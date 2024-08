¿Quién no quiere meterse en la piel de Elizabeth Gilbert y abrirse camino por el mundo a base de comer, rezar y amar? ¿El único obstáculo? Gilbert recibió 200.000 dólares para perseguir su sueño y, a menos que consigas un mecenas benévolo, deberás financiar tu viaje trabajando a distancia.

Los nómadas digitales son personas que aceptan un trabajo a distancia para ver mundo. Son expertos en trabajar desde cualquier lugar, saben emplear las tecnologías del trabajo a distancia y tienen un magnífico control de sus finanzas.

En teoría, su estilo de vida es estupendo. Y con el auge de herramientas de colaboración a distancia y espacios de trabajo en el mundo post-COVID, está más al alcance que nunca.

Si piensas cambiar la mesa de la oficina por una mesa de playa y la estabilidad por las aventuras, antes tendrás que abordar los escollos. Al fin y al cabo, no querrás quedarte tirado en una isla remota sin Internet ni dinero

En este artículo te explicamos cómo trabajar a distancia y viajar, y las tecnologías que necesitas para hacerlo realidad.

El concepto de trabajar a distancia mientras viajas

Los nómadas digitales son generalmente profesionales autónomos, empresarios, contratistas freelance o empleados remotos.

Según un Informe de SafetyWing , cerca del 75% de los nómadas digitales atribuyeron a la pandemia la principal razón para desplazarse a distancia. Y el 90% de ellos señalaron un aumento de la productividad

La generalización de los trabajadores remotos también ha animado a los empleados tradicionales a abandonar sus oficinas. Las empresas de hoy saben que la gente valora la flexibilidad laboral y permitirles trabajar desde cualquier lugar es una de las de mantener el compromiso de los empleados .

Según Lista de Nómadas , el 40% de los empleados remotos trabajan a tiempo completo, formando el mayor segmento entre los nómadas digitales.

Si tienes la suerte (y el valor) de poder desplazarte y digitalizar tu actividad como autónomo primero necesitas un plan. Para algo tan decisivo para tu carrera como el trabajo a distancia, no puedes confiar en la impulsividad de Elizabeth Gilbert.

Primero, decide dónde quieres estar. Los países suelen tener leyes diferentes para los visados de nómadas digitales, pero también hay que tener en cuenta los elementos económicos y culturales, la seguridad, las infraestructuras y los impuestos.

Si eres un empleado con un trabajo remoto, revisa detenidamente las políticas de movilidad de tu empresa y comenta tu decisión con tu jefe. Una vez que te pongas en marcha, es poco probable que vayas a la oficina durante bastante tiempo, así que establece límites y comunícate con tu equipo en consecuencia.

Herramientas y buenas prácticas para trabajar a distancia mientras viajas

Muchos nómadas digitales regresan a sus oficinas tras un intento fallido de trabajar desde el otro lado del mundo.

En la mayoría de los casos, no siguieron las mejores prácticas o no utilizaron las herramientas para tener éxito en el trabajo a distancia. Si quieres ser un nómada digital de éxito, aquí tienes las claves que debes recordar:

1. Utiliza una conexión a Internet fiable

Como trabajador remoto, la conexión a Internet será tu mejor amiga. Asegúrate de que tu espacio de trabajo remoto dispone de una conexión a Internet rápida, segura y fiable durante toda tu estancia. Muchos nómadas eligen bonitos cafés y parques para su trabajo diario, pero el WiFi público supone un gran riesgo para la seguridad. Vale la pena tener un punto de acceso móvil como respaldo.

**Es mejor elegir un espacio de trabajo designado para el trabajo remoto, de modo que puedas disfrutar de un trabajo ininterrumpido

Las finanzas pueden complicarse rápidamente en un país desconocido, así que no deberías comprometer tu trabajo. Y eso nos lleva al siguiente punto.

2. Crea un espacio de trabajo adecuado para viajar

Cuando trabajas a distancia y viajas, tienes que aceptar los cambios. Pero no todo el mundo se siente igual de productivo en escenarios de cambios rápidos. Debes idear y organizar un espacio de trabajo apto para viajes que te ayude a mantener la concentración, independientemente de la zona horaria.

Los espacios de trabajo preparados para viajar deben ser ligeros, mínimos y personales.

Para minimizar el desorden, elige un portátil ligero con una batería de larga duración, una fuente de alimentación adicional, memorias flash y un concentrador USB. A continuación, utiliza un escritorio plegable y un soporte para el portátil para unirte a esa llamada de Zoom en cuestión de segundos. Desde una agenda hasta almohadas con soporte lumbar, moldea tu espacio de trabajo para que te sientas bien y cómodo.

3. Incorpora estrategias de viaje lento

Cuando visites un lugar, asegúrate de instalarte y disfrutar de toda su cultura y belleza. Seguir itinerarios como un turista sólo le dejará exhausto y distraído. En lugar de eso, trata cada destino como unas vacaciones de trabajo y empápate de la cultura local en todo su auténtico esplendor.

Viajar despacio te permite experimentar la verdadera identidad de un lugar y ahorrar dinero al utilizar alojamientos y opciones de viaje locales. También es estupendo para conciliación de la vida laboral y familiar .

Por ejemplo, si estás en Bali, intenta vivir en instalaciones de co-living, reserva opciones de viaje sostenibles y compra productos locales. Como se suele decir, sé un viajero, no un turista.

4. Establece límites y expectativas en el trabajo

Cuando eres libre para hacer cualquier cosa, también tienes que ocuparte de todo. Viajar a lugares desconocidos puede ser abrumador, y eso puede afectar a los trabajadores a distancia.

Asegúrate de que tú y tu equipo estáis de acuerdo en cuanto a expectativas y horarios de trabajo. Si estás en una zona horaria diferente, habla de tus horarios con los jefes de equipo/clientes para que no te lleguen invitaciones a reuniones en horas extrañas. Si no estableces límites y dejas que el trabajo remoto dicte tus planes de viaje, no podrás disfrutar del estilo de vida nómada digital.

5. Mantén una buena higiene del sueño

Ver mundo pasa factura a tu cuerpo. Tu mente puede enriquecerse, pero tu cuerpo necesita un descanso adecuado entre el trabajo y el viaje.

Puede que no le afecte tanto en la seguridad de su hogar, pero el cansancio es una de las principales razones por las que la gente acorta su viaje nómada. Prioriza tu horario de sueño y céntrate en tu cuerpo. Incorpora muchas actividades, una dieta sana y revisiones médicas frecuentes. Ponerse enfermo en lugares lejanos le quita brillo al viaje.

6. Utiliza herramientas de gestión del trabajo a distancia y de productividad

Una forma de prevenir el agotamiento es utilizar una herramienta como Software de gestión de proyectos para equipos remotos de ClickUp . Es un cerebro digital para todos tus proyectos, horarios, tareas administrativas y planificación de viajes

Las funciones de productividad de ClickUp te ayudan a organizar tus tareas, planificar tus horarios y comunicarte con otros empleados remotos. Puedes aprovechar al máximo estas funciones dividiendo tus procesos en tres partes: gestión de proyectos, colaboración y asignación de recursos.

Gestión de proyectos

Con Tareas ClickUp , edite y personalice el estado de las tareas, establezca niveles de prioridad y añada contextos y enlaces para conseguir flujos de trabajo eficientes.

Para los autónomos que trabajan con varios clientes, la visualización de estilo Kanban en la Vista de tablero de ClickUp reúne todos los proyectos. Estos herramientas de trabajo remoto son especialmente útiles para los nómadas digitales que deben estar al tanto de varias cosas simultáneamente.

Agrupe las tareas por estado en ClickUp Board View y obtenga visibilidad de varios proyectos de un vistazo

Colaboraciones

Los empresarios que trabajan con miembros de equipos remotos pueden utilizar Documentos de ClickUp para crear una base de conocimientos, colaborar en acciones y organizar wikis y recursos en un Docs Hub centralizado.

Puede co-crear y co-editar Docs en tiempo real con sus colegas (y clientes) y comunicarse usando comentarios para permanecer en el bucle. Si usted piensa que la retroalimentación se verá mejor como una grabación de pantalla, puede utilizar Clips de ClickUp para compartir vídeos explicativos del tamaño de un bocado.

Colabore con compañeros de equipo remotos, clientes y otras partes interesadas en tándem con ClickUp Docs

Asignación de recursos

La vida nómada requiere revisiones ocasionales para cuantificar el éxito. Puede hacerlo fácilmente con Objetivos de ClickUp ¡! Establezca objetivos claros, mantenga calendarios de proyectos y gestione todos sus objetivos personales y profesionales en un lugar centralizado. Esto le ayudará a asignar recursos de forma que aumente su productividad.

Utilice Cuadros de mando ClickUp para visualizar la carga de trabajo, el progreso laboral, las finanzas, etc. Con datos en tiempo real en barras, gráficos y otros cuadros fáciles de digerir, podrá tomar decisiones más informadas sobre su carga de trabajo y sus planes de viaje.

Divida sus proyectos en objetivos manejables, añada fechas límite y realice un seguimiento del progreso con los objetivos de ClickUp

Automatización de IA

Si desea reducir el trabajo manual, el copiloto de IA de ClickUp, Cerebro ClickUp es el asistente que necesitas.

Funciones como responder a mensajes con IA, convertir notas de voz en transcripciones, corregir la ortografía de sus documentos escritos, resumir notas de reuniones y eliminar el bloqueo del escritor son algunas de las mejoras en la calidad del trabajo de las que puede disfrutar con ClickUp Brain.

El tiempo que ahorre podrá utilizarlo para explorar la ciudad y recopilar experiencias de viaje.

Ahorre tiempo escribiendo sus correos electrónicos, resúmenes de proyectos y entradas de blog con ClickUp Brain

Cuando utiliza ClickUp como su cuartel general digital, puede viajar ligero y centrarse en lo importante.

Además de hacer la transición al trabajo remoto para usted, también puede animar a los miembros de su equipo a hacer lo mismo. Plantilla de plan de trabajo a distancia de ClickUp puede ser un gran recurso aquí. Es ideal para emprendedores con un equipo para apoyar sus negocios o solopreneurs que se expanden en el modelo de agencia.

Reúne a equipos remotos bajo un mismo techo y simplifica las operaciones con la plantilla de plan de trabajo remoto de ClickUp

Puede categorizar las tareas en función de los equipos, la prioridad, la persona asignada, las fechas de vencimiento, los objetivos y mucho más. Con este marco a su lado, usted puede:

Mantener una estructura cohesiva para las operaciones de su empresa mientras trabaja de forma remota, incluso si los miembros del equipo se encuentran en diferentes lugares

Establecer funciones, responsabilidades y expectativas claras para su equipo remoto

Comprobar el progreso del proyecto e identificar los cuellos de botella, si los hubiera

Organizar toda la información relacionada con el trabajo en un documento unificado para que todo el mundo esté en la misma página

Establezca estados y campos personalizados para captar correctamente los matices de sus proyectos, y dispondrá de una plantilla que se adapta como un guante a su flujo de trabajo. Con una visibilidad clara de las diferentes partes móviles de su empresa, puede evaluar el rendimiento de los empleados y asegurarse de que todos están alineados con los objetivos departamentales/organizativos.

Descargar esta plantilla

Superar los retos del trabajo a distancia y los viajes

Ahora que conoces algunas de las mejores prácticas y herramientas remotas para que tu viaje nómada merezca la pena, es importante conocer los retos y cómo superarlos.

Mitigar los desafíos de la zona horaria

Si estás en transición hacia un estilo de vida nómada digital, las diferencias horarias pueden convertirse en un problema constante, a menos que utilices una VPN.

Usar una VPN herramienta como NordVPN Esto facilita la programación y garantiza que estés disponible durante las horas clave, independientemente de tu ubicación.

Puedes unirte a las reuniones matutinas desde una bulliciosa cafetería de París (GMT+1) o colaborar con tus compañeros en una playa de Bali (GMT+7). La diferencia de husos horarios no será un obstáculo.

Pero una VPN va más allá del mero viaje en el tiempo. Los servidores de NordVPN proporcionan un acceso a Internet rápido y sin restricciones para que puedas centrarte en el trabajo cuando lo necesites. También protege tu conexión a Internet en esos cafés de trabajo al aire libre o redes Wi-Fi desconocidas. Esto garantiza que sus datos permanezcan privados y protegidos mientras trabaja a distancia.

Prepárate para los cambios

Estás tomando las riendas de tu vida, lo que significa que te enfrentarás a muchas circunstancias nuevas. La clave es tener un núcleo estable en cuanto a espacio de trabajo, alojamiento y comida.

Aunque los hoteles de lujo son tentadores, considera las acogedoras casas de familia que ofrecen una experiencia más local. Esto puede ahorrarte dinero y permitirte sumergirte en la cultura. También puede pedir ayuda a los lugareños para hacer la compra o visitar los mercados locales de productos frescos.

Encontrar un buen espacio de co-working con servicios como Internet de alta velocidad y cómodos puestos de trabajo también es una forma fantástica de conectar con otros trabajadores remotos y crear un sentimiento de comunidad mientras se está fuera.

Siempre que sigas las recomendaciones básicas y cuides tu salud, mejorarás tu vida y experimentarás las alegrías de vivir como nómada.

Crea una rutina de trabajo a distancia mientras te desplazas

Lo primero que debes hacer cuando trabajes a distancia es establecer una hora constante para levantarte y dormir. Esto ayuda a regular tu reloj corporal y te permite sentirte fresco y concentrado durante toda la jornada laboral. **Desarrolla un ritual calmante por la mañana, ya sea meditando, escribiendo en un diario o dando un paseo a paso ligero, para facilitarte la entrada al día

Una vez que tengas un ritual matutino fijo, puedes estructurar mejor tu día con bloques de tiempo para el trabajo a distancia. Puedes utilizar herramientas como ClickUp para crear y mantener horarios diarios, priorizar tareas y establecer objetivos realistas. Esto te mantiene organizado y evita que te sientas abrumado por la carga de trabajo.

Asegúrate de reservar algo de tiempo para el aprendizaje, el desarrollo y las actividades físicas, como caminatas, sesiones de yoga o entrenamientos en el gimnasio, para mantener tu bienestar y evitar el agotamiento.

Cómo hacer la transición a nómada digital

Cambiar al trabajo remoto es un gran salto, pero con el enfoque adecuado, puede ser increíblemente gratificante. Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a empezar con buen pie:

Empieza por lo básico: Asegúrate de que tu trabajo admite el trabajo remoto. Hable con su empleador o sus clientes sobre sus planes y asegúrese de que dispone de los medios adecuados herramientas para nómadas digitales y recursos adecuados para trabajar desde cualquier lugar

Asegúrate de que tu trabajo admite el trabajo remoto. Hable con su empleador o sus clientes sobre sus planes y asegúrese de que dispone de los medios adecuados herramientas para nómadas digitales y recursos adecuados para trabajar desde cualquier lugar Planifica tus finanzas: Viajar y trabajar a distancia puede ser impredecible, por lo que es crucial tener un colchón financiero. Haz un presupuesto para gastos de viaje, alojamiento e imprevistos. El seguro de viaje es imprescindible, al igual que un fondo para imprevistos que pueda cubrir tus gastos durante al menos tres o seis meses

Viajar y trabajar a distancia puede ser impredecible, por lo que es crucial tener un colchón financiero. Haz un presupuesto para gastos de viaje, alojamiento e imprevistos. El seguro de viaje es imprescindible, al igual que un fondo para imprevistos que pueda cubrir tus gastos durante al menos tres o seis meses Elige bien tu primer destino: Empieza por un lugar con Internet fiable, una comunidad de nómadas digitales que te apoye y un coste de vida asequible. Lugares como Bali, Chiang Mai y Lisboa son ideales para principiantes

Empieza por un lugar con Internet fiable, una comunidad de nómadas digitales que te apoye y un coste de vida asequible. Lugares como Bali, Chiang Mai y Lisboa son ideales para principiantes Empaca con inteligencia: Menos es más. Lleva sólo lo esencial, como equipo tecnológico de buena calidad y ropa versátil. Recuerde que siempre puede comprar cosas sobre la marcha

Menos es más. Lleva sólo lo esencial, como equipo tecnológico de buena calidad y ropa versátil. Recuerde que siempre puede comprar cosas sobre la marcha Organízate: Mantén una rutina para gestionar tu agenda de trabajo y de viajes. Utiliza programas de gestión de proyectos como ClickUp para controlar tus tareas y plazos. Además, mantén un herramienta de gestión de viajes para optimizar tu viaje en función de tus horarios

Mantén una rutina para gestionar tu agenda de trabajo y de viajes. Utiliza programas de gestión de proyectos como ClickUp para controlar tus tareas y plazos. Además, mantén un herramienta de gestión de viajes para optimizar tu viaje en función de tus horarios Mantente conectado: Estar lejos de casa y de las caras que conoces de toda la vida puede hacerte sentir solo. Crea una red de compañeros nómadas digitales que te hagan compañía. Únete a comunidades en línea (comoAño remoto y Crucero Nómada ), asiste a reuniones y considera los espacios de co-working para conocer gente con ideas afines

La perspectiva del trabajo a distancia es apasionante pero, como la mayoría de las cosas en la vida, hay que tener paciencia para experimentar la diversión y la libertad que aporta. Habrá días en los que te apetezca volver corriendo a la comodidad de tu casa, pero una vez que le cojas el tranquillo y aprendas a compaginar trabajo y viajes, será un placer.

Comienza tu viaje como nómada digital con ClickUp

¿Te puedes creer que una encuesta entre nómadas digitales reveló que 48.el 3% de ellos tienen hijos menores de 18 años ? Sí, ¡nunca es tarde para probarlo!

La transición a nómada digital es un viaje que merece la pena emprender. Siempre que conozcas los riesgos, los retos y las mejores formas de tener éxito como trabajador a distancia, deberías poder vivir tu vida tal y como la imaginaste.

Las plataformas de trabajo remoto como ClickUp se integran fácilmente con su trabajo para mantenerle en el buen camino, ayudarle a obtener una visión de pájaro de los objetivos a largo plazo y permitirle ajustar los KPI para alcanzar sus metas. Si sigues los pasos anteriores, puede que no llegues a ser tan famoso como Elizabeth Gilbert, pero lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal mientras trabajas a distancia será más fácil. Empieza con ClickUp ¡hoy mismo!