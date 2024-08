las 10 mejores alternativas a IFTTT para automatizar tareas en 2024

¿Alguna vez has deseado que tu trabajo se completara solo? Herramientas como If This, Then That (IFTTT) no te quitan el trabajo, pero sin duda te lo facilitan. Esta app especializada en integración y automatización de tareas facilita la conexión de aplicaciones que normalmente no funcionan bien juntas, agilizando tus flujos de trabajo y reduciendo el esfuerzo manual.

Pero bueno, IFTTT no es del gusto de todo el mundo. ¿Cuáles son tus alternativas?

Echa un vistazo a esta guía para conocer la magia de apps como IFTTT, lo que debes buscar en un software de automatización de flujos de trabajo y las mejores alternativas a IFTTT de 2024.

¿Qué es IFTTT? IFTTT es una popular herramienta de automatización que te permite crear applets que automatizan acciones entre diferentes apps que normalmente no funcionan juntas. Si te ha costado conseguir que Google Drive, Gmail y los dispositivos de Apple funcionen bien juntos, hay un applet de IFTTT para eso. 🙌

A través de IFTTT

Herramientas como IFTTT le permiten automatizar el flujo de datos, traspasos y desencadenantes entre plataformas. Free para crear un applet personalizado o elegir entre cientos de pre-hechos.

Crea applets para añadir automáticamente clientes potenciales de SurveyMonkey a tu CRM, dar las gracias a tus seguidores en las redes sociales o desactivar tu sistema de seguridad inteligente cuando vuelvas a casa del trabajo.

¿Qué debería buscar en las alternativas a IFTTT?

Si está buscando alternativas a IFTTT, quiere algo que reemplace a Las integraciones de IFTTT pero con algunas funciones más útiles. Recomendamos ir por funciones como:

Interfaz fácil de usar: Las herramientas de automatización deben ser súper intuitivas. Opte por plataformas sin código que le permitan arrastrar y soltar hasta la victoria. También es bueno optar por una solución compatible con dispositivos Windows, Android y Apple para no tener que preocuparse por la compatibilidad entre dispositivos

Las herramientas de automatización deben ser súper intuitivas. Opte por plataformas sin código que le permitan arrastrar y soltar hasta la victoria. También es bueno optar por una solución compatible con dispositivos Windows, Android y Apple para no tener que preocuparse por la compatibilidad entre dispositivos Personalización: La mayoría de las alternativas de IFTTT permiten algún tipo de personalización, aunque es posible que tengas que pagar más por esta función. Busca plataformas con plantillas de apps ya preparadas para acelerar el proceso de automatización

La mayoría de las alternativas de IFTTT permiten algún tipo de personalización, aunque es posible que tengas que pagar más por esta función. Busca plataformas con plantillas de apps ya preparadas para acelerar el proceso de automatización Automatización del flujo de trabajo: Las automatizaciones para Alexa y las luces inteligentes son geniales y todo eso, pero es mejor ir con herramientas que automaticen tu trabajo real. Las mejores alternativas a IFTTT cubren un intervalo de procesos de negocios, incluidos recursos humanos, ventas, marketing y servicio al cliente

Las automatizaciones para Alexa y las luces inteligentes son geniales y todo eso, pero es mejor ir con herramientas que automaticen tu trabajo real. Las mejores alternativas a IFTTT cubren un intervalo de procesos de negocios, incluidos recursos humanos, ventas, marketing y servicio al cliente Facilidad de acceso: Las aplicaciones móviles facilitan el ajuste de automatizaciones basadas en desencadenantes sobre la marcha. Si opta por una plataforma basada en la nube, podrá gestionar sus automatizaciones tanto en la oficina como fuera de ella

Las 10 mejores alternativas a IFTTT para usar en 2024

¿Listo para automatizar tu día? Echa un vistazo a estas alternativas a IFTTT para trabajar a la velocidad de la luz.

1. Zapier

vía Zapier Zapier es una popular alternativa a IFTTT que ofrece un impresionante número de integraciones y automatizaciones de calidad. Crear flujos de trabajo personalizados con múltiples herramientas en su constructor de arrastrar y soltar, o crea tus propias apps sin código. Los paneles personalizados de generación de prospectos, incorporación y portal de clientes son tuyos con la configuración correcta de Zapier.

Zapier mejores funciones

Crear conexiones Zapier para almacenar, actualizar y actuar sobre sus datos con Zapier Tablas

Crea un chatbot de IA personalizado

Combina herramientas como OpenAI con tus aplicaciones existentes

Convierte automáticamente fechas, moneda y texto a tus formatos preferidos

Zapier limitaciones

Algunos usuarios dicen que es difícil editar Zaps después de crearlos

Varios usuarios dicen que el número deautomatizaciones de tareas incluidas en cada suscripción no es suficiente

Zapier precios

Plan Free para 100 tareas al mes

para 100 tareas al mes Starter: 19,99 $/mes para 750 tareas

19,99 $/mes para 750 tareas Profesional: 49 $/mes para 2.000 tareas

49 $/mes para 2.000 tareas Equipo: 69 $/mes para 2.000 tareas

69 $/mes para 2.000 tareas Empresa: Contactar para precios

Zapier calificaciones y valoraciones

G2: 4.5/5 (1,100+ opiniones)

4.5/5 (1,100+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (2,700+ opiniones)

2. Power Automatización

vía Microsoft ¿Su equipo está totalmente volcado en los productos de Microsoft? Power Automate es la alternativa de Microsoft a IFTTT, que combina funciones de bajo código e IA para automatizaciones muy completas. No es tan fácil de usar como otras alternativas de IFTTT, pero Microsoft Power Automate es ideal para equipos más técnicos que necesitan funciones muy específicas.

Power Automate mejores funciones

Utilice Copilot IA para crear, editar o ampliar automatizaciones

Automatización robótica de procesos (RPA) automatiza sistemas heredados/a más antiguos

La automatización de procesos digitales (DPA) automatiza todos los servicios que se ejecutan en las instalaciones o en la nube

Cree sus propios flujos de trabajo personalizados de Power Automatización o elija entre su banco de plantillas ya preparadas

Power Automate limitaciones

Power Automate forma parte del ecosistema de Microsoft, por lo que sólo tiene sentido utilizarlo si se trabaja exclusivamente con productos de Microsoft

Algunos usuarios desean que la plataforma se integre con más aplicaciones

Power Automate precios

Power Automate Premium: 15$/mes por usuario

15$/mes por usuario Power Automate Proceso: 150 $/mes por bot

Power Automatización calificaciones y valoraciones

G2: 4.5/5 (380+ opiniones)

4.5/5 (380+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (170+ opiniones)

3. LlamaLab Automatización

vía LlamaLab No dejes que el nombre lindo te engañe: LlamaLab ofrece una alternativa bastante robusta (y gratuita/a) a IFTTT. No tiene tantas funciones, pero es perfecta si quieres una app de automatización sin todas las campanas y silbatos.

Construir procesos visuales en una interfaz de estilo diagrama de flujo que viene con 380 bloques de construcción de la puerta. 🦙

LlamaLab Automatización mejores funciones

Integrar apps a través de APIs de plugins o HTTP y webhooks

Copia los flujos prefabricados de otros usuarios enaumentar la productividad* Integre LlamaLab Automate con su teléfono para gestionar fotos, grabar audio y vídeo o enviar mensajes de texto de forma automática

LlamaLab tiene el poder de activar desencadenantes basados en cientos de condiciones, incluyendo la hora del día o su ubicación

LlamaLab Automatización limitaciones

Sólo está disponible para dispositivos Android

Sólo puedes (elaboración de) informes sobre problemas a través de Reddit o el foro de LlamaLabs

LlamaLab Automatización precios

**Gratuito/a

LlamaLab Automatización valoraciones y reseñas

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Marca

vía Hacer Make es una plataforma visual sin código para la automatización de procesos. Hicieron una de las herramientas más intuitivas en el juego, así que si quieres una baja barrera de entrada, esto podría ser la alternativa IFTTT para usted.

Construye infinitos flujos de trabajo de arrastrar y soltar que operan en tiempo real o en un horario predefinido con esta plataforma simplificada.

Make mejores funciones

Marca blanca de la plataforma de Make para ofrecer automatización a sus propios clientes o clientes

Make viene con miles de aplicaciones pre-construidas, pero usted es libre de personalizar la suya propia, también

Añade sentencias condicionales aoptimizar los flujos de trabajo* ¿Tiene miedo de que las cosas se tuerzan? Ajuste un flujo de trabajo alternativo por si falla uno de sus desencadenantes

Hacer limitaciones

Algunos usuarios desearían que Make ofreciera precios en una escala móvil en lugar de por operación

Otros dicen que Make necesita una documentación de compatibilidad más sólida

Make precios

Versión gratuita

Core: $9/mes por 10,000 operaciones, facturado anualmente

$9/mes por 10,000 operaciones, facturado anualmente Pro: 16$/mes por 10.000 operaciones, facturados anualmente

16$/mes por 10.000 operaciones, facturados anualmente Teams: 29 $/mes por 10.000 operaciones, facturación anual

29 $/mes por 10.000 operaciones, facturación anual Enterprise: Consultar precios

Make calificaciones y valoraciones

G2: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

4,7/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.8/5 (350+ opiniones)

5. LeadsBridge

vía LeadsBridge LeadsBridge es un tipo diferente de herramienta de automatización. Se centra más en su plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM), conectándola a fuentes de contactos que van desde su sitio web a las redes sociales.

No todos los departamentos se beneficiarán de ello, pero supone un gran ahorro de tiempo para los equipos de ventas, atención al cliente y marketing que trabajan con frecuencia en Salesforce o HubSpot.

Las mejores funciones de LeadsBridge

Diríjase automáticamente a públicos personalizados desde su CRM

Integre datos de seguimiento online y offline

Solicite una integración personalizada a LeadsBridge si no dispone de la conexión (a internet) que necesita

LeadsBridge tiene más integraciones específicas del sector, como Oracle y MySQL, que otras alternativas de IFTTT

Limitaciones de LeadsBridge

LeadsBridge está diseñado específicamente para publicidad, marketing y equipo de ventas, por lo que si no es su caso, es probable que no obtenga valor de la plataforma

Algunos usuarios informan de largos intervalos entre las transferencias de datos

Precios de LeadsBridge

Gratuito

Inicial: 22 $/mes por 800 clientes potenciales, facturados anualmente

22 $/mes por 800 clientes potenciales, facturados anualmente **Profesional:60 $/mes por 2.000 clientes potenciales, facturados anualmente

Business: 999 $/mes para clientes potenciales personalizados, facturados anualmente

Valoraciones y comentarios de LeadsBridge

G2: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

4,5/5 (más de 30 opiniones) Capterra: 4.4/5 (50+ opiniones)

6. Notion/Automate.io

vía Notion Notion absorbió Automate.io para añadir más valor a su megaimperio de gestión de proyectos y toma de notas todo en uno. Automatiza las tareas tediosas con el traspaso de proyectos, la gestión de bases de datos y mucho más para reducir las complicaciones y aumentar el tiempo de obtención de valor.

Notion/ Automate.io mejores funciones

Automate.io cuenta con más de 200 integraciones

Cree plantillas repetitivas para generar automáticamente entradas en la base de datos sin intervención humana

Crearautomatizaciones del flujo de trabajo en Notion y haz que estén disponibles en tu panel con sólo pulsar un botón personalizable

Utiliza plantillas hub para reunir toda tu documentación de automatización, apps y mucho más en una única página de Notion

Notion/ Automate.io limitaciones

Las automatizaciones de Notion son limitadas en comparación con otras alternativas de IFTTT

Varios usuarios dicen que Notion necesita una mejor documentación para las automatizaciones

Notion/ Automate.io precios

**Gratuito/a

Plus: $8/mes por usuario, facturado anualmente

$8/mes por usuario, facturado anualmente Business: 15 $/mes por usuario, facturación anual

15 $/mes por usuario, facturación anual Empresa: Contactar para precios

Notion/ Automate.io calificaciones y valoraciones

G2: 4,7/5 (más de 4.800 opiniones)

4,7/5 (más de 4.800 opiniones) Capterra: 4.7/5 (1,900+ opiniones)

7. Celigo

vía Celigo Celigo ofrece una plataforma de integración como servicio (iPaaS) para corporaciones. Esta alternativa a IFTTT combina tecnología de IA y automatización para prácticamente cualquier caso de uso, y está configurada de forma que sea accesible incluso para personas sin conocimientos técnicos.

Las mejores funciones de Celigo

Consulta el mercado de integración de Celigo para encontrar apps y plantillas de integración prediseñadas

Celigo ofrece seguridad de nivel corporativo, incluido el inicio de sesión único (SSO)

Está diseñado para usuarios no informáticos, pero Celigo también permite a los usuarios técnicos introducir código personalizado

Ahorre tiempo reutilizando los activos de integración

Limitaciones de Celigo

Algunos usuarios afirman que Celigo tiene dificultades para gestionar grandes conjuntos de datos

Otros dicen que las transacciones EDI y FTP son un poco voluminosas

Celigo precios

Contacto para precios

Valoraciones y críticas de Celigo

G2: 4.6/5 (más de 400 opiniones)

4.6/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.6/5 (50+ opiniones)

8. Zoho Flow

via Zoho Zoho tiene una impresionante suite de software para empresas, pero puedes añadir Zoho Flow a tu suscripción si quieres integraciones y automatización. Empuje clientes potenciales de su lista de seguidores de redes sociales a su CRM, cree automáticamente tickets de Zendesk cuando un cliente de Shopify tenga un problema o envíe un ping a su equipo en Slack cuando haya una nueva tarea de Asana: el cielo es el límite. 🤩

Zoho Flow mejores funciones

Utiliza el constructor de arrastrar y soltar de Zoho para crear sofisticadas secuencias desencadenantes

Elija entre una biblioteca de flujos preconstruidos

¿Necesitas algo más personalizado? Escribe código en el lenguaje nativo de Zoho, Deluge, para crear flujos de trabajo avanzados

Vea un registro centralizado de la historia de cada automatización

Zoho Flow limitaciones

Algunos usuarios desean que haya más tutoriales y guías de cómo hacerlo

Otros dicen que sus conexiones (a internet) son inestables

Zoho Flow precios

Estándar: $10/mes por organización, facturado anualmente

$10/mes por organización, facturado anualmente Profesional: $24/mes por organización, facturado anualmente

Zoho Flow calificaciones y valoraciones

G2: 4.3/5 (20+ opiniones)

4.3/5 (20+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (10+ opiniones)

9. Workato

vía Workato Si quieres equilibrar integraciones de alta tecnología con herramientas de automatización de bajo código, opta por Workato. Esta alternativa IFTTT le permite elegir entre pre-construidos, para principiantes aplicaciones de flujo de trabajo o apps y bots personalizados. 🤖

Trabajo mejores funciones

Los copilotos de Workato sonHerramientas de IA que le ayudan a crear recetas y conectores de automatización más potentes

Utilice IA y ML para movilizar bots que gestionen todo lo que la automatización basada en desencadenantes no puede hacer

Utilice Workforce Apps para crear apps personalizadas sin código

Elija entre una biblioteca de más de 1.200 conectores preconstruidos

Workato limitaciones

Varios usuarios dicen que Workato tiene dificultades para gestionar integraciones de grandes corporaciones

Otros dicen que la plataforma requiere una gran cantidad de código

Workato precios

Contacto para precios

Workato calificaciones y valoraciones

G2: 4.7/5 (370+ opiniones)

4.7/5 (370+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (50+ opiniones)

10. Integramente

vía Integramente Integrately es el nuevo chico del bloque, pero esta alternativa a IFTTT ya está dando que hablar. Con más de 8 millones de combinaciones posibles para más de 1.100 apps, Integrately es ideal para un intervalo de casos de uso. No encontrarás la opción de crear conexiones personalizadas aquí, pero eso puede ser algo bueno si estás en un equipo no técnico con necesidades básicas.

Las mejores funciones de Integrately

Utiliza Smartconnect para conectar automáticamente tus apps con un solo clic

Si tiene algún problema con su integración, Integrately ofrece compatibilidad por chat en directo

¿Ves una integración que falta? Comuníqueselo a Integrately y añadirán su sugerencia a la lista de solicitudes de funciones

Integre sus formularios, proveedor de servicios de correo electrónico,solución de gestión de proyectosy mucho más con la sencilla configuración de Integrately

Limitaciones de Integrately

Aunque Integrately se presenta como una herramienta para no técnicos, muchos usuarios dicen que se necesitan conocimientos de programación para solucionar problemas de conexión (a internet)

Otros usuarios dicen que les gustaría que Integrately tuviera mejores mensajes de error

Integrately precios

Gratuito

Inicial: 19,99 $/mes, facturados anualmente

19,99 $/mes, facturados anualmente **Profesional:$39/mes, facturado anualmente

**Crecimiento:99 $/mes, facturados anualmente

Business: 239 $/mes, facturación anual

Integramente valoraciones y reseñas

G2: 4.7/5 (580+ opiniones)

4.7/5 (580+ opiniones) Capterra: N/A

Otros Herramientas de Automatización

Las 10 alternativas a IFTTT que aparecen en esta lista harán gran parte del trabajo pesado por ti, pero no pueden hacerlo todo por tu empresa. Usted todavía está en el gancho para hacer el trabajo real, y que lleva mucho tiempo y recursos.

Cuando necesite una herramienta que simplifique aún más su jornada laboral, opte por ClickUp. Nuestro entorno de trabajo de productividad todo en uno trabaja mano a mano con soluciones de automatización para ahorrarle su jornada laboral. ✨

Seguimiento de todas sus tareas pendientes en Tareas de ClickUp . Crea jerarquías y dependencias para cada tarea y conecta chats, archivos, documentos y mucho más sin salir de ClickUp.

Vea, añada, asigne o comente rápidamente las dependencias directamente en una tarea de ClickUp

Si busca automatizaciones, también las tenemos. Elija entre más de 100 Automatizaciones ClickUp para cambiar el estado de las tareas, asignar proyectos o generar plantillas. También puede crear Automatizaciones personalizadas, si lo prefiere.

Vea y gestione rápidamente las Automatizaciones activas e inactivas en todos los espacios con actualizaciones y descripciones de los usuarios ClickUp AI va de maravilla con las Automatizaciones. Nuestra IA es la única herramienta del mundo adaptada a su rol y tareas. Simplemente dígale a la IA quién es usted y en qué está trabajando, y los robots harán el trabajo pesado por usted. Confíe en la herramienta de IA para redactar correos electrónicos, generar informes de compatibilidad con el cliente, resumir textos o editar textos.

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido y pulir sus textos, respuestas de correo electrónico y mucho más

Las mejores funciones de ClickUp

Mantenga todos los conocimientos, notas y agendas en un solo lugar conDocumentos de ClickUp* Colaborar en línea en tiempo real con unPizarra ClickUp y convierta sus grandes ideas en proyectos con un solo clic

Cree paneles personalizados conMetas de ClickUp* Acelere su jornada laboral conPlantillas ClickUp Limitaciones de ClickUp

ClickUp AI sólo está disponible en los planes de pago

ClickUp tiene muchas funciones útiles, por lo que los principiantes pueden tardar algún tiempo en familiarizarse con la plataforma

ClickUp precios

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Business Plus: 19 $/mes por usuario

19 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ opiniones)

4,7/5 (9.100+ opiniones) Capterra: 4,6/5 (3.900+ opiniones)

Streamline Tu día con un todo en uno Plataforma de Automatización

Nos encanta nuestra pila tecnológica, pero esta tecnología no siempre encaja. Las alternativas IFTTT son una gran solución para salvar las distancias entre apps, aunque no son la solución perfecta. Todavía tienes que saltar entre plataformas, software de seguimiento de metas, y.. gestión de tareas pendiente de su trabajo actual.

¿No es hora de reunirlo todo en una sola plataforma? ClickUp combina tareas, proyectos, documentos, plantillas, automatizaciones y mucho más en un solo lugar. Se podría decir que somos el paquete completo. 🎁

Pero no tiene por qué fiarse de nuestra palabra. Crea un entorno de trabajo de ClickUp gratis/a para ver nuestra plataforma en acción. Pruébela usted mismo: Regístrate ahora en ClickUp.