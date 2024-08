¿Qué es la productividad tóxica? Cómo superarla y prevenirla

La búsqueda de la productividad en el lugar de trabajo es algo natural y, para que las organizaciones prosperen, es necesario encontrar formas de mejorar el rendimiento en el trabajo debería ser siempre una prioridad. Pero siempre existe el riesgo de ir demasiado lejos. Cuando se pasa a la productividad tóxica, no sólo se está alejando de un entorno de trabajo saludable, sino que puede afectar gravemente a la salud mental y física de todo el lugar de trabajo.

¿Cómo encontrar ese equilibrio?

Hay que empezar por entender qué significa productividad tóxica. A partir de ahí, se trata de identificar las señales que indican cuándo sus equipos están experimentando una productividad tóxica y de comprender qué la provoca. Y, por supuesto, todo ello tiene que dar como resultado unos pasos activos específicamente diseñados para superar la productividad tóxica.

¿Qué es la productividad tóxica?

Como su nombre indica, la productividad tóxica es el fenómeno ocupacional de llevar la productividad tan lejos que eclipsa todos los demás aspectos de la vida.

Siempre hay elementos en la lista de pendientes. Vivimos en una cultura que recompensa a los miembros del equipo que son constantemente productivos. Pero cuando ese ajetreo constante se interpone en el propio bienestar físico y mental, puede llegar a ser contraproducente e incluso perjudicial.

Piense en los empleados que pasan la noche en vela porque se sienten culpables de una fecha límite próxima o en los trabajadores remotos que se sienten lo suficientemente culpables como para pasar su tiempo libre intentando cumplir expectativas poco realistas. Luego, piensa en la cultura del ajetreo que intenta inculcar a los empleados que tomarse descansos o dedicar tiempo a la vida personal impide el intento correcto de la carrera profesional.

La productividad tóxica nunca debe confundirse con una fuerte ética del trabajo . El afán por hacer las cosas es un rasgo admirable. Los problemas empiezan cuando esos hábitos de trabajo se convierten en una incapacidad para gestionar el tiempo y una necesidad de dar prioridad al trabajo sobre todo lo demás.

Signos y causas de una productividad tóxica

No siempre es fácil identificar las señales que indican que usted o su equipo sufren de productividad tóxica. Esto es aún más cierto cuando la cultura de su empresa ha inculcado el impulso de tener las cosas terminadas por encima de todo lo demás. Aun así, algunas señales pueden ayudarle a entender cuándo una inclinación natural a ser productivo se ha convertido en insana.

Desprecio por el equilibrio entre trabajo y vida privada

Vigila tu horario de trabajo y el de todos los miembros de tu equipo. La falta de equilibrio entre la vida laboral y personal es uno de los síntomas más comunes de la productividad tóxica.

Hay muchas razones que explican esta conexión (a internet). El sentimiento de culpa subyacente puede hacer que los empleados no dejen de revisar su correo electrónico, sobre todo (pero no sólo) cuando trabajan a distancia. También se oye decir a los miembros de un equipo que encuentran más tiempo para trabajar fuera del horario habitual cuando sus compañeros no les molestan.

Competencia malsana y comparaciones dentro de tu equipo

Una fuerte ética de trabajo puede convertirse en una trampa peligrosa cuando se vuelve competitiva. Un miembro que trabaja más horas o desprioriza su vida familiar sólo porque quiere llegar a lo más alto del gráfico puede perjudicar seriamente su salud mental.

De nuevo, esto es más difícil de seguir e identificar en entornos de teletrabajo. Con el trabajo a distancia, puede que no sea tan fácil controlar si un miembro del equipo tiende a saltarse comidas o descansos sólo para avanzar.

Busque los signos más generales de este nivel malsano de competencia. A menudo se puede ver en las conversaciones y comentarios fuera de lugar.

Expectativas autoimpuestas de que todas las tareas deben resolverse de inmediato

También conocido como sesgo de acción, este fenómeno tiende a derivarse de una incapacidad para gestionar las tareas en un marco temporal adecuado. A los empleados que terminan sus tareas o responden a correos electrónicos inmediatamente puede resultarles difícil establecer límites. No dedican tiempo a sus horas no laborales ni a tareas estratégicas a largo plazo.

A menudo, estos empleados adolecen de la falta de un horario más estructurado plan de productividad . Pero también pueden sentirse presionados o culpables por su lista de tareas pendientes. Entonces, buscarán combatir esa presión a través de la productividad tóxica.

4 causas comunes de productividad tóxica

La productividad tóxica puede provenir de un amplio intervalo de fuentes. Merece la pena dedicar tiempo a cada una de ellas para crear unas expectativas de productividad más saludables para usted y su equipo.

1. Cultura del ajetreo

Cuando los líderes de las empresas proponen jornadas laborales de 18 horas en los últimos años, está claro que al menos algunas tendencias de productividad tóxica proceden de nuestra cultura empresarial en general. La idea de que las personas de éxito trabajan más que nadie para alcanzar el éxito puede dificultar el establecimiento de expectativas realistas que fomenten la productividad y, al mismo tiempo, mantengan un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

2. Cultura de empresa

Las grandes causas culturales de la productividad tóxica también pueden encontrarse en muchos lugares de trabajo individuales. Los jefes de organización y de equipo que trabajan muchas horas y dan prioridad a lo terminado por encima de todo tienen un efecto descendente en sus equipos, que se sienten culpables cuando no siguen su ejemplo. Cuando la cultura de la empresa falla a la hora de ajustar los límites, la productividad tóxica puede convertirse en endémica.

3. Trabajo a distancia

El aumento del número de personas que trabajan a distancia ha traído consigo muchas ventajas. Pero también ha dado lugar a que más gente se sienta obligada a trabajar fuera de su horario habitual. Tener el trabajo y el correo electrónico al alcance de la mano a través del móvil y otros dispositivos no ha hecho sino acelerar la necesidad de sentirse productivo en todo momento, incluso a costa del propio bienestar.

4. Rasgos internos

Por último, algunos aspectos de la productividad tóxica pueden tener su origen en estilos de personalidad. Los empleados más competitivos, por ejemplo, son más propensos a valorar la productividad por encima de otros aspectos de su vida. Lo mismo ocurre con los individuos con baja autoestima que necesitan sentirse productivos para sentirse valorados en el lugar de trabajo.

Efectos negativos de la productividad tóxica en el trabajo

No es sólo una experiencia teórica. En el peor de los casos, la productividad tóxica puede afectar gravemente a todo el equipo. Estos efectos van desde el deterioro de la salud mental hasta el aumento de la rotación y, paradójicamente, equipos menos productivos.

El agotamiento laboral en todo su equipo

El agotamiento laboral significa sentirse física y emocionalmente exhausto hasta el punto de sufrir ansiedad y depresión. Es el resultado más significativo y potencialmente dañino de la productividad tóxica. La necesidad de seguir trabajando en todo momento debido a expectativas poco realistas (internas o externas) y la incapacidad de establecer límites pueden provocar importantes problemas de salud mental que van mucho más allá de los beneficios a corto plazo de tener las cosas terminadas.

Disminución de la salud física y mental

Los empleados que sufren de productividad tóxica tienden a estar menos sanos. En parte debido al agotamiento (pero también como simple resultado de no dar prioridad a su vida personal), su salud mental y su salud física empiezan a declinar. Además de graves implicaciones éticas, eso también significa gestionar más días de baja por enfermedad, necesitar descanso y tener mayores necesidades de seguro médico.

Disminución de la colaboración

Cuando su equipo trabaja en una cultura de productividad tóxica, empieza a estar constantemente al límite. Su incapacidad para reconocer que tener las cosas terminadas no lo es todo conduce a problemas personales y puede obstaculizar seriamente su capacidad para trabajar juntos. Empiezan a aislarse, impidiendo que su organización coseche los frutos de un entorno de colaboración.

Parálisis de la carga de trabajo Parálisis de la carga de trabajo se produce cuando tienes tanto que hacer que no dejas de posponerlo. Como está constantemente abrumado y no sabe por dónde empezar, tiende a no hacer nada, lo que contrarresta sus metas de productividad. Una cultura o un impulso interno que sigue presionando para aumentar la carga de trabajo puede hacer que su equipo sea incapaz de terminar ese trabajo.

Consejos y formas de evitar la productividad tóxica

Puede que ya esté impregnando su organización, o puede que sólo vea sus primeros signos. En cualquier caso, nunca es demasiado pronto para combatir la productividad tóxica.

Cada situación puede requerir un enfoque ligeramente diferente para dar este paso. A veces, puede que tenga que poner a un profesional de la salud mental a disposición de cada miembro del equipo. Estos consejos, sin embargo, pueden aplicarse a cualquier esfuerzo para luchar contra la productividad tóxica y ayudar a garantizar el bienestar emocional de su equipo, beneficiando al mismo tiempo a toda la organización.

1. Fomentar un equilibrio saludable entre trabajo y vida privada

Establezca límites claros entre el trabajo y el tiempo personal de sus empleados siempre que sea posible. Asegúrese de que sepan que su vida personal importa tanto como su productividad en el trabajo. Reoriente con delicadeza a los empleados que sigan exigiendo productividad mientras no trabajan las horas establecidas.

Puede empezar por definir horas precisas en las que espera que su equipo esté disponible y en las que, en cambio, pueden centrarse en su tiempo. Evite responder a todos los correos electrónicos y mensajes de inmediato para modelar el comportamiento correcto de su equipo. Haga hincapié en las ventajas de llegar al trabajo renovado por haber pasado un tiempo fuera de él por la tarde.

2. Cree una cultura de productividad sana

Parte de la lucha contra la productividad tóxica consiste en trazar líneas claras entre este concepto y lo que significa, en cambio, ser productivo de forma más saludable. Esto tiene que ser, al menos en parte, una educación. Muchos de los puntos anteriores pueden ser fundamentales a la hora de ayudar a los empleados a entender cómo trabajar demasiado puede repercutir en su salud física y mental.

Construir esa cultura también significa predicar con el ejemplo. Todos los supervisores y líderes con los que se relacionen sus equipos deben practicar lo que predican, respetar los límites y fomentar los resultados positivos sin presionar demasiado.

3. Fomentar el autoconocimiento y la autorreflexión

A veces, la mejor forma de combatir la productividad tóxica es mirar hacia dentro. Busque formas de ayudar a sus empleados a tomarse unos minutos para examinar si pueden estar experimentándola. Por supuesto, esto puede resultar difícil, sobre todo para quienes no están familiarizados con el concepto.

En su lugar, pídales que examinen sus sentimientos subyacentes a la productividad tóxica, como por ejemplo:

Una urgencia constante por tener más trabajo terminado

Un sentimiento de síndrome del impostor o de indignidad que debe compensarse con más trabajo

Una necesidad interna constante de competir con otros miembros del equipo

Sentirse estresado por el trabajo hasta el punto de que cualquier descanso sólo lleva a sentirse culpable

Ayudar a su equipo a descubrir estos sentimientos y animarles a tomarlos en serio puede garantizar que no los ignoren o que simplemente trabajen más para tratar los síntomas en lugar de la enfermedad.

4. Practicar el autocuidado

Por supuesto, comprender los sentimientos que pueden subyacer a una productividad tóxica es sólo el principio. El siguiente paso consiste en asegurarse de que todos los miembros del equipo cuidan de sí mismos.

El autocuidado no tiene por qué ser complicado. Un estilo de vida saludable puede ayudar, al igual que fomentar aficiones fuera del trabajo. Incluso cosas tan sencillas como desconectar del móvil de vez en cuando y pasar algún tiempo de calidad desconectando completamente del trabajo pueden ayudar mucho.

Recuerde, por supuesto, que los diferentes sentimientos subyacentes y las causas de la productividad tóxica requieren diferentes tipos y niveles de autocuidado. Por favor, no fuerce a su equipo a realizar actividades que podrían no ser relevantes para ellos; en su lugar, déles espacio para encontrar sus mejores actividades y acciones.

5. Fomente las pausas regulares

Las investigaciones demuestran que trabajar sin parar y sin descanso perjudica la salud y disminuye la productividad. Por eso los grandes líderes animan a todo su equipo a incluir descansos en su horario, aunque para algunos sea un paso contrario a la intuición. Esto incluye desde breves descansos en una jornada laboral normal hasta asegurarse de que los miembros de su equipo disfrutan de sus vacaciones y permisos anuales todos los años.

6. Metas y expectativas realistas

Lo último que quiere hacer es añadir las presiones del equipo o de la organización a las causas internas de la productividad tóxica. Puede evitar hacer precisamente eso asegurándose de que sus metas y expectativas están dentro de un ámbito realista de lo que cada miembro del equipo puede lograr.

Las mejores metas se basan en tendencias y son intrínsecamente mensurables. También deben ser lo más específicos posible y extenderse a todos los miembros del equipo. De este modo, la responsabilidad puede repartirse en lugar de convertirse en responsabilidad personal de un solo miembro del equipo.

7. Fomente la comunicación abierta

A veces, lo más sencillo y, paradójicamente, lo más difícil de hacer tanto para los líderes como para sus equipos es hablar las cosas. Suele servir para identificar las causas y las posibles soluciones de la productividad tóxica. Pero también es inmensamente personal e implica algunas duras reflexiones iniciales.

No puede hacer que todos los miembros de su equipo hablen de sus sentimientos. Sin embargo, puede fomentar una comunicación abierta, haciendo saber que cualquier factor de estrés o sentimiento de culpa por no trabajar lo suficiente puede discutirse abiertamente. Este enfoque de la comunicación abierta también abre nuevas vías hacia un lugar de trabajo más colaborativo, una solución natural a la productividad tóxica.

8. Aprovechar las herramientas de productividad de la forma adecuada

Por último, no subestimes el poder de las herramientas de productividad en el lugar de trabajo para crear un mejor flujo de trabajo. Herramientas como plantillas de productividad y plataformas de gestión de tareas pueden estandarizar los flujos de trabajo, ayudando a su equipo a entender lo que hay que hacer, trabajar juntos y mantener una productividad saludable.

Aquí es donde ClickUp entra en escena.

No se trata sólo de funciones como Tareas de ClickUp o Listas de tareas pendientes en línea de ClickUp que pueden establecer líneas claras de lo que hay que hacer en cada momento y quién tiene que hacerlo. Cada miembro del equipo también puede priorizar su trabajo con Prioridades de la tarea de ClickUp , creando una jerarquía clara que mantiene un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida privada.

Recuerda, tienes que utilizar estas herramientas de productividad de la manera correcta.

Las tareas deben existir en el contexto de proyectos más importantes, completadas con flujos de trabajo y dependencias que ayuden a los miembros de su equipo a comprender el contexto más amplio del trabajo. Teams should agree on task priorities, share priorities, and connect their goals directly to larger team and organizational goals. Pero cuando se hace bien, estas herramientas crean una cultura de productividad sana con muchas menos posibilidades de volverse perjudiciales o tóxicas.

Combata la productividad tóxica con ClickUp

No estamos diciendo que ClickUp sea una solución mágica para la productividad tóxica. El concepto es demasiado profundo para que una sola plataforma de software pueda hacerlo desaparecer. Pero cuando se conecta a otras soluciones, contar con la tecnología adecuada y habilidades de gestión de tareas pueden ser de gran ayuda a la hora de abordar el problema.

Lo mejor de todo es que puedes empezar con la herramienta adecuada sin ninguna confirmación a largo plazo. Suscríbase a su cuenta ClickUp gratuita/a hoy mismo y empiece a combatir la productividad tóxica para usted y su equipo.