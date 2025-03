Slack vs Zoom: elegir la mejor herramienta de comunicación para su equipo

Un equipo de alto rendimiento debe tener aplicaciones de comunicación de equipo de primera categoría. Pero seamos realistas. Aunque no todas las apps tienen todo lo que quieres, puede que acabes con un montón de funciones avanzadas que ni siquiera necesitas.

Entonces, ¿cuál es el problema? Lo ideal es que encuentres la que haga exactamente lo que quieres sin extras confusos.

Cuando se trata de teletrabajo, Slack y Zoom destacan por hacerlo eficiente y agradable. Slack te permite chatear y usar archivos compartidos, manteniendo las conversaciones organizadas a través de varios canales. La app, aplicación de Zoom, por otro lado, se trata de videoconferencias nítidas. Ambas herramientas potencian la colaboración; te hacen sentir como si estuvieras en la misma habitación, incluso si estás a kilómetros de distancia.

Cada plataforma de colaboración tiene sus propias ventajas. Pero conseguir ambas para tu equipo podría ser una carga para tu cartera. La elección correcta radica en los detalles y las diferencias clave. Desglosaremos lo que cada una hace mejor y te ayudaremos a decidir cuál se adapta mejor a las necesidades de tu equipo. ## ¿Qué es Slack? Slack es una plataforma basada en la nube que gestiona ### Funciones de Slack Estas son algunas de sus funciones clave, perfectas para equipos colaborativos. #### 1. Mensajes y uso compartido de archivos. Puede compartir documentos, debatir proyectos y obtener comentarios instantáneos en Slack fácilmente. Supongamos que sube una presentación a Slack para que su equipo la revise. De inmediato, todos pueden debatirla y dar su opinión mientras la ven, lo que puede ayudarle a realizar ediciones en tiempo real. ¿Y lo mejor? Con el complemento Zoom AI Companion, puedes crear respuestas de chat con el tono y la longitud que prefieras en función de tus indicaciones. Ya sea para proporcionar respuestas rápidas a preguntas frecuentes o para mantener estándares de comunicación coherentes, esta función te ayuda a trabajar más rápido y a sonar más profesional, especialmente cuando necesitas responder rápidamente y asegurarte de que cada respuesta sea personal. #### 2. Marketplace

El Marketplace de Zoom ofrece integraciones. Puede programar reuniones de Zoom a través de Calendly, compartir archivos de Google Drive directamente en Zoom, ¡y muchas cosas más! No importa si trabaja solo, con un equipo pequeño o para una gran empresa. Con todas estas diferentes herramientas disponibles para la integración, siga utilizando sus flujos de trabajo marcados como favoritos, incluso cuando añada más herramientas a su configuración. #### 3. Pizarra

via undefined Zoom Pizarra le permite intercambiar ideas visualmente. Así podrá colaborar fácilmente en un proyecto y esbozar planes en tiempo real. Por ejemplo, si está dirigiendo una reunión virtual con su equipo, puede anotar ideas, dibujar diagramas y planificar los pasos del proyecto fácilmente, tal como lo haría en una sala de reuniones real.

Esta herramienta es ideal para sesiones de lluvia de ideas, planificación de reuniones o revisión de diseños, ya que involucra activamente a todos y ayuda a generar ideas. Es perfecta para equipos remotos, colaboraciones distribuidas y talleres virtuales, donde el uso compartido de ideas de forma visual es importante. ### Precios de Zoom *Versión Free *Pro: 14,99 $/mes por usuario *Business: 21,99 $/mes por usuario

Business Plus: Contacto para precios ## Slack Vs. Zoom: Comparación de funciones Independientemente de dónde trabajes y de cómo sea tu equipo, Zoom y Slack te mantienen conectado y productivo. Aquí tienes una tabla comparativa rápida para entender sus diferencias clave.

| Función | Slack | Zoom | | ----------------------------- | --------- | -------- | | Chatear | Sí | Sí | | Uso compartido de archivos | Sí | Sí | | Colaboración de audio y vídeo | Sí | Sí | | Capacidades de integración | Sí | Sí | | Función de IA | Sí | Sí |

| Pizarra | No | Sí | | Generador de flujos de trabajo | Sí | No | | Grabación de pantalla | Sí | Sí | | Personalización de reuniones | No | Sí | | Toma de notas | Sí | Sí | | Funciones de seguridad | Sí | Sí |

Slack es como tu oficina virtual, donde puedes chatear con tus colegas de forma asíncrona o en tiempo real y compartir archivos sin problemas. Zoom es tu herramienta de referencia para chats cara a cara y reuniones de vídeo con funciones prácticas como el chat de equipo de Zoom y Zoom Phone. Ambos simplifican el trabajo en equipo y la colaboración: Slack con sus canales personalizables y Zoom con sus Pizarras. Ahora, comparemos Slack y Zoom en profundidad para determinar qué es lo que mejor funciona para ti.

1. Funciones para chatear #### Slack Como una de las mejores herramientas para reuniones en línea, Slack permite chatear en grupo sobre temas específicos o equipos a través de «canales», ya sean argumentos de venta, actualizaciones de la empresa o soporte al cliente * Intercambia libremente mensajes, herramientas y archivos dentro de los canales de chat de Slack

Los canales son de dos tipos: públicos, abiertos a todos en toda la empresa, o privados, accesibles solo por invitación También puede conectarse con socios externos a través de Slack Connect. Así tendrá acceso instantáneo a agencias, clientes y proveedores directamente desde su entorno de trabajo. ¿Las ventajas? Elimina los silos de información y garantiza que todos tengan acceso a toda la información relevante en todo momento. Al igual que Slack, Zoom Team Chat también permite canales públicos o privados. Pero no más de 10 000 miembros. ¿Quieres funciones de uso compartido de vídeos? No hay problema, puedes enviar algo más que vídeos. Envía mensajes con audio, incluso GIF, o cualquier otro tipo de archivo en Zoom Team Chat. * «Marcar como favorito» o anclar mensajes, organizar archivos personales y establecer recordatorios ! Desde chatear en equipo hasta herramientas integradas de colaboración y grabación de pantalla, ClickUp tiene todo lo que necesitas para lograr grandes cosas con tu equipo. Supongamos que estás trabajando en un proyecto grupal, pero todos están en diferentes ubicaciones. Usa el Chat de ClickUp para enviar actualizaciones de tareas a tu equipo. Con las Pizarras de ClickUp, dibujen o anoten ideas juntos, como en un tablero físico, sin necesidad de estar en la misma habitación. *🤩 ClickUp es como una sala de reuniones virtual donde todos pueden compartir sus ideas. Así que, si estás buscando undefined para chatear o intercambiar ideas, ClickUp simplifica las cosas y ayuda a su equipo a trabajar mejor en conjunto. ### 1. Vista de chat de ClickUp /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-334.png Vista de chat de ClickUp /%img/ Reúna la comunicación del equipo bajo un mismo techo con ClickUp Chat With

/href/ https://clickup.com/features/chat-view La vista Chat de ClickUp /%href/, elimina la molestia de usar muchas herramientas diferentes para la mensajería del equipo. Puedes: Chatear con tu equipo, usar actualizaciones e incluso enlazar recursos directamente en las tareas Etiquetar a cualquier persona con @menciones y asignar comentarios a las tareas

Incluya páginas web, vídeos y cualquier otra cosa que necesite directamente en la conversación. Tenga en cuenta que ClickUp ofrece Clips, un grabador de pantalla /href/ /blog?p=30119 gratis, sin marcas de agua /%href/ * ¿Y adivine qué? No tiene que preocuparse por los detalles; todo está perfectamente agrupado para facilitar el acceso

Mejore sus Mensajes con bloques de código, listas y tiras cuando quiera dejar las cosas claras Ahorre tiempo con los atajos de /Slash Command para dar formato Personalice su vista Chatear para adaptarla a sus necesidades y controlar fácilmente diferentes proyectos o equipos Controle quién ve qué y manténgase al tanto con Notificaciones sin preocuparse por la privacidad Sus datos en ClickUp están seguros con medidas de seguridad avanzadas como el cifrado de datos AES-256 y la autenticación multifactor

2. Detección de colaboración en tiempo real de ClickUp /href/ https://clickup.com/features/collaboration-detection ¡La función de detección de colaboración de ClickUp /%href/ permite colaborar en tiempo real! Sabrá de inmediato si su colega está revisando una tarea o dejando un comentario. Además, puede ver quién está modificando la descripción de una tarea en el momento.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-374.png Detección de colaboración en directo de ClickUp Docs /%img/ Trabajen juntos en tiempo real sin estorbarse con la detección de colaboración en directo de ClickUp

No más esperas para recibir actualizaciones; obtendrá información instantánea sobre cambios de estado, nuevos comentarios y cualquier otra cosa que suceda con la tarea. ### 3. Pizarras de ClickUp /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-3.png Pizarra de ClickUp /%img/

Desde la lluvia de ideas para funciones hasta el lanzamiento de flujos de trabajo completos, colabore en todo con las Pizarras ClickUp Con /href/ https://clickup.com/features/whiteboards Pizarras de ClickUp /%href/, convierta sus ideas en planes reales sin esfuerzo. Incluso si su equipo está disperso, ¡seguirá sincronizado!

Puedes añadir notas y esbozar ideas en un solo lugar. También puedes convertir rápidamente las ideas en tareas. Conecta los puntos enlazando tareas, archivos y documentos para dar un contexto serio a tu trabajo. ¿Necesitas más estilo? Añade notas adhesivas, imágenes o enlaces web. ¿La mejor parte? No necesitas ser un experto o un artista para que funcione; las herramientas son fáciles de usar. ¡Simplemente arrastra y suelta elementos para ver cómo tus ideas cobran vida!

4. Integraciones de ClickUp ¡ClickUp te conecta con más de 1000 herramientas de forma gratuita! Piensa en GitHub, GitLab, Google Calendar, Webhooks, HubSpot, Everhour, Harvest, Google Drive, Dropbox, Outlook, aplicaciones de Microsoft como MS Teams, Microsoft 365 y Outlook, y docenas de aplicaciones de terceros más. ¿Y adivina qué? undefined perfectamente con Slack y Zoom también. Si has estado usando otras herramientas de colaboración como Asana, Trello, Jira o Basecamp anteriormente, ¡no te preocupes! ClickUp permite una transición fluida; solo unos pocos clics y listo. 🙌 ### 5. Plantilla de plan de comunicación de ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Communication-Plan-Template.png

Utilice la plantilla de plan de comunicación de ClickUp para mejorar las comunicaciones internas y externas de su organización

Imagínese el caos de un proyecto en el que todo el mundo lucha por obtener la información más reciente. undefined lo elimina. Es su hub central para mantener a todos en la misma página. Utilice la plantilla para: * Esquematizar el propósito de su proyecto, el público objetivo y los resultados deseados. Esto establece la Estrella del Norte para todo el equipo

Asignar una propiedad clara de las tareas y los canales de comunicación. Se acabaron las acusaciones y la confusión sobre quién es responsable de qué. Identificar el mejor método de comunicación para cada público: reuniones semanales del equipo, canales de Slack para actualizaciones rápidas o documentos designados de la base de conocimientos. Mantener la transparencia con el seguimiento de los progresos y la (elaboración de) informes. undefined

La elección entre Slack y Zoom se reduce a lo que necesites. Si quieres una comunicación fluida con el equipo con funciones como el uso compartido de documentos, mensajería en tiempo real y organización de canales, Slack podría ser tu opción. Pero si te centras en reuniones virtuales, seminarios web y videoconferencias, Zoom podría ser lo que buscas.

Tanto si prefieres la colaboración a través de Slack como las reuniones virtuales a través de Zoom, ClickUp ofrece lo mejor de ambos, con funciones increíbles para mejorar la productividad y mantener una comunicación de primera. Súbete a bordo y/href/ https://clickup.com/signup regístrate en ClickUp/%href/ para disfrutar de increíbles funciones de colaboración gratis. 🤩