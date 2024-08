Cómo predicar con el ejemplo en el trabajo

"Nada prueba tan concluyentemente la capacidad de un hombre para dirigir a otros como lo que hace día a día para dirigirse a sí mismo" dijo Thomas J. Watson, fundador de IBM.

Desde los campos de batalla hasta las salas de juntas, los estilos y cualidades de liderazgo se han debatido ampliamente. El único consenso parece ser que los grandes líderes muestran a sus equipos cómo se hace, es decir, predican con el ejemplo.

Si es usted un líder empresarial o un directivo, aquí tiene todo lo que necesita saber sobre cómo predicar con el ejemplo.

El concepto de liderar con el ejemplo

Predicar con el ejemplo se refiere a la práctica de modelar las cualidades y comportamientos que espera de los miembros de su equipo. A través de sus acciones, actitudes y planteamientos de trabajo, usted demuestra al resto del equipo lo que quiere ver y la mejor manera de hacer el trabajo.

Liderar con el ejemplo se caracteriza por:

Responsabilidad personal: Un líder se siente responsable del comportamiento y el rendimiento de su equipo. Hace parte de su trabajo proporcionar todos los recursos y mostrar a su equipo cómo se hace el trabajo.

Enfoque en el valor: Liderar con el ejemplo no consiste en escribir código o contenidos para mostrar a los equipos cómo hacer su trabajo. Es mucho más que eso. Se trata de aclarar los valores que uno debe encarnar y actuar en consonancia.

Por ejemplo, si uno de los valores de la empresa es la honestidad, un líder da y recibe feedback -independientemente de su designación o autoridad- con honestidad.

Coherencia: Un líder se comporta de forma coherente con el modo en que espera que se comporten los miembros de su equipo. Por ejemplo, si la puntualidad es un comportamiento que estás modelando, entonces, llegarás a tiempo a cada reunión/evento de manera consistente.

Autenticidad: Los líderes auténticos son transparentes en su toma de decisiones, explicando al equipo las variables y los procesos implicados. Hará que su equipo sea consciente de sus motivos y acciones, permitiendo a los demás seguir no sólo el acto, sino también el proceso de pensamiento que hay detrás.

Apertura: Cuando predica con el ejemplo, es intelectualmente humilde y está abierto a cambiar su enfoque en función de nueva información u opiniones convincentes.

Dicho y hecho, liderar con el ejemplo es la práctica del viejo adagio: las acciones hablan más que las palabras. Sin embargo, es un concepto cualitativo y de comportamiento que se sitúa en el vasto paisaje entre el blanco y el negro. Es un enfoque que se refleja en tus propias acciones, por grandes o pequeñas que sean.

Si quieres practicar el liderazgo con el ejemplo, aquí tienes diez estrategias que pueden ayudarte.

10 Estrategias para Predicar con el Ejemplo

Al principio, predicar con el ejemplo parece sencillo: Compórtese como quiere que se comporte su equipo. En la práctica, sobre todo en una gran organización que gestiona equipos, puede resultar abrumador.

Para evitarlo y ser coherente en tu liderazgo, las diez estrategias siguientes sientan unas bases sólidas. Empecemos.

1. Decide de qué quieres ser ejemplo

Lo primero es lo primero: para liderar con el ejemplo, tienes que decidir qué tipo de líder eres. Por ejemplo, el líder de una empresa en dificultades debe ser vulnerable y motivador. El jefe de un equipo con exceso de trabajo debe ser empático y solidario.

Para liderar con el ejemplo, empiece por:

Exponga su visión : Muestre al equipo cómo espera que sea el futuro

: Muestre al equipo cómo espera que sea el futuro Aclarar los valores : Esbozar los valores que son importantes para usted y que espera que el equipo siga

: Esbozar los valores que son importantes para usted y que espera que el equipo siga Demostrar comportamientos: Actúe como quiere que actúe su equipo: sea abierto, hable claro, sea puntual, documéntelo todo, etc.

Start with Why de Simon Sinek es un poderoso recurso para comenzar su viaje hacia el liderazgo con el ejemplo. Echa un vistazo a resumen de Start with Why para ver si es adecuado para ti.

2. Comunícate abiertamente

Puede que pienses que predicas con el ejemplo, pero a menudo puede pasar desapercibido. Por ejemplo, puede que siempre lleves la cámara encendida en las reuniones de Zoom, pero los miembros del equipo que son tímidos pueden no seguir tu ejemplo y no darle mucha importancia.

Por eso, cuando modelar comportamientos no es suficiente, ayuda ser más explícito al respecto. Por ejemplo, crea un documento "Trabaja conmigo" al que tu equipo pueda acceder.

Puedes configurarlo en una herramienta como Documentos de ClickUp que puedes compartir con todos los miembros de tu equipo. Incluso pueden comentar el documento o hacer preguntas, reforzando así su trabajo colaborativo.

¿Es la primera vez que escribe sobre su estilo de trabajo? No se estrese.

3. Proporcione comentarios útiles y constructivos; reciba lo mismo

Uno de los mayores errores que cometen los líderes es asumir una posición de autoridad y no aceptar los comentarios de sus equipos y subordinados. Cuando uno se comporta así, el equipo aprende que no tiene por qué colaborar ni aceptar también los comentarios.

En su lugar, priorice la búsqueda de opiniones y la adopción de medidas al respecto.

Tenga un horario de puertas abiertas : Esto animará a los empleados a entrar, compartir ideas, hacer preguntas y buscar orientación sin preocuparse de programar reuniones

: Esto animará a los empleados a entrar, compartir ideas, hacer preguntas y buscar orientación sin preocuparse de programar reuniones Pida opinión : En las reuniones, retrospectivas y sesiones de brainstorming, pida a cada persona su opinión. Incluso empuje suavemente a los silenciosos

: En las reuniones, retrospectivas y sesiones de brainstorming, pida a cada persona su opinión. Incluso empuje suavemente a los silenciosos Fomente el debate: Permita que la gente discrepe con usted. Hazlo públicamente, para que los demás miembros del equipo se sientan seguros de que pueden debatir contigo

Si tu equipo está distribuido, crea espacios virtuales para ello. Crea una especie de oficina abierta con una herramienta como ClickUp Chat view. Mantenga conversaciones contextuales (en comentarios anidados), debatiendo ideas y sugerencias.

Mantenga conversaciones abiertas y predique con el ejemplo con ClickUp Chat

Para un mecanismo de retroalimentación más estructurado, pruebe una plantilla totalmente personalizable que le permite recopilar opiniones, visualizar sentimientos y crear una cultura empresarial de transparencia.

4. Fomentar un lugar de trabajo transparente Transparencia en el liderazgo suele presentarse como una virtud, como lo que hay que hacer. Sin embargo, pocos entienden por qué es importante la transparencia. Aquí está.

En el trabajo del conocimiento, el éxito depende de que todo el mundo sepa tanto como sea colectivamente posible. Por ejemplo, si tu redactor de contenidos no sabe que utilizas comas de Oxford, vas a tener una redacción incoherente. La transparencia permite aumentar el conocimiento colectivo de la organización.

He aquí algunas formas de crear un lugar de trabajo transparente:

Documentación : Anote observaciones, notas de reuniones, ideas, etc. y compártalas ampliamente con la organización. ClickUp Docs es una forma estupenda de hacerlo

: Anote observaciones, notas de reuniones, ideas, etc. y compártalas ampliamente con la organización. ClickUp Docs es una forma estupenda de hacerlo Sistemas : Establece un sistema de gestión de proyectos para gestionar y hacer un seguimiento de todo el trabajo realizado. De este modo, todos los implicados podrán acceder a la información

: Establece un sistema de gestión de proyectos para gestionar y hacer un seguimiento de todo el trabajo realizado. De este modo, todos los implicados podrán acceder a la información Informes: Elabore informes para las métricas que importan.

Informes: Elabore informes para las métricas que importan. Los cuadros de mando pueden hacerlo automáticamente por usted cuando gestiona sus proyectos.

Controle todas sus métricas esenciales en un solo lugar con los paneles personalizables de ClickUp

5. Practique la autenticidad y la vulnerabilidad

La autenticidad puede ser el pegamento que una a su organización. Los grandes líderes aprenden a mostrar vulnerabilidad sin parecer débiles.

En su libro Shoe Dog, el cofundador y exdirector ejecutivo de Nike Phil Knight charlas sobre la época en que acababan de lanzar Nike y la empresa se enfrentaba a su primera gran crisis. Knight reunió a sus empleados y les expuso las amenazas y los obstáculos a los que se enfrentaba la empresa.

La transparencia sobre la crisis inminente y el reconocimiento abierto de los posibles riesgos ayudaron a envalentonar a sus empleados. La charla se convirtió en un grito de guerra para la incipiente organización.

Liderar con autenticidad también muestra a los equipos que pueden ser vulnerables contigo. Pueden escalar cualquier toxicidad y resolver conflictos, creando así un lugar de trabajo seguro e integrador.

Si quieres consejos prácticos sobre la vergüenza, la vulnerabilidad y la empatía, lee esto resumen de Atrévete a liderar la hoja de ruta de Brené Brown hacia un liderazgo valiente.

6. Establecer objetivos de equipo

Los líderes empresariales tienden a fijar los objetivos de la empresa con la junta directiva y luego los transmiten a sus equipos. Esto a veces hace que los equipos sientan que sus objetivos les han sido entregados en mano.

Predicar con el ejemplo:

Establezca los objetivos junto con el equipo

Pregúntales qué objetivos son alcanzables

Asuma la responsabilidad de que el equipo alcance sus objetivos

Aprenda activamente lo que necesitan

Supervise periódicamente los progresos y apoye al equipo cuando sea necesario. Establezca objetivos y controle su progreso.

Establezca objetivos y controle su progreso con Objetivos de ClickUp

7. No tengas miedo de hacer el ridículo

Los problemas que resuelven las organizaciones modernas requieren un pensamiento creativo y aventurero. A veces, las ideas pueden parecer tontas. Los equipos necesitan sentirse seguros de que todas sus ideas serán bienvenidas sin ser juzgadas.

Para ello, hay que estar abierto a compartir ideas abiertamente.

Invite a la gente a decir lo que piensa y escuche activamente sin juzgarla

Anime al equipo a no rechazar las ideas de inmediato, sino a explorar la dirección que toman

Dentro del equipo, construya barandillas para evitar decisiones imprudentes

8. Programar horas de preguntas y respuestas

Los líderes empresariales celebran sesiones de puertas abiertas con la organización, en las que invitan a todo el mundo a hacer preguntas. En esas sesiones, las preguntas suelen versar sobre la organización, planes, actualizaciones, etc.

Además, reserve horas de preguntas y respuestas con su equipo para mostrarles cómo haría usted algo. Anímales a hacer preguntas del tipo "¿cómo resolverías este problema?" o "¿cómo abordarías esta situación?"

Aunque no quieras que tu equipo acuda a ti para cada pequeña cosa, ayuda permitirles hacerlo de vez en cuando. Esta forma de liderar con el ejemplo enseña a tu equipo dentro de un contexto. Les muestra que estás ahí para ayudarles cuando las cosas se ponen difíciles.

9. Ponte en la piel de tu equipo

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los líderes es que se alejan demasiado de la realidad sobre el terreno. Por ejemplo, es posible que el jefe de ingeniería no conozca los retos cotidianos a los que se enfrentan sus desarrolladores, como las limitaciones de los entornos de desarrollo o la falta de herramientas de automatización.

Para predicar con el ejemplo, reserve algún tiempo para realizar las tareas que hacen sus equipos o para observarlas mientras trabajan. Por ejemplo, podrías hacer pair programming con un desarrollador. O coger algunas funcionalidades y ejecutar algunas pruebas.

Esto asegurará a tu equipo que quieres entender sus experiencias y mejorarlas.

10. Evoluciona con los tiempos

Un primer ministro en tiempos de guerra necesita aptitudes y actitudes completamente diferentes a las de uno en tiempos de paz. Por tanto, sea el líder que sus equipos y su organización necesitan que sea. Cuando la economía va lenta, puedes ser creativo o agresivo. Cuando la inversión fluye, podrías invertir en formación y experimentación.

Cuando tu equipo es pequeño, puedes tener una relación más estrecha con todos. Pero cuando tu equipo crece, puede que incluso te cueste recordar el nombre de todos.

Como líder de éxito, su trabajo consiste en evolucionar con los tiempos. Demuestra a tu equipo que el cambio no sólo es inevitable, sino que también puede ser positivo.

Por ejemplo, si eres un líder que gestiona el cambio para volver a la oficina, preséntate en persona todos los días. Habla de cómo te está ayudando a ti y de cómo podría ayudar a tu equipo. Acepta los desacuerdos de frente y debate en positivo. Si aun así no funciona, no rehúyas retractarte por completo de tu plan.

Aunque todas estas estrategias pueden ser realmente útiles, cada persona es diferente. A la hora de predicar con el ejemplo, es normal que surjan dificultades. Veamos cómo puedes superarlos.

Cómo superar los retos de predicar con el ejemplo Estrategias de liderazgo y

estilos de gestión difieren entre las organizaciones y dentro de ellas. Liderazgo del cambio dirige una organización a través de la transformación. Esta situación -como el COVID-19 o la volatilidad económica- se le presenta a menudo al líder, que debe sortearla para tener éxito. James Daunt de Barnes and Noble es un gran ejemplo de un líder del cambio que llevó a la empresa del borde de la quiebra a un crecimiento positivo. Liderazgo emergente en cambio, llega al cargo de forma orgánica y guía a los equipos sin depender de una autoridad formal. Son adaptables y están más en sintonía con el equipo. Satya Nadella es un ejemplo de líder emergente.

El liderazgo ético consiste en hacer lo correcto, no sólo para el balance final, sino también para los empleados, los clientes y la sociedad en general.

Dependiendo de la organización, la situación del mercado y las habilidades de liderazgo, he aquí algunos retos que puede encontrar un buen líder y cómo superarlos.

Falta de una visión unificada

Para liderar con el ejemplo, su equipo necesita ver y relacionarse con su propio comportamiento. Sin una misión y unos principios unificados, sus acciones ejemplares pueden pasar desapercibidas.

Solución: Documente su visión y filosofía de liderazgo . Coméntala regularmente con los miembros de tu equipo. Anímales a tomar decisiones basadas en los principios, valores y creencias que habéis establecido juntos.

Delegación

A todo directivo, por experimentado que sea, le cuesta delegar en algún momento. A veces, puede que no cuente con la persona adecuada en su equipo para llevar a cabo la tarea. Otras veces, puede que ellos mismos no tengan claro lo que necesitan.

Solución:

Documente detalladamente el trabajo que necesita que se haga, las expectativas, los objetivos y los resultados. Escribirlo crea claridad y sirve de referencia

Facilita todos los recursos necesarios para realizar el trabajo

Explica cómo quieres que se haga (un documento detallando "así es como yo lo haría" es una buena forma de predicar con el ejemplo)

Cuando actualices la documentación, etiqueta a tus equipos para que no se pierda la información.

Programe revisiones periódicas y ofrezca comentarios sobre el progreso

Afrontar el cambio

El cambio es duro, no sólo para los equipos, sino también para los líderes. Cuando la situación es volátil y evoluciona constantemente, puede resultar difícil predicar con el ejemplo.

Solución:

Intentar aprender todo lo posible sobre el cambio

Realice una planificación de escenarios para estar preparado ante posibles turbulencias

Acepte abiertamente la imprevisibilidad y asegure a sus equipos que está con ellos

Sea empático y ofrezca apoyo y recursos a sus equipos

Autogestión

Puede parecer una tontería, pero para liderar con el ejemplo, debes ser capaz de gestionarte a ti mismo con pericia. Muchos líderes carecen de esta cualidad. Ellos mismos pueden estar sobrecargados de trabajo, ser temperamentales o tímidos, creando inadvertidamente una cultura similar entre sus equipos.

Solución:

Define claramente tus objetivos y comportamientos

Recuérdate a ti mismo tus valores todos los días para comportarte de acuerdo con ellos

Realiza revisiones periódicas contigo mismo para ver si estás dando el ejemplo adecuado

Recoge los comentarios del equipo y recalibra tu rendimiento

Ventajas e inconvenientes de predicar con el ejemplo

Predicar con el ejemplo es una gran estrategia por varias razones.

Respeto : Cuando el líder predica con el ejemplo, es más probable que los miembros del equipo le respeten

: Cuando el líder predica con el ejemplo, es más probable que los miembros del equipo le respeten Confianza : Un directivo que predica con el ejemplo conoce las dificultades de su equipo. Por lo tanto, es en quien más se confía

: Un directivo que predica con el ejemplo conoce las dificultades de su equipo. Por lo tanto, es en quien más se confía **Cultura de trabajo positiva: Los buenos líderes se aseguran de que sus equipos sepan que no hablan desde su torre de marfil. Esto crea un ambiente de trabajo positivo

Transparencia : Cuando predicas con el ejemplo, haces a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esto crea empatía, compasión y transparencia

: Cuando predicas con el ejemplo, haces a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esto crea empatía, compasión y transparencia **moral Saber que tu jefe se exige a sí mismo lo mismo que a los miembros del equipo eleva la moral de los empleados

Lealtad de los clientes: Los empleados felices y respetuosos tratan bien a sus clientes, creando un sentimiento de lealtad a la marca que es único y específico de su empresa

Esto no significa que predicar con el ejemplo no tenga sus inconvenientes.

Presión: Para empezar, puede pasar factura al líder mantener siempre un determinado estándar. Te da la sensación de que tienes que ser infalible, lo que puede suponer mucha presión.

Erosión de la confianza: Cualquier incoherencia en el comportamiento puede conducir a la erosión de la confianza, que puede ser casi imposible de reconstruir.

Demasiado táctico: Cuando se predica con el ejemplo, se corre el riesgo de volverse demasiado táctico, mostrando a todo el mundo qué y cómo hacer su trabajo. Esto puede restarle tiempo para ser estratégico y visionario.

Como cualquier estilo de liderazgo, los inconvenientes anteriores pueden superarse con algo de reflexión, empatía y un enfoque estratégico.

