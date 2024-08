La técnica de la rana: Pasa del miedo a la acción

¿Alguna vez te has encontrado con una lista interminable de tareas pendientes tan abrumadora que no sabías por dónde empezar? Te esfuerzas por concentrarte en cada una de las tareas de la lista, pero no consigues reunir la energía necesaria. Al mismo tiempo, los plazos se acercan cada vez más, dejándole estresado y agotado.

Si alguna vez se ha sentido así, sepa que tiene ayuda a mano. Tenemos una forma eficaz de superar una situación tan desalentadora: la técnica "Cómete la rana".

La técnica "Cómete la rana" es una solución rápida que te sacará del atolladero de la procrastinación Permítenos mostrarte un par de cosas sobre la técnica "Cómete la rana" y cómo puedes utilizarla para transformar tu día de caótico a tranquilo y productivo.

¿Qué es la técnica "Cómete la rana"?

Eat The Frog es un método de priorización y productividad que anima a la gente a elegir primero la tarea más difícil.

El objetivo es reconocer una tarea difícil para el día (la rana) y completarla (comérsela), preferiblemente a primera hora de la mañana; entonces, estará todo listo para un día productivo. Si tienes dos tareas urgentes, identifica la más apremiante, es decir, la rana más grande, y conquístala primero.

Este enfoque contrarresta el impulso de posponer las tareas grandes e importantes. Al fin y al cabo, cuanto más tiempo pasan, más abrumadoras se vuelven, a veces hasta el punto de que no te apetece afrontarlas

La técnica "Cómete la rana" te ayuda a superar las barreras mentales y te coloca en una actitud positiva para que puedas aprovechar el día.

Historia de la técnica "Cómete la rana

La historia del origen del método "Cómete la rana" es bastante turbia, pero hemos husmeado un poco para averiguarla.

Popularmente se sostiene que el escritor francés Nicolas Chamfort escribió en la década de 1790:

M. de Lassay, un hombre muy indulgente, pero con un gran conocimiento de la sociedad, dijo que deberíamos tragarnos un sapo cada mañana, para fortificarnos contra el asco del resto del día cuando tenemos que pasarlo en sociedad.

Algunos creen que el escritor estadounidense Mark Twain dijo algo parecido con una nota adicional a pie de página:

Si tienes que comerte una rana, no busques demasiado. Si tienes que comerte dos ranas, no te comas primero la más pequeña.

En cualquier caso, la esencia de estas citas se convirtió en la inspiración que subyace tras el movimiento de poder de la productividad.

En 2001, el autor de desarrollo personal Brian Tracy popularizó este método de productividad en su libro "Cómete esa rana", en el que desarrollaba el concepto y compartía estrategias prácticas para poner en práctica la ideología. Hasta la fecha, este libro ha estado en primera línea del impulso de la productividad.

Lectura recomendada: ¡Cómete esa rana! Por Brian Tracy

El libro ¡Cómete esa rana! de Brian Tracy es una lectura breve y sin rodeos que contiene un montón de consejos específicos y prácticos que cualquiera puede poner en práctica. Esto es lo que destaca de ¡Cómete esa rana!:

Sencillo e impactante : La metáfora de "comerse la rana" no es algo que se pueda olvidar fácilmente. Es una técnica clara, memorable y poderosa para abordar primero las tareas más importantes

: La metáfora de "comerse la rana" no es algo que se pueda olvidar fácilmente. Es una técnica clara, memorable y poderosa para abordar primero las tareas más importantes Superar la procrastinación : Tracy comparte sus conocimientos sobre la psicología de la procrastinación y ofrece estrategias prácticas para superarla.

: Tracy comparte sus conocimientos sobre la psicología de la procrastinación y ofrece estrategias prácticas para superarla. Pasos prácticos : Aunque el libro explora algunos conceptos teóricos, Tracy también incluye medidas prácticas que puede adoptar inmediatamente. Ya se trate del método ABCDE de priorización y productividad o del bloqueo del tiempo para gestión eficaz del tiempo (¡un salvavidas en algunos proyectos!)

: Aunque el libro explora algunos conceptos teóricos, Tracy también incluye medidas prácticas que puede adoptar inmediatamente. Ya se trate del método ABCDE de priorización y productividad o del bloqueo del tiempo para gestión eficaz del tiempo (¡un salvavidas en algunos proyectos!) Lectura rápida y fácil: Reconozcámoslo, algunos libros de autoayuda o de productividad se alargan y se vuelven sermoneadores. Si te sintieras motivado para leer un libro entero, ¿estarías leyendo sobre la procrastinación? Por esta razón, te encantará la concisión del libro: las 120 páginas pasan volando

¿Es una solución milagrosa para todos los problemas? Probablemente no. Al fin y al cabo, hay que comprometerse a comer ranas. Así que tendrá que participar activamente en la aplicación de técnicas para superar la procrastinación e impulsar la productividad. Pero es una gran guía para conseguirlo.

Encontrarás algunas citas del libro a lo largo de este blog. Son poderosas y perspicaces, y espero que te toquen la fibra sensible.

Principios básicos de la técnica "Cómete la rana"

La forma en que funciona "comerse la rana" se reduce a los siguientes principios básicos:

Priorización de tareas: Eat The Frog es una técnica de priorización. Así que despídete de tu desordenada lista de tareas Identifica la tarea más importante, la única tarea, la rana más grande y fea que absorbe toda tu atención. Respira hondo y enfréntate a ella primero. Una vez que hayas superado las tareas difíciles, el resto de la lista te resultará fácil, ligera y exprimida como un limón

Utiliza herramientas como ClickUp para priorizar tareas y luego Cómete La Rana

Si tienes que comerte dos ranas, cómete primero la más fea. Esta es otra forma de decir que si tienes ante ti dos tareas importantes, empieza primero por la más grande, difícil e importante.

Brian Tracy

Superar la procrastinación : Hay que superar la procrastinación para comerse la rana. Cuando luchas contra la necesidad de aplazar las cosas, eliminas el temor que te acecha durante todo el día. Piensa en ello como si te arrancaras la tirita, una rápida ráfaga de incomodidad seguida de un torrente de puro alivio. Ahora dispondrás de los recursos mentales necesarios para conquistar otras tareas

: Hay que superar la procrastinación para comerse la rana. Cuando luchas contra la necesidad de aplazar las cosas, eliminas el temor que te acecha durante todo el día. Piensa en ello como si te arrancaras la tirita, una rápida ráfaga de incomodidad seguida de un torrente de puro alivio. Ahora dispondrás de los recursos mentales necesarios para conquistar otras tareas Tomar impulso : Una vez que te has comido una rana, ya no puedes parar (por ranas, obviamente, nos referimos a las tareas importantes). La euforia mental de completar una tarea difícil crea un impulso como ninguna otra cosa. Establece un tono positivo para el día, a veces para todo el proyecto, que hace que las demás tareas parezcan menos desalentadoras. El objetivo es alimentar este impulso a medida que se avanza en las tareas más pequeñas

: Una vez que te has comido una rana, ya no puedes parar (por ranas, obviamente, nos referimos a las tareas importantes). La euforia mental de completar una tarea difícil crea un impulso como ninguna otra cosa. Establece un tono positivo para el día, a veces para todo el proyecto, que hace que las demás tareas parezcan menos desalentadoras. El objetivo es alimentar este impulso a medida que se avanza en las tareas más pequeñas Mantener la concentración : Comerse la rana no es para los que no se centran o se distraen fácilmente. Debes mantener tu compromiso con la tarea importante hasta el último bocado. Las otras ranas croarán desde un millón de direcciones y reclamarán tu atención. Desarrolla la resistencia mental necesaria para centrarte por completo en la única rana que tienes en el plato; el resto tendrá que esperar

: Comerse la rana no es para los que no se centran o se distraen fácilmente. Debes mantener tu compromiso con la tarea importante hasta el último bocado. Las otras ranas croarán desde un millón de direcciones y reclamarán tu atención. Desarrolla la resistencia mental necesaria para centrarte por completo en la única rana que tienes en el plato; el resto tendrá que esperar Gestionar el tiempo: Como estrategia de gestión del tiempo tienes que ser realista sobre el tiempo que te llevará comerte esa rana. Aprende a programar tu día para ceñirte a tus prioridades sin subestimar las tareas ni sentir que vas a contrarreloj

Mantenga la coherencia: Nadie se convierte en un experto en comer ranas de la noche a la mañana. La gente necesita semanas, si no meses, de práctica para identificar las tareas importantes, ignorar los mensajes entrantes, construir un calendario práctico, mantener el ritmo, etc. Pero cuanto más lo haces, mejor se te da. Gracias a un progreso constante, pronto será casi como una segunda naturaleza para ti. Por lo tanto, sigue haciéndolo aunque te lleve tiempo

Regla: El aprendizaje continuo es el requisito mínimo para tener éxito en cualquier campo.

Brian Tracy

¿Quién debe comerse la rana?

Te recetaríamos una dosis mañanera de comerte la rana si:

Quieres dejar de procrastinar

Trabaja mucho pero sin hacer mella en las tareas de mayor impacto y prioridad

Le resulta difícil ceñirse a un sistema o rutina de productividad

Le cuesta decidir qué hacer en cada momento

Experimenta agobio, indecisión paralizante o parálisis por la carga de trabajo al ver tu lista de tareas pendientes

Uno de los peores usos del tiempo es hacer muy bien algo que no es necesario hacer en absoluto.

Brian Tracy

¿Cómo comerse la rana?##

Ahora ya conoce los principios que rigen la técnica "Cómete la rana" y sabe si es adecuada para usted. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se come la rana?

He aquí una guía sencilla de tres pasos para empezar a utilizar esta técnica de priorización y gestión del tiempo:

Paso 1: Identificación de tareas

En primer lugar, debe identificar la rana. Se trata de la tarea más difícil e importante de la lista de tareas del día. Sin embargo, no tiene por qué ser la más urgente. Una rana ideal es un equilibrio entre importancia, urgencia y complejidad. Así que busca una tarea difícil que exija más concentración y energía y que tenga un efecto dominó positivo en tu día. Además, no pierdas de vista la tarea con más probabilidades de ser postergada.

Aquí tienes algunas preguntas que puedes hacerte mientras revisas la lista de tareas del día para identificar esta tarea difícil:

¿Cuál de estas tareas te parece más difícil?

¿Qué tarea, si se completara primero, tendría el mayor impacto positivo en tu día o proyecto?

¿Qué tarea, si se deja sin hacer, le causará más estrés o ansiedad a lo largo del día?

¿Qué tarea requiere un mayor nivel de claridad mental y concentración?

¿Qué tarea es más probable que posponga a lo largo del día?

¿Qué tarea se ajusta más a su objetivo principal del día?

Si sigues atascado con muchas tareas, elabora una lista de prioridades. La que encabeza esta lista es tu rana. Limítate a una rana al día. Recuerda que la clave está en centrarte, así que

aprende a despriorizar las tareas

siempre que puedas.

Todo el mundo procrastina. La diferencia entre las personas de alto rendimiento y las de bajo rendimiento viene determinada en gran medida por lo que deciden procrastinar.

Brian Tracy

He aquí un ejemplo rápido para guiarte a través del proceso de identificación de la rana.

Imagina que tienes que hacer una presentación mañana. Por supuesto, terminar la diapositiva puede ser la tarea más urgente. Sin embargo, te abruma la idea de escribir una frase de apertura. Al fin y al cabo, la frase inicial atrae al público y marca el tono de toda la presentación. Así que esa es la rana por la que tienes que empezar.

Paso 2: Ejecución de la tarea

Ahora que ha capturado la rana, ¡es hora de darse un festín con ella!

Esto es lo que puedes hacer para que la sesión de comer ranas sea más llevadera:

**Empieza: A veces, empezar es lo más difícil (a todos nos ha pasado). No te lo pienses demasiado, no te estreses y no te lo pienses dos veces. Respira hondo y lánzate

Las tareas más valiosas que puedes hacer cada día suelen ser las más difíciles y complejas. Pero la recompensa por realizarlas con eficacia puede ser enorme.

Brian Tracy

Practica el bloqueo del tiempo: Intente bloquear las primeras horas de trabajo de su agenda diaria para abordar la rana a primera hora de la mañana. Esta estrategia de gestión del tiempo proporciona la máxima energía y concentración ininterrumpida para dedicarse a la tarea crucial

Romper tareas : Que sea una rana no significa que tengas que comértela de una sola vez Dividirlo en tareas más pequeñas y manejables hace que parezca menos desalentador. Alcanzar los miniobjetivos te mantiene centrado y motivado para seguir masticando

: Que sea una rana no significa que tengas que comértela de una sola vez Dividirlo en tareas más pequeñas y manejables hace que parezca menos desalentador. Alcanzar los miniobjetivos te mantiene centrado y motivado para seguir masticando Minimiza las distracciones : No nos cansaremos de repetirlo Silencia las notificaciones, cierra las pestañas innecesarias del ordenador y deja de hacer varias cosas a la vez. Querrás concentrarte por completo en devorar la rana

: No nos cansaremos de repetirlo Silencia las notificaciones, cierra las pestañas innecesarias del ordenador y deja de hacer varias cosas a la vez. Querrás concentrarte por completo en devorar la rana **Prepárate: No entrarías en una batalla sin un arma. ¿Por qué iba a ser diferente en este caso? Asegúrate de que dispones de los recursos necesarios para devorar a la rana. Eficaz utilización de recursos te facilitará comerte esa rana

Cuando todo esté ordenado y en secuencia, tendrás muchas más ganas de ponerte manos a la obra.

Brian Tracy

Recuerda que empezar por las grandes tareas puede resultar incómodo. Pero una vez que las conquistes, tendrás la energía mental y la motivación necesarias para avanzar a toda velocidad por las demás tareas

Volvamos al ejemplo en el que tenías que trabajar en tu presentación. Has descubierto que escribir la frase inicial sería la rana que quieres comerte primero. Esto es lo que puedes hacer.

No esperes a que te llegue la inspiración. Siéntate frente a la página en blanco y tómate 30 minutos: ni correos electrónicos, ni redes sociales, ni nada. Ten a mano algunos artículos o citas sobre el tema de la presentación para despertar ideas y creatividad.

Una vez que hayas entrado en calor, oblígate a hacer una lluvia de ideas sobre las primeras líneas:racy lo llama eficacia forzada. Anota tus opciones y deja que fluya tu creatividad. Seguro que pronto das con la clave.

Paso 3: Aclarar y repetir

Hay que cogerle el gusto a comerse la rana. Después de todo, ¿a quién le gusta enredarse primero en las grandes tareas?

Cuanto más practiques identificando y abordando las ranas, mejor se te darán la priorización de tareas, la gestión del tiempo y la superación de la procrastinación. Esto es lo que puedes hacer para mantenerte constante:

Lleva un registro de tus "ranas" y de cómo las has superado. Este registro ayuda a seguir el progreso, mantiene la motivación y ayuda a conquistar otras ranas

Date un capricho después de una sesión de conquista de ranas. Celebrar tus victorias refuerza el comportamiento positivo y es una motivación para seguir adelante

Practique la compasión. Hay días en los que puede que no consigas comerte esa rana. Mantener la amabilidad y la paciencia es un motivador clave

Siempre que dejes de esforzarte por mejorar, empeorarás.

Brian Tracy

Éstas son sólo algunas cosas que puedes hacer para cultivar el hábito de comer ranas. Más adelante compartiremos más consejos sobre cómo puedes mejorar en la demolición de esas grandes tareas.

Beneficios de la técnica de comer ranas

El método Eat The Frog ofrece varios beneficios potenciales. Éstos son algunos de los principales:

Trabajo estratégico

Al abordar primero las tareas más difíciles, te ves obligado a priorizar tu trabajo y centrarte exclusivamente en la tarea que tienes entre manos. Este enfoque ayuda a cultivar un hábito de trabajo profundo en el que te concentras en una sola tarea y trabajas para obtener resultados de alta calidad. Este trabajo en profundidad marca la pauta del día y mantiene a raya las distracciones.

Aumento de la productividad

Conquistar la rana durante las primeras horas de trabajo te hace sentir más realizado. Al mismo tiempo, libera el ancho de banda mental y da ímpetu para abordar el resto de tareas diarias. Todo lo que tienes que hacer es mantener el impulso y tendrás un día productivo sin esfuerzo. Aunque no consigas nada más, habrás hecho la tarea más difícil: ¡comerte la rana!

Reducción de la procrastinación

Combatir la procrastinación es el objetivo de la técnica "Cómete la rana". Cuando te enfrentas de frente a la tarea más terrible o abrumadora, es menos probable que pospongas otros elementos de tu lista de tareas pendientes. Ayuda a superar la procrastinación y neutraliza su efecto en toda tu agenda

Gestión eficaz del tiempo

Si la gestión del tiempo no es tu fuerte, el método Eat The Frog te ayuda a afinar esta habilidad. Todo empieza por calcular cuánto tiempo tardarás en comerte la rana, que es la mayor pérdida de tiempo del día. Calcularlo, junto con una priorización proactiva, te ayudará a gestionar mejor tu agenda.

Sentido de control

A todo el mundo le gusta tener el control de las cosas en el trabajo. Lo mismo ocurre con tu horario y tu lista de tareas. Comerte la rana te coloca en el asiento del conductor. Al fin y al cabo, primero te ocupas de las cosas importantes que requieren toda tu atención. Ayuda a estructurar tu proceso de planificación diaria. Mantener el control permite delegar tareas más pequeñas o reasignar recursos en función de la carga de trabajo y la disponibilidad.

Bienestar general

Comerse la rana mejora el estado de ánimo. Por un lado, al completar la tarea más importante te sentirás realizado. Además, te permite planificar con antelación y mantener el control. Y lo que es más importante, superar lo peor elimina cualquier ansiedad u otros bloqueos mentales que puedas desarrollar sobre la tarea o el proyecto. Una vez que te tragues la rana, notarás cómo las ideas siguen fluyendo de ti y cómo es mucho más fácil terminar el trabajo

**Toma de decisiones

La falta de concentración y claridad son

asesinos de la productividad

. Pueden obstaculizar el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, cuando decides comerte la rana, ya has reservado tu energía mental, concentración y claridad para la gran tarea y has empezado a delegar tareas que no son tan importantes. Una vez que te hayas quitado eso de encima, te resultará más fácil abordar todo lo demás con una mente más aguda. Además, cuanto más lo practiques, mejor identificarás tus ranas y tomarás decisiones más inteligentes día tras día.

Mejor equilibrio entre vida y trabajo

Comer la rana es un hábito estupendo que ayuda a lograr el equilibrio perfecto entre la vida laboral y personal. Al completar todas tus tareas diarias a tiempo y dentro de lo previsto, es menos probable que te las lleves a casa. Además, ya hemos mencionado que eleva el estado de ánimo. Así que estarás menos estresado o ansioso y más motivado.

Consejos para poner en práctica el método de la rana comilona

Experimentar con la técnica Eat The Frog puede ser gratificante. Aquí tienes algunos consejos y trucos valiosos que van más allá de lo básico para hacer que este método funcione de verdad:

Desconfía de las ranas disfrazadas . A veces, incluso la más sencilla de las tareas puede ser una rana oculta, ya que desbloquea una serie de tareas más complejas. Por ejemplo, escribir un correo electrónico en busca de información crucial podría ser una rana imprevista, en lugar de trabajar en un informe que depende de dicha información

. A veces, incluso la más sencilla de las tareas puede ser una rana oculta, ya que desbloquea una serie de tareas más complejas. Por ejemplo, escribir un correo electrónico en busca de información crucial podría ser una rana imprevista, en lugar de trabajar en un informe que depende de dicha información Procesar por lotes ranas. Así resulta más fácil abordar varios proyectos o retos que requieren habilidades o mentalidades similares. Agruparlos desarrolla un flujo de trabajo en el que se aprovecha el estado de trabajo profundo enfocado para abordarlos uno tras otro y maximizar la eficiencia

ranas. Así resulta más fácil abordar varios proyectos o retos que requieren habilidades o mentalidades similares. Agruparlos desarrolla un flujo de trabajo en el que se aprovecha el estado de trabajo profundo enfocado para abordarlos uno tras otro y maximizar la eficiencia Utiliza el "truco de los 5 minutos " cuando te sientas abrumado por una rana. Esta técnica te obliga a comprometerte a trabajar en ella durante sólo cinco minutos. A menudo, ese es el empujón que necesitas para superar la procrastinación y coger impulso

Ya hemos hablado de comerse una rana viva a primera hora de la mañana; puede que funcione si eres una persona madrugadora, pero no es universalmente cierto. Todos tenemos momentos del día en los que nuestra concentración y energía son máximas. Identifica esta zona y aprovecha tus patrones energéticos naturales para impulsar la productividad

para impulsar la productividad No te preocupes sólo por los resultados. A veces, un resultado no deseado puede hacer que pierdas la concentración en un comportamiento o hábito positivo. Celébrelos también para reforzar los comportamientos positivos independientemente del resultado

¿Podría ClickUp ayudarle a comerse la rana?

Vencer a las temidas ranas puede ser agotador, pero ClickUp puede ayudarle a superarlo Le explicamos cómo:

Gestión de tareas

ClickUp es un potente

software de gestión de tareas

.

¿Recuerdas lo que dijimos sobre aprender a priorizar y despriorizar tareas mientras adoptas esta técnica? Es pan comido con

Tareas ClickUp

. Puede asignar

prioridades de tareas en ClickUp

en unos pocos clics para identificar rápidamente la rana. Estas banderas de prioridad colocan la tarea en la parte superior de su lista de tareas, mirándole fijamente y recordándole que debe engullirla a primera hora de la mañana.

Estructura de desglose del trabajo

ClickUp facilita la preparación de la rana antes de comerla. En lugar de atragantarse con un gran bocado, puede dividirlo en bocados más pequeños y manejables: subtareas. Crea listas de comprobación para cada subtarea y combínalas con una asignación inteligente de recursos. De este modo, tendrás todo disponible cuando llegue el momento de conquistar la tarea.

Bloqueo del tiempo

Reconozcámoslo: ¡a todos nos gusta perder el tiempo en las redes sociales! Pero ClickUp es el portero que impide que las distracciones entren en su zona de concentración. Utilice ClickUp para elaborar una estimación realista del tiempo que tardará en comerse esa rana. Una vez que lo tengas claro, reserva un bloque de tiempo dedicado en tu agenda y ponte a comer ranas sin interrupciones.

Trabajar en colaboración

ClickUp permite a los usuarios asignar tareas, compartir proyectos e intercambiar ideas con sus compañeros de equipo. Esto ayuda a abordar las ranas que pueden requerir un esfuerzo de colaboración. Ya se trate de sesiones de brainstorming sobre

chat en ClickUp

o ilustrando conceptos en

pizarras interactivas ClickUp

la plataforma pone a todo el mundo en sintonía. Esta comunicación intencionada le garantiza a usted y a su equipo una experiencia fluida y satisfactoria a la hora de comer ranas.

Plantillas personalizables

ClickUp alberga una rica biblioteca de plantillas personalizables que son un absoluto cambio de juego. En

plantillas de bloqueo de tiempo

son un auténtico salvavidas para los profesionales más ocupados.

Esta es la

Plantilla de bloqueo de horarios ClickUp

que puede utilizar para planificar su agenda diaria, semanal o mensual. Le permite realizar el máximo trabajo en el mínimo tiempo. Dispone de cuatro tipos de estados personalizados para realizar un seguimiento de las tareas individuales y añadir detalles como la ubicación, el tipo, etc., utilizando campos personalizados. También puede utilizar el formulario de planificación para crear un calendario realista. Descargar esta plantilla

También está la

Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

que usted y su equipo pueden utilizar para visualizar su carga de trabajo, priorizar tareas y colaborar entre equipos. También puede cambiar entre seis vistas dinámicas para visualizar sus tareas en forma de lista, tablero, línea de tiempo y mucho más. Divide las tareas pendientes en tres listas: elementos de acción, ideas y tareas pendientes, para que puedas centrarte en un área cada vez. Descargar esta plantilla

Aparte de éstas, también está la

Marco de trabajo para hacer las cosas de ClickUp

. Ofrece claridad a la hora de planificar tu día mientras apuntas tus ideas, pensamientos y tareas, y las ordenas para terminar tu trabajo Además, puedes elegir entre utilizar un documento o una pizarra para anotar tus ideas Descarga esta plantilla

ClickUp Brain

No es ninguna exageración: le encantará tener

Cerebro ClickUp

como asistente personal. Es una ventaja para poner en práctica la técnica "Cómete la rana". Desde programar tareas en función de la prioridad hasta bloquear mi agenda para comerme esa rana, ClickUp Brain puede hacerlo todo. Incluso puede traducir discusiones, reuniones y documentos en tareas, haciéndolas más procesables. Llámalo mini gestor de proyectos porque está a punto de hacer tu trabajo mucho más fácil

Convierte la Procrastinación en Productividad con la Técnica de Comerse la Rana

Aunque la metáfora de la rana pueda no sonar apetitosa, por lo que vale, la técnica de "Cómete la rana" sienta las bases sólidas de la productividad. Algunos incluso dirían que las ranas son el desayuno de los campeones.

Eat The Frog es sencilla pero impactante, y cualquiera puede utilizarla, desde estudiantes aturdidos hasta profesionales ocupados. Todo lo que se necesita es la voluntad de abordar primero la tarea más difícil y el empuje para llevarla a cabo. Por supuesto, un poco de ayuda de herramientas como ClickUp para llevarte más lejos en este viaje.

