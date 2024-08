Las 10 mejores integraciones de Zapier para optimizar tu flujo de trabajo en 2024

Nadie puede reducir su pila tecnológica a una sola plataforma. Tanto si organizas tus reuniones con Google Calendar como si gestionas un equipo de marketing para una PYME utilizando HubSpot, la mayoría de nosotros dependemos de varios programas para mantenernos organizados y ser productivos. Es igualmente importante compartir la información entre varias plataformas para aprovechar los beneficios de la suma de las partes.

Sin embargo, volver a escribir información manualmente o copiar y pegar detalles de una herramienta de software a la siguiente es criminal en la era de la IA. Ahí es donde entra Zapier. Se trata de una herramienta de automatización del flujo de trabajo que conecta más de 6.000 apps para desencadenar acciones y eventos específicos basados en desencadenantes predeterminados.

Cuanto más puedas interconectar todas las apps que te gusta usar, mejor podrás construir tu flujo de trabajo ideal para todos los proyectos y rutinas de tu vida (personal, profesional o de otro tipo).

El truco está en encontrar qué apps pueden interactuar dinámicamente con Zapier software de integración y crea acciones y eventos en los que puedas confiar. Quieres integraciones Zapier robustas y multifacéticas para construir tu flujo de trabajo y simplificar la vida.

¿Qué debe buscar en las integraciones Zapier?

La marca de una buena app de productividad, calendario o herramienta de empresa es que facilite la integración con otras herramientas. Después de todo, ninguna app puede hacerlo todo para todo el mundo, y las apps que permiten conexiones con otras apps tienen muchas más probabilidades de afianzarse en las listas de imprescindibles de la gente.

Así que, si buscas nuevas apps para incorporar a tus rutinas y flujos de trabajo de 2024, no te limites a preguntar qué puede hacer la app por sí sola. Pregunta qué puede hacer la app a través de la integración Zapier Zaps. Las mejores integraciones de Zapier deben cumplir algunos criterios:

Pertenece a la Lista pública: Cuando la Lista pública de Zapier incluye una app, los desarrolladores de la app están comprometidos con sus integraciones. También es probable que encuentres compatibilidad más fiable que con apps no incluidas en la lista o incluidas en listas privadas

Hay muchas opciones de acción y desencadenante: Algunas apps sólo tienen una acción o desencadenante. Asegúrate de que la integración de Zapier tiene múltiples desencadenantes potenciales, acciones posibles y puntos finales. Esto significa que puede hacer -y automatizar- muchas más cosas

Mucha gente lo utiliza, y hay muchos recursos: El impulso social es real, especialmente cuando se trata de aplicaciones. Debido al gran tamaño de la comunidad de Zapier, cuanta más gente utilice una app, mejor será. Dirígete hacia apps con cientos de miles de usuarios

Utiliza la lista de control anterior para asegurarte de que tus herramientas actuales pasan el corte, y sigue utilizándola para evaluar el valor de las nuevas apps que quieras explorar. Pero si estás atascado y necesitas ayuda para saber hacia dónde dirigirte, empieza con algunas integraciones Zapier fundamentales para usuarios personales y profesionales.

Las 10 mejores integraciones de Zapier para usar en 2024

Combina ClickUp Búsqueda universal con Zapier Zaps para gestionar todo tu trabajo en una sola plataforma y no perder nunca el seguimiento de la información

Si las integraciones de Zapier son los mecanismos por los que se termina el trabajo, el software de gestión de proyectos es la base. Todo el mundo necesita un hub de gestión de proyectos y tareas que albergue todas sus tareas pendientes, calendarios, recursos de conocimiento y cosas en curso. Ese hub es ClickUp.

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos todo en uno en la que los usuarios personales o los equipos profesionales pueden organizar sus flujos de trabajo y rutinas. Puede colaborar con sus compañeros de trabajo, realizar el seguimiento de proyectos en los que participen varias personas y gestionar su lista de tareas diarias o continuas en un solo espacio. Aún mejor, ClickUp tiene una robusta automatización Zapier que comprueba cada elemento de esa lista de la sección anterior que acaba de desplazarse hacia abajo.

Puede utilizar docenas de ClickUp-Zapier Zaps para manejar funciones estándar y cadenas de acciones. Puedes integrar ClickUp directamente con tus herramientas favoritas como Google Calendar y Slack para obtener flujos de trabajo más matizados. Aún mejor, una vez que todas sus integraciones ClickUp, conexiones y Zaps están en su lugar; puede utilizar ClickUp Búsqueda universal para encontrar información de cualquier herramienta interconectada.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp puede ser tu hub centralizado para crear eventos, completar tareas y buscar información cuando conectas todas las apps que utilizas para tu vida personal o profesional. Estasejemplos de automatización de procesos de negocio podrían inspirarte si quieres construir tus propias ideas

Puede configurar docenas de desencadenantes automáticos para tener todas sus tareas, eventos, notas y conversaciones en un solo lugar a través de una herramienta fácil de usarsoftware de automatización de tareas* Pasará menos tiempo copiando invitaciones a reuniones o invitando a su dirección de correo electrónico a sus reuniones: si está en ClickUp, está en todas sus demás herramientas de zapping

Amplia compatibilidad de ClickUp, Zapier, y los usuarios entusiastas hacen que sea fácil obtener ayuda con todas sus preguntas o conseguir inspiración para la creatividadautomatización del flujo de trabajo Limitaciones de ClickUp

Es posible que los usuarios particulares tengan que sumergirse en la API, ya que la mayoría de los Zaps de ClickUp están orientados a casos de uso profesional

El cambio a una nueva plataforma de gestión de proyectos para acceder a los Zaps puede suponer un gran esfuerzo

Precios de ClickUp

Free Forever (gratuito/a)

Ilimitado: 7 $/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Para corporaciones: Consultar precios

ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

2. ActiveCampaign

A través de ActiveCampaign ActiveCampaign es una plataforma de automatización de marketing que facilita a los equipos pequeños hacer más. Ofrece herramientas de marketing por correo electrónico, automatización para enviar y personalizar correos electrónicos y la posibilidad de enviar correos electrónicos en respuesta a ventas u otras interacciones.

Puede configurar docenas de automatizaciones personalizadas con ActiveCampaign que envían diferentes correos electrónicos a diferentes personas en diferentes momentos, pero ¿dónde encaja una integración de Zapier?

A través de Zaps, puedes asegurarte de que cada interacción con clientes o clientes potenciales a través de diferentes ajustes se registre correctamente en ActiveCampaign. Por ejemplo, puedes enlazar cada página de destino de tu sitio web a campañas de correo electrónico específicas para que los nuevos contactos reciban automáticamente la comunicación correcta.

ActiveCampaign Zaps también puede añadir nuevas tareas a tu lista de pendientes o reuniones con clientes a tu calendario siempre que los destinatarios interactúen con los mensajes que envías.

Mejores funciones de ActiveCampaign

Guías de ayuda detalladas que te guían a través del ajuste de Zaps o sugieren flujos de trabajo analizando los Zaps más utilizados

Automatiza todas tus comunicaciones por correo electrónico, garantizando que tus campañas de goteo, correos electrónicos estacionales y mensajes de "gracias por comprar" se envíen en el momento perfecto

Herramientas y opciones para comunicarse rápidamente con clientes y nuevos contactos

Límites de ActiveCampaign

Algunas integraciones requieren soporte al cliente para resolver los detalles

La plataforma puede resultar tediosa de navegar

Precios de ActiveCampaign

Plus (Paquete): 116 $/mes

Profesional (Paquete): 386 $/mes

Enterprise: 734 $/mes

Valoraciones y reseñas de ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (más de 10.700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (2.350+ opiniones)

Check out these Alternativas a ActiveCampaign !

3. Hojas de cálculo de Google

A través de Google Hojas de cálculo de Google es la alternativa más sencilla, gratuita/a y fácil de usar a Excel, con hojas de cálculo en línea que permiten la colaboración. Puedes utilizar plantillas, registrar el trabajo, gestionar listas y desarrollar archivos detallados para cualquier caso de uso personal o profesional.

Una pega que muchos tienen con las hojas de cálculo es que pueden resultar molestas a la hora de introducir información en ellas. Los correctores ortográficos no funcionan en las celdas, el formato es molesto y no fluye como un documento normal. Eso no es un problema de Hojas de cálculo de Google; es un problema de hojas de cálculo, y la automatización de Zapier puede solucionarlo.

Con los cientos de Zaps disponibles, puedes reunir nuevos clientes potenciales de Facebook y correo electrónico en una única lista de larga duración en Hojas de cálculo. Puedes añadir transacciones, agilizar el control de gastos e incluso anotar automáticamente cuándo tienes una nueva reunión. Esto es sólo en el lado de la extracción.

En cuanto a la salida, Sheets Zaps puede enviar alertas de Slack o mensajes de ClickUp, crear tarjetas de Trello en Tableros orientados al cliente y enviar nuevos suscriptores a los registros de Mailchimp. Nadie de tu equipo tiene que volver a escribir en hojas de cálculo.

Hojas de cálculo de Google mejores funciones

Software gratuito/a basado en la nube

Fácil colaboración, principalmente porque los usuarios pueden dejar comentarios o enviar notificaciones por correo electrónico desde las celdas

Hojas de cálculo de Google pueden leer y dar formato a prácticamente cualquier tipo de datos para que las cosas no vayan mal en la traducción

Hay cientos de Zaps para que puedas crear docenas de automatizaciones del flujo de trabajo,automatizaciones de formulariosy copias de seguridad de datos

Hojas de cálculo de Google límites

Existe un número máximo de celdas para Hojas de cálculo de Google, por lo que las automatizaciones requieren cierta supervisión

Hojas de cálculo de Google no tiene funciones tan avanzadas como Excel, por lo que Zaps de terceros yAlternativas a Zapier son imprescindibles

Precios de Hojas de cálculo de Google

Gratuito/a

Hojas de cálculo de Google valoraciones y comentarios

G2: 4,6/5 (42.290+ opiniones para Google Workspace)

Capterra: 4,7/5 (más de 12.900 opiniones)

4. Slack

A través de Slack Cuando las empresas necesitan mensajería instantánea, suelen recurrir a Slack. Slack es una plataforma de comunicación que facilita la mensajería instantánea entre grupos o directamente, así como el uso compartido de archivos, llamadas y mucho más. Las organizaciones pueden ajustar los chats de grupo por departamento, proyecto o tema para que se produzcan simultáneamente varias conversaciones abiertas.

Lo mejor de Slack es que ya permite la automatización del flujo de trabajo y funciones avanzadas dentro de sí mismo. Puedes ajustar recordatorios, programar respuestas y posponer mensajes. Pero lo mejor es Zaps, que permite que otras herramientas de tu pila tecnológica te envíen mensajes al instante.

Por ejemplo, una hoja de cálculo puede emitir una alerta en un canal o a una persona concreta cuando haya un nuevo cliente potencial. También puedes enviar mensajes en Slack, como tickets de compatibilidad, ideas de marketing o tareas que necesites seguir. Incluso puedes añadir notas y mensajes informales sobre los clientes al perfil oficial en el CRM para que nunca falte información.

Las mejores funciones de Slack

Sólidas funciones de mensajería instantánea y chateo en grupo que facilitan la colaboración

Funciones inteligentes que los usuarios pueden configurar para establecer alarmas, recordatorios recurrentes y seguimientos

Muchos Zaps para enviar mensajes a través de Slack o convertir mensajes de Slack en elementos de acción

Límites de Slack

Limitaciones de tamaño e integración con apps en las versiones gratuitas/a

Los planes de pago pueden tener un coste prohibitivo

Precios de Slack

Free: gratuito/a

Pro: 8,75 $/mes

Business+: 15 $/mes

Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 32.200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (23.000+ opiniones)

5. Calendario de Google

A través de Google Google Calendar se convirtió rápidamente en la app de calendario predeterminada/a para usuarios profesionales y personales de todo el mundo. Es fácil de usar porque está muy interconectada con nuestras bandejas de entrada. Las integraciones con plataformas como Zoom, Meetup y Calendly, entre otras, facilitan aún más la elección de Google Calendar como app predeterminada/a.

Pero cuando elijas un Calendario, asegúrate de que lee todas las posibles fuentes de reuniones entrantes para evitar que se produzca una doble reserva. Gracias a su larga lista de Zapier Zaps e integraciones de terceros, Google Calendar es la opción más sencilla para garantizar precisamente eso.

Las mejores funciones de Google Calendar

Crea múltiples calendarios integrados para tu vida personal y profesional

Ajuste fácilmente las horas de trabajo o los bloques de tiempo para que las reuniones solo sean posibles durante las horas adecuadas

Ampliamente reconocido como la opción estándar en la mayoría de los sitios web

Limitaciones de Google Calendar

Los límites de uso e invitaciones pueden ser un obstáculo para las grandes organizaciones

Navegar por las funciones y ajustes avanzados es complicado

Precios de Google Calendar

Business Starter (entorno de trabajo de Google): 6 $/mes

Business Standard (Google Workspace): 12 $/mes

Business Plus (Google Workspace): 18 $/mes

Corporaciones: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre Google Calendar

G2: 4,6/5 (más de 42.290 opiniones para el entorno de trabajo de Google)

Capterra: 4,8/5 (más de 3.000 opiniones)

6. HubSpot

A través de HubSpot HubSpot es un software CRM extremadamente popular que ofrece hubs individuales para marketing, ventas, operaciones y más. Las organizaciones que viven en el ecosistema HubSpot pueden gestionar su sitio web, análisis de marketing, envío y distribución de productos y servicios en la plataforma. Está diseñado para gestionar las necesidades operativas de empresas con hasta 2.000 empleados, por lo que se trata de un software muy potente.

Con esto en mente, HubSpot también tiene una lista bastante potente de Zaps. Puedes conectarte a más de 1.400 apps y crear miles de Zaps de acción desencadenante que se adapten a las necesidades de tu empresa. HubSpot tiene una lista pública de integración Zapier que viene gratis/a con la plataforma general de HubSpot.

Las mejores funciones de HubSpot

Un hub de marketing intuitivo que ofrece una amplia compatibilidad y sugerencias paramejoras de procesos* Abundancia de integraciones dentro del ecosistema, lo que minimiza la necesidad de entrada manual de datos

Se puede acceder a la información de los clientes desde varios canales de la plataforma

Limitaciones de HubSpot

Los valores de fecha se redondean a la medianoche UTC, lo que puede causar algunas discrepancias entre aplicaciones

HubSpot en sí puede ser caro para las PYMES

Precios de HubSpot

Gratis/a

Suite Starter: $30/mes

Los precios varían en función de los tipos y el volumen de actividad

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,4/5 (10.680+ opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4.000 opiniones)

7. Notion

A través de Notion Notion es una app para tomar notas que lleva el minimalismo al máximo. Comienza como una simple Pizarra; a partir de ahí, los usuarios pueden crear desde gráficos de Gannt hasta libros de recetas. Para crear diferentes formatos de texto y bases de datos, los usuarios pueden utilizar los múltiples códigos y funciones de Notion. Es un patio de recreo virtual para quienes buscan organizar sus proyectos de pasión.

Todas las posibilidades de forma libre pueden hacer que empezar sea un reto, pero los usuarios suelen disfrutar de la libertad una vez que empiezan. La entusiasta comunidad también ofrece un montón de plantillas para proyectos, funciones departamentales, calendarios y mucho más. Puedes marcar como favoritos tus recursos en línea, hacer un seguimiento de los proyectos y trabajar en ellos, hacer listas detalladas de tareas y organizar toda una base de conocimientos.

Notion mejores funciones

Miles de plantillas en Notion o de creadores de contenido que quieren compartir creaciones de nicho

Funciones y herramientas de arrastrar y soltar fáciles de usar para crear páginas únicas

Múltiples formas de ver y enlazar datos en toda la plataforma

Límites de Notion

Los nuevos usuarios pueden sentirse increíblemente abrumados

Las integraciones de Notion pueden ofrecer mejores resultados que los zaps de Notion

Precios de Notion

Gratis/a

Plus: 8 $/mes

Business: 15 dólares

Corporaciones: Póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5.000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2.000 opiniones)

8. Calendly

Vía Calendly Calendly es una popular herramienta de programación que da un poco más de lustre al ajuste de citas. Los profesionales pueden utilizar Calendly para invitar a clientes, clientes potenciales y socios de la empresa para programar una reunión, y hace todo el trabajo sucio detrás de las escenas de manejo de diferentes zonas horarias y su disponibilidad.

Es mucho más fácil que enviar correos electrónicos con posibles franjas horarias, e incluso puedes ofrecer varios tipos de reuniones para segmentar las comunicaciones internas y externas.

Se integra automáticamente con tu herramienta de reuniones preferida (como Zoom o Google Meet), por lo que los Zaps son la guinda del pastel.

Las mejores funciones de Calendly

Una interfaz pulida para permitir que otros programen reuniones contigo a tu conveniencia

Fácil configuración del horario de la empresa y bloqueo del tiempo libre

Configuración perfecta de reuniones en diferentes zonas horarias sin tener que preocuparse por los cálculos

Límites de Calendly

El plan Free limita el número de tipos diferentes de reuniones que puedes tener

Las reuniones que no son de Calendly pueden dificultar que Calendly reconozca cuándo no estás disponible

Precios de Calendly

Free (gratuito/a)

Estándar: 12 $/mes

Equipos: 20 $/mes

Corporaciones: Póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Calendly

G2: 4,7/5 (2.099+ opiniones)

Capterra: 4,7/5 (3.350+ opiniones)

9. Dropbox

A través de Dropbox Muchas organizaciones y usuarios personales alojan todos sus archivos en la nube a través de Dropbox. Esto incluye todo, desde documentos de trabajo en curso hasta POE y activos de marketing. Es una forma estupenda de acceder siempre a los archivos que necesitas sin tener que buscar en viejos correos electrónicos o carpetas de proyectos.

Zapier añade potencia adicional a Dropbox al permitirte hacer copias de seguridad automáticas de los documentos, notificar los cambios a los colaboradores y avisarte cuando alguien hace cambios. Puedes hacer que Dropbox pase de ser un elemento esencial aburrido pero estable a una parte dinámica de tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Dropbox

Comparte archivos fácilmente a través de enlaces

Transfiere archivos de gran tamaño que de otro modo no podrías compartir a través del correo electrónico u otras aplicaciones

Almacena y accede a archivos desde dispositivos conectados

Límites de Dropbox

Menos seguridad en comparación con otras apps de almacenamiento y uso compartido de archivos

No hay acceso offline a los documentos

Precios de Dropbox

Básico: Gratis/a

Plus: 11,99 $/mes

Essentials: 22 $/mes

Business: 24 $/mes

Business Plus: 32 $/mes

Valoraciones y reseñas de Dropbox

G2: 4,4/5 (más de 22.990 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 21.500 opiniones)

10. ConvertKit

A través de ConvertKit ConvertKit ofrece un conjunto de herramientas de marketing por correo electrónico, una plataforma para boletines de pago y herramientas para vender suscripciones, membresías y boletines. Está más dirigido a creadores de contenidos que a empresas convencionales.

Puedes gestionar tu lista de contactos y enviarles correos electrónicos personalizados. Con Zaps, puedes actualizar fácilmente esas listas de contactos y asegurarte de que tienes una copia de seguridad de todos tus datos.

Las mejores funciones de ConvertKit

Fácil segmentación de audiencias y gestión de diferentes listas, por lo que es una buena opción para principiantes

Funciones de comercio electrónico integradas diseñadas para creadores de contenido que buscan monetizar sus conocimientos

Limitaciones de ConvertKit

Los usuarios comparan desfavorablemente el plan gratuito/a con Mailchimp

Relativamente pocos Zaps

Precios de ConvertKit

Boletín de noticias: 0

Creador: $9/mes

Creador Pro: 25 $/mes

Valoraciones y reseñas de ConvertKit

G2: 4,4/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 197 opiniones)

Automatiza tu flujo de trabajo utilizando las integraciones de Zapier para conectarte a tus herramientas favoritas

Las integraciones y la automatización simplificarán tu forma de vivir y trabajar reduciendo la mayor parte de las idas y venidas manuales entre aplicaciones. Usted puede acelerar su trabajo y respirar tranquilo porque nada va a caer a través de las grietas entre todos sus mejores herramientas de gestión de proyectos .

Pero si todas sus apps se comunican entre sí a través de zaps, es hora de encontrar una base donde pueda ser productivo. La sólida plataforma de gestión de tareas de ClickUp puede ser tu base de operaciones donde completar tareas, trabajar con otras personas en proyectos, controlar tu horario y supervisar todo lo que necesita tu atención. Regístrese para obtener una cuenta Free Forever y empiece a ver dónde puede llenar sus huecos con los zaps de ClickUp.