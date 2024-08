Resumen de Empieza por qué: Cómo los grandes líderes inspiran a todos para que actúen

Hay dos tipos de personas: Los que quieren inspirar a otros y los que quieren ser inspirados. Rara vez un libro se dirige a ambas.

El bestseller de Simon Sinek de 2009, Start with Why, es la excepción. Simon Sinek es un autor de bestsellers y célebre conferenciante motivacional, conocido por sus ideas optimistas y poco convencionales sobre la empresa y el liderazgo. Como uno de los coaches de liderazgo más populares del mundo, ha inspirado a miles de líderes de empresas en una carrera que abarca más de dos décadas.

Este libro tiene su origen en La charla TED viral de Sinek del mismo nombre, que es ahora la tercera charla TED más vista de todos los tiempos, con más de 60 millones de vistas. Transmite un mensaje sencillo pero profundo y nos persuade a descubrir nuestro "Por qué", el valor fundamental que nos impulsa a levantarnos por la mañana e ir a trabajar.

Si quieres trabajar en tu liderazgo y gestión de equipos o mejorar

la productividad de los equipos

entonces Start with Why puede ayudarle.

Este resumen de Start with Why enumera sus puntos clave.

Resumen de Start with Why en un vistazo

vía Amazon En Start with Why, Sinek habla del poder del "por qué" y de cómo puede ser la clave del éxito de una persona o una organización. Utilizando los ejemplos de Steve Jobs, Martin Luther King Jr., los hermanos Wright, Bill Gates, etc., Sinek subraya la importancia de descubrir tu propósito central (el factor por qué) y utilizarlo para motivar e inspirar a tu equipo.

Según él, "empezar por el porqué" crea un sentido de propósito compartido dentro de tu equipo. La claridad de la misión y la visión de una organización la hace más cercana a empleados y clientes.

He aquí el "por qué" de Sinek para escribir el libro, en sus propias palabras:

"La meta de este libro no es simplemente intentar arreglar las cosas que no funcionan. Más bien, escribí este libro como una guía para centrarse y amplificar las cosas que sí funcionan. No pretendo trastornar las soluciones ofrecidas por otros. La mayoría de las respuestas que obtenemos, cuando se basan en pruebas sólidas, son perfectamente válidas. _Sin embargo, si empezamos con las preguntas equivocadas, si no entendemos la causa, entonces incluso las respuestas correctas siempre nos llevarán por mal camino... con el tiempo. La verdad, como ves, siempre se revela... con el tiempo."

Este libro le mostrará cómo plantearse las preguntas adecuadas para poder dirigir su organización (y su equipo) en la dirección correcta.

El libro abarca tres grandes ideas:

qué separa a las personas y empresas de éxito de las que no lo tienen

por qué la inspiración es mejor forma de construir su empresa que la manipulación

cómo generar confianza en una organización

5 claves de Empieza por qué

Hay muchas cosas que puede aprender del libro, pero aquí tiene algunas de nuestras lecciones favoritas.

1. Elige zanahorias en lugar de palos

Una lección clave para los líderes a lo largo del libro es influir siempre en alguien para que actúe inspirándole en lugar de manipulándole.

Según Sinek, muy pocas personas entienden por qué sus clientes les eligen. La mayoría de las empresas tienden a asumir que la gente compra sus productos porque tienen un mejor precio o una mejor calidad de servicio. Por eso recurren a acciones manipuladoras como bajar los precios, hacer promociones, contar con el apoyo de famosos y, en el peor de los casos, incluso el miedo, para atraer a los clientes.

Comparte ejemplos de la vida real para demostrarlo.

Cuando General Motors (GM) empezó a ofrecer un reembolso de entre 500 y 7.000 dólares a los clientes que compraban sus camiones y coches, sus ventas a corto plazo aumentaron, pero redujeron su rentabilidad a largo plazo.

En 2007, GM perdía unos 729 dólares por vehículo vendido debido a sus incentivos. Tuvieron entonces que reducir sus incentivos, y las ventas cayeron.

Del mismo modo, el eslogan de IBM "Nunca han despedido a nadie por contratar a IBM" fomenta el miedo como táctica de marketing. Hace que los equipos de compras se abstengan de elegir a una empresa menos conocida que IBM porque temen perder su trabajo, en caso de que las cosas se tuerzan.

Aunque Sinek está de acuerdo en que la manipulación funciona -a veces demasiado bien-, insta a sus lectores a ir en una dirección completamente opuesta, que es el camino de la inspiración.

He aquí por qué: aunque la manipulación puede aportar más empresa o incluso repetir en algunos casos, sólo la inspiración es la estrategia adecuada para fidelizar de verdad a los clientes.

El ejemplo favorito de Sinek de inspiración bien terminada es Apple, sobre todo cuando Steve Jobs estaba al timón.

Un punto central que Sinek subraya aquí es que la gente no compra lo que haces; compra por qué lo haces. Si tu "por qué" puede inspirarles, puedes convertirles en clientes fieles: ¡piensa en la gente haciendo cola ante una tienda Apple la noche antes del lanzamiento del nuevo iPhone!

Sinek no se limita a dejarnos con esta reflexión, sino que también nos da algunos consejos estupendos:

Define (y comunica) tu meta principal

Utiliza historias para compartir ese objetivo con el mundo. Todos los grandes líderes son también grandes narradores

Refuerce la confirmación creando un sentimiento de unidad y pertenencia

Genere confianza demostrando autenticación y liderando con empatía

2. Encuentre su círculo de oro

El concepto del Círculo de Oro es algo que Sinek trata en varios capítulos del libro. El Círculo de Oro es un marco estratégico con tres círculos concéntricos (Por qué, Cómo y Qué), cada uno de los cuales representa un nivel diferente de pensamiento y comunicación.

vía Sitio web de Simon Sinek

Por qué: El círculo más interno representa el propósito central que inspira la existencia de una organización. Responde a la pregunta: "¿Por qué existe la organización más allá de la mera obtención de beneficios?": los valores y creencias más profundos que impulsan las acciones

El círculo más interno representa el propósito central que inspira la existencia de una organización. Responde a la pregunta: "¿Por qué existe la organización más allá de la mera obtención de beneficios?": los valores y creencias más profundos que impulsan las acciones **Cómo: El círculo central representa los procesos específicos y estilos de trabajo que son compatibles con el "Por qué" de la organización Responde a la pregunta: "¿Cómo cumple la organización su propósito?"

Qué: El círculo más exterior representa las cosas tangibles y los resultados que produce una organización. La respuesta a esta pregunta puede ser un producto, un servicio o una solución. Responde a la pregunta básica: "¿Qué hace la organización?"

Según el concepto del Círculo de Oro, las empresas de éxito y los líderes influyentes empiezan por el círculo interior, el Por qué, y luego se desplazan hacia el exterior, al Cómo y, por último, al Qué.

Este marco le ayuda a

priorizar lo que es importante

y asegúrate de que estás alineado con tu meta.

2. Liderar no es lo mismo que ser el líder

Sinek también ofrece consejos sobre el buen liderazgo. Dice que el liderazgo va más allá

gestionar el trabajo

o gestionar operaciones.

Según él, un gran líder crea seguidores con la capacidad de generar confianza, empatía y sentido de pertenencia.

Hay líderes y hay quienes lideran. Los líderes ocupan una posición de poder o influencia. Los que lideran nos inspiran. Tanto si se trata de individuos como de organizaciones, seguimos a los que lideran no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos. Seguimos a los que lideran no por ellos, sino por nosotros mismos"_

Y aquí tienes cómo puedes ser tú ese líder:

Encarna los valores y creencias que definen tu propósito principal. Esto indica a la gente que eres auténtico y digno de confianza

Prioriza el bienestar de los miembros de tu equipo creando un entorno de trabajo inclusivo y de compatibilidad

Cree un entorno en el que todos se sientan cómodos haciendo preguntas y proporcionando comentarios constructivos

Un ejemplo de líder inspirador mencionado en el libro es Steve Jobs, que dio a los empleados de Apple la libertad de pensar de forma diferente (su objetivo principal), desafiar el status quo y crear productos como iPods e iPhones.

3. Crea un equipo que crea en tu Por qué

Empecemos por lo básico para crear un equipo y volvamos al Círculo de Oro: si encarnas el Por qué en tu empresa, entonces necesitas a alguien que gestione el Cómo y a personas más capacitadas para gestionar el Qué. Al mismo tiempo, todas estas personas deben creer en su propósito y valores fundamentales.

El autor afirma que es más importante contratar a personas que encarnen sus valores, encajen en la cultura de su empresa y complementen al resto del equipo que a alguien que sea "el mejor" en lo que hace.

Las personas motivadas se alinean mejor en torno a un propósito compartido. Facilitan el avance hacia la meta y reducen los puntos de conflicto.

Algunos ejemplos de grandes asociaciones Por qué y Cómo son el visionario Walt Disney y su práctico hermano mayor Roy. Aquí está Sinek describiendo cómo este equilibrio entre el PORQUÉ y el CÓMO beneficia a una organización:

"Walt Disney soñaba, dibujaba e imaginaba; Roy permanecía en la sombra, formando un imperio", escribió Bob Thomas, biógrafo de Disney. "Brillante financiero y hombre de negocios, Roy ayudó a convertir los sueños de Walt Disney en realidad, construyendo la empresa que lleva el nombre de su hermano."

¿Otro consejo de Sinek para los líderes? Potencia a tu equipo. Puedes hacerlo ayudándoles a crecer profesionalmente, dándoles autonomía en el trabajo o valorando sus contribuciones.

Esto ayuda a fomentar su confianza en tu organización y garantiza que

los empleados se mantengan motivados

.

4. Sigue tu PORQUÉ, no a tu competencia

La inmensa mayoría de las organizaciones pierden con el tiempo su originalidad y su propósito al intentar seguir los pasos de sus rivales de más éxito. Sinek aconseja a las organizaciones que utilicen su propósito central como su

estrella polar

en todos los aspectos. Aunque analizar e imitar a un competidor puede beneficiarle a corto plazo, no es un enfoque holístico, ya que puede causar incoherencia y desviarle de sus metas reales.

Aunque los competidores pueden proporcionar una buena visión del mercado, utilizarlos como referencia puede frenar su crecimiento por las siguientes razones:

No hay autenticidad: Al seguir el camino de un competidor, dejas de ser fiel a tus valores. Esto, a su vez, le convertirá en una empresa poco auténtica a los ojos de empleados y clientes

Al seguir el camino de un competidor, dejas de ser fiel a tus valores. Esto, a su vez, le convertirá en una empresa poco auténtica a los ojos de empleados y clientes Sin innovación: Si siempre imitas lo que hacen tus competidores, no hay margen para la innovación o los enfoques novedosos

Si siempre imitas lo que hacen tus competidores, no hay margen para la innovación o los enfoques novedosos No hay ventaja competitiva : Si hace todo lo que hacen sus competidores exactamente igual que ellos, se parecerá a ellos y no podrá destacar

: Si hace todo lo que hacen sus competidores exactamente igual que ellos, se parecerá a ellos y no podrá destacar Siempre a la zaga: Siempre estarás un paso por detrás de tus competidores, lo que significa que nunca tendrás la oportunidad de ser el líder del mercado

Sinek anima a los líderes a mirar hacia dentro, a comprender el propósito, los valores y los puntos fuertes de su organización, y a liderar con autenticidad en lugar de basarse únicamente en puntos de referencia externos. Como él dice, tú eres tu competencia.

Start with Why Citas que le inspirarán a actuar

¿Busca más inspiración?

Aquí tienes algunas citas directas del libro para motivarte, mejorar tus habilidades de liderazgo y ayudarte a construir organizaciones de intento correcto.

Simon Sinek sobre el liderazgo

Ser el líder significa tener el rango más alto, ya sea por méritos propios, por buena suerte o por navegar por la política interna. Liderar, sin embargo, significa que los demás te siguen voluntariamente, no porque tengan que hacerlo, ni porque les paguen por ello, sino porque quieren hacerlo"

Los grandes líderes son los que confían en su instinto. Son los que entienden el arte antes que la ciencia. Se ganan los corazones antes que las mentes. Son los que empiezan por el PORQUÉ"

Simon Sinek sobre la gestión de equipos

Sólo hay dos formas de influir en el comportamiento humano: manipularlo o inspirarlo

_"Sólo hay dos formas de influir en el comportamiento humano: puedes manipularlo o puedes inspirarlo"

Simon Sinek sobre las prácticas de trabajo eficaces

_"La pasión por sí sola no basta. Para que la pasión sobreviva necesita estructura. Un por qué sin un cómo tiene pocas probabilidades de éxito"

"En lugar de preguntarse "¿QUÉ debemos hacer para competir?", hay que preguntarse "¿POR QUÉ empezamos a hacer LO QUE estamos haciendo en primer lugar, y QUÉ podemos hacer para dar vida a nuestra causa teniendo en cuenta todas las tecnologías y oportunidades de mercado disponibles en la actualidad?"

Aplicación de los principios Start with Why con ClickUp

Ahora que ya conoce los conceptos clave y los principios del libro de Sinek, vamos a mostrarle cómo las herramientas de software de gestión de espacios de trabajo como ClickUp pueden ayudarle a empezar con su Por qué:

1. Alinee sus metas con su "por qué

Desglose las metas más amplias en tareas procesables y asegúrese de que cada tarea esté enlazada con el propósito central de la organización. Esto ayuda a los miembros del equipo a comprender la importancia de sus contribuciones. También les muestra la importancia de su trabajo, lo que a su vez les motiva. Crear metas y KPIs para medir su progreso con respecto a sus valores fundamentales y asegurarse de que avanza hacia ellos y no se aleja. Esto es especialmente importante cuando la empresa crece y surgen más partes interesadas.

Gestión de proyectos y seguimiento de metas con ClickUp

Gestione todas sus proyectos y tareas desde un solo lugar con el software de gestión de proyectos de ClickUp

Puede utilizar Tareas de ClickUp para gestionar tareas y subtareas, publicar actualizaciones de estado (como comentarios), utilizar etiquetas o estados personalizados para agrupar y priorizar tareas y enlazarlas explícitamente con el Por qué de la organización.

Cree metas, asigne objetivos y compártalos con su equipo para que todos estén alineados

Una vez que haya añadido sus proyectos, puede utilizar paneles personalizados y otros informes como gráficos de Gantt para medir su progreso en relación con estas metas. Metas de ClickUp también te permite hacer un seguimiento de tus objetivos con metas numéricas, sí/no o monetarias.

2. Comunique su Por qué

Cree un repositorio o wiki centralizado para la información relacionada con el "por qué" y el "cómo" de la organización, incluidas las declaraciones de misión y visión, los valores y los procesos. Esto facilita el acceso a todos los miembros del equipo y es especialmente útil para la incorporación de nuevos empleados.

Crear wikis públicos con ClickUp Docs

Cree wikis en profundidad y eduque a su equipo sobre sus valores y objetivos con ClickUp Docs Documentos ClickUp es una herramienta de documentación que permite a los equipos gestionar sus documentos y wikis en espacios de trabajo organizados. Incluye funciones como bloques de contenido, opciones de formato y edición en tiempo real. También puedes crear un espacio de equipo para gestionar documentos comunes, asignar niveles de permiso y mucho más.

Utiliza ClickUp AI para resumir tus wikis o traducirlos a diferentes idiomas para que sean fáciles de leer

Además, ClickUp AI puede ayudarle a localizar sus wikis en varios idiomas, resumir documentos y mucho más. De este modo, creará un sentido de pertenencia incluso para aquellos que no hablan necesariamente su idioma.

3. Fomente la colaboración en tiempo real

Para mantener a todos los miembros del equipo alineados en un proyecto, ayúdales a comunicarse fácilmente y a mantenerse al día en todos los niveles del proyecto. De este modo, todos pueden estar en la misma página y proporcionar comentarios fácilmente.

Mantenga a todos informados con las herramientas de comunicación de ClickUp

ClickUp ofrece múltiples opciones para comunicarse con su equipo, tanto en proyectos como en documentos. En primer lugar, puede comentar las tareas, asignar elementos de acción y enviar correos electrónicos directamente desde la vista de tareas.

Edite documentos simultáneamente con el resto de su equipo, añada comentarios, etc

En Docs, puede añadir comentarios, etiquetar personas y editar simultáneamente para iniciar bucles de retroalimentación constantes.

Inicie conversaciones con las partes interesadas clave creando chats independientes para cada proyecto, tarea o documento

Además, también puede utilizar El chat integrado de ClickUp y grabación de vídeo para iniciar conversaciones con su equipo y añadir contexto a los debates.

4. Fomente la lluvia de ideas

Organiza sesiones de brainstorming en las que los miembros del equipo puedan compartir ideas abiertamente. Sinek recomienda crear un entorno en el que los individuos puedan basarse en las ideas de los demás, lo que conduce a la innovación colaborativa. Esto amplifica el sentido de pertenencia y unidad entre sus empleados. Plantillas de lluvia de ideas en ClickUp facilitan esta tarea; incluso se puede iniciar una sesión de forma instantánea.

Visualice ideas con pizarras y mapas mentales en ClickUp

Las herramientas de diseño de estilo libre, como las pizarras y los mapas mentales, facilitan que sus compañeros de equipo dibujen todas las grandes ideas y las expliquen visualmente. Esto hace que las sesiones de brainstorming resulten atractivas y productivas.

Haga que las sesiones de lluvia de ideas sean atractivas con las Pizarras ClickUp

Con Pizarras ClickUp puedes dibujar diagramas, añadir notas e incluso enlazarlas a un proyecto. También puede compartir estas pizarras con otros miembros del equipo o utilizarlas como registro de su sesión de intercambio de ideas. Esto resulta especialmente útil durante las tareas que requieren que expliques a tu equipo el propósito estratégico de un proyecto.

Otra herramienta atractiva y colaborativa disponible en ClickUp es Mapas mentales . Puede ser útil en las fases de Cómo y Qué, en las que hay que correlacionar el flujo de trabajo o crear tareas individuales para cada uno.

Para terminar

El libro de Simon Sinek Start with Why es un plan convincente para crear organizaciones inspiradoras.

Encontrando y definiendo su propósito central, puede inspirar confianza entre sus compañeros de equipo, construir empresas multimillonarias y convertir a sus clientes leales en evangelistas. Sinek también insta a los líderes a fomentar la claridad y la disciplina en

metas del equipo

alineándolos siempre con su "por qué"

Esperamos que este resumen del libro Start with Why le haya resultado útil. Si no estás seguro de cuál es tu "por qué", te recomendamos encarecidamente el otro libro de Sinek, Finding Your Why. Este libro es un compañero del libro Start with Why y viene con consejos prácticos para ayudarte a definir tu gran propósito.

Pero si ya has interiorizado los conceptos de Start with Why y tienes una idea clara de cuál es tu propósito principal, te sugerimos que inscribirse en ClickUp -es gratis, gratuito/a.