Cómo evitar la trampa de la paridad de características en el desarrollo de software

La trampa de la paridad de funciones puede alejar a los equipos de producto de los resultados empresariales que buscan y, de paso, desperdiciar valiosos recursos. Por eso es importante saber cuándo la paridad total de funciones es la meta correcta para su producto SaaS, y cuándo no lo es.

Definamos la paridad de funciones y averigüemos cómo encaja en el universo del desarrollo de software. Examinaremos los distintos tipos de paridad de funciones e identificaremos los casos en los que es esencial, además de algunos problemas y retos a los que hay que prestar atención.

A continuación, compartiremos algunos ejemplos de software herramientas de desarrollo que agilizan tu flujo de trabajo mientras te esfuerzas por alcanzar el nivel de paridad adecuado para tu producto. 🙌

¿Qué es la paridad de funciones?

La paridad de características describe si los sistemas tienen los mismos conjuntos de funciones, es decir, si tienen una funcionalidad comparable y permiten al usuario final hacer el mismo tipo de cosas.

Sin embargo, el significado de la paridad de funciones depende del contexto en el que se utilice.

Tipos de Paridad de funciones

Hay tres tipos diferentes de paridad de función a tener en cuenta.

Sistema heredado/a paridad

Digamos que usted ofrece software de marketing de contenidos . Se da cuenta de que parte de su código está obsoleto y es necesario modernizarlo. Usted podría simplemente actualizar su software heredado/a, manteniendo todas las funciones existentes sin rediseñar nada, y luego sacar al mercado una versión más rápida con codificación actualizada y plena paridad de funciones con su sistema heredado/a. 🐌

Si todas las funciones siguen funcionando perfectamente, sus usuarios podrían alegrarse de ver que todo sigue exactamente igual desde su punto de vista.

Paridad multiplataforma

El significado de paridad de características entre plataformas implica ofrecer exactamente el mismo marco, características y funciones en diferentes sistemas operativos y diferentes plataformas. Así, tanto si los usuarios inician sesión, por ejemplo, en tu sistema de gestión de eventos desde su ordenador portátil o desde una app móvil en su smartphone iOS o Android, su experiencia de usuario es consistente. 📱

Esto puede ser tranquilizador y facilita que los usuarios cambien de dispositivo cuando lo deseen.

Competitivo Paridad de funciones

La paridad competitiva de funciones consiste en ofrecer las mismas funciones que la competencia. Así, por ejemplo, si su software de marketing de productos permite a los usuarios hacer estudios de mercado, planificar y gestionar una campaña de marketing, establecer y controlar su presupuesto y ver todos los análisis que necesitan, el suyo también debería. ⚖️

Obtenga información visual con los paneles de ClickUp

Después de todo, es lógico que pueda aprender mucho estudiando el panorama de la competencia. Además, si sus usuarios quieren esas funciones, es posible que los suyos también. Si esto encaja con su propia estrategia de empresa y con la forma en que funciona su sistema, podrá competir de tú a tú con sus competidores, si eso es lo que quiere hacer.

Desafíos y dificultades de la paridad de funciones

Aunque la paridad de funciones puede parecer lo ideal -y a veces lo es-, también conlleva una serie de retos que hay que tener en cuenta.

Desarrollo tecnológico

El desarrollo de software es una industria que evoluciona rápidamente y las nuevas tecnologías están disponibles todo el tiempo. Si se limita a seguir haciendo las cosas como siempre las ha hecho en su sistema heredado/a -quizá sólo un poco más rápido-, puede estar malgastando recursos en funciones que ya no son relevantes. También podrías estar perdiendo la oportunidad de crear nuevas funciones que funcionen mejor, o de rediseñar tu sistema por completo. 🤖

Solución: Siempre merece la pena reevaluar el funcionamiento de tu sistema en el contexto de los nuevos avances, en lugar de repetir lo mismo de siempre. Mantente al día de las últimas tendencias asistiendo a cursos de desarrollo y seminarios web y leyendo libros de marketing de productos .

Diferentes casos de uso

A menudo, los usuarios utilizan las apps para móviles de forma distinta a como lo hacen en sus ordenadores portátiles o de sobremesa. Si crea exactamente el mismo conjunto de funciones para las distintas plataformas, es posible que haya malgastado tiempo del equipo de desarrollo (es decir, dinero) en funciones del producto que no se utilizan en una plataforma determinada. Además, puede que estés complicando demasiado tu API móvil. 🤪

Solución: Realiza algunas encuestas a usuarios finales para establecer las necesidades de los usuarios para las diferentes plataformas que ofreces. Además, presta atención a tus métricas para identificar cómo -y dónde- se utilizan las diferentes funciones en la vida real en cada plataforma.

Incluso podrías utilizar software de conmutadores de función para activar o desactivar determinadas funciones y ver cuál es la respuesta.

Recursos limitados

Muy pocas empresas disponen de recursos ilimitados, y eso suele ser doble en el caso de las empresas de nueva creación. Tratar de alcanzar la paridad total de funciones con tus competidores cuando estás desarrollando un nuevo producto desde cero retrasará tu lanzamiento y te costará dinero que puede que no tengas por adelantado. 💸

Personalice su flujo de trabajo, vea todos los detalles del proyecto con los miembros del equipo asignados en una sola plataforma y comparta recursos con la gestión de proyectos en ClickUp

Solución: Obtenga su producto mínimo viable (MVP), realizando la validación sobre la marcha, y luego iterando a medida que llegan los comentarios de los clientes.

Diferentes estrategias de empresa

Aunque está claro que es importante que puedas competir con tus competidores, hacerlo directamente no siempre es la mejor manera, sobre todo si no estás tan establecido como ellos. Además, puede que tus usuarios no quieran o necesiten necesariamente lo mismo que los suyos. 👪

Solución: Evalúa las necesidades de tus usuarios y piensa si la diferenciación puede ser un argumento de venta más eficaz que la paridad total de funciones.

Paridad de funciones: ¿Dónde es esencial?

Entonces, ¿debería aspirar a la paridad de funciones o no? Depende. Veamos cómo funciona la paridad de funciones en algunos casos.

Paridad de funciones en el contexto de aplicaciones móviles

A la hora de crear un sistema que incluya apps para móviles iOS o Android, es importante buscar la paridad de funciones en algunas áreas. Tu meta debe ser crear una experiencia de usuario consistente en todos los dispositivos y reducir la fricción siempre que sea posible. 😊

Esto significa que la estructura básica, la navegación y las convenciones de nomenclatura deben ser las mismas, para que los usuarios puedan encontrar fácilmente lo que buscan. Y cuando los usuarios cambien de dispositivo para hacer lo mismo -por ejemplo, seguir buscando los productos que les interesan al salir de casa-, sus funciones deben cambiar con ellos sin problemas.

Sin embargo, algunas funciones pueden no ser necesarias en todas las plataformas. Por ejemplo, es probable que los usuarios no utilicen un escáner de códigos QR en sus portátiles ni ejecuten informes extremadamente complejos que sean difíciles de leer en la pequeña pantalla de un smartphone. Por lo tanto, antes de incorporar automáticamente cada función, hay que tener en cuenta cómo se va a utilizar.

Además, ten en cuenta las diferencias de navegación y flujo de trabajo entre las apps para Android e iOS, para que los respectivos usuarios se sientan cómodos con las funciones en las plataformas que elijan.

Importancia de la paridad de funciones en aplicaciones web y computación en nube

Las apps web y los sitios de comercio electrónico están diseñados para lograr determinados resultados. Por ejemplo, si los clientes planean comprar un determinado producto o servicio en un sitio web, quieren poder examinar las opciones, compararlas y tomar una decisión informada sobre cuál les conviene más. 💻

Las funciones que les ofrezcas para hacerlo dependen totalmente de ti y no tienen por qué coincidir exactamente con las que ofrecen tus competidores. Por ejemplo, puedes darles una forma diferente (esperemos que mejor) de buscar y filtrar sus resultados o mostrarles comparaciones en un formato diferente. Siempre que puedan obtener el resultado que desean de forma intuitiva y fácil para el usuario, lo más probable es que queden satisfechos con su experiencia como clientes.

Dicho esto, es importante estar al tanto de las tendencias del sector para asegurarse de que se cumplen las expectativas de los clientes y se mantiene la competitividad.

Necesidad de paridad de funciones en la gestión de bases de datos

Cuando se migran grandes cantidades de datos a una plataforma nueva o actualizada, es importante asegurarse de que existe suficiente paridad de funciones para que la base de datos siga funcionando con eficacia. Por ejemplo, necesitará los mismos campos (o similares) para almacenar los datos y funciones similares para acceder a ellos y trabajar con ellos. Cualquier problema de compatibilidad puede afectar a la fiabilidad de los datos, así como a su funcionalidad y rendimiento.

Conclusión: Hay casos en los que la paridad de funciones es importante, pero es igualmente importante no caer en la trampa de la paridad de funciones. Hay que ser consciente de los retos que puede plantear la búsqueda de la paridad total de funciones y asegurarse de que se aborda de la forma adecuada y con las herramientas adecuadas.

Bridging the Gap: 12 Solutions and Strategies for Feature Parity

Visualice todo el ciclo de vida de su producto con el software de gestión de productos ClickUp

A la hora de gestionar un proyecto de desarrollo de software, es fundamental contar con las herramientas adecuadas para alcanzar el nivel de paridad de funciones que ha elegido y, de paso, mantener contentos tanto a los interesados como a su equipo de desarrollo.

ClickUp es una plataforma integral de gestión de proyectos y productividad que agiliza todos los aspectos de sus responsabilidades en el desarrollo de software. No importa cuán complejo sea su proyecto, esta poderosa herramienta puede manejarlo. 💪

Desde el principio de su proyecto, Gestión de productos de ClickUp le ayudarán a correlacionar su visión, diseñar su producto y haz que tu equipo se suba al carro. A continuación, una vez que se mueve en el proceso de desarrollo, Software ClickUp gestionan el proceso por usted, automatizando los flujos de trabajo y realizando un seguimiento del progreso en cada paso hacia la paridad de funciones.

Echemos un vistazo a algunas de las herramientas específicas que ClickUp ofrece para las distintas fases del proceso de desarrollo.

1. Piense en sus opciones

Intercambie ideas, diseñe estrategias o correlacione flujos de trabajo con las pizarras ClickUp de colaboración visual

Plasme sus ideas iniciales en una pizarra Pizarra ClickUp o

ClickUp Mapa mental

. En esta fase, es probable que también analice las versiones existentes del software, así como los productos de la competencia, para decidir el grado de paridad de funciones que desea obtener.

2. Crear una hoja de ruta

Desglose metas, tareas, puntos ágiles y estados de proyectos en el panel de control altamente personalizable de ClickUp 3.0

A continuación, organice sus ideas en una hoja de ruta definida Metas de ClickUp hitos y cronogramas. La colaboración en equipo es clave, y ClickUp lo facilita. Varios miembros del equipo pueden trabajar en cualquier documento al mismo tiempo, tanto si están in situ como si trabajan a distancia. También pueden asignar comentarios para que sus compañeros remotos respondan cuando se conecten más tarde. 🤝

3. Pon tus documentos en pedido

Centraliza toda la documentación de tu carta del proyecto y cronograma a tu presupuesto y a las notas de las reuniones semanales. Todo está enlazado con las tareas, por lo que es fácil encontrar lo que necesitas cuando lo necesitas.

4. Asignar tareas

Utilice las Pizarras ClickUp para asignar tareas, etiquetar a las personas asignadas y todo lo necesario para poner en marcha su próxima colaboración

Una vez que tenga su hoja de ruta, metas y principales hitos, es hora de crear Tareas de ClickUp . Puede generar automáticamente tareas directamente desde otros documentos de ClickUp o crearlas manualmente, siempre enlazadas a su hoja de ruta. Sprints de ClickUp te ayuda a estimar lo que tu equipo puede hacer en un periodo determinado para progresar lo más rápidamente posible hacia la paridad de funciones. 🏃

5. Programar reuniones

Ajuste las tareas periódicas de reuniones para las puestas al día diarias y las reuniones semanales de progreso en Vista del Calendario . A continuación, ajuste las notificaciones de recordatorio para asegurarse de que todo el mundo llega a tiempo y está totalmente preparado para la reunión.

6. Resolver incidencias

Utiliza Formularios ClickUp para recopilar los comentarios de los usuarios sobre las incidencias y, a continuación, convertir esos datos directamente en tareas rastreables para tratarlas metódicamente, lo que acelerará su camino hacia la paridad de funciones. Puede gestionar cualquier atraso con campos personalizados y estados de tarea personalizados que te dicen exactamente qué está pasando con cada tarea. 🐞

7. Gestionar permisos

Con Permisos ClickUp con ClickUp, usted controla exactamente a qué pueden acceder todos los miembros de su equipo de proyecto. Por ejemplo, puede permitir que algunas personas editen elementos, mientras que otras sólo pueden ver o comentar elementos específicos.

8. Seguimiento del progreso

Personaliza tu propio visual Paneles de ClickUp para mostrar el progreso del proyecto de un vistazo. Visualice una vista general de alto nivel o profundice en los detalles a su elección. Genere actualizaciones automáticas del progreso mediante Campos personalizados con IA como Grupo de lanzamiento objetivo, Lanzamiento objetivo de backend y Riesgo, para que pueda informar rápidamente a su equipo y a otras partes interesadas sobre cómo lo está haciendo con respecto a su meta de paridad de funciones.📊

9. Vea los datos a su manera

Agrupe, filtre u oculte tareas en los gráficos de Gantt de ClickUp 3.0 para realizar un seguimiento y conectar flujos de trabajo en todas sus tareas

Vea los datos de su proyecto en los formatos que desee. Por ejemplo, puede elegir Vista Gantt para ver el cronograma de su proyecto, Vista Lista para supervisar las tareas pendientes, o Vista Carga de trabajo para gestionar quién está trabajando en qué. Cambie de vista con sólo pulsar un botón para obtener una perspectiva diferente.

10. Gestiona tu lanzamiento

A medida que avanza hacia la paridad de funciones, despliegue sus versiones de un modo cuidadosamente planificado, controlado y medido que minimice el caos potencial del desarrollo de nuevos productos. Trabaja en la codificación, el control de calidad y la puesta en fase, y utiliza los comentarios que recibas para hacer los últimos ajustes antes de lanzar la versión.

11. Ahorre tiempo con plantillas

No importa en qué fase del proceso de desarrollo esté trabajando, hay una plantilla de ClickUp para ello. En plantillas de posición de productos a plantillas de desarrollo de productos , ahorran tiempo y esfuerzo en todo momento. 📝

12. Consigue que tu pila tecnológica trabaje junta

Navegue por las aplicaciones e integraciones disponibles en ClickUp para tener el trabajo terminado en una plataforma centralizada Integraciones de ClickUp amplían la potencia de muchas otras aplicaciones de uso común. Ajuste reuniones con Calendario de Google y ejecútelos con Zoom o Microsoft Teams . Chatea con tu equipo en Slack y realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas con Cosecha . Realice pruebas entre navegadores con LambdaTest y registrar y resolver incidencias en Bugsnag .

El futuro de La paridad de funciones

La paridad de funciones seguirá siendo un elemento importante a tener en cuenta por los desarrolladores de software. En lugar de limitarse a construir más de lo mismo, es importante analizar lo que existe -ya sea su propio sitio heredado/a, su plataforma actual o la de un competidor- e identificar qué conservar (o rediseñar) y qué dejar fuera. ✅ ❎

Para tomar las decisiones correctas, los desarrolladores deben tener muy presentes las necesidades de los usuarios finales, porque lo más importante siempre debe ser el cliente.

Utilizar Paridad de funciones Sabiamente

El desarrollo de software exige tomar decisiones importantes sobre la paridad de funciones. Por ejemplo, ¿cuántas de sus funciones heredadas/a migrará a su nuevo sistema o plataformas ampliadas, y cómo se compararán las funciones que ofrece con las de sus competidores?

Desarrollar funciones lleva tiempo y dinero, por lo que es importante asegurarse de que utiliza esos recursos para trabajar en funciones que sus clientes realmente desean. Las funciones que elija también deben estar tecnológicamente actualizadas y alineadas con su estrategia de empresa.

También es importante utilizar las herramientas de compatibilidad adecuadas que le ayuden a alcanzar el nivel de compatibilidad de funciones que haya elegido. ClickUp le ofrece todas las funciones de desarrollo y gestión de software que pueda necesitar para ahorrar tiempo, energía y dinero en todo su proyecto.✨

Con opciones de precios -incluida una versión gratuita- para empresas de todos los tamaños, desde start-ups hasta corporaciones, e idiomas que incluyen inglés, francés, español e incluso portugués brasileño, no puede equivocarse con ClickUp. Regístrate gratis, gratuito/a con ClickUp hoy mismo para alcanzar la paridad de funciones más rápido y mejor que nunca. Tu equipo te lo agradecerá, y tus clientes también. 🤩

Preguntas frecuentes

Cuando estás gestionando un proyecto de desarrollo de software, es importante entender el significado y las implicaciones de la paridad de funciones. Estas definiciones pueden ayudarte.

¿Qué es la paridad en el desarrollo de software?

La paridad de funciones en el desarrollo de software es una medida de cuántas funciones tienen en común los sistemas de software en diferentes versiones o plataformas, o en comparación con la competencia. Los sistemas con un alto nivel de paridad de funciones serán capaces de hacer cosas similares de forma parecida.

¿Qué es la paridad de funciones entre plataformas?

La paridad de funciones entre plataformas se refiere a la capacidad de realizar tareas similares en diferentes plataformas. Por ejemplo, una aplicación para escritorio y móvil tendría funciones y convenciones de nomenclatura similares en ambas plataformas.

¿Por qué es importante la paridad de funciones?

La paridad de funciones entre plataformas y versiones garantiza que los usuarios puedan hacer lo que necesitan, independientemente del dispositivo que utilicen, y que sigan haciéndolo cuando actualice su sistema. La paridad de funciones dentro de su sector le garantiza que seguirá siendo competitivo y que los usuarios no se sentirán frustrados y se irán a la competencia.