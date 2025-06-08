Cómo aumentar la productividad con el bullet journal

Te levantas cada mañana con energía y concentración, listo para afrontar el día con una eficiencia milimétrica. Ya no te sientes abrumado por interminables listas de tareas pendientes y prioridades dispersas. ¿No te suena? ¡Pues prepárate para que te suene!

Esta es la realidad de millones de personas que han descubierto el poder del bullet journaling.

El sistema del diario de puntos —también llamado BuJo— es una práctica de productividad que combina el diario tradicional con las listas de tareas pendientes. Algunas personas en las redes sociales llaman al BuJo el primo espiritual de KonMari. Mientras que este último te ayuda a organizar tu espacio físico, el primero te ayuda a despejar tu mente.

Al combinar algo tan monótono como la gestión de tareas con la expresión creativa, el bullet journaling se ha convertido en una tendencia de productividad que se suma a algunas de las principales prácticas de autocuidado de la década de 2000, como el mindfulness, el yoga y otra práctica de escritura, las páginas matutinas.

Una simple búsqueda en YouTube o Instagram te mostrará miles de vídeos y publicaciones de la comunidad del bullet journal que explican cómo crear páginas de bullet journal, detallando qué puedes incluir en tus entradas. ¡Así de popular se ha vuelto!

Con tantos seguidores, sin duda es un método de productividad que vale la pena probar.

¿Qué es el bullet journaling?

El bullet journal es un método de organización analógico que utiliza un simple cuaderno para realizar el seguimiento de tus tareas pendientes , planes y pensamientos, de modo que puedas afrontar tu día a día y tu vida con intencionalidad y concentración.

Se trata de un enfoque innovador de la gestión de proyectos y la escritura de diarios, que introduce conceptos como:

Registro rápido: un método de taquigrafía para tomar notas rápidamente utilizando símbolos y abreviaturas

Colecciones: Listas temáticas para cosas como películas que ver o libros que leer

Registro de futuro: Secciones específicas para establecer metas y planificar eventos futuros

Este sistema personalizable te ayuda a superar la sobrecarga de información al reunir tareas, ideas y reflexiones en un único lugar, como un calendario mensual, lo que reduce el estrés y aumenta la productividad.

Según Ryder Caroll, quien inventó el método, el bullet journal es «en parte organización, en parte introspección y en parte creación de sueños».

Historia del bullet journal

Según su página web, Ryder Carroll publicó un breve vídeo en el que explicaba el método del bullet journal en 2013. Muy pronto, sitios web como LifeHack.org y FastCo empezaron a hablar del vídeo, que se había vuelto viral.

En 2014, Carroll lanzó una campaña en Kickstarter para financiar su sitio web (bulletjournal.com) y regaló a cada patrocinador un cuaderno Leuchtturm diseñado para el método del bullet journal.

En 2017, el concepto se había vuelto tan popular que Carroll incluso dio una charla TEDx sobre él. En 2018, publicó el libro The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, que pronto se convirtió en un éxito de ventas internacional.

Esto llevó a Caroll a lanzar un cuaderno complementario en 2021.

Hoy en día, la comunidad del bullet journaling en Reddit, r/bujo, cuenta con más de 375 000 suscriptores. Los aficionados realizan un uso compartido frecuente de vídeos de YouTube y publicaciones en redes sociales sobre sus bullet journals.

Lectura recomendada: The Bullet Journal, de Ryder Carroll

Para obtener más información sobre el método del bullet journal y cómo puede mejorar tu vida, lee El método del bullet journal: Seguimiento del pasado, ordenación del presente, diseño del futuro, de Ryder Carroll.

a través de Amazon

El libro está disponible en más de 28 idiomas y ha sido elogiado por toda la comunidad de la productividad. Pero nadie puede explicar la tesis mejor que el propio autor:

Cada Bullet Journal se convierte en un nuevo capítulo de la historia de tu vida. ¿Refleja la vida que quieres vivir? Si no es así, aprovecha las lecciones que has aprendido para cambiar el rumbo en el próximo capítulo.

Cada Bullet Journal se convierte en un nuevo capítulo de la historia de tu vida. ¿Refleja la vida que quieres vivir? Si no es así, aprovecha las lecciones que has aprendido para cambiar el rumbo en el próximo capítulo.

El libro profundiza en el concepto de «vida intencional», en el que te centras en lo que más importa y creas una vida acorde con tus valores. El libro se divide en tres partes:

Haz un seguimiento del pasado : crea un registro de tus pensamientos, tareas y logros

Pedido del regalo: Desarrolla un sistema para gestionar tus tareas diarias y ganar claridad

Diseña el futuro: Establece metas significativas y desglósalas en pasos prácticos

El libro también incluye muchos consejos útiles, como el registro rápido (para tomar notas rápidamente) y la personalización del diario para crear tu propio sistema.

En general, puede ser una lectura muy interesante para cualquiera que quiera obtener más información sobre el concepto original del bullet journaling antes de que las redes sociales y los gurús de la productividad lo adaptaran a la versión más convencional que se lleva hoy en día.

Los componentes básicos del bullet journal

El bullet journal se basa en unos cuantos elementos fundamentales: algunos se utilizan a diario para la organización y las revisiones, mientras que otros sirven como hoja de ruta anual.

Colecciones: Se trata de una lista temática de tareas o un conjunto de páginas dedicadas a temas específicos, como una meta, un pasatiempo o un proyecto. Índice: Funciona como un índice, en el que se enumeran todas las páginas importantes y sus números de página correspondientes para facilitar la consulta. Registro futuro: ofrece una panorámica anual para llevar a cabo el seguimiento de los próximos eventos, cumpleaños y fechas límite a lo largo de los meses. Registro mensual: sirve para desglosar el mes en curso, normalmente con una cuadrícula de calendario para los eventos y una lista de tareas y metas más detalladas. Registro diario : Este es tu planificador diario, donde haces una lista de las tareas y prioridades del día. Este es tu planificador diario, donde haces una lista de las tareas y prioridades del día.

Carroll también sugiere utilizar estos símbolos para identificar el estado o la prioridad de una tarea:

Una viñeta (•) para marcar una tarea

Una cruz (x) para indicar que una tarea se ha completado

Un asterisco (*) para resaltar una tarea importante

Un círculo (o) para diferenciar una tarea de un evento

Un signo mayor que (>) para indicar que vas a posponer la tarea al día o a la semana siguiente

El signo menor que (<) para indicar que estás trasladando una tarea al día o a la semana anterior

Aunque estos son los elementos básicos de un bullet journal, también puedes personalizarlo aún más con algunos trackers o minidiarios. Algunos ejemplos son: Registro de gratitud

Planificador de comidas

Controlador de presupuesto y gastos

Rutina de cuidado de la piel

Registro de hábitos Las opciones son infinitas.

Ventajas del bullet journal

Lo mejor del bullet journaling es que es una herramienta de seguimiento integral y, al mismo tiempo, un ritual de autocuidado. No requiere tanto tiempo como escribir cinco páginas de diario cada día, y aborda tanto tus metas prácticas como tu salud emocional en un solo lugar.

Nina Grunfeld, coach de vida británica y fundadora de Life Clubs, afirma:

Despejar la mente con algo como un bullet journal te ayuda a concentrarte y a mantener la calma.

Despejar la mente con algo como un bullet journal te ayuda a concentrarte y a mantener la calma.

Aquí tienes algunas formas en las que el método BuJo puede mejorar tu vida:

Sistema personalizado : el BuJo te da la libertad de añadir tu propio toque personal a la lista de tareas pendientes para que puedas crear un sistema que se adapte a ti.

Más claridad : como el bullet journal te ayuda a dividir las grandes metas en partes más pequeñas, te permite centrarte en lo que realmente importa

Gestión del tiempo : Entre el trabajo, los recados y el «doom-scrolling», gestionar el tiempo puede ser todo un reto. El bullet journal te puede ayudar a visualizar tus tareas y plazos para que puedas planificar tu día y evitar las prisas de última hora.

Seguimiento de hábitos : ya sea para empezar una nueva clase de fitness o aprender un idioma, puedes crear un sistema en tu bullet journal para llevar un registro del progreso y mantener la motivación. Además, tu bullet journal no te hará sentir culpable.

Biblioteca de recursos : Un BuJo también puede ser un lugar ideal para el seguimiento de tus listas de lectura, como libros, artículos y otros recursos que quieras guardar para más adelante. Por ejemplo, si te dedicas al marketing, quizá te interese guardar una : Un BuJo también puede ser un lugar ideal para el seguimiento de tus listas de lectura, como libros, artículos y otros recursos que quieras guardar para más adelante. Por ejemplo, si te dedicas al marketing, quizá te interese guardar una plantilla para redactar contenidos o un marco de posicionamiento al que puedas recurrir más adelante.

Reflexiones diarias: El bullet journal puede ser un espacio para reflexionar y conectar contigo mismo. Las revisiones semanales pueden ayudarte a identificar áreas de mejora y ajustar tus metas: un impulso para la atención plena en menos de 15 minutos al día.

Ahora, te daremos algunos consejos sobre cómo empezar tu aventura con el bullet journaling.

Consejos para llevar un bullet journal de forma eficaz

Lo que pasa con el bullet journaling —como con todos los métodos de autocuidado— es que se mejora con la práctica. Pero aquí tienes algunos trucos para empezar con tu nuevo bullet journal.

Reserva tiempo para las revisiones matutinas y vespertinas

Integra tu bullet journal en tu rutina diaria para crear constancia. Las sesiones de repaso pueden ser muy útiles en este sentido.

Revisión matutina (5–10 minutos)

Revisa tu registro diario (y semanal) para el día siguiente

Prioriza las tareas y resalta todo lo importante

Bloquea un tiempo para concentrarte en las tareas importantes

Repaso nocturno (5–10 minutos)

Reflexiona sobre tu día. ¿Has completado todas tus tareas?

Traslada las tareas pendientes al registro del día siguiente o de la semana siguiente

Anota cualquier nota, idea o reflexión del día

Rellena tus registros y tu diario de gratitud (si tienes uno).

Crea plantillas de diseños

Ahorra tiempo y esfuerzo creando diseños que puedas replicar fácilmente en cualquier diario en blanco. Pueden mejorar tu proceso de llevar el diario, y no tendrás que pensar en nuevos diseños, temas o ideas para cada mes o diseño. Una opción es utilizar plantillas imprimibles de recursos online.

¿Quieres hacerlo tú mismo? Diseña una plantilla para cada uno de tus registros mensuales, semanales, diarios y diversos registros de seguimiento. Escanéala y reutilízala para todos los meses. Al final del año, puedes encuadernarla en un cuaderno.

Otra idea es comprar bullet journals con formato predefinido. Sin embargo, es posible que carezcan de flexibilidad.

Invierte en material de papelería de buena calidad

Dado que el bullet journaling es un proceso analógico, contar con las herramientas adecuadas puede marcar una gran diferencia en tu experiencia con el bullet journal. Esto es lo que debes tener en cuenta:

Cuaderno: Elige un cuaderno de buena calidad, con papel que no traspase la tinta y que sea apto para bolígrafos, rotuladores y bocetos. Un cuaderno cuadriculado también te puede ayudar a crear diseños limpios y alineados sin necesidad de regla.

Bolígrafos y rotuladores: Elige bolígrafos que escriban con suavidad y no traspasen el papel. Los rotuladores pueden ayudarte a clasificar tareas o a distinguir visualmente la información importante.

Otros elementos artísticos : Hazte con cinta washi, : Hazte con cinta washi, notas adhesivas , pegatinas y lápices de colores para que puedas decorar tu diario si lo deseas.

Un bolsillo: añade un bolsillo en la parte trasera de tu diario para guardar entradas, notas o cualquier otro recuerdo que quieras conservar.

Empieza poco a poco

El bullet journal consiste en crear un sistema que se adapte a ti. No intentes copiar las elaboradas páginas que ves en Internet. Para la mayoría de esas personas, el bullet journal es más un trabajo que una práctica de autocuidado.

Aquí te explicamos cómo empezar poco a poco:

Empieza con un registro futuro básico y un registro mensual

Lleva un registro de algunas tareas esenciales cada día

Añade poco a poco trackers u otros elementos a medida que te vayas acostumbrando al sistema

Recuerda que tu bullet journal es una herramienta personal, ¡así que puedes divertirte personalizándolo a tu gusto con todo el contenido que desees!

Usos populares y ejemplos del bullet journal

Así es como los auténticos practicantes del bullet journal ponen en práctica y perfeccionan la técnica. Esto te dará ideas para personalizar tu propio bullet journal.

Página mensual

Una página sencilla y divertida, fácil de hacer y con un aspecto estupendo. Además, no necesitas ningún material de manualidades adicional.

vía Pinterest

¿Prefieres algo más minimalista? Aquí tienes una página súper sencilla y sin florituras que puedes crear en menos de cinco minutos.

vía Pinterest

Diseño semanal

Este diseño semanal básico con tareas, proyectos e incluso un Calendario puede ser un complemento estupendo (y sencillo) para tus plantillas de BuJo.

vía Pinterest

Sin embargo, si te sientes creativo, esto también es algo que puedes probar:

vía Pinterest

Ahora que ya hemos visto lo básico, aquí tienes algunos registros que puedes incluir para personalizar tu bullet journal.

1. Registro de hábitos

Un registro de hábitos te ayuda a visualizar tus tendencias, como cuándo tienes productividad y cuándo no. También puedes combinarlo con un registro de estado de ánimo para identificar cómo influyen tus estados de ánimo en tus hábitos.

vía Pinterest

La plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp también te puede resultar útil si buscas una alternativa digital para llevar un registro de tus hábitos.

2. Planificador de comidas

Otro complemento popular del BuJo es el planificador de comidas. Facilita la respuesta a la pregunta de «¿qué comer hoy?» y también puede ayudarte a planificar la compra.

vía Pinterest

La plantilla de planificación de comidas de ClickUp puede ser una herramienta estupenda para planificar tus comidas con antelación y comer de forma más saludable.

Descarga esta plantilla Optimiza la compra de comestibles, la organización de recetas y la preparación de comidas con la plantilla de planificación de comidas de ClickUp.

La plantilla incluye espacio para que planifiques tus comidas de la semana, crees una lista de la compra y realices el seguimiento de los ingredientes. También puedes usarla para colaborar con otras personas en la planificación de las comidas.

3. Controlador de gastos

Terminemos esta sección con el utilísimo registro de gastos. La plantilla que aparece a continuación, por ejemplo, te ayuda a clasificar tus gastos en fijos y variables y te ofrece una página para realizar el seguimiento de tus ahorros.

vía Pinterest

La plantilla de presupuesto personal de ClickUp también puede ayudarte al seguimiento más minucioso de tus ingresos y gastos, permitirte identificar áreas en las que puedes recortar gastos y animarte a ahorrar para tus metas.

Descarga esta plantilla Lleva el seguimiento de tus finanzas y de tu progreso hacia una mayor independencia financiera con la plantilla de presupuesto personal de ClickUp.

Úsala para empezar a crear y cumplir un presupuesto.

Dificultades a la hora de utilizar el bullet journal

Aunque el método del Bullet Journal te ofrece una vía para hacer el seguimiento de tus metas y expresarte de forma creativa, no está exento de algunos retos:

Encuentra tu sistema : El bullet journal ofrece mucha flexibilidad, lo que al principio puede resultar abrumador. Puede llevarte tiempo probar diferentes diseños y registros —hábitos, estado de ánimo, trabajo, gratitud— para descubrir cuáles necesitas incluir en tu diario.

Ser constante : El bullet journal es un hábito diario que ofrece beneficios a largo plazo, por lo que debes mantenerlo día tras día.

Comparar tu página con las de otros : Las redes sociales están llenas de páginas de bullet journal increíblemente creativas. Esto puede hacer que sientas que tu diario no es lo suficientemente bueno

En busca de la perfección : el énfasis en la estética que hay en la comunidad del bullet journal puede llevar a tener que rehacerlo muchas veces. Recuerda que se supone que es una herramienta funcional, no una obra de arte.

Seguimiento del tiempo : Crear y mantener un bullet journal puede llevar tiempo, sobre todo al principio. Sé realista sobre el tiempo que puedes dedicarle cada día. Empieza poco a poco, solo con lo básico. Ya podrás añadir los diseños y registros más complicados más adelante.

Mover tareas: El bullet journal consiste básicamente en escribir y reescribir cosas. Probablemente pasarás eventos de la vista anual a la mensual y a la semanal, y moverás tareas de un día a otro, y así sucesivamente. Esto puede resultar tedioso

Para superar estos retos, tenemos una solución que puede hacer que el bullet journaling sea divertido.

Cómo implementar el bullet journaling en ClickUp

Las páginas perfectas que se ven en Internet —con cintas washi, diseños temáticos y pegatinas— pueden generar una sensación de presión en cualquiera que se inicie en el bullet journaling (o en quienes no tengan inclinaciones artísticas).

De repente, te centras más en la estética de tus páginas y en crear bullet journals elaborados que en su objetivo principal: organizar tu vida. Además, crear estos diseños mes tras mes puede llevar mucho tiempo.

vía Reddit

¿Cuál es la solución a este dilema? Pasar a llevar tu diario en formato digital.

Una opción es utilizar ClickUp, una plataforma de productividad y gestión de tareas. Ofrece una aplicación móvil, plantillas e incluso asistencia mediante IA para ayudarte a organizar mejor tu vida.

Además, con una herramienta como ClickUp, no tendrás que volver a anotar las tareas cada vez que las reprogrames.

Aquí tienes a Matt Ragland enseñando cómo lleva su bullet journal con ClickUp.

Y te enseñaremos cómo hacerlo, en cuatro sencillos pasos.

1. Crea una lista maestra de tareas (también llamada «Brain Dump»)

Puedes ir a ClickUp Tasks y crear una lista con todo lo que quieres hacer. Añade todas tus tareas —grandes, pequeñas, aficiones, trabajo— a ella. No importa qué aspecto de tu vida abarque o cuándo tengas planificado hacerlo.

Añade todas tus tareas con fechas límite a ClickUp Tasks

También puedes crear una sección aparte para eventos: cumpleaños, aniversarios y viajes. Puedes clasificar estas tareas según su prioridad o su importancia en tu vida utilizando etiquetas.

2. Mueve las tareas a la vista del Calendario

Ahora que has añadido una fecha límite a cada tarea, puedes cambiar a la vista mensual del calendario de ClickUp. Sencillo, ¿verdad?

Visualiza tus tareas en un diseño mensual en ClickUp con la vista de calendario

3. Crea un registro diario

Una vez organizada tu lista de tareas mensual, el siguiente paso es crear un registro diario. Puedes utilizar la plantilla de planificador diario de ClickUp para llevar un seguimiento de tus hábitos diarios junto con las tareas específicas que hayas añadido para ese día.

Descarga esta plantilla Planifica tu día y mantén el rumbo con la plantilla de planificador diario de ClickUp

Con esta plantilla, podrás:

Configura tareas periódicas para hábitos como hacer ejercicio o tomar tus vitaminas

Clasifica las tareas con etiquetas personalizadas para poder identificar rápidamente si una tarea es laboral o personal.

Visualiza todas las tareas en un Calendario para tener una vista general de cómo se desarrollará tu día

Controla el progreso de tus hábitos con un registro de progreso o incluso con metas de hito

El uso de esta plantilla también ofrece varias ventajas:

Menos estrés

Mejora en la gestión del tiempo

Priorización de tareas más sencilla

Mejora de la comunicación y la colaboración

Mayor productividad

Dentro de la plantilla, también puedes añadir estados personalizados (Abierto y Completado), vistas personalizadas (Todas las tareas, Calendario y Empezar aquí) y Campos personalizados para realizar el seguimiento de tus tareas diarias y mantenerte organizado. Ten por seguro que esta plantilla te ayudará a ser más productivo en tus tareas diarias.

4. Practica la atención plena con ClickUp Documentos

Ahora que ya has completado los aspectos organizativos, el siguiente paso es añadir tus diarios, como las páginas de mindfulness o el diario de gratitud, a ClickUp Docs. Puedes crear un wiki en Docs con una nueva página para cada entrada o simplemente utilizar una tabla con la fecha y tu entrada de gratitud.

Añade páginas anidadas para anotar tus pensamientos o añade entradas de agradecimiento con ClickUp Documentos

También puedes utilizar ClickUp Brain —el asistente de IA integrado de ClickUp— para buscar tareas o incluso para que te ayude con plantillas y indicaciones para la lluvia de ideas o para analizar las entradas de tu diario.

Haz que el bullet journaling sea más conversacional con ClickUp Brain

Además, puedes utilizar ClickUp Docs para tareas como el registro rápido, la creación de tu lista de temas o colecciones, y mucho más.

Pásate al formato digital con tu bullet journal utilizando ClickUp

Si eres de los que prefieren las herramientas digitales a las analógicas, pero aún así quieres aprovechar las ventajas del bullet journaling, ClickUp te puede ayudar sin duda alguna.

Además, con herramientas como ClickUp Brain, podrás analizar aún más a fondo tu progreso diario, obtener respuestas a preguntas como cuántos días consecutivos has completado un hábito y mucho más.

Regístrate gratis en ClickUp y configura tu bullet journal en menos de 20 minutos.