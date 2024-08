Zapier vs. IFTTT: ¿Cuál es el mejor en 2024?

Piense en todas esas tareas rutinarias diarias: enviar correos electrónicos, actualizar hojas de cálculo, publicar actualizaciones de estado o incluso simplemente trasladar datos de una herramienta a otra.

Aquí es donde la automatización, como los flujos de trabajo personalizados y las integraciones en tiempo real, vienen en tu ayuda. Una vez que los hayas establecido, deja que trabajen incansablemente en segundo plano, liberándote de la monotonía de tareas como enviar correos electrónicos, actualizar hojas de cálculo o mover datos de una herramienta a otra. Esto te permite centrarte en cosas más importantes, sintiéndote liberado de lo mundano.

Con tantas herramientas de automatización sin código, incluso las personas sin conocimientos técnicos, como los equipos de marketing y recursos humanos, ahora pueden hacerse cargo y crear sus flujos de trabajo automatizados. Este empoderamiento les permite gestionar eficazmente las tareas mundanas, sintiéndose más en control de su trabajo.

He probado dos de las más populares software de automatización del flujo de trabajo -Zapier e IFTTT- para averiguar cuál es el mejor todoterreno para automatizar aplicaciones empresariales y dispositivos personales.

¿Qué es Zapier?

Zapier, fundada en 2011, es una plataforma web que permite a los usuarios automatizar flujos de trabajo y integrarse con más de 6000 aplicaciones incluyendo gadgets. Lo que me encanta de Zapier es su enfoque sin código para la automatización, que incluso un no-técnico como yo puede utilizar para construir automatizaciones de varios pasos y conectar múltiples aplicaciones.

Otra gran característica para las automatizaciones sin código en Zapier son los zaps pre-construidos, flujos de trabajo listos para usar que pueden automatizar tareas en diferentes aplicaciones.

Funciones de Zapier

Echemos un vistazo a las características principales de Zapier.

1. Automatizaciones

vía Zapier Los flujos de trabajo de automatización de Zapier, o zaps, se utilizan normalmente para automatizar tareas repetitivas y específicas de cada función, como la automatización de marketing o ventas.

También puedes utilizar las automatizaciones de Zapier para crear y actualizar bases de datos, aprobar procesos, etc.

Zapier funciona con un modelo de activación-acción. Todo lo que tuve que hacer fue establecer un disparador (y todos están pre-construidos) en una aplicación y configurar una acción o consecuencia para eso en otra aplicación. En mi caso, se trataba de enviar un formulario de Webflow a Mailchimp.

2. Flexibilidad y personalización

Zapier ofrece varias integraciones de aplicaciones. Esto hace que sea fácil conectar diferentes aplicaciones y automatizar varios procesos.

He creado la automatización en varios pasos, en la que un único activador puede poner en marcha una secuencia de acciones en diferentes aplicaciones. Esto permite flujos de trabajo complejos y automatiza procesos enteros con un solo evento de activación, como el envío de un formulario Webflow a mi herramienta de campaña de correo electrónico (Mailchimp) y CRM (Hubspot)

También hay otras opciones para añadir filtros que podría utilizar para especificar los criterios para cuando un zap (automatización) debe ejecutarse o establecer horarios para ejecutar zaps en momentos específicos.

3. Inteligencia artificial

Zapier también cuenta con sólidas capacidades de genAI para ayudar a construir flujos de trabajo complejos con tan solo preguntar.

Todo lo que tienes que hacer es escribir la automatización que deseas en inglés sencillo, y Zapier construirá el zap para ti. Y lo que es mejor, puede utilizar plantillas de avisos de IA creadas por otros usuarios de Zapier para inspirarse.

vía Zapier Otras cosas que puedes hacer con Zapier AI son construir chatbots, crear campos AI para tablas, o incluso pedir a AI que mejore tus zaps y procesos organizativos actuales.

Precios de Zapier

**Gratis

Profesional: Comienza en 750 tareas por $19.90/mes (facturado anualmente)

Comienza en 750 tareas por $19.90/mes (facturado anualmente) Equipo: A partir de 2000 tareas por 69 $/mes (facturación anual)

A partir de 2000 tareas por 69 $/mes (facturación anual) Empresa: Precios personalizados

¿Qué es IFTTT?

IFTTT, que significa "If This, Then That", le permite automatizar tareas entre diferentes servicios utilizando applets, una combinación de desencadenantes y acciones. IFTTT es compatible con un amplio ecosistema, incluidas las plataformas de redes sociales, herramientas de productividad dispositivos domésticos inteligentes y wearables. Esto la convierte en una gran herramienta para automatizar tus procesos digitales tanto en el trabajo como en casa.

Aunque conectar mis luces Philips Hue a mi teléfono fue un poco más complicado que conectar aplicaciones de negocios, fue mucho más fácil de lo esperado.

Otro elemento clave de IFTTT son los canales, que son servicios individuales disponibles en IFTTT. Actualmente, se admiten más de 800 canales.

Funciones de IFTTT

Veamos cómo funcionan las principales características de IFTTT.

1. Automatizaciones

Cuando se trata de automatizaciones, IFTTT también utiliza el modelo de activación/acción. Pero en este caso, los flujos de trabajo creados se llaman applets. Por ejemplo, si tienes una casa totalmente inteligente, puedes hacer de todo.

vía IFTTT Cada uno de los más de 800 canales de IFTTT viene con su propio conjunto de desencadenantes y acciones, que puedes utilizar para crear applets personalizados y ejecutar flujos de trabajo automatizados. Por ejemplo, aquí estoy yo conectando mi reloj Fitbit a Google Sheets.

vía IFTTT También puedes clonar y personalizar los applets creados por otros usuarios de IFTTT y ahorrar tiempo. Otra gran función es el applet multiacción, que permite utilizar el "disparador" de una aplicación para activar "acciones" en varias aplicaciones.

2. Flexibilidad y personalización

IFTTT ofrece algunas opciones limitadas de filtrado para personalizar sus applets. Pero su verdadero superpoder es su plataforma para desarrolladores. Con más de 900 API, facilita a los desarrolladores la creación de filtros personalizados y integraciones personalizadas con otras aplicaciones .

También tiene la opción de compartir públicamente sus applets para que otros puedan importarlos y utilizarlos.

3. Inteligencia artificial

También he probado el constructor de IFTTT AI prompt. Aquí está el mensaje que le di y el resultado:

IFTTT también tiene algunos applets potenciados por IA para tareas habituales que pueden ser geniales para vendedores y escritores.

En este momento hay cuatro herramientas impulsadas por IA:

Creador de contenido de IA para ayudarte a escribir más rápido generando ideas y esbozando contenido

para ayudarte a escribir más rápido generando ideas y esbozando contenido **Inteligencia artificial para redactar respuestas a las preguntas que le plantees

Creador de redes sociales para crear automáticamente tuits para las entradas del blog cuando se publiquen

para crear automáticamente tuits para las entradas del blog cuando se publiquen Resumidor de la IA para generar resúmenes de blogs, canales RSS, etc

También puedes utilizar el complemento ChatGPT de IFTTT para buscar información en tu cuenta o ejecutar acciones como el envío de correos electrónicos. Pero necesitarás una suscripción ChatGPT Plus para acceder a este plugin.

Precios de IFTTT

Gratuito: Gratuito para siempre (2 applets)

Gratuito para siempre (2 applets) Pro: $3.49 al mes (20 applets)

$3.49 al mes (20 applets) Pro+: 14,99 $ al mes (applets ilimitados)

Zapier vs IFTTT: Comparación de funciones

Programación de acciones Sí No | Soporte de Inteligencia Artificial | Sí | Sí

Ahora, vamos a hacer una comparación en profundidad de las diversas capacidades de automatización de IFTTT vs Zapier.

1. Automatizaciones

El primer criterio es, sin duda, las capacidades de automatización de flujos de trabajo de ambas herramientas.

Zapier

Zapier es conocido por su constructor de automatización de flujos de trabajo de arrastrar y soltar. Es fácil de usar y permite a los usuarios sin conocimientos técnicos conectar varias aplicaciones sin escribir código.

Sin embargo, encontré algunas automatizaciones complicadas en Zapier un poco difíciles, y funcionó mejor para conectar aplicaciones de negocios que dispositivos domésticos inteligentes.

IFTTT

IFTTT, por otro lado, es conocido por sus automatizaciones simples y condicionales. Es muy fácil de usar, y su aplicación móvil hace que sea increíblemente fácil para los usuarios crear y ejecutar applets directamente desde sus teléfonos. Pude crear automatizaciones para aplicaciones y dispositivos mucho más rápido.

Esto hace que sea una gran opción para los usuarios que buscan una herramienta que funcione tanto con sus aplicaciones empresariales como con sus dispositivos domésticos inteligentes.

Zapier vs. IFTTT: la mejor herramienta de automatización sin código

Ha estado reñido, pero tenemos un ganador. ¡Es IFTTT!

IFTTT lleva la delantera en dos frentes: es una aplicación móvil súper conveniente y flujos de trabajo de automatización igualmente buenos para aplicaciones y dispositivos.

2. Personalizaciones

El siguiente criterio es cuán flexibles son Zapier e IFTTT y cómo ayudan con los flujos de trabajo personalizados.

Zapier

Por defecto, Zapier ofrece muchas opciones de personalización. En primer lugar, puedes crear intrincados zaps de varios pasos para conectar diferentes aplicaciones. Luego, hay reglas condicionales para personalizar aún más cuando una aplicación debe ejecutarse.

Otras grandes características de personalización incluyen opciones avanzadas de filtrado y programación. Además, hay una plataforma para desarrolladores que da acceso a las API de Zapier para ayudar a las empresas a conectar herramientas internas con código personalizado.

IFTTT

A diferencia de Zapier, IFTTT ofrece opciones de personalización limitadas. La más destacable son los applets multiacción, que utilizan un único disparador para ejecutar múltiples acciones en diferentes apps. Para flujos de trabajo o filtrado más complejos, tendrás que usar código y construir flujos de trabajo en la plataforma para desarrolladores de IFTTT, lo que lo hace inaccesible para personas no tecnológicas como yo.

Zapier vs. IFTTT: Las herramientas con más opciones de personalización

Esta es una victoria obvia para Zapier. No solo ofrece más opciones de personalización, sino que también ofrece más integraciones (más de 6000), mientras que IFTTT solo ofrece unas 800 integraciones.

3. Inteligencia artificial

El último criterio en esta batalla es la inteligencia artificial (IA). Es importante analizar cómo se comportan ambas herramientas a la hora de acelerar el trabajo con IA.

Zapier

Zapier utiliza capacidades de IA para acelerar la creación de flujos de trabajo. Esto incluye la creación de zaps desde cero con indicaciones de texto y el uso de IA para revisar y optimizar los procesos existentes .

Además, el chatbot impulsado por GPT (aún en fase beta) es una gran incorporación al conjunto de herramientas de IA de Zapier.

IFTTT

El plan gratuito de IFTTT incluye el generador de avisos de IA y cuatro herramientas más para añadir el poder de la IA a tus automatizaciones. Estas herramientas ayudan con tareas como redactar contenido, resumir blogs o crear avisos dentro de aplicaciones de trabajo.

Además, los usuarios de ChatGPT Plus pueden aprovechar las capacidades genAI dentro de IFTTT para ayudar a optimizar el proceso de creación de flujos de trabajo.

Zapier vs. IFTTT: ¿Cuál tiene integraciones de IA más profundas?

Esta ronda es para IFTTT. Ofrece más opciones de IA, y el generador de avisos de IA es gratuito, lo que sin duda es una ventaja.

Precios incluidos

Zapier vs. IFTTT: En Reddit

Mi opinión está expuesta aquí, pero no es suficiente.

Veamos también algunas opiniones imparciales de Internet, es decir, comentarios de Reddit. A primera vista, parece que muchos usuarios prefieren IFTTT a Zapier, ya que este último resulta caro cuando se ejecutan múltiples automatizaciones.

Según rudiger_80 ,

Es bastante caro en comparación creo. Yo uso ambos, y los servicios tienen cierto solapamiento pero creo que tienen casos de uso diferentes. Yo uso Zapier con mucha más moderación ya que las ejecuciones se encarecen si se usan a menudo. Si sólo estás ejecutando una cantidad muy pequeña de automatizaciones podría estar bien._ Después de la celda dice ,

Debo haber estado viviendo bajo una roca porque acabo de descubrir Zapier a través del plugin ChatGPT. Me recuerda a IFTTT >Pero el coste es salvaje para una pequeña empresa. Está justificado si lo usas para muchos propósitos. Estoy seguro de que ya es indispensable para ti, pero no puedo probarlo para tratar de encontrar todas las formas en que me puede ayudar a justificar el costo. Soy una empresa unipersonal, así que sería la única persona que lo utilizaría_ Bradwbowman dice ,

Nos encanta Zapier pero ya no quieren a sus clientes. Nos han subido el precio mensual un 400% hasta los 600 $ y han reducido nuestras tareas de 75.000 a 50.000 al mes... nuestra empresa funciona literalmente con ellos, pero poco a poco estamos dejando de hacer tareas con ellos

A los usuarios parece encantarles el precio de IFTTT, especialmente para automatizaciones domésticas. A usuario rmzy escribe,

"He estado comprando desde que empezaron. Conseguí un buen precio, así que probablemente no lo deje. Yo uso los applets en todo tipo de formas sin embargo. Tengo al menos 12 sitios web en ejecución y automatización. Hay una alternativa por ahí, pero no se puede superar el precio de ifttt."_

También parece que la gente prefiere usar IFTTT y Zapier para cosas diferentes:

IFTTT para automatizaciones del hogar Yoshers16 opina :

Evita que se sequen los cartuchos de tinta de mi impresora. Cada dos semanas, envía un correo electrónico a mi impresora conectada a Internet. El correo electrónico se imprime Cuando cruzo una determinada valla geográfica, le envía un mensaje de texto a mi cónyuge diciéndole que estoy a X minutos de casa. Facilita la planificación de la cena Registra cuándo llego o salgo del trabajo

Zapier para integraciones de software

Un usuario estados de la mesa de seguimiento ,

Zapier tiene más de 1000 aplicaciones integradas, que es mucho más que cualquier otro "conector" por ahí, incluyendo automate dot io que tiene tal vez 100. Cómo usamos Zapier: - Actualizar / crear datos en nuestro intercomunicador - RSS feeds to Twitter posts/blog posts - Seguimiento de conversiones/seguimiento de eventos _- Automatizaciones relacionadas con la facturación y las rayas - Notificaciones de ventas/conversiones/activaciones

En resumen, parece que IFTTT es la opción más asequible cuando escalas, y aunque similares, ambos tienen diferentes puntos fuertes. Para Zapier, son las integraciones, y para IFTTT, son las automatizaciones.

Conoce ClickUp-La Mejor Alternativa a Zapier vs. IFTTT

Aunque Zapier e IFTTT pueden ser grandes recursos para las empresas que buscan conectar diferentes aplicaciones de trabajo y automatizar procesos, hay una forma más sencilla (y barata) de hacerlo: elegir una plataforma de gestión del espacio de trabajo todo en uno que también venga con integraciones nativas con aplicaciones de trabajo comunes puede ser una gran alternativa a IFFTT o Alternativa a Zapier .

Sí, ¡me refiero a ClickUp! Con ClickUp, no necesitas experiencia como desarrollador para ejecutar automatizaciones o conectarte con más de 1.000 aplicaciones empresariales y personales.

Gestione sus proyectos, tareas y comunicaciones desde una única plataforma con ClickUp

Además, como ClickUp es una plataforma de productividad y gestión de espacios de trabajo que viene con soluciones integradas para todo, desde la gestión de proyectos y la creación de documentos hasta la comunicación interna e incluso CRM, no necesitará muchas otras herramientas de productividad.

En los últimos meses, he estado utilizando ClickUp Docs para tomar notas, planificar el presupuesto y controlar mis hábitos. En el trabajo, utilizamos ClickUp para todo, desde el seguimiento de ventas y las campañas de marketing hasta la planificación de sprints.

También ofrece integraciones listas para usar con más de 1.000 herramientas, para que no tengas que parchear tus herramientas de trabajo y enviar datos mediante complicados flujos de trabajo.

Características de ClickUp

Echemos un vistazo a cómo ClickUp puede ayudar a empresas de todos los tamaños a ahorrar tiempo con flujos de trabajo personalizados, integraciones y mucho más.

1. Automatizaciones Automatizaciones de ClickUp puede ayudarle a automatizar en cuestión de minutos tareas mundanas como el traspaso de proyectos, las actualizaciones de estado, etc. Basado en el sencillo concepto de cuando y entonces, le permite ejecutar flujos de trabajo sencillos en función de diferentes condiciones.

Automatice el trabajo creando sin ningún código utilizando ClickUp Automations

ClickUp también incluye más de 100 automatizaciones predefinidas que puede activar con sólo unos clics. Y lo mejor de todo es que las automatizaciones de ClickUp también funcionan con aplicaciones externas, por lo que puede integrar todas sus tareas o datos en un flujo de trabajo compartido.

2. Integraciones ClickUp tiene más de 1000 integraciones incluyendo aplicaciones de trabajo populares como GitHub, Slack, Figma y Zendesk. La perfecta conexión de ClickUp con otras herramientas de trabajo permite centralizar la información, colaborar de forma más eficaz y obtener una mejor visibilidad del progreso del proyecto.

Siga y gestione su actividad en GitHub desde ClickUp Projects

Por ejemplo, con la integración Integración de ClickUp y GitHub con ClickUp, los desarrolladores pueden adjuntar automáticamente actividad de GitHub a las tareas de ClickUp, enviar actividad de GitHub (como pull requests) a ClickUp en tiempo real e incluso actualizar las tareas de ClickUp desde el propio GitHub.

3. Búsqueda universal

Otra función útil es Búsqueda universal de ClickUp de ClickUp. Existen dos opciones de búsqueda universal: privada (en la que sólo el usuario ve los resultados) y compartida (en la que los resultados son visibles para todos los miembros del espacio de trabajo).

Encuentre cualquier dato, imagen o archivo en segundos con ClickUp Universal Search

Desarrollado por

/ref/ https://clickup.com/ai Cerebro ClickUp /%href/

gracias a su motor genAI, Universal Search puede encontrar cualquier tipo de información, ya sea un archivo, una tarea, un chat o un fragmento de información de un documento. Esto fomenta la transparencia y productividad del equipo dentro del espacio de trabajo, lo que permite a todos los miembros acceder a cualquier información que necesiten sin tener que preguntar a los demás ni rebuscar en documentos antiguos.

4. Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

Ilimitado: 7$/usuario al mes

7$/usuario al mes Empresas: 12 $/usuario al mes

12 $/usuario al mes Empresas: Consultar precios

Consultar precios ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 7 $ por miembro y espacio de trabajo al mes

Evite los silos de datos y trabaje de forma más inteligente con ClickUp

Tanto Zapier como IFTTT son excelentes herramientas para conectar sus aplicaciones de trabajo y, en el caso de IFTTT, incluso su hardware inteligente. Pero es un proceso que lleva mucho tiempo y puede resultar caro cuando empiezas a ejecutar múltiples automatizaciones.

Si eres una empresa de rápido crecimiento que busca mejorar la eficiencia operativa, una plataforma todo en uno como ClickUp podría ser una gran alternativa a IFTTT y Zapier. Por un lado, ClickUp ofrece una amplia gama de integraciones incorporadas. Esto reduce la necesidad de depender de integraciones de terceros o parchear conexiones a través de múltiples herramientas, simplificando el proceso de integración.

Además, las capacidades de automatización integradas de ClickUp y plantillas de flujo de trabajo pueden beneficiar tanto a empleados individuales como a equipos enteros al reducir las tareas repetitivas y centrarse en el trabajo estratégico. Inscríbase hoy mismo en ClickUp y descubra cómo puede ayudarle a conectar mejor sus aplicaciones y simplificar los procesos de trabajo.