pareja se le una al final para pasar un fin de semana explorando la ciudad? Entonces has sido un viajero de ocio

Y no es el único. Los viajes de negocios y de ocio siguen mezclándose cada vez más, con 35% de las reservas de viajes de empresa incluyen ahora un fin de semana.

American Airlines

la aerolínea ha informado de que los viajeros de ocio son su segmento de mayor crecimiento y la razón por la que está eliminando las cabinas de primera clase de los vuelos internacionales, para dejar más espacio a una clase Business ampliada

¿Por qué es tan popular el bleisure?

En los años transcurridos desde la pandemia, los límites entre el trabajo y la vida se han difuminado considerablemente, sobre todo para las personas que trabajan a distancia. La tendencia a trabajar desde cualquier lugar ha demostrado que es posible combinar con éxito los viajes de trabajo y de placer. El concepto de conciliación de la vida laboral y familiar se está sustituyendo por el de integración de la vida laboral y familiar. Los jóvenes que se incorporan a la vida laboral son especialmente expresivos sobre lo que esperan de su lugar de trabajo a este respecto.

Los empresarios también están empezando a entenderlo. Facilitar los viajes de ocio ayuda a las empresas a satisfacer las necesidades de los empleados y a señalar la importancia del bienestar de los empleados en su cultura de trabajo. Además, se benefician de tener un personal más feliz y comprometido. Por otra parte, los empleados consiguen hacer que sus viajes de trabajo sean más satisfactorios añadiéndoles elementos de ocio.

Todos salen ganando. ✨

Veamos algunas ventajas específicas de los viajes de ocio para los viajeros de negocios:

Combinar el trabajo con un componente de ocio -sin gastar tanto como gastarían en unas vacaciones por separado- mantiene contentos a los empleados y mejora la satisfacción laboral

Incluir tiempo de descanso en los viajes de trabajo ayuda a reducir el estrés y mejorar la productividad

Los viajes y la exposición a culturas y lugares diferentes ayudan a compatibilizar sus metas de desarrollo personal

Permite a los empleados equilibrar mejor sus compromisos laborales y personales

Adoptar el viaje de ocio como política también ofrece beneficios para las organizaciones:

Políticas que facilitan y compatibilidadla flexibilidad en el lugar de trabajo ayudan a atraer talento (especialmente a la Generación Z)

(especialmente a la Generación Z) Los viajes de ocio pueden reducir el agotamiento y los días de baja por enfermedad de los empleados y mejorar el bienestar general del personal

Cuando las personas están contentas en el trabajo, las empresas consiguen una mayor retención de los empleados

El aumento de la productividad y la satisfacción de los empleados contribuyen a mejorar los resultados de la empresa en su conjunto

según AMEX Global Business Travel

AMEX Global Business Travel57% de las empresas han establecido políticas que permiten a los empleados prolongar sus viajes de negocios con viajes de ocio y tiempo de vacaciones

Muy bien, pues vamos a compartir algunos trucos para viajes de ocio que pueden ayudarte a planificar un viaje combinado perfecto la próxima vez que salgas de viaje.

10 trucos de viajes de bleisure para aprovechar al máximo tu próximo viaje

Así es como puedes combinar tus viajes de trabajo con algo de tiempo personal de la forma más eficaz:

1. Planifica tu viaje estratégicamente

Una planificación y preparación cuidadosas pueden ayudarle a sacar el máximo partido a su viaje.

Intente incluir un fin de semana en las fechas de su viaje. Si lo prefiere, añada una o dos noches de ocio antes de su viaje de empresa

en las fechas de su viaje. Si lo prefiere, añada una o dos noches de ocio antes de su viaje de empresa Compruebe si puede programar su tiempo de ocio en días valle , lo que puede reducir los gastos

, lo que puede reducir los gastos Reserve con antelación actividades especiales o visitas con capacidad limitada, por ejemplo, una entrada para un concierto

actividades especiales o visitas con capacidad limitada, por ejemplo, una entrada para un concierto Busque atracciones locales en los alrededores de su lugar de estancia; aunque no pueda prolongar su estancia, podría disponer de una tarde o noche libre para su exploración personal

en los alrededores de su lugar de estancia; aunque no pueda prolongar su estancia, podría disponer de una tarde o noche libre para su exploración personal Explore la posibilidad de probar restaurantes famosos locales durante las comidas con colegas o incluso para reunirse con contactos de negocios

💡Consejo profesional: Cree un espacio o carpeta exclusiva para su plan de viajes de ocio en ClickUp y utilice listas para separar sus viajes de empresa de sus actividades de ocio. También puede configurar Tareas de ClickUp para cada actividad con fechas, horas y ubicaciones y añadir documentos como reservas, agendas, entradas, etc., para cada tarea.

Plantilla de planificación de viajes ClickUp

¿Sabía que ClickUp ofrece un intervalo de planificación de viajes y plantillas de itinerarios ? Por ejemplo, puede utilizar Plantilla del planificador de viajes de ClickUp para organizar tu viaje, mantener informados a amigos y familiares y recopilar todos los detalles importantes en un solo lugar. La vista Calendario de viaje te ofrece una representación visual de tu viaje, permitiéndote planificar tus días, mientras que la vista Guía de viaje te ayuda a crear una guía completa de tu viaje, desde el transporte hasta el alojamiento.

2. Investigue su destino con antelación

Dado que los viajes de trabajo suelen ser de corta duración, no espere a estar allí para buscar actividades de ocio. Prepárese con antelación y tenga en cuenta estos consejos de investigación:

Pide consejos de viaje a socios locales o colegas que viajen con frecuencia

a socios locales o colegas que viajen con frecuencia Busca foros de viajes y grupos de Facebook donde puedas hacer preguntas sobre tu destino

y grupos de Facebook donde puedas hacer preguntas sobre tu destino **Sigue a creadores, blogs, podcasts o hashtags relacionados con tu viaje

Infórmate de las costumbres locales y de la etiqueta

y de la etiqueta Comprueba si se celebran eventos, experiencias culturales o festivales locales durante las fechas de tu viaje

💡Consejo profesional: Inicia un documento de investigación en Documentos ClickUp -Agrega toda la información que encuentres en distintos foros y sitios web en un solo documento, completado con enlaces, listas, vídeos e imágenes.

3. Busca oportunidades para hacer escala

¿Vas a coger un vuelo para tu viaje de negocios? Muchas aerolíneas le permiten hacer escala en su ciudad hub si está de paso. Por ejemplo, volar con Emirates le da la oportunidad de hacer escala en Dubai, Iberia le permitirá parar en Madrid unos días, y Air France y KLM le dan la opción de hacer escala en París y Ámsterdam, respectivamente.

Las escalas son una gran oportunidad para disfrutar de una rápida escapada a la ciudad antes o después de su viaje de negocios. A veces, las compañías aéreas incluso ofrecen paquetes con escalas, así que infórmese bien.

la ciudad de Nueva York es la que genera más viajes de bleisure al año. A la Gran Manzana le siguen París, en segundo lugar, y Londres, en el tercer puesto entre los_ destinos de viajes de ocio más populares

4. Encuentre formas de ahorrar costes

Puesto que la parte personal del viaje la pagarás tú mismo, estamos seguros de que agradecerás algunos consejos para ahorrar dinero. Aquí tienes:

Si tu viaje de ocio incluye vuelos, considera la posibilidad de volar desde un aeropuerto alternativo . Podrías ahorrarte el billete de avión y los traslados al aeropuerto, y además será menos molesto que un aeropuerto principal abarrotado

. Podrías ahorrarte el billete de avión y los traslados al aeropuerto, y además será menos molesto que un aeropuerto principal abarrotado Suscríbase a sitios de viajes que ofrezcan ofertas de viajes , busque ofertas de temporada en cadenas hoteleras y pregunte a su hotel de empresa si le harían un buen precio para la etapa de ocio de su viaje

, busque ofertas de temporada en cadenas hoteleras y pregunte a su hotel de empresa si le harían un buen precio para la etapa de ocio de su viaje Aprovecha los programas de fidelización de aerolíneas y hoteles, y las ventajas de las tarjetas de crédito a las que tengas acceso

de aerolíneas y hoteles, y las ventajas de las tarjetas de crédito a las que tengas acceso Utilice el transporte público siempre que sea conveniente. Es más barato que el taxi, más respetuoso con el clima y una forma estupenda de sumergirse en el ambiente local. Muchas ciudades tienen abonos para varios días que pueden ahorrarle dinero en el metro, los autobuses locales, etc

Considera alojamientos más baratos como Airbnb o apartamentos para la parte de ocio de tu viaje

para la parte de ocio de tu viaje Todas las ciudades ofrecen actividades gratuitas y experiencias, como visitas gratuitas a pie y jornadas de puertas abiertas en los museos. Investiga y encuentra algo que te guste

5. Utiliza apps de viajes y otras herramientas

Además de ayudarte a ahorrar dinero, las apps de viajes y otras herramientas pueden ayudarte a planificar y organizar mejor tu viaje. Aquí tienes algunas que nos han resultado especialmente útiles: Aplicaciones de gestión de viajes ! 😀

9. Abandona tus entrenamientos habituales

Olvídate de ir al aburrido gimnasio del hotel. En lugar de eso, busca otras actividades divertidas que puedas hacer para mantenerte en forma a la vez que conoces la zona:

Busque un club local de atletismo, senderismo o escalada y únase a él durante su estancia

Realice visitas a pie que le ayuden a dar pasos mientras aprende cosas divertidas sobre la ciudad

que le ayuden a dar pasos mientras aprende cosas divertidas sobre la ciudad Visite gimnasios locales o actividades al aire libre: también es una forma estupenda de conocer gente nueva

10. Aprender el idioma y la cultura

No, no hace falta que domines ninguno de los dos, pero unas cuantas frases y un entendimiento básico de las normas culturales te ayudarán a enriquecer tu experiencia de viaje. Aquí tienes algunas cosas que puedes intentar hacer, dependiendo del tiempo de que dispongas y de la duración de tu viaje.

Aprender algunas frases esenciales en el idioma local (aplicaciones como Duolingo y Babbel son muy útiles)

(aplicaciones como Duolingo y Babbel son muy útiles) Descarga una aplicación de traducción para usarla siempre que te encuentres atascado con las palabras

para usarla siempre que te encuentres atascado con las palabras Echa un vistazo a la música, las películas o incluso los programas de televisión locales de moda para conocer mejor la cultura popular local

Infórmate sobre la moneda, las normas sobre propinas, las costumbres locales importantes, etc

Desafíos de los viajes de ocio y cómo resolverlos

Como cualquier otra cosa que merezca la pena hacer, los viajes de ocio conllevan sus propios retos. Veamos algunos de ellos y cómo afrontarlos.

Antes del viaje

Estos son algunos de los posibles problemas a los que podrías enfrentarte al planificar un viaje de ocio, y nuestras sugerencias para superarlos:

Desafío: Conseguir la aprobación de tu empresa

No todas las empresas tienen políticas que permitan o faciliten los viajes de ocio. Si la tuya no lo permite, puede que tengas que hacer un mayor esfuerzo.

Solución: Crea y presenta a tu jefe un plan claro en el que muestres cómo pretendes cumplir todos tus objetivos y metas de trabajo a través de los siguientes medios herramientas de colaboración a distancia . Tienen que estar seguros de que tu viaje personal no repercutirá en el trabajo. No olvides destacar las posibles ventajas de un viaje combinado, como una mayor productividad.

💡Consejo profesional: Acuerda de mutuo acuerdo las metas específicas de tu viaje y documéntalas en un documento Metas ClickUp y realice un seguimiento coherente de los mismos. Después del viaje, elabore informes sobre las metas alcanzadas para demostrar su productividad

Cree metas específicas y siga su progreso sin esfuerzo con Metas ClickUp

Desafío: Equilibrar los itinerarios de trabajo y ocio

Ya es bastante difícil gestionar un viaje, y éste es una mezcla de dos. Tendrá que ocuparse de dos conjuntos de itinerarios, reservas y tareas pendientes.

Solución: Organiza tu viaje de empresa y personal con una aplicación o herramienta de planificación. Lista todas tus tareas pendientes y prioriza las tareas de trabajo imprescindibles y las actividades de ocio que no te puedes perder

💡Consejo profesional: Utiliza la Vista de Calendario en ClickUp para visualizar toda la agenda de su viaje. Codifique las tareas por colores para distinguir entre actividades de trabajo y de ocio

Seguimiento de reuniones de trabajo y tareas junto con las tareas personales en un solo ClickUp Calendario

Desafío: Presupuestación de gastos personales

Mientras que su empresa cubrirá la mayor parte de los gastos de su viaje de negocios, usted tendrá que pagar por su cuenta la parte de ocio y debe mantener un presupuesto separado para estos gastos. Equilibrarlo todo y no perder los recibos y facturas esenciales puede ser doloroso.

Solución: Además de los consejos para ahorrar dinero de la sección anterior, considera la posibilidad de buscar ofertas de paquetes en hoteles para poder ampliar tu estancia allí para tu viaje personal a buen precio. Asimismo, fíjate un presupuesto claro para los días personales y haz un seguimiento diario de los gastos.

💡Consejo profesional: Utiliza ClickUp para crear un presupuesto personal y hacer un seguimiento de los gastos.

Durante el viaje

Combinar las actividades de trabajo con el tiempo libre personal puede ser todo un reto, sobre todo si no lo ha terminado antes. Aquí tienes algunas formas de hacer que funcione mientras estás en el destino.

Desafío: Mantener la productividad en el trabajo

El trabajo o los negocios son el principal motor de un viaje de ocio, así que debes asegurarte de equilibrar tu tiempo de trabajo y de ocio para hacer justicia a ambos.

Solución: Establece límites claros entre el tiempo de trabajo y el de ocio y utiliza aplicaciones de productividad para mantener la concentración durante las horas de trabajo. Prueba técnicas de productividad como el bloqueo del tiempo y la técnica Pomodoro para terminar tu trabajo con eficacia. Al mismo tiempo, asegúrate de no intentar hacer demasiado: incluye tiempo de descanso en tu calendario ClickUp para equipos remotos le ayuda a usted y a su equipo a mantenerse al día, independientemente del lugar desde el que se conecten.

Aquí tiene una rápida Panorámica de lo que puede hacer con ClickUp mientras está fuera de la oficina:

Organice sesiones virtuales de brainstorming y plan conPizarras ClickUpañade contexto enlazando a tareas y archivos. A continuación, convierta sus ideas directamente en tareas en ClickUp para una acción rápida.

Saque primero lo importante del camino conPrioridades de tareas y mantén las cosas en movimiento conasignando tareas a los miembros del equipo* Visualice el trabajo, analice la carga de trabajo y realice un seguimiento del progreso con funciones personalizablesPaneles de ClickUp. Incluso puede crear un panel de productividad personal para usted mismo

Inicie y programe reuniones de Zoom al instante desde la plataforma a través de la funciónintegración nativa con Zoom Supera los problemas de zona horaria a través de la comunicación asíncrona utilizandoVista del chat ClickUpcomentarios de tareas yClips de ClickUp Utilice la aplicación móvil ClickUp para acceder a sus planes y tareas sobre la marcha

💡Consejo profesional: Utilice control de tiempo para garantizar el equilibrio entre trabajo y ocio

Reto:Convertir la mentalidad de empresa en una mentalidad de ocio

Si trabajas a distancia, probablemente ya te habrás dado cuenta. Los demás tendrán que lidiar con la resaca del trabajo en su tiempo libre, y viceversa.

Solución: Crear una frontera entre las actividades de Business y las de ocio mediante un ritual de transición. Puede ser algo tan sencillo como alejarse del escritorio y cambiarse de ropa, hacer un poco de meditación, dar un paseo, etc.

💡Consejo profesional: Configurar Automatizaciones en ClickUp para tareas periódicas (como las visitas diarias a la oficina), de modo que no tenga que recordarlas todo el tiempo. Además, cree flujos de trabajo para pasar del modo de trabajo al de ocio, como cuando cambia su estado en Slack

Desafío: Afrontar las emergencias laborales durante el tiempo libre

Las cosas pasan, y una emergencia o un problema crítico en el trabajo podría dejarte tirado o fuera de tu alcance.

Solución: Ten preparado un plan de contingencia para cualquier asunto de trabajo urgente. Mantén informadas a las personas necesarias sobre tus actividades laborales compartiendo con ellas tu calendario o itinerario. Si no vas a trabajar durante un par de días de la semana, haz un autorespondedor de fuera de la oficina ajustar también

💡Consejo profesional: Utilice las funciones de zona horaria de ClickUp para gestionar los horarios de distintas ubicaciones

Reto: Llevar un seguimiento de los gastos de la empresa frente a los personales

Éste es uno de los problemas más comunes de los viajes combinados. Los gastos en efectivo, en particular, pueden llegar a ser confusos, ya que es posible que no recuerde la naturaleza de cada pago realizado posteriormente.

Solución: Si es posible, utilice tarjetas de crédito separadas para gastos de empresa y personales, de modo que no haya posibilidad de que un gasto personal se mezcle con gastos de trabajo (y viceversa). Si eso no es factible, lleva un registro detallado y recibos diarios para poder presentar correctamente los informes de gastos una vez de vuelta

💡Pro Tip: Crear campos personalizados para registrar gastos en ClickUp, y utilizar etiquetas para clasificar por separado los gastos de empresa y los personales. Adjuntar recibos a las tareas para facilitar su consulta al presentar informes de gastos

Plantilla de informes de gastos de ClickUp

Plantilla de informe de gastos de ClickUp le ayuda a llevar un seguimiento de todos sus gastos. Registre y clasifique sus gastos por "trabajo" y "personales" para facilitar la elaboración de informes. Esto reduce la posibilidad de errores en el registro manual, le ayuda a analizar el gasto y presenta informes de gastos precisos en el lugar de trabajo.

Después del viaje

Sí, en efecto, también puedes enfrentarte a ciertos retos una vez de vuelta de tu aventura de viaje de ocio. He aquí algunos posibles escenarios.

Desafío: El jet lag afecta a la vuelta al trabajo normal

Incluso los viajeros frecuentes consumados pueden tener problemas con esto y, si no se gestiona adecuadamente, el jet lag puede afectarle durante muchos días después de su viaje. Esto afectará a su capacidad para concentrarse y trabajar de forma productiva.

Solución: Le recomendamos que incluya en su plan un "día de descanso", que le permita relajarse tras su regreso. También puede probar técnicas de gestión del jet lag (exposición a la luz, ajuste del horario de comidas, toma de melatonina para ayudar a regular las horas de sueño)

💡Consejo profesional: Utiliza los indicadores de prioridad para resaltar las tareas de trabajo más importantes y abordarlas en primer lugar. Además, configura Recordatorios ClickUp para fechas límite o reuniones importantes, para que no te las pierdas por culpa del jet lag o una pérdida temporal de atención

Desafío: Sentirse insatisfecho con el trabajo después de experimentar el ocio

Te escuchamos. Especialmente si trabajas en una configuración de oficina, en la mayoría de los casos, la libertad y el cambio de aires que te proporcionan los viajes combinados son difíciles de ignorar.

Solución: Recuérdate a ti mismo que debes estar agradecido por la experiencia. Además, busca formas de ampliar la experiencia agradable incluyéndola de alguna manera en tu vida habitual. Por ejemplo, cocinando un plato que hayas aprendido durante el viaje o siguiendo una rutina de ejercicios que hayas aprendido y disfrutado

💡Consejo profesional: Utiliza ClickUp Bloc de notas para anotar consejos de viaje o ideas culturales durante su visita

Organice sus notas, listas de control y tareas en un solo lugar con el Bloc de notas en línea gratuito/a de ClickUp.

Desafío: Tratar con las percepciones de los compañeros

No importa cuánto trabajo tengas terminado durante el viaje, seguro que hay compañeros de trabajo que piensan que has estado holgazaneando.

Solución: Sea transparente sobre la naturaleza de su viaje. Compartir ideas adquiridas que puedan beneficiar al equipo o a la empresa

**Dificultad para adaptarse a la rutina

La melancolía postvacacional es un fenómeno genuino que se anticipa y planifica una vez finalizado el viaje de placer.

Solución: Recuérdate a ti mismo tu horario habitual y vuelve a él gradualmente. Reflexione y ponga en práctica los hábitos positivos que haya aprendido durante el viaje

💡Consejo profesional: Cree tareas de ClickUp con antelación para acciones posteriores al viaje, como el envío de informes de gastos o notas de agradecimiento, para no tener que pensar en ellas una vez de vuelta

¿Cómo puede ayudar el ocio a combatir el agotamiento?

Al darte la oportunidad de equilibrar tus responsabilidades laborales con tiempo de descanso y rejuvenecimiento personal, los viajes de ocio pueden ayudarte a prevenir el agotamiento. He aquí algunas formas específicas en las que puede ayudar:

Cambio de aires: Trabajar en una nueva ubicación y conocer nuevos lugares y personas puede estimular la creatividad y refrescar la mente

Trabajar en una nueva ubicación y conocer nuevos lugares y personas puede estimular la creatividad y refrescar la mente **La oportunidad de combinar el trabajo con el ocio mejora la moral y ayuda a percibir el trabajo de forma más positiva. La mayoría de los viajeros de ocio lo consideran una ventaja importante de su trabajo

Mejora de la salud: Los viajes combinados te permiten romper con la rutina sedentaria de la oficina y salir a pasear. Además, alejarse de las presiones habituales del trabajo y hacer cosas nuevas reducirá sus niveles de estrés. Y eso no es todo: prolongar el viaje reduce la presión de un ajetreado viaje de negocios

Los viajes combinados te permiten romper con la rutina sedentaria de la oficina y salir a pasear. Además, alejarse de las presiones habituales del trabajo y hacer cosas nuevas reducirá sus niveles de estrés. Y eso no es todo: prolongar el viaje reduce la presión de un ajetreado viaje de negocios Mayor productividad: Las nuevas experiencias de tu viaje de ocio no sólo mejorarán tu creatividad y tu capacidad para resolver problemas, sino que también estarás más motivado y con más energía cuando vuelvas al trabajo.

Las nuevas experiencias de tu viaje de ocio no sólo mejorarán tu creatividad y tu capacidad para resolver problemas, sino que también estarás más motivado y con más energía cuando vuelvas al trabajo. Mejor integración de la vida laboral y personal: Combinar el trabajo y el tiempo personal ayuda a mejorar tu sensación general de equilibrio en la vida

Combinar el trabajo y el tiempo personal ayuda a mejorar tu sensación general de equilibrio en la vida Crecimiento personal: Los viajes de ocio te exponen a nuevas experiencias y te dan tiempo para explorar tus intereses o reavivar viejas aficiones. Además, el ajuste relajado que proporciona la experiencia puede mejorar tus relaciones con colegas y clientes

Los viajes de ocio regulares pueden ayudarte a mantener alejado el agotamiento al darte un respiro de la rutina, una oportunidad de pasar tiempo haciendo cosas que te gustan y momentos que esperar con ilusión.

en 2022, una encuesta reveló que 89% de los participantes deseaban incluir algún tiempo de vacaciones en su próximo viaje de empresa_

Elimine el trabajo de los viajes de ocio con ClickUp

Los viajes de ocio o combinados son una forma de que los empleados ocupados encuentren una mejor integración entre la vida laboral y personal. Ayuda a reducir el estrés y el agotamiento y mejora la productividad general y la satisfacción laboral. Las empresas que quieren atraer y retener el talento también están viendo cada vez más los beneficios de los cambios de política para permitir esto a sus empleados.

Sin embargo, dado que el viaje gira en torno al trabajo, el viajero de bleisure debe ser mucho más organizado con su tiempo y sus prioridades que el viajero de ocio habitual. Los viajes de bleisure requieren una planificación y organización precisas para que los horarios de trabajo no se vean comprometidos y, además, puedas aprovechar tu tiempo al máximo. Esto significa planificar los viajes con antelación, reservar experiencias especiales con antelación y planificar con cuidado y seguimiento de los gastos así como el tiempo.

No es de extrañar que los viajeros de ocio dependan en gran medida de la tecnología para garantizarlo. Software de productividad como ClickUp pueden ayudarle a mantener bien organizadas las partes de su viaje, tanto las de negocios como las de ocio, con todo lo necesario, desde listas de equipaje y seguimiento de gastos hasta almacenamiento de documentos y herramientas de teletrabajo .

Deje que ClickUp gestione los retos organizativos asociados a los viajes de ocio, para que pueda disfrutar de la experiencia sin dejar de cumplir con sus obligaciones laborales. Pruebe ClickUp hoy mismo